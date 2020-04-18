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الرئيسية | مجتمع | السلطات تحول "مستشفى محمد الخامس" بالبيضاء إلى "كوفيد ـ 19"

السلطات تحول "مستشفى محمد الخامس" بالبيضاء إلى "كوفيد ـ 19"

السلطات تحول "مستشفى محمد الخامس" بالبيضاء إلى "كوفيد ـ 19"
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 18 أبريل 2020 - 14:05

عجَّل تسجيل عشرات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عاملات بشركة صناعية على مستوى الحي الصناعي بعين السبع في الدار البيضاء بتحويل المستشفى الإقليمي محمد الخامس إلى مستشفى خاص باستقبال المصابين بالفيروس المذكور.

وشرعت السلطات الصحية في العاصمة الاقتصادية في تحويل المستشفى الإقليمي محمد الخامس، الموجود في النفوذ الترابي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، إلى فضاء خاص بعلاج المصابين بكورونا، عن طريق نقل التخصصات المتواجدة به إلى مستشفيات مجاورة خصوصا مستشفى المنصور بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه قد جرى نقل مجموعة من التخصصات من قبيل مصلحة الولادة وكذا قسم المستعجلات إلى مستشفى المنصور، لتخفيف الضغط على مستشفى محمد الخامس وتهيئته لاستقبال المصابين بكوفيد 19.

وحسب المصادر نفسها، فقد جرى تنقيل تخصصات أخرى من قبيل تخصص العظام والمفاصل إلى مستشفى بوافي المتواجد بحي "بولو" بدرب السلطان، الشيء الذي يجعل مستشفى محمد الخامس معدا لمعالجة المرضى والحالات المشكوك في إصابتها بكورونا.

وأثار هذا القرار امتعاض عدد من ساكنة عمالة عين السبع الحي المحمدي، الذين كانوا يتوافدون على مستشفى محمد الخامس، معتبرين أن تنقيل هذه التخصصات إلى مستشفيات أخرى من شأنه أن يزيد من معاناتهم في التنقل في ظل الحجر الصحي.

وطالب مواطنون السلطات الصحية والسلطات المنتخبة بتجهيز مستشفيات في الأحياء وتوفير الأدوية بها، وتوفير هذه التخصصات بها، بدلا من نقلها صوب عمالات أخرى، مع ما يرافق ذلك من معاناة للتنقل صوب مستشفى المنصور بالبرنوصي أو مستشفى بوافي بدرب السلطان.

وشرع مستشفى محمد الخامس في استقبال عدد من المصابين، خصوصا اللواتي كن تشتغلن في الشركة الفرنسية التي صارت تلقب بـ"بؤرة كورونا"، حيث تتواجد به العشرات من الحالات المؤكد إصابتها، واللواتي كان قد جرى نقلهن إليه بعد إجراء التحاليل المخبرية عليهن وتأكد إصابتهن.

ووجدت العاملات بشركة متخصصة في المواد والأجهزة شبه الطبية أنفسهن مصابات بفيروس كورونا، بعدما جرى تسجيل حالة سيدة خمسينية تشتغل رفقتهن نهاية الأسبوع الماضي؛ وهو ما دفع بالسلطات إلى اجراء فحوصات طبية على باقي العاملات، ليتبين إصابة عدد كبير منهن.

