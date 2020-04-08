24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية (5.00)

  2. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  3. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  4. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  5. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:15

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1275 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4477 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - عماد المديوني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:21
_ملاحظة_:

تحليلات الكشف عن الفيروس ضعيفة جدا والعدد الذي وصل إليه المغرب منذ بداية الوباء هو ما يقارب 4000 تحليل وهو الرقم الذي تحققه فلسطين في اليوم الواحد !!!!! وهي دولة محدودة الموارد, كما ان الجمهورية الايرانية التي تعاني من حصار اقتصادي مند مدة تقوم بتحاليل بالالاف في اليوم بينما نحن اكثر من شهر لم نصل حتى الى 6000 تحليل.

_فرضية_:

المغرب يدرك جيدا عدم توفره على الإمكانيات اللازمة والطاقة الاستيعابية لاستقبال الآلاف من المرضى في وقت واحد, لذا فإنه يقوم باجراء تحاليل و اختبارات بعدد ضئيل, في انتظار مرور الوقت و شفاء المرضى الحاليين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - متتبع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:22
الله يلطف بينا ويحد الباس ويشوف من حالنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الحفيظ الله الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:23
نتمنى الخروج من هده المرحلة الحرجة جدا باقل الخسائر.مزيدا من الحيطة والحذر وعدم المغامرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - خير ان شاء الله الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:23
اللهم اشفي جميع مرضانا و ابعد عنا هذا المرض قبل رمضان اشتقنا للمساجد واشغالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - kaza الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك ولطفك، يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - لا حول ولا قوة إلا بالله الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
لا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مواطن من سلا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
التزموا بارك الله فيكم بالاحتياطات الأساسية والاجراءات الوقائية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Ingénieur الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:24
كورونا خطير لا يصلح له إلا الصرامة إن أردنا أن نخرج من هذا الكابوس ويضرب بنا المثل في التصدي للأزمات..مثلنا كمثل مريض تلزمه عملية جراحية و مازال يأخذ ادوية تخفف الألم، مع أن العملية تستأصل المرض في ظرف وجيز. العملية هي وقف الحياة لمدة 14 يوم، لأن دواء الحجر الجزئي سيطول بدون فائدة مثل ما يقع في أوروبا..لحد الآن العديد من الشركات و الأعمال الحرة توقف عن العمل و هم غالبية الشعب المغربي..المصيبة أن التوقف عن العمل لا يعني عدم الخروج من المنزل وهذا هو الخطأ الكبير لأن عدد من القطاعات مازالت تعمل في نقل الفيروس داخل الأسر مثل الخضار والجزار والمول الحانوت والطاكسيات...هل فعلا سنموت إن أوقفنا هذا لمدة 14 يوم مع اعانة المعوزين؟ والله لن يموت احد جوعا..أم نريد أن يبقى الجميع في الحجر الجزئي لشهور حتى لا تجدالدولة ما تعيل به المواطنين؟ لنكن موضوعيين والله ليس هناك حل إلا الحجر الكلي.(دبانة مادورش فزنقة). حتى وزارتنا ليست شفافة: قبل توفر الكمامات قالت انها غير ضرورية وبعد توفرها أصبحت إلزامية، واش COVID19 تبدل COVID20!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - bango الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
هاه كورونا ضايرة ب100.يا ربي تحد الباس هادشي لي كاين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - عادل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
اللهم بلغنا رمضان ونحن في سلامة من هذا الوباء ونسألك يارب بأن تعيدنا إلى ما كنا عليه، لقد اشتقنا لبيوت الرحمان...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مراد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
على المغرب استخدام العلاج ببلازما دم المتعافين هذه التقنية ستعملت في الصين أعطت نتائج واعدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - واحد من المغرب الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
