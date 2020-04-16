نقابة تعليم تقترح مساهمة تطوعية بصندوق كورونا

هسبريس من الرباط

بعد قرار الحكومة اقتطاع مقابل ثلاثة أيام من أجور موظفي القطاع العام، على ثلاثة شهور، كمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" إلى جعل مساهمة الموظفين في دعم هذا الصندوق اختيارية وليس إلزامية.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة وإلى وزير التربية الوطنية، إنها فوجئت بالقرار الحكومي القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من رواتب جميع الموظفات والموظفين، والمستخدمين، دون الأخذ بعين الاعتبار من قام بدعم الصندوق طواعية أو تكلف بإعالة أسرة توقف دخلها بسبب الحجر الصحي.

وسبق لهذه الهيئة النقابية أن دعت إلى جعل مساهمة الموظفين في دعم صندوق تدبير جائحة كورونا تطوعيا وغير محدَّد، معتبرة أن قرار الاقتطاع من أجورهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم يعيلون أفرادا من أسرهم المعطلين، والاقتطاع الضريبي المرتفع من الأجور والمعاشات، "يثقل كاهل هؤلاء الموظفين، خاصة منهم ذوي الأجور الدنيا والمتوسطة".