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كُتّاب وآراء
المغرب يغير خطة كشف "مخالطي كورونا" ويُوسع شبكات المختبرات
رفعت وزارة الصحة من عدد الكشف المخبري على المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الحالات المؤكدة؛ لكن التحاليل الطبية لا تشمل جميع المخالطين الذين يصل عددهم إلى 8 آلاف مخالط. ويرتفع هذا الرقم يومياً؛ وهو ما يثير قلقاً من إمكانية نشر هؤلاء للعدوى، خصوصا أن هناك أشخاصا لا تظهر عليهم أي أعراض كما كشف عن ذلك مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض.
ومعلوم أن عملية تحديد مخالطي الحالات سريعاً ومراقبتهم عن كثب واجراء التحاليل عليهم تعدّ فعالة لاحتواء انتشار كوفيد-19 وسط الأسر والمجتمع؛ وهو ما انتبهت إليه، مؤخراً، وزارة الصحة لتقوم بالكشف المخبري على أكبر عدد ممكن من المخالطين.
مختبرات جديدة
وقبل أسبوع، كانت سياسة وزارة الصحة تتجلى في إجراء الكشف المخبري فقط على المخالطين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، حيث تقوم الأطر الطبية بتقييم حالة المخالط المباشر للمريض، وإذا كانت لا تظهر عليه أي أعراض لا تجرى له اختبار الكشف، بل يتم الاكتفاء بتوجيه تعليمات إلى الشخص المخالط بضرورة اتباع العزل الصحي المنزلي، وفي حالة ظهور عليه أي أعراض مستقبلا عليه أن يتصل بالوحدات الطبية المخصصة لذلك.
ويبدو أن هذه الطريقة لم تجد نفعاً في احتواء رقعة انتشار الفيروس، لا سيما مع الحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض، وبالتالي يمكن أن تنقل العدوى خصوصا في المحيط الأسري؛ وهو ما دفع الوزارة إلى رفع مستوى الكشف المخبري لدى المخالطين ومحيطهم دون انتظار ظهور أعراض مرضية.
وأكد مصدر من وزارة الصحة أنه تم الشروع في إجراء التحاليل الطبية على مستوى بعض المستشفيات الجامعية بعد وصول معدات وأجهزة طبية، مضيفاً أن التوجه اليوم هو الكشف عن جميع المخالطين وتوسيع شبكة المختبرات المعتمدة.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المستشفى الجامعي بالدار البيضاء شرع في إجراء التحاليل الطبية، ثم غداً المستشفيين الجامعيين في كل من الرباط وفاس، وفي الأسبوع المقبل المستشفيات الجامعية في مراكش وأكادير ووجدة.
تحديات البؤر
وأوضح البروفيسور مصطفى الناجي، وهو أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن التغيير في إستراتيجية وزارة الصحة ناتج عن تقييم المخطط الذي وضعته الوزارة، خصوصا بعد ظهور بؤر وبائية داخل المنازل، أي شخص ينقل العدوى إلى جميع الأشخاص الموجودين بالبيت.
ويؤكد البروفيسور الناجي أن احتمال إصابة أفراد البيت بعد دخول الفيروس إلى المنزل يبقى مرتفعا جداً، بالإضافة إلى أن خروج أي فرد من هؤلاء إلى الشارع يساهم في تفشي الوباء، وهذا ما دفع الوزارة إلى تغيير إستراتيجية تعاملها مع المخالطين، لا سيما بعد وصول نسبة الحالات المحلية إلى 75 في المائة.
وللحد من انتشار "كوفيد 19"، يُورد الأخصائي في علم الفيروسات، في تصريح لهسبريس، ضرورة إجراء تشخيص طبي لجميع الحالات المحتملة أو المخالطة للمصابين، علماً أن التحدي الأكبر يبقى هو الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض بالنظر إلى مناعتهم القوية التي تقاوم الوباء.
وعلى الرغم من أن التزام الكثير من المغاربة بإجراءات الحجر الصحي، فإن الدكتور الناجي يؤكد أن عدم التزام 10 أفراد مثلاً يمكن أن يؤدي إلى تفشي الوباء إلى آلاف المصابين، مشيرا إلى تجربة ظهور الوباء في بؤرة ووهان الصينية قبل أن تنتقل العدوى إلى 200 دولة في العالم اليوم.
