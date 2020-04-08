جامعة صيفية تتحدى وباء كورونا بأنشطة افتراضية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

صامدة أمام جائحة كورونا، تأبى تنظيمات ثقافية مغربية أن يستكين فعلها إلى الوضع الحالي، لتبادر إلى دعوة كتاب ومثقفين إلى ندوات وملتقيات على امتداد الشهر الحالي، عبر تقنيات افتراضية تتيح للجميع المشاركة والالتزام بالحجر الصحي في الآن ذاته.

الجامعة الصيفية بأكادير، وهي من أكبر التنظيمات بجنوب المغرب، أعلنت عن تنظيمها ملتقى افتراضيا يستضيف ثمانية عشر مبدعا في مختلف المجالات الثقافية من الفن التشكيلي والقصة القصيرة والشعر والصورة الفوتوغرافية.

وستعتمد الجامعة على قناتها على "يوتوب" وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل تمكين مختلف المهتمين من الاطلاع على الأنشطة ومتابعتها، خصوصا في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت السلطات استمرارها إلى غاية 20 أبريل الجاري.

وأكد رشيد الحاحي، رئيس الجامعة الصيفية بأكادير، أن الفضاء الافتراضي يمنح إمكانيات كبيرة من أجل الاشتغال؛ فهو مقلص حقيقي للمسافات والعزلة، ويتيح إمكانية التواصل مع الجميع كل من مكانه، كما يلاقي الجمهور بالمبدعين دون تنقل.

وأضاف الحاحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أنشطة الجمعية تروم إشراك المبدعين في سياق الحجر الصحي، والاطلاع على إنتاجاتهم خلال المرحلة الحالية، مسجلا أن فكرة الافتراضي جاءت لتحدي الوضع القائم واستمرار الأنشطة.

وأوضح الفاعل المدني أن الجامعة سبق أن عقدت ندوة دراسية افتراضية أولى حول فيروس كورونا، والآن فكرت في الاستماع للمبدعين كل في مجاله، وطرح أفكارهم على وسائط التواصل، في فيديوهات قصيرة، تعالج تيمة الحجر الصحي.

يذكر أن مجموعات متفرقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي تنظم، بالإضافة إلى أنشطة الفعاليات الجمعوية، لقاءات مع كتّاب وفنانين عبر تقنية المباشر؛ وهو ما يتيح فرصة المعاينة دون مشاكل، قد يتكبدها مئات المتنقلين من مدن مختلفة، لحضور أنشطة ثقافية.