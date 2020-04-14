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هل ينتقل المغرب إلى التضامن الإجباري لمواجهة جائحة كورونا؟

هل ينتقل المغرب إلى التضامن الإجباري لمواجهة جائحة كورونا؟
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:15

مع استمرار انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة العالم على السيطرة عليه إلى حدود الساعة، يطرح السؤال حول قدرة الصندوق الذي أنشأه الملك محمد السادس لتدبير مواجهة هذه الجائحة على تغطية المصاريف التي أنيطت به.

وينص الفصل 40 من الدستور على أن "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".

ويوضح المرسوم المحدث لصندوق كورونا أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

وأكد المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الدكتور حسن التايقي، باحث في السياسات العمومية والقانون الدستوري، يرى "عدم الاقتصار فقط على التضامن العفوي الذي جسدته مؤسسات وأفراد ذاتيون بالانخراط في هذه المبادرة الملكية الحكيمة"، وطالب بتفعيل التضامن الإجباري كما هو مؤطر دستوريا.

وقال التايقي، في تصريح لهسبريس، إن "مطلب التضامن الإجباري يعود بالأساس إلى المبلغ الذي تم تحصيله إلى حدود الساعة وهل سيمكن الصندوق من تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثه المتمثلة أساسا في التكفل بنفقات تأهيل البنية التحتية الصحية الملائمة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس؟".

وأوضح أن "نجاعة الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا تدعو بإلحاح إلى التفكير بجدية في إمكانية الاستثمار في كل ما يتيحه لنا دستور المملكة من أحكام ومقتضيات لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة"، داعيا إلى "اللجوء إلى كل الطرق والصيغ التي تفرضها علينا تحديات التصدي لهذه الجائحة المشؤومة".

"لقد مكنت هذه الدينامية التضامنية العفوية التي عبر عنها المغاربة من خلال انخراطهم التلقائي والسريع في دعم الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا من ضخ موارد وتبرعات جد مهمة بلغت في زمن قياسي ما يقارب 30 مليار درهم"، يقول التايقي الذي يرى أن "المقاولة المغربية مدعوة لكي تكون في مقدمة المنخرطين في تحمل جزء من الأعباء الناجمة عن هذه الكارثة الصحية".

وفي هذا الصدد، أكد الباحث في السياسات العمومية أن "هناك العديد من الإجراءات والشروط التي يمكن أن تفرض على جميع الشركات لضمان انخراطها العملي والواسع"، مشددا على ضرورة "اشتراط الإدلاء بوصل تحويل مساهمة الشركات في الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا ضمن عناصر الملف الإداري عند فتح الأظرفة بمناسبة المشاركة في الصفقات العمومية، واعتباره مكونا أساسيا من مكونات الملف".