وخلص البروفيسور، في تصريحه، إلى أن الحالة الوحيدة الناجعة إلى حدود اليوم في ظل غياب اللقاح هو الوقاية من الفيروس، داعيا الجميع إلى ارتداء الكمامات الواقية من كورونا.
وزاد المتحدث أن "قلة الكمامات في المرحلة السابقة كانت من بين أسباب توجيهها فقط إلى الأشخاص المحتكين بالمرضى، من أطباء وممرضين ورجال وقاية مدنية وأمن؛ لكن اليوم تم تعميمها على الجميع بعد وجود وفرة في الإنتاج، ما يعني أنها كانت صالحة دائماً للوقاية من الفيروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
هكذا الصين تقدر تغلب على صعوبات وعندها اكثر من مليار نسمة.
ناس خدامين غا بتيليفونات و تايخلصو بالحسابات البنكية و يطلبون حاجياتهم بتطبيقات الهاتف. في السبيطارات دايرين روبوطات و ناس مثقفة.تايوصلها كلشي حتى الدار.مكاينش الخروج.
استثمرو فالذكاء الاصطناعي.
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
ياااربي يرفع علينا الوباء.
لطفك و رحمتك يا رب
واش كضحكو على الشعب الناس وصلو 4000 تحليلة فالنهار وحنا يالاه كملنا 4000 ملي بدا هاد الوباء ، وزارة الصحة عارفة هاد الشئ ولكن للأسف العين بصيرة واليد قصيرةخاصنا 3 دالمخترات في كل مدينة عوض المغرب كله واحد مصاب في كلميم تسنا 15 يوم باش نتأكدو هل هو حامل للفيروس أم لا في حين إكون انقل العدوى لعائلته الصغيرة والكبيرة ومول الحانوت ومول الطاكسي وصحابو ...
الله يلطف بينا وصافي .
فحسب ماهو معروف فإن فيروس كوفيد19 ينتقل عبر الفم و الأنف و العين، فالحل الوحيد لعدم انتقاله عبر الفم و الأنف هو استعمال الكمامة، لكن السؤال المطروح عن كيفية منعه من الإنتقال عن طريق العين.
دابا حتى توسعت بؤرة الوباء عاد بغاو يديرو التحاليل على أكبر عدد.
مجتمع جاهل ملهوط مسح محلات بيع الكمامات و المعيشية مسحا.لمادا لانه طبعا ماكايتيقش بالحكومة و بالوعود ديالها.
اينك ايتها الحكومة او ايها المخزن من الانفلات و انياب تجار الماسي ؟
ايوا يالله كون سبع اوكولني.
واش الكمامات فالسوق السوداء و الدقيق و بعض اصحاب الراميد غصبوا في 100 درهم .
ردوا بالكم بعد هده الجائحة سيغتني بعض تجار الماسي و ستتغير خارطة الدوماليين.
la parole est beaucoup mais le silence est mieu
laisser là sur le dieu
montrer le montrer s'il est aveuglè aller et laisser le
مابقينا فاهمين والو
plus de dépistages et analyses sont nécessaires le nombre de patient examiné n’est pas suffisant
انا لي ماقاريش وانتبهت ليه
كان من الأول هادشي ولا حتى تعمل بها أمنا فرنسا عاد نديروها بحال الكمامات
لنفرض هذا صحيح ومن يضمن سلامة الكمامة المستعملة ان كانت جيدة ؟؟؟؟
وتوعية الناس بخطورة المرض الذي اذا تمكن يصبح وباء. وإعدادها النفسي والمادي والسلوكية. والله اعلم
مند البداية ننادي بتكتيف التحاليل المخبرية على اكبر عدد ممكن من الناس ولبس الكمامات اجباريا لانه قد يوجد اناس لا تضهر عليهم اعراض المرض وهم من حاملي الفيروس وبالتالي تنتقل العدوى بشكل كبير وسلس بين الناس.
