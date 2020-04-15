24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متعافيان يرفعان حصيلة الشفاء إلى 7 حالات بتطوان (5.00)

  2. نجل وزير مغربي سابق يتورط في شبكة ترويج "الكمامات القاتلة" (5.00)

  3. المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة".. والقضاء يدخل على الخط (5.00)

  4. توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء‎ (5.00)

  5. المغرب يعتزمُ دعم دول إفريقية لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعية (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرباط تنتقد فرض هولندا الوصاية على مغاربة مزدوجي الجنسية

الرباط تنتقد فرض هولندا الوصاية على مغاربة مزدوجي الجنسية

الرباط تنتقد فرض هولندا الوصاية على مغاربة مزدوجي الجنسية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:00

يبدو أن صفحة الخلاف الدبلوماسي بين المغرب وهولندا ما زالت مستمرة؛ فقد رفضت الرباط تدخل سلطات أمستردام لفرض الوصاية على المغاربة مزدوجي الجنسية المغربية الهولندية العالقين بالمملكة.

وكان وزير الخارجية الهولندي طالب السلطات المغربية بالسماح للمواطنين الهولنديين المغاربة بمغادرة المملكة ضمن رحلات إجلاء الأجانب العالقين بالمغرب.

وعبر مسؤول مغربي رفيع المستوى، في تصريح لهسبريس، عن رفض المملكة للطريقة التي طالبت بها هولندا للسماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا، مشيراً إلى أن المملكة اختارت كحل استثنائي تمكين الآلاف من الأجانب العالقين بالمغرب من الترحيل بطلب من دولهم.

وكشف المصدر ذاته أن المغرب نظم إلى حدود اليوم أزيد من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب بالمملكة، بمجموع أزيد من 80 ألف شخص.

وتابع المسؤول نفسه أن "بعض الدول لديها خلفيات (يقصد هولندا) طالبت بالسماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة كما لو أنهم رعايا أجانب في بلادهم وهذا غير صحيح، وكان جوابنا واضح وهو طرح الموضوع بهذا الشكل مرفوض مطلقاً".

وأكد المسؤول غير الراغب في كشف هويته للعموم أن "المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب هم مغاربة ولا أحد يمكنه الوصاية عليهم، والمملكة لا تميز بين مواطنيها في بلدهم، لكننا لم نرفض السماح بالمغادرة للمغاربة الذين لهم أسباب إنسانية ومهنية".

"شرعنا فعلاً في السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى بلدان المهجر وفق ثلاثة معايير أساسية؛ عائلية وصحية ومهنية"، يُردف المسؤول ذاته، الذي أوضح أنه بعد تحديد هذه المعايير "لا ننظر إلى الجنسية، بل نتأكد من تتوفر فيه الشروط المشار إليها ويمكنه الرحيل بعدها".

وردا على مطالب الدبلوماسية البلجيكية والهولندية، جدد المسؤول ذاته تأكيد أنه "غير مسموح بتاتا لأي دولة أجنبية أن تفرض الوصايا على المغاربة في بلدهم"، في إشارة إلى محاولة تدخل وزير الخارجي الهولندي في الشؤون المغربية، وزاد أن "المغرب في المقابل يُطالب دائماً المغاربة المتواجدين بالخارج باحترام قوانين البلدان التي يتواجدون فيها".

وبخصوص طريقة تدبير الرحلات الاستثنائية التي سمحت بها المملكة لإجلاء الأجانب، شرح مصدر هسبريس قائلا: "نتوصل بطلب دولة معنية بخصوص الرحلة التي تريد أن تنظمها وتوضح لنا عدد مواطنيها الأجانب الأساسيين وجنسيات أوروبية أخرى إن كانت تريد ترحيلها على متن الرحلة (نتأكد قبل ذلك من موافقة دولهم)، ثم ننظر إلى الحالات الإنسانية من المغاربة حاملي الجنسيات المزدوجة".

