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كُتّاب وآراء
كورونا و"الباك" .. لا سنة بيضاء والامتحانات بعد نهاية "حَجر الوباء"
تساؤلات بالجملة حول مصير الامتحانات الإشهادية وسط رواج أخبار عن إمكانية اعتماد الحلول التي ذهبت إليها فرنسا من إلغاء الامتحان النهائي لشهادة البكالوريا بسبب تداعيات فيروس كورونا والحجر الصحي الذي يعيشه الفرنسيين، حيث أعلنت الوزارة الوصية على القطاع التعليمي أنه سيتم اعتماد النقاط التي حصل عليها التلاميذ خلال اختبارات السنة الدراسية.
وطالب أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة حسم القرار لتتضح الصورة، خصوصا أن التواريخ المعتادة للامتحانات لا يفصل عنها أقل من شهرين، وسط غياب سيناريوهات تقول بالوصول إلى علاج للفيروس.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف، ليلة الجمعة، على القناة الثانية، أنه لا سنة بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي، مشددا على أن الامتحانات الإشهادية ستظل قائمة.
وفي هذا الصدد، قال أمزازي إن المؤسسات التعليمية وصلت حوالي "75 في المائة من المقرر المبرمج في السنة منذ شتنبر الماضي إلى الآن"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء، وسيتم استدراك هذه الفترة بعد نهاية الحجر".
وأكد المسؤول الحكومي سالف الذكر أنه مباشرة بعد نهاية فترة الحجر الصحي سيتم إطلاق برامج الدعم والتقوية، مبرزا أن "الامتحانات ستظل قائمة، وبرمجتها ستخضع لمدة الحجر الصحي، حيث سيتم أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار وبالتالي الإعلان عنها".
من جهة ثانية، استبعد أمزازي أن يتم اعتماد الامتحان أو الفروض عن بعد، مؤكدا أن "فروض المراقبة المستمرة ستتم مباشرة بعد الحجر الصحي حيث ستوضع برمجة لجميع التلاميذ ومواكبتهم للإعداد للامتحانات".
وسبق أن نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار "سنة بيضاء"، داعية الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار الزائفة والتأكد من صحة أية معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
لسنة بيضاء.
نقطة اخرى ما هو القرار الموخوذ بالنسبة للابتدائي
نحن طلبة BTS سنجتاز امتحانا وطنيا في 4 ماي 2020 لكن لحد الان لم يدلي السيد الوزير باي تصريح فدائما يتم الحديث فقط عن الامتحانات الوطنية التي ستجرى في شهر يونيو.
ماذا عن الامتحانات الوطنية لنيل الشواهد العليا التي تجرى في ماي؟
وكذا التداريب المهنية (les stages)؟؟
ما تنساوش أن التبعية لفرنسا حتى في النظام التعليمي
إذن copier coller
اي تعليم و نحن ننتظر المعدات الطبية و أجهزة الكشف من الصين حتى الآن لم تصل حتى 5000 تحليلة،
اي تعليم في ظل أن الدولة فرضت الكمامة على المواطنين بدون توفيرها مجانا و حتى إن كانت مدفوعة فهي غير موجودة،
أي تعليم و الكمامة التي تباع في المحلات بها خيط في الوسط و تبقى مفتوحة من الأعلى و الاسفل و تعرض المواطن لخطر الإصابة،
اي تعليم و 90 في المئة يخيطون الكمامة من الثوب و حقائب التسوق بحيث لا تحمي أو نقي نهائيا،
لا يوجد تعليم في المغرب فقط تكليخ الشعب و الدليل كاتقول ليهم دخلو لديوركوم و لكن يتجمعون في الاسواق الشعبية
ارجوكم ردوا على سؤال التلاميذ المتضررين