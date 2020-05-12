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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: "امتحانات الباك" في يوليوز والالتحاق بالمدارس خلال شتنبر

أمزازي: "امتحانات الباك" في يوليوز والالتحاق بالمدارس خلال شتنبر

أمزازي: "امتحانات الباك" في يوليوز والالتحاق بالمدارس خلال شتنبر
هسبريس ـ محمد بلقاسم (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:20

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مآل الموسم الدراسي الحالي بقوله إن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمة إلى شتنبر المقبل، مشددا على تنظيم امتحانات الباكالوريا خلال يوليوز 2020.

أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، ضمن التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا، أكد أن مواضيع الامتحانات ستكون مرتبط بالدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود منتصف مارس الماضي.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه تمت برمجة حصص مكثفة للتحضير عن بعد بالنسبة للسنة الأولى والثانية باكالوريا، معلنا اتخاذ الإجراءات الصحية في المؤسسات، والتخفيف من أعداد المترشحين ضمانا للتباعد الاجتماعي.

وبناء على ذلك؛ سيتم إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا خلال شهر يوليوز، أي بعد شهرين من الحين، بينما إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا حدد تاريخه في شهر شتنبر المقبل.

وفي هذا الصدد أوضح أمزازي أن الوزارة انكبت على جميع السيناريوهات لتدبير الموسم الدراسي الحالي، عن طريق استقراء آراء جميع المتدخلين في المنظومة، التي تصب في التصور الذي خلصت إليه الوزارة.

وأكد أمزازي أن الهدف هو الحفاظ على صحة المتعلمين والأطر التعليمية، ومراقبة تطور الوضعية الوبائية، مشيرا إلى إنجاز 75 في المائة من الدروس المرتبطة بالمقررات، وهو ما يجعل إقرار "سنة بيضاء" مستبعدا.

وفي مقابل تأكيد أمزازي أنه "لا يمكن تعويض التعليم الحضوري، مع ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين"، شدد وزير التربية الوطنية على "ضرورة مراعاة التفاوت في مواكبة الأسر للتلاميذ".