من جهة أخرى، دعا التايقي إلى ضرورة "إدراج وصل التحويل ضمن المراجع المقدمة من قبل المقاولة بمناسبة تقديم طلبات التأهيل والتصنيف التي تستفيد منها الشركات"، معتبرا ذلك "إحدى الشروط الحاسمة في اختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:31
نعم هدا خيار جيد .الاقتطاع من أجور الموظفين سيوفر رصيدا جيدا من العملة.ولكن يجب أن يكون هناك تفاوت في الاقتطاع.فمثلا يجب أن يقتطع من راتب كبار الموظفين بصيغة أكثر من صغارهم.كما أن الاقتطاع يجب ان يكون أكثر في القطاعات المتوقفة.فلا يعقل ان يكون الاقتطاع من راتب الطبيب أو الممرض أو الشرطي مساويا للاقتطاع من راتب الاستاد أو غيره من المتوقفين عن العمل
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-58
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:32
التضامن الإجباري يجب أن يفرض على الذين رضعوا من ثدي الريع في هذا البلد وعلى الذين راكموا الأموال والثروات عن طريق النهب وتهريب مقدرات وثروات الوطن الى الخارج وهم كثر جدا ويعدون بالالاف ... أما المزاليط الذين يشكلون السواد الأعظم في هذه الدولة فقد اعتادوا على الفقر قبل جائحة كورونا وينتظرون أن يمد لهم أحد ما يد العون والمساعدة.
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213
3 - Lamborghini الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:35
هاداك الصندوق تعمرو الدولة وهادوك الناس لي قرون وهوما ينهبو تروات البلاد والضرائب والروينة.
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126
4 - بزاف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:35
الشعب كله أصبح متسولا ينتظر المساعدات و الدعم. لقد أظهرت الأزمة حقيقة الدولة العاجزة عن تسيير أحوالها شهر واحد من الإغلاق جعلنا أمة الشخاذين الذين ينتظرون الصدقات لسد الرمق. الهربة لمن استطاع لا تعليم لاصحة لا اقتصاد فقط المحزن يتجول في الشوارع
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73
5 - Pseudo الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:35
التضامن مطلوب في كل وقت وليس زمن الازمات فحسب لكن ما ليس معقولا هو ان نحمل المواطن وزر التدبير الكارثي لعقود خلت والا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
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85
6 - ملاحظ عابر سبيل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:36
أولا: يجب تدبير الصندوق بشفافية و نشر كل الأرقام التي تخص المداخل و المصاريف بشكل دوري.
ثانيا: يجب تحديد مبلغ 100 مليار درهم كحد أدنى للصندوق.
ثالثا: يجب ادراج موارد اضافية لمدة ثلاثة أشهر تخص تعويضات البرلمانيين و ثلاثة أرباع رواتب الوزراء و كل تعويضاتهم و كذلك ثلاثة أرباع رواتب المديرين العامين و الولاة و العمال و كبار الجيش و كل الموظفين السامين من سفراء و قناصلة.
رابعا: يجب وقف كل المصاريف غير الضرورية للوزارات و تحويل كل الاعتمادات المخصصة للزيارات و الحفلات و المهرجانات للصندوق.
خامسا: يجب فتح اكتتاب اجباري على الشركات الكبرى و الأبناك و الرأسماليين و التجار الكبار بنسبة 10 في المائة من رأسمالهم أو ممتلكاتهم.
سادسا: تخصيص مبلغ 40 مليار درهم لبناء و تجهيز مستشفيات في كل المدن و تكون قريبة من كل القرى و المداشر بحيث يكون لكل اقليم مستشفى اقليمي من الطراز الرفيع و يكون في كل جهة مستشفى جامعي.
سابعا: انشاء كليات طب جديدة و معاهد للتمريض بحيث تغطي كل الجهات.
و بهذا سنكون قد ربحنا من هذه الجائحة نظاما صحيا متطورا و أطرا طبية و تمريضية يعول عليها طول السنة في السراء و الضراء.
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124
7 - جلال الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:36
