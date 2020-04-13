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مشاكل "التعليم عن بعد" تعيق الطلاب .. والبوادي في قاعة الانتظار

مشاكل "التعليم عن بعد" تعيق الطلاب .. والبوادي في قاعة الانتظار
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:00

كل تطمينات وزارة التربية الوطنية بشأن التعليم عن بعد لم تسعف الطلبة لضمان تلقي المضامين بالشكل اللازم، فأغلبهم حديث العهد بهذه التقنية، كما أن مشكل غياب الولوج إلى الأنترنت لدى الجميع يبقى كابحا لكل جهود استدراك الموسم الدراسي.

ويعيش أغلب الطلاب وضعا جديدا بعد أن تقرر توقيف التعليم الحضوري بجامعات البلاد، وهو ما أعادهم إلى الديار في انتظار الاستئناف، خصوصا في ظل المشاكل التي يعيشونها مع التعليم عن بعد، بداية بضعف صبيب الأنترنت إلى عدم توصلهم بكافة الدروس.

وبالنسبة للطلاب المستقرين بالبوادي حاليا، فمسألة التعليم عن بعد شبه مستحيلة، بالنظر إلى ضعف شبكة الاتصالات وانعدامها أحيانا، كما يشكل عنصر الدفع مقابل الولوج إلى الخدمات عاملا يثقل كاهل أسر عديدة محدودة المدخول في "زمن كورونا".

وعمدت العديد من المبادرات الطلابية إلى استقاء آراء المتعلمين بشأن الإجراء الجديد من خلال استمارات، كما هو الحال بالنسبة لفصيل طلبة اليسار التقدمي، فيما استعانت تنظيمات أخرى بقياس الرأي من خلال تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد سفيان النوري، المنسق الوطني لفصيل طلبة اليسار التقدمي، التابع لحزب النهج الديمقراطي، أن خطوة وزارة التربية الوطنية فيما يخص التعليم عن بعد ارتجالية، كونها لم تدرس المشاكل والتحديات، كما تغيب عنها الحلول لهذه العراقيل.

وقال النوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الدولة لم تبحث الأمر مع الأساتذة أو الطلبة أو التلاميذ، واصفا القرار بالصاعقة، مضيفا أن "الأوضاع أكثر تأزما لطلبة البوادي، حيث يقصون من جميع الخدمات الأساسية، فما بالك بالأنترنت".

وأكد المتحدث أن قرار الدراسة عن بعد أفرز خرق حق هذه الفئة من الطلبة والتلاميذ في التعليم بشكل أوتوماتيكي، منتقدا غياب الإمكانات المادية واللوجيستيكية التي تضمن لهم متابعة الدراسة بالشكل المطلوب، مبرزا أن "طلبة الشعب العلمية في حيرة بسبب غياب الدروس التطبيقية".

