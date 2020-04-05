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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب

وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب

وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 18:45

كشفت وزارة الصحة، مساء الأحد، أسباب ارتفاع الحصيلة اليومية المتعلقة بالوضعية الوبائية لمرض "كوفيد 19" بالمغرب.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، أنه من خلال المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة فإن ارتفاع الحالات المؤكدة خلال الأيام الماضية يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية تهم الوسط العائلي داخل مجموعة من مدن المملكة.

وأضاف اليوبي أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس في فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ بالمملكة".

عامل آخر حسب مدير الأوبئة تسبب في ارتفاع أرقام كورونا في المغرب، راجع أيضا إلى بداية الكشف المخبري على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبي عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 990 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 69 حالة وفاة بزيادة 11 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و71 حالة شفاء بزيادة 6 حالات شفاء.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3589 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ويرتقب أن يرتفع عدد الإصابات في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد توصل وزارة الصحة بأجهزة كشف من الخارج، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (101)

1 - كمال الأحد 05 أبريل 2020 - 18:50
Total tests (5 April 6pm) :
Morocco : 4.579
Palestine : 12.738
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209
2 - اختلالات في التسيير الأحد 05 أبريل 2020 - 18:51
دورنا ان نتعاون ونبدي ما نراه قد يساهم في تفادي تكاثر الاصابات لا قدر الله. وما يلاحظ 1- منذ اعلان الحجر الصحي لم يمتثل مجموعة من الاشخاص المتهورين بقوانين هذا الحجر، وعليه المرجو تقليص مدة فتح اامحلات التجارية الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، وعدم فتح المحلات التجارية ابوابها ليوم واحد كل اسبوع مع امكانية تقليصه الى اكثر من ذلك. 2 - كما يلاحظ ان بعض الادارات العمومية التي يمكن الغاء العمل المباشر وتعويضه بالعمل من المنزل، ما زالت تجمع ااموظفين دون اكتراث لعواقب ذلك، في تعسف من طرف اامديرين والمسؤولين ونعلم ان كثرة الحركية والتنقل تساهم في تفشي الفيروس، فالمرجو من الحكومة اعتماد مبدأ العمل عن بعد والا فما هي الحاجة الى الانترنبت، 3- النرجو التفكير في الطوارئ بالتدريج قبل ان تفرض قسرا علينا، خذو العبرة من دول الجوار. حفظ الله المملكة المغربية من هذا الوباء ونتوسل الى العلي القدير ان يرفع هذا الوباء عن جميع عباده
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110
3 - مواطنة حرة الأحد 05 أبريل 2020 - 18:52
امنيتي الوحيدة هاد الساعة هي إزول هاد الوباء قبل رمضان.حت رمضان والحجر الصحي مجاوش نيهائيا لا اتخيل رمضان فهاد الضروف.
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94
4 - سميه نبيل الأحد 05 أبريل 2020 - 18:52
ياربي كتب علينا مكاتب الخير واااا عباد لله ها عار د لله لما لتازمو البيوت راه هاد الشي مكيبشرش بالخير و مبغيناش مدة الحجر تزيد و لله حتى قنطنا
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68
5 - مكناسي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:53
يجب ان نعترف ونقر بأننا في حاجة ملحة للتسبيح قبل ان يلتهمنا هذا الوباء...والله لولا لطف الله لجدث الكارثة.
قال تعالى"فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ○ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ"
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163
6 - yassine الأحد 05 أبريل 2020 - 18:53
وهذا شيء بديهي و متوقع اسي اليوبي.. اول ناس ايتعادو.. هما العائلة بحكم كناكلو ف طبسيل واحد... كان مسحو يدنا و وجهنا ف فوطا وحدة... اضف الى ذلك سلام و العناق بين الابناء و الاباء.... و لاتنسى ناس معيشنش ف فيلات.. كاين لعايش ف بنيقة د50 متر مربع تسمى السكن الاقتصادي كيف بغيتي اسي ليوبي ميتعادوش خصوصا لكانو كثار.. حتى الدولة لم تقم بالتحسيس كيفاش يكون الحجر الصحي فالدار و بين العائلة فكرات فقط انك تلتزم الدار و الاحتياط عند الخروج..
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123
7 - يونس القنيطري من إيطاليا الأحد 05 أبريل 2020 - 18:54
نصيحتي لإخواني وأخواتي في بلدنا الحبيب أن يحسنوا الظن بالله وبأنه قادر عن رفع البلاء إن تضرعنا إليه بصدق وإحسان نية. ووجب الأخذ بالأسباب وهي التدابير الموصى بها من طرف وزارة الصحة والداخلية.
دمتم في حفظ الله
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120
8 - احميدة اليعگوبي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:54
ما زالت فائة من الناس لم يستوعبوا المعنى الحقيقي للحجر الصحي والمغزى منه لذلك نتوسل إليهم بالمكوث في منازلهم ، أحسن قرار نبقاو فالدار.
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38
9 - رشيد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:54
هل يا ترى سينتهي الحجر الصحي في العشرين من هذا الشهر كما كان مقررا لأن عدد الإصابات عاد للإرتفاع من جديد
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4
10 - N.H الأحد 05 أبريل 2020 - 18:54
سبب الإرتفاع هو عدم إجراء التحاليل على نطاق واسع لأنكم ١ تقومون بالتحاليل المخبرية فقط على الأشخاص الذين ظهرت عليهم جميع مؤشرات العدوى بالفيروس إذا بقيتهم على هذا المنهج سوف يصاب معظم المغاربة و سوف تسمعون في الأيام القادمة أرقام جد مهولة لعدد الإصابات و الوفيات لأن وزارة الصحة تتبع و تعتمد خطط جد فاشلة
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96
11 - ميمون الأحد 05 أبريل 2020 - 18:54
الوفيات الكثيرة هي بسبب عدم الكشف إلا بعد تمكن المرض من رئة المصابين.

