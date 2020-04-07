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الرئيسية | مجتمع | المغرب يغير خطة كشف "مخالطي كورونا" ويُوسع شبكات المختبرات

المغرب يغير خطة كشف "مخالطي كورونا" ويُوسع شبكات المختبرات

المغرب يغير خطة كشف "مخالطي كورونا" ويُوسع شبكات المختبرات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:00

رفعت وزارة الصحة من عدد الكشف المخبري على المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الحالات المؤكدة؛ لكن التحاليل الطبية لا تشمل جميع المخالطين الذين يصل عددهم إلى 8 آلاف مخالط. ويرتفع هذا الرقم يومياً؛ وهو ما يثير قلقاً من إمكانية نشر هؤلاء للعدوى، خصوصا أن هناك أشخاصا لا تظهر عليهم أي أعراض كما كشف عن ذلك مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض.

ومعلوم أن عملية تحديد مخالطي الحالات سريعاً ومراقبتهم عن كثب واجراء التحاليل عليهم تعدّ فعالة لاحتواء انتشار كوفيد-19 وسط الأسر والمجتمع؛ وهو ما انتبهت إليه، مؤخراً، وزارة الصحة لتقوم بالكشف المخبري على أكبر عدد ممكن من المخالطين.

مختبرات جديدة

وقبل أسبوع، كانت سياسة وزارة الصحة تتجلى في إجراء الكشف المخبري فقط على المخالطين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، حيث تقوم الأطر الطبية بتقييم حالة المخالط المباشر للمريض، وإذا كانت لا تظهر عليه أي أعراض لا تجرى له اختبار الكشف، بل يتم الاكتفاء بتوجيه تعليمات إلى الشخص المخالط بضرورة اتباع العزل الصحي المنزلي، وفي حالة ظهور عليه أي أعراض مستقبلا عليه أن يتصل بالوحدات الطبية المخصصة لذلك.

ويبدو أن هذه الطريقة لم تجد نفعاً في احتواء رقعة انتشار الفيروس، لا سيما مع الحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض، وبالتالي يمكن أن تنقل العدوى خصوصا في المحيط الأسري؛ وهو ما دفع الوزارة إلى رفع مستوى الكشف المخبري لدى المخالطين ومحيطهم دون انتظار ظهور أعراض مرضية.

وأكد مصدر من وزارة الصحة أنه تم الشروع في إجراء التحاليل الطبية على مستوى بعض المستشفيات الجامعية بعد وصول معدات وأجهزة طبية، مضيفاً أن التوجه اليوم هو الكشف عن جميع المخالطين وتوسيع شبكة المختبرات المعتمدة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المستشفى الجامعي بالدار البيضاء شرع في إجراء التحاليل الطبية، ثم غداً المستشفيين الجامعيين في كل من الرباط وفاس، وفي الأسبوع المقبل المستشفيات الجامعية في مراكش وأكادير ووجدة.

تحديات البؤر

وأوضح البروفيسور مصطفى الناجي، وهو أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن التغيير في إستراتيجية وزارة الصحة ناتج عن تقييم المخطط الذي وضعته الوزارة، خصوصا بعد ظهور بؤر وبائية داخل المنازل، أي شخص ينقل العدوى إلى جميع الأشخاص الموجودين بالبيت.

ويؤكد البروفيسور الناجي أن احتمال إصابة أفراد البيت بعد دخول الفيروس إلى المنزل يبقى مرتفعا جداً، بالإضافة إلى أن خروج أي فرد من هؤلاء إلى الشارع يساهم في تفشي الوباء، وهذا ما دفع الوزارة إلى تغيير إستراتيجية تعاملها مع المخالطين، لا سيما بعد وصول نسبة الحالات المحلية إلى 75 في المائة.

وللحد من انتشار "كوفيد 19"، يُورد الأخصائي في علم الفيروسات، في تصريح لهسبريس، ضرورة إجراء تشخيص طبي لجميع الحالات المحتملة أو المخالطة للمصابين، علماً أن التحدي الأكبر يبقى هو الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض بالنظر إلى مناعتهم القوية التي تقاوم الوباء.

وعلى الرغم من أن التزام الكثير من المغاربة بإجراءات الحجر الصحي، فإن الدكتور الناجي يؤكد أن عدم التزام 10 أفراد مثلاً يمكن أن يؤدي إلى تفشي الوباء إلى آلاف المصابين، مشيرا إلى تجربة ظهور الوباء في بؤرة ووهان الصينية قبل أن تنتقل العدوى إلى 200 دولة في العالم اليوم.

وخلص البروفيسور، في تصريحه، إلى أن الحالة الوحيدة الناجعة إلى حدود اليوم في ظل غياب اللقاح هو الوقاية من الفيروس، داعيا الجميع إلى ارتداء الكمامات الواقية من كورونا.

