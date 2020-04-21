الأعراض المرضية تغيب عن غالبية المصابين بـ"كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن 78 في المائة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب لا تظهر عليهم علامات مرضية، أو تظهر عليهم أعراض بسيطة.

وأوضح اليوبي، في التصريح اليومي لوزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، أن 17 في المائة من مجموع المصابين حالتهم الصحية حميدة، بينما 5 في المائة فقط من مجموع المصابين هم الذين يوجدون في أقسام العناية المركزة والإنعاش.

اليوبي أشار إلى أن الأشخاص المتكفل بهم في الإنعاش والعناية المركزة لا يشكلون سوى 14 في المائة من الطاقة الاستيعابية للأسرة المخصصة من طرف وزارة الصحة، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية تفوق بكثير نسب المصابين بالمملكة.

وأورد المصدر ذاته أن النسبة المئوية للمتعافين ارتفعت في المغرب لتصل إلى 12.2 في المائة، بينما نسبة الوفيات مستقرة في 4.4 في المائة.

وتواصل البؤر الوبائية في المغرب تسجيل عشرات الإصابات بكورونا؛ فقد كشف اليوبي أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت إصابات جديدة في أوساط مهنية وعمالية، خصوصا ببعض الوحدات الصناعية.

وأورد المتحدث في تصريحه أن بؤرة الدار البيضاء سجلت 18 إصابة جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات بها إلى 46، بينما سجلت في بؤرتي طنجة 9 و5 حالات، ليرتفع مجموع الإصابات بهما إلى 64 و30 إصابة على التوالي، بالإضافة إلى تسجيل بؤرة جديدة بمدينة ورزازات (يقصد سجن ورزازات الذي سجل عشرات الإصابات).

وأكد اليوبي أن طريقة تتبع المخالطين تبقى أنجع السبل للتعرف على حالات الإصابة بكورونا، موردا أنه جرى اكتشاف 146 حالة من المخالطين من أصل 163 من الحالات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي بنسبة 90 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3209 حالات.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 14891 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح اليوبي أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة إلى حدود السادسة من مساء اليوم، فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 393 حالة.