وكانت مجموعة من السفارات الأجنبية بالرباط قد تواصلت مع المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة أو حاملي أوراق الإقامة، عبر البريد الإلكتروني، وأخبرتهم بموافقة السلطات المغربية على تنظيم رحلات استثنائية للحالات الإنسانية والاجتماعية المشار إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - SALAMA الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:09
لا أحد له ألحق في أن يفرض الوصاية على أشخاص بالغين. الدولة المغربية ليس لها ألحق في منع مزدوجي الجنسية مغادرة المغرب. ادى كانت الدولة المستقبلة وفرت الطائرة؟ أليس الأولى أن يتم جلب المغاربة العالقين بالخارج؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
127
2 - hamid noha الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:11
اودي خاليو الناس تمشي فيحالها و بركا مطنز الخاوي واش حنا نقدو على هولندا على اشمن سيادة كتهدرو الدولة ديرا فيكوم الخير هزا شحال من واحد و الناس خدامين مزيان و ليداتهم كبقرو مزيان و لي عندو شي موهبة كيوقفو معاه اش جابت لينا هذه السيادة الفقر الذل البيروقراطية الثراء الفاحش الجل التخلف لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
195
3 - مزدوج الجنسية الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:13
وأكد المسؤول غير الراغب في كشف هويته للعموم أن "المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب هم مغاربة ولا أحد يمكنه الوصاية عليهم.
اولا: لو كنت مسؤولا لكشفت عن هويتك.
ثانيا: أعطو الناس الحرية في التنازل عن الجنسية فأنا كمزدوج الجنسية أريد التنازل عن جنسيتي المغربية.
أحب بلدي لكن أكره مسؤولييه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
135
4 - عالقة في المغرب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:13
ارجوكم من يمكنه مساعدتي باعطائي هدا البريد الإلكتروني أو يخبرني اي باب يجب أن اطرق ان ايضا تركت ابني صغير في البلد الشقيق و اتمنى ان اعود اليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
5 - Red الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:14
لا يمكن اعتبار هذه وصاية من هلندا على هؤلاء بل يبدو ان موازين الوصاية يفتقدها المغرب بحيث يعتبر اهتمام القانون الهلندي بمنتسبي جنسيته وصاية..
لنبدأ من الصفر فالامر كله يتعلق بتلك الامور العالقة بين البلدين، وهنا نحدد الملابسات ونسطر عليها فلا المغرب وللاسف قد يقارن مع قوانين هولندا ولا هولندا البلد ولا المغرب كان بديلا لهؤلاء المهاجرين في عز الانفراج الاقتصادي كي يكون ملاذا لهم في عز الازمة العالمية، فلو اخذنا براي اولائك المزدوجي الجنسية لاكدو هذا الكلام والسلام العلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - مولاة لحريرة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:15
بما أنهم مغاربة وفبلادهم وباغين يبقاو فيها. علاش كتسميوهم "لمغاربة العالقين في المغرب"؟
أنا لي مفهمتش، هولاندا مخلصة فلوس طيارة وبغات تهنيكم من مصاريف هاد الناس باش يالاه ايلا تكافيتو معانا حنا لي حاصلين هنا . أش بغيتو مازال؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
131
7 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:16
ماذا عن المغاربة العالقين في هولندا و غيرها من الدول، ألا تقتضي وزارة خارجيتنا بحدو هذه الدول و ترسل طائرات تعيدهم إلى وطنهم. واش صعيبة زعما حتى لهاد الدرجة !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
8 - حميد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:16
بكل حياد ومع احتراماتي للسيد بوريطة الوزير المسؤول الدي اعتبره شخصيا رجل دولة من الطراز العالي انه اخطء في هدا الملف حينما تركه بين يدي الوزيرة المنتدبة لا بالنسبة المغاربة مزدوجي الجنسية ما دامت بلدان إقامتهم مستعدة لاستقبالهم ولا بالنسبة للمغاربة العالقين في الخارج لأن مواكبتهم جميعا شيء مستحيل ناهيك عن العبء المالي وبالعملة الصعبة مجرد رأي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - أم فاطمة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:17
نرجوكم أن تكفو من الكيل بمكيالين. كل المغاربة القاطنين بالخارج، العالقين حاليا بالمغرب حالات إنسانية يرثى لها. إفتحو الحدود لنسافر، لدينا عمل وأطفال تنتظر قدومنا خصوصا رمضان على الأبواب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - سهيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:17
المغرب له التاريخ والجغرافيا،المغرب بلد ذو سيادة،ماذا أعطت هذه الدولة للمغرب،علينا كدولة وكمجتمع مدني أن تبرهن لهذا الكيان أن الأعراف الدبلوماسية تقتضي الاحترام المتبادل وأن لم يروق لهم أسلوب المغرب في التعاطي مع المشاكل خاصة في مثل هاته الضروف فليصدموا رؤوسهم مع الحيطان،أن هولندا أو دول أخرى لم يفهموا بعد أن ما قام به المغرب يدخل ضمن الاستقلالية في اتخاد القرار،فهولندا ومثيلاتها فليدهبوا إلى الجحيم عاش المغرب أمة موحدة دات تاريخ ودات سيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
11 - موحى او حمو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:17
هزو غي المواطنين المغاربة اللي حاصلين هنا في أوربا وخليتهوم اهنا بحال المشردين كولشي الدول اديال العالم هزو المواطنين اديالهوم الا المغرب الشعب اديالو للأسف مكايسوا والو المهم الله يلطف بنا وصفي راهي المسؤولين كيبان لي خايفين يموت الشعب ومايلقاو علامن احكمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
12 - مغربي وأفتخر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:18
تلك هي المواقف المنتظرة من دبلوماسية محنكة
رد جميل و في محله نظرة الاستعلاء التي ينظرون إلينا بها تلاشت بعد أن كشف ضعفهم في التسيير فيروس كرونا اليوم أبان المغرب بفضل ابناءه الأبرار عن مكانته بين الدول المزيد من التألق في الأيام القادمة (ابتكارات ،اختراعات.......)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
13 - كمال المنصوري الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:18
ما هذا الغباء أيتها الحكومة الموقرة؟!
عندما تمنعون المغربي بالرجوع لبلده من سيدفع له الإيجار و مصاريف الكهرباء و الغاز و الماء...
أنا كمهاجر في هولندا أقول لكم ان معدل ما ينفقه المهاجر على مصاريف البيت 1000 أورو شهريا أي أزيد من مليون في الشهر .
فهل ستعوضون له الخسائر أم تتركونه يتخبط في ديونه بسبب سياساتكم الغير مفهومة!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
14 - haron الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:19
من قال لك انهم يريدون البقاء في المغرب لقد قالوها لكم كم من مرة نحن لسنا مغاربة وبالمناسبة لقد رفع ما تسمونهم انتم مغاربة دعوة على الحكومة المغربية لتعويضهم زائد التخلي على الجنسية المغربية وانا واحد منهم كرهتكوهم في المغرب وبعد كورونا انتضرو سنوات عجاف لان اغلبيت المهاجرين سيقاطعون المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - issam الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:19
و بالنسبةللطريقة ديال فرنسا ما هدر عليها حتى حد!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - محمد بن الحسن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:21
أتساءل هل مزدوجي الجنسية ، يعني جنسية دولة أوروبية و الجنسية المغربية يحملون الجنسية المغربية عن طيب خاطر أم هي مفروضة عليهم ؟
ما أعرف هو أن المغرب يفرض الجنسية المغربية و لا يسمح بإسقاطها، و لو فتح المجال بإسقاطها لكان تخلى الكثير عنها
يعني أن يستعمل المسؤولون المغاربة تعبير الرعايا المغاربة على هؤلاء هو نوع من التسلط لأنهم طيلة 11 شهرا رعايا أوروبيون و حين يزورون المغرب لبضعة أسابيع لا يمكن أن تعتبرهم رعايا مغاربة . هذا نوع من التدخل السافر الغير مقبول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - مواطن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:22
Il parait que les responsables de la hollonde ne connaissent pas le maroc .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
18 - ملاحظ الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:23
المسؤولون المغاربة يحبون التباهي والترغيب والتوسل ولغة الخشب وباك صاحبي والحزارة حتى في اعطاء الحقوق لذويها,عكس الدول الاوربية اللتي لا تعرف التمييز بين من يوجد فوق اراضيها وتعطي لكل حق حقه. جعلتم المهاجرين رهائن عندكم وافقرتهم حتى كرهوا البلاد واصبحوا عازمين على رفع دعوى قضاية ضدكم امام المحاكم الدولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
19 - Wenath الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:24
"شرعنا فعلاً في السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى بلدان المهجر وفق ثلاثة معايير أساسية؛ عائلية وصحية ومهنية"
بل شرعتم بالسماح بعد ان اجبرتكم (لالاتكم )الدولة الهولنديه والبلجيكية على احترام رعاياها. لن ننسى موقف الحكومة المغربية تجاهنا, بعد ان نسين ترحيل اباءنا واجدادنا الى اوروبا قصرا من الريف وباقي المناطق المهمشة من ارض المغرب. وطني ايها الارمد ترعاك السماء .لن ننسى ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
20 - مواطنة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:25
واخا بنادم باغي يولي لدارو اولادو يحسن لعون واكن عجبهم لحال ولا لا فهم مغااااربة اكيبقاااااو مغاااربةراهم فبلادهم ماشي مغتربين من غيرلمشوش على ولادو كان عليه ميجيش كان لمرض انا نهار يدا رفضت السفرلاي مكاااان وخا كانت عندي فرصة اجلتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Puchpuch الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:25
الوصايه هي اللي فرضها ماكروم بقوله للسلطات المغربيه
Faire le nécessaire
من اجل جلاء الفرنسيين والفرنسيين من اصل مغاربي من المغرب في شهر مارس.
المسؤولين رفيعي المستوى لا يختبؤون
يضهرو الاعلام و يناقشو و يتحدثو بحريه من يمنعهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - sabila الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:25
الآن إتضحت الأمور.
المغرب يستعمل الجالية كورقة ضغط لأن لديه حسابات مع هولاندا ويستعمل الجالية كفئران تجارب ضدا على مصالحها. الضحية الجالية لأنه لا يعقل أن المغرب يفكر في مصلحة الجالية أكثر من هولاندا تواجدهم في المغرب هو تدمير لمستقبلهم وعائلاتهم. الجنسية المغربية أصبحت تشكل عبئا على المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - المهاجر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:27
وباز ليكم يا مخزن شحال فيكم ديال الكذوب و لكن هذا درس لجميع المهاجرين باش يجمعوا رأسهم.
انتم يا نظام المخزن من تريدون فرض الوصاية على المهاجرين. اما هولندا او بلجيكا او اي بلد حر و ديمقراطي لا يفرض الوصاية على مواطنيه بل يحميهم و يسهل عليهم الصعوبات و يفتح لهم الطريق لتألق و تحقيق الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
