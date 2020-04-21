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الرئيسية | مجتمع | عصابة "الكمامات القاتلة" تدخل البرلمان .. والعثماني: تربك السوق

عصابة "الكمامات القاتلة" تدخل البرلمان .. والعثماني: تربك السوق

عصابة "الكمامات القاتلة" تدخل البرلمان .. والعثماني: تربك السوق
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:00

وصل ملف عصابة ما باتت تعرف إعلاميا بـ"الكمامات القاتلة"، المتابع أعضاؤها بتزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة، إلى قبة البرلمان، حيث أثار رئيس الحكومة مساهمتها في إرباك السوق المغربية.

وخلال جلسة عامة خصصت لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، حول موضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن، نبه سعد الدين العثماني إلى أن عددا من الإشكالات تواجه تسويق المغرب للكمامات، مشيرا إلى أنه يتوصل بالعديد من الشكاوى من المواطنين.

وكشف العثماني، اليوم الثلاثاء، أنه "يتم تنزيل 5 ملايين كمامة في السوق، وسيتم رفع العدد لتجاوز الصعوبات التي تواجهه"، مضيفا: "نحن واعون بالنقص الذي يعرفه السوق، لكن الأمر يتطلب أن يقتني المواطنون حاجياتهم فقط".

وفي هذا الصدد أكد العثماني أن الحكومة قررت مواجهة التلاعبات بالكمامات، إذ تم اعتقال عدد من المتاجرين غير القانونيين بها، مبرزا أن "السوق يعرف تعقيدات؛ فرغم دخول الصيدليات على الخط إلا أن الكميات التي تتوصل بها غير كافية، إذ لا تتجاوز مائة كمامة".

من جهة ثانية أوضح العثماني أن "الإجراءات التي اتخذها المغرب هدفها التخفيف من تداعيات هذه الجائحة"، مبرزا أن "هناك خلية للتفكير في ما بعد كورونا بهدف الإقلاع الاقتصادي".

وأكد العثماني أن "الحديث عن قانون مالية تعديلي سابق لأوانه، لأنه لا توجد فرضيات ثابتة، وخلال يونيو ستتضح الأمور، وهل هناك حاجة له"، منبها بخصوص الدين الخارجي أنه ضروري لضمان العملة الصعبة في المستقبل، وزاد موضحا: "هناك تحولات يمكن أن تقع، لذلك استبقنا الأمر لحماية بلدنا، وهو دين مخصص للعملة الصعبة وليس للميزانية الداخلية".

وحول تزويد السوق المواد الأساسية الفلاحية والغذائية، قال العثماني إن الحكومة "عبأت جميع القطاعات لتزويد السوق المغربية بالمؤن"، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلى تجنب الاحتكار، لأن جميع المواد متوفرة في السوق.

وأضاف العثماني أن "المغرب اليوم يتوفر على أكثر من ثلاثة أشهر من التموين"، مؤكدا أن هناك ما يكفي، والمطلوب عدم إرباك السوق، لأن هناك مراقبة للمواد.

رئيس الحكومة أورد أن "الإجراءات التي يتم اتخاذها ليست مفيدة إذا لم يكن هناك وعي وحس وطني جماعي"، مشددا على أن "تداعيات هذا الفيروس يتم اكتشافها والعمل على تجاوزها".