نرجو تمكين المواطنين من الاختبار الشخصي.

نريد تسويق الاختبارات بثمن معقول في الصيدليات
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86
12 - نسبة مرتفعة للوفيات الأحد 05 أبريل 2020 - 18:54
نسبة الوفيات مرتفعة جدا. عدد الوفيات = عدد المتعافين
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21
13 - بشرى الأحد 05 أبريل 2020 - 18:55
السبيل الوحيد للتصدي لهذا الوباء هو التزام الحجر الصحي...يجب على السلطات توخي الصرامة خلال هذه الايام خاصة لمواجهة أولئك الذين يستهترون باجراءات الحجر الصحي....عفاكم بقاو فالدار حماية لكم وللاخرين
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24
14 - منصف الأحد 05 أبريل 2020 - 18:55
كل ما يعانيه المواطن اليوم سببه تماطل الحكومة في بداية شهر مارس و سياسة التسويف حينما كانت هناك دعوات لإغلاق الحدود و منع المهاجرين من ايطاليا دخول المغرب او على الاقل وضعهم تحت الحجر الصحي لكن للأسف لا شيء من هذا حدث
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34
15 - isma الأحد 05 أبريل 2020 - 18:55
‏وعبد الله ‏ريحوا في الدار الصباح العشية والله العظيم ناس ‏كتكون خير الصباح عادي ‏الله يهديكم الله يرحم لوالديك
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11
16 - حسن الأحد 05 أبريل 2020 - 18:56
عدد التحاليل اليومية قليلة جدا .
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41
17 - جمال الأحد 05 أبريل 2020 - 18:57
مدير مديرية علم الأوبئة و .... ماشي مدير الأوبئة!!!
صحح وماشافك حد تحياتي
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18
18 - ياسر نصر الأحد 05 أبريل 2020 - 18:58
كما كان متوقعا الارتفاع طبيعي ليس المهم هو العدد ان ارتفع او قل ..المهم هو الكشف المبكر ..الذي سيجعل فرص الاحتواء كبيرة ونسبة الشفاء أكبر والوفيات اقل ...الكشف السريع سيجعل اعداد الحالات الإيجابية يرتفع بسرعة لكننا مرحلة حاسمة في محاصرة الفايرس ...اتمنى من وزارة الصحة ان تعطي الأسبقية في الكشف للمصابين بأمراض مزمنة لكي ينخفض عدد الوفيات...
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27
19 - مولاي الطيب سعدون الأحد 05 أبريل 2020 - 18:58
اجهزة الكشف قليلة وبعد التوصل بها وتوزيعا على الجهات سيزيد عدد المصابين ولكن الرقم الدي يهم المواطن هو رقم حالات الشفاء هو الدي يفرحنا ارتفاعه ونتمنى ان يرتفع مقابل عدد الوفايات
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15
20 - khaald الأحد 05 أبريل 2020 - 18:58
السيد عندو الحق يجب الإلتزام أكثر. انسان ما خايف على راسو خاصو يخاف على أولاده أو والديه. يجب الحزم أكثر
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11
21 - مغربية وافتخر الأحد 05 أبريل 2020 - 18:59
الاكتظاظ في الاسواق و المحلات التجاريه هو سبب انتشار الفايروس
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14
22 - Hamid الأحد 05 أبريل 2020 - 18:59
ملاحظة لايقاع انتشار وباء كورونا فان الارقام لاتبشر بالخير ونحن لا نتمنى لبلدنا سوى الخير ولكن اذا لم يسارع المسؤولين الى فرض الحجر الصحي الكلي اي 24/24 فإن المستقبل الصحي سيبقى غامض،والخوف كل الخوف ان يستمر الوضع لاشهر عديدة على هذا الحال لان بعض الناس اذ لم اقل نسبة لا باس بها لم يستوعبوا بعد خطورة المرحلة ولم يلتزموا بنصف ما طلب منهم،وانا اقول لن يلتزموا ابدا، لانه عبر التاريخ وفي انحاء العالم لم يوجد ولا يوجد شعب واعي بنسبة 100% ولذلك وجب دائما على المسؤولين العالمين بالوضع التدخل الفوري من أجل تقويم تلك النسبة والتقويم يجب ان يكون جادا وسريعا ،فأنا اظن ان شهر من الحجر الكلي باذن الله سيساهم في محاصرة الوباء بشكل تام بدل انتظار المجهول. اذن كما يقال بالدارجة المغربية(كبرها تصغار) وأسرعوا من فضلكم،بشرط تقديم المساعدات الضرورية والمستعجلة للأسر المحتاجة لمساعدتهم على الالتزام،وحتا رجال السلطة مشكورين على مجهوداتهم نرجو ان يعتبروا المرحلة مرحلة حرب حقيقية وان يلتزمو الحجر الصحي خارج بيوتهم للمحافظة على أسرهم.سارعوا من فضلكم
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17
23 - مرحبا الأحد 05 أبريل 2020 - 18:59
فقاش تزيد الدولة في وتيرة الفحص حتى يستفحل الحال ماعرفتش شنو كيتسنوا
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19
24 - كمال الأحد 05 أبريل 2020 - 18:59
70000 حالة مخالطة
السؤوال المطروح واش 7000 تحت السيطرة
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5
25 - عبد الله الأحد 05 أبريل 2020 - 19:00
السبب الرئيسي هي اهديك الجملة الأخيرة في المقال (يرتقب أن يرتفع عدد الإصابات في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد توصل وزارة الصحة بأجهزة كشف من الخارج، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية)
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14
26 - Majid الأحد 05 أبريل 2020 - 19:01
7000 مخالط يللاه لقينا 192 إيجابية ؟ غير فهاد 7000 راه هاربين لينا بزاف ديال الحالات.
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7
27 - ابو حسام الأحد 05 أبريل 2020 - 19:01
من وجهت نظري المتواضعة على الدولة ان تقوم بحضر التجول لمدة اسبوعين لان هناك نسبة من المستهترين لم يستوعبو لحد الساعة خطورة هذا الوباء والاحظ ان الحركة عادية جدا والاسواق لذا وجب التدخل قبل فوات القطار
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11
28 - شخص مر من هنا الأحد 05 أبريل 2020 - 19:01
اعلاش متقلوش اشحال من واحد مات فالمغرب بجميع الامراض اعلاش بالضبط كورونا.هاد الندنسب راها اقليلة باراكة طلقونا انخرجوا اولا قلولينا السبب الحقيقي اعلاش شادينا.
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-21
29 - البعمراني 2 الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
المرجو ا وقف الشركات عن العمل الكل ابقوا في منازلكم الله يلطف بنا
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4
30 - Anas الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
يجب ان تزيد الحكومة من الضغط على المغاربة في عدم الخروج ،فلا زلت ارى عددا لايبالي بالحالة الوبائية
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10
31 - Aziz1 الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
الله يرحم الوالدين الا ما فرضوا الكممااااااات اولا مغدينش نخرج من هاد المحنة
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7
32 - أم مروان الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
ولكن حصنا نعرفو هادو للي لقاودبا واش المخالطين هادو ولا ناس أخرين من غير المخالطين ديال المصابين اللولين وشكرا
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3
33 - المجرب الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
متى سيبدا الكشف السريع؟ لا معنى لهذه الارقام ما دامت تجرى على عدد صغير ! يجب اجراء 1000 فحص يوميا على القل. اذا كان عدد الخالطين هو 7000 فلماذا لا نفحصهم و نريحهم ونريح المواطنين من الشكوك والاوهام.
وشكرا.
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11
34 - احمد الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
يجب استعمال العصى مع كل متنطع عنيد، هاذا راه مصير بلاد على قدها ماشي اللعب..في الامور المصيرية لن ينفع إلا العنف ماكاين لاحقوق الانسان لاستة حمص، إذا تهورت 7% من الساكنة ستخرب وتؤدي 93% المحترمة لأوامر الدولة، إذن هاد الاقلية المتمردة خاصها لعصا وبدون نقاش .
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16
35 - سهبل الأحد 05 أبريل 2020 - 19:02
وهل يتم إتخاد المزيد من القرارات للحد من إنتشار الفايروس
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5
36 - داوي خاوي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:03
مع الأسف ما اخدناه باليد اليمني سنخسره باليد اليسرى ماقمنا به من تدابير سنخسر نتائجه ببطئ إجراء الفحوصات و ظهور بؤر عائلية الحقيقة هناك بروباغندا كبيرة الإعلام ملي تيفيق و هو يصور و يمجد في القياد امام الكمرات و الفديوهات و لكن العمل الحقيقي في التوعية2m مزال تجيب الشطيح و الرديح و صراحة الأرقام المعلنة ليست حقيقية بغينا نبغيو و لا نكرهو هناك بروباغندا في معالجة الجائحة هناك اعلامان اتنين من يطبل للاجراءات اعلام بلادنا و اعلام مصر
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7
37 - بشرى الأحد 05 أبريل 2020 - 19:03
بصراحة كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة يقوم مواطن غر مسؤول يرميها عرض الحائط لدلك اضن انه يجب اقفال جميع المحلات بصفة عامة حتى البقال مدة14ليوم كي يقوم المواطن الالتزام بيته اجباري لأن هناك فئة تعتقد ان للعد.وى تنتقل حتى الساعة السادسة فلا يلتزمون قبل السادسة أدى اقفلنا في وجه الجميع السوق والبقال تساعد بلدنا الحبيب من اجتياز هده المحنة ان شاء الله سميع العليم
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1
38 - س.ر الأحد 05 أبريل 2020 - 19:03
يغادرون البيوت!!!! و علاش مخليين الموظفين يمشيوا لخدمة!!!! هذا سوف يزيد الطين بلة!! ! خلينا فديورنا! !
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2
39 - ياسين الأحد 05 أبريل 2020 - 19:04
فلنتضرع الى الله الحي القيوم ليرفع عنا وعن كل خلقه هذا الوباء وكل الأسقام
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5
40 - الرشيدية الأحد 05 أبريل 2020 - 19:04
الأسباب همشتوا الصحة من زمان لا سبيطارات زينين لا أجهزة طبية في المستوى لا إنسانية في التعامل لا مختبرات، المصحات الخاصة كتمص دم المواطن ليل نهار وبدون مراقبة الوزارة الوصية البيع والشراء في الشواهد الطبية وفي أي حاجة الأهم هو تعمار الأرصدة البنكية
قطاع فاسد وجاء هذا الوباء ووجد البنية التحتية الاستشفائية هشة
نسأل العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء ويجنب وطننا الحبيب الشرور ما ظهر منها وما بطن
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10
41 - سعدون الأحد 05 أبريل 2020 - 19:04
الله يجزيكم و رحمة بالشعب عجلو بإجراءات فحوصية للجميع في البيوت أو المصحات أو المستشفيات القريبة.....وشكرا.
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6
42 - Khalid الأحد 05 أبريل 2020 - 19:05
لماذا لا يتم إجراء الكشف السريع على هؤلاء 7 آلاف مخالط، ألم يقولوا أنهم أحضروا معدات الكشف من الصين و كوريا الجنوبية؟ ماذا ينتظرون لحد الساعة؟ إجراء أقل 200 كشف في اليوم هو رقم جد مخجل.
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8
43 - العيون الأحد 05 أبريل 2020 - 19:05
أرى أن الوضع لا يبشر بخير، خاصة أن هناك فئات كثيرة من الشعب لا تلتزم بالحجر الصحي، إما بسبب أو بدون سبب، وهناك شريحة مستهترة لا تبالي بالعواقب الوخيمة التي ستنتج عن هذه التصرفات اللامسؤولة، لذا يتوجب على الدولة التدخل وبكل جدية ماديا ومعنويا، وبكل صرامة مع كل المخالفين لقانون الطوارئ، فكما أرى في مدينة العيون فأغلب السكان يجوبون الشوارع والأزقة دون مبالات.
الأمر خطير وخطير جدا، وياليت شعري.
حفظ الله البلاد والعباد
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-1
44 - Lbouhali الأحد 05 أبريل 2020 - 19:05
وزارة قلة الصحة معروفة الخدمة ديالها من زمان للحق لسبيطار سويتي إخرج على رجليه
الله إيتولانا العباد
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-5
45 - ولد حميدو الأحد 05 أبريل 2020 - 19:06
بعض الشباب المتهور يظنون بان الوباء يصيب فقط المسنين و نسوا بان شيخ تسعين سنة ممكن ان يتعافى او حتى لا يصيبه المرض بالمقابل بامكان كورونا ان يصيب صغار السن او حتى يقتلهم

