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كُتّاب وآراء
هل ينتقل المغرب إلى التضامن الإجباري لمواجهة جائحة كورونا؟
مع استمرار انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة العالم على السيطرة عليه إلى حدود الساعة، يطرح السؤال حول قدرة الصندوق الذي أنشأه الملك محمد السادس لتدبير مواجهة هذه الجائحة على تغطية المصاريف التي أنيطت به.
وينص الفصل 40 من الدستور على أن "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
ويوضح المرسوم المحدث لصندوق كورونا أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
وأكد المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.
الدكتور حسن التايقي، باحث في السياسات العمومية والقانون الدستوري، يرى "عدم الاقتصار فقط على التضامن العفوي الذي جسدته مؤسسات وأفراد ذاتيون بالانخراط في هذه المبادرة الملكية الحكيمة"، وطالب بتفعيل التضامن الإجباري كما هو مؤطر دستوريا.
وقال التايقي، في تصريح لهسبريس، إن "مطلب التضامن الإجباري يعود بالأساس إلى المبلغ الذي تم تحصيله إلى حدود الساعة وهل سيمكن الصندوق من تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثه المتمثلة أساسا في التكفل بنفقات تأهيل البنية التحتية الصحية الملائمة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس؟".
وأوضح أن "نجاعة الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا تدعو بإلحاح إلى التفكير بجدية في إمكانية الاستثمار في كل ما يتيحه لنا دستور المملكة من أحكام ومقتضيات لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة"، داعيا إلى "اللجوء إلى كل الطرق والصيغ التي تفرضها علينا تحديات التصدي لهذه الجائحة المشؤومة".
"لقد مكنت هذه الدينامية التضامنية العفوية التي عبر عنها المغاربة من خلال انخراطهم التلقائي والسريع في دعم الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا من ضخ موارد وتبرعات جد مهمة بلغت في زمن قياسي ما يقارب 30 مليار درهم"، يقول التايقي الذي يرى أن "المقاولة المغربية مدعوة لكي تكون في مقدمة المنخرطين في تحمل جزء من الأعباء الناجمة عن هذه الكارثة الصحية".
وفي هذا الصدد، أكد الباحث في السياسات العمومية أن "هناك العديد من الإجراءات والشروط التي يمكن أن تفرض على جميع الشركات لضمان انخراطها العملي والواسع"، مشددا على ضرورة "اشتراط الإدلاء بوصل تحويل مساهمة الشركات في الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا ضمن عناصر الملف الإداري عند فتح الأظرفة بمناسبة المشاركة في الصفقات العمومية، واعتباره مكونا أساسيا من مكونات الملف".
من جهة أخرى، دعا التايقي إلى ضرورة "إدراج وصل التحويل ضمن المراجع المقدمة من قبل المقاولة بمناسبة تقديم طلبات التأهيل والتصنيف التي تستفيد منها الشركات"، معتبرا ذلك "إحدى الشروط الحاسمة في اختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
ثانيا: يجب تحديد مبلغ 100 مليار درهم كحد أدنى للصندوق.
ثالثا: يجب ادراج موارد اضافية لمدة ثلاثة أشهر تخص تعويضات البرلمانيين و ثلاثة أرباع رواتب الوزراء و كل تعويضاتهم و كذلك ثلاثة أرباع رواتب المديرين العامين و الولاة و العمال و كبار الجيش و كل الموظفين السامين من سفراء و قناصلة.
رابعا: يجب وقف كل المصاريف غير الضرورية للوزارات و تحويل كل الاعتمادات المخصصة للزيارات و الحفلات و المهرجانات للصندوق.
خامسا: يجب فتح اكتتاب اجباري على الشركات الكبرى و الأبناك و الرأسماليين و التجار الكبار بنسبة 10 في المائة من رأسمالهم أو ممتلكاتهم.
سادسا: تخصيص مبلغ 40 مليار درهم لبناء و تجهيز مستشفيات في كل المدن و تكون قريبة من كل القرى و المداشر بحيث يكون لكل اقليم مستشفى اقليمي من الطراز الرفيع و يكون في كل جهة مستشفى جامعي.
