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الرئيسية | مجتمع | وزير التربية: برمجة الامتحانات رهينة بظروف رفع الحجر الصحي

وزير التربية: برمجة الامتحانات رهينة بظروف رفع الحجر الصحي

وزير التربية: برمجة الامتحانات رهينة بظروف رفع الحجر الصحي
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 ماي 2020 - 00:00

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، جميع التلاميذ والتلميذات إلى مواصلة عملية "التعليم عن بعد"، التي تنطلق اليوم الاثنين بعد انتهاء مدة العطلة المدرسية.

وأكد الوزير أمزازي على ضرورة استئناف "الدراسة عن بعد"، في "إطار الاستمرارية البيداغوجية التي نهجتها الوزارة منذ تعليق الدراسة في 16 مارس 2020".

وأضاف الوزير، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ليلة الأحد: "تتواصل، ابتداء من الاثنين 4 ماي 2020، عملية "التعليم عن بعد"، من خلال بث الدروس عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية" و"الرياضية"، وكذا من خلال بوابة "TelmidTICE"، وجميع الآليات المستعملة من طرف الأساتذة".

"ستتميز هذه المرحلة الجديدة باستكمال المقررات الدراسية وتخصيص عدد كبير من الحصص المبرمجة للمراجعة والدعم، من أجل التحضير الجيد للامتحانات، والتي تظل برمجتها رهينة بتطور الوضعية الوبائية ببلادنا وبظروف رفع الحجر الصحي"، يوضح وزير التعليم.

ودعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين ونساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي والأمهات والآباء، إلى المزيد من التعبئة والانخراط في هذه العملية، خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا ولوطننا الحبيب".

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أقرت عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020، من أجل "تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي".

ويطالب تلاميذ، على صفحات التواصل الاجتماعي، الوزير أمزازي بتوضيحات رسمية حول مستقبل السنة الدراسية.

ولم تُفصح بعد وزارة التربية الوطنية عن تصوّرها لتدبير امتحانات نهاية السنة برسم الموسم الدراسي الجاري، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة أن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية الراهنة، كإلغاء امتحانات بعض المستويات، أو إنجاح التلاميذ دون إجراء الامتحانات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - تلمييد الاثنين 04 ماي 2020 - 00:07
انا عطلة وانا قسط من الراحة العطلة كاملة وانا كنقول عاالله يخرجو لينا شي، قرار وعمري رتاحيت نفسيا بسبب هادشي كاع الدول المتقدمة سبقات قرار يخص التعليم باش الناس مساكن عالاقل غير ارتاحو من الدراسة ويركزو علا الفيروس حنا لا ماحدنا لدراسة والحجر الصحي وكونيكسيون والفيروس ياااربي اش هاذ العبث قالك الدراسة عن بعد كاع ماقرينا عن قرب كضحكو علينا زعما
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312
2 - hassan الاثنين 04 ماي 2020 - 00:10
نرجو من الوزارة ان تحدد لنا هل سنجتاز الامتحان في المقرر بكامله تم فقط في الجزء الذي درسناه حضوريا الى غاية 14 مارس وشكرا
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49
3 - معلقة على شرط الاثنين 04 ماي 2020 - 00:11
لم تعد الامتحانات كما كانت مبرمجة في يونيو بناء على ما سبق للوزير و ان صرح به بل ستجرى بعد توافر مجموعة من الشروط التي لا يعلمها إلا الله
علميا بعد تسويق اللقاح في الصيدليات المغربية
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18
4 - rachid الاثنين 04 ماي 2020 - 00:13
في الحقيقة هذه بادرة طيبة أن يتابع التلاميذ الدراسة عن بعد لكن جل التلاميذ الذين يقطنون بالعالم القروي فهم متضررون لأن هناك من لايتوفر على الامكانيات التي تلائم الدراسة وتساعد التلاميذ على تتبع الدروس عن بعد
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26
5 - كلام معقول الاثنين 04 ماي 2020 - 00:13
في إعتقادي الحل هو إلغاء الإمتحانات الإشهادية، وإعتماد نقط المراقبة المستمرة كمعيار للنجاح ،فالسنة إستثنائية ،وهذا هو واقع، وهو الحل الذي تطبقه فرنسا حاليا، أما تأجيل امتحانات البكالوريا لشتنبر كما تعتزم الجزائر سيربك الموسم الدراسي المقبل.
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35
6 - حسن بن علي الاثنين 04 ماي 2020 - 00:14
مردودية التعليم عن بعد ضعيفة إن لم تكن منعدمة ......بعض الشعب صفر دروس ... والاجواء عموما بما فيها نفسية و معنويات التلاميذ لا توحي بأن هناك عملية تعليمية ...
إذن.. إما إرجاع التلاميذ الى الاقسام و إما وضع حلول تأخذ بعين الاتبار الانقطاع الذي عرفته السنة الدراسية...
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21
7 - تلميذ الاثنين 04 ماي 2020 - 00:16
نرجو من وزير التعليم أن يعطينا قرارا بخصوص الإمتحانات الإشهادية للأننا الآن نسير في المجهول حيت أن البعض لا يتوفر على مسائل التعليم عن بعد وإعطائنا جوابا موضعيا لنكشف عن تفاصيل مسيرتنا الدراسية لهذه السنة
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19
8 - Asmaa الاثنين 04 ماي 2020 - 00:16
و مازال بكل هذا لم يوضح شيئ،نطالب فقط أن يصدر قرار رسمي لا أن نظل معلقين ،و أؤكد في كلامي على عدم نجاعة و فاعلية ما يسمى "الدراسة عن بعد" و أنها لا تشمل معظم التلاميذ....نريد فقط أن توضح لنا وزارة التربية و التعليم مصير نحن كتلاميذ سواء على المستويات الإشهادية أو غير الإشهادية ،،،
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15
9 - bouybawn isa الاثنين 04 ماي 2020 - 00:18
- لا يتهرب من الامتحانات الا التلاميذ الكسالى ويبحثون عن اقل الاعذار
- الاداريون في راحة تامة منذ شهرين لذلك فلا حق لهم في شهر غشت
- اهمية الامتحانات في تحديد من يستحق ومن لا يستحق خاصة 1 و 2 باك