مكتب الكهرباء والماء ليدك امانديس ما تعرف لا كورونا والحجر الصحي ارسلت فاتورة الكهرباء والماء الناس باش يخلصوا في هذه الظرفية صعبة قطاعات الاقتصادية مشلولة الأغلبية الشعب في البطالة جالسين في دارهم ماذا تريد هذه الشركات جشعة الرأسمالية متوحشة هل تريد تهديد الاستقرار البلد هذه الشركات الانانيه عنادها ضد الشعب سوف تتسبب في إفساد الخطة الدولة الاحتواء الدولة الحجر الصحي لا يجب الدولة ولا احد ان يلوموا الناس إذا خرقت الحجر الصحي خاصة نحن مشاريف رمضان ثكتر المصارف جوج الريال ديال المساعدة تشري بيها الناس الأكل أو تخلص الضو والماء إذا لم تتدخل الدولة بالحزم ضد هذه الشركات مستهثرة انتظروا كارثة في رمضان تعتقلون نصف الشعب المغربي كل سكان الأحياء الشعب ماغاديش يسوقوا الحجر يجب تحذير كارثة قادمة لم يتم الغاء تأجيل أداء الكهرباء الماء تهديد كبير البلد
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49
8 - amine الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:37
شكرا لكورونا التي قلبت العالم من اسفله الى اعلاه. لماذا لم يكون هناك تضامن قبل مجيئ كورونا ,شكرا لكورونا التي جاءت لتنظم البشرية, سبحان الله اصبح المغرب بلد يعمل بجد , سؤال هل سيبقى المغرب يعمل بجد مابعد ذهاب كورونا,
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25
9 - محمد لعيوني الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:37
يجب فرض الزامية وصل او وتيقة التبرع بصندوق كورونا في كل الملفات المستقبلية حسب وضعية كل شركة او مقاولة او سجل تجاري.
يجب عاى الدوله ان تفرض رسما ب 1/100 في كل تلضرائب والرسوم والتمبر ابتداءا من بطاقة التعريف.الورقة الرمادية التامين. اافحص التقني.جواز ااسفر. الكتب. التوتيق.العدول.المحامون. مخالفات السير .بيع ااسيارات والدراجات
خصم ولو 20 درهما من راتب الموظفين والاعوان كل على حسب اجرته وووو
الجرائد. الاداعات. التلفزة الكل يساهم جسب الاشهار
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-19
10 - بودنيب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:38
التضامن واجب والجميع ملزم به ، خاصة ذوي الرواتب العليا واصحاب العلاوات كل ثلاثة اشهر وكل نهاية السنة من امثال الدكتور الذي حاورتموه ، احسن ما في كورونا هو انها انستنا في السياسيين الانتهازيين
الفاهم افهم
خرجناها من الباب دخل لنا من كورونا
اخوكم من صحاري بودنيب
التزموا البيوت واحترموا توجيهات السلطات المختصة
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16
11 - Jdist الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:39
لاواقيلا من الأحسن نقرو نظام شيوعي فيه الدولة تتحكم في أموال الشعب وتأخدها كاملة وتعطيه منها دراهم ليمضي يومه، واش فدولة نامية ف 2020 ولافالاتحاد السوفياتي، وهاد التخربيق هادا باغيين غير تنهبو منو فلوس المواطنين الكادحين، بينما أصحاب الأموال الكبيرة والمهربة غادي يدار عليهم منطق عين ماشافت قلب ماوجع...
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34
12 - محمد العيون الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:40
إلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء و والاكتفاء بمنحة أو معاش لمدة سنة فقط كفيل بتوفير ملايين الدراهم بالإضافة إلى إلغاء ميزانية اقتناء السيارات الفارهة سيوفر الملايين أيضا
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57
13 - yassin الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:40
الموظف مسكين وبغيتو تقطعو ليه، سيرو جيبو الفلوس من الحسابات المهربة ف سويسرا وبنما و غيرها ، الملايير من الدولارات
أولا تايبان ليكم غير الموظف أو المستخدم اللي أصلا تايخلصو الضريبة على الدخل شهريا 38 في المائة، حشوما وعيب وعار
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40
14 - Mourad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:41
وأكد المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع . اتصالات المغرب راه ارباحها تضاعفت اكثر من مرة خلال هذه الجايحة
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24
15 - عبد السلام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:41
عندما نقوم بالمشاركة في صندوق التضامن تقوم الأبناك باقتطاع الإتاوة
حلل و ناقش هل هي ضريبة التضامن أم أن مجموع الإتاوات هو ما تساهم به الأبناك
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2
16 - ميمون الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
ليس هناك أي مبرر

الوباء يمكن السيطرة عليه إن قمنا بالاختبارت بطريقة سريعة وموسعة ودقيقة.

أغلبية المواطنين منضبطين

يلزم وزارة الصحة أخذ المبادرة والاسراع في الاختبارات وتوسيع دائرتها.

نطالب بتمكين عموم المواطنين من الاختبار السريع الذي يباع في الصيدليات.
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1
17 - Samira الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
لا يجوز الحديث عن التضامن الاجباري فالمغرب دولة مؤسسات حيث يتم استخلاص ملايير من الضرائب و الجبايات!! المغاربة يتضامنون طوعيا مع اقربائهم و لا يجوز للدولة ان تتخلى عن مسؤولياتها في الازمات و الحديث عن امور كهاته و غيرها من الامور الغير قانونية و التي لا تمت للدول الحديثة بصلة..
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4
18 - مدوخ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
المغرب عنده تروات طبيعية هاءلة وأموال مهربة .أين هي أموال هذه الثروات؟؟؟؟ .كفى من إستحمارنا وإستغلالنا
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4
19 - التاريخ قد يعيد نفسه الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
رجالات سنوات الثمانينات يتذكرون كيف بدأ الاكتثاب لبناء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء وكيف اختتم.. في البداية كانت المساهمات والتبرعات اختيارية وتطوعية ثم بعد أن أدرك المخزن ان تلك الطريقة لم تؤتي أكلها فرض الاكتثاب الإجباري بعدد أفراد الأسرة وبعدد رؤوس الاغنام والابقار والجمال والغنم.. وبعدد أشجار الزيتون والنخيل والليمون والتفاح.. وبنسبة أجرة كل موظف وارباب كل تجارة ... فالاكيد ان سيناريو تلك الفترة قد يتكرر مع جائحة كورونا فليبادر أصحاب المال إلى المساهمة تطوعيا قبل أن تفرض عليهم اجباريا
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3
20 - nadori الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
حان الوقت لاسترجاع الاموال و الملايير المسروقة والثروات المنهوبة . اكيد انها اموال الشعب والفقراء. انها اموال اينعت في بنوك سويسرا وووو وقد حان قطافها . تخيلوا بءنه في الايام الاخيرة سمعنا عن محاكمة رءيس جماعة وقد كان في منزله 7 ملايير.
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3
21 - Houssein الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
...شوفوا تقرير صندوق الايداع والتدبير لي تيحذر من نقص السيولة ...ياك كلشي واقف لا تجارة ولا تصدير ولا استيراد فين مشات لفلوس ...تسحبات من الابناك وتدارت في كوفرات .....معرفتش علاش المغرب مدارش بحال مصر ليمنعت الحسب لأكثر من عشرة الاف جنيه في اليوم ...باستثناء المعاملات بالشيكات او كمبيالات ......كورونا ليست المشكلة ...مابعد كورونا أخطر..وخصوصا على مستوى سيولة ....فإذا نقصت سيضطر بنك المغرب مجبرا على الطباعة النقود وهو يعلم ان ما هو مطبوع يتجاوز الطلب .....وعندما سيطبع ستظل النقود تختفي من السوق ...لانها تسحب من الابناك وتودع في الكوفرات .وعندما سيرفع الحجر تدريجيا...الكل سيخرج النقود المخبأة ...وهناك ستحدث la shute التضخم ......الحل الان هو ايقاف سحب النقود الكبيرة وتخفيض استيراد الكماليات بالعملة الصعبة .....
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1
22 - mohajir الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
لقدا حان الوقت لكي تفرض الدولة ضرائب معقولة على الثروة وعلى كل من يملك أكثر من منزل أو أرض لا يستفيد منها ولا يريد بناءها وهناك مغاربة يسكنون في أماكن لا تصلح حثى لتربية الدجاج بل يجب على الدولة منع التجارة في المنازل والأراضي ويسمح فقط للورثة مثلا أومن لا يملك أكثر من منزل أو أرض ببيع ممثلكاتهم لكي تتوقف المضاربة في العقارات ويتمكن كل مغربي من إمثلاك سكن يليق به وبعائلته لأن السكن اللائق حق يضمنه الدستور
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4
23 - سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
لقد تم بالفعل اقتطاع من أجور الموظفين بالاجبار ودون موافقة الطبقة العاملة لأن النقابات لا تمثل الطبقة العاملة باكملها
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6
24 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
اول شيء استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة واسترجاع أموال المحروقات من الشركات الموزعة وتفعيل المحاسبة والمعاقبة.
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4
