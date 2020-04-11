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كُتّاب وآراء
وزير التربية يشدد المراقبة على المدارس الخصوصية
وجه وزير التربية الوطنية رسالة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين للوزارة، يحثهم فيها على مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم الخصوصية بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد.
ودعا أمزازي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين إلى تتبع مدى التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بالاستمرارية البيداغوجية ومواكبتها في مختلف الإجراءات التي تتخذها من أجل هذا الغرض، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وسيكون على مدراء مؤسسات التعليم الخصوصية، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها، أن توافي المديريات الإقليمية ببطاقات مفصلة عن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان متابعة التلميذات والتلاميذ لدروسهم بشكل مستمر.
كما دعا أمزازي مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى موافاة مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، بشكل أسبوعي، بالإجراءات المتخذة من طرفهم من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية.