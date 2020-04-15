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كُتّاب وآراء
الرباط تنتقد فرض هولندا الوصاية على مغاربة مزدوجي الجنسية
يبدو أن صفحة الخلاف الدبلوماسي بين المغرب وهولندا ما زالت مستمرة؛ فقد رفضت الرباط تدخل سلطات أمستردام لفرض الوصاية على المغاربة مزدوجي الجنسية المغربية الهولندية العالقين بالمملكة.
وكان وزير الخارجية الهولندي طالب السلطات المغربية بالسماح للمواطنين الهولنديين المغاربة بمغادرة المملكة ضمن رحلات إجلاء الأجانب العالقين بالمغرب.
وعبر مسؤول مغربي رفيع المستوى، في تصريح لهسبريس، عن رفض المملكة للطريقة التي طالبت بها هولندا للسماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا، مشيراً إلى أن المملكة اختارت كحل استثنائي تمكين الآلاف من الأجانب العالقين بالمغرب من الترحيل بطلب من دولهم.
وكشف المصدر ذاته أن المغرب نظم إلى حدود اليوم أزيد من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب بالمملكة، بمجموع أزيد من 80 ألف شخص.
وتابع المسؤول نفسه أن "بعض الدول لديها خلفيات (يقصد هولندا) طالبت بالسماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة كما لو أنهم رعايا أجانب في بلادهم وهذا غير صحيح، وكان جوابنا واضح وهو طرح الموضوع بهذا الشكل مرفوض مطلقاً".
وأكد المسؤول غير الراغب في كشف هويته للعموم أن "المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب هم مغاربة ولا أحد يمكنه الوصاية عليهم، والمملكة لا تميز بين مواطنيها في بلدهم، لكننا لم نرفض السماح بالمغادرة للمغاربة الذين لهم أسباب إنسانية ومهنية".
"شرعنا فعلاً في السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى بلدان المهجر وفق ثلاثة معايير أساسية؛ عائلية وصحية ومهنية"، يُردف المسؤول ذاته، الذي أوضح أنه بعد تحديد هذه المعايير "لا ننظر إلى الجنسية، بل نتأكد من تتوفر فيه الشروط المشار إليها ويمكنه الرحيل بعدها".
وردا على مطالب الدبلوماسية البلجيكية والهولندية، جدد المسؤول ذاته تأكيد أنه "غير مسموح بتاتا لأي دولة أجنبية أن تفرض الوصايا على المغاربة في بلدهم"، في إشارة إلى محاولة تدخل وزير الخارجي الهولندي في الشؤون المغربية، وزاد أن "المغرب في المقابل يُطالب دائماً المغاربة المتواجدين بالخارج باحترام قوانين البلدان التي يتواجدون فيها".
وبخصوص طريقة تدبير الرحلات الاستثنائية التي سمحت بها المملكة لإجلاء الأجانب، شرح مصدر هسبريس قائلا: "نتوصل بطلب دولة معنية بخصوص الرحلة التي تريد أن تنظمها وتوضح لنا عدد مواطنيها الأجانب الأساسيين وجنسيات أوروبية أخرى إن كانت تريد ترحيلها على متن الرحلة (نتأكد قبل ذلك من موافقة دولهم)، ثم ننظر إلى الحالات الإنسانية من المغاربة حاملي الجنسيات المزدوجة".
وكانت مجموعة من السفارات الأجنبية بالرباط قد تواصلت مع المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة أو حاملي أوراق الإقامة، عبر البريد الإلكتروني، وأخبرتهم بموافقة السلطات المغربية على تنظيم رحلات استثنائية للحالات الإنسانية والاجتماعية المشار إليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
اولا: لو كنت مسؤولا لكشفت عن هويتك.
ثانيا: أعطو الناس الحرية في التنازل عن الجنسية فأنا كمزدوج الجنسية أريد التنازل عن جنسيتي المغربية.
أحب بلدي لكن أكره مسؤولييه
لنبدأ من الصفر فالامر كله يتعلق بتلك الامور العالقة بين البلدين، وهنا نحدد الملابسات ونسطر عليها فلا المغرب وللاسف قد يقارن مع قوانين هولندا ولا هولندا البلد ولا المغرب كان بديلا لهؤلاء المهاجرين في عز الانفراج الاقتصادي كي يكون ملاذا لهم في عز الازمة العالمية، فلو اخذنا براي اولائك المزدوجي الجنسية لاكدو هذا الكلام والسلام العلام
أنا لي مفهمتش، هولاندا مخلصة فلوس طيارة وبغات تهنيكم من مصاريف هاد الناس باش يالاه ايلا تكافيتو معانا حنا لي حاصلين هنا . أش بغيتو مازال؟
رد جميل و في محله نظرة الاستعلاء التي ينظرون إلينا بها تلاشت بعد أن كشف ضعفهم في التسيير فيروس كرونا اليوم أبان المغرب بفضل ابناءه الأبرار عن مكانته بين الدول المزيد من التألق في الأيام القادمة (ابتكارات ،اختراعات.......)
