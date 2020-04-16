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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليم تقترح مساهمة تطوعية بصندوق كورونا

نقابة تعليم تقترح مساهمة تطوعية بصندوق كورونا

نقابة تعليم تقترح مساهمة تطوعية بصندوق كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 14:10

بعد قرار الحكومة اقتطاع مقابل ثلاثة أيام من أجور موظفي القطاع العام، على ثلاثة شهور، كمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" إلى جعل مساهمة الموظفين في دعم هذا الصندوق اختيارية وليس إلزامية.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة وإلى وزير التربية الوطنية، إنها فوجئت بالقرار الحكومي القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من رواتب جميع الموظفات والموظفين، والمستخدمين، دون الأخذ بعين الاعتبار من قام بدعم الصندوق طواعية أو تكلف بإعالة أسرة توقف دخلها بسبب الحجر الصحي.

وسبق لهذه الهيئة النقابية أن دعت إلى جعل مساهمة الموظفين في دعم صندوق تدبير جائحة كورونا تطوعيا وغير محدَّد، معتبرة أن قرار الاقتطاع من أجورهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم يعيلون أفرادا من أسرهم المعطلين، والاقتطاع الضريبي المرتفع من الأجور والمعاشات، "يثقل كاهل هؤلاء الموظفين، خاصة منهم ذوي الأجور الدنيا والمتوسطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - حقوقي الخميس 16 أبريل 2020 - 14:18
ياك القرار اتخذ بعد موافقة النقابات داب بغيت نعرف شكون اللي تايكذب واش النقابات ولا الخكومة
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17
2 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 14:19
تقبل الله من الجميع والله يخلف
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7
3 - مجرد كلام الخميس 16 أبريل 2020 - 14:19
سبحان الله المغرب كل متضامن الي رجال التعليم عكس التيار اين حب المغرب اين الغيرة والله هم يجلسون في البيت وعندهم راتب محترم . ارجوكم ساعدو غيركم يكفي البكاء فانتم تتمتعون بنصف العام عطل
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-29
4 - عبد المنعم الخميس 16 أبريل 2020 - 14:21
يجب عليهم المساهمة فقط فل تستثنو من لديه كريدي أو شهريته أقل من 5000درهم لأن الوقت لا ترحم فهناك مقاهي ومطاعم إلى آخره تم إغلاق محلاتهم والكراء والمخاطر الأخرى تزداد عليهم ونريد سحب جميع الشهريات الحالية من البرلمانيين والوزراء لأن اغلهم في خبر كان هؤلاء الأولى قبل أي احد
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16
5 - مها الخميس 16 أبريل 2020 - 14:22
أغلب الأساتذة منهم من تكفل بذويه خاصة الذين لم يستفيدوا رغم توفر بعضهم على رميد
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19
6 - عادل الخميس 16 أبريل 2020 - 14:27
النقابات تحاول استحمار الموظف ببيانات مضحكمة، فأنتم من قدمتم أجور الموظفين قربانا لإرضاء المخزن، ولكن لا بأس، فالزمان يريك معدن الرجال...
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21
7 - بو علام الخميس 16 أبريل 2020 - 14:28
النقابات تضحك على الشغيلة، ولكن لا داعي فنحن نعلم خبتكم منذ زمن بعيد...
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22
8 - حقيقة الخميس 16 أبريل 2020 - 14:31
حقيقة غير معقول ويجب مراجعة هذا القرار. العديد من الموظفين يستعدون الآن للمساهمة بمبالغ هامة في نطاق جمعيات الأعمال الاجتماعية لوزاراتهم أو الجمعيات المهنية لخريجي بعض المدارس او جمعية تقنيي كذا..الخ الآن بعد خبر الاقتطاع الصاعقة لم يعد أحد متحمس. ما هكذا تطلب المساهمة بل وجب أن تكون تطوعية كاين تللي عطاه الله يمكن أن يساهم بأكثر من 3 أيام. أما هذا الاقتطاع فهو أشبه بتغيب غير مشروع عن العمل بل الموظفون لن يعملوا لعدم رضاهم والدولة في امس الحاجة لهم الآن
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7
9 - موظف الخميس 16 أبريل 2020 - 14:33
وخا النقابات بايعين الماتش، من واحد الجانب عندكم الصح، ومن جانب اخر التضحية فسبيل الله نصبرو عليها
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-10
10 - مغربية الخميس 16 أبريل 2020 - 14:35
الكثير من الموظفين ساهموا من نفسهم في صندوق جائحة كورونا و منهم من تكفل باسرة و الان تقتطع الدولة من اجورهم من غير استشارتهم هدا سيكون كثيرا على الموظف ادا اضفنا له كل المصاريف الزائدة التي حتمتها عليه هده الكارثة .اتركوا الامر اختياري كل يعلم بظروفه اصلا "النقابات "لا تملك اي حق ولا سند قانوني لكي تقرر ان يقتطع من اجر الموظف هي ليست وصية عليه
