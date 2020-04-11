24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأرض تحتفي بنفسها (5.00)

  2. الحسيمة وسيدي إفني.. لماذا نجح الحجر الصحي؟ (5.00)

  3. جهاز ضد ضيق التنفس (5.00)

  4. المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا (5.00)

  5. بلافريج يدعو إلى تقليص الاستيراد ودعم التصنيع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | كورونا و"الباك" .. لا سنة بيضاء والامتحانات بعد نهاية "حَجر الوباء"

كورونا و"الباك" .. لا سنة بيضاء والامتحانات بعد نهاية "حَجر الوباء"

كورونا و"الباك" .. لا سنة بيضاء والامتحانات بعد نهاية "حَجر الوباء"
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 15:00

تساؤلات بالجملة حول مصير الامتحانات الإشهادية وسط رواج أخبار عن إمكانية اعتماد الحلول التي ذهبت إليها فرنسا من إلغاء الامتحان النهائي لشهادة البكالوريا بسبب تداعيات فيروس كورونا والحجر الصحي الذي يعيشه الفرنسيين، حيث أعلنت الوزارة الوصية على القطاع التعليمي أنه سيتم اعتماد النقاط التي حصل عليها التلاميذ خلال اختبارات السنة الدراسية.

وطالب أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة حسم القرار لتتضح الصورة، خصوصا أن التواريخ المعتادة للامتحانات لا يفصل عنها أقل من شهرين، وسط غياب سيناريوهات تقول بالوصول إلى علاج للفيروس.

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف، ليلة الجمعة، على القناة الثانية، أنه لا سنة بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي، مشددا على أن الامتحانات الإشهادية ستظل قائمة.

وفي هذا الصدد، قال أمزازي إن المؤسسات التعليمية وصلت حوالي "75 في المائة من المقرر المبرمج في السنة منذ شتنبر الماضي إلى الآن"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء، وسيتم استدراك هذه الفترة بعد نهاية الحجر".

وأكد المسؤول الحكومي سالف الذكر أنه مباشرة بعد نهاية فترة الحجر الصحي سيتم إطلاق برامج الدعم والتقوية، مبرزا أن "الامتحانات ستظل قائمة، وبرمجتها ستخضع لمدة الحجر الصحي، حيث سيتم أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار وبالتالي الإعلان عنها".

من جهة ثانية، استبعد أمزازي أن يتم اعتماد الامتحان أو الفروض عن بعد، مؤكدا أن "فروض المراقبة المستمرة ستتم مباشرة بعد الحجر الصحي حيث ستوضع برمجة لجميع التلاميذ ومواكبتهم للإعداد للامتحانات".

