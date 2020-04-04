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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يصيب 5 حالات من عائلة واحدة بالريش

"كورونا" يصيب 5 حالات من عائلة واحدة بالريش

"كورونا" يصيب 5 حالات من عائلة واحدة بالريش
محمد ايت حساين
السبت 04 أبريل 2020 - 12:10

كشف مصدر طبي بإقليم ميدلت، صباح السبت، أن التحاليل المخبرية التي أجريت لتسعة أشخاص يقطنون بمدينة الريش خمسة منها كانت إيجابية، وأكدت إصابة خمسة أشخاص بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 23 شخصا بالمدينة؛ وكلهم من عائلة واحدة، مضيفا أن أربع حالات من بين تسعة كانت سلبية.

وذكر المصدر ذاته أن الأطقم الطبية وضعت جميع المصابين بالفيروس تحت الحجر الصحي في غرفة مخصصة لهذا الغرض، بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ويتم التكفل بهم لمتابعة العلاج.

وذكر المصدر نفسه أن السلطات الصحية بإقليم ميدلت توصلت، صباح يومه السبت، بنتيجة التحاليل المخبرية من المعهد الوطني للصحة بالرباط، التي كانت إيجابية.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن غالبية المصابين بمدينة الريش محليون ومن مخالطي الحالات الوافدة من الديار الإيطالية، مشيرة إلى أن الحالات التي من المحتمل تسجيلها في المستقبل كلها ستكون محلية، كونها حضرت إلى بيت المصابة الأولى لتقديم العزاء والمواساة في وفاة زوجها.

وبإعلان تسجيل خمس حالات جديدة بالريش، تتصدر هذه المدينة عدد الإصابات بجهة درعة تافيلالت بـ23 حالة، وتليها ورزازات بخمس حالات، وأرفود بأربع حالات، وثلاث حالات بدائرة أكدز، وحالة واحدة بقلعة مكونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عبدالإله السبت 04 أبريل 2020 - 12:22
السلام عليكم
أعتذر إن كان كلامي قاسيا نوعا ما
لكن بعض الأشخاص عنيدون، يقولون ضروري من الصواب خاصنا نعزيو وفي فترة الحجر الصحي، وهاهي النتيجة
والآن إن مت لن تجد من يعزيك عن قرب.
لماذا كل هذا العناد عند البعض خاصة الكبار في السن. يتبعون بعض العادات التي لا قدر الله قد تؤدي بهم وبغيرهم إلى التهلكة.
المرجو إتباع القوانين من أجل سلامة الجميع
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38
2 - marwan السبت 04 أبريل 2020 - 12:25
هذا الفيروس وفد علينا من اوروبا هربو منه ونقلو العدوى لنا داخل المغرب إمكانياتنا ضعيفة و مجتمعنا ينخره الفقر فمن كان يعلمه في نفسه فهو ضالم لجميع المغاربة يارب شافي الجميع
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17
3 - اقتراح السبت 04 أبريل 2020 - 12:26
الامور تتعقد وتتطور وما يجري في الخارج لسنا بمعزل عنه، ما دام ااحجر الصحي لا يتم احترامه من طرف مجموعة من المواطنين، اذ اا يكترثون للنصائمح، بقي فرض حالة الطوارئ لاسبوع
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4 - omar السبت 04 أبريل 2020 - 12:27
الله يشافينا يا رب الحمد لله على كل حال
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5 - ali السبت 04 أبريل 2020 - 12:31
هل استوعبتم ام لم تستوعبوا بعد.فحين تلزمك السلطات بالبقاء في بيتك ليس ضدك بل لمصلحتك ولمصلحة اسرتك. قد يكون واحد ربما هو السبب بعدم المثول والتقيد بالحجر والزام البيت وهاهي المصيبة خمسة من اسرة واحدة .شفاهم الله اجمعين .نتمنى ان نحارب الجهل والوباء معا لان العديد منا ينتمون الى قوم جهل . اللهم ربي اسالك باسمك الاعظم وبرحمتك اللتي وسعت كل شيء ان تشفي مرضانا وان تهدي ابنا ءنا واخواننا.
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6 - Collége Atlas inezgane السبت 04 أبريل 2020 - 12:32
كان من الافضل تقديم العزاء عبر الهاتف لتجنب العدوى
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9
7 - إبن الريش السبت 04 أبريل 2020 - 12:33
لطفك يا ر,ب، الله يحد الباس يا ربي تشافيهوم، نتمنى ان تكون حالة الطوارئ 24/24 وأن تلغى الوثيقة الإسثثنائية ، وتتكفل السلطات والجمعيات و بعض المتطوعين من تلبية حاجيات السكان دون مغادرة منازلهم، كما نطلب دعم هذه المدينة الصغيرة الموجودة في المناطق المنسية كفا من التهميش لكي الله يا مدينتي العزيزة
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8 - قصر السوق السبت 04 أبريل 2020 - 12:39
تحية اجلا وتقدير لجنود الصفو ف الأولى من أطباء وسلطات. مزيدا من العمل فأمن الوطن وسلامته بيدكم بعد الله سبحانه. فالرجاء تكثيف الدوريات على مستوى مدينة الرشيدية لغرض المزيد من الانضباط هناك حالات لتجمعات ببعض الأحياء بذريعة التسوق للاسف خاصة ازمور الجديد حيث اقطن. اجدد تحياتي لكل الغيورين على حفظ الوطن.
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9 - مغربية السبت 04 أبريل 2020 - 12:44
كون شدو المهاجرين رجليهم في البلاد الي هوما فيها و فكرو في عائلاتهم و في بلادهم كاع مايوصلنا المرض ولكن قسوحت الراس ديالهم وصلتنا للكارثة .فعلا هدا هو حب الوطن .نطلبو الله يخفف مانزل وصافي ناس كبار مساكن ما عمرهم ما خرجو حتى من القرية ديالهم غاديين يمشيو ضحية ديال هادوك المتهورين و الجاهلين الي زعما هربو من المرض في اوروبا
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10 - lacel السبت 04 أبريل 2020 - 12:47
بععض الناس ممن نشترك معهم اكسجين هدا الكوكب لا يستحقون العيش فيه . قد يبدو كلامي قاس جدا لكن الفيروس لن يرحمنا جميعا .
اطالب الدولة بتشديد القوانين و نشر قوات من الجيش في كل الاحياء الشعبية و غيرها من اجل استتباب الامن البيولوجي العام . اننا في حرب و ان لم يحمنا جيشنا فما الفائدة منه ؟؟
على المواطنين كاملين الالتزام التام بقاو فديوركم .
كفاكم عبتا بصحة اخوانكم .
الله يحد الباس .
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11 - غير دايز السبت 04 أبريل 2020 - 12:55
يعنهذا شي كيعني أن مراسيم العزاء كانت خلال فترة الحجر الصحي وبدون أي إحتياطات!!!! المغاربة باقين ما بغاو يوعاو وإنعدام الوعي كتأدي للهلاك. نتمناو ليهم الشفاء جميعا ومايتسببش هذا اللا مبالاة في هذا العزاء في جنائز أكثر آلما
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