صراحة حتى رخص التنقل كان فيها خلل فكان من الاحسن تحديد ساعة واحدة للخروج من اختيار المعني بالامر
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3
46 - متفائلة الأحد 05 أبريل 2020 - 19:06
السبب هو وصول أجهزة الكشف السريع من الصين قبل ايام
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-5
47 - mohamed الأحد 05 أبريل 2020 - 19:07
تصريحات السيد اليوبي لم يأتي بالجديد فكلنا نعرف تلك الأشياء المخالطين الناس اللذين يغاظرون بيوتهم هل السيد اليوبي كلف نفسه العناء مناقشة الأمر مع بعظ المسؤلين من أجل الحلول لما ذكره أو التسريع في عمليت أنجاز التحاليل هناك عدت تدابير أخرى عليه تفعيلها آلأمر المأسف والخبر اللذي ستائني كتيرا عندما علمت إصابت شخص بالعدوى خلال قيامه بالدياليز و نقله العدوى لعائلته
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2
48 - lhnin الأحد 05 أبريل 2020 - 19:07
ان ان سبب انتشار الفيروس هو تنقل المواطنين دون تدخل الجهات المسؤولة
أسكن في حي شعبي النساء بتبادلن أطراف الحديث في الأزقة وهن يستمتعن بحرارة الشمس ابرودة الطقس والأطفال يلعبون وكان لا وجود للسلطات
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1
49 - ايمن الأحد 05 أبريل 2020 - 19:08
من الطبيعي ان ينتشر الفيروي بين افراد العاىلة وخصوصا ان كانوا في منزل واحد لان الفيروس يمكن نقله عبر اي شيء حتى عبر الهواء فهو يبقى معلق لفترة 3 ساعات ويمكن له اختراق الانف والعينين والاذنين والفم والوجه المشكل هو خارج المنزل في الشارع والاسواق والبنوك والادارات والمصحات اما العاىلة يمكن احتواءها وفحثحها بالكامل.اليوفي يبذل مجهود جبار ويتعامل باحترافية مع هذا الوباء ودراسة انتشاره ينبغي ان يغطي وجهه بالكامل وكذلك جميع العاملين في الفطاع الصحي والامن كذلك ينبغي مازرة اليوفي ووزراة الصحة باليقاء في المنزل وتكثيف الاختبارات السريعة .
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1
50 - المعادلة البسيطة الأحد 05 أبريل 2020 - 19:08
أغلبية المواطنين لا يحترمون الحجر الصحي، لأن الجاهل عدو لنفسه، و لا يمكن محاربة الجهل بين ليلة و وضحاها.
المرجو الإهتمام بالتعليم و الصحة.
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3
51 - Amaghrabi الأحد 05 أبريل 2020 - 19:08
Le taux élevé peut être dû au changement du rythme d'analyses médicales. L'évolution réelle de la courbe ne peut se faire que lorsque les analyses seront accélérées et après avoir achevé s tous les cas recensés à nos jours
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0
52 - mostafa الأحد 05 أبريل 2020 - 19:08
لابد من الصبر و التضحية وذللك بالبقاء في المنازل أطول مدة ممكنة والقيام بما يلزم من الاحتياطات الوقائية حتى نتمكن من حصر الوباء والقضاء عليه وهذا يحتاج إلى الوعي الذي نفقده للأسف فنتمنى استعاب الدرس قبل فوات الأوان
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53 - إبراهيم الأحد 05 أبريل 2020 - 19:08
الأمر لله من قبل ومن بعد ..نسأل الله تعالى اللطف الخفي والستر الجميل...سي اليوبي يزرع فينا روح التفاؤل رجل مبارك...
عيناه عليها أثر كبييير من السهر وقلة النوم..
الناس تسهر على شعبها تحية كبيرة الجريدة المباركة هسبرس وسي اليوبي الله يوفقك و يرزقك القوة والنجاح ..
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54 - oujdi الأحد 05 أبريل 2020 - 19:09
لو حاصرتم الفيروس في بدايته و قمتم بتعليق الرحلات في البداية لما شهدنا هدا الوباء في بلدنا
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55 - جلال الأحد 05 أبريل 2020 - 19:10
عدد الإصابات حسب توزيع الجهات المغرب يظهر الجهة الدار البيضاء ومراكش هي أكبر معدل الإصابات يعني هناك الخلل في جهتين مع تراجع الجهة مكناس فاس هذا يعني الجهة نجحت في الحجر الصحي تخفيض عدد الاصابات الجهة أكادير وجهة الراشدية تافيلات الجهة طنجة تطون الجهة الشرق متوسطة بؤرة كورونا في المغرب في جهتين الدار البيضاء مراكش يجب تركيز عليها من طرف السلطات تشديد مراقبة الصارمة حتى لو أدى الأمر إغلاق كامل مدنتين تحكم فيروس إغلاق الأسواق الشعبية فيها هذا ما فعلته السلطات الارقام وزراة الصحة حول الارقام الاصابات كل ولاية يجب الاستغلال المعطيات بطرق العلمية مضبوطة
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56 - السايسي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:10