وسبق أن نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار "سنة بيضاء"، داعية الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار الزائفة والتأكد من صحة أية معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - فردوس السبت 11 أبريل 2020 - 15:17
نسبة النجاح ستفوق 90% كونوا متاكدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - jad ch السبت 11 أبريل 2020 - 15:18
نتمنى أن يرفع عنا هذا البلاء أن شاء الله،لا ولا
لسنة بيضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
3 - عكاشة ابو حفصة . السبت 11 أبريل 2020 - 15:20
أتمنى النجاح لجميع التلاميذ والتلميذات المقبلون على هذا الامتحان الاشهادي في هذه الظروف الاستثنائية . أتمنى كذلك من الوزارة الوصية الأخد بعين الاعتبار الحالة النفسية للتلاميذ و التلميذات بعد الحجر الصحي الخارج عن الارادة . أسأل الله العلي القدير بأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء لتعود الأمور الى حالتها الطبيعية إنه سميع مجيب الدعوات بحق بسم الله الرحمان الرحيم . وصل اللهم على محمد وال محمد في العالمين انك حميد مجيد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
4 - la verite السبت 11 أبريل 2020 - 15:20
le monde est bouleversser par ce virus , les genies europeens et Americains travaillent jour et nuit pour arriver a un resultat positive ,,,et vous, vous etes dans Un autre monde, ,,,a quoi sert le baccalaureat ou meme le doctorat maintenant.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - وفاء السبت 11 أبريل 2020 - 15:20
هل يمكن تأجيل الوطني إلى شهر 8 لأن هناك من لايتوفر على هاتف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
6 - Ahmed السبت 11 أبريل 2020 - 15:21
بخصوص تحديد تاريخ انتهاء الحجر رسميًا في 20 أبريل، فقد قدر أخصائي علم الأوبئة أنه قد يتم تمديده، إذا تطلبت التوصيات الصحية ذلك، مع تحديد أنه رأي شخصي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
7 - buras Yusuf السبت 11 أبريل 2020 - 15:22
اراهن ان اغلبية التلاميذ غاضبة من هذا القرار الذي يضر بغالبية التلاميذ،المرجو من الوزارة اعادة النضر من قراراتها الصارمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - dadi السبت 11 أبريل 2020 - 15:23
يقولون!!!!! ويفعلون عكسا مايقلون....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - ملاحظ السبت 11 أبريل 2020 - 15:25
من مصلحة الجميع وبصفة استثنائيةان تشمل مواضيع الامتحانات الاشهادية 75في المائة من المقررالدراسي لكل مستوى اشهادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - مصطفى السبت 11 أبريل 2020 - 15:25
السلام عليكم نطلب من الله ان نخرج من هذا الوباء باقل الخساءر في الأرواح وبعدها ننظر هل الازدحام الذي سوف يكون في أبواب المدارس والأقسام والحافلات سيكون له تاثير وهذا الأمر ينظر فيه الخبراء أما الاستعجال فلا داعي له ولان سلامة الإنسان من سلامة الأوطان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
11 - إمتحان إلهي السبت 11 أبريل 2020 - 15:25
الأمتحان هي التي نجتازها جميها بسبب هدا الوباء ونسال الله ان بصرف عنا هدا الوباء وان يرفع عنا الداء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
12 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة السبت 11 أبريل 2020 - 15:25