وزاد المتحدث أن "قلة الكمامات في المرحلة السابقة كانت من بين أسباب توجيهها فقط إلى الأشخاص المحتكين بالمرضى، من أطباء وممرضين ورجال وقاية مدنية وأمن؛ لكن اليوم تم تعميمها على الجميع بعد وجود وفرة في الإنتاج، ما يعني أنها كانت صالحة دائماً للوقاية من الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:06
في هذه الظروف ديال كورونا،خاصك شعب واعي، قاري و في نفس الوقت تكون الصرامة في تطبيق القوانين.
هكذا الصين تقدر تغلب على صعوبات وعندها اكثر من مليار نسمة.
ناس خدامين غا بتيليفونات و تايخلصو بالحسابات البنكية و يطلبون حاجياتهم بتطبيقات الهاتف. في السبيطارات دايرين روبوطات و ناس مثقفة.تايوصلها كلشي حتى الدار.مكاينش الخروج.
استثمرو فالذكاء الاصطناعي.
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74
2 - Ingénieur الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:08
أتدرون ماذا قال مبعوث الصحة الصيني إلى إيطاليا، قال:''تغلبنا على كورونا لأننا أوقفنا الحياة في ووهان، أما خلال تجوالي في شوارع إيطاليا رأيت أن الناس تستهتر والحجر الصحي غيرر مطبق 100%''...لم نستفد لا من الصين ولا من إيطاليا وها نحن ندفع الثمن..
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65
3 - واقعي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:10
عدد الفحوصات جد ضعيف فبعض الجزر التي هي مجرد نقطة على الخريطة أجرت ما يزيد عن 10000 فحص مقابل 5000 في المغرب ذو ال40 مليون نسمة
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67
4 - هشام متسائل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:12
بلا فخر هاذ الشي قُلتُه منذ عدة أسابيع

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
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24
5 - mido الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:13
اقرب مختبر المدن الجنوب الشرقي تبعد حوالي 400كلم لماذا 3 مختبرات بالرباط و 2 في الدار البيضاء على القل واحد لكل جهة ويتحدثون عن الجهوية الموسعة
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96
6 - لا أعلم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:14
عذر وزارة الصحة أقبح من زلتها التي تتجسد في اقتصار التحاليل على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فقط و هو ما ساهم بكل تأكيد في تشكيل تربة خصبة لانتشار الفيروس اللعين، نتمنى أن تتدارك وزارة الصحة هذه الأخطاء .
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53
7 - اختلالات في التسيير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:14
مع احترامي لما يبذل من مجهودات الا ان ثمة بساطة في التعاطب مع الفيروس نحن لسنا في مختبر لنضع احتمالات وفرضيات، هذه اصابات قد تؤدي الى ما اا تحمد عقباه. في غياب الحزم اظن انكم تغامرون بمستقبل امة، الطوارئ و والطوارئ والعزل الصحي في اماكن بعيدة للمخالطين هي الوسيلة الناجعة
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25
8 - Bn hamid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:15
Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant est excellent vu le manque de moyens de dépistage maintenant il faut basculer vers le modèle coréen pour sauver l économie du maroc
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6
9 - Amina الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:16
إيوا ياربي يجيب هادشي شي نتيجة ونتهناو من هاد الوباء
ياااربي يرفع علينا الوباء.
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28
10 - محمد صالح لغزال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:16
هذه الخطوات جيدا ولكن الرهان هو الوصول الى آلاف التحليلات المخبرية في اليوم الواحد
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28
11 - reda El ghaouat الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:16
من الأحسن توسيع شبكات المختبرات للتعرف على حاملي فيروس كورنا و لكن يجب على السلطات أيضا أن تكون صارمة خصوصا في هذه الظرفية و على الشعب أن يستدرك مضى خطورة الفيروس و الالتزام بالمكوث في منازلهم و شكرا
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20
12 - الزموا بيوتكم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:17
السلام عليكم لدي سؤال أين هي 110000 جهاز كشف جديد الذي تم اقتنائه مؤخرا ؟ ألن يتم العمل به ماذا تنتظرون و لما هذا التأخير في توزيعه على كل مدن المملكة ؟ هل تنتظرون حتى يأتي هذا الوباء على الأخضر و اليابس ؟
لطفك و رحمتك يا رب
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30
13 - cccc الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:17
على الله يكثرو من التحاليل و نحاصرو الفيروس ان شاء الله
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13
14 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:18
رغم كل هذه التوصيات والتحديرات لمخاطر هذا الوباء، فلا زال هناك العديد من عديم الضمير والكثير منهم منحرفين، لا زالوا غير مبالين بأي أحد. وحسب ما يظهر فان السلطات عاجزة على ردع هؤلاء المجرمين.
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10
15 - reda الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:18
il fallait appliquer cette loi du port obligatoire des masques avant de distribuer l'aide financière aux familles nécessiteux et pas après. car maintenant il y des foules d’hommes et de femmes pauvres rassemblés à cotés des guichets automatiques pour tirer leurs argent, mais ils n'ont pas de masques. c'est une erreur de timing de la part du gouvernement
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8
16 - pips الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:19
وهو ما انتبهت أليه مؤخرا وزارة الصحة لتقوم بالكشف المخبري على أكبر عدد ممكن من المخالطين .
واش كضحكو على الشعب الناس وصلو 4000 تحليلة فالنهار وحنا يالاه كملنا 4000 ملي بدا هاد الوباء ، وزارة الصحة عارفة هاد الشئ ولكن للأسف العين بصيرة واليد قصيرةخاصنا 3 دالمخترات في كل مدينة عوض المغرب كله واحد مصاب في كلميم تسنا 15 يوم باش نتأكدو هل هو حامل للفيروس أم لا في حين إكون انقل العدوى لعائلته الصغيرة والكبيرة ومول الحانوت ومول الطاكسي وصحابو ...
الله يلطف بينا وصافي .
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25
17 - مغربي مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:19
ايوا على السلامة اظن حتى الكشف المبكر سوف ينقص من عدظ الوفايات الذي يتصاعد بسرعة اابرق عدد الوفايات مخييف مقارنة مع عددة المصابين ومقارنة مع عدد المتعافين.اللهم خفف علينا ما نزل بقدرتم وقوتك انت القادر على تغير حالنا لما يرضيك ويرضينا.
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1
18 - متسائلة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:20
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه عافاكم بقاو ف ديوركم تحمية روسكم او المحيط ديالكم او هذا ماشي حبس وانما وعي مجتمعي ووطني
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6
19 - مغربي غيور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:20
اناشيد المسؤولين واشد على ايديهم بحرارة ونحن لا نشك في مجهودات هم الجبارة مشكورين عليها مهما شكرناهم فلن نوفيهم حقهم اناشدهم بتوفير الكمامات في الأحياء كلها وخصوصا الشعبية منها ولكم جزيل الشكر والله يحفض بلدنا المغرب العزيز
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0
20 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:20
كان على وزارة الصحة أن تستوعب كل المخااطين في خمسة أيام، فثلاثة ٱلاف قياس يحب أن تعمل في يومين أو ثلاثة وبأي ثمن ما دامت ااميزانية متوفرة ، والشعب المغربي صبور مع الدولة وهو معروف بتحمله... وبعد مدة من التأخر تببن ان وزارة الصحة كانت تعتمد على الحظ وهذا لا يمكن إزاء سقوط روح مواطن صبور حرم من كشف حاله الصحي غير الظاهر...
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4
21 - amin الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:21
تحية إجلال و تقدير لموظفي وزارة الصحة من أطباء و ممرضين وجميع الأطر،و كذا كل الشكر لرجال ونساء الأمن الوطني و القوات المسلحة الملكية و السلطة المحلية ،على تضحياتهم و مجهوداتكم.
فحسب ماهو معروف فإن فيروس كوفيد19 ينتقل عبر الفم و الأنف و العين، فالحل الوحيد لعدم انتقاله عبر الفم و الأنف هو استعمال الكمامة، لكن السؤال المطروح عن كيفية منعه من الإنتقال عن طريق العين.
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1
22 - محجور صحيا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:21
هرمنا من أجل هذا القرار، كيف يمكن تطويق إنتشار هذا الوباء و عدد التحاليل اليومية محدود جدا جدا، فبوتيرة 200 اختبار يوميا نحن نضحك على انفسنا فالحجر الذي تشوبه التجاوزات من طرف المواطن والدولة بقرارات غير مؤطرة على ارض الواقع، لا يمكن في اي حال من الاحوال القضاء على الفيروس الا بعد فوات الاوان.
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10
23 - Khalid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:22
وزارة الصحة و يللا انتبهت، راه حاجة باينة. شهر و حنا تنقولوها و نعاودو نقولوها فالتعاليق.
دابا حتى توسعت بؤرة الوباء عاد بغاو يديرو التحاليل على أكبر عدد.
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8
24 - Nawfal الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:23
بغض النظر عما يحدث اليوم في ظل حالة الطوارئ، علينا أن نكون واقعيين و أن نهتم بالتعليم و المعرفة و الصحة و العمل على جعل كل المعاملات معلوماتية و خاصة الإدارية منها، مع كل ما يمكن أن تحمله من إيجابيات (تقليل إمكانية تفشي الأوبئة، تقليل مدة الإنتظار، سهولة مراقبة المعاملات و القضاء على الرشوة و الفساد الإداري.... )، إذا إستحضارنا كل هذه الإيجابيات، فإنه مهما كلف التحول الرقمي سيكون إيجابيا، أعتقد أن المغرب أمام مفترق طرق سيحدد مصيره للقرون القادمة و عليه سيتحدد إلى أي فئة من الدول سينتمي.
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3
25 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:24
واضح ان خطة الاجبار الذي نهجته السلطة وان كان قد قلل من تفشي الجائحة، الا انه لم يكن فعالا كما كنا نرجو. ما العمل و الاعداد كل يوم تزيد بالمئات؟ على الحكومة ابتكار حلول غير تقليدية، اما استرتيجية الكمامات فاعتقد انها فاشلة، خصوصا لعدم توفرها اصلا في نقاط البيع..اقترح ان تقوم الدولة باعداد برامج توعوية علمية قوية لتوعية المواطنين عن قرب..مع الاخذ بالاعتبار وضعية المواطنين الهشة في كل المدن و القرى.. الوضع اصبح مزري جدا.. نرجو من الله ان يرفع عنا هذا البلاء..
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0
26 - حسن تيكوين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:24
سياسة الترقيع ارتكاب الاخطاء تم محاولة اصلاحها لم نستفد من تجارب الدول التي انتشر فيها الفيروس قبلنا و الان نتخبط في اصلاح امور كان من الممكن تجنبها لا اقول هدا ل انقص من الجهود المبدولة لكن حياة الناس فوق كل اعتيار و يجب ان نكون اكتر صرامة مع هده الجائحة ولا نكتفي فقط بما تقره منظمة الصحة الدولية التي من الجلي انها استهانت بهدا الفيروس وهاهي اليوم تحاول استدراك الامور بتوجيهات لانفع و لاضر منها فقد تاخرت و بشكل كبير في اقرارها
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1
27 - طان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:25
السلام عليكم ارجو أم تخبرونا أين هي وفرة إنتاج الكمامات،فهنا بمدينة طان طان منعدمة في الصيدليات و غير موجودة بتاتا
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3
28 - الواسني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:26
اللهم لطفك . علاش الاسبوع المقبل عاد توزعو الات الكشف على اكدير وجدة علاش كل هذا التماطل . انا عندي السيارة والشهادة الاستثنائية غدا نوصل لهم اجهزة الكشف اذا عجزت وزارة الصحة
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7
29 - الى الهروي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:27
ملي تتقوليك الحكومة ابقى في دارك را ماشي حيت ماباغاكش تموت وانما الا مرضتي وانت ماتتخلص ضرائب خاصها تصرف عليك فلوس في السبيطار.
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2
30 - المغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:27
هنا السؤال أين 110 آلاف تحليلة سريعة التي إقتناها المغرب من كوريا هل ضاعفة أمريكا الثمن ثم أخدتها أم تمت قرصنتها كما حدث للعديد من الطائرات التجارية. نحن بحاجة ماسة لتحاليل السريعة ليتم الكشف المبكر وسيطرة على الوباء إن شاء الله
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4
31 - رضوانلعلالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:27
انا بغيت غير نعرف فيهية ديك الاجهزة لي يلاه جابوها من كوريا اجهزه االكشف الريع واش مزال مخدمها ولا تيربحو الوقت باش يوجدو فين غادي يديرو المرضى هادشي. تفهمونا
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3
32 - Wafae wafae الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:28
هرمنا وحنا كنسمعو بلي المغرب غادي يكثف عدد الاختبارات اليومية اللي مزال متيتعداش 500 اختبار في اليوم نسبة اللي تتبقى ضعيفة بزاف قدام مرحلة تطور الفيروس فبلادنا.نتمنى ندوزو للتتفعيل .
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3
33 - مول الكرموص الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:28
استباقية الاجرائات الاحترازية للمغرب وتباطؤ في عدد التحليلات والرهان على الحجر الصحي للمغاربة الذي هو مخترق والنتيجة ارتفاع الاصابات وعلى الخصوص الوفيات والخطير لاقدر الله فقدان السيطرة على الفيروس وبالاخص في بؤر مدنية كالبيضاء الرباط الريش وغيرها
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3
34 - chengaf الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:30
التعليم الحقاني ينتج المجتمع الواعي و الدي يتصرف بضمير جماعي ماشي هاد الروينة ديال دابا.
مجتمع جاهل ملهوط مسح محلات بيع الكمامات و المعيشية مسحا.لمادا لانه طبعا ماكايتيقش بالحكومة و بالوعود ديالها.
اينك ايتها الحكومة او ايها المخزن من الانفلات و انياب تجار الماسي ؟
ايوا يالله كون سبع اوكولني.
واش الكمامات فالسوق السوداء و الدقيق و بعض اصحاب الراميد غصبوا في 100 درهم .
ردوا بالكم بعد هده الجائحة سيغتني بعض تجار الماسي و ستتغير خارطة الدوماليين.
la parole est beaucoup mais le silence est mieu