للتذكير ايضا
جميع الدول تغرم وتجبر وتفرض ارتداء الكمامة او القناع نظرا للدور الذي تلعبه هذه الاداة البسيطة

في تفادي العدوى والحد من انتشار الوباء لذلك المرجو من الجميع عدم التهاون وعدم الاستخفاف من

ارتداء الكمامة سواء في اماكن العمل او في المحلات التجارية او في وسائل النقل حتى تجنبوا

وتتجنبوا انتشار المرض . كما تجدر الاشارة الى اهمية القبعة او الشابو في الوقاية . ولكم المثل

الواضح في الممرضات والممرضين والاطباء. وهناك امور اخرى خاصة ضرورة العسل الدائم

بالماء والصابون والتباعد الاجتماي ما امكن.
ان الكمامات اصبحت في متناول الجميع وتوجد حاليا بكثرة في الصيدليات .
ولابراز اهمية الكمامات فانه حتى التماثيل في الدول اصبحت مجهزة بالكمامات حتى تصبح قاعدة

عامة محترمة من الجميع . اما في الصين فاننا كنا نلاحظ دائما ولادنى مرض يرتدي الجميع الكمامات.
اللهم اني قد بلغت.
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-60
10 - said الاثنين 04 ماي 2020 - 00:19
اديرو معانا شئ حل الله يرحم ليكم الوالدين راه النفسية ديالنا تدمرات فهاد الحجر الصحي مابقينا عارفين واش نديرو
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30
11 - متكلمة باسم اولاد الشعب الاثنين 04 ماي 2020 - 00:21
انا بالصراحة جاني هادشي غير كيديروه هباء منثورا لان عدد كبير من التلاميذ لي منهم انا متضررين من هاد العملية حيت ماكنتوفروش على الإنترنت اليومي او الويفي والحواسيب والهواتف الذكية من الطراز الجديد عكس الذي نراه على التلفاز بما يخص التلاميذ الآخرين ولذلك اطالب الوزارة بوضع حل لنا نحن كفئة معوزة
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23
12 - منى الاثنين 04 ماي 2020 - 00:21
أبنائي يسالونني كل اليوم متى سيجرى الامتحان وكيف سيجرى؟ وهل هناك خطر اصابتنا بكورونا؟إنهم يعيشون في قلق نفسي رغم حرصي الدراسة عن بعد لا يمكن أن تعوض الدروس الحضارية
أرجو أن تفرج الوزارة عن قرار نعرف به مصير السنة الدراسية فلقد تعبنا وتعب ابناؤنا هل من الصعب استلهام تجارب دول أخرى تواجه هي الأخرى الوباء ؟
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26
13 - محمد الاثنين 04 ماي 2020 - 00:21
ابنائي التلاميذ عليكم فقط التركيز على دروسهم والاستعداد الجيد للفروض والامتحانات ،ولايجب ان تفكروا في اشياء اخرى....يجب وضع التقة الكاملة في المسؤولين على القطاع وعدم التشويش عليهم ،ونطلب الله ان يرفع عنا هدا الوباء
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-31
14 - Nabil tanger الاثنين 04 ماي 2020 - 00:22
بالنسبة لي أرى إدراج شهر يوليوز ضمن السنة الدراسية لاستكمال الدروس و الدعم. و جعل شهر غشت شهر امتحانات مع الزيادة في عدد مراكز الامتحانات بما فيها المؤسسات الخاصة و التقليل من عدد التلاميذ في كل قاعة و الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص في الحراسة.
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-8
15 - Adil الاثنين 04 ماي 2020 - 00:23
هذا التعليم عن لم يفي بالغرض كما يحسبه وزير التربية والتكوين وووووو.
نحن الأباء في محنة مع أطفالنا. المرجو فتح أبواب المؤسسات التعليمية حسب برنامج مدروس على الأقل يومين لكل مستوى مع تقليل عدد التلاميذ في الفصل. وذلك لتقييم مستوى التلاميذ وما اكتسبوه خلال هذه الفترة من الحجر. انشري هسبريس