يجب فرض حظر التجول. و تقليص توقيت الخروج من 6 إلى 2 زوالا. لان البعض لا يفهم أن الدواء الوحيد لهذا الوباء هو الجلوس في البيت. راه الحالات الجديدة كلها محلية و ظ تقريبا من نفس العائلة. الله ظ و يحد الباس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - molkorissa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
ديما هذ البلاغات الناقصين٠٠٠ واقيلا هذو حالفين حتى يطحنوا لينا ذاك جهاز المناعة باش ما يتكرفش كورونا مازال تابعينوووو شلا ناس خرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Issam99 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
عندما تخرج علينا وزارة الصحة وتقول أن خطتها لم تكن ناجعة للتصدي لتفشي الوباء ولهذا سيتم تكثيف التحاليل حتى على المخالطين اللذين لم تظهر عليهم أعراض. فهنا يجب نقف وقفت إستعجاب و إستفهام ... هل هو إستهتار بصحة المواطنين . فكل فئات المجتمع كانت تنادي بأعلى صوتها بضرورة تكثيف التحاليل+ الحجر الصحي +النظافة . والغريب في الأمر أنهم خرجو بتصريح في غاية البرودة كأن شيئاً لم يقع (لم تكن الخطة ناجعة) . لك الله أيها الشعب العزيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Hicham الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:25
لطفك يا الله اللهم ارحمنا وأهدي كل من زاغ عن طريق التقوى يارب اعفو عنا فأنت المآل وإليك المآل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - rojola الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:26
نتمنى من المواطنين الغيورين على هذا الوطن الحبيب التقيد والالتزام بالحجر الصحي حتى تمر هاته الأزمة إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - يوسف الدراز الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:26
المخالطين هم من يتسببون في نقل العدوى لأهاليهم.المزيد من الإحتياط.كل مسؤول عن عائلته.والله يلطف بينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - جمال الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:26
الله يشافي جميع المرضى ويحفظ الجميع من هذا الوباء يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مغربي البيضاء الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:26
نتمنى يبدأ ينقص هاد الوباء. خاصنا ضروري نحافضو عل الحجر الصحي انبقاو في منازلنا باش يبدأ ينقص تدريجيا. الله بعد علينا هاد الوباء و يشافي جميع المرضى و انرجعو لحياتنا الطبيعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عادل القنيطري الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:27
اللهم يارب الناس أدهب الباس أشفي انت شافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:27
يا ربي يعلمونا نهدرو بالإشارت بحال الزنازن حيث الهضرة ولات كاتقتل ويا ربي الخدمة تصبح عن بعد و كل شيئ عن بعد يا ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Youness BM الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:27
نطالب بالحجر الكلي لمدة أسبوع لوقف إجتياح الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - simo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:27
للأسف الناس لاتزال تتجاهل الوضع ، ولم تستوعب خطورة هذا الوباء الفتاك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - نوري الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:28
الله إلطف بنا.نسأل الله السلامة و العافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - موطن مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:28
النصر قادم إن شاء الله
كورونا ليس فقط عدو لدولة معينة أو لعرق معين و لدين معين بل هو عدو للإنسانية جمعاء.
حان الوقت لتظافر جهود الإنسان ضد هذا الوباء، كيفما كانت انتماءاتنا الدينية أو العرقية وكيفما كانت هويتنا. فحان الوقت للمصارعة هذا الوباء من أجل بقاء الجنس البشري فوق الأرض. المسألة تجاوزت العالمية وأصبحت إنسنية وجودية.
اللهم وفق الإنسان في التغلب على هذا الوباء يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - رضى الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:29
البلد الوحيد اللذي من المستحيل أن تفهم منحنى الإصابات اليوميةفيه منذ البداية! فلو قمنا برسم هذا المنحنى لن نتمكن من تحليل أو فهم مصير تطور هذا الفيروس! هل نحن في البداية ام في الذروة أم اين بالضبط!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - ابو اسراء الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:29
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب
نسال الله يهدي اخواننا اللي مازال رافضين مسألة الحجر الصحي و شعارهم اللامبالاة.
نحن امام مفترق الطرق يجب علينا التلاحم لنتغلب على هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - ثريا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:29
يا لطيف يا حفيظ يا مغيث.يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصرف عنا هدا الوباء و قنا شر الداء يا من نجيت يونس من بطن الحوت لا إلا إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - منصف التازي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:30
يا رب ارفع عنا البلاء
لا يمكن فرض مناعة القطيع على شعب لا يبالي مع سياسة البخل لوزارة الصحة
لو كانت فحصت كل المخالطين في الحالات الاولى و منع دخول الاجانب بدون مراقبة درجة حرارتهم في المطارات كما فعلت دول كثيرة كنا نكون اقل ضرر
الله يلطف بنا
انا غادي نطرطق بالفقايس و الخوف و لا نرى تقدم . حجر صحي نخرج للضرورة القصوى و في الاخير بدون فائدة
الازقة و الاسواق و ابواب الدكاكين مملوءة اكثر ما كانت من قبل . الي كان كيمشي للقهوة رجع كيجلس في باب الدرب او قرب الدكان و تبادل المواضيع و كل شيء خطر و هم في غفلة
ممتي مشينا فيها انشروا يا هيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - Hamza الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:30
منظمة الصحة العالمية هي المسبب الأول لارتفاع الاصابات في جل دول العالم و منها المغرب .
لقد كانت تدعو في البادئ إلى تجنب غلق الحدود بين الدول و عدم إيقاف الطيران و عدم ارتداء الكمامة لغير المرضى و كانت تقول أن الفيروس لا يستحمل درجات حرارة مرتفعة و بالتالي سيكون تأثيرها على الدول الحارة محدودا.
انها منظمة فاشلة (ان لم نقل متواطئة) و المشكل أن حكومتنا كانت تثق فيها ثقة عمياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - Amir19 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:30
يجب اقتِاع على الاقل الثلثين من اجور رجال التعليم لمكافحة كوفيد .النعاس ولخلاص .ماشي معقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - oussama الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:31
الاحصائيات كاتبين تراجع و حتى عدم استقرار او تحكم في الوضع الوبائي الصراع والتزاحم على الكمامات بين نتيجتو بزيادة في الحالات على البارح بقاو فداركم ماشي شي يحبس راسو وشي يبقا يتسارا يجيبها فراسو وفغيرو صومو تاخدو الأجر و ينقص الاستهلاك والحاجة للخروج للشراء حافضو على المسافة بينكم و الكمامات راه كاتدار مع القمامة ماشي تلاح فالشارع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - عبد العالي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:31
بالكمامة احميني نحميك ومتنساش تغسل يديك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Ali الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:31
اللهم الطف بعبادك يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - حسام الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:32
أين هي الكمامات... تقاضاو حتى غدا ...اللهم عافنا وابعد عنا الداء والوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - اكرم هيثم الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:32
الدولة دارت اللي عليها ودابا جا دور المواطن يدير اللي عليه يحمي نفسو ويحمي الغير...اللهم ارفع عنا البلاء واحفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - Yassine_el الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:32
السلام عليكم الحقيقة الواضحة في المغرب هو نسبة الوفايات 50% و نسبة الشفاء 50% . و هذا شيء خطير جدا. و المرجو من المواطنين عدم شراء الكمامات الا اذا كانت معقمة و في كسب بلاستيكي لأنه من الممكن ان تكون يد مول الحانوت بها فيروسات بحكم انه يتعامل مع جميع المواطنين و من الممكن ان يتعامل مع احدهم مصاب بالفيروس. اللهم ارحمنا و الله خير حفظا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - احمد المغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:32
ثقوا بالله عز وجل وبقيادتنا لا تخافوا من كثرة الاصابات ستقرج ستفرج باذن الله اذا كلما اشتد البأس بالمسلمين سيوشك الفرج باذن الله علينا بالصبر والدعاء والتضرع الى الله في السجود فمنا الصالحون الذين لا يرد الله دعائهم ونحن مقبلون على شهر العتق والرحمة
يارب رحمتك يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - متتبع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:33
نطلب من جهة سوس ماسة مدنا بالطريقة التي تعاملت بها مع الوباء حتى سيطرت عليه.