laisser là sur le dieu

montrer le montrer s'il est aveuglè aller et laisser le
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1
35 - تقني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:31
...ما انتبهت إليه، مؤخراً، وزارة الصحة لتقوم بالكشف المخبري على أكبر عدد ممكن من المخالطين. ركزو ليا على كلمة مؤخرا كيفاش مؤخرا راه باينة من الاول خاص الاكثار من التحاليل الله يهديكم ويرفع علينا بلاء كرونا وبلاء المستهترين ولي خرجو على قطاع الصحة من شحااال هاذي
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5
36 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:31
والله يهديكم كثرو من التحاليل اليومية إلى بقينا على هاد الحال هاديك 8000 مخالط غادى تولي 3 مليون ومغادينش نساليو تحاليل ديالها حتى 2024 ..الى بغينا هاد الحجر تكون عاندو نتيجة ونحاصرو المرض ونحدو من انتشارو وسعوا من مراكز التحاليل ...ودخلوا مختبرات القطاع الخاص ...الله يهديكم إلى بقينا على هاد الوثيرة راه داك الشي مخدامش ...وغادين نبقاو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ...في ظل هشاشة قطاع الصحة...الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل...
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4
37 - mbarek الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:31
وعلاش نحملوا المسؤولية ديما للدولة والحكومة؟زعما علاش الواحد الى عرف راسو انه خالط شي حد من المصابين ما يمشيش عن طواعية وتلقاء نفسه او على الاقل غير يبلغ بأنه يقدر يكون مصاب.الصراحة معصم الناس ولو يكون عارف راسو مصاب ما يبغيش الناس تعرف عليه
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-4
38 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:32
الله يهديكم كثروا من عدد التحاليل اليومية
مابقينا فاهمين والو
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2
39 - صحراویة مغربیة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:32
الشارع المغربی لا یطبق القانون بل یستلذ بخرقه و العقوبات المنصوصة لیست رادعة بما یکفی و خطر تفشی المرض یزید یومیا و الدلیل وجود حالات وفیات ضمن رجال الصحة الحل الوحید هو قانون الحرب نحن نحارب علی جبهتین نحارب الوباء و نحارب الجهل و لا نعلم ایهما اشد فتکا خصوصا فی حال تحالفهما
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-3
40 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:33
هناك حاجة إلى مزيد من الفحوصات والتحليلات . عدد المرضى الذين تم فحصهم غير كاف
plus de dépistages et analyses sont nécessaires le nombre de patient examiné n’est pas suffisant
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0
41 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:34
ومعلوم أن عملية تحديد مخالطي الحالات سريعاً ومراقبتهم عن كثب واجراء التحاليل عليهم تعدّ فعالة لاحتواء انتشار كوفيد-19 وسط الأسر والمجتمع؛ وهو ما انتبهت إليه، مؤخراً، وزارة الصحة لتقوم بالكشف المخبري على أكبر عدد ممكن من المخالطين.

انا لي ماقاريش وانتبهت ليه
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2
42 - mohamed chrif الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:34
على سلامتنا وللينا نفهمو
كان من الأول هادشي ولا حتى تعمل بها أمنا فرنسا عاد نديروها بحال الكمامات
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43 - salem الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:34
المغرب يتخبط في غياب سياسة واضحة للتعامل مع الازمة ما فهمنا والو هذه هي الحقيقة حرب دون تخطيط
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3
44 - مراد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:35
هل تعلمون أيها الاخوة أن في قطر .الظويلة الصغيرة تجرى أكثر من 600 اختبار في الساعة تركيا اكتر من 10000 test..وفي المانيا 24000 اختبار في اليوم... نحن 8000 شخص مخالط كنخممو ليهم وقتاش نديرو الاختبار والتكلفة ...تخربيق الخاوي.دولة الاستهتار.واش دولة بفوسفاطها وصندوق كورونا والبحار والملايير لي فسويسرا اوو واحلين في 8000 اختبار والله حتى الطنز العكري.
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5
45 - محمد بومريم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:36
هذا الإجراء من وزارة الصحة أفضل حل لاحصاء عدد المصابين في اسرع وقت للتحكم في انتشار هذا الوباء
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46 - مهاجر عالق الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:36
في العشرية الاخيرة شيدت تركيا 7 مدن استشفائية حكومية،و حنا قاليك لبغى يداوي و لا يقري ولدو يضرب ايدو جيبو...لك الله يا وطني.
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47 - ناشيونال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:38
كيف لخبراء الصحة ان تمر عليهم ان المريض هو الذي يجب ان يستعمل الكمامة دون الآخرين ...؟؟؟؟
لنفرض هذا صحيح ومن يضمن سلامة الكمامة المستعملة ان كانت جيدة ؟؟؟؟
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48 - فتحاوي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:40
عندما ظهرت أول حالة لمرض كورونا كان يجب أن تنعقد خلية أزمة.وتتخد القرارات اللازمة بكل تجلياتها بما فيها مراقبة الحدود ووضع الوافدين في الحجر الصحي كما حصل مع الجالية التي عادت من وهان.
وتوعية الناس بخطورة المرض الذي اذا تمكن يصبح وباء. وإعدادها النفسي والمادي والسلوكية. والله اعلم
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49 - Yass الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:41
على المصحات الخاصة ان تعمل اختبارات كورونا بثمن مقبول حتى يتسنى لمن يشك في انتقال المرض اليه ان يذهب او ياتي اليه من ياخذ عينة من لعابه او مخاط انفه كما تفعل بريطانيا ثم يلتزم بالحجر المنزلي الى ان تاتيه النتيجة. احد الاقرباء ذهب الى مصحة خاصة جهة الرباط حينما ارتفعت له الحرارة مع عدم انتضام ضربات القلب حيث اخبروه بضرورة اجراء اختبار كورونا بما يناهز 4000.درهم لا ندري هل تم هناك ام ارسلو العينة الى معهد باستور حيث جائت النتيجة سلبية. لكم الله يا ابناء وطني.على الدولة ان تلزم المختبرات باجراء فحص بثمن رمزي فنحن ذاهبون الى الكارثة لا محالة اذا استمرينا على هذا النهج من الدولة و من المواطنين
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50 - Taza haut الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:41
مر شهر او اكثر على الوباء باسبانيا و نسبة كبيرة لا تستعمل الكمامة و هي متوفرة بشكل يومي و مع ذلك لم تلزم السلطات باجباريتها فمن المسؤول عن هذا الإهمال ان افترضنا انه تقصير أليس منظمة الصحة و الإعلاميين و بالنسبة للدول الفقيرة و متوسطة الدخل و جب توزيعها بشكل مجاني بدعم من الدولة كأكياس عيد الاضحى مادام السيد رئيس الحكومة يفاخر بالاكتفاء الذاتي في هذه المادة لانها صنع محلي نطلب السلامة للشعب بكل مكوناته أما رؤوس الافاعي فهي في حصون محصنة و تحت تدابير وقائية اكثر من جيدة و حتى المال الذي جمعتم مازلتم تسوفون على أساس الخروج من الأزمة باقل المصاريف و نحن على أبواب رمضان و تزداد الطلبات و العصبية و المزاجية في الحقيقة من يعاني هم ابناء الشعب من رجال امن و صحة فلنكن في عونهم يا مواطن و نتشبت بحقنا في الحياة عبر الالتزام بتوصيات الأمن و الصحة أما الأحزاب و الحكومة فهي غير موجودة أصلا و الا لكنا اليوم نملك مستشفيات و اطر و مختبرات في المستوى فاللهم نجينا و لا تحرمنا رمضان
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51 - aziz ben الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:42
نطلب من الله ان يحفظ الجميع لان اﻻمكانيات محدودة والعشواءية
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52 - mohaned fadli الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:43
من الغباء ما تفعله الدولة، فهي تنتظر اختلال الوضع للنهوض بالحلول!
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53 - abd الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:46
السلام عليكم.
مند البداية ننادي بتكتيف التحاليل المخبرية على اكبر عدد ممكن من الناس ولبس الكمامات اجباريا لانه قد يوجد اناس لا تضهر عليهم اعراض المرض وهم من حاملي الفيروس وبالتالي تنتقل العدوى بشكل كبير وسلس بين الناس.