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-11
16 - طالبة الاثنين 04 ماي 2020 - 00:24
ارجو ان تتضح الامور اكثر فالله وحده يعلم بنا كما انه يجب اتخاد قرار صائب و في وقت قريب لنعلم ما الذي يجب ان نفعل فالدروس عن بعد لا تكفي الاساتذة اغلبهم يرسلون ملفات و حتى و هم يقومون بدورهم و نشكرهم لكن هذا لا يكفي كنا قي الاقسام و بالشرح و بالساعات الاضافية و بالعمل الكثيق لكي نفهم الدرس فهل تضنون ان مجرد ارسال pdf يحل المشكل نعلم ان جميع الدول تعاني من نفس الامر لكن يجب عليكم ايضاح الامور لنا لكي نعلم ماذا يجب ان نفعل فنفسيتنا تذمرت
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12
17 - تلميذ الاثنين 04 ماي 2020 - 00:25
خاصهم يعلمونا على تيساع باش نراجعو مزيان
وخا راه ما عندنا مانراجعوا
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11
18 - سفيان الاثنين 04 ماي 2020 - 00:25
مكاين لقراية لا والو عن بعد الطريقة الي اعتمدوها المدارس وخاصة الخصوصية غير ناجعة حنى الاطر ليس لهم الخبرة في دلك وهناك مشكل كذلك النيت بيقطع ليهم وكيبقاو داخلين خارجين حتى تسالي الحصة الله يصاوب وصافي ويرفع عنا هاد الوباء
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5
19 - تلميذة الاثنين 04 ماي 2020 - 00:25
واعطيونا قرار نهائي راه حنا حايرين ما عارفينش شنو غادي نديرو، أو غير باش نكونو واضحين راه أكثر تلاميذ ما كايستافدوش من تعليم عن بعد. حنا لاستاذة ديالنا كايسيفطو لينا كولشي فدقة وحدة أو ما كا يشرحو لينا والو... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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8
20 - إسماعيل الاثنين 04 ماي 2020 - 00:26
ان الظرفية الحالية تستدعي تدخلت استثنائيا وتدابير استثنائية والتفكير في صحة و سلامة الافراد اولا . ان الحديث عن الامتحانات و الاختبارات امر يستعصي على الفهم فعملية التعليم عن بعد في احسن الاحوال قد شملت نصف المتمدرسين . على الوزارة الاعلان عن نهاية الموسم الدراسي و الاعتماد على نتائج الدورة الأولى بالاضافة الى راي المجالس التربوية للمؤسسة . والتحضير لاجراء امتحانات السنة الثانية من سلك الباكالوريا فقط مع التحضير اللوجستيكي بالنسبة للسنة الثانية باكالوريا يمكن تأجيل الاختبارات الى السنة المقبلة . ان التبعات النفسية لحالة الحجر الصحي يصعب التعامل معها خاصة للأطفال الصغار فكيف ستجرى الاختبارات بعد شهرين من التوقف وفي اية ظروف وكم ستحتاج التحضير لها مع ضغط عدد التلاميذ في المستويات الإشهادية فعددهم لا يستهان به السنة السادسة ما يفوق 640000 تلميذ السنة التاسعة 540000 تلميذ السنة الثانية باكالوريا 380000 تلميذ اذن فمجموع التلاميذ تقريبا مليون ونصف تلميذ فقط في المستويات الإشهادية يطرح عدة أسئلة حول تأمين هذا العدد صحيا ونفسيا ...
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8
21 - علوم فيزيائية الاثنين 04 ماي 2020 - 00:27