عندما تمنعون المغربي بالرجوع لبلده من سيدفع له الإيجار و مصاريف الكهرباء و الغاز و الماء...
أنا كمهاجر في هولندا أقول لكم ان معدل ما ينفقه المهاجر على مصاريف البيت 1000 أورو شهريا أي أزيد من مليون في الشهر .
فهل ستعوضون له الخسائر أم تتركونه يتخبط في ديونه بسبب سياساتكم الغير مفهومة!!
ما أعرف هو أن المغرب يفرض الجنسية المغربية و لا يسمح بإسقاطها، و لو فتح المجال بإسقاطها لكان تخلى الكثير عنها
يعني أن يستعمل المسؤولون المغاربة تعبير الرعايا المغاربة على هؤلاء هو نوع من التسلط لأنهم طيلة 11 شهرا رعايا أوروبيون و حين يزورون المغرب لبضعة أسابيع لا يمكن أن تعتبرهم رعايا مغاربة . هذا نوع من التدخل السافر الغير مقبول .
بل شرعتم بالسماح بعد ان اجبرتكم (لالاتكم )الدولة الهولنديه والبلجيكية على احترام رعاياها. لن ننسى موقف الحكومة المغربية تجاهنا, بعد ان نسين ترحيل اباءنا واجدادنا الى اوروبا قصرا من الريف وباقي المناطق المهمشة من ارض المغرب. وطني ايها الارمد ترعاك السماء .لن ننسى ...
Faire le nécessaire
من اجل جلاء الفرنسيين والفرنسيين من اصل مغاربي من المغرب في شهر مارس.
المسؤولين رفيعي المستوى لا يختبؤون
يضهرو الاعلام و يناقشو و يتحدثو بحريه من يمنعهم
المغرب يستعمل الجالية كورقة ضغط لأن لديه حسابات مع هولاندا ويستعمل الجالية كفئران تجارب ضدا على مصالحها. الضحية الجالية لأنه لا يعقل أن المغرب يفكر في مصلحة الجالية أكثر من هولاندا تواجدهم في المغرب هو تدمير لمستقبلهم وعائلاتهم. الجنسية المغربية أصبحت تشكل عبئا على المغاربة.
انتم يا نظام المخزن من تريدون فرض الوصاية على المهاجرين. اما هولندا او بلجيكا او اي بلد حر و ديمقراطي لا يفرض الوصاية على مواطنيه بل يحميهم و يسهل عليهم الصعوبات و يفتح لهم الطريق لتألق و تحقيق الذات.
Many people because if your stupid decision be and will suffer very much. Many people will loose their jobs, their homes and their businesses.
I just had a baby and was thing to register at the consulate and after all this bullshit, NO No No
Moroccan citizenship is useless and comes with more penalties and inconveniences than advantages.
**** anyone who made or helped make that decision.
أوروبا تقوم بالواجب تجاه رعاياها أما أنتم والله لن ننسى وخير دليل المغاربة واحلين مساكن مالهوم هولاندا هي السبب؟
العلاقات الديبلوماسية لها أصولها و قواعدها، و لا أظن أننا توفقنا في هذا الموضوع.
de quitter le Maroc
Ils ont bien la nationalité hollandaise donc ils ont le choix de rester ou de quitter le Maroc
Je comprends pas pourquoi on oblige les gens à vivre dans un pays où ils ne sont pas traité
A mon avis vaut mieux procéder à une déchéance de la nationalité marocaine ce qui est bien garanti par les lois
أنا كنت قد اتصلت وكتبت عدة مرات لوزارة الخارجية. وكتبت ايضا عدة تعاليق هنا في هسبريس بأني كنت قادما لأغادير في رحلة عمل لثلاثة أيام فقط. وراني من يومها محبوس في الفندق وما كاينش عندي الاقارب في المغرب وأطفالي الثلاثة يبكون يوميا أمامي ونقودي نفدت ولولا تاجر الأركان رحم الله ليه الواليدين الذي اتعامل معه في أكادير ومساعدته لي في هذا الظرف يعلم الله ماذا كان سيحصل لي.
هل هناك أكثر مني من تنطبق عليه هذه الشروط الثلاثة.؟؟؟ دخلت عليكم بالله إيلا تعاونوني نرد لبيتي وعائلتي.
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يعلم الحال إلا الله.
التخلف عندما يخون قلة الإبتكار.
عيب وعار شوهتونا مع العالم.
هما المهاجرين ديالنا غير الشرعيين وتهلاو فيهم بسبب كورونا.