سابعا: انشاء كليات طب جديدة و معاهد للتمريض بحيث تغطي كل الجهات.
و بهذا سنكون قد ربحنا من هذه الجائحة نظاما صحيا متطورا و أطرا طبية و تمريضية يعول عليها طول السنة في السراء و الضراء.
يجب عاى الدوله ان تفرض رسما ب 1/100 في كل تلضرائب والرسوم والتمبر ابتداءا من بطاقة التعريف.الورقة الرمادية التامين. اافحص التقني.جواز ااسفر. الكتب. التوتيق.العدول.المحامون. مخالفات السير .بيع ااسيارات والدراجات
خصم ولو 20 درهما من راتب الموظفين والاعوان كل على حسب اجرته وووو
الجرائد. الاداعات. التلفزة الكل يساهم جسب الاشهار
الفاهم افهم
خرجناها من الباب دخل لنا من كورونا
اخوكم من صحاري بودنيب
التزموا البيوت واحترموا توجيهات السلطات المختصة
أولا تايبان ليكم غير الموظف أو المستخدم اللي أصلا تايخلصو الضريبة على الدخل شهريا 38 في المائة، حشوما وعيب وعار
حلل و ناقش هل هي ضريبة التضامن أم أن مجموع الإتاوات هو ما تساهم به الأبناك
الوباء يمكن السيطرة عليه إن قمنا بالاختبارت بطريقة سريعة وموسعة ودقيقة.
أغلبية المواطنين منضبطين
يلزم وزارة الصحة أخذ المبادرة والاسراع في الاختبارات وتوسيع دائرتها.
نطالب بتمكين عموم المواطنين من الاختبار السريع الذي يباع في الصيدليات.
Il faut commencer a faire sortir les gens du confinement en commençant par les moins vulnérables, les jeunes....
On peut pas se cacher infiniment du virus. L'important c'est de préparer les hôpitaux pour accueillir les malades .... Le confinement c'est parce-que on était pas prêt. Maintenant on est sensibilisé. On fait la distanciation sociale, on porte les masques, ... Et on travaille.
فين هم لي سنين هم يخويو في الصناديق. ماشي دابا بنادم معاون كيساهم حت جاىحة كورونا صافي هدشي يصبح اجباري.
هذاك الصندوق عمروه غير من اموال المهراجانات لمدة 3 او 5 سنوات ما بغينا مهراجانات زيدو عليم المصاريف لي غير زايدة عند الوزراء والنواب... خاصنا نتعلموا من البلدان السكاندينافية لي الرئيسة كتشد معك الميطرو وتشري الملابس من تخفيض -50%.
اللهم إنا نسألك اللطف في الأقدار
أغلب الشعب فقراء.
سياسة الدولة هي المسؤولة عوض أن تولي الإهتمامات للبنية التحتية الصحية و تشجيع البحث العلمي شجعت المهرجانات و دعم تعاونيات كول و وكَّل.
أعطوا الكلمة للشعب ليقترح و يصحح أخطاء المسؤولين و ليس ليدفع ثمن أخطائهم من جيوب فارغة مثقوبة.
يا اخوان
النص يتكلم عن التضامن الاجباري للشركات التي تشارك في الصفقات وليس المواطن المغلوب على أمره
او ربما لوحدي لم افهم النص
تقبلوا مروري وشكرا
يعني في هذه الظروف التضامن واجب ولو بالقليل.
من جهة ثانية سهل أنك تجمع الاموال والتبرعات من المواطنين. لكن ما هو أصعب هو كيفية ترشيد نفقات الصندوق إذ لابد أن هناك من التماسيح من يريد أن يستحود على النصيب الاكبر لحل مشاكله مما يستوجب على السيد بن شعبون وفريقه أن يكونو حدرين وشححين شيئاما لكي يأخد كل ذي حق حقه.
التضامن واجب وطني و نتمنى أن تقوم الدولة بإحداث صندوق الزكاة حتى يتسنى لكل فقير الإستفادة منه ..