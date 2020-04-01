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بالأرقام .. معطيات حول حالات الشفاء من وباء "كورونا" في المغرب

بالأرقام .. معطيات حول حالات الشفاء من وباء "كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:09

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، تفاصيل المدة الزمنية المتعلقة بشفاء المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، موردا أن معدل الفترة الزمنية للتكفل بالحالات التي شفيت هو 12 يوماً.

وأضاف اليوبي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك حالات شفيت في غضون 6 أيام بعد العلاج كأدنى فترة زمنية، بينما أقصى فترة سجلت هي 22 يوما.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 26 حالة، وعدد الوفيات 37 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وبالنسبة لتوزيع الحالات التي تعافت من "كوفيد-19" حسب الحالة الصحية في بداية الإصابة، فإن 4 في المائة لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للمرض، و14 في المائة كانت أعراضهم حميدة وبسيطة، بينما 8 في المائة كانت أعراضهم خطيرة ورغم ذلك امتثلوا للشفاء.

وتتوزع هذه الحالات التي شفيت تماما من "كوفيد-19" على جهة الدار البيضاء سطات بسبع حالات، وجهة الرباط سلا القنيطرة بسبع حالات، وجهة فاس مكناس بخمس حالات، وجهة مراكش آسفي بأربع حالات، وجهة بني ملال خنيفرة بحالة واحدة، وجهة سوس ماسة بحالة واحدة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بحالة شفاء واحدة أيضا.

وبخصوص نجاعة دواء "كلوروكين" ودواء "هيدروكسي كلوروكين" اللذين اختارهما المغرب لعلاج مرضى "كوفيد-19"، أوضح مدير الأوبئة أنه من السابق لأوانه الكشف عن خلاصات فعالية هذا الدواء.

وأبرز المصدر ذاته أن وزارة الصحة تتوفر على مؤشرات حول استخدام هذا الدواء في علاج المرضى ستكشف عنها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.

من جهة ثانية، كشف المسؤول بوزارة الصحة أن 70 مصابا بالفيروس لم تكن تظهر عليهم أي أعراض متعلقة بالمرض في البداية، وتبينت إصابتهم في إطار التتبع الصحي للمخالطين وفترة العزل الصحي.

وأورد اليوبي أن من "بين 5560 شخصا من المخالطين، تبين أن 70 منهم أصيبوا بالوباء ولم تكن تظهر عليهم أي أعراض"، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية والتزام البيوت، "لأن هناك أشخاصا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض المرض في الشارع".

مدير الأوبئة أكد أن الإجراءات الوقائية الفردية هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة "كورونا"، سواء التدابير الوقائية داخل البيوت أو خارجها، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة يمكن أن تحمل أخبارا حول "كورونا المغرب" أحسن بكثير مما هو موجود في بعض الدول.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 642 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ingénieur الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:16
ياخواني لا اعلم لماذا حتى الآن وزارة الصحة لم تتكلم عن اسخراج مصل المتعافين من كورونا واعطاؤه للمصابين الجدد لأن المصل فيه مضادات حيوية anticorps de corona قادرة على الفتك بكورونا في دقائق وبكل سهولة...
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2 - marou الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:17
آلله يشافي جميع المرضى وآلله يبعد علينا هاذ الوباء كما بعدت السماء على الأرض
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3 - N.H الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:17
نتمنو أن تكونوا تعطي أرقام صحيحة و بشفافية لأن ما نسمعه من أرقام يدخل الشكوك لأن هذا الوباء لا يصلح معه الكذب و التضليل
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4 - atlas الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:17
المشكل هو حالات الشفاء اقل من الوفيات. هل لاووجود لطاقم طبي؟؟؟ أم المستشفيات غير موأهلة.؟؟؟
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5 - محمد او........ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:18
اجراءات محمد السادس ستؤتي كلها انشاء الله الايام المقبلة....الله ما أحفظه....
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6 - امة الله الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:18
فرنسا هي الي قالت ليكم الدوا فعال لهاد المرض هاهي تبرأت من هاد القول دبالها وقالت انه عنزو مضاعفات خطيرة بقاو حتى تقتلو بنادم عاد رتاحو
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7 - reda الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:19
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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8 - ريفي في الامازون الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:22
غاز السارين :
هناك من يتوهم أن الأمر يتعلق بغاز السارين الذي سيندثر إبتداءا من 6 أبريل حيث سيفقد مفعوله المحدد في ثلاثة أشهر !!!!

هذه مجرد كذبة أطلقها أحد مراكز البحث العلمي في ولاية كاليفورنيا لخداع الشعوب حتى لا تحارب هذا الوباء مبكرا و يفوتها الأوان ويختار الناس أنذاك بين الموت جوعا (الحجر الصحي) أو الموت بسبب كورونا

وتفاديا للنتائج السلبية للمخطط الجهنمي ( إفلاس الشركات، إنهيار الإقتصاد العالمي...)هذه بعض الإجراءات المتخذة في عز أزمة كورونا :

بولسونارو قال لشعبه : إن كورونا مجرد وهم !!!

رئيس المكسيك قال لشعبه : عليكم أن تخرجوا جميعا للشارع !!!

ترامب ما يزال مترددا و متذبذبا في مواجهة الوباء !!!

( والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لايعلمون )
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9 - mahmed الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:22
#ولي_العهد البريطاني يشفى في 6 أيام فقط!!
في واقعة تضع الكثير من علامات الاستفهام..
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 سنة
يغادر الحجر الصحي رسميا بعد ستة أيام فقط من إصابته بفيروس كورونا بصحة جيدة
مع تأكيد المصادر الطبية أنه تعافى تماما من الفيروس
واقعة تضعنا أمام ثلاث احتمالات
1- الأمير تشارلز يتمتع بمناعة أقوى من الشباب الذين احتاجوا على الأقل لأسبوعين من أجل التعافي
2- دواء فيروس كورونا موجود سلفا ولا يعطى إلا لكبار النخبة
3- فيروس كورونا "يمشي بالوجوه
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10 - nizar الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:23
normalement le nombre de décès doit être très inférieur au nombre de guéris si les choses vont dans le bon sens
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11 - موآطن خارج الوطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:23
قالت كوريا الجنوبية ان المغرب اشترى منها مائة وعشرينن الف جهاز في حين الوزارة تنفي قولو لنا اين دهبت ومن استفاد منها يا عصابة لأن كوريا قالت ما فعلت اش من شفاء قتلتو المرضى في المستشفيات بالجوع قبل ان يموتو بكورونا
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12 - أحمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:24
الحمد لله الاعداد في تراجع، ونسأل الله أن يحفظك كل المغاربة والمسلمين والإنسانية من كل شر.
اللهم وفق علماءنا للتوصل لادوية للأمراض المستعصية، ورد بالبشرية الى دينك القويم.
أنصح بالعودة الى الغداء الطبيعي فهو الخلاص بعد الله من هذه الافات الصحية.
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13 - أبشروا ما يسركم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:24
رجاء ... استعملوا أوراق الكالبتوس (أو شجرة الكينا كما تسمى باللغة العربية ) و قوموا بغليها في منازلكم واستنشقوا بخارها... و استعملوا مسحوق القرنفل مع عصير الليمون مع العسل... فوالله إنهما دواء لهذا الوباء... نسألكم الدعاء يا إخوة... لمن يشك في الدواء فليبحث في الأمر و ليبحث عن شجرة الكينا وعلاقتها بكورونا.
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14 - Abdou الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:26
الشعب المغربي معروف عليه أنه مايمشي لسبيطار تا يقرب يموت، وذلك لعدم وجود التقة في الأطر والأجهزة الطبية المتواجدة في مستشفياتنا،، ربما كان هذا من الأسباب لي خلات عدد الوفيات مرتفع نسبياً.
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15 - كراكشي اصيل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:26
قول واعمل بينهم نصف بحر ،انا اصدق قليل مما تقوله وزارة الصحة ماذت تغير بين البارح واليوم هل قمنا بارصاء مستشفى بحري الى الدار البيضاء ام اتينا بوزير من اليابان او طبعنا عملة اخرى حالنا يعلمه الى الله وسياسونا لايقومونا باي شيء الا ما يسمى بالتعليمات ادن لاتتسنى اي اجتهاد من وزير ولا طبيب ولا ممرض لأن لو كنت بين ايديهم كلهم ينتضرون التعليمات لهذا الوفايات ثثكاثر لان الطبيب لايمكنه ان يجتهد ويتحمل المسؤولية ولا الوزير لايريد تحمل المسؤولية والله هوالذي يتحمل شفاءنا ان شاء.
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16 - متفائل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:28
هده المعلومة البسيطة ستثلج قلب المغاربة على الاقل تفاجي عليهم هم الحجر الدي قتل نفسيتهم الحمد لله اللهم ابعد عنا هدا الوباء
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17 - ثاوراس الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:28
هذه الارقام شبه عديمة الفائدة بما أن عدد الفحوصات -ودقتها- غير كاف لاستخلاص اي ظن احصائي علمي يركن اليه.
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