على الجميع احترام الحجر المفروض والا.. اضف الى ذلك اجراء التحليلات بعدد مهم وليس كما ارى( المستبعدين 3589 + المصابين 991) اي عدد الكشف الذي بوشر منذ 2 مارس ظهور الحالات الاولى ثم هناك كورونا ثانية كما نشر مافيا المحروقات اليس من الاحرى توجيه الدراهم الاربعة التي تجنيها ظلما في كل لتر الى صندوق هذا الوباء لمواجهة مايتعرض له البلد بروح وطنية ام علينا ان ننتظر استرجاع ما ساهمو به الذي لا يتطلب الا اياما معدودات اللهم الطف بعبادك ولا تواخدنا بذنوب غيرنا
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57 - يحيى الأحد 05 أبريل 2020 - 19:11
واهكدا دواليك راه كاين بزاف ديال الناس مملتزمينش بالحجر الصحي اعباد الله بقاو فالدار
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58 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأحد 05 أبريل 2020 - 19:11
الإصابات لم ترتفع بل أجهزة الكشف عن كرونا هي التي ازداد عددها.
لذلك فالعدد قد يكون لا قدر الله كبير أو قد يكبر إذا لم يجلس الناس بالبيوت.
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59 - مواطنة الأحد 05 أبريل 2020 - 19:12
نطلب من الله ان يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا. QUESTION :بالنسبة لاوراق LA MUTIELLE للتعويضات عن مصاريف الدواء هل يمكن تاخيرها الى ما بعد ال confinement ???اجيبوني من فضلكم.
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60 - Dahbi hajar الأحد 05 أبريل 2020 - 19:12
هناك انتشار غير مبرر للناس يضم فئة "الكارديانات" و السعايا المغاربة و الأفارقة في شوارع الدار البيضاء. هل هولاء الناس لا يطبق عليهم القانون؟ اي شافهم يقول حتى انا نخرج من داري لاش نبقى محبوس؟ جاء الوقت و الفرصة للتخلص منهم نهائيا لانهم اصبحوا يعكرون جو المدينة و الكل يشتكي من تصرفاتهم. فهل تتدخل السلطات ام لا؟
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61 - الشوارع والاحياء لازالت هي هي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:12
اي حجر تتكلم عنه المملكة المغربية.... ممكن في شوارع الرباط.... ان مدينة فاس. لا ينقصها سوى الاعراس... شوارع مكتضة محلات بيع شراء سيارات. دراجات. دراجات بشكل غريب تجوب. الاحياء الشعبية.. سويقات. وتزاحم نهارا وليلا.... اي حجر تتكلم عنه السلطات...... حضور غريب للناس في الشوارع. الا السلطات هي التي غائبو وكأنها مطبقة الحجر الصحي... تجمعات في الازقة.... غياب تام لاي دوريات امنية للتدخل.... المهم. الكل يساهم في نشر الوباء بغبائه... حتى. نبدأ نصل للالاف. ولا طاقة لنا بها. وقتها. فلا حجر و جحر. مادام الاستخفاف وعزم الحرص والعزم..... اكلمكم من فاس. حي واد فاس. وشوارعه. حركة سير بالسيارات والدراجات كأنه عيد. للاشارة انا اشاهد من سطح البيت.
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62 - أم محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 19:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى أن رسالتي تكون واضحة وتتخاد بعين الإعتبار للحد من تفشي هاد الوباء راه مخاصكومش تخليو بنادم خارج سارح النهار كامل ومع 6 ديال العشية تبداو تجمعوا فيهم بحال البهايم راه خاص يكون تنظيم أعباد الله أجيو تشوفو الأحياء الشعبية راه كتكون الحركة كتيرة ومازال تسلام وتجمعات وهادا يكمي والأخر ياخدو ليه من فمو والبيع والشراء ديال الحشيش والضحك واللعب ومواخدينش الأمور بجدية كنطلبو من السلطات أنها تشدد الأمور وتزيد من مجهوداتها من دابا وتزير الشباب الطائش ماشي يبقاو مخلينهم خارجين داخلين حتى تخرج الأمور على السيطرة عاد نصدقو نادمين (الأمن الوطني /القوات المساعدة / الأطباء) عشتم فخرا للبلد
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63 - البيضاوي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:13
مزيدا من الوعي للذين ما زالوا يتجمعون و لا يتركون مسافة فيما بينهم و كذلك من لا يتتبع ارشادات الوقاية فأبواب الادارات و الأسواق ما زالت تشهد زحمة البشر و كثرة (خيطي بيطي) بدون هدف
البلاد في حالة طوارئ صحية و على الاعلام المرئي و المسموع و المكتوب أن يركز على هذه النقطة الهامة جدا
هذه العدوى تحارب بنشر الوعي بالوضع و سبل تفادي الضرر و الالتزام باجراءات الحجر الصحي
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64 - يجب مضاعفة التحاليل الأحد 05 أبريل 2020 - 19:13
في الدول التي تقوم بستة آلاف تحليل مخبري كل 24 ساعة، يقول الباحثون أنه يجب مضاعة عدد الإصابات المؤكدة في عشرة...
مثلا في فرنسا يتوقع أن يكون هناك مليونين مصاب على الأقل...وفي الدول الأكثر تفشيا كإيطاليا وإسبانيا يتوقع أن يكون هناك ستة ملايين مصاب...