24 - Mohajir الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:27
This is a non sense explanation, Moroccan has no right to deny dual citizens from retiring to their homes. Even though we have both citizenships, We do not live in Morocco and most people are there just to see their families and for short vacations, it is insane to suggest that denying them a refund to their home make any sense.
Many people because if your stupid decision be and will suffer very much. Many people will loose their jobs, their homes and their businesses.
I just had a baby and was thing to register at the consulate and after all this bullshit, NO No No
Moroccan citizenship is useless and comes with more penalties and inconveniences than advantages.
**** anyone who made or helped make that decision.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - مهاجر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:29
أصبحنا عملة سياسية في ايديكم تتلااعبون بنا كما شئتم
أوروبا تقوم بالواجب تجاه رعاياها أما أنتم والله لن ننسى وخير دليل المغاربة واحلين مساكن مالهوم هولاندا هي السبب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
26 - otman الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:29
صراحةً لا أعرف سبب رفض مغادرة الجالية إلى رحالهم فذلك سوف لن يضر المغرب في شيئ ،هؤلاء محل إقامتهم هو بلاد المهجر وليس المغرب فإن جاؤو إلى المغرب فللسياحة أو زيارة الأهل أو لأملاكهم لستم أنتم من تفرضون الوصاية عليهم ،كفى من آستغلالهم ثم آحتجازهم آتركوهم يقررون مصيرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
27 - عادل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:30
بنادم حاصل في الخارج والوزيرة تصرح بأن التاريخ سيشهد لتضحياتكم،.. بالله عليكم على من تضحكون...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
28 - مهاجرة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:30
لكن نحن لا نريد وصايا من المغرب يجب ان ننظر إلى المهاجر ماذا يريد مانريده أن نعود إلا عملنا في الخارج وأول شيء أقوم بها إسقاط الجنسية المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - حسن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:30
اخليو ناس تمشي لشغلها اشمن وصاية ولا ستة حمص كيما هو مغربي راه هولندي أيضا فلا داعي لتمغرابيت الخاوية حيت كلنا عارفين بلي لي عايش على برا راه عزيز على دولة المغربية حيت كيدخل العملة وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - برهان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:33
لحد الساعة لم أفهم لماذا المغرب يصر على عدم اجلاء مواطنيه العالقين بالدول الأخرى الذين يعدون بالآلاف وأصبحوا يعيشون اوضاع صعبة وقريبين من التشرذ كما يرفض مغادرة مزدوجي الجنسية للمغرب رغم ان الدول التي يحملون جنسيتها هي من ستقوم بالإجلاء. فهم تسطى....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
31 - Sadik YEMLAH الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:34
و لماذا سمحت حكومتنا الموقرة للمغاربة الحاملين للجنسيتين الامريكية و البريطانية بالمغادرة ؟
العلاقات الديبلوماسية لها أصولها و قواعدها، و لا أظن أننا توفقنا في هذا الموضوع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - قولوا العام زين الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:34
واش الناس معلقة نتما عاد بغيتو دراسة راه عطاو للوطن رودو إلييهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
33 - Adil الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:36
c'est tout à fait légitime que le ministre demande aux autorités marocaines de laisser ces hollandais
de quitter le Maroc
Ils ont bien la nationalité hollandaise donc ils ont le choix de rester ou de quitter le Maroc
Je comprends pas pourquoi on oblige les gens à vivre dans un pays où ils ne sont pas traité
A mon avis vaut mieux procéder à une déchéance de la nationalité marocaine ce qui est bien garanti par les lois
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
34 - نضال الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:37
لا حق للسلطات الهولندية في الوصاية على المغاربة مزدوجة الجنسية ولا حق للسلطات المغربية في ذلك ايضا وعليها أن تترك لمن يهمهم الأمر الحق في الاختيار بين البقاء في المغرب او مغادرته و يعلم الجميع انه لم تم تخيير المغاربة جميعا بين البقاء في المغرب او الخروج منه لتم اختيار الهجرة إلى الضفة الأخرى على البقاء في البلد لأسباب يعرفها الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
35 - مغربي هولندي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:37
"شرعنا فعلاً في السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى بلدان المهجر وفق ثلاثة معايير أساسية؛ عائلية وصحية ومهنية"، يُردف المسؤول ذاته، الذي أوضح أنه بعد تحديد هذه المعايير "لا ننظر إلى الجنسية، بل نتأكد من تتوفر فيه الشروط المشار إليها ويمكنه الرحيل بعدها".



