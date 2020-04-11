أطباء مغاربة يقدمون خدمات طبية استشارية عن بعد

هسبريس من الرباط

تفاديا لتنقل المرضى بشكل مكثف، وسعيا إلى تقليل مدة بقائهم خارج بيوتهم، انسجاما مع ما تقتضي حالة الطوارئ الصحية التي يطبقها المغرب، صار بإمكان الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة الحصول على استشارة طبية عن بعد.

الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تبنّيا اقتراحا بموجبه ستُقدم الخدمة الطبية الاستشارية عن بعد من طرف الأطباء إلى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، كالسكري والضغط الدموي وغيرهما.

وسيكون بإمكان المريض أن يتوجه إلى الصيدلية القريبة من بيته، ويدلي بالوصفة الطبية المسلمة له من طرف طبيبه في وقت سابق، مع بطاقة التعريف الوطنية، فيتصل الصيدلاني بالطبيب ويطلعه على حالة المريض من أجل أن يأذن له بالحصول على الدواء.

ويجري التفكير حاليا في تطوير هذه التجربة بما يسمح بتوفير أماكن خاصة لاستقبال المرضى في الصيدليات في المناطق النائية، يتم فيها فحص المرضى عن بعد من طرف الطبيب عبر تقنية "Télémédecine" المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة، مثل الصين، لكن التفكير في هذا الاقتراح ما زال في مراحله الأولى.