25 - يتبع الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:52
الالزام أو بطريقة أخرى الابتزاز العامة راهم مطرقين وعلى الضس، شوفو كبريات الشركات المغربية، كالفوسفاط واتصالات المغرب ولي بحالها أرونج وإنوي وشركات التبغ والخمور وكبريات البياعين كمروكو مول وارجاع الاموال المهربة وأموال المشاريع الكبرى كالبرج الاكبر في إفريقيا ومشاريع توصيل خطوط السكك إلى الجنوب وما خفي وأموال المناجم الذهبية وباقي ثروات الارض المغربية،وزيد وزيد، أما الدقان على الشعب المغربي فلا داعي راه هاز العصا من قرن مضى جاء وقت الحساب آه نسيت ذكر أثرياء البلاد راهوم معروفين وشي بعضين ما بقيناش نسمعو عليهم ضاربين الطم ودايرين حجر خاص بهم
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2
26 - Karim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:52
A côté delà plaque. Les gens doivent payer leur impôts. C'est la première action.
Il faut commencer a faire sortir les gens du confinement en commençant par les moins vulnérables, les jeunes....
On peut pas se cacher infiniment du virus. L'important c'est de préparer les hôpitaux pour accueillir les malades .... Le confinement c'est parce-que on était pas prêt. Maintenant on est sensibilisé. On fait la distanciation sociale, on porte les masques, ... Et on travaille.
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0
27 - حسبي الله ونعم الوكيل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
واش عاد غادي يكون اجباري ؟؟راه فعلا اجبروا من ليس لهم حول ولاقوة على دفع مبالغ تفوق قدراتهم بدعوى التضامن ...والسؤال المطروح هو من سيدعم هؤلاء المساكين الذين يدفعون اكثر من نصف راتبهم اقتاطاعات من اجل السكن والباقي اقتطعوا منه مايقارب نصف راتبهم ورمضان على الابواب ....فهل من معين لهم في هذه الازمة ؟؟؟؟؟!!!!!! حسبي االه ونعم الوكيل
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2
28 - مممممممصطفى الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
فين هما البرجوازيين المغاربة علاش ميتبرعوش ؟؟سؤال يطرح نفسه
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3
29 - Dr virologue الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
لا يجب اجبار الناس على ملأ الصندوق.
فين هم لي سنين هم يخويو في الصناديق. ماشي دابا بنادم معاون كيساهم حت جاىحة كورونا صافي هدشي يصبح اجباري.
هذاك الصندوق عمروه غير من اموال المهراجانات لمدة 3 او 5 سنوات ما بغينا مهراجانات زيدو عليم المصاريف لي غير زايدة عند الوزراء والنواب... خاصنا نتعلموا من البلدان السكاندينافية لي الرئيسة كتشد معك الميطرو وتشري الملابس من تخفيض -50%.
اللهم إنا نسألك اللطف في الأقدار
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2
30 - نعم التضامن الاجباري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:54
نعم أتفق مع التضامن الإجباري فهو واجب إنساني ووطني
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-5
31 - Fixible الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:55
التظامن الإجباري على من ؟
أغلب الشعب فقراء.
سياسة الدولة هي المسؤولة عوض أن تولي الإهتمامات للبنية التحتية الصحية و تشجيع البحث العلمي شجعت المهرجانات و دعم تعاونيات كول و وكَّل.
أعطوا الكلمة للشعب ليقترح و يصحح أخطاء المسؤولين و ليس ليدفع ثمن أخطائهم من جيوب فارغة مثقوبة.
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2
32 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
هل يعقل ان يؤدي الموظف تعويضات لاشخاص ميسورين حاملين لبطاقة راميد ؟؟؟؟
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4
33 - مواطن غيور الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
أجور وتعويضات الوزراء والبرلمانيين كافية لمواجهة هذه الجائحة والتغلب عليها وكذا مواجهة كل الكوارث الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية و..و..و
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3
34 - Haydaoui الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:59
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.ماشي مشكيل
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1
35 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:00
يجب ايضا استخلاص الغرمات و الاموال المنهوبة والاختلاسات التي تبتت في حق المفسدين وااتعجيل في اصدار احكام بالقضايا ااعالقة في المحاكم
