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الرئيسية | مجتمع | السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء

السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء

السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:05

قررت السلطات العمومية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292".

وأضاف البلاغ أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".

وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.

وخلص البلاغ إلى أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (124)

1 - ولاد صالح الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:16
اسيدي مبغيناش يخدمونا
بغيت نكلس في داري
راهم مخدمينا بالسيف
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77
2 - youssef الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:16
نحن في زاكورة. لا توجد كمامات في الصيدليات. وليس هناك اسواق ممتازة تشتريها منها. مالعمل؟
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80
3 - عادب الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:16
قرار سليم ولكن يجب مراعاة أنها لا توجد في كثير من الاماكن بما في ذلك المنطقة التي اقطنها وهي بويزاكارن نواحي كلميم..بحتث عنها كثيرا ولم اجدها.
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64
4 - ياسين الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:16
ظهر الحق. قرار حكيم . ولكن أتمنى تكون في السوق و بكمية كافية. اللهم إرفع البلاء.
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68
5 - Ingenieur الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:16
ماذا عن الفئات الهشة؟ هل بمقدورهم شراء الكمامات وتبديلها كل 4 ساعات
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38
6 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:17
أين هي الكمامات أصلا، تعبنا في البحث عنها لشرائها ولم نجدها.
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65
7 - mohamed fadli الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:18
في صراع مع الطبيعة يتحول الإنسان من وضعه الإنساني إلى وضعه الغرائزي. فأصبح الحق في الحياة أولى حق!
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32
8 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:18
نفس الاخطاء السابقة. سيتكدس الناس في الصيدليات لشراء الكمامات كما تكدسوا لجلب ورقة المقدم و كما يتكدسون لنيل تعويض الرميد.
كان اولا انزال الجيش لفرض حظر الطوارئ الصحي بشكل كامل قبل الانتقال للمرحلة التالية.
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75
9 - مصاب بالحزقة الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:18
بغاوا إبيعوا الكمامات الشعب مهلوك بالزلط اوهما كيجبروه يشري كمامة إوا وفروا لناس كمامات مجانية
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23
10 - حسن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:18
مبادرة جيدة مع التباعد ستكون لها فواءد كثيرة
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27
11 - عبدالله الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:18
هل سيتم بيعها في الصيدليات فقط ام في اماكن اخرى
ها الزحام غادي يبدا
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26
12 - عبدالحي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:19
ولما لا توزع بالمجان على الساكنة بدعم من صندوق كورونا أو صندوق الكوارث.
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52
13 - عوفير طلال الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:19
من كندا أقول لكم قرار أكتر من رائع آلله يوفق الجميع و نجينا من هاد الجايحة
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30
14 - lacel الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:19
قرار في محله ولكنه غير كافي .
يجب اعتماد الكشف السريع .
و تطويق الاحياء الشعبية و المكتظة بالسكان من اجل فلترة الخارجين و الداخلين لتجنب انتشار العدوى .
الله يحد الباس
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26
15 - الراشدي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:19
اظن ان قرار وزير المالية المنشور يوم امس كان واضحا في تحديد الثمن في 2 دراهم مع احتساب الرسوم.
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-10
16 - كثرة الهم الضحك الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:19
مكان غير الاجبار اجبر يا اجبر ...لكن ألا تعلمون ان 90% من المغاربة لا يملكون ثمنها لماذا لا تقومون بتوزيعهم على الشعب مجانا
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27
17 - سؤال الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:20
اين يمكن شراء هاته الكمامات هل سيتم توفيرها فقط في الصيدليات !!؟
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9
18 - رحاب الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:20
كلنا مع هدا القرار لكن توفير الكمامات بالاسواق اولا.. لايمكن اجبار ناس ع شيء مفقود.. هدا خرجنا لعقل
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26
19 - كرهناكرهنا الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:20
80سنتيم نزدها فالبطاطا راه التوب عطا الله الخير هذه توصية المنضمة الظلامية للصحة باش تجمع لفلوس شوفوا غي الصين شحال ربحات غي من الكمامات
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-10
20 - yassine الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:20
الا كانت في صالح العام متفقين كمواطنين... لكن الدولو كتزرب علينا فالقرارات ليست هناك اي منطق او تدرج... لمزال مشراها شنو يدير يبقا يدور.. و عاد الزحام.. كورقة الخروج... و زيد لمعندوش ما لقا تا مايكول... لا بد من التدرج.. و توزيع الكمامات على الغقراء و المعوزين.
