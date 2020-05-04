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كُتّاب وآراء
وزير التربية: برمجة الامتحانات رهينة بظروف رفع الحجر الصحي
دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، جميع التلاميذ والتلميذات إلى مواصلة عملية "التعليم عن بعد"، التي تنطلق اليوم الاثنين بعد انتهاء مدة العطلة المدرسية.
وأكد الوزير أمزازي على ضرورة استئناف "الدراسة عن بعد"، في "إطار الاستمرارية البيداغوجية التي نهجتها الوزارة منذ تعليق الدراسة في 16 مارس 2020".
وأضاف الوزير، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ليلة الأحد: "تتواصل، ابتداء من الاثنين 4 ماي 2020، عملية "التعليم عن بعد"، من خلال بث الدروس عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية" و"الرياضية"، وكذا من خلال بوابة "TelmidTICE"، وجميع الآليات المستعملة من طرف الأساتذة".
"ستتميز هذه المرحلة الجديدة باستكمال المقررات الدراسية وتخصيص عدد كبير من الحصص المبرمجة للمراجعة والدعم، من أجل التحضير الجيد للامتحانات، والتي تظل برمجتها رهينة بتطور الوضعية الوبائية ببلادنا وبظروف رفع الحجر الصحي"، يوضح وزير التعليم.
ودعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين ونساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي والأمهات والآباء، إلى المزيد من التعبئة والانخراط في هذه العملية، خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا ولوطننا الحبيب".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أقرت عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020، من أجل "تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي".
ويطالب تلاميذ، على صفحات التواصل الاجتماعي، الوزير أمزازي بتوضيحات رسمية حول مستقبل السنة الدراسية.
ولم تُفصح بعد وزارة التربية الوطنية عن تصوّرها لتدبير امتحانات نهاية السنة برسم الموسم الدراسي الجاري، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة أن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية الراهنة، كإلغاء امتحانات بعض المستويات، أو إنجاح التلاميذ دون إجراء الامتحانات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
علميا بعد تسويق اللقاح في الصيدليات المغربية
إذن.. إما إرجاع التلاميذ الى الاقسام و إما وضع حلول تأخذ بعين الاتبار الانقطاع الذي عرفته السنة الدراسية...
- الاداريون في راحة تامة منذ شهرين لذلك فلا حق لهم في شهر غشت
- اهمية الامتحانات في تحديد من يستحق ومن لا يستحق خاصة 1 و 2 باك
للتذكير ايضا
جميع الدول تغرم وتجبر وتفرض ارتداء الكمامة او القناع نظرا للدور الذي تلعبه هذه الاداة البسيطة
في تفادي العدوى والحد من انتشار الوباء لذلك المرجو من الجميع عدم التهاون وعدم الاستخفاف من
ارتداء الكمامة سواء في اماكن العمل او في المحلات التجارية او في وسائل النقل حتى تجنبوا
وتتجنبوا انتشار المرض . كما تجدر الاشارة الى اهمية القبعة او الشابو في الوقاية . ولكم المثل
الواضح في الممرضات والممرضين والاطباء. وهناك امور اخرى خاصة ضرورة العسل الدائم
بالماء والصابون والتباعد الاجتماي ما امكن.
ان الكمامات اصبحت في متناول الجميع وتوجد حاليا بكثرة في الصيدليات .
ولابراز اهمية الكمامات فانه حتى التماثيل في الدول اصبحت مجهزة بالكمامات حتى تصبح قاعدة
عامة محترمة من الجميع . اما في الصين فاننا كنا نلاحظ دائما ولادنى مرض يرتدي الجميع الكمامات.
اللهم اني قد بلغت.
أرجو أن تفرج الوزارة عن قرار نعرف به مصير السنة الدراسية فلقد تعبنا وتعب ابناؤنا هل من الصعب استلهام تجارب دول أخرى تواجه هي الأخرى الوباء ؟
نحن الأباء في محنة مع أطفالنا. المرجو فتح أبواب المؤسسات التعليمية حسب برنامج مدروس على الأقل يومين لكل مستوى مع تقليل عدد التلاميذ في الفصل. وذلك لتقييم مستوى التلاميذ وما اكتسبوه خلال هذه الفترة من الحجر. انشري هسبريس
وخا راه ما عندنا مانراجعوا
#سنة_بيضاء هي الحل
و هد ضحك ديال والو يلاش منو راه الله بحدو لعارف النفسية ديالنا
الوزارة ليست قادرة على إتخاذ القرار الخاص بالتوقيت.
اذا فرضنا ان الامتحان سيكون في شهر 9 وهو الأقرب نظرا لعدد الإصابات المتزايد. فهل سيبقى الاستاذ طيلة هذه المدة في التواصل مع التلميذ. مع العلم ان كل الأجيال السابقة كانت تحضر للامتحان خلال شهر
ينبغي تشجيع الباحثون في الفيروسات و صناعة الطب و الكمامات و التغذية و التقنيات الخ