قمة الارتجال في التعامل مع الوضعية و غياب تام للرؤية و الخبرة في تسيير الأزمات. وزارة التعليم لا تجيد أبجديات التسيير الشفاف و الحكيم. خليو المواطن و التلميذ عمى حتى تحطوه قدام التران و يضيع ف مستقبالو. احتكار المعلومة و التخطيط في الغرف المظلمة للأسف سياسة مخزنية أكل الدهر عليها و شرب. المرجو من الوزير يتواضع و يهضرنا بحال بنادم را تقهرنا. أما ديك الهضرا ديال تانشوفو را ماواكلاش تا فالأدغال د تانزانيا. و السلام. أنا بعدا را قربت يهرب ليا.
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8
22 - Rabiaa الاثنين 04 ماي 2020 - 00:28
والله حتى اطفح الكيل هدشي طلع لينا فالراس جميع الدول عطات قرار حاسم بخصوص مستقبل هاد السنة ونتوما مزال كتجرجرو فينا عيب هدشي عيب ماحاسينش بنفسية التلاميد الكبار بنفسهم متضررين قبل من الصغار باشمن نفسية غادي نقدرو نتابعو هاد الدراسة عن بعد حنا في القسم وكنلقاو صعوبة معساك عن بعد اضافة الى أن 50 % معندهمش امكانيات باش يتابعو هاد الدراسة عن بعد أنا كنقدر المجهودات الجبارة لي كديرو معانا ولكن راها بدون جدوى بغينا شي حل لي يرضي الجميع كنجاح التلاميد وفق معدل الدورة الأولى أو.... الله يجازيكم بيخير هادي راه سنة إستثنائية ميمكنش نكملو هاد العام كأن شيء لم يكن
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8
23 - تلميذ من التلاميذ المتضررين الاثنين 04 ماي 2020 - 00:29
هاد الوزراء كيعرفو غير يخرجو شي قانون ولا شي فكرة ضرباتليهم فراسهم وهوما يبقاو ناعسين تا كتجيهم التخمة ماسوقهمش فالشعب وممايفكروش كاع فيه نتمنى يديرو سنة بيضاء باش يكون تكافؤ الفرص بين جميع الطبقات و نبداو سنة دراسية جديدة 2020-2021 بيخير بحال ما وقع والو والصلاة على النبي ماقلنا ليهم لا ينجحونا لا والو (سنة بيضاء للجميع هو الحل لتكافو الفرص) نتمنى من القناة الالكترونية هيسبريس من ايصال صوت التلاميذ إلى الحكومة وبالأخص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي باش يديرو شي حل مزيان للتلاميذ لي أنا منهم و مدمر نفسيا كباقي التلاميذ وشكرا
#سنة_بيضاء هي الحل
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2
24 - LL. الاثنين 04 ماي 2020 - 00:30
حشوما والله اش هد العبت اش هد العداب النفسي لعيشتونا فيه كتلاميد كل مر خرج لينا اقتراح من جيه كنتمنا كنتما من هد الوزير يخرج بتقرير فيه جميع الاحتملات المؤكدة فيحالة استمر الحجر فحالة لا
و هد ضحك ديال والو يلاش منو راه الله بحدو لعارف النفسية ديالنا
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6
25 - علال القادوس الاثنين 04 ماي 2020 - 00:30
بالنسبة الثانية باك والأولى باك. يتم الانتهاء من الدروس في بداية شهر 5. الآن يجب بداية الدعم والتحضير للامتحان.
الوزارة ليست قادرة على إتخاذ القرار الخاص بالتوقيت.
اذا فرضنا ان الامتحان سيكون في شهر 9 وهو الأقرب نظرا لعدد الإصابات المتزايد. فهل سيبقى الاستاذ طيلة هذه المدة في التواصل مع التلميذ. مع العلم ان كل الأجيال السابقة كانت تحضر للامتحان خلال شهر
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3
26 - oussama الاثنين 04 ماي 2020 - 00:31
حنا را مكنقراوش عن بعد وماشي كلشي كيقرا عن بعد راه حنا محبرتنا ل كونيكسيو محريتنا للضو والماء و الوليد مخدامش وماستفدنا والو من صندوق ومعدنا دبا تاشي دخل اوا حسبي الله ونعم الوكيل
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12
27 - مروة-ج-ن الاثنين 04 ماي 2020 - 00:34
الامور واضحة : تأجيل كل شيئ الى شهر شتنبر كما فعلت كثير من الدول و حتى تتضح الامور و تمر عاصفة كرونا و اما الاستمرار في الترقيع و التردد و الابهام فلن يزيد الا الضغط النفسي على كل مكونات العملية التعليمية- ثمة موارد تافهة زائدة غير ضرورية بل تمة مؤسسات جامعية مفتوحة لا نفع فيها اصلا و لا تصلح سوى لمزيد من التبدير و استنزاف موارد الدولة ينبغي التخلص منها او اغلاقها لان ضررها اكثر من نفعها و شخصيا لا ارى ماذا ستخسر الدولة او الطلبة او التلاميد من اغلاقها او تأجيل ما يسمونه امتحانات و هي في الواقع ليست امتحانات بل مجرد عملية فوضوية غير مثقونة او عملية لا علاقة لها بمفهوم الامتحان- بل لم تشغل الدولة بالها بتلك المؤسسات المفتوحة التي لا ضابط علمي تربوي فيها حقيقي و لا ننسى انه حتى في الايام العادية نرى 40 الف مسجلين فيها (كل من هب و دب و في اية مادة او شعبة) و لا يحضر الا 1*/* تقريبا لان الهدف هو الحصول على "كرتونة" و انتظار مبارايات في الوظيفة العمومية و الللعب على الرشوة و الزبونية من اجل الظفر بالوظيفة-
ينبغي تشجيع الباحثون في الفيروسات و صناعة الطب و الكمامات و التغذية و التقنيات الخ
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0
28 - سهام الاثنين 04 ماي 2020 - 00:34
يقولون التعليم عن بعد . اين هو هدا التعليم بنسبة الجامعات هناك بعض استادة لا يقومون بمهامهم و نحن الطالبة نعاني
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5
29 - العربي الاثنين 04 ماي 2020 - 00:35
حبدا لو تم اعفاء اطفال الابتداءي وحتى الاعدادي من الامتحانات فكيف نطلب او نضمن من هاوولاء الاطفال الصغار بالتقيد بالقواعد الصارمة من وضع للكمامات وعدم مس وجهه او عينيه او انفه عند مس اي سطح خارج منزله او حتى التباعد عن زملاءه قدر المستطاع هده القواعد لم يحترمها الكبار فمابالك بالصغار
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5
30 - تلميد الاثنين 04 ماي 2020 - 00:36
سي سعيد أمزازي را حنا عينا من هاد حالا واش غاع بلدان خداو قرار على مصير دراسة ديلهم ونتوما مبغيتوا توضحوا لينا ولوا را حتا دراسة عن بعد را مكافيا فوالوا كين ليمكيركزش مزيان كنطلبوك أسي أمزازي باش تعطينا شي تصريح باش نرتاحوا ولا دير كيف داروا بلدان لاخرين
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10
31 - تلميذ ٠٠ الاثنين 04 ماي 2020 - 00:37
عينا بزاف بغينا تقرير مصير دراسة ديال هد العام في اقرب وقت نفسيتنا مدمرة بزاف كتبت كاع دروس ولكن مافاهمين والو في هد دروس ماشي غير انا كاع تلاميد وطلاب بغينا تقرير مصير دراسة في اقرب وقت كيفما دارت كاع دول اخرى بحال تونس واسبانيا.
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6
32 - تلميذ الاثنين 04 ماي 2020 - 00:37
انا و ولاد قسمي كاع مابقِن غادين ندوزو لوطني تهنينا وخا جايب16 فالدورة الأولى هانيا باش لعام جاي ناخد باك 2021
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5
33 - افكار ناريف الاثنين 04 ماي 2020 - 00:38
كلام السيد الوزير منطقي وفي محله فإذا كان الاقتصاد في العالم بكامله متوقف بسبب والوباء فما بالك بالتعليم الذي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية إذن فلننتظر ان يتحسن الوضع اولا ثم ليرفع الحجر الصحي تدريجيا حينها يمكن التفكير في الامتحانات