النقط المهمة لمحاربة هدا الوباء
1 التضرع لله عز وجل والاكتار من الدعوة والتوبة النصوح
2 الحجر الصحي الاجباري, اليقضة المستمرة من السلطات
3 التضامن المادي والمعنوي مع المعوزين, تكتيف الاشهار والنداءللتبرعات من جميع الجهات وخصوصا الجالية المغربية في العالم لتحصين مداخيل العملة الصعبة للدولة لتمكينها من شراء المستلزمات الطبية من الخارج الى غير دلك
4 تكتيف الختبارات لكشف المصابين مبكرا لتفادي تأزم وضعهم الصحي, وتفادي العدوس
5 لبس الكمامات للجميع
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54 - هشام ما فاهم والو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:46
ما فهمنا والو فهاد الحكومة كل مرة خارجة لينا ببلان ديك النهار كانو تيقولو ماشي ضروري نعملو الاختبار المخالطين يكفي نبقاو متابعينهم حتى تبان عليهم الاعراض و دابا كيكولو خاصنا نديرو ليهم التيست باش نحاصرو الفيروس هادي وحدة
ديك المرة تاني العتماني كيقول لينا عندنا غير 250 سرير انعاش شوية ملي ولا الموضوع ديال الأسرة موضوع سخرية خرج السي اليوبي مدير الأوبئة قال عندنا ماعقلتش شي 1600 سرير انعاش و غادي نزيدو 250 دكر 250 باش الى قالو ليه يلاه رئيس الحكومة قال عندنا 250 يجاوبنا را كيقصد كانوجدو 250 غير غلط هادي وحدة خرا
ديك المرة العتماني كيقول لينا الكمامات ما عندهم تا دور خاص ييعملوهم غير المرضى و لي خدامين فالميدان و دابا قالو لينا لي ما دارهاش يتعاقب و زيد و زيد للي فهم شي حاجة يفهمني
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55 - حسن اكادير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:47
الحل الوحيد والناجع لحد الآن هو نقعدو فديورنا ومانخرجو إلا للضرورة القصوى..ولا داعي للمزايدات...راه الناس فميريكان أعباد الله عندهم اكثر من 300 الف حالة وكل يوم كيموت الف شخص او اكثر..وراه الثلاجات عمرو بالموتى والناس ماتلات لاقية بلاصتها فالمستشفيات...واش بغيتو نوصلو الله يحفظ لهاد الحالة!!!! الله يرحم الوالدين اما تدخلو لديوركم الله يرحم الوالدين
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56 - بودواهي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:47
سياسة الدولة العبثية اتجاه قطاعي الصحة و التعليم الاستراتيجيين التي ما فتا الشعب ينادي بها لاكثر من أربعين سنة ها هو المغرب يجني تبعاتها و لازال يجنيها إلى ما شاء الله ...
ان التدابير الترقيعية و التافهة التي تستخدمها الدولة الآن في مشكل صحي عويص ككورونا الدي عجزت عليه دول كبرى كامريكا و فرنسا و انجلترا و غيرها هو نتيجة لسياسة فاشلة على المسؤولين عليها ان يتحاسبوا شر حساب ...
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57 - Issam99 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:48
مع للأسف مسؤولين لا يفقهون شيئا في التدبير و التسيير. الشعب قالها منذ 14 يوما يجب الرفع من عدد التحليلات بشكل كبير حتى يتم إحتاء الوباء .
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58 - هشام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:49
يجب على وزارة الداخلية أن تخرج بقانون تشديد العقوبات على خروج وجلوس في حدائق ومشي في شوارع بدون حاجة. يجب فرض عقوبات سارمة. وحضر تجول نهار وليل
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59 - عائشة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:51
انها خطة ميركل الألمانية تأخرتي كثيرا يا وزارة الصحة لكن لابأس الله المعين
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60 - المفتش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:51
يجب الاعتبار بتجارب الآخرين
هناك احتمال الموت نتيجة الاختناق بسبب تجمد الأكسجين بالقنوات الموصلة نتيجة الاستعمال المفرط للخزانات(اكثر من 8 ساعات متواصلة) مما يودي إلى تراكم الثلج عليها.
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61 - Rachid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:52
أيها الشعب المغربي
طبق تعاليم وزارة الصحة
ولا تنسى بأن البصق (( الثفال)) في الشارع والأماكن العمومية تنشر الفيروس والميكروبات لهدا حاول تجنب نشر الميكروبات في الأرض فإنك تؤدي الآخرين
ونصيحة للجميع حتى من يريد البصق فعليه البصق في التراب
وعدم البصق على القبلة ولا تبصق على اليمين
وفي حديث أن من يبصق على القبلة فإنه يأتي بها يوم القيامة وهي على وجهه
