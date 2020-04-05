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- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (101)
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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب
كشفت وزارة الصحة، مساء الأحد، أسباب ارتفاع الحصيلة اليومية المتعلقة بالوضعية الوبائية لمرض "كوفيد 19" بالمغرب.
وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، أنه من خلال المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة فإن ارتفاع الحالات المؤكدة خلال الأيام الماضية يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية تهم الوسط العائلي داخل مجموعة من مدن المملكة.
وأضاف اليوبي أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس في فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ بالمملكة".
عامل آخر حسب مدير الأوبئة تسبب في ارتفاع أرقام كورونا في المغرب، راجع أيضا إلى بداية الكشف المخبري على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبي عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 990 حالة.
وبلغ عدد الوفيات 69 حالة وفاة بزيادة 11 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و71 حالة شفاء بزيادة 6 حالات شفاء.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3589 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ويرتقب أن يرتفع عدد الإصابات في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد توصل وزارة الصحة بأجهزة كشف من الخارج، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (101)
Morocco : 4.579
Palestine : 12.738
قال تعالى"فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ○ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ"
دمتم في حفظ الله
نرجو تمكين المواطنين من الاختبار الشخصي.
نريد تسويق الاختبارات بثمن معقول في الصيدليات
صحح وماشافك حد تحياتي
السؤوال المطروح واش 7000 تحت السيطرة
وشكرا.
قطاع فاسد وجاء هذا الوباء ووجد البنية التحتية الاستشفائية هشة
نسأل العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء ويجنب وطننا الحبيب الشرور ما ظهر منها وما بطن
الأمر خطير وخطير جدا، وياليت شعري.
حفظ الله البلاد والعباد
الله إيتولانا العباد
صراحة حتى رخص التنقل كان فيها خلل فكان من الاحسن تحديد ساعة واحدة للخروج من اختيار المعني بالامر
أسكن في حي شعبي النساء بتبادلن أطراف الحديث في الأزقة وهن يستمتعن بحرارة الشمس ابرودة الطقس والأطفال يلعبون وكان لا وجود للسلطات
المرجو الإهتمام بالتعليم و الصحة.
عيناه عليها أثر كبييير من السهر وقلة النوم..
الناس تسهر على شعبها تحية كبيرة الجريدة المباركة هسبرس وسي اليوبي الله يوفقك و يرزقك القوة والنجاح ..
لذلك فالعدد قد يكون لا قدر الله كبير أو قد يكبر إذا لم يجلس الناس بالبيوت.
البلاد في حالة طوارئ صحية و على الاعلام المرئي و المسموع و المكتوب أن يركز على هذه النقطة الهامة جدا
هذه العدوى تحارب بنشر الوعي بالوضع و سبل تفادي الضرر و الالتزام باجراءات الحجر الصحي
مثلا في فرنسا يتوقع أن يكون هناك مليونين مصاب على الأقل...وفي الدول الأكثر تفشيا كإيطاليا وإسبانيا يتوقع أن يكون هناك ستة ملايين مصاب...
في بلدنا السعيد عدد التحليلات منذ بدأ تفشي الوباء هو فقط أكثر من ثلاثة آلاف... اي كل يوم يكون هناك عدد جد جد قليل من التحاليل...
ومن هنا يمكننا أنا نستنتج أن مضاعة العدد في عشرة لا ينطبق علينا للاسف!
فمن المستبعد أن يكون العدد الإجمالي في كل المغرب هو 4000 مصاب فقط...
هذا ربما فقط عدد الذين قدموا من الدول الموبوءة كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا قبل أسابيع وتركتهم السلطات يدخلون وينشرون الوباء دون فحصهم أو إقامة الحجر الصحي عليهم...ولا حتى نصحهم في الإعلام بإقامة الحجر المنزلي كي لا ينشرو العدوى لكل أفراد الأسرة...
حتى إن تم تطبيق حضر تجول شاااامل ومن يخرج يطلق عليه الجيش النار فهذا لن ينفع...
فآلاف المصابين محجور عليهم وينقلون العدوى للاسرة ثم قد تنتقل للجيران وكل المدينة...
المسؤولة يتحملها من ترك الحدود مفتوحة...
ومن دمر القطاع الصحي...
لا نريد أنخسر المزيد من إخواننا،وأخواتنا،لا نريد أنخسر أعمدة منازلنا من آباء و أمهات،لا نريد أن نخسر منهم سبب البركة من أجداد وجدات.
حفظ الله الجميع من كل سوء، وأعان الله أسود الوطن من(عاملات وعمال النظافة،نساء ورجال الوقاية المدنية،رجال القوات المساعدة،نساء ورجال الأمن،رجال الدرك،و القوات المسلحة بكل تلاوينها خصوصة ؤلئك المرابطين على حدود الوطن العزيز).
ونسبة تعافي هؤلاء الموجودين في الانعاش
و عدد مراكز التحليلات المخبرية وعدد عملياتها مقارنة مع عدد المصابين
و شكرا
سيكون عاديا لو ان الوزارة تقوم بالتحاليل لجميع المشتبه بإصابتهم وليس الانتظار 14 يوما في الحجر الصحي،بهذه الطريقة ستظل الحالات تظهر بشكل يومي ليس لشهر او شهرين بل لمدة غير معلومة قد تتعدى سنة او أكثر، شيء يندى له الجبين ان نقول انه تم اجراء 3589 من التحاليل المخبريةمنذ ظهور اول حالة 2 مارس ،عيب وعار،اين التبرعات،اين المعدات التي اقتنيتموها؟؟
الصين عندما قامت بالحجر الصحي كانت في نفس الوقت تقوم بمئات او آلاف التحاليل يوميا وليس 100 تحليلة في اليوم.
الله أهديكم المسؤولين راه ماشي اللعب هذا،والله وتتطور الامور حتى اولي الطايح كتر من النايض.الا مخدمناش بفلوس التبرعات والدولة دبا إوا امتى بالسلامة نخدمو بيهوم لاش اصلاحو اصلا دوك لفلوس
- انخفاض نسبة التحاليل المخبرية اليومية.
## اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ##
كندخل worldometerscoronavirus
الجزائر 39000
المغرب 4000
فلنفر الئ الله نهرب اليه (يعني نراجعوا نفوسنا ونعطي لكل حق حقه....)
باختصار شديد ...هي نقطة تامل مفروضة ...تعطي فرصة واضنها الاخيرة لكل واححد منا ان يعرف من هو وما هي مسؤوليته وهل هو في مكانه الصحيح وسط مجتمعه (من البيت الي الحاكم )والسلام ....
يرجع أن يصل عدد المصابين إلى 30000مصاب منها 50% من الوفيات
لقد تمكن الفيروس من الانتشار بالفعل في الأوساط العائلية رغم ذلك لايجب الخوف بل المزيد من اليقظة والحيطة والجلوس في المنزل.
نسأل الله أن يرفع البلاء عن العالمين.
شهر هاذي باش قلناها لكم
والسبب حجم الفحوصات اليومية
Stay home Stay Safe
Test Test Test
الله سبحانه وتعالى نهانا على الالقاء بانفسنا الى التهلكة اضافة على النصوص الدينية التي تنهانا على الخروج في مثل هاته الحالات كقوله صلى الله عليه وسلم "فليسعك بيتك"الخ اتقوا الله ياخوانا في انفسكم واهليكم وسائر البشرية