جهة بكثافة سكانية و جغرافية و قبلة للسياحة الداخلية و الخارجية و رغم ذلك حاصرت الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - moroccan الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:33
التغلب على الوباء يقتضي تظافر الجهود للاسف حتى اليوم مازال 1 فئة من الناس واخدين راحتهم خارجين و يتبادلون اطراف الحديث ماكاين لا مسافة الامان لا احتياطات .... و مشكل الكمامات التي نبحث عنها في كل مكان دون جدوى نتمنى من الله ان يرفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - كأي مواطن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:33
لا يجب على الحكومة الانتظار حتى تظهر أعراض كرونا على الناس بل عليها ان تأمر بإجراء التحاليل لجميع الذين خالطوا المرضى بل عليها إجراء التحاليل حتى لمخالطي المخالطين . هذا أن كانت بالفعل تريد محاصرة هذه الجائحة عفانا الله و إياكم منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - الاندلسي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:34
اودي واش 500 تحليلة في ضرف يوميين باش بغيتوا تحاربوا كورونا .
_ كفى إستحمارا للمغاربة
_كفى بيع الوهم لشعب
_حرام تكذبوا على الناس
_متى ستصرحون بالارقام الحقيقية والاعداد الواقعية _ متى ستدلون بالمعطيات والمعلومات ال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - ؟ ؟ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:34
شحال عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل سلبي ؟
Il le ont pas identifié
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Max الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:35
تسريع تحاليل المخبرية لمعرفة المصابين بالفيروس .
المجتمع المغربي يعيش مع الجماعة أو العائلة الكبيرة و الصغيرة . إذا اكيد هنالك عدوى كثيرة
بالفيروس بين المغاربة تفوق التوقعات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - السلاوي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:35
على ما يبدو أننا خسرنا الرهان حيث أن العديد من المواطنين غير آبهين بتوصيات السلطات و نصائح الأطر الطبية بالتزام المنازل قدر المستطاع و الخروج فقط للضرورة القصوى و بالتالي فنحن نضيع على أنفسنا فرصة تجاوز هذه المحنة بأقل الخسائر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - سفيان الهولندي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:35
الشعب 70 سنة وراء الشطيح والرديح والامية والأن تطلبون منه ان يطبق الاجراءت في رمشة عين عندما كانت الدول تستثمر في التعليم والصحة كنتم تشجعون المغاربة على الإبتعاد عن المبادىء الإجتماعية والتعاون بين المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - corona الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:37
corona virus song Card B
Chokran
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - ملاحظ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:37
نسأل الله اللطف، نطلب من وزارة الصحة الاستعانة بالتجربة الإسبانية في استخدام بلازما دم الأشخاص الذين تم شفاؤهم ولايعانون من أمراض مزمنة لمعالجة وحماية الأشخاص المصابين لخفض تكلفة العلاج، ويمكن استنساخ الخلايا الجدعية لهؤلاء لمعالجتهم كلهم. ويمكن الاتصال بأحد الأطباء العرب الذي يعمل في الخلية المكلفة بمتابعة مصابي كرونا وعلاجهم بوزارة الصحة الإسبانية وهو طبيب عربي يفهم جيدا هذه التقنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - kacem adlane الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:37
صافي الدولة هذا هو جهدها ماتقدرش دير عدد تحاليل مخبرية بأعداد كبيرة باش تقوم بالحد من إنتشار الفيروس.
الأعداد ديما أتبقا تتراوح بين 70 و 90 و 100
كون كانت الإمكانيات كون راه هاد الحالات لي كشفات عليهم فأسبوع يكونو هوما حصيلة اليوم الواحد
يعني أي شخص مخالط ماشي كيديوه يديرو ليه تحاليل راه كيخليوه فدارو وكيقولو ليه لاحسيتي بالأراض صوني علينا
راه 1275 حالة مصابة راها كاتعطيك 14000 مخالط كلهم خاصهم تحاليل مخبرية وفي حالة مادرتيش ليهم تحاليل مخبرية وتركتيهم فراهم كينقلو العدوى لعائيلاتهم ولجيرانهم راه حجر صحي والجلاس فالدار ماعندو حتى معنى لكانت الدولة غادي تبقى تدير 250 تحليلة مخبرية فاليوم الواحد
راه خاص جميع المخالطين تدار ليهم تحاليل مخبرية على مجه السرعة ولا غادي نبقاو ديما هاكذا بدون حصر الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - Wahbi الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:38
رغم ارتفاع عدد الإصابات يجب علينا الصبر ثم الصبر وندعو الله حذاري من الارتباك والتطور وإلا ستدفع الثمن غاليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - مواطن2 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:39
المرجو من ناشر حالات الاصابة ان يحددها بكل مدينة او قرية مع تسميتها خدمة للمواطنين.هناك مدن او قرى لا تذكر رغم انتشار الوباء بها..ويكتفى بذكر الجهة .فالمرجو تحديد نقطة انتشار الوباء ليتخذ السكان الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار العدوى.المواطن الذي تصاب مدينته او قريته سيتخذ جميع الاجراءات لحماية نفسه وعائلته ومنطقته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - مصطفى الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:39
ايطاليا أجرت لحدود اليوم أزيد من 80000 فحص بينما في بلادنا لم تجر سوى 6000 فحص لأكثر من شهر اي بمعدل 200 فحص فقط في اليوم الواحد و كل الذين اجريت لهم فحوصات كانوا في مرحلة حرجة اظف الى ذلك غياب ثقافة الذهاب من اجل اجراء الفحوصات لدى اغلبية المجتمع المغربي نسأل الله السلامة و العافية للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - بر الأمان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:39
نتضرع لله عز و زجل ان يجعل الناس آشداء بالصبر و الطاعة و يجزنا باليسر ويسهل الامور الى بر الأمان

امين يالخوت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - ياسين الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:39
أنا متفائل لكن بصراحة أعتقد بأننا مازلنا في المراحل الأولى لإنتشار الوباء وسيطول الحجر الصحي مادامت بؤر الوباء عائلية
ريح في دارك الله يرحم الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - ع ياسبن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:40
الرقام التي تعطيعها وزارة الصحة يوميا ليست حقيقية مائة في المائة ولكنها تبدو واقعية وذلك باعتماد مقارنة بسيطة مع الدول المتقدمة فسناخذ مثلا عد الوفيات و عدد الاصابات المؤكدة ابطاليا 130000 اصابة يقسم هذا الرقم على عدد الوفيات 17000تساوي حوالي 9 اسبانيا 140000 اثابة مؤكدة عدد الفيات 14000تساوي حوالة 11 اذ نخلص الة نتيجة وهي عدد الاصابات يساوي بالنسبة لايطليا عدد الوفيات × ٩ والنسبة لاسبانيا عدد الوفيات ×11= عدد الاصابات واذا طبقنا هذا المعدل الوان في المغرب عدد الوفيات 94× 8=752 94 ×11=1034 اتمنى ان اكون موفقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - Ahmed الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:40
التوقعات العالمية
تفيد باستمرار ازمة كورونا حتى بداية السنة
المقبلة فالحالات ما زالت تتزايد وقد تصل في
العالم الى ثلاثة ملايين مع نهاية الشهر
الحالي وستتضاعف في الشهر التالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - درب التبانة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:40
وكثرو التحاليل وابنادم واش كاتستفزونا بهاد التحاليل الشبه منعدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - abdallah marrakech الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:41
المرجو من السيد المدير الإفصاح عن عدد الاشخاص الدين خضعوا للكشف بمعنى المجموع الدين خضعوا لتحاليل في اليوم مع عدد الأشخاص الدين خرجت التحليلة إيجابية وهكدا ستتضح الأمور. اما ان تعطينا رقم 91 ونحن لا نعرف عدد الأشخاص الدين اجيت عليهم التحاليل في نظري لا جدوى من الرقم المتداول عندنا .مثلا في اسبانيا وجدوا اكتر من 4000
شخص حامل الفيروس وفي اعتقادي انهم أرجو أكثر 40000 تحليلة. يجب أن لا نختبي وراء الأرقام. ونحن نعرف بأن الدولة المغربية وهدا الأمور بجدية وحزم على الجميع الإسهام في وقف تفشي هدا الوباء ولكن يجب على الجهات المكلفة بأن تتسع دائرة الأشخاص الدين تجرى عليهم التحاليل. وشكرا لكل الطقم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - Farid الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:42
يا رب إرفع عنا هذا الوباء وارزقنا الدواء
يارب أنت القوي فارحمنا ضعفنا
الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - عبدالناصر_إفني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:42
يجب قطع الطريق و منع الخروج و الدخول من و إلى المدن التي يتفشى فيها الوباء كما هو الوضع بإقليم طاطا كان الابن القادم من الدار البيضاء سبب نقل العدوى من الابن الذي لم تطهر عليه أية أعراض فأصيب أبوه التسعيني في العمر و حالته مزمنة. سيعيش هذا الساب كابوسا طوال حيات لا قدر الله تكون وفاة أبيه جراء ذورونا اللهم احفط الجميع.
التقيد بالتعليمات النبوية و الامتثال و البقاء في مكانك حفاظا على السلامة العامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:43
أكبر خطأ تقوم به وزارة الصحة هو عدم اجراء اختبارات لكل المغاربة المخالطين للمصابين .
لا يمكن أن ننتصر على الفيروس في غياب تطبيق اختبارت سريعة وفي كل التراب الوطني حتى يتم حصر كل الحاملين للفيروس.
لا يعقل أننا لحدود الساعة لم نتجاوز 5000 اختبار في حين أن دولا تجري 500 ألف اختبار في الأسبوع.
معرفة الاشخاص المصابين في البداية تتيح لنا فرصة كبيرة للشفاء .فمن يسأل عن سبب الوفيات المرتفعة في المغرب الجواب هو معرفة المصاب في المراحل المتقدمة من المرض.
دولة مثل نيوزيلندا عدد المصابين فيها تقريبا نفس عدد المصابين في المغرب.
لكن عدد الوفيات بمرض فقط شخص واحد.وهنا يتبين الدور الفعال للاختبارات الكثيرة التي قامت بها هاته الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - Goutsho الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:44
على ما يعتقد ان هذة النتيجة غير مرضية حيت عدد الوفيات ذائما يتساوى وعدد المتعافون، دار لقمان ذائما على حالها اذا قارنا انفسنا واوربا نحن اكثر نسبا منهم في الوفيات، ربما هذا راجع عندنا الى الاشخاص الدين تتأخر نتائج تحاليلهم او هناك سبب مايطرح؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:44
الدولة الوحيدة في العالم عدد الوفيات و المتعافين قد قد . يعني ان 1275 المصابين ستفقد نصفهم الله يجعل السلامة . و هو ما يدل على ان عدد المتعافون لم يكن بسبب تدخل الدولة او الطبيب بينما بسبب مناعتهم فقط . لو كان تدخلهم إيجابي لما فقدنا النصف ربما ربع او اقل و هو الرقم المسجل في الدول المتقدمة و منها إيطاليا و فرنسا او اخرى . و بالتالي أقول ان المستشفيات المغربية مصيبة اكبر من ما تتصور اخي المغربي . خليك في دارك اخاي القاضية خصها قاضي صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - نقطة وارجع لسطر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:44
من فضلكم لمحاصرة كورونا كوفيد 19 وجب الرفع من عدد الاختبارات. الى 500 اختبار. كي نضيق من دائرة العدوى. لكن ربما ان الساهرين على اتخاذ القرار لا يريدون ذلك تجنبا للهلع وللضغط على الاطقم الطبية. والطاقة الاستيعابية للمستشفيات. وخوفا من خروج الامور عن السيطرة. وهم على حق.
لكن هدا السيناريو سيزيد من مدة خلو البلاد من الفيروس. كما من شانه ان نتفاجئ بارقام مخيفة في مدة قصيرة. وبهدا البرتوكول سنربح الوقت حتى يظهر المصل. لكن الخسارة هي ان حصيلة الوفيات ستكون مرتفعة.
والحكومة تراهن على اننا من الدول الناجحة في التصدي للفيروس . نقطة ورجع للسطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 65 | عرض: 1 - 65

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.