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-6
34 - anas الاثنين 04 ماي 2020 - 00:39
قمة الارتجال في التعامل مع الوضعية و غياب تام للرؤية و الخبرة في تسيير الأزمات. وزارة التعليم لا تجيد أبجديات التسيير الشفاف و الحكيم. خليو المواطن و التلميذ عمى حتى تحطوه قدام التران و يضيع ف مستقبالو. احتكار المعلومة و التخطيط في الغرف المظلمة للأسف سياسة مخزنية أكل الدهر عليها و شرب. المرجو من الوزير يتواضع و يهضرنا بحال بنادم را تقهرنا. أما ديك الهضرا ديال تانشوفو را ماواكلاش تا فالأدغال د تانزانيا. و السلام. أنا بعدا را قربت يهرب ليا.
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7
35 - هشام الاثنين 04 ماي 2020 - 00:41
معندكش اسي لوزير متقرر. كلشي فيد الداخلية. نتا غير موظف خدمتك تنفد تعليمات المخزن.مكاين لا حكومة لا أحزاب لا والو كاين المخزن وكاين الشعب.
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0
36 - رضى الاثنين 04 ماي 2020 - 00:43
عادة تجرى الامتحانات بداية شهر يونيو و نحن في الاسبوع الثاني من مايو حلل و ناقش أليس هذا امتحان في حد ذاته
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0
37 - أستاذ الاثنين 04 ماي 2020 - 00:45
نفترض تم رفع الحجر في 20 ماي و هذا مستحيل فليس هناك أي ظرف موات لإنجاز الإمتحانات فنحن نتحدث على حوالي 10 ملايين تلميذ و طالب و متدرب الحل هو تأجيل الإمتحان الوطني فقط لفاتح شتنبر و إنجاح جميع التلاميذ ( بدون مشاكل ولا إحتجاجات) و إستئناف الدراسة شهر غشت
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1
38 - ghizlane الاثنين 04 ماي 2020 - 00:46
كان على وزارة تعليم تخد قرار أما هذا دراسة عن بعد، رها صعيبة على طبقة الهشة ماشي كلشي عندو الويفي أو شراء الكونيكسيو كلا نهار الدول الأوربيا والمتقدمة وخذات قرار وحنا مازلنا معلقين
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1
39 - نعم الاثنين 04 ماي 2020 - 00:47
المسأله واضحة ستكون الامتحانات في شهر شتنبر بالنسبة للباكالوريا اما الإعدادي سيكون امتحان مخفف لتحديد من هو علمي من أدبي اما تلاميذ الابتدائي سيتم انجاحهم جميعا بالتوفيق للجميع
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-1
40 - متتبعه الاثنين 04 ماي 2020 - 00:48
المرجو من سياده الوزير ان يخرج علينا ببلاغ لنعرف متى وكيف ستمر الامتحانات لان نفسيه التلاميذ محطمه ناهيك عنالاباء والاولياء وامهات التلاميد والاجواء مكهربه مع الحجر الصحي زاءد المجهول الدي ننتظره نحن وابناؤنا التلاميذ فالمرجو الخروج ببلاغ توضح لنا فيه الامور كيف ستجري ليرتاح الجميع لقدسءمنا الانتظار فالسنه الدراسيه اشرفت على النهايه ونحن على عتبة الانهيار لا بد من حل للخروج من هدا المأزق الدي ارتبط بوباء كورونا
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41 - أب تلميذ الاثنين 04 ماي 2020 - 00:49
لن أغامر بحياتي إبني و أدعو المغاربة لفعل ذلك لن أرسله حتى أعرف أن الوباء تم القضاء عليه نهائيا و هذا لن يتأتى حتى منتصف غشت على أقل تقدير فمزيدا من الحذر يا وزارة التربية تأجيل إمتحان الباكاوريا هو الحل لمنتصف غشت او شتنبر و إلغاء امتحان السادس و التاسعة لأننا نتعامل مع أطفال صغار جدا