أنا كنت قد اتصلت وكتبت عدة مرات لوزارة الخارجية. وكتبت ايضا عدة تعاليق هنا في هسبريس بأني كنت قادما لأغادير في رحلة عمل لثلاثة أيام فقط. وراني من يومها محبوس في الفندق وما كاينش عندي الاقارب في المغرب وأطفالي الثلاثة يبكون يوميا أمامي ونقودي نفدت ولولا تاجر الأركان رحم الله ليه الواليدين الذي اتعامل معه في أكادير ومساعدته لي في هذا الظرف يعلم الله ماذا كان سيحصل لي.

هل هناك أكثر مني من تنطبق عليه هذه الشروط الثلاثة.؟؟؟ دخلت عليكم بالله إيلا تعاونوني نرد لبيتي وعائلتي.


إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يعلم الحال إلا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
36 - مهاجر للابد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:39
من هنا يتبين ان المغرب يفرض الوصاية على المغاربة مزدوجي الجنسية لان الدول الاوربية تحمي وتعتني بحامل جنسيتها لانه مواطن اما المغرب لم يقدم شيء يدكر لمواطنيه ناهيك عن المعاملة كالكلاب انضروا لا مستشفيات ولا مدارس وتريدون ان يكون المجنس مغربي بالقوة انا كابريطاني اريد اسقاط الجنسية المغربية كي ابقى ابريطاني فقط لان السلطات البريطانية توفر لي كل شي من صحة تطبيب تعليم عمل امن وتدافع علي في الخارج ادا وقع مكروه اما مغربكم فما قدمتم للمغاربة العالقين في اوربا وتركيا واليونان وما يتعرضون له من اهانات لوكان الخوخ اداوي لداوى راسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - هاري الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:40
باز انكم أكثر من شهر في المغرب الله يحسن العون ويصبركم انا عندما اتعدى اسبوع في المغرب احس بالاكتئاب والملل نصيحة للاخوة المهاجرين عند رجوعكم اول شيء تفعلوه تخلو على جنسية المغربية وما يضحكني هو جواز سفرهم 90€ ومتقدر تسافر بيه لاي دولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
38 - Idriss الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:42
اريد سبب وحيد يجعل المغرب يرفض الالتحاق للمغاربة صاحبي الجنسية المزدوجة إلى بلدانهم الاوروبية.
التخلف عندما يخون قلة الإبتكار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
39 - ياسر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:43
هولندا تبحث عن مواطنيها العالقين بالخارج لترحيلهم لديارهم، المغاربة العالقون بالخارج يبحثون عن دولتهم لترحلهم او تسمح لهم بالرجوع لديارهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - Hamouda الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:44
Je suis stupéfait par ces gestion chaotique de ce dossier,on doit arrêter d'interpréter les recommandations du roi comme si c'était la révélation,, ce secrétaire d'état responsable des MRE doit Être jugé ,ces personnes de double nationalité quand il partent ils ne pose aucun risque ni sanitaire ni autre pour le Maroc. Donc rien de rien ne peut justifier une interdictions de repatriment
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - karim الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:45
لو خير المغاربة داخل المغرب بين الجنسية المغربية والهولندية لاختار أخلبهم أو جلهم الجنسية الهولندية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - Aziz الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:46
C simple vous devez leurs demander de remplir une attestation si ils veulent rester ou partir c simple.mais vous savez bien la réponse. Le faites si ils demandent de partir bien si eux au ont demandé sa au consulat si ils voulaient rester à quoi bon de contester.pourquoi se monsieur le responsable. Il est contre ceux du double nationalité français ou américains. Vous avez pas honte.mm les info vous faites copié voler de France on sait bien tout on y pas des cons
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - jamit الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:48
مهزلة بمعنى الكلمة والله العظيم ماحملتش راسي حشومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - النصر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:49
لا يحق لا لهولندا ولا للمغرب ان يكون وصيا على المواطن المغربي الهولندا. هذا الاخير هو من يقرر المغادرة او البقاء بالمغرب. وبما أن هولندا بطلب من المواطنين حاملي الجنسبة المزدوجة سمحت ووافقت على اجلاء من يربد مغادرة المغرب يتضح أن هذا الأخير هو من يحاول أن يكون وصيا على المغاربة الراغببن في المغادرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - عبدو الهادي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:50
واش دولة سوقها فيا شكون نتوما باش ديرو وصايه علي ،واحد باغي يمشي لي بلادو لي رجعاتو راجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
46 - معتوه الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:51
موقف متهور وغير مسئول، ولا معنى له اطلاقا، الناس عندها التزامات لماذا فرض قيود على المغادرة اذا كان بلد الاقامة سمح لهم بالرجوع.