وحسب مصادر من الشركة المذكورة، فإن عدد الحالات كبير جدا؛ بالنظر إلى أن عدد النساء اللواتي تشتغلن بها يصل إلى 200 عاملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ولد تمارة السبت 18 أبريل 2020 - 14:12
المرجو من الحكومة الموقرة إتخاد تدابير صارمة تجاه المتلاعبين بالحجر سواء كانو مواطنين أو أصحاب الشركات أو أصحاب المصانع و إقرار حجر صحي يشمل اليوم بأكمله لا خروج و لا دخول هذا في المناطق الممتلئة بالسكان و غض النظر عن المناطق القروية الغير موبؤة و السلام
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7
2 - محمد السبت 18 أبريل 2020 - 14:15
الله ايهديكم في هذه الظرفية الخاصة يجي تقبل كل القرارات لاننا في حرب بكل معنى الكلمة
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6
3 - أونتي_كرونا السبت 18 أبريل 2020 - 14:17
الغريب في الأمر أن شرائح كبيرة من المجتمع و خصوصا الفئة التي لم تتلقى تعليم حقيقي لا يزالون يمنون النفس بالاحتفاظ بمزايا الحياة العادية من مأكل و مشرب و تطبيب و تغفل ان الظرفية تضع البشرية على المحك و يلزم الثبات و التريث و الاستغناء عن حب الذات حتى في كرونا.هذا قرار جميل من وجهة نظري كخطوة إستباقية قبل وقوع الكارثة فأن تكون مريض بلحلاقم مثلا وتذهب لمستشفى به حالات كرونا فتصاب انت ايضا و تصبح مريضا بلحلاقم او بكرونا.واش فهمتوا ولا نزيد نبسط راه الدولة اليوم تعمل جاهدة من اجل احتواء الازمة.أرجوكم تجردوا من الانا و أستقروا عند نحن.
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7
4 - وماذا عن ... السبت 18 أبريل 2020 - 14:18
... المستشفى الميداني المقرر اقامته في بناية المعرض الدولي بالدار البيضاء ؟
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-6
5 - متصفح السبت 18 أبريل 2020 - 14:22
اللهم اشف هذه العاملات المصابات اللواتي لا حول لهن ولا قوة أمام طغيان و جبروت أرباب الشركات المتغطرسين الذين لا يفكرون إلا في الربح المادي و يعبثون بأرواح الفقراء ، اللهم خفف عنهن ما نزل و اشفهن شفاء لا يغادر سقما
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0
6 - الحدأة السبت 18 أبريل 2020 - 14:22
حسب علمي المستخدمون في مصانع الأدوية يرتدون القفازات و الكمامات ليحمو أنفسهم من إستنشاق غبار الأدوية المصنعة حتى قبل إنتشار كورونا كيف أصينو بهاذا المرض ،
تانيا يجب الإشارة لإسم هادا الدواء و سحبه من الصيدليات حتى لا يصاب به ٱخرون لأنه ملوث بفايروس كوفيد 19
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7 - محمد السبت 18 أبريل 2020 - 14:23
ناس ليفيهم فيروس بدون اعراض فرضو عليهم الحجر الصحي المنزلي را مستشفيات مغاديش استحمل جميع الاعداد تركيز على حالات الخطيره.
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8 - Saad السبت 18 أبريل 2020 - 14:23
بنادم باغي يعكس من والو
وأثار هذا القرار امتعاض عدد من ساكنة عمالة عين السبع الحي المحمدي، الذين كانوا يتوافدون على مستشفى محمد الخامس، معتبرين أن تنقيل هذه التخصصات إلى مستشفيات أخرى من شأنه أن يزيد من معاناتهم في التنقل في ظل الحجر الصحي.


وا راه طوارئ هادي ا سميتك
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9 - مواطن السبت 18 أبريل 2020 - 14:25
افضل اجراء حتى لا تنتقل العدوى لباقي المرضى . و على المواطنين تفهم الوضع والاكتفاء بالتنقل الى المستشفى الاللضرورة ، في ظل عدم كفاية التجهيزات و الاطر الطبية التي لاتسعف وزارة الصحة لتجهيز المستوصفات بالتخصصات المطلوبة . على المواطن الصبر و تحمل عبء التنقل لباقي المستشفيات . اللهم ارفع عنا هدا الوباء . و اتمنى ان تاخد الحكومة العبرة و الاهتمام بالوضع الصحي للمواطنين بتجهيز جميع الجهات و الاقاليم بمستشفيات عالية الجودة و الموارد البشرية الضرورية ومراقبة الاطر الصحية الغير مسؤولة و المرتشية . ان اقتضى الحال اقتطاع ضريبة خاصة بالصحة من جيوب الميسورين . و على بعض المواد المضرة بالصحة و الغير ضرورية و التبغ ....
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10 - باغي نعاون السبت 18 أبريل 2020 - 14:27
واش ممكن نعرفو شنو طبيعة المواد الطبية المصنعة في هاد الشركة
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11 - البيضاوي السبت 18 أبريل 2020 - 14:27
لأن صاحب الشركة فرنسي لم يطبق عليه قانون الطوارئ.عريتونا ا ذلتتونااا
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