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المغرب يُخطط لتخصيص 60 رحلة لإعادة المواطنين العالقين بالخارج

المغرب يُخطط لتخصيص 60 رحلة لإعادة المواطنين العالقين بالخارج
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:13

تتواصل نداءات المغاربة العالقين بالخارج من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك، في وقت تؤكد فيه السلطات المغربية أن التحضير يجري لعملية العودة في أقرب وقت حتى تتم في أحسن الظروف، دون أن تحدد تاريخاً للشروع لذلك.

وفي المرحلة الأولى، لن يتمكن جميع العالقين بالخارج، وعددهم 22 ألفاً دون احتساب الطلبة، من العودة إلى المغرب؛ إذ وضعت السلطات المغربية مخططاً من أجل إعادة العالقين الذين يوجدون في وضعية هشاشة فقط، بغض النظر عن المناطق التي يوجدون فيها.

ونفت مصادر دبلوماسية أن تكون عملية الإجلاء ستقتصر في المرحلة الأولى على العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين أو في الجزائر، كما نقلت بعض المنابر الإعلامية عن مصادر برلمانية.

وقال مصدر مسؤول، في جواب على سؤال لهسبريس، إن "عملية الإجلاء لن تأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يوجد بها العالقون، بل ستراعي الوضعية الشخصية لهؤلاء أينما كانوا"، مشيرا إلى أن العملية "ستكون صارمة وفق تعليمات محددة لا تراعي دولة أو منطقة الاستقبال التي يتواجد بها العالقون".

وتتجه السلطات المغربية، بعد تلقي الضوء الأخضر من وزارة الصحة ودراسة إمكانيات الاستقبال والرعاية الطبية، إلى إجلاء العالقين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، وعددهم حسب تقديرات جهات رسمية ما بين 5 آلاف و6 آلاف.

هذه العملية تتطلب تخصيص ما بين 50 و60 رحلة، وفق مصادر رسمية، التي أشارت إلى أن "عملية العودة مكلفة، وقد تم تخصيص ميزانية لذلك مرتبطة بالميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا"، مضيفة أن "طائرة تحمل ما بين 180 و200 راكب قد تكلف الدولة حوالي 300 ألف يورو، أي 300 مليون سنتيم".

ولتسهيل عملية تواصل المغاربة العالقين مع المصالح الدبلوماسية للمملكة بالخارج، وضعت وزارة الخارجية على موقعها الرسمي أرقاما هاتفية خاصة بكل قنصلية، إضافة إلى مركز التواصل وخلية الأزمة التي تم إحداثها منذ قرار إغلاق الحدود.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن عودة المغاربة العالقين بالخارج ينبغي أن تندرج في إطار تعزيز المكتسبات المهمة المحققة من قبل المغرب في مجال مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت بوريطة، في هذا السياق، إلى أن عودة هؤلاء المغاربة العالقين على إثر قرار الإغلاق المؤقت للحدود في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ستكون بمثابة "عنصر آخر سيثبت نجاح المقاربة المغربية" في تدبير الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - kamal الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:25
و مدا عن العالقين بين المدن الا يحق لهم الالتحاق باهاليهم برمضان
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38
2 - إلياس الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:26
ازداد حبي و تقديري و احترام للشعب المغربي عامة لما نراه من تضامن فيما بيننا خلال هذه الظروف،و خاصة لملك البلاد محمد السادس حفظه الله و لرجال الأمن و الأطقم الصحية.
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20
3 - الله المعين الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:28
نتمنى حقا ان يتم اجلاء من هم في امس الحاجة لذلك دون تحيز
وكبادرة أخرى يجب على الدولة تسهيل امكانية تحويل الاموال الازمة لعيش بعض العالقين من طرف ذويهم بالمغرب
وانتوما تعرفو.
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26
4 - مواطن غيور 1/ الطائرات الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:28
السلام عليكم
على الدولة استغلال الطائرات الداهبة لنقل المغاربة في الخارج بنقل العالقين في الداخل، بدل ارسال طائرات فارغة.
رمضان مبارك
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49
5 - كمال المنصوري الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:28
و ماذا عن المغاربة العالقين في الداخل و الذين لن يُكلفوكم أي سنتيم!؟
لماذا التعنت بإرجاعهم لبلدانهم؟!
بلدانهم تكفلت بتوفير الرحلات و اللوجيستيك و كل شيئ، إلا انَّ تعنت المسؤولين ضيَّعَ على الالاف من المغاربة حقوقهم في تلك الدول و تسبب في الإحتقان لدى المهاجرين و حقدهم على المغرب...
يجب معاقبة هذا المسؤول الذي تسبب في هذه المشاكل بل جعل المغرب أُضحوكة عندما عرضت بعض وسائل الإعلام الأروبية تقارير عن رغبة بعض المغاربة المهاجرين بالتنازل عن جنسيتهم المغربية التي لا تسبب لهم سوى المشاكل.
للأسف المغرب دخل في دوامة و لا ندري من هذا الوزير أو المسؤول النابغة الذي صدر منه هذا القرار و لا ندري أين هي نباهة رئيس الحكومة الذي وافق على هذا القرار!
نريد محاسبة المسؤولين حتى تعود الثقة و الإعتبار للمهاجرين الذين حسوا بخذلان وطنهم
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3
6 - عبدو الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:28
مرحبا بهم فبلادهم .غير نتمناو من السلطات افحصوهم قبل المغادرة وبعد الوصول .والمرجو من المواطنين ملي يوصلو بلادهم التزمو بمدة الحجر الصحي وان يكونوا معزولين بعض الشيئ عن العائلة او اخذ بعض التدابير حتى يتسنى لهم الحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم .ورمضان مبارك سعيد لجميع الامة الاسلامية .ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء في عز هذا الشهر الكريم.
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4
7 - Ahmed الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:29
الاخوان اللي بغا يجي يخلص. علاش الدولة تخلص عليك و انت اللي مشيتي بخاطرك يعني عند باسبور و خلصتي تذكرة ذهاب و فالاخير تخلص عليك الدولة باش انت تجي، راه والله كاين اللي تيموت بالجوع ما لقى مايدخل لولادو ماياكلو و انت نخلصو عليك الطيارة
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-7
8 - Simo Soussi . الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:30
الحمد لله على كل حال. شكرا جلالة الملك و للسلطات المغربية . و اتمنى ان يستفيد منها اقصى عدد ممكن من ابناء الوطن انشالله . ان بعد العسر يسرا. رمضان كريييييم
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4
9 - توفيق الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:32
وماذا عن الذين هم عالقون في المغرب وعائلاتهم في أروبا أليسو بشر.......الحكومة المغربية ليس لها مثيل في العالم لا حول ولا قوة إلا بالله
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2
10 - مقيم بفرنسا سابقاً الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:33
وماذا عنا نحن العالقون بالداخل ؟ لنا أيضا أبناء وعائلات وعمل وبيت وحياة بكل إوجهها بمقر إقامتنا بالخارج لماذا لا تضربون عصفورين بحجر فتحملنا هذه الطائرات الى الخارج وتعود بإخوتنا العالقين هناك الى ذويهم بالمغرب عِوَض إرسال الطائرات فارغة لجلبهم ومنها اننا سنخفف اعباء الرحلات بشراء التذاكر ..
طلقونا نمشيو عند اولادنا الله يرحم لكم الوالدين فهاد العواشر ..
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14
11 - محمد الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:34
السلام عليكم
كيف يتم الاتصال هل هناك رقم هاتفي خاص
أنا عالق في بريطانيا ولا اعرف ما هو الحل
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7
12 - حاصل في المغرب الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:35
وماذا عن المغاربة المقيمين في الخارج و العالقين في المغرب؟؟
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0
13 - خالد مكناس الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:35
من180 ل 200 ركاب ب 300 مليون علاه بشحال حسبوا لبلاصة كتر من مليون واش مشي بزاف اسيدي عندنا الطائرات العسكرية 630 علاش منستعملوهاش و نقصوا علينا المصاريف راه درهم زايد فينا فهاد الساعة
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0
14 - محمد الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:35
أظن أن اجلاء العالقين يجب أن يكون مقرونا أولا بتوفير بنية استقبال لهؤلاء محروسة بعناية لوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما + تكثيف التحليلات .......قبل نقلهم لمقر سكناهم الاصلية .
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15 - مواطنة حرة الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:36
علفكوم جوبوني وش حتى ليكانو فرحلة عمل وتحبسو برا غيرجعوهوم.حت راجلي خدام برا باحدى الدول الافريقية وكان عليه اكون هنا مند شهر.
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16 - توسل مهاجر الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:36
نحن كذالك الموجودون في المغرب نريد العودة إلى ابنائنا فحالهم يعلم به الا الله فأرجو من جلالة الملك فتح الحدود للعودة انا زوجتي معاقة ولدي ابنين فما ابكي الدم هنا
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17 - Said الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:36
لا يعقل ان تصرف مصاريف العودة من صندوق كرونا والله عيب وعار هذا الصندوق أحدث لمساعدة المحتاجبن أما العالقين فجلهم من مستوى لا باس به كل واحد يتكلف بنفسه ارجو النشر
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18 - Fatema الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:37
Inchallah avant fin ramdan l l'aéroport reprend son activité normalement on a besoin que nos familles à l etranger nous rejoignent. Les papas qui vivent en lybie ou en Algérie ou en tunisi et qui ont besoin de retourner au Maroc chez leurs enfants. En espère que les avions commencent les vols avant la moitié de ce mois. Et renforcer svp les contrôles au niveau de l aeroporte
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19 - محمد جام الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:38
300 مليون للطائرة.
أضن من الأفضل إبقاءهم حتى نهاية العالم.
و استقدام فقط المغاربة من سبتة و مليلة القادمين بالمجان على أقدامهم. وحتى الجزائر يمكن دخولهم من زوج بغال أو فكيك كما داءبة على ذلك مرارا.

أما الحالات الانسانية يجب الاسراع بإدخالهم مهما كلف الأمر و تخصيص فنادق للحجر الصحي فهذا هو الوقت ليتضامن أصحاب الفنادق مع الشعب و يجب على الكل المساعدة بما قدره الله و الله لا يضيع أجر المحسنين
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20 - محمد غلا الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:41
ما أثار انتباهي هو الطريقة أو المعايير التي ستعتمد لاختيار من لهم الحق في الرجوع أولا. هذه المسألة تطرح عدة تساؤلات وخاصة كما لاحظنا أن هناك من يستغل الفرص.
من جهة ثانية أن ذهاب الطائرة إلى جهة معينة لابد لها أن تمتلئ عن الآخر أو تقل كل الركاب في حالة وجود عدد قليل لكن حسب ما هو وارد ربما إذا كان الشخص في صحة جيدة لن يتم استقدامه ولو بوجود أماكن فارغة.
كملاحظة ثالثة قيل أن تكلفة كل رحلة تقل 200 شخص أو أقل ستكلف مبلغ 300 مليون سنتيم بما يعادل 15000 درهم لكل راكب وهو أمر غير مستساغ حيث أخذت تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا من الناظور إلى برشلونة بمبلغ يقارب 350 درهم ( اللي يفهم شي حاجة يفهمني) أظن أن المبلغ مبالغ فيه
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21 - الصبر والتفهم الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:41
الله المعين نتمنى التسخير من الله سبحانه وتعالى
المشاكل متعددة والقدرات محدودة ونطلب من الله العلي القدير أن يلهم أصحاب القرار حسن التسيير والتدبير
فالامر ليس بالهين
فالتكافل والتفاهم والتفهم ونكران الدات من أهم أسباب النجاح للتغلب على صعوبات المرحلة
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22 - محمد الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:41
السلام عليكم ، نحن عالقون بالجزيرة الخضراء في إسبانيا مند 40 يوما مريد العودة لقضاء رمضان رفقة العائلة ، بالنسبة لي أستطيع قضاء وقت أكثر هنا ولكن عائلتي قلقة جدااا علي، أريد العودة إلى عائلتي في أقرب وقت ممكن إرحمونا يرحمكم رب السموات و الأرض ، نواجه ندائنا إلى الملك لكي يتدخل لإنقادنا في أسرع وفت ، و شكرا
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23 - ابو زينة الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:41
خطوة مهمة رغم تاخرها ارجو ان تتم وفق مسطرة عادلة بعيدة عن الانتقاءية وعن المعايير التي تحكم بمنطق باك صاحبي
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24 - Noor الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:42
مادا هن العلقين داخل المغرب نحن ايضا عالقون و معرضون لخسارة وظائفنا بالإضافة إلى ان هنا الكتير بعيد عن عائلته
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25 - Moevertigo الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:42
مرحبا بإخواننا من دول المهجر،
ومن هم عالقين في الداخل ؟
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26 - said الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:42
Il était temps de penser a ces marocains bloqués en terre étrangère...
En ces moments de sauve qui peut universel ..Seuls Leur pays leur ROI peuvent les sauver ...
C est déchirant de les voir supplier pour rentrer au pays et se dire prêt a se soumettre à l isolement peu importe la durée et le lieu et les conditions ..Faites rentrer Nos frères et sœurs au Pays ..
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27 - يحيى وجدة الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:42
وماذا عن العالقين بالمغرب ماذا ستفعلون معهم انا مقيم باسبانيا راني مخلي عاىلتي وداري لهيه ديرونا هتا حنا حل
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28 - مهاجر الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:42
سوف يتم ادخال قلة من المغاربة مع نهاية حالة الطوارئ ونهاية رمضان لكي تغطي الدولة فشلها وتنكرها لمواطنيها عكس الدول المجاورة وغيرها . تخيلوا معي في دولة ما يوجد فقط 10 او 20 فرد في وضعية هشاشة والطائرة تحمل ما بين 180 و200 راكب, فهل ستذهب طائرة لارجاع قلة وتترك الاخرين؟؟؟ هل ستقيل الطائرات العالقين في المغرب لارجاعهم لبلدان الاقامة وتاتي بالمغاربة هناك؟؟؟
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29 - الله تجبهم على خير لكن الجمعة 24 أبريل 2020 - 21:43
عليهم ان يتحملو مصارف عودتهم اغلبهم خرجو لسياحة يعني من الطبقة الميسورة ادا يتحملو مصارف عودتهم عادي.
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