في بلدنا السعيد عدد التحليلات منذ بدأ تفشي الوباء هو فقط أكثر من ثلاثة آلاف... اي كل يوم يكون هناك عدد جد جد قليل من التحاليل...

ومن هنا يمكننا أنا نستنتج أن مضاعة العدد في عشرة لا ينطبق علينا للاسف!

فمن المستبعد أن يكون العدد الإجمالي في كل المغرب هو 4000 مصاب فقط...

هذا ربما فقط عدد الذين قدموا من الدول الموبوءة كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا قبل أسابيع وتركتهم السلطات يدخلون وينشرون الوباء دون فحصهم أو إقامة الحجر الصحي عليهم...ولا حتى نصحهم في الإعلام بإقامة الحجر المنزلي كي لا ينشرو العدوى لكل أفراد الأسرة...
حتى إن تم تطبيق حضر تجول شاااامل ومن يخرج يطلق عليه الجيش النار فهذا لن ينفع...
فآلاف المصابين محجور عليهم وينقلون العدوى للاسرة ثم قد تنتقل للجيران وكل المدينة...

المسؤولة يتحملها من ترك الحدود مفتوحة...
ومن دمر القطاع الصحي...
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65 - فضالي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:13
إلى صاحبة التعليق رقم 3 مواطنة حرة. غير تخيلي آختي رمضان في الحجر الصحي أو طلبي الله تعيدي عيد الأضحى بدون حجر ...
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66 - driss الأحد 05 أبريل 2020 - 19:13
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. وارفع عنا البلاء وشافي مرضانا ومرضى المسلمين. واهدينا لما فيه الخير والصلاح يارب العالمين
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67 - azeddine الأحد 05 أبريل 2020 - 19:14
سلام خاص حجر صحي على كولشي حانوت بنك ٠٠٠٠٠ واحد يخدم مرة فسمانة بوليس خاص يكون كل زنقة 24\24 راه مكاين لا نضأم لا توزة
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68 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 19:14
أحيي السلطة على اتخاد قرار تقليص مدة الخروج لقضاء الضروريات،كما أناشدها ألا تتهاون وتعفوا عن المخالفين لهذا القرار،بل عليها أن تشد الخناق ما أمكن عسى أن نتجاوز هذه الحنة في أقرب وقت، وبأقل الأضرار.
لا نريد أنخسر المزيد من إخواننا،وأخواتنا،لا نريد أنخسر أعمدة منازلنا من آباء و أمهات،لا نريد أن نخسر منهم سبب البركة من أجداد وجدات.
حفظ الله الجميع من كل سوء، وأعان الله أسود الوطن من(عاملات وعمال النظافة،نساء ورجال الوقاية المدنية،رجال القوات المساعدة،نساء ورجال الأمن،رجال الدرك،و القوات المسلحة بكل تلاوينها خصوصة ؤلئك المرابطين على حدود الوطن العزيز).
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69 - محبة لوطني الأحد 05 أبريل 2020 - 19:16
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.....يارب ارفع عنا الوباء. الرحمة والمغفرة للموتى والشفاء العاجل للمصابين..والمزيد من الحدر......اللهم احفض بلدنا الغالي واحبابنا ولا تسمعنا عنهم أي مكروه
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70 - عزيز الأحد 05 أبريل 2020 - 19:16
هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم. لم أفهم شيئا من هذه العبارة.
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71 - MAARROOKKI الأحد 05 أبريل 2020 - 19:17
المهم هو معرفة الأدوية المستعملة و عدد الأشخاص الموجودين في الأنعاش
ونسبة تعافي هؤلاء الموجودين في الانعاش
و عدد مراكز التحليلات المخبرية وعدد عملياتها مقارنة مع عدد المصابين
و شكرا
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72 - تنغيري الأحد 05 أبريل 2020 - 19:19
"ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3589 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".
سيكون عاديا لو ان الوزارة تقوم بالتحاليل لجميع المشتبه بإصابتهم وليس الانتظار 14 يوما في الحجر الصحي،بهذه الطريقة ستظل الحالات تظهر بشكل يومي ليس لشهر او شهرين بل لمدة غير معلومة قد تتعدى سنة او أكثر، شيء يندى له الجبين ان نقول انه تم اجراء 3589 من التحاليل المخبريةمنذ ظهور اول حالة 2 مارس ،عيب وعار،اين التبرعات،اين المعدات التي اقتنيتموها؟؟
الصين عندما قامت بالحجر الصحي كانت في نفس الوقت تقوم بمئات او آلاف التحاليل يوميا وليس 100 تحليلة في اليوم.
الله أهديكم المسؤولين راه ماشي اللعب هذا،والله وتتطور الامور حتى اولي الطايح كتر من النايض.الا مخدمناش بفلوس التبرعات والدولة دبا إوا امتى بالسلامة نخدمو بيهوم لاش اصلاحو اصلا دوك لفلوس
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73 - توضيح الأحد 05 أبريل 2020 - 19:19
بعض المعلقين لا يفرقون بين الأسرة و العائلة كالمعلق الذي قال ناكل في طبسيل واحد ياسادة المقصود هو ان العدوى تنتشر في العائلة الكبيرة اي ان الزيارات لم تمنع ولا زال ابناء العائلة الكبيرة يتبادلون الزيارات وليس المقصود الأسرة التي تسكن في منزل واحد.يعني الحجر الصحي لا يحترم بقا فدارك تعني بقا فدارك ماشي بقا مع عاىلتك الكبيرة على اتصال جسدي
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74 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 19:20
لو كنا نقوم ب 10000 الف تحليلة في اليوم مثل بعض الدول لرأيتم عجبا يا سيدي المدير،لكن للأسف عدد التحليلات اليومية لا تتعدى 200 تحليلة
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75 - Nourdine الأحد 05 أبريل 2020 - 19:21
المشكلة يكمن في عدد التحاليل التي يتم اجراؤها يوميا،لا يتم اجراء التحليل المشتبه به حتى يكون المصاب على وشك مفارقته الحياة،يعني اكون عادى كتر من 100 شخص،عاد كيقلبو المختلطين به،هكذا لن يستطيعوا التحكم في العدوى،اسيدي طبق المقولة لصدغتونا به في الإعلام ديالكوم.( للكشف بكري بذهب نشري)
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76 - رضوان الأحد 05 أبريل 2020 - 19:21
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس اخوتي مبغاتش تشد بيوتها ياربي تحفضنا من شر الخلق قنطنا فديورنا وليني شغانديروا كايخرج واحد كايلوت حوما اواليديه او شي كايطلي شي المهم على هاد الحساب قسما بالله خاصنا القرطاس مني وجبد عندك الورقا دوز ماعندكش دخل تربا
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77 - فريد الأحد 05 أبريل 2020 - 19:21
عامل آخر حسب مدير الأوبئة تسبب في ارتفاع أرقام كورونا في المغرب، راجع أيضا إلى بداية الكشف المخبري على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبي عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بفيروس كورونا المستجد....... لمادا لم يتم ذلك منذ الحالات الأولى???
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78 - الكشف السريع هو الحل الأحد 05 أبريل 2020 - 19:21
واش هاد أجهزة الكشف مازال مابغات توصل وخا تكون جاية من المريخ ومال دوك المختبرات الطبية لي منتشرة في البلاد مالهم مايديرو الكشف لعباد الله راه كلما كثر الكشف كلما عرفنا المصابين من بدايتهم ويسهال عليهم العلاج وبالتالي غادي نقصو من نسبة الوفيات وفي نفس الوقت غادي نعزلو أكبر عدد من المصابين باش مينقلوش العدوى
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79 - عاءشة الأحد 05 أبريل 2020 - 19:23