وأكد أمزازي أنه لتجنيب المغرب الانتشار الواسع للوباء تم تعليق الدراسة، كإجراء وقائي، وطرحت هذه الوضعية تحديا يتمثل في استمرار الخدمة، في حين أن التدريس عن بعد بديل ظرفي للدروس الحضورية، عن طريق بذل مجهود استثنائي لتوفير الموارد الرقمية، وزاد: "الحصيلة إيجابية لأنها تجربة غير مسبوقة في المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - تلميذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:29
احسن قرار تم اتخاده شكرا لوزارة التربية والتعليم
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2 - khadija الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:29
هل السنة الثالة إعدادي تشمل الإمتحان
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3 - intéressé الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:29
quoi de neuf aux étudiants universitaires ?
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5
4 - cfn الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:30
احسن حاجة و اخيرا قرار في محله
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3
5 - متتبع الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:30
والأقسام الأخرى اش درتو معاها فهمونا شوية الله يرحم الوالدين راه حنا ولادنا كيقراو فالجامعة
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5
6 - احمد العشاب الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:31
بالنسبة لسنة السادسة ابتدائي الموحد مامصيره
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2
7 - citoyenne الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:31
قرار صائب و في محله. نرجوا التوفيق لتلاميذ البكالوريا .
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0
8 - يوسف الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:31
التعليم عن بعد هو مجرد وسيلة لإلهاء التلاميذ كي لا يخرجوا للشارع لكن بمجرد أن يعلموا بالقرار الجديد للوزارة وانهم لن يلتحقوا بالاقسام و لن يجتازوا أي امتحان عندها الكل سيهجر التعليم عن بعد و عن قرب
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9 - تلميذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:31
نشكر الحكومة على هذا القرار الصائب و الرشيد
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10 - هبة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:33
والمستويات الابتدائية والإعدادية أش درتو معاها
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11 - تلميذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:33
كون غير داروا امتحان الباك فشهر شتنبر باش يلاه نكونوا واجدين
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4
12 - %%%% الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:33
c n est ni blanc ni noir . comment on va savoir si nos enfants ont réussi l année et pour ceux qui sont en 6 eme primaire ??? comment vous comptez les passer . je pense que vous devez faire une emission tele pour repondre aux questions des citoyens
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13 - عمر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:33
وماذا عنا نحن الدينا ندرس في التعليم العالي " الحامعة أو التكوين المهني " ما هو مصير سنتنا الدراسية هل نحن بلا قيمة لعدم تكلمه علينا أو ماذا
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14 - هاجر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:35
الحمد لله رب العالمين على كل حال من الأحوال
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15 - الشرق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:36
بما ان استمرار الدراسة في شتنبر يمكن القول بان جميع تلاميذ الابتداءي ناجحين لان السيد الوزير ترك كل شىء مبهما هل سيبداء التلاميذ في اتمام الدروس او الانتقال الى المستوى الموالى
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16 - tilmide الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:36
. c'est le meilleure choix qui reste
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17 - أربوح محمد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:37
السيد الوزير لم يتطرق للجامعات
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18 - Chaya الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:37
ماذا عن مستوى الثالث إعدادي؟ كيف سيتم احتساب مجموع النقط ؟
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19 - أستاذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:37
كان بالأحرى على الوزير إعلان إعتماد معدل الدورة الأولى بشكل مرن يعني خفض معدل النجاح ل 4/10 و 8/20 بالنسبة للسلك الإبتدائي و الثانوي على التوالي و الإقتصار على فروض الدورة الأولى لأن هناك العديد ممن لم ينجزو الفروض الأولى للدورة2 لتزامنها مع التوقف بسبب الجائحة و لكن السؤال متى سيعرف التلاميذ مصيرهم علما أنه كانت لهم فرصة ثانية فالدورة الثانية لاستدراك ما فات
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20 - fayouki الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:37
اللهم فرح أبناءنا ووفقهم فلقد ضاقوا ضرعا بهذا الحجر وشدت أعصابهم فلا طاقة لهم بهذا الوضع المتأزم .
الله يوفق الجميع و يفرحنا معهم ونفرحوا جميع بالنجاح وزوال كورونا آمين يارب العالمين
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21 - متابعة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:37
وماذا عن باقي المستويات الاشهادية خاصة السنة الثالثة اعداظي
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22 - حمزة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:38
ما الاجراء المتخد تجاه طلبة الجمعات ؟
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23 - تلميذة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:38
على الأقل الحمد لله تهنينا ايمتا الوقت و الدروس يكون خير إن شاء الله للناس د الأولى بكالوريا لي خلاو ليهم حتال شتنبر غي خدمو راه الجهوي مكيتحطش صعيب
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24 - mouad الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:38
و مذا عن التعليم العالي ...????
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25 - maghribia الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:38
بادرة جيدة أن يتم امتحان التلاميذ فقط في الدروس التي تلقوها حضوريا
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26 - تلميذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:39
دبا أنا كنقرا فالجدع المشترك علمي جبت 8.89 كمعدل الدورة الأولى و كنت أبذل قصارى جهدي باش نجح هاد العام غتسقطوني رغم أنني لم أدرس الدورة2 و الله تندير مظاهرة فالشارع بوحدي يا نجحو كاملين يا نسقطو كاملين
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27 - أبو رقية الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:39
موفقين إن شاء الله .. اللهم إرفع عنا البلاء .
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28 - رشيد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:40
يجب تحديد الدروس التي سيمتحن فيها تلاميذ الباكالوريا بدقة وعدم تحديدها ب 16 مارس.
يجب كذلك إعطاء دروس دعم حضورية للتلاميذ مع الحرص على الاحترام التام لتدابير الوقاية من الجائحة.
يجب تسخير الأجهزة الأمنية للحرص على عدم تجمع التلاميذ أمام الثانويات وفي مرحلة الذهاب والاياب إلى المؤسسة.
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3
29 - اسماعيل 100 الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:40
وماذا عن التعليم العالي. الكليات والمعاهد العامة والخاصة ؟؟ هناك من يكتري سكن وينتظر هل سيعود للدراسة ام يسلم محل اقامته ؟؟؟
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30 - طالبة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:40
وماذا عن التعليم العالي؟ لماذا لا يتحدث عنه السيد الوزير؟
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31 - oussama الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
