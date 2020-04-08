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كُتّاب وآراء
إطلاق رقم أخضر لدعم التعليم عن بعد بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي– قطاع التربية الوطنية أنها أطلقت، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، وكذا مدرسة "1337 للبرمجة والابتكار، "ومدرسة "يوكود"، رقما أخضر للإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات بخصوص منصات التعليم عن بعد التي أنشأتها.
وحسب بلاغ للوزارة فإن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى تمكين جميع مستعملي المنصات الإلكترونية TelmidTICE وكذا الخدمة التشاركية "Teams" من استثمارها على الوجه الأمثل، إذ تمكنهم من الحصول على جميع المعلومات التقنية المتعلقة بها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الأخضر: 0800009361 (المكالمة بالمجان) من الإثنين إلى الجمعة، ابتداء من الساعة 8 صباحا وإلى حدود الساعة 8 مساء.
كما تذكر الوزارة أنه بإمكان مستعملي هذه المنصات الإلكترونية إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم أو تعليقاتهم على البريد الإلكتروني [email protected] أو إلى الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".