كان على الدولة ان تخلق السكن اللائق وليس صناديق يتكتل فيها اب وأم وأربعة ابناء اذا خرج واحد منهم قد يلتقط الداء وياتي به الى الأسرة التي تصبح كلها مريضة لكن مع الأسف اصحاب العقار أللاهثين فقط امام الربح لم يفكروا في صحة الأسر فالآن الدولة ستودي الثمن غاليا من ناحية الأنفس والاقتصاد
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80 - حسن الأحد 05 أبريل 2020 - 19:24
هناك عدد كبير من الشباب لا يلتزمون بالحجر الصحي رغما على انف أسرهم ومنهم متحصل على رخصة الخروج لا يعمل و ليس مسؤولا على الأسرة
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81 - Ibrahim الأحد 05 أبريل 2020 - 19:24
69 وفاة و 71 شفاء. معنى هذا أن كورونا يقتل لحد الآن حوالي نصف من ثبثت إصابته. أما من لا يزال مريضا فلا ندري هل يشفى أو يموت ولذلك لا نأخذه بعين الاعتبار لقياس مدى خطورة كورونا بالمغرب. حضيو ريوسكم هذشي مامعاه لعب
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82 - عبد الله الأحد 05 أبريل 2020 - 19:25
لازم فرض إرتداء الكمامات للجميع لتفادي انتشار العدوى
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83 - chihab الأحد 05 أبريل 2020 - 19:26
الكلام الفارغ لا يأتي إلا بالمصائب قلتها ولا زلت أقولها وسابقى أقولها هناك من المغاربة من يسكنه أكثر من هذا الوباء وهو الجهل وعلى الدولة أن تفهم أن التوعية لا تستقيم مع هولاء بل القوة المفرطة هي السبيل الوحيد لا شيء آخر يجب على الدولة انا تستعمل قبضتها الحديدية وتقوم بالانزال الكثيف للجيش لفرض القانون وإلا لا قدر الله فإننا سوف نكون أمام كارثة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للمغرب هذا هو الحل وغيره يبقى مضيعة للوقت وللمجهودات
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84 - ملاحظ الأحد 05 أبريل 2020 - 19:27
أين هو وزير الصحة في حكومة الكفاءات؟؟؟ عجيب هذا الاختفاء في عز الازمة الصحية التي تمر منها البلاد! اعتقد انه ابان انه لا يستحق منصبه بتاتاً
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85 - simo الأحد 05 أبريل 2020 - 19:27
يجب إخضاع الكشف في جميع الحواجز .مدخل المدن .والإدارات.
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86 - Youness الأحد 05 أبريل 2020 - 19:28
المشكلالاساسي عندنا واضح و باين :
- انخفاض نسبة التحاليل المخبرية اليومية.
## اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ##
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87 - مغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:28
عدد الاختبارات ضعيف جداااا.
كندخل worldometerscoronavirus
الجزائر 39000
المغرب 4000
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88 - اعذار الأحد 05 أبريل 2020 - 19:30
ويرتقب أن يرتفع عدد الإصابات في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد توصل وزارة الصحة بأجهزة كشف من الخارج، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحال ، هدا السبب الحقيقي في ارتفاع الاصابات عدم وجود القدر الكافي من الأجهزة لكشف الاصابات والاعذار التي ساقها المدير لا اساس لها وبالتالي انت اجبت عليه بدون ان تدري
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89 - العرابي تاوريرت (المنسية) الأحد 05 أبريل 2020 - 19:31
باسم الله...كفانا من القيل والقال...ونطيع الله والرسول واولي الامر منا...
فلنفر الئ الله نهرب اليه (يعني نراجعوا نفوسنا ونعطي لكل حق حقه....)
باختصار شديد ...هي نقطة تامل مفروضة ...تعطي فرصة واضنها الاخيرة لكل واححد منا ان يعرف من هو وما هي مسؤوليته وهل هو في مكانه الصحيح وسط مجتمعه (من البيت الي الحاكم )والسلام ....
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90 - Douaoui med الأحد 05 أبريل 2020 - 19:31
التأخر في إجراء التحاليل بالإضافة للعدد القليل الذي يخضع الفحوصات والحجر الطبي ضعيف جدا وبطيء لدرجة تعطي الوقت الكافي لانتشار الوباء قبل اكتشاف الحالات الحاملة للفيروس ..فلا يمكن أن نستمر في التطبيل لإجراءات بائدة وغير مواكبة وغير فعالة ونقولو العام زين
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91 - يتبع الأحد 05 أبريل 2020 - 19:31
للتأكد من سبب إرتفاع العدد هو وثيرة الكشف والتحليلات هو بطيء جدا لان جميع الكشوفات ترحل إلى مركز الرباط والبيضاء كيف يعقل أن ترحل التحليلات من مراكش ومن وجدة ومن مكناس الى المراكز المخول لها للقيام بالكشوفات هذا عار ثم لايجب أن ننسى دور السياحة في نشر الوباء حتى عندما كانت الدول تحصي وتستعد الاصابات كان السياح الاسبان والايطاليين والفرنسيين وخاصة الصينيين يجولون ويحتكوا بنا ونحن في دار غافلون وكذلك حالة الطوارئ أتت متأخرة لان الفيروس عشعش فينا ونشرناه بيننا أما الحجر فزاد الطيبة بلة حين بدأنا نسمع عن إصابة عائلات بأكملها الله يجعل السلامة وصافي، والكشف السريع كما تدعون سيكشف الكارثة لا قدر الله
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92 - ورزازات الأحد 05 أبريل 2020 - 19:33
سباب انتشار هد الوباء بين المغاريبة هو ربمى الخوف من اامرض والخوف من الفضيحة وقلت الوعي ارجو من الناس لي حس ابشي اعراض غير عادية امشي لسبيطار راه مفيها باس اسول قبل ما افوت الفوت
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93 - INCONNU الأحد 05 أبريل 2020 - 19:34
يجب بالاضافة الى الحجر الصحي و التحسيس من خلال مختلف قنوات الاتصال و التواصل كان لزاما اجراء عدة كشوفات عشوائية
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94 - عبد الفتاح الأحد 05 أبريل 2020 - 19:35
عدد الإصابات المعلن عنها اليوم والبارحة وربما الأيام الماضية هي مصابة منذ مدة ولكن تم تشخيصها الآن لأن معدل التشخيص اليومي ضعيف جدا ويتطلب وقت طويل للحصول على النتيجة, هذه الأرقام غير دقيقة والتصريح ينبغي أن يقول على الأقل 107 حالة وأتمنى صادقا أن أكون على خطأ ولا أتمنى لبلدي شَرّاََ مهما حصل , ولكن لنتخذ الإجراءات المناسبة حسب الإحصاء الدقيق. هناك دول عدد سكانها 50 مليون نسمة معدل التشخيص اليومي 15 ألف إلى 20 ألف, ومثلا كوريا الجنوبية يتم تشخيص كل المواطنين بدون إسثناء. لا نقارن أنفسنا بكوريا الجنوبية وإمكانياتها الهائلة ولكن يمكننا مضاعفة المجهود. وألف شكر للأطقم الصحية لوقوفهم في الصفوف الأولى لصد هذا الوباء, ورحم الله شهداء هذاالوباء
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95 - محاسب الأحد 05 أبريل 2020 - 19:36
السبب في ارتفاع نسبة المصابين ونسبة الوفيات راجع إلى عدم الكشف المبكر عن المصابين
يرجع أن يصل عدد المصابين إلى 30000مصاب منها 50% من الوفيات
لقد تمكن الفيروس من الانتشار بالفعل في الأوساط العائلية رغم ذلك لايجب الخوف بل المزيد من اليقظة والحيطة والجلوس في المنزل.
نسأل الله أن يرفع البلاء عن العالمين.
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96 - هشام متسائل الأحد 05 أبريل 2020 - 19:40
وأضاف اليوبي أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس في فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ بالمملكة".