نريد توضيحا. هل في شتنبر سيتم استئناف الدراسة أم بداية الموسم الجديد. المرجو من شي فاهم يشرحلينا فشي تعليق لا حقاش رامبقينا فاهمين تاوزة
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32 - El mehdi الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
لمذا لم يتم الاشارة للسنة التاسعة إعدادي في المقال
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33 - جمال الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
أحسن قرار اتخد صراحة، نحن في هلع من رجوع أبناءنا لاجتياز المباراة الاشهادية في هاته الظرفية العصيبة.
فالبؤر المرضية تناسلت فيما بينها ربما تؤدي بنا لما لا يحمد عقباه خصوصا في هاد المرحلة التي صعدت فيها الوتيرة المرضية
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34 - السيد مارك انوار الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
قرار مناسب نوعا ما انما هو ضروري حنا صحاب الباك ضروري نرجو الاقسام و لو غير أسبوعين ناخدوا غير المنهجية
و السلام
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35 - Hamid الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
ماذا عن الأحرار ، هل هناك من استثناء
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36 - talib الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
و التعليم العالي ؟؟//////////////
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37 - طنجة في خطر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:41
واخيرا اسي وزير قولتي البشرى السارة و اما بالنسبة لتلاميذ السكن في لعالم القروي غير جاليس في لمنزل و لنترنيت غير متوفر كفاش غي دوزو لباكالوريا
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38 - mohamed الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:42
خطوة جيدة تم اتخاذها ، فامتحانات البكالوريا هي الاكثر اهمية و خصوصا السنة الثانية
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39 - Khalid الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:42
بالنسبة لتلاميذ التاسعة والسادس لم يذكر شيء عنهما ما مصيرهما ؟؟؟
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40 - ملاحظة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:42
لماذا لا يتم تأجيل الامتحانات الى آخر شتنبر المقبل، و تمكين التلاميذ من الدروس مباشرة على شاشة التلفاز وفق برمجة منظمة،
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41 - لمياء الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:42
بالنسبة للسنة الثالثة اعدادي هل سيكون هناك امتحان جهوي ؟
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42 - إطار تعليمي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:42
لا يمكن الإقتصار على نقط الدورة الأولى لأن هناك عدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين فهناك من يتحسن مستواه بشكل كبير فالدورة الثانية و هنا سيظلم الكثير كان الحل هو إنجاح الجميع و تأجيل الوطني لشتنبر و لا داعي للاختبار الجهوي باك لأن لا يعقل تلميذ علمي يجتاز مواد أدبية و العكس بالعكس مهم خاص اصلاح كبير في ظل التخبط و عشوائية المضامين التربوية
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43 - متتبع الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:43
قرار حكيم في ظل هذا الوباء سينجل البلاد الآلاف من الإصابات بالفيروس، ندعم هذا القرار الحكيم.
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44 - khalid belf الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:43
نعم هذا تدبير وقائي محض يحمل في طيته كل الوضوح امتحانات البكالوريا بهذا الاسلوب ستحافظ على تكافؤ الفرص باعتماد دروس بدايه الموسم الى شهر مارس ما يعني ان الدراسه عن بعد لم تاخذ بعين الاعتبار
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45 - مواطن مغربي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:43
نشكر السيد الوزير على هذا القرار السيادي و على جرأته في ظل الضروف الراهنة ، فعلا هو احسن قرار واختيار بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا .
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46 - ab tilmid الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:43
قرارات لا تعم من مسؤولية ولا احترام الدول العظما لازالت تتحارب مع الفيروس فكيف للمغرب دو الامكانيات الضعيفة السيطرةعليه لن ادع ابني ان يموت ولا زال في عمره المزيدمن الحياة
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47 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:44
غير لي ما بغاش ينجح، و بميزة جيد جدا
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48 - مواطن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:45
وناس الي ديال باك حر ما مصيرهم ؟
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49 - Bouchra الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:45
وماذا عن مصير الجامعات !!!!!!خصوصا السنة الأخيرة لسلك الإجازة
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50 - alami mohamed sale الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:45
شكرا سيد الوزير على القرار فرحتينا
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51 - hassan الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:45
هل ترحيل الدراسة لشتنبر يهم حتى التعليم العالي الجامعات و المدارس العليا.
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52 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:45
للأسف يبحتون فقط عن الحلول السهلة. لماذا لا تكتمل الدراسة في شهري يوليوز وغشت والامتحانات في شتنبر فتكون بذلك نهاية سنة دراسية هي بداية سنة دراسية
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53 - وفاء الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:45
وماذا عن نتائج المستويات العادية؟؟؟!!!السيد الوزير لم يوضح للمستويين الاشهاديين الخاصين بالسادس ابتدائي والثالثة اعدادي هل ستجرى الامتحانات في شتنبر أم متى وباقي المستويات متى ستكون امتحانات الطور الثاني؟؟؟نريد توضيحات من فضلكم
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54 - احمد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:47
وما مصير طلبة التكوين المهني من هدا القرار ؟
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55 - حدو الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:47
كل الاختيارات التي تحفظ صحة المواطنين وتضمن مصداقية النتاىج وتكافؤ الفرص بين المتعلمين اختيارات مقبولة
نتمنى ان يرفع الله عنا هذا الوباء
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56 - تلمبذة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:47
ومذا عن السنة الثالثة إعدادي والسنة السادسة إبتدائي ؟
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57 - توضيح الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:47
يجب الاقتصار على دروس الدورة الاولى لان كل استاذ و فين وصل حضوريا مع التلامذ
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58 - صلاح الدين الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:47
واش حتا صحاب الثامنة غادي ادوزو الفروض ولا اشنو ؟
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59 - bourg الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:47
عندما تقول للتلميذ أن الناجح ناجح والراسب راسب عل تنتظر منه مواصلة الدراسة وكأنك أمام البخاري أو مسلم نحن أمام تلميذ يدرس وهو يجد صعوبة في الاقبال على التعليم وهو يهفو إلى اللعب واللهو والابتعاد عن الدراسة
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60 - عمر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:48
وماذا عن السنة الثالثة ثانوي إعدادي؟
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61 - مواطن مهتم الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:48
الامور واضحة الان بالنسبة للباكالوريا.لكن باقي المستويات لم يتم التطرق إليها.هل سيتم احتساب المعدلات السابقة مع تخفيