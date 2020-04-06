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كُتّاب وآراء
السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء
قررت السلطات العمومية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292".
وأضاف البلاغ أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".
وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.
وخلص البلاغ إلى أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (124)
بغيت نكلس في داري
راهم مخدمينا بالسيف
كان اولا انزال الجيش لفرض حظر الطوارئ الصحي بشكل كامل قبل الانتقال للمرحلة التالية.
ها الزحام غادي يبدا
يجب اعتماد الكشف السريع .
و تطويق الاحياء الشعبية و المكتظة بالسكان من اجل فلترة الخارجين و الداخلين لتجنب انتشار العدوى .
الله يحد الباس
لكن الكمامات غير متوفرة في الصيدليات
انا مع القرار............. الباقي توفير الكمامات
ومراقبة بيعها وجودتها
انا كنمشي الخدمة و صالير قليل مايمكنش كل نهار نشري كمامة
لكن ثمنها يفوق 20 درهم او اكثر
أنا مشيت نشري كمامات من الصيدلية ليوم قلوليا ب 6 دراهم للوحدة.
80 سنتيما للوحدة ثمن مزيان للجميع.
الله اجيب الشفاء للجميع ويرفع علينا هذا الوباء.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
و الله یعفی الجمیع
إجراءات عملية سريعة شجاعة وفي الطليعة لمحاربة كورونا
حفظك الله من كل مكروه
رحمة الله واسعة.
لو تكفلت بها لجنة او جمعية توزها على المنازل لكان افضل
او يسمح ببيعها في الدكاكين
8 دراهم للكمامة الواحدة يجب التبليغ عن المخالفين
انا شخصيا مند 2 مارس وانا ابحث عن الكمامة ولم أجدها طلبت من الصيدلانية أن تأتيني بها تحت الطلب لأني استعملها في فصل الربيع لأني مصابة بحساسية الزيتون فلا شيء إلى يومنا هدا
لا اضن ان المغاربة سيجدون هذه الكمامات بهته الأثمنة
أين ستكون هذه الكمامات؛ (نقط البيع )
إذا حدث ذلك ماهي الإجراء المتخد ؟
هذه الحكومة الفاشلة تريد زج كل المواطنين في السجن
قرار رائد صائب، المغرب في هذه الأزمة بين على علو كعبه سواء على صعيد الدواء المخصص لعلاج هذا الوباء أو للوقاية منه بفرض ارتداء الكمامات.
الدول التي اتخذت هاته القرارات قليلة وتعد على الأصابع ، واستطاعت الحد من الوباء.
الحمد لله على نعمة الحكومة وعاش ملكنا الهمام.
حفظ الله المغرب والمسلمين اجمعين.
اللهم لاتؤخدنا بما فعله سفهاء منا .
من هم المخول لهم بيع هذه الكمامات؟
إذا طلب مني أكثر من 80 سنتيم ماذا يجب أن أفعل وما هو رقم الهاتف الذي يجب أن يتصل به المواطن ؟
شكرا
احترمنا الحجر الصحي وارتدينا الكمامات
المطلوب من وزارة الصحة القيام بعملها ومحاصرة الوباء عبر الزيادة في عدد الفحوصات
من البارحة لليوم 256 فحص. رقم هزيل وهزيل جدا
اول مرة من يوم ظهرات هاذ كورونا كنسمع اسر واحد منها مات بالوباء والاسرة كلها نتيجة سلبية يعني الاسرة سليمة معافاة. غريب هاذ الشي. كيوقع غير في البلدان ديالنا . الله يحفظ الجميع
ولي دخال ليوما لدارو مفخبارو والو غدا يخلص غرامة
الله يعفو علينا ....
على الاقل كون علمو السبت ماشي عالمين الاثنين وثلاتاء تصبح تخلص الغرامة ولاعقوبة
....
بفئة اخرى من العمال او الدين لايتوفرون على رميد..
ونسأل الله ان يبعد عنا هاذ الوباء.
غدا الكل سيتجارى للحصول على كمامة وبالتالي الإزدحام ثم بعدها ارتفاع في عدد الإصابات اكثر فأكثر كما وقع في تصاريح الإستثنائية للخروج
كان من الأجدر توفيرها لا سيما بالنسبة للمدن التي تعرف إصابات مرتفعة وشيئا فشيئا تنتقل إلى مدن أخرى على طول الأسبوع..... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العطيم
فالمرجو اخذ الحيطة والحذر و احسان التعامل مع الكمامات والحرص على تعقيم اليدين باستمرار.
نسأل الله أن يحفظ بلدنا و سائر بلاد المسلمين.
دولة مخزنية % .الارتجال يسود كل المجالات
الكل يناشد الملك محمد السادس للتدخل في قطاع التعليم الخصوصي
لاحول ولاقوة إلا بالله.حسبي الله ونعم الوكيل