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10
11 - Mahjoub الخميس 16 أبريل 2020 - 14:39
أخشى أن تستمر الجائحة ولا تجد الدولة السيولة المالية الكافية لإداء أجر الموظفيين الحكوميين، أما إدا إقتصرالأمرعلى إقتطاع يوم واحد فالأمور مازالت بخير
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-2
12 - Rachid الخميس 16 أبريل 2020 - 14:43
نقابة تعليم تقترح مساهمة تطوعية بصندوق كورونا و موظفي الدولة مساكين يساهمون في صندوق كورونا و المدارس الخصوصية يرغمون اولياء التلاميذ على دفع مستحقات شهر ابريل مع العلم ان شهر ابريل لم يكتمل (لانهم ياخدون شهر كتسبيق). ديما المدارس رابحين. و دابا كيقولوا لي بغا يساهم يساهم. حتى حنا ليبغا فينا يخلص المدرسة تطوعا منه يخلصها. أو كلنا في الهوا سوا.الإقتطاع لكل واحد .بلادنا هاذي
و السلام
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-2
13 - متتبع الخميس 16 أبريل 2020 - 14:44
كاين واحد المثال شعبي كل مغربي خدام موراه كروصة ديال بنادم بمعنى ان كل مواطن له مورد رزق فإنه ينفق على أسرته الصغيرة والكبيرة وأحيانا غيرهم
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7
14 - المخلوف الخميس 16 أبريل 2020 - 14:45
لسنا ضد التضامن.ارواحنا فداء لهذا الوطن.
لكن ،الحكومة لم تراعي مجموعة من المعطيات:
1-هناك موظفون اجورهم محدودة
2-موضفون يعيلون اسرا بعدة افراد
3-موظفون مثقلون بديون الابناك والشركات
4-موظفون يعانون عمن امراض مزمنة تتطلب ادوية باهظة الثمن
5-موظفون لهم اطفال في اعاقة وعندهم امراض
6-موظفون بلا سكن اثقل الكراء كاهلهم.......
وزد على ذلك.
بالله عليكم تطمعون في اجرة الموظف البسيط وتقولون لمختلسي المليارات عفا اللّٰه عما سلف.
راقبو ابناك سويسرا وفرنسا وباناما والولايات المتحدة واليابان ووووو ستجدون بما ستدعمون به الاسر اامغربية 500 سنة.
اين مشروع قانون التصريح بالممتلكات،اين من اينلك هذا،اين الضرائب على الدخل....ايا واين واين
صندوق التقاعد خال،من أخلاه؟
ميزانيات ابتلعت،من ابتلعها؟
مشاريع ميزانياتها تسرطات،شكون لي سرطها؟...........
خليونا والله إل كورونا ارحم واشفق منكم.
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6
15 - مغربي حر الخميس 16 أبريل 2020 - 14:47
قمة التعنت والانانية والبخل من رجال التعلبم
إصلاح المنظومة التعليمة اولا إصلاح الأطر
من هب ودب يلج قطاع التعليم الناس فالناس والقرع فمشيط الراس
الناس جالسين فالدار لا يحركون ساكنااا وحلان الفم في حين المرابطون من اطباء وعمال نظافة واعوان وقوات حفظ الامن 24 ساعة 24. ساعة والدموع ونكران الدات ومعندهوم نقابة معندهوم راحة وساحتين
الله ينعل اللي مايحشم هادشي مانقولكم بكل صراحة
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-5
16 - malisia الخميس 16 أبريل 2020 - 14:49
انا مربية مول المدرسة مابغاش يخلصنا او عندو الفلوس كلهم لباس عليهم و la cnss كالوا لينا خاص الباطرون يخلصكم. مافهمتش صحاب المدارس المشكلة حنا خدامين عن البعد ماشي جالسين....
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4
17 - أستاذ الخميس 16 أبريل 2020 - 14:50
تبرعت في سبيل الله بنصف راتبي مند بداية الأزمة لإعالة أسرتين إحداهما مساعدتي لها دائمة و لم أبق لأسرتي إلى القليل و سي العثماني أتى على ما بقي من الراتب
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2
18 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 14:56
أعتقد ان الحكومة تتصرف بغباء كبير جدا او بدكتاتورية . هناك موظفون لديهم اقساط كبيرة جدا في البنوك وهم في أمس الحاجة إلى من ينظر في حالهم ومع ذلك تتعامل الحكومة بعنهجية معهم كان لابد على الحكومة ان تستقصي على من لديه ديون وتحاول تقديم المساعدة لا الاقدام على الاقتطاع ولا عجب فهي تتطاول على اجرة الأستاذ وكأنه لا يستحق ولا يؤدي عمله كما ينبغي هكذا تنظر هذه الحكومة المشؤومة للأستاذ أنا مع التبرع نعم بيوم واحد فقط وليس لثلاثة شهور متتالية
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0
19 - افلاطون الخميس 16 أبريل 2020 - 14:56
نحن كموظفين في قطاع التعليم نبارك ماقامت به الحكومة من إجراءات.
كان على رجال التعليم أن تكون عندهم المبادرة في المساهمة خاصة أنهم يربون التلاميذ على قيم المواطنة
أما ما تقوله هذه النقابة فيبدو أنها تعزف خارج السرب
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2
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