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15
21 - Slimane sak الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:20
كل الاجراءات المتخذة محل تقدير رغم بعض التأخر والارتجالية في بعض القرارات التي ساهمت في انتشار الوباء كالسماح للسفر للناس بعد ظهور الوباء و طريقة توزيع رخص الاذن وطريقة منح المساعدات المادية و التأخر في توفير و حث المواطنين على ارتداء الكمامات...بادرة طيبة تلك التي تحث على اجبارية وضع الكمامات وتوفيرها بثمن مناسب شكرا
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16
22 - متتبع الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:20
الميزانية ديال الصندوق داروا ليها طريق باش ينشفوها،هاذاك الدعم كن تصرف غير قفات يوصلوا للناس باش يجلسوا في دارهم، أو يديروا بها إعفاء الناس من فواتير الماء والكهرباء، بقات في الكمامة وبميزانية ضخمة،
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4
23 - Jilal الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:21
لابد من ثقافة الكمامات قبل وضعها من حيت التعامل معها عند وضعها أو إزالتها فالكمامات ليست كل شيئ للوقاية من الفيروس الخبيت كوفيد 19
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11
24 - ولد البلاد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:21
...يجب توفير الكمامات أولا ثم فرضهم على المواطنين....
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13
25 - استفسار الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
ولم الكمامات .كنتم تنصحوننا بعدم وضعها و بأنها ليست ضرورية وتصبح للناس المصابين فقط.ما الذي تغير؟
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15
26 - خليل الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
بصح الكمامات إجبارية. ..واش فابور....أنا والله ما نشريها باغين تربحو صحة مع الشعب.
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-2
27 - أشرف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
خاص أرباب العمل اللي يفرقوهم على العمال ديالهم حماية ليهم فهاد الوضع حقاش واحد كيصور 2000 درهم فشهر مغيمشيش يخسرها غي على المركوب من دار الخدمة وعلى الكمامات خلييو لدرويش باش يعيش
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6
28 - Naturaliat الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
اهلا وسهلا

لكن الكمامات غير متوفرة في الصيدليات

انا مع القرار............. الباقي توفير الكمامات

ومراقبة بيعها وجودتها
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7
29 - سلمة الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
نتمناو افرقوهم على ناس بالمجان
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6
30 - مواطن مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
اليوم في بركان لا توجد كمامات طبية لا في الصيدليات او في المتاجر الكبرى
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6
31 - souhaib الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:22
بادرة جيدة للحد من إنتشار فيروس كورونا
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1
32 - عامل مقهور الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:23
اوا افرقوهوم علينا فابور
انا كنمشي الخدمة و صالير قليل مايمكنش كل نهار نشري كمامة
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6
33 - Rabat الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:23
بالنسبة للقرار تحط بسرعه راه الكمامات ماكينينش منين نشريوهم و بالنسبة لبس ديالهم بحكم انا خدامه في مركز الاتصال 9 ساعات في اليوم و كلشي تيهضر في نفس الوقت و في المكان اكثر من 80 شخص ميمكنش لينا نهضرو بها يعني خص حل اولي للقطاع الخاص
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6
34 - هشام الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:23
عفاكم شرحو للناس طريقة استعمال راه كين لي يدخل الدار غادي يمسك كمامة من الامام ويقدر تكون فيها فيروس
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2
35 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:24
نتمنى أن يلتزم الناس بهذا الإجراء. يكفي أن تذهب للسوق واضعاً الكمامة لترى الكل ينظر إليك وكأنك اتٍ من كوكب زحل.
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6
36 - monsef الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:24
c'est tres bonne idee meme si c'est un peut tard mais c'est une super nouvel, merci
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-1
37 - father of maria الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:24
يا ربي غير نلقاوها فالصيدليات
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3
38 - Kira sama الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:24
قرار مناسب و كان من المفروض أن يتم العمل به مبكرا، و لكن أخشى أن قلة من المغاربة هي من ستطبقه لأن ليس عاديا في الثقافة المغربية وضع الكمامة على الوجه لذلك يجب التشديد من طرف السلطات الأمنية على تطبيق هذا القرار
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-1
39 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:24
برغم من ضرورة وضع الكمامة للحد من وباء ،إلا أن في تركية توزع الكمامات بالمجان ،في بلادنا شريهم يا مواطن من جيبك ،عادي واحد دار معمل للكمامات و خاصو يبيع و يربح .
