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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" لا يستثني شباب المغرب .. ينقلون الفيروس إلى كبار السن

"كورونا" لا يستثني شباب المغرب .. ينقلون الفيروس إلى كبار السن

"كورونا" لا يستثني شباب المغرب .. ينقلون الفيروس إلى كبار السن
هسبريس - نور الدين إكجان
الأحد 10 ماي 2020 - 11:00

الشباب ليس ناجيا من كورونا، تلك هي الرسالة الجديدة التي همس بها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في آذان عديدين ممن يعتبرون الفيروس يهدد فقط كبار السن وضعاف المناعة؛ فقد نبه المسؤول الحكومي إلى ارتفاع عدد الحالات وخطورة بعضها.

ومنذ بداية ظهور الفيروس، شاب الالتباس علاقته بالشباب؛ فقد ارتبط اسمه بكبار السن وضعاف المناعة، قبل أن تؤكد منظمة الصحة العالمية إمكانية إصابة الشبان والشابات أيضا، وكذا تفاقم أوضاعهم الصحية لتصل إلى درجة الوفاة.

وقال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن مناعة الشباب عادة ما تكون قوية، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم إصابتهم بالفيروس التاجي، مشددا على أن من يعانون من أمراض مزمنة (السكري مثلا) معرضون بدورهم لمضاعفات.

وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعطيات واضحة في هذا الباب؛ الشباب تقل معهم المضاعفات وتزيد إمكانية الشفاء. أما بخصوص الإصابة، فهي واردة دائما"، وطالب بمزيد من الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات.

وأورد الخبير المغربي أن الشباب مسؤولون أحيانا عن نقل الفيروس إلى كبار السن، وبالتالي فإصابتهم تشكل تهديدا كبيرا للعائلات والأقارب، خصوصا أن الأعراض قد لا تظهر عليهم بشكل بارز، منبها من كون السياق الحالي يقتضي الانتباه إلى أدق الأمور.