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2
36 - معلقة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:01
ومذا عن المبالغ الضخمة المخصصة للنفقات الغير الضرورية اللتي يستفيد منها جميع الوزراء وخدام الدولة اللذين يتقاضون أجورا ضخمة ويستفيدون من امتيازات ضخمة؟ تكلم عنها وزير الاقتصاد لكن الظاهر أن التخلي عن النفقات لم يرقهم
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2
37 - سهيم قاسم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:02
الاقتطاع يجب أن يستثنى شريحة الموظفين المتواجدين في الخطوط الامامية لمواحهة العدو كورونا واقصد الشرطة والدرك والجيش واصحاب البذلة البيضاء.....
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1
38 - Tarik الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:02
السلام عليكم
يا اخوان
النص يتكلم عن التضامن الاجباري للشركات التي تشارك في الصفقات وليس المواطن المغلوب على أمره
او ربما لوحدي لم افهم النص
تقبلوا مروري وشكرا
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0
39 - mbarek الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:03
يجب مراعات من هم في الصفوف الامامية والذين يضحون بأفسهم و من هم تغيبو عن عائلاتهم في هده الظروف فكيف يعقل ان يتم الاقتطاع من اجورهم رغم كل ما يضحون به الان؟مثل الطبيب والممرض والشرطي والدركي والاطفائي فلماذا سيقتطع لهم من اجورهم رغم ما يقومون به ليل نهار في مواحهة المحنة.تكفي روحهم الوطنية ومهنهم المغامرة.يجب الاقتطاع من اجور الموظفين الملتزمبن لبيوتهم والقابعين فيها والذين يمارسون اعمالهم عن بعد و بالعكس يجب تشجيع الموظفين الذين هم الان في حالة طوارى ومكافأتهم بتعويضات عن ظروف عملهم في هذه المرحلة عليكم النظر في هذه الامور وشكرا
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0
40 - لخنيفري لحر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
سوؤال اتمنا ان اجد له الجواب لمذا أصحاب راميد ايستفادو في المدون الكبرة بينما المدون صغيرة لم يتوصلو بأيدعم انا اتحداث عن مناطق زيان على غرار مريرت اجلموس كفه النسور الحد بوحسوسن مولاي بوعزة السبت ايت راحو واش هاد الناس ممحسوبينش على المغرب ? الموهيم رسالة الدولة المغربية ولصاحب ااجلالة نصره اللّٰه راه الى ماتوصلوش هاد الناس بلمسعادة فاقرب وقت راه غادي إكونو الناس بين جوج خيارات يا إما يسدو عليهوم تايموتو بجوع يا يما يخرجو ايقلبو على مايكلو
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41 - احمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:05
الفاهم يفهم بالغمزة والمكلخ بالدبزة!!!!
يعني في هذه الظروف التضامن واجب ولو بالقليل.
من جهة ثانية سهل أنك تجمع الاموال والتبرعات من المواطنين. لكن ما هو أصعب هو كيفية ترشيد نفقات الصندوق إذ لابد أن هناك من التماسيح من يريد أن يستحود على النصيب الاكبر لحل مشاكله مما يستوجب على السيد بن شعبون وفريقه أن يكونو حدرين وشححين شيئاما لكي يأخد كل ذي حق حقه.
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42 - مغربي لا يستغرب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:06
تتركون %99من الشركات،نعم %99من الشركات، تتهرب من الضرائب وتخفي ارباحها، وتفقرون الموظف المسكين انه عار ، اين اموال مهرجانتكم و جحافل سيارات الدولة الفارهة يادولة الفقر والبؤس ، لقد تبت فشلكم في كل شىء. انشروا ان كنتم مخلصين لضميركم
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43 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:07
في الحقيقة رصيد صندوق كورونا لاباس به، مقارنة مع الوضع الصحي الحالي، لايتطلب الامر الالتجاء الى التضامن الاجباري لان الشريحة البسيطة ستكون متضررة اكثر نظرا لمدخولها الضعيف، زيادة عمن هم في وضعية هشاشة بسبب نفقات زائدة، كالكراء او الامراض والديون و غيرها، لقد تضامنت عدة مؤسسات ذاتية او معنوية وكبار المسؤولين كل حسب استطاعته، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم وتبقى طوعية على قدر الامكان لباقي المواطنين.
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44 - Abou aya الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:07
السلام عليكم..
التضامن واجب وطني و نتمنى أن تقوم الدولة بإحداث صندوق الزكاة حتى يتسنى لكل فقير الإستفادة منه ..
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