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2
40 - كموووول الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجب مراقبة نقط بيع الكمامات و كذلك مواد التعقيم حيث عرفت هي الأخرى إسوة بما شاهدناه في المواد الغذائية مضاربة و ارتفاع في الأثمنة و لعل بعض الصيدليات و لا أقول الجميع صارت تبيع مواد تعقيم و كمامات بأثمنة مضاعفة بلا رقيب او حسيب
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2
41 - Kénitra city الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
80 سنتيما للوحدة
لكن ثمنها يفوق 20 درهم او اكثر
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0
42 - Naima الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
مزيان فيها خير.
أنا مشيت نشري كمامات من الصيدلية ليوم قلوليا ب 6 دراهم للوحدة.
80 سنتيما للوحدة ثمن مزيان للجميع.
الله اجيب الشفاء للجميع ويرفع علينا هذا الوباء.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
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4
43 - ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
إلى بقينا على هذا الوثيرة ديال التحليلات فاليوم ..راه هاديك 8000 مخالط غادي نساليوها حتى 2022 ..وغادا تولي لينا 800000 الف الله يهديكم كثرو من التحاليل اليومية باش يمكن نحاصرو هاد الوباء ونمنعوا انتشارو ..حيث بنادم عندنا مازال ماواعيش .. والبنية التحتية ديال السبيطرات ضعيفة الله يهديكم انا مزاوك فيكم كثرو من التحليلات ...
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4
44 - يوسف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
و فينك البكماني لي قولت الكمامات ماش ضرورية
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-3
45 - صحراویة مغربیة الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
الحمد لله اذا تم تفعیل هذ القانون و اجبار الناس علی ارتداء الکمامة ستتغیر الوضعیة للافضل لکنی ما زلت اطالب بنقص ساعات التسوق لتکون من 6 الی 2 زوالا
و الله یعفی الجمیع
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-1
46 - Kamal الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
ما بقاينا فاهمين والو في التلفزة كنقولو بلي لكمامة ماشي ضرورية او كيستعملها غير الشخص المصاب.او في نفس الوقت كنلقاو اعوان السلطة والقوات العمومية دايرين لكمامة. اودابا ولات اجبارية.!!! ؟؟؟
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2
47 - ياسين الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
نفتخر بك يا بلادي نفتخر بملكنا وشعبنا
إجراءات عملية سريعة شجاعة وفي الطليعة لمحاربة كورونا
حفظك الله من كل مكروه
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-5
48 - خالد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
حاربوا الحجاب ، فابتلاهم الله بالكمامة او النقاب.
رحمة الله واسعة.
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-4
49 - Scorpio الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:25
بعض القرارات تأتي متأخرة...باقي خاص تعجلوا بالفحوص راه هي الخطوة الحاسمة فهادشي كامل
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50 - Jamal الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
هذا إجراء مهم سيجنبنا أهم سبب لانتشار العدوى بفيروس كورونا.
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1
51 - Adil الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
في هذه الخطوه المهمة التي قد تكون الحل المناسب لمنع تفشي هذا الوباء والذي تبنته عده دول .يجب على الجميع ودون استثناء احترام هذه الخطوه .وضرب يبد من حديد لكل من تسول له نفسه نشر الفوضى والوباء بين الناس
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52 - خالد.ف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
لا حول و لا قوة إلا بالله ! أين سنأتي بالكمامة في منتصف الليل !؟ كان عليكم الإعلان عن القرار في وسط النهار !
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1
53 - مراد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
حذاري وحذاري من الازدحام في الصيدليات
لو تكفلت بها لجنة او جمعية توزها على المنازل لكان افضل
او يسمح ببيعها في الدكاكين
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54 - يوسف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
لماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار منذ بداية انتشار الوباء؟ ارفع القبعة لهذه الدولة المغلوبة على امرها!!!
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0
55 - إبراهيم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
أشياء لامنطق تسيطر يجب أن تخرج بدون كمامة لتشتري كمامة كي تضعها عندما تخرج فهم تصطى المنطقي أن هاد الكمامات يجب توزيعهم على المنازل
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4
56 - رباطي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
واش غيفرقهم علينا المقدم ف الديور ؟
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5
57 - الحجر الصحي لم ينفع الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:26
قرار حكيم، نتمنى فقط توفير الكمامات بالشكل الكافي.
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-3
58 - رياض الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:27
الوضع اصبح يخيف والعدد يتضاعف كل يوم..الله يسترنا ويستر جميع المسلمين ...اصبح الخوف يدب الى نفوسنا ليس الخوف من الموت لان الموت مصير كل واحد منا...لكن الخوف من تفشي هذا الوباء وتردي الوضعية ...اللهم استرنا ...عفاكم التزموا الحجر المنزلي...عفاكم كفى استهتارا ..يجب فرض الحجر الكلي وعدم السماح بالخروج راه مغديش نموتو بالجوع الخوف اننا لا نستطيع توديع احباننا ولا إقامة الجنائز ولا يستطيع احبابنا توديعنا....اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة
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1
59 - حسن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:27
الكمامات ان كانت ضرورية يجب توفيرها في الصيدليات باثمان مناسبة وفي متناول للجميع، لأن أغلبية المواطنين قد لا يستطيعون شراءها..........!!!!
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0
60 - hassan الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:27
قرار صائب و منطقي. فنحن في حرب مع عدو غير مرئي و الكمامة سلاح من اسلحة الانسان لمحاربة كوفيد 19.فلنتحمل الكمامة على وجهنا من اجل غد افضل.
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-1
61 - متابع الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:27
ونعم القرار، خاصة الاجبارية، رغم أنه جاء متأخرا بعض الشيئ.لأنه من القواعد الذهبية لمواجهة كورونا، هي أن تعامل الناس كأنك مصاب، وتتعامل معهم كأنهم مصابون. والوقاية افضل من العلاج، نبقاو في الدار والى خرجنا للضرورة القصوى، وأقول القصوى، أن نرتدي القناع الواقي. خاصة وأنه سيتوفر بثمن مدعم من صندوق مواجهة كورونا كما ورد في الخبر أعلاه.
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62 - fouad الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:28
الصيدليات اول المخالفين
8 دراهم للكمامة الواحدة يجب التبليغ عن المخالفين
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4
63 - Reda الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:28
نصاوبوه فالدار أحسن ... أي حاجة نغطيو بها، مشي ضروري يكون الماسك طبي.
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3
64 - مريم بونانة الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:28
بالرغم من الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بأسره خصوصا الدول العظمى حيث كنا ننبهر بمجرد أن يذكر اسمها...اندثر كل شيء أمام الإجراءات الجد متقدمة التي اتخذها وطني الغالي...النصر من الله
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2
65 - اللهم الطف بنا. الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:29
على الله عنداك غير غدا نمشيو للفارمسي اقولو لينا مكينينش.
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0
66 - رشيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:29
إجبارية وضع الكمامات تكون مع توزيعها بالمجان
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67 - محمد نورالدين الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:29
نريد أن نتعرف على مدة صلاحيتها ونخشى من التلاعب بالأثمنة
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68 - أبو يوسف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:29
ثمن والحمد لله مناسب للعموم , وما نرجوه هو تعبئة صيدليات بالكمامات ونسأل الله السلامة و العافية للجميع
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69 - هشام الفاسي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:30
خاص المراقبة. او اعطاء رقم للتبليغ عن كل من يتجرأ له التجارة في الكمامات بالزيادة في ثمنها. وكمثال اليوم. اشتريت 50 كمامة بثمن 140 درهم من الصيدلية. وعندما قلت له بأن الثمن الأصلي ل 50 كمامة يبقى بثمن 100 درهم طبقا لما ورد البارحة في الجريدة الرسمية وما تم اعلانه هلى موقعكم. كان رده : خدها أو ردها فهذا ثمنها. فأنا سأبيعها عاجلا أو آجلا.
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70 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:30
يجب من المواطنين الالتزام ب قانون الحجر الصحي نحن في منعطف خطير بالنسبة للكمامات يجب ان نستعملها للحفاظ على السلمتنا اللهم بعد عنى هدا الوباء عاجلا اللهم امين
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71 - استادة الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:30
إجبارية وضع الكمامة بالكلام ساهلة اين هي الكمامات السيد المقرر وزع الكمامات وبعد قرر اجباريتها أم أنكم تعرفون إصدار القرارات فقط
انا شخصيا مند 2 مارس وانا ابحث عن الكمامة ولم أجدها طلبت من الصيدلانية أن تأتيني بها تحت الطلب لأني استعملها في فصل الربيع لأني مصابة بحساسية الزيتون فلا شيء إلى يومنا هدا
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72 - Rajaa الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:30
علاه دولة مزال مدارتش حجر كلي لمدة اسبوع على اقل تناس لخدامين راه خيفين على راسهم وعلى اسرتهم توقف لعمل فهد مدة واحد تيخرج يخدم راه تيعرض كل محيطو للخطر فعلاه ميكونش حظر تجول كلي من حين لاخر باش تنقص عدد اصابات شوية بالنسبة للكمامات علاه بعدا غير مرة وحدا تتعطا مجانيا وتكون مجانية ديما لرجال نظافة
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73 - Ali rotssi الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:30
تقولون " تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة "
لا اضن ان المغاربة سيجدون هذه الكمامات بهته الأثمنة
أين ستكون هذه الكمامات؛ (نقط البيع )
إذا حدث ذلك ماهي الإجراء المتخد ؟
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74 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:30
لااعتقد ان الصيدليات سوف تلتزم بهذا القرار نظرا للجشعهم
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75 - محمد علي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:31
الكمامات غير متوفرة حتى في أمريكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا فهذه الدول تعمل جاهذة لتوفير الكمامات لمواطنيها وتنصحهم بها وتنتظر ان توفرها لجميع المواطنين من أجل فرضها والزام الجميع بها ولكن المغرب كما العادة الكمامات غير متوفرة ويخرجون قانون لمن يخرج ءءون كمامة الغرامة مع الحبس ، هل ملك البلاد يعلم ان المغرب لا يتوفر على كمامات لجميع المواطنين خصوصا ان مذة صلاحية 6ساعات
هذه الحكومة الفاشلة تريد زج كل المواطنين في السجن
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76 - فريد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:31
الله يجازيكم بالخير بغيت الكمامات فين نقدر نشريهم و شكرا و بهد التمن ديال 80 سنتيم
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77 - الكمامة في الفم والعقل؟ الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:31
المشكل ليس في الكمامات المشكل في عدد الناس التي تخرج من منزلها كل يوم .الشارع والسوق الناس تتجول فيه بكل حرية
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78 - maroc 2020 الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:31
السلام عليكم،
قرار رائد صائب، المغرب في هذه الأزمة بين على علو كعبه سواء على صعيد الدواء المخصص لعلاج هذا الوباء أو للوقاية منه بفرض ارتداء الكمامات.
الدول التي اتخذت هاته القرارات قليلة وتعد على الأصابع ، واستطاعت الحد من الوباء.
الحمد لله على نعمة الحكومة وعاش ملكنا الهمام.
حفظ الله المغرب والمسلمين اجمعين.
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79 - mhamad الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:31
اللهم رفع عنا هدا الطاعون عاجلا غير اجلا اين سنجد هده الكمامات بهدا الثمن 80 سنتيم ل الواحدة ارجو من الكل الدعاء فى كل صلاة ل رفع عنا هدا الوباء قبل رمضان
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80 - بوعزاوي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:31
يجب فتح تحقيق: كيف تمكن عدة افراد من اسرة واحدة الحصول على ورقة لمقدم؟؟؟؟ لدرجة لمرا والراجل والبنت خارجين كلهوم واقفين على مول العربة المجرورة باش ايشريو نص كيلو بطاطا!!!!!!! الحبس، الحبس، او لعصا، لعصا،،، والو يجب التشدد مع الجهال... غاديين ايديونا لشي كاريثة بتسيبهم و انعدام انضباطهم....
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81 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:32
ارتداء الكمامات اصبح اجباريا في المغرب ولكن اين هي هذه الكمامات وماهي مدة صلاحيتها
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82 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:32
مغيلبسهم حد خاص تعطيوهم للناس فابور راه ناس بحرا كتقاتل على ماتاكل و تشرب
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83 - Yassine الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:33
نعم ، هاذه المبادرة بدون شك ،سيكون لها وقع إيجابي على كل الذين لايحترمون الحجر الصحي والذين يضعون حياتهم على المحك، ًفإحتواء الوباء واجب وطني بعيدا على كل الحسابات الضيقة وخصوصا في هاذه المرحلة .
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84 - سعيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:33
سنرى إن كان هذا الثمن للكمامات سيكون في الواقع إذ أني لم أجد السائل المعقم ب 15 درهم كما قالت الحكومة سلفا
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85 - nabil الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:33
الدولة في حالة تخبط ، كان يجب إتخاد هذا قرار في الأيام الأولى ، يبدو أننا نتجه إلى كارثة
اللهم لاتؤخدنا بما فعله سفهاء منا .
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86 - Youssef الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:33
يجب تشديد الرقابة على باءعي الكمامات من أجل تفادي الإحتكار وزيادات في الأتمان
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87 - علي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:34
جيد الكمامة شيئ ضروري للحماية .. لكن العشوائية وقمت العبث الطريقة التي تنتجها السلطات لفرضها على المواطنين !!! يصدرون بلاغا الليلة و يقول لك ابتداءا من غد غرامة مالية على المخالف!!!هل وفرت الدولة كميات كافية في الأسواق؟ هل ابتداءا من غد الكمامات متوفرة في جميع المدن والبلدات ؟؟ ما الضامن ان المضاربة والاحتكار لن يقع ؟؟ غاية الدولة من الكمامات ان تنقص من انتشار العدوى .. لكن بتصرفها الكارثي والمتهور والغبي وهو ابتداءا من غد عقوبة مالية سينتج عنها كارثة أخطر من عدم وضع الكمامات اصلا و هو الازدحام الشديد على نقط بيعها وبالتالي كارثة لا قدر الله زيادة على كارثة توزيع الدعم المالي على المحتاجين .... هذا ما كان ينقصنا!!! مسؤولون يتصرفون بطريقة عشوائية وعقلية أمنية بعيدا عن الفاعلية!!!!الله يلطف بنا
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88 - عبد ربه الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:34
يجب التنبيه إلى أن مدة الصلاحية لهذه الكمامات لا تتعدى أربع ساعات
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89 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:34
السلام عليكم الإخوان
من هم المخول لهم بيع هذه الكمامات؟
إذا طلب مني أكثر من 80 سنتيم ماذا يجب أن أفعل وما هو رقم الهاتف الذي يجب أن يتصل به المواطن ؟
شكرا
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90 - محمد علي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:34
كان من الارجح توفير الكمامات في الصيدليات بكميات كثيرة لا يعقل ان يصدر قرار ويلزم بارتداء الكمامات وهي غير متواجدة لاًسيما بالامس القريب تم استبعاد ارتدائها كما ان شراء الكمامات الوقائية في هدا الضرف ووجوب الخروج خارج المنزل لاقتناءها سيضرب الحجر الصحي في عرض الحائط كان من الاجدر توزيعها بالمجان بطريقة سلسة على العموم نتمنى الشفاء للجميع
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91 - Nomade الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:34
Excellent. Pourvu que ces bavettes répondent aux normes. On risque d'acheter n'importe quoi.
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92 - ياسر الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:35
أظن أنه قرار صائب، بشرط أن تكون متوفرة في جميع المحلات و الأسواق بثمن مناسب و بدون مضاربة
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93 - هشام متسائل الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:35
وزارة الصحة والسلطات دائما يلقون بالكرة في ملعب الشعب

احترمنا الحجر الصحي وارتدينا الكمامات

المطلوب من وزارة الصحة القيام بعملها ومحاصرة الوباء عبر الزيادة في عدد الفحوصات

من البارحة لليوم 256 فحص. رقم هزيل وهزيل جدا
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94 - بنادم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:37
كاينة واحد الحاجة سميتها تعلم الناس قبل بأسبوع....دابا كولشي غادي يخرج إشريهم ويديرو زحام عاوتاني....لا حول ولاقوة إلا بالله
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95 - سناء الادريسي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:37
سمعنا بان الحالات مستقرة وان الاعداد قليلة جدا حتى انها منعدمة في بعض المدن فلماذا هذا القلق
اول مرة من يوم ظهرات هاذ كورونا كنسمع اسر واحد منها مات بالوباء والاسرة كلها نتيجة سلبية يعني الاسرة سليمة معافاة. غريب هاذ الشي. كيوقع غير في البلدان ديالنا . الله يحفظ الجميع
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96 - المغربي الحر الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:37
سنرى إن كان هذا الثمن للكمامات سيكون في الواقع إذ أني لم أجد السائل المعقم ب 15 درهم كما قالت الحكومة سلفا
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97 - المعتصم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:38
يعني ديك 800 درهم اللي عطيتوهم غيخسروها غير فشراء الكمامات .. أوووودي!!!
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98 - Rif forever الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:38
انا و الله العظيم ما بقيت كانفهم شي حاجة!!! لقرار اتخد هادالليلة و سينفد غدا!!!!!!!!!!!! انا غدا مضطر للذهاب للعمل ف 08h صباحا!! و ماعنديش الكمامة !!! على الاقل خص الاجبارية تكون الاربعاء باش يتسنى لناس يشريو الكمامات على خاطروم . غدا غدتجبر نفس مشكل اكتضاض الناس من اجل شراءها!!! نفس الفوضى لي وقعات ف الحصول على وثيقة الخروج!! لك الله يا بلادي!!!
