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كُتّاب وآراء
نقابة تعليم تقترح مساهمة تطوعية بصندوق كورونا
بعد قرار الحكومة اقتطاع مقابل ثلاثة أيام من أجور موظفي القطاع العام، على ثلاثة شهور، كمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" إلى جعل مساهمة الموظفين في دعم هذا الصندوق اختيارية وليس إلزامية.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة وإلى وزير التربية الوطنية، إنها فوجئت بالقرار الحكومي القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من رواتب جميع الموظفات والموظفين، والمستخدمين، دون الأخذ بعين الاعتبار من قام بدعم الصندوق طواعية أو تكلف بإعالة أسرة توقف دخلها بسبب الحجر الصحي.
وسبق لهذه الهيئة النقابية أن دعت إلى جعل مساهمة الموظفين في دعم صندوق تدبير جائحة كورونا تطوعيا وغير محدَّد، معتبرة أن قرار الاقتطاع من أجورهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم يعيلون أفرادا من أسرهم المعطلين، والاقتطاع الضريبي المرتفع من الأجور والمعاشات، "يثقل كاهل هؤلاء الموظفين، خاصة منهم ذوي الأجور الدنيا والمتوسطة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
و السلام
لكن ،الحكومة لم تراعي مجموعة من المعطيات:
1-هناك موظفون اجورهم محدودة
2-موضفون يعيلون اسرا بعدة افراد
3-موظفون مثقلون بديون الابناك والشركات
4-موظفون يعانون عمن امراض مزمنة تتطلب ادوية باهظة الثمن
5-موظفون لهم اطفال في اعاقة وعندهم امراض
6-موظفون بلا سكن اثقل الكراء كاهلهم.......
وزد على ذلك.
بالله عليكم تطمعون في اجرة الموظف البسيط وتقولون لمختلسي المليارات عفا اللّٰه عما سلف.
راقبو ابناك سويسرا وفرنسا وباناما والولايات المتحدة واليابان ووووو ستجدون بما ستدعمون به الاسر اامغربية 500 سنة.
اين مشروع قانون التصريح بالممتلكات،اين من اينلك هذا،اين الضرائب على الدخل....ايا واين واين
صندوق التقاعد خال،من أخلاه؟
ميزانيات ابتلعت،من ابتلعها؟
مشاريع ميزانياتها تسرطات،شكون لي سرطها؟...........
خليونا والله إل كورونا ارحم واشفق منكم.
إصلاح المنظومة التعليمة اولا إصلاح الأطر
من هب ودب يلج قطاع التعليم الناس فالناس والقرع فمشيط الراس
الناس جالسين فالدار لا يحركون ساكنااا وحلان الفم في حين المرابطون من اطباء وعمال نظافة واعوان وقوات حفظ الامن 24 ساعة 24. ساعة والدموع ونكران الدات ومعندهوم نقابة معندهوم راحة وساحتين
الله ينعل اللي مايحشم هادشي مانقولكم بكل صراحة
كان على رجال التعليم أن تكون عندهم المبادرة في المساهمة خاصة أنهم يربون التلاميذ على قيم المواطنة
أما ما تقوله هذه النقابة فيبدو أنها تعزف خارج السرب