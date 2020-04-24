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كُتّاب وآراء
المغرب يُخطط لتخصيص 60 رحلة لإعادة المواطنين العالقين بالخارج
تتواصل نداءات المغاربة العالقين بالخارج من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك، في وقت تؤكد فيه السلطات المغربية أن التحضير يجري لعملية العودة في أقرب وقت حتى تتم في أحسن الظروف، دون أن تحدد تاريخاً للشروع لذلك.
وفي المرحلة الأولى، لن يتمكن جميع العالقين بالخارج، وعددهم 22 ألفاً دون احتساب الطلبة، من العودة إلى المغرب؛ إذ وضعت السلطات المغربية مخططاً من أجل إعادة العالقين الذين يوجدون في وضعية هشاشة فقط، بغض النظر عن المناطق التي يوجدون فيها.
ونفت مصادر دبلوماسية أن تكون عملية الإجلاء ستقتصر في المرحلة الأولى على العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين أو في الجزائر، كما نقلت بعض المنابر الإعلامية عن مصادر برلمانية.
وقال مصدر مسؤول، في جواب على سؤال لهسبريس، إن "عملية الإجلاء لن تأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يوجد بها العالقون، بل ستراعي الوضعية الشخصية لهؤلاء أينما كانوا"، مشيرا إلى أن العملية "ستكون صارمة وفق تعليمات محددة لا تراعي دولة أو منطقة الاستقبال التي يتواجد بها العالقون".
وتتجه السلطات المغربية، بعد تلقي الضوء الأخضر من وزارة الصحة ودراسة إمكانيات الاستقبال والرعاية الطبية، إلى إجلاء العالقين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، وعددهم حسب تقديرات جهات رسمية ما بين 5 آلاف و6 آلاف.
هذه العملية تتطلب تخصيص ما بين 50 و60 رحلة، وفق مصادر رسمية، التي أشارت إلى أن "عملية العودة مكلفة، وقد تم تخصيص ميزانية لذلك مرتبطة بالميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا"، مضيفة أن "طائرة تحمل ما بين 180 و200 راكب قد تكلف الدولة حوالي 300 ألف يورو، أي 300 مليون سنتيم".
ولتسهيل عملية تواصل المغاربة العالقين مع المصالح الدبلوماسية للمملكة بالخارج، وضعت وزارة الخارجية على موقعها الرسمي أرقاما هاتفية خاصة بكل قنصلية، إضافة إلى مركز التواصل وخلية الأزمة التي تم إحداثها منذ قرار إغلاق الحدود.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن عودة المغاربة العالقين بالخارج ينبغي أن تندرج في إطار تعزيز المكتسبات المهمة المحققة من قبل المغرب في مجال مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت بوريطة، في هذا السياق، إلى أن عودة هؤلاء المغاربة العالقين على إثر قرار الإغلاق المؤقت للحدود في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ستكون بمثابة "عنصر آخر سيثبت نجاح المقاربة المغربية" في تدبير الأزمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
وكبادرة أخرى يجب على الدولة تسهيل امكانية تحويل الاموال الازمة لعيش بعض العالقين من طرف ذويهم بالمغرب
وانتوما تعرفو.
على الدولة استغلال الطائرات الداهبة لنقل المغاربة في الخارج بنقل العالقين في الداخل، بدل ارسال طائرات فارغة.
رمضان مبارك
لماذا التعنت بإرجاعهم لبلدانهم؟!
بلدانهم تكفلت بتوفير الرحلات و اللوجيستيك و كل شيئ، إلا انَّ تعنت المسؤولين ضيَّعَ على الالاف من المغاربة حقوقهم في تلك الدول و تسبب في الإحتقان لدى المهاجرين و حقدهم على المغرب...
يجب معاقبة هذا المسؤول الذي تسبب في هذه المشاكل بل جعل المغرب أُضحوكة عندما عرضت بعض وسائل الإعلام الأروبية تقارير عن رغبة بعض المغاربة المهاجرين بالتنازل عن جنسيتهم المغربية التي لا تسبب لهم سوى المشاكل.
للأسف المغرب دخل في دوامة و لا ندري من هذا الوزير أو المسؤول النابغة الذي صدر منه هذا القرار و لا ندري أين هي نباهة رئيس الحكومة الذي وافق على هذا القرار!
نريد محاسبة المسؤولين حتى تعود الثقة و الإعتبار للمهاجرين الذين حسوا بخذلان وطنهم
طلقونا نمشيو عند اولادنا الله يرحم لكم الوالدين فهاد العواشر ..
كيف يتم الاتصال هل هناك رقم هاتفي خاص
أنا عالق في بريطانيا ولا اعرف ما هو الحل
أضن من الأفضل إبقاءهم حتى نهاية العالم.
و استقدام فقط المغاربة من سبتة و مليلة القادمين بالمجان على أقدامهم. وحتى الجزائر يمكن دخولهم من زوج بغال أو فكيك كما داءبة على ذلك مرارا.
أما الحالات الانسانية يجب الاسراع بإدخالهم مهما كلف الأمر و تخصيص فنادق للحجر الصحي فهذا هو الوقت ليتضامن أصحاب الفنادق مع الشعب و يجب على الكل المساعدة بما قدره الله و الله لا يضيع أجر المحسنين
من جهة ثانية أن ذهاب الطائرة إلى جهة معينة لابد لها أن تمتلئ عن الآخر أو تقل كل الركاب في حالة وجود عدد قليل لكن حسب ما هو وارد ربما إذا كان الشخص في صحة جيدة لن يتم استقدامه ولو بوجود أماكن فارغة.
كملاحظة ثالثة قيل أن تكلفة كل رحلة تقل 200 شخص أو أقل ستكلف مبلغ 300 مليون سنتيم بما يعادل 15000 درهم لكل راكب وهو أمر غير مستساغ حيث أخذت تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا من الناظور إلى برشلونة بمبلغ يقارب 350 درهم ( اللي يفهم شي حاجة يفهمني) أظن أن المبلغ مبالغ فيه
المشاكل متعددة والقدرات محدودة ونطلب من الله العلي القدير أن يلهم أصحاب القرار حسن التسيير والتدبير
فالامر ليس بالهين
فالتكافل والتفاهم والتفهم ونكران الدات من أهم أسباب النجاح للتغلب على صعوبات المرحلة
ومن هم عالقين في الداخل ؟
En ces moments de sauve qui peut universel ..Seuls Leur pays leur ROI peuvent les sauver ...
C est déchirant de les voir supplier pour rentrer au pays et se dire prêt a se soumettre à l isolement peu importe la durée et le lieu et les conditions ..Faites rentrer Nos frères et sœurs au Pays ..