يجب تمديد تاريخ إجراء الامتحانات الاشهادية حتى يتمكن التلميذ من ضبط جزء على الاقل من المقرر والا اعتبرنا ما تقومون به اشياء عشوائية لا تخدم مصلحته لان هناك من التلاميذ الذين لا يستفيدون من التدريس عن بعد في غياب الانترنت المجاني وحتى الوسائل الهاتف او الطابليط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - هشام السبت 11 أبريل 2020 - 15:26
والسيد الوزبر .والا استمر الحجر شهر اخر.عاد غتشوفو شنو الديرو. كان الاولى ان تقولو للناس من دبا الا زاد الحجر شهر او اكثر هالاقتراحات لي ممكن ديروها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
14 - البوهالي السبت 11 أبريل 2020 - 15:26
هذا كلام للتحفيز والتشجيع وهو أسلوب جميل حتى لا ينام أبناؤنا ولكنهم والعالم بأسره لا يعلمون متى بالضبط ستنتهي هذه الجائحة ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
15 - ما فاهم والو السبت 11 أبريل 2020 - 15:32
السلام عليكم برافو التعليق 4 ???? العلماء ليلا نهارا يبحتون عن اللقاح الفعال للقضاء على هذا الوباء ؟؟؟؟ واخرين يتكلمون عن سنة بيضاء ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - mouss-- السبت 11 أبريل 2020 - 15:32
اظن أن الوسيلة العادلة لاجتياز الباكالوريا هو نظام المراقبة المستمرة. فهي تقيم مجهودات التلميذ على مدار السنة. فمن اجتهذ وكان مواظبا فمن العدل ان يحصل على الشهادة. ومن ينتظر شهر ابريل لتهيأة وسائله الذنيئة من غش والى ماشتبه ذلك فليس من العدل والمنطق أن يحصل على هذه الشهادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - سعيد شيشاوة السبت 11 أبريل 2020 - 15:34
لاشيء من دون المشيئة! إذا قال الناطق الرسمي إن شاء الله فأمرنا بيده سبحانه أما إذا نسيها فإننا نقولها مكانه من باب التذكير عل الله يرفع عنا البلاء ويعود الجميع إلى سابق عهدهم وعندها يتم التعويض خاصة لبنلت وأبناء العالم القروي الذين لا يتوفرون على فرص التعلم عن بعد أضف إليهم أبناء الفقراء والأيتام ولو في المدن فهم بعيدون كل البعد عن ما نراه في القنوات التفلزية عن جودة الدروس وفعاليتها وما إلى ذلك لابد من تكافؤ الفرص حتى لا تضيع الحقوق ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - Hind السبت 11 أبريل 2020 - 15:35
ليس كل بيت به wifi و ليس الكل لديه هواتف نقالة او هواتف ذكية المرجو اعادة النظر في جميع القرارات سواء سنة بيضاء او غيرها و لكم واسع النظر.
نقطة اخرى ما هو القرار الموخوذ بالنسبة للابتدائي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - Nadia السبت 11 أبريل 2020 - 15:37
سلام الله عليكم
نحن طلبة BTS سنجتاز امتحانا وطنيا في 4 ماي 2020 لكن لحد الان لم يدلي السيد الوزير باي تصريح فدائما يتم الحديث فقط عن الامتحانات الوطنية التي ستجرى في شهر يونيو.
ماذا عن الامتحانات الوطنية لنيل الشواهد العليا التي تجرى في ماي؟
وكذا التداريب المهنية (les stages)؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - Bahassan السبت 11 أبريل 2020 - 15:39
فعلا يقولون مالا يفعلون كما قال العثماني عن الكمامة أنها خاصة بالمريض وفي الأخير عمت الجميع حكومة بالا برامج ملموسة لولا سياسة الملك الحكيمة لغرقنا مند مدة الله يرفع علينا الوباء والبلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - Mokhtar السبت 11 أبريل 2020 - 15:42
يجب اقرار سنة بيضاء لأن المغرب سيعاني من أزمة اقتصادية و لا يمكن توفير مناصب الشغل لآلاف الخريجين من المعاهد و الجامعات لذلك لا بد من سنة بيضاء لتفادي الحصول على الدبلومات و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - هشام متسائل السبت 11 أبريل 2020 - 15:45
"وسط رواج أخبار عن إمكانية اعتماد الحلول التي ذهبت إليها فرنسا من إلغاء الامتحان النهائي لشهادة البكالوريا"

