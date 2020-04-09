أساتذة متقاعدون يُثْرون محتويات "التعليم عن بعد"

هسبريس ـ محمد لديب

يواصل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيه إلى تعزيز المحتوى التعليمي الرقمي في منصة "فضاء تلميذ تيس TelmidTICE"، وتوفير مواد علمية وأدبية لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي خلال فترة الحجر الصحي، الذي أعلنه المغرب لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وقالت مصادر مهنية عاملة في قطاع التعليم إن وزارة التعليم ربطت اتصالات مباشرة مع الناشرين، قصد العمل على توفير محتوى رقمي تفاعلي في أقرب الآجال، على ألا تتعدى المدة أسبوعا على أبعد تقدير.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن مجموعة من دور النشر ربطت بدورها اتصالات مباشرة مع مجموعة من مفتشي التعليم والأساتذة المتقاعدين، من أجل العمل على توفير مواد تعليمية رقمية، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص والمعايير التي يجب توفرها في المواد التربوية الخاصة بالتعليم عن بعد.

وشرع مجموعة من المفتشين والأساتذة المتقاعدين، المتخصصين في تأليف المناهج الدراسية، في عقد اجتماعات عبر "واتساب" و"سكايب"، من أجل وضع تصور سريع لهذه المواد ومباشرة تأليفها وتسليمها إلى دور النشر، التي ستباشر بدورها تحويلها إلى مواد دراسية رقمية، من خلال الاستعانة بمتخصصين في المجال الرقمي.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن عملية "التعليم عن بعد" أسفرت عن تحقيق نتائج أولية إيجابية على عدة مستويات.

وأوضحت الوزارة أنه "على مستوى قطاع التربية الوطنية، ومنذ إطلاق البوابة الإلكترونية TelmidTICE التي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية، بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل (ة) يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3000 مورد".