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42 - تلميذة الاثنين 04 ماي 2020 - 00:50
انا متافقة معك را الظروف ديالنا ما كاتسعدناشي على القراية حيت حنا تحطمنا نفسيا اقسم بالله و خصنا نرتاحو و خايفين ها العار لما نجحونا و خليونا نرتاحو شويا حيت را حنا فاشلين و ما قادرين نعملو والو
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43 - Hajire benyounes الاثنين 04 ماي 2020 - 00:50
راحنا عينا من الروشارج كل يومين باش يتبع ولادنا الدراسة شوفو من حالنا ...شي طريقة يطلقوزا كونيكسي wifi ...اقتراح...يدخلوه مع اوراق الضوء والماء بنسبة قليلة
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44 - مجرد فكرة الاثنين 04 ماي 2020 - 00:50
نعم لانجاح التلاميذ دون اجراء الامتحانات.
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45 - محمد بنحده الاثنين 04 ماي 2020 - 00:51
التعليم عن بعد ومراجعة الدروس التي انجزها الأساتذة مع التلاميذ وتحضير الدروس المتبقية وفق المنهجية المعروفه لدى التلاميذوالتلميذات تضمن عودة ناجحه للفصول الدراسية لان المراجعة والتحضير مع حصص الدعم التي سيتلقى التلاميذ عند العودةللدراسة من الاهمية بما كان
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46 - هجير بنيونس الاثنين 04 ماي 2020 - 00:55
انا ولي تلميد حنا نطرينا في روشارج باش يقراو ولادنا ديرو شي حل مع الاتصالات يكون wifi مجانا ..او دخلو في فواتير الكهرباء او الماء بحال اوروبا
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47 - اين هي جمعية الاباء والامهات الاثنين 04 ماي 2020 - 00:56
عندي فكرة كوني ان لي ابناء يدرسون مثل باقي الاباء والامهات. نحن نعرف ان مدارسنا جد مكتظة بالتلاميذ من 40حتي45 تلميذ فالقسم. في نظري سيكون انتحارا جماعيا وكارثة الله يحفظ لو ذهب كل هذا الحشد ديال التلاميذ دفعة واحدة إلى المدرسة. لذا وهذه هي فكرتي :ليمنع استقبال التلاميذ. من السنة الأولى ابتدائي حتى السنة الخامسة ابتدائي في حين ستستقبل المدرسة تلامذة السنة السادسة ويوزعوا على جميع الأقسام ويدرسونهم اساتذة المستويات.وكذلك في التعليم الاعدادي والثانوي تكون الاسبقية لاقسام الاشهادية وشكرا
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48 - مواطن الاثنين 04 ماي 2020 - 00:56
بالرغم من ان رفع الحجر الصحي يمون يوم 20 ماي...فان قطاع التعليم سيرفع عنه الحجر بعد التاكد من ان الوباء انقطع صيته....اي سيتم رفع الحجر تدريجيا لكي لانسقط في اللي حرث الجمل دكو......وانصح التلاميذ بالعمل الحاد وعدم الانشغال بتوقيت الامتحان.....لان تحديد حتى التاريخ سيخترم اعطاء فرصة على الاقل 20 يوم لالتقاء التلاميذ بمدرسيهم واضافة مهلة اخرى لمراجعة الدروس اي ان الامتحان غالبا سيكون حوالي 3يوليو وتعلن النتائج حوالي 16 منه.....وهذه سنة خاصة سنتعامل معها حتى تمر بسلام.....السيد الوزير تكلم عن كل هذا ...وانه يفكر هو الاطقم التربوية في مصلحة التلميذ
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49 - مواطن مغربي حر الاثنين 04 ماي 2020 - 01:09
اطلب من السيد وزير التربية الوطنية تحديد تواريخ الامتحانات كي يطمئن المتعلمات و المتعلمين
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