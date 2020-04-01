بالأرقام .. معطيات حول حالات الشفاء من وباء "كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، تفاصيل المدة الزمنية المتعلقة بشفاء المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، موردا أن معدل الفترة الزمنية للتكفل بالحالات التي شفيت هو 12 يوماً.

وأضاف اليوبي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك حالات شفيت في غضون 6 أيام بعد العلاج كأدنى فترة زمنية، بينما أقصى فترة سجلت هي 22 يوما.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 26 حالة، وعدد الوفيات 37 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وبالنسبة لتوزيع الحالات التي تعافت من "كوفيد-19" حسب الحالة الصحية في بداية الإصابة، فإن 4 في المائة لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للمرض، و14 في المائة كانت أعراضهم حميدة وبسيطة، بينما 8 في المائة كانت أعراضهم خطيرة ورغم ذلك امتثلوا للشفاء.

وتتوزع هذه الحالات التي شفيت تماما من "كوفيد-19" على جهة الدار البيضاء سطات بسبع حالات، وجهة الرباط سلا القنيطرة بسبع حالات، وجهة فاس مكناس بخمس حالات، وجهة مراكش آسفي بأربع حالات، وجهة بني ملال خنيفرة بحالة واحدة، وجهة سوس ماسة بحالة واحدة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بحالة شفاء واحدة أيضا.

وبخصوص نجاعة دواء "كلوروكين" ودواء "هيدروكسي كلوروكين" اللذين اختارهما المغرب لعلاج مرضى "كوفيد-19"، أوضح مدير الأوبئة أنه من السابق لأوانه الكشف عن خلاصات فعالية هذا الدواء.

وأبرز المصدر ذاته أن وزارة الصحة تتوفر على مؤشرات حول استخدام هذا الدواء في علاج المرضى ستكشف عنها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.

من جهة ثانية، كشف المسؤول بوزارة الصحة أن 70 مصابا بالفيروس لم تكن تظهر عليهم أي أعراض متعلقة بالمرض في البداية، وتبينت إصابتهم في إطار التتبع الصحي للمخالطين وفترة العزل الصحي.

وأورد اليوبي أن من "بين 5560 شخصا من المخالطين، تبين أن 70 منهم أصيبوا بالوباء ولم تكن تظهر عليهم أي أعراض"، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية والتزام البيوت، "لأن هناك أشخاصا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض المرض في الشارع".

مدير الأوبئة أكد أن الإجراءات الوقائية الفردية هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة "كورونا"، سواء التدابير الوقائية داخل البيوت أو خارجها، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة يمكن أن تحمل أخبارا حول "كورونا المغرب" أحسن بكثير مما هو موجود في بعض الدول.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 642 حالة.