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99 - Ibnoawa الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:38
هل تعلمون ان الذين تلقفو الفيروس كان داخل الاسرة وليس خارجها و لا اظن ان هناك حالة تعرض صاحبها للعدوى من الشارع .فهل يريدون منا ارتدائها داخل المنزل ...
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100 - المغربي الحر الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:38
سنرى إن كان هذا الثمن للكمامات سيكون في الواقع إذ أني لم أجد السائل المعقم ب 15 درهم كما قالت الحكومة سلفا.
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101 - [email protected] الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:38
نفس التفاهات، انتم من تكونون بؤر لالفروس، واش ما كتفهموش و بغيتو ناس يفهمو، الله ياخد فيكم الحق، ها رخصة جمع بنادم قدام المقاطعات باش نتهلاو في كورونا، رميد جمع بو زبال قدام الشبابيك، الكمامات رنديفو مع صديقتنا كورونا قدام الصيدليات ، واحد كنعس كحلم كفيق صافي غدا حبس و لي هضر ياكل العصى، وليتو كسبقو ماماكم فرنسا كع، الله عطينا وجهكم.
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102 - Shoum الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:39
لمن لم يجد كمامة. يمكن صناعتها في المنزل. من قماش بوبلين او قطن. هكذا أكد عدد من الاطباء بانها تفي بالغرض.
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103 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:39
فين يمكن لينا نشريو هاد الكمامات مع العلم انها غير موجودة حتى في الصيدليات
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104 - المغربي الحر الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:39
سنرى إن كان هذا الثمن للكمامات سيكون في الواقع إذ أني لم أجد السائل المعقم ب 15 درهم كما قالت الحكومة سلفا.
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105 - hicham الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:39
ضربة قاضية لهؤلاء من استغل الوضع ابداو تيبيعوهم باتمنة جد مرتفعة. نقولو ليهم اديروهم هما دبا ولا استعملوهم حفاضات للاطفال
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106 - مول الكاميو الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:40
لاحول ولاقوة الا بالله ليوما علنو على خبر اجبارية وضع الكمامات غدا يطبقو الغرامات
ولي دخال ليوما لدارو مفخبارو والو غدا يخلص غرامة
الله يعفو علينا ....
على الاقل كون علمو السبت ماشي عالمين الاثنين وثلاتاء تصبح تخلص الغرامة ولاعقوبة
....
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107 - اللهم زد و بارك الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:40
اللهم دمر المغرب و لا تبقي فيه احد يا شفارة يا ولاد الحرام كمامة لبغا يديرها يديرها اللهم فيروس و لا انتم يا شفارة +صيفتو لينا ورقة ضريبة غير كتركبو على الموجة اللهم دمر المغرب اللهم امين
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108 - كريم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:40
كان عليكم اخد هاذا القرار مند فرض الحضر الصحي وكم من مرة تكلمت عنها وعن ضروررة وضع الكمامات، تانيا هناك مشكل اخر وهو اولا عدم وجود كمامات في جميع أنحاء المغرب، ومشكل الاحتكار وغلائها لذلك يجب على الدولة توزيعها مجانا على حسب أفراد العائلة كل أسبوع على حسب الضروف ونقطة مهمة وهي احترام المسافة بين الأشخاص والتي تقدر ب 2 متر سواءا في الأسواق او الشارع او الدكاكين او الادارات اي في كل مكان ومزيدا من التوعية والحذر واحترام قانون الحدر الصحي حتى يزول عنا هاذا الوباء ان شاءالله
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109 - مراكشي اصيل الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:42
اتمنى هذه الحكومة ان تتخدقرارات تفيد الشعب بعد هذه الجائحة بهذه السرعة اغلاق المطارات بدون اعلان مسبوق اغلاق الحمامات بدون اعلان مسبوق ورقة الخروج بدون اعطاء وقت محدود والآن الكمامات وش عند راسكم والشغب كلوا عندوا 80سنتم موجودة راه الدول المتقدمة كايطاليا اعطت الاجل لارتدائها وراسلت جميع الصيادلة القريب للمنزل بإعطاء ثلاثة لكل عائلة ب50سانس اي مايعادل درهم واحد في بلد يتقضى القرض الواجدما يعادل 6000درهم للعائلة مساعدة على الوباء تاجر او موظق للجميع.كاين لي مالقا ا عشا ليلا واش تصحابكم كورونا جات بلفلوس لجلستونا فالدار وتالقو علنا اوامر بدون مبالات
بفئة اخرى من العمال او الدين لايتوفرون على رميد..