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62 - حسن هدار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:52
نريد التجميد لا نريد الحجر فقط ونريذ من الدولة لكي ينظبط المجتمع ان توفر له المصروف الشهري كل شهر ليس نقدا بل اكلا ماديا، لكي يبقى الكل في بيته ونقضي على الفايروس. التجميد هو الحل
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63 - عابر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:52
سياسة فاشلة للحكومة سنؤدي تمنها غاليا
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64 - abdou الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:53
لا حياة لمن تنادي فنرى اسواق مكتضة . وعبادالله منين تتشوف لمرا خارجة لسويقة هازا معاها ولدها اولا بنتها كيف ادير لهاذ حجر صحي ، صحابهوم فيروس تايجي تال مور 6 ، ناس تايصحابهوم هما متيمرضوش لخرين لي تيمرضو ،بزاف على دولة تحارب فيروس او جهل . الله احد الباس از صافي
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65 - محارب كوفيد19 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:53
الادارة فبلادي لا زالت تبحث عن نفسها فكل الوزاران حتى الاوقاف
تخبط في اتخاذ القرارات وثغور في المخططات وبطء في الاداء
ثم بالمقابل سرعة في تطبيق القانون على العامة
القانون يجب ان يطبق على الحكومة اولا لانها كذبت علينا بتوفر الكمامات في السوق والسوق ما فيه ولا وحدة
الا انها تضحي بالبعض لان امكانياتها لا تكفي سوى البعض الاخر زعما لي طاحو كوما هههه
خصنا مركز تاع التحليل فكل مدينة وقرية
وخصنا طبيب مختص فكل قرية
وخصنا كل الناس تخضع للتحليل الطبي قالاك فاس ومراكش واكادير وكازا ورباط
خصنا تحليل طبي اليكتروني نديروه لراسنا بلا ماتبقاو تبعككوا علينا
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66 - Rafik daimi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:53
اظن لازلنا بعيدا كل البعد عن الارقام الحقيقية لاننا ببساطة لا نتتوفر على مراكز كتيرة للتحاليل وبالتالي لازم الرفع من عدد التحاليل في اليوم من اجل الحد من انتشار الفيروس هناك بعض الدول تجري 10000 تحليلة للمواطنين في اليوم اما نحن مازلنا امام ارقام بسيطة وبالتالي سنضيع مزيدا من الوقت وكل متدخليل من سلطات وكدلك اطباء سينهمكون لا تستهزؤا بهدا الوضع لاننا فعلا امام اختبار حقيقي ولازم من الشعب المغربي ان يجلس في الدار من اجل انقاد بلادنا من الغرق.هناك دول عظمى ظو اقتصاد قوي فشلت امام هدا الوباء ومابلك نحن المغرب
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67 - فاعل خير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:55
الى صاحبة التعليق رقم 18
السؤال: في آخر أسئلته يقول: ما حكم هذا الدعاء: (اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه)؟
الجواب: هذا لا أصل له، هذا الدعاء لا أصل له فيما نعلم ولا ينبغي الدعاء به، بل يسأل الله الخير ويتعوذ به من الشر كما جاء في الدعاء الذي علمه النبي ﷺ للحسن: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقني شر من قضيت، فالإنسان يسأل ربه العافية من الشر كله ويسأل ربه الخير كله، اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ويتعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله، أما أن يقول: لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في القضاء فهذا دعاء لا أعلم له أصلاً، وإنما المشروع أن يسأل الله الخير أو يتعوذ بالله من الشر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الإمام ابن باز رحمه الله
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68 - تاكيد من البروفيسور لدورها الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:55
كنت دائما اؤكد على دور الكمامات في الوقاية من الامراض
فهي الوسيلة الناجعة لتفادي انتقال العدوى من المريض الى الصحيح
وها هو البروفيسور يؤكد عليها ويبين بان الان اصبحت متوفرة
وان في البداية كان هناك خوف على الطاقم الصحي الذي لا يستطيع القيام لبمهمته دونها .
الوقاية خير من المرض من الوباء الخطير.
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69 - مومو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:55