وشدد الطالب اليساري ذاته على استحالة الحديث عن التعليم بهذه الصيغة دون مجانية الإنترنيت ودون حواسيب أو هواتف نقالة ذكية، موردا أن "من لا يملك أدوات البحث ليس أمامه سوى انتظار رفع الحجر الصحي لاستئناف الدراسة، وهو ما يكرس مزيدا من الطبقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - علي الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:20
الواقع الذي لا يذكر
حتى الأولياء يجب أن يساعدوا
ماشي التلميذ كيتخبى الأستاذ غادي ادق عليه في الدار
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-5
2 - مغربي الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:23
الكارثة هي التعليم الخصوصي خصوصا الابتدائي! . ..دفع مستحقات أبريل الغير المستحقة. .ليتم إمطار هواتف الأب و الأم بانجز التمرين ص...!أو تصوير درس من الكتاب و ارساله بالواتساب! ما هذا العبث؟ إذا كان الأب و الأم سيقومون بالعمل فلا حاجة لنا بهذه الرسائل الفارغة من المحتوى و التي يحاولون من خلالها تبرير الأداء. ..و هل فكرتم في خطورة الاستعمال اليومي للهاتف من طرف طفل قاصر؟ ..المدارس الخصوصية كشرت عن انبابها في ظرف عصيب. .لن يرحمكم التاريخ
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7
3 - بوشتة ايت عراب الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:24
التعليم عن بعد له جوانب خطيرة ايضا و الدليل ما وقع يوم 11 ابريل حوالي العاشرة ليلا و بالضبط في درس ألقاه استاذ من كلية الادب اغادير - شعبة الفرنسية- الفصل 4- المادة: histoire des idées - حيث لاحظنا ان الاستاذ يخلط شعبان برمضان بركاكة و ضعف مذهل بل الاخطر ان تهجم على رئيس دول عظمى ناعثا اياه un président idiot, ceux qui l'ont élu des idiots و هذا امر خطير من استاذ و من تلفزة عمومية -كيف بهذا الشخص التهجم على رئيس دولة معينة عظمى و على شعب متعلم و باي حق و كيف سمحوا له بتصوير و بث خزعبلاته و ترهاته الركيكة - و هل هذا حقا استاذ و يستحق ان يكون موظفا - حذار مما يبث من دروس لاسيما في الادب قد تخلق ازمات ديبلوماسية بل ان ضررها اكثر من نفعها بل فيما تفيد حقا؟؟
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4 - hassan الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:24
هدا هو اللامنظق كيف لنا أن نتحدث عن معوقات التعليم عن بعد ،و نحن لم نتخطى بعد عوائق و معوقات التعليم الحضوري .
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5
5 - اب أسرة الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:27
مشكل كبير.... اولادي يعانون من ضعف الاستفادة من الدروس عن بعد في ظل الضغط النفسي و المشاكل في النت و عجز الاساتذة من توصيل الفكرة...... الله يرحم لكم الوالدين فكروووووو فينا راه ولادي ضاعووو و ضعنا معاهم
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10
6 - مصطفى الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:35
ياك سميتها إتصالات المغرب
كل ولد كيقرا إعطيوه الكونيكسيون لي تكفاه فابور بشي كود إدخلو
وي يدخل غير الموقع لي إدخل إقرا فيه فقط
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7 - وجدي الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:35
أود أن أعرف شيئا. هل في حالة إستمرار هده الازمة الصحية لا قدر الله هل ستؤدى الرواتب الشهرية كاملة لرجال التعليم. لأنه لا يعقل في ظل هده الانتكاسات الاقتصادية التي ستصاحب هدا الوباء .مافيها باس الإنسان يتحلى بقيم الإيثار والتضامن ويتنازل عن جزء من الراتب بما أنه في وضعية نكوص وعطالة
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8 - خالد الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:54
التسير العشوائي بمستشفى بن رشد البيضاء والاجراءات الادارية معقدة و كترت الوثاءق الازدحام الاكتضاض ماهذا التسير كيف تردون ان نقضي على هدا الوباء في جميع المستشفيات المغرب و المرضى ينتظرون امام الشباك ينتظرون دورهم في طبع ماهدي المهزلة اينكم يا مسؤولين وش عرفين اش ك ديروا وفيقوا او غيروا طريقة العمل والاجراءات المعقدة على المواطنين انشري من فضلك هسبريس ولك الشكر .
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9 - مواطن الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:55
التعليم عن بعد، هدا غير مجدي للكثير من ابناءنا، كيف أن التعليم منحط في مجمعه، كيف ان عدد الطلبة والتلاميذ في الاقسام وامام استاد لم ينتجوا ولم يفهموا الدروس، أن يفهموا وهم بعيدين، منهم من هم أمام الشاشة ومنهم من هم أمام شاشة الهاتف أن يفهموا الدرس. حتى الصغار خايفين من هدا الوباء أكثر من الكبار، عقول الصغار لا تستحمل هده الأخبار وكل يوم يسمعون عدد الموتى، على الدولة والأبوين أن يقوموا بتوعية الصغار من هدا الوباء
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10 - عبد العزيز الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:56
التعليم عن بعد لن ولن والف لن يعوض التعليم الحضوري وان قالوا وقالوا فيبقى القول بعيد عن المنطق والواقع... بل شهد شاهد من أهلهم على ذلك
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11 - خالد.ف الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:57
نريدها سنة بيضاء و تعويضا ماديا على الأقل بذل هذه المهزلة و أخص هنا بالذكر التعليم الخصوصي ! كيف لنا بالتعليم عن بعد و نحن نفتقد للتجربة في هذا المجال !إنها كارثة إرتجالية ! و تعليمنا الحضوري أصلا في العناية المركزة !
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