شهر هاذي باش قلناها لكم
والسبب حجم الفحوصات اليومية
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97 - متتبع الأحد 05 أبريل 2020 - 19:40
مادامت نسبة ااتحاليل ضعيفة جدا بالمقارنة مع دول اخرى فارقام المصابين مغلوطة ادا قارنا المغرب متلا بالمانيا 72000 تحليلة في اليوم المغرب 4000 تقريبا في الشهر لو كان نسبة التحاليل قوية غادي يبان الرقم الحقيقي ديال المصابين....ايوا فهم لابغيتي تفهم ...هاااااا النتائج ديال ضعف التعليم والصحة ...نتمنى من الله يفوت هادشي باقل خسائر ممكنة راه لاحول ولاقوة لنا...
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98 - محمدال الأحد 05 أبريل 2020 - 19:41
السلام عليكم يجب على كل موظف او عامل فين مايدخل لداروا ايحيد حويجاتوا ويدوش ومن عاد تيشوف عائلتوا لان هاد الوباء تينتقل بسرعة مابين الافراد
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99 - Abdoullah Ibn Abdoullah الأحد 05 أبريل 2020 - 19:42
WTO HAS SAID:
Stay home Stay Safe
Test Test Test

الله سبحانه وتعالى نهانا على الالقاء بانفسنا الى التهلكة اضافة على النصوص الدينية التي تنهانا على الخروج في مثل هاته الحالات كقوله صلى الله عليه وسلم "فليسعك بيتك"الخ اتقوا الله ياخوانا في انفسكم واهليكم وسائر البشرية
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100 - abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 19:46
السكن الاقتصادي هذه النتائج ديالوا يجب النظر فيه أيضا بعدما يرفع رب العرش العظيم علينا هذا البلاء
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101 - حمادي الأحد 05 أبريل 2020 - 19:52
المفروض هادوك سبعلاف مخالط كاملين يديرو ليهم التحاليل. ولكن لا حياة لمن تنادي
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