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110 - سعيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:42
النساء عليكم باللثام و رجال بلباس طوارق
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111 - Yanis الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:42
Allah yarabi la vie change tout le monde va mettre un masque sobhane allah rien n est aquit dans la vie
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112 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:43
اجبارية الكمامة اجراء ممتاز ولكن لازم شويا ديال الوقت باش الناس يشريوهم.ابتداء من غدا ماشي مشكل ولكن يجب التساهل مع المواطنين ليوم او يومين حتى يشريوا الكمامات لحقاش حتى هما غادي يكون عليهم الزحام.(هذه وجهة نظر وشكرا.)
ونسأل الله ان يبعد عنا هاذ الوباء.
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113 - LSM الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:43
و يتم إخبارنا ليلة الثلاثاء! يجب إعطاء 48h حتى نستعد لهاد الإجراء
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114 - كلام في الصميم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:43
هذا تخيط السلطات العمومية كان الأجدر اولا توفير الكمامات ثم إجبارية ارتدائها هذا إجراء غير معقول بتاتا وماذا لو لم نحصل على الكمامة ؟؟؟؟ ستموت جوعا أو سيدخلون المواطتيت إلى السجون بعدما أفرغت قبل قليل من المسجونين الحقيقيين؟؟؟؟ ما هذا التخبط ؟؟؟
غدا الكل سيتجارى للحصول على كمامة وبالتالي الإزدحام ثم بعدها ارتفاع في عدد الإصابات اكثر فأكثر كما وقع في تصاريح الإستثنائية للخروج
كان من الأجدر توفيرها لا سيما بالنسبة للمدن التي تعرف إصابات مرتفعة وشيئا فشيئا تنتقل إلى مدن أخرى على طول الأسبوع..... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العطيم
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115 - zouhier casa الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:44
السلام عليكم الناس في الدول اروبية و في الصين نيت كيفرقوه فابور و نتوم باغين تربح مع شعب بزاف عليكم الحضارة و توعية والله نتوم عورقة ديل تصريح بالخروج وحلت في التوزيع دياله . ام تفرق كممات فابور ام تراجع عن هدا القرار ومشكل تتناقظ روسكم اه راه مش ضروري و دب ولات ضروري
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116 - Hicham EA الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:45
اصبح وضع الكمامة اجباري عند الخروج من المنزل. لكن لاحظت ان اغلبية الناس لا يحسنون استعمالها حيت وهم يتسوقون مثلا يقومون بمحاولة تصحيح مكانها و ضبطها فوق الأنف والفم باياديهم غير المعقمة مما يمكن ان يشكل خطرا اكبر من عدم استعمالها.
فالمرجو اخذ الحيطة والحذر و احسان التعامل مع الكمامات والحرص على تعقيم اليدين باستمرار.
نسأل الله أن يحفظ بلدنا و سائر بلاد المسلمين.
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117 - جالس في دارو الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:47
بادرة جد قيمة ومفيدة ولكن إذا وجدت الكمامات في السوق بثمن معقول ذون احتكار أو التلاعب في هذه الظرفية العصيبة اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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118 - محب الوطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:48
شيء جميل أنا اشتريتهم اليوم من الصيدلية ب 8 دراهم
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119 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:48
قطعة قماش غبر خاضعة للسلامة الصحية تحسبونها كمامة
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120 - با حماد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:48
نعم لمجانية الكمامات في ظل هذه الكارثة . كلشي بغاو يبيعوه .
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121 - لاإله إلا الله الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:48
الجائحة تكشف الوجه الحقيقي لقطاع الصحة والتعليم و الفئات الهشة
دولة مخزنية % .الارتجال يسود كل المجالات
الكل يناشد الملك محمد السادس للتدخل في قطاع التعليم الخصوصي
لاحول ولاقوة إلا بالله.حسبي الله ونعم الوكيل
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122 - Nada الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:49
وضع الكمامات من اجل صحتنا واجب ينبغي الالتزام به الله يحد الباس
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123 - ادم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:50
الكمامات غير موجودة بالصيدليات
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124 - nour الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:50
قرار غريب. خبر إجبارية الكمامات مع التاسعة و النصف من يوم الإثنين و التطبيق يوم الثلاثاء. ما شاء الله عاى التنظيم. علما أن الكمامات مفقودة في كثير من المناطق و الأحياء. الله المستعان
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