وزارة التربية تثمن نتائج الحصيلة المرحلية لتجربة "التعليم عن بعد"

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد، التي كانت الوزارة قد أطلقتها يوم الاثنين 16 مارس في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلادنا من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية "التعليم عن بعد" أسفرت عن تحقيق نتائج أولية إيجابية على عدة مستويات.

وأوضحت الوزارة أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية، و"منذ إطلاق البوابة الإلكترونيةTelmidTICE التي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية، بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل (ة) يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3000 مورد".

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة التعليم، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن عدد الدروس اليومية التي تبثها القنوات التلفزية الوطنية الثلاث وصل إلى 56 درسا كل يوم، بما مجموعه 730 درسا منذ انطلاق هذه العملية.

وتابع المصدر الوزاري أن عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل الجاري بلغ حوالي 2600 درس على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

وأوردت الوزارة أن عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها إلى غاية يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، عن طريق الخدمة التشاركية "Teams"، "بلغ 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تساوي 52% من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15%، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة في فاتح أبريل ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط (ة)، علما بأن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم".

وفيما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية عن بعد، الذي يتم عبر بوابة خاصة بهم "e-takwine"، تضيف الوزارة، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل الجاري، 23 ألف مستفيد (ة).

أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي، أوضحت الوزارة الوصية أن الجامعات تتوفر على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و100 في المائة.

وأوضحت الوزارة أنه انطلاقا من الأربعاء 25 مارس 2020 تم الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية "الرياضية" تهم سلك الإجازة الأساسية: 3 ساعات للبث (6 دروس) يوميا، على أن يتم الانتقال إلى 6 ساعات (12 درسا) في اليوم ابتداء من الاثنين 6 أبريل الجاري.

وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، يورد المصدر ذاته، "فقد أعطت الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية لبوابة إلكترونية للتعليم عن بعد ابتداء من الخميس 19 مارس 2020، كما وفرت إمكانية خلق أقسام افتراضية من أجل التواصل المباشر بين المكونين والمتدربين عبر الخدمة التشاركية TEAMS".

وأشادت الوزارة بانخراط الأمهات والآباء في العملية، ودعتهم إلى المزيد من التعبئة من أجل مواكبة بناتهم وأبنائهم، وشددت على ضرورة أن يسهر أولياء الأمور على توفير الظروف المواتية للتلاميذ من "أجل التحصيل الدراسي عن بعد وفق برنامج مضبوط يتماشى والبرمجة التي وضعت الوزارة والتي تراعي التدرج البيداغوجي للتعلمات، ويأخذ بعين الاعتبار خاصية التعليم عن بعد التي لا ينبغي أن تتجاوز فيها مدة التعلمات 4 ساعات ونصف إلى 5 ساعات في اليوم كحد أقصى، مع تخصيص فترات زمنية لأخذ قسط من الراحة والقيام بأنشطة ترفيهية تمكنهم من تجديد طاقاتهم الذهنية والجسدية".