ما الأفضل يا ترى، أن نصرف عشرة ملايير درهم مثلا لإنجاز أكبر عدد ممكن من التحاليل المخبرية و نشتري أجهزة الكشف السريع، أو أن نفقد مئة مليار درهم من مداخيل الضرائب، لأنه إن استمر الوضع على ما عليه و بقي المغرب في حالة الجمود الاقتصادي لمدة أطول - لا قدر الله - فستعلن أغلب الشركات خسائر هته السنة و لن تدفع الضرائب.
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70 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:56
راه سيارات الإسعاف و تجار الجملة و شركات بيع المواد الغذائية و البناء كيهربو ناس ليوم شدو فخنيفرة سيارة اسعاف مهربة ناس نداء لوزارة الداخلية تشديد المراقبة في السدود الأمنية بين المدن و عطيوهم أجهزة كشف الحرارة راهم كيدوزو غا بالورقة معارفين اش من مرض جايبين
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71 - رشيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:57
في مدينة خريبكة وخاصة في مرجان وبيم لاتوجد كمامات بتاتا
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72 - ام ايهاب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:59
الكمامات دايرين حالة ب10دراهم لوحدة وموشكيلة خاصك كل 4سوايع تبدليها في حالة كنت خارج نهار كامل
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73 - ايت واعش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:00
مند الايام الاولى لظهور الوباء بالصين كتبت هنا على هذه الجريدة ان على الدولة الاستعداد، لمشكلة صحية طالب الكثيرون بوقف الرحلات الجوية ومراقبة شديدة في الحدود ليخرج السيد العثماني ..ويقول انذاك لم تفعلها اوروبا ما اغرق المغرب في نفس خطأ اوربا واستهانتها بالوباء، ونفس الشيء بالنسبة لامريكا، لم اكن متنبئا بعلم الغيب كما كل الذين حذروا وقتها من تبعات الوباء، بل كنت اتابع بفضول مبالغ فيه مواقع صحية عالمية تابعة لمراكز ابحاث وسبق قراءت تقارير مند سنة 2007 الى 2016 تقول انه محتمل ظهور وباء والسؤال هو متى فقط. قبل انتشار الوباء على نطاق عالمي حذرت مراكز ابحاث غربية منه وتساءلت بقلق عن طبيعته فيما استمر الساسة في معارك الديكة ولم ينتبهوا للتحذيرات .واكلمتها منظمة الصحة التي رضخت لضغوط الصين.وتسوف وتماطل حتى انتشر الوباء، الملام. في هذا كله هو الصين التي اخفت المعلومات وهددت الاطباء وضغطت على منظمة الصحة حفاظا على صورة نظام قمعي فاشل...
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74 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:01
جوابا على بعض الاخوان السلطات ليست متراخية بالعكس الدولة بنفسها لا يمكنها مراقبة الكل.بعملية حسابية كم من حومة عندنا في المغرب؟ الا جينا نيدو لكل حومة مراقب.خصنا جميع افراد الامن والدرك والجيش وياترى ونترك جميع المرافق معطلة.الامر يتعلق بالمواطنة والضمير .اذا اردنا ان ننجو من هات الافة.كل واحد يراقب نفسه ويتبع التعليمات .
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75 - Ingénieur x الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:01
Trop tard. On va devoir gérer dans quelques semaines à venir les conséquences d’une méthode basé sur la pauvreté des moyens et de ressources et l’ignorance d’une bonne partie de nos concitoyens. Que Dieu soit avec nous très bientôt.
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76 - متتبع عن كثب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:02
يجب ان يتعبأ الجميع لمواجهة هذا الوباء بكافة السبل : التزام البيوت، ارتداء الكمامة عند الخروج، النظافة، مساعدة الميسورين للمعسرين، الدعاء والتضرع، التكنولوجيا ( كما تفعل بعض مدارس والجامعات)، الرفع من معنويات الطاقم الطبي والامني وكل الذين يعملون في هذه الظروف من اجلنا من تجار و عمال وسائقين .... المهم ان نجاتنا مرتبط بنا ان نحن تضامنا وتكافلنا وكنا على قلب رجل واحد اجتزنا هذه الازمة بقوة وعزيمة. الامة المغربية لا تنحي امام الخطوب ولا تنكسر لها شوكة امام الفيروسات المرئية منها وغير المرئية.
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77 - هيثم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:03
قالك قلة الكمامات في المرحلة الأولى هي لي تسببت في انتشار كورونا و الآن هل الكمامات موجودة في الاسواق كما يداع في قنواتكم هاذ شي كل كدوب في كدوب ، هذا اليوم الثلاثاء 7/04/2020 لا توجد الكمامات لا في المتاجر و لا حتى في الصيدليات فما هو مصيرنا الله يجازيكم بخير؟
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