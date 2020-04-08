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كُتّاب وآراء
المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1275 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4477 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
تحليلات الكشف عن الفيروس ضعيفة جدا والعدد الذي وصل إليه المغرب منذ بداية الوباء هو ما يقارب 4000 تحليل وهو الرقم الذي تحققه فلسطين في اليوم الواحد !!!!! وهي دولة محدودة الموارد, كما ان الجمهورية الايرانية التي تعاني من حصار اقتصادي مند مدة تقوم بتحاليل بالالاف في اليوم بينما نحن اكثر من شهر لم نصل حتى الى 6000 تحليل.
_فرضية_:
المغرب يدرك جيدا عدم توفره على الإمكانيات اللازمة والطاقة الاستيعابية لاستقبال الآلاف من المرضى في وقت واحد, لذا فإنه يقوم باجراء تحاليل و اختبارات بعدد ضئيل, في انتظار مرور الوقت و شفاء المرضى الحاليين .
كورونا ليس فقط عدو لدولة معينة أو لعرق معين و لدين معين بل هو عدو للإنسانية جمعاء.
حان الوقت لتظافر جهود الإنسان ضد هذا الوباء، كيفما كانت انتماءاتنا الدينية أو العرقية وكيفما كانت هويتنا. فحان الوقت للمصارعة هذا الوباء من أجل بقاء الجنس البشري فوق الأرض. المسألة تجاوزت العالمية وأصبحت إنسنية وجودية.
اللهم وفق الإنسان في التغلب على هذا الوباء يا رب العالمين
نسال الله يهدي اخواننا اللي مازال رافضين مسألة الحجر الصحي و شعارهم اللامبالاة.
نحن امام مفترق الطرق يجب علينا التلاحم لنتغلب على هذا الوباء.
لا يمكن فرض مناعة القطيع على شعب لا يبالي مع سياسة البخل لوزارة الصحة
لو كانت فحصت كل المخالطين في الحالات الاولى و منع دخول الاجانب بدون مراقبة درجة حرارتهم في المطارات كما فعلت دول كثيرة كنا نكون اقل ضرر
الله يلطف بنا
انا غادي نطرطق بالفقايس و الخوف و لا نرى تقدم . حجر صحي نخرج للضرورة القصوى و في الاخير بدون فائدة
الازقة و الاسواق و ابواب الدكاكين مملوءة اكثر ما كانت من قبل . الي كان كيمشي للقهوة رجع كيجلس في باب الدرب او قرب الدكان و تبادل المواضيع و كل شيء خطر و هم في غفلة
ممتي مشينا فيها انشروا يا هيسبريس
لقد كانت تدعو في البادئ إلى تجنب غلق الحدود بين الدول و عدم إيقاف الطيران و عدم ارتداء الكمامة لغير المرضى و كانت تقول أن الفيروس لا يستحمل درجات حرارة مرتفعة و بالتالي سيكون تأثيرها على الدول الحارة محدودا.
انها منظمة فاشلة (ان لم نقل متواطئة) و المشكل أن حكومتنا كانت تثق فيها ثقة عمياء
يارب رحمتك يارب
جهة بكثافة سكانية و جغرافية و قبلة للسياحة الداخلية و الخارجية و رغم ذلك حاصرت الوباء.
_ كفى إستحمارا للمغاربة
_كفى بيع الوهم لشعب
_حرام تكذبوا على الناس
_متى ستصرحون بالارقام الحقيقية والاعداد الواقعية _ متى ستدلون بالمعطيات والمعلومات ال
Il le ont pas identifié
المجتمع المغربي يعيش مع الجماعة أو العائلة الكبيرة و الصغيرة . إذا اكيد هنالك عدوى كثيرة
بالفيروس بين المغاربة تفوق التوقعات.
الأعداد ديما أتبقا تتراوح بين 70 و 90 و 100
كون كانت الإمكانيات كون راه هاد الحالات لي كشفات عليهم فأسبوع يكونو هوما حصيلة اليوم الواحد
يعني أي شخص مخالط ماشي كيديوه يديرو ليه تحاليل راه كيخليوه فدارو وكيقولو ليه لاحسيتي بالأراض صوني علينا
راه 1275 حالة مصابة راها كاتعطيك 14000 مخالط كلهم خاصهم تحاليل مخبرية وفي حالة مادرتيش ليهم تحاليل مخبرية وتركتيهم فراهم كينقلو العدوى لعائيلاتهم ولجيرانهم راه حجر صحي والجلاس فالدار ماعندو حتى معنى لكانت الدولة غادي تبقى تدير 250 تحليلة مخبرية فاليوم الواحد
راه خاص جميع المخالطين تدار ليهم تحاليل مخبرية على مجه السرعة ولا غادي نبقاو ديما هاكذا بدون حصر الوباء
امين يالخوت
ريح في دارك الله يرحم الوالدين
تفيد باستمرار ازمة كورونا حتى بداية السنة
المقبلة فالحالات ما زالت تتزايد وقد تصل في
العالم الى ثلاثة ملايين مع نهاية الشهر
الحالي وستتضاعف في الشهر التالي
شخص حامل الفيروس وفي اعتقادي انهم أرجو أكثر 40000 تحليلة. يجب أن لا نختبي وراء الأرقام. ونحن نعرف بأن الدولة المغربية وهدا الأمور بجدية وحزم على الجميع الإسهام في وقف تفشي هدا الوباء ولكن يجب على الجهات المكلفة بأن تتسع دائرة الأشخاص الدين تجرى عليهم التحاليل. وشكرا لكل الطقم
يارب أنت القوي فارحمنا ضعفنا
الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
التقيد بالتعليمات النبوية و الامتثال و البقاء في مكانك حفاظا على السلامة العامة
لا يمكن أن ننتصر على الفيروس في غياب تطبيق اختبارت سريعة وفي كل التراب الوطني حتى يتم حصر كل الحاملين للفيروس.
لا يعقل أننا لحدود الساعة لم نتجاوز 5000 اختبار في حين أن دولا تجري 500 ألف اختبار في الأسبوع.
معرفة الاشخاص المصابين في البداية تتيح لنا فرصة كبيرة للشفاء .فمن يسأل عن سبب الوفيات المرتفعة في المغرب الجواب هو معرفة المصاب في المراحل المتقدمة من المرض.
دولة مثل نيوزيلندا عدد المصابين فيها تقريبا نفس عدد المصابين في المغرب.
لكن عدد الوفيات بمرض فقط شخص واحد.وهنا يتبين الدور الفعال للاختبارات الكثيرة التي قامت بها هاته الدولة.
لكن هدا السيناريو سيزيد من مدة خلو البلاد من الفيروس. كما من شانه ان نتفاجئ بارقام مخيفة في مدة قصيرة. وبهدا البرتوكول سنربح الوقت حتى يظهر المصل. لكن الخسارة هي ان حصيلة الوفيات ستكون مرتفعة.
والحكومة تراهن على اننا من الدول الناجحة في التصدي للفيروس . نقطة ورجع للسطر.