وفي هذا الإطار أوضح العثماني أنه "رغم أن هناك تحكما في الفيروس إلا أن هناك خطورة قائمة، لذلك فالحجر الصحي ضروري"، مبرزا أن "سبب الزحام هو الخروج غير المبرر"، وأن "الأمر يتطلب الالتزام بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها الكمامة عند الخروج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ahmed الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:08
Oui mais en attendant les gens prennent des amendes si ils n'ont pas les masques. Ce qui pousse les gens à utiliser le masque plusieurs fois et même pendants plusieurs journées. Du coup, je me demande pourquoi on punis les gens de ne pas porter des masques alors qu'ils ne sont pas si abondant que ca. Une petite question, j'aimerai bien savoir aussi qui produit ces masques au Maroc ?
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28
2 - oujdi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:13
مشفنا لا كمامات قاتلة ولا كمامات صحية غير الإنتاج 5 مليون و نصف في النهار و الحقيقة المرة لا توجد حتى نصف كمامة
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27
3 - Brahim الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:20
لاتوجد أي جماعة دون أن توجد بها ولو صيدلية واحدة بالعالم القروي. أما المدينة فالصيدليات جد منتشرة والتوزيع معقلن. إذا لماذا لايكون بيع الكلمات حسرا على الصيدليات؟ لماذا ؟لضمت أنها تراعي الشروط والمعايير الصحية والوظيفي المعتمدة. ثم يجب أن تباع وهي معقمة داخل علبة من 10وحدات مكتوب عليها " معقمة ٪100. ويمنع بيعها بالتقسيط أي حبة حبة لأنها تتلوث بيد البائع أو المشتري
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8
4 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:24
لابد من ابداء الراي بالرغم من عدم تقبله من البعض ودائما في اطار حرية التعبير والراي الاخر ..وسبق ان ذكرت ان العناوين في الاعلام تضغط على القضاء وعلى الراي العام فمثلا يكفي ان نصف الكمامات بالمزيفة وهي فعلا كذلك لانه تم تزييف العلامة التجارية الامريكية كسائر عدة شركات والتي تقوم بتزييف علامات تجارية عالمية داخل المغرب ..اما وصف الكمامات بالقاتلة فهذا مجرد من الصحة..فهي لم تسبب قتلا ولن تقتل احدا حتى اذا استعملت ...خاصة اذا علمنا ان وزير التجارة والصناعة له شركات النسيج تحتكر السوق والتسويق ولايمكن لاي كان منافستها حتى بكمامات ذي جودة عالية واحيلكم الى تدخله بشدة من اجل سحب نسيج تركيا من السوق المغربي من خلال قوانين لاعلاقة لها بالمنافسة ..بل يحب التركيز على تحايل عشرات المدارس الخاصة على الدولة بوثائق مزيفة للحصول على الدعم؟!..كما قد كان هناك استيراد لنفايات سامة قاتلة ولكن لم يحدث اي شئ للوزيرة التي ساهمت في جلبها من إيطاليا لتحرق بالمغرب ؟!؟...والان لان القضية تتعلق بنجلي محاميين ضد الاملاءات المخزنية قضائيا فهاهو الانتقام يبدو واضحا مع انه لاتزر وازرة وزر اخرى..
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13
5 - أمينة اليملاحي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:26
جواب السيد رئيس الحكومة جد مقنع ونشكر ونقدر كل التدابير اللازمة المتخذة، وخاصة في هذه الظرفية الاستثنائية،
الا أننا ندعو الدولة إلى التصدى بكل قوة لكل مايمكنه المس بصحة المواطنبن خاصة ونحن نعلم ظروفهم الاجتماعية، نقترح تكلف جهة رسمية بتعاون مع المجتمع المدني بحل مشكل الكمامات باغتبارها آلية فعالة للحد من انتشار العدوى.
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-1
6 - affaire criminelle الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:28
à monsieur el othmani... l'affaire des masques contrefaits n'est pas une question de marché... mais plutôt de santé et de vie du personnel de la santé et des marocains... donc prière de ne pas réduire cette affaire criminelle à une simple affaire de marché.
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3
7 - civisme et civilité الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:28
On peut produire autant qu’on veut , tant qu’il y’a des personnes qui font comme ils ont fait avec le papier hygiénique, il y’en aura jamais assez pour tout le monde. Même si le pharmacien ne donne que ce qu’il faut, il y’a des malins qui vont faire le tour de toutes les pharmacies pour en avoir plus que les autres. C’est notre éducation et notre égoïsme qu’il faut revoir
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1
8 - البيضاوي11 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:32
انا في اعتقادي ان الكمامات ليست بقاتلة وقد تفي بالغرض....
فقط اصحابها حاوىو بيعها بتزويرهم للعلامة التجارية. وهذا واقع ل المنتجات في المغرب ومنها الادوية و الاغدية وووو
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