النقط المهمة لمحاربة هدا الوباء
1 التضرع لله عز وجل والاكتار من الدعوة والتوبة النصوح
2 الحجر الصحي الاجباري, اليقضة المستمرة من السلطات
3 التضامن المادي والمعنوي مع المعوزين, تكتيف الاشهار والنداءللتبرعات من جميع الجهات وخصوصا الجالية المغربية في العالم لتحصين مداخيل العملة الصعبة للدولة لتمكينها من شراء المستلزمات الطبية من الخارج الى غير دلك
4 تكتيف الختبارات لكشف المصابين مبكرا لتفادي تأزم وضعهم الصحي, وتفادي العدوس
5 لبس الكمامات للجميع
ديك المرة تاني العتماني كيقول لينا عندنا غير 250 سرير انعاش شوية ملي ولا الموضوع ديال الأسرة موضوع سخرية خرج السي اليوبي مدير الأوبئة قال عندنا ماعقلتش شي 1600 سرير انعاش و غادي نزيدو 250 دكر 250 باش الى قالو ليه يلاه رئيس الحكومة قال عندنا 250 يجاوبنا را كيقصد كانوجدو 250 غير غلط هادي وحدة خرا
ديك المرة العتماني كيقول لينا الكمامات ما عندهم تا دور خاص ييعملوهم غير المرضى و لي خدامين فالميدان و دابا قالو لينا لي ما دارهاش يتعاقب و زيد و زيد للي فهم شي حاجة يفهمني
ان التدابير الترقيعية و التافهة التي تستخدمها الدولة الآن في مشكل صحي عويص ككورونا الدي عجزت عليه دول كبرى كامريكا و فرنسا و انجلترا و غيرها هو نتيجة لسياسة فاشلة على المسؤولين عليها ان يتحاسبوا شر حساب ...
هناك احتمال الموت نتيجة الاختناق بسبب تجمد الأكسجين بالقنوات الموصلة نتيجة الاستعمال المفرط للخزانات(اكثر من 8 ساعات متواصلة) مما يودي إلى تراكم الثلج عليها.
طبق تعاليم وزارة الصحة
ولا تنسى بأن البصق (( الثفال)) في الشارع والأماكن العمومية تنشر الفيروس والميكروبات لهدا حاول تجنب نشر الميكروبات في الأرض فإنك تؤدي الآخرين
ونصيحة للجميع حتى من يريد البصق فعليه البصق في التراب
وعدم البصق على القبلة ولا تبصق على اليمين
وفي حديث أن من يبصق على القبلة فإنه يأتي بها يوم القيامة وهي على وجهه
تخبط في اتخاذ القرارات وثغور في المخططات وبطء في الاداء
ثم بالمقابل سرعة في تطبيق القانون على العامة
القانون يجب ان يطبق على الحكومة اولا لانها كذبت علينا بتوفر الكمامات في السوق والسوق ما فيه ولا وحدة
الا انها تضحي بالبعض لان امكانياتها لا تكفي سوى البعض الاخر زعما لي طاحو كوما هههه
خصنا مركز تاع التحليل فكل مدينة وقرية
وخصنا طبيب مختص فكل قرية
وخصنا كل الناس تخضع للتحليل الطبي قالاك فاس ومراكش واكادير وكازا ورباط
خصنا تحليل طبي اليكتروني نديروه لراسنا بلا ماتبقاو تبعككوا علينا
السؤال: في آخر أسئلته يقول: ما حكم هذا الدعاء: (اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه)؟
الجواب: هذا لا أصل له، هذا الدعاء لا أصل له فيما نعلم ولا ينبغي الدعاء به، بل يسأل الله الخير ويتعوذ به من الشر كما جاء في الدعاء الذي علمه النبي ﷺ للحسن: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقني شر من قضيت، فالإنسان يسأل ربه العافية من الشر كله ويسأل ربه الخير كله، اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ويتعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله، أما أن يقول: لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في القضاء فهذا دعاء لا أعلم له أصلاً، وإنما المشروع أن يسأل الله الخير أو يتعوذ بالله من الشر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الإمام ابن باز رحمه الله
فهي الوسيلة الناجعة لتفادي انتقال العدوى من المريض الى الصحيح
وها هو البروفيسور يؤكد عليها ويبين بان الان اصبحت متوفرة
وان في البداية كان هناك خوف على الطاقم الصحي الذي لا يستطيع القيام لبمهمته دونها .
الوقاية خير من المرض من الوباء الخطير.