عيب وعار شوهتونا مع العالم.

هما المهاجرين ديالنا غير الشرعيين وتهلاو فيهم بسبب كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
47 - ايت الراصد :المهاجر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:55
انه قمة العبث فضلا عن الكيل بمكيالين ردا على ملام المسؤول المغربي الذي نسي ان ماكرون طلب بتعال من المغرب السماح للعالقين بالمغرب من الفرنسيين الرحيل اتجاه فرنسا فكان التطبيق بدون كلام مثلما هو الشان الان والحقيقة المرة ان الامر يتعلق برد فعل ساذج وبضغط على هولاندا لانها أحرجت المغرب في قضية معتقلي حراك الريف هذا هو الامر ببساطة وبدون كلام فارغ ايها المسؤول ...ونهمس في أذنه بان الأمريكيين تم نقلهم كذلك بمكالمة هاتفية ..من إدارة العم سام ...ونستغلها فرصة كيف لايتم نقل العالقين خارجيا من ابناء المغرب اذا كنتم فعلا تهتمون بكرامة المغاربة،،؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
48 - الزمامرة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:57
وباااااز المغاربة ديال أمريكا وكندا سيفطوهم بحالهم ودول اخرى لا... والطنز هدا.... ديرو لخير غي فهادوك لي برا مساكن او حاصلين لا ماكلالا شراب بغين غي يجيو عند وليديهم ....واش غنكتب.... الله سبحانه وتعالى هو لي غادي يجازيكم ...ديرو غي الموت بين عينيكم... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - جمال الخميس 16 أبريل 2020 - 00:01
اسي العثماني طلقو الناس لي بغا يمشي ولقا بلاد قابلا عليه الله يعاونو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - hafid الخميس 16 أبريل 2020 - 00:03
طبعا أطلقوا سراح اكثر من خمسة آلاف سجين بعفو ملكي،والقوا القبض على الجالية المغربية المقيمة بالخارج.حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 50 | عرض: 1 - 50

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.