وأشار الناجي إلى أن الالتزام بقواعد الحجر الصحي هي الوسيلة المثلى للقضاء على الفيروس، مشددا على أنه في حالة بروز أي أعراض، على المواطنين التواصل مع الطبيب والسلطات المختصة مبكرا للحفاظ على هامش الشفاء مرتفعا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مضارب في البورصة الأحد 10 ماي 2020 - 11:07
هراء. حسب الإحصائيات هنا في ألمانيا متوسط أعمار الموتى هو 82 سنة. و 87 ٪ منهم تزيد أعمارهم عن 70
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2 - فاطمة الأحد 10 ماي 2020 - 11:08
هدا ناتج عن قصوحية راس عندنا كاتساهم في انتشار كورونا
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3 - الحقيقة بلا مكياج الأحد 10 ماي 2020 - 11:09
لو كان هذا المرض لا يصيب إلا الفقراء ما كانت دول العالم لتوقف الاقتصاد وكانت لتقول بعدم نجاعة هذا الحل وعلينا أن نتعايش مع هذا الوباء حتى إيجاد لقاح . ولكن وبما أن السائق يمكن أن ينقل هذا المرض لمولى نعمته اضطر الأغنياء لإعلان الحجر ليس خوفا على الفقراء ولكن خوفا على أنفسهم
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4 - خديجة الأحد 10 ماي 2020 - 11:09
دبا انا ماليا بلا خدمة كنت كنستفد من الخلصة وماما عندها لانتريت ديال الواليد بالله قادها فالدوا وتسجلت باش نستافد فالغير مهيكل وباقي اوا اش ندير وانا عازبة وانا كنعاون الدار ختي وخويا كالسين وباقي مجنيش الدعم
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5 - ابو الياس الأحد 10 ماي 2020 - 11:12
السلام عليكم عندما تنصح الشباب بالالتزام بالحجر الصحي يقولون نحن لدينا المناعة لا نخشى المرض بل انتم الكبار التزمو البيوت . السيد الوزير يرد عليهم التزمو بيوتكم سوف تؤدون عاءلاتكم وانفسكم وهادشي ممعاش اللعب .الكل كان يتغنى بكرونا لن تدخل المغرب بلد الشرفاء والمراكشين يقولون بلد سبعة رجال .اما الصين ياكلون الحشرات. ...._هدا وباء لايعرف العرب ولا العجم ولايعرف الصغير ولا الكبير التزمو بالحجر الصحي خيرا لكم ولاهلكم .
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1
6 - [email protected] الأحد 10 ماي 2020 - 11:12
الاخوان الناس واخدة راحتها مابقاو مسوقين المشكل ان واخد محبوس مسكين هادي شهرين الاخر كيتكرفص عليه خارج مامسوق كااااع لي خارج راه كاطول الحجر على لي ملتزم كورونا جات فضحات مستوى الجهل لي فالمجتمع والانانية وانعدام المسؤولية بنادم ماقادر احافظ حتى على راسو.غي جا رمضان اسمعو حالة المتعافين تزداد.طلقو كلشي.الفيروس راه خطير اقتااال.والدولة الى كثر عليها الشغل سنصل الى ما لا يحمد عقباه.الله اهديكم
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7 - driss الأحد 10 ماي 2020 - 11:12
كيبان لي هاد الفيروس حير العلماء والأطباء كيف ينتقل من شخص لآخر والله أعلم . المهم واحد السيدة عندنا في البلاد كانت تحصد الزرع مع أهلها ثم هربت فسألها والدها لماذا هربت فحلفت أنها رأت كورونا وسط الزرع .قالت ليه بحال كورونا لي في التلفزة. الإعلام وما أدراك ما الإعلام
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8 - سعيد الأحد 10 ماي 2020 - 11:15
دخل الحابل في النابل و التخربيق في التزربيق. هذا يعني حسب هذا الترويج الأرعن للوهم أن أمر السجن الكبير سيظل على ما هو عليه إلى الأبد. مرجبا بالدكتاتورية المطلقة .. و غير بالفن.
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9 - قديمة المعلومة الأحد 10 ماي 2020 - 11:15
الإصابة بالطبع لا تستثني أحدا و المناعة تلعب دورا فعالا و الفيروس ليس بالقوة التي روج لها و الدليل أن الملايين أصيبوا به و تعافوا تماما دون أن يعلم بهم أحد كما ثبت من تحاليل الأجسام المضادة في ألمانيا و نيويورك و باكستان حيث المساجد مفتوحة لصلاة التراويح و لم تقع الكارثة التي تحذرنا منها منظمة المرض العالمية .
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10 - Mahzala الأحد 10 ماي 2020 - 11:19
فشل تدبير المسؤلين لايعقل المغرب اول دول في الحجر الصحي واخر الدول في تجويق المرض
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11 - لطيفة لحرش الأحد 10 ماي 2020 - 11:22
فعلا والترويج اعلاميا منذ بدايات الوباء ان الفيروس لا يقتل الشباب لصغر سنهم والمناعة التي يتوفرون عليها وايضا من نشر بشكل قوي في مواقع التواصل والفايسبوك عن تصريح احد خبراء التغذية في المغرب من ان الصيام يقاوم الفيروس وبان مع حلول رمضان سيموت الفيروس بقدرة الهية جعل اعداد كبيرة يثقون في الخبرين مع ان الخبر الاول كان فقط يطالب الشباب بعدم الخروج حتى لا يتم حمل الفيروس معهم لاعضاء الاسرة ولكن حتى الشباب ليسوا بمنئى عن الاصابة بالفيروس . فالعديد من الشباب والمراهقين لهم امراض مزمنة هم ايضا ومنهم من لهم مناعة ضعيفة . لذا فالحجر الصحي والحذر الشديد والالتزام بالنظافة والكمامة والابتعداد عن التجمعات اشياء موجهة للجميع . فالخطر مازال قائما وخصوصا ان ارقام الاصابات لا تهبط بل المنحى الى التصاعد رغم انخفاظ عدد الموتى وتعافي العديدين
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