ما تنساوش أن التبعية لفرنسا حتى في النظام التعليمي

إذن copier coller
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - kjkjkj السبت 11 أبريل 2020 - 15:48
أولًا أتمنى النجاح لكل التلاميذ و الطلبة يا رب.. أما فيما يخص الدراسة عن بعد فلا ثقة لي فيها أبدا لان التلميذ داخل القسم و الاستاذ معه و يعرف حالته و شاد معه الخاطر و ممكن يفهم ممكن لا فما بالك بالتعلم بالانترنيث؟ كان من الأحرى ان تكون هذه سنة بيضاء مراعاة للصحة النفسية للتلاميذ لانه حتى بعد الخروج من الحجر الصحي و الانتهاء من فيروس كورونا الذي لا نعرف متى بالضبط، التلاميذ سيكونون في وضع نفسي قد يؤثر على نقطهم الدراسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
24 - قارئ متعلم السبت 11 أبريل 2020 - 15:51
بالله عليكم أي تعليم عن بعد هذا،التلاميذ أغلبهم يجدون داخل الفصل الدراسي صعوبة في فهم شروحات أغلب الأساتذة ذوي المستوى المتذني وخصوصا أساتذة التعليم الخصوصي،فما بالك بالتعليم عن بعد"تحية خالصة لأساتذة التعليم العمومي أصحاب الكفاءة العالية"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
25 - رشيد السبت 11 أبريل 2020 - 15:57
حتى نتمكن من القضاء على الوباء والعودة سريعا للحياة الطبيعية صار لزاما أن تتدخل وزارة الدخلية بفرض حضر شامل وصارم ولمدة 10 ايام أمام تعنت واستهتار مجموعة من المتخلفين والتي ستنسف كل ماقدمته الدولة من تضحيات في سبيل صحة الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - مدرس السبت 11 أبريل 2020 - 15:59
ان ما صرح به السيد امزازي واضح ولارجعة فيه....قال لن تكون.سنة بيضاء لان المقررات انجز منها ÷75 وفي ايام الحجر التلاميذ يتابعون دروسهم وفي تواصل مع مدرسيهم .وستخصص.فترة.للدعم.النفسي والمعرفي للتلاميذ عند تمام فترة.الحجر قبل اجتياز الامتحانات....ايها الاباء لاتشوشوا على التلاميذ بتخوفكم.وزرع الشكوك.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - متتبع السبت 11 أبريل 2020 - 16:00
عن اي تعليم أو نجاح تتكلمون عنه في ظل أن الدول تتصارع و تتسابق لإيجاد علاج بفيروس كورونا حتى و إن كان ذلك مستحيلا للأن الفيروس ميت أصلا، و نحن نحارب التافهين من أجل أن يدخلوا لمنازلهم،
اي تعليم و نحن ننتظر المعدات الطبية و أجهزة الكشف من الصين حتى الآن لم تصل حتى 5000 تحليلة،
اي تعليم في ظل أن الدولة فرضت الكمامة على المواطنين بدون توفيرها مجانا و حتى إن كانت مدفوعة فهي غير موجودة،
أي تعليم و الكمامة التي تباع في المحلات بها خيط في الوسط و تبقى مفتوحة من الأعلى و الاسفل و تعرض المواطن لخطر الإصابة،
اي تعليم و 90 في المئة يخيطون الكمامة من الثوب و حقائب التسوق بحيث لا تحمي أو نقي نهائيا،
لا يوجد تعليم في المغرب فقط تكليخ الشعب و الدليل كاتقول ليهم دخلو لديوركوم و لكن يتجمعون في الاسواق الشعبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - no one السبت 11 أبريل 2020 - 16:01
راه مامسلكاناش و غانضيعو حيت نفسيا عيينا و بزاف نتمنى من الله يبين الحق و يرفع علينا هاد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - استاذ السبت 11 أبريل 2020 - 16:06
المرجو اضافة مادة "الحجر الصحي" و احتساب نقط اضافية لكل التلاميذ الذين لم يخرقوا الحجر الصحي. و كذلك طرح بعض الاسئلة من ثقافة عامة و معلومات عن الوقاية من الامراض و التدابير الصحية. المستقبل سيكون صعب على الاجيال المقبلة بفعل للتغيرات المناخية و البيولوجية عموما و الدول التي تملك الوعي و العلم هي التي بإمكانها ان تقود العالم لبر الامان. اتمنى ان يكون لهذا المادة المقترحة معامل مرتفع يفوق معامل المواد الاساسية. و لوزير التعليم واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - Youssef السبت 11 أبريل 2020 - 16:07
انا تلميذ في السنة التالتة اعدادي . متابع بامتحان في شهر 6 . و لا اعرف مذا سوف يحذث . يجب اتخاد قرار سنة بيضاء اذا ظل الوباء و تجاوز شهر 6 . هل سوف نظل في المنزل و نراجع طيلة 3 اشهر اي العطلة الصيفية . و مذا سوف يحذث اذا اختلط الامتحان بالسنة الدراسية القادمة
ارجوكم ردوا على سؤال التلاميذ المتضررين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ابراهيم السبت 11 أبريل 2020 - 16:08
قالوا في الاول مديروش الكمامة راها هي تجبلكم الضرر أو من تازمت الاوضاع قالوا ديروا الكمامة ضرورية وإلا الذعيرة والحبس داب قالوا ضروري الامتحانات كونوا واثقين من بعد غادي قولوا مفيهاش الله يهديهم أو بععد علينا هد الوباء عما قريب انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - ايوب السبت 11 أبريل 2020 - 16:08
ماذا ستستفيد من الباك او غيره اذا انتقلت اليك العدوي او نقلتها سبحان الله ا طلبوا الله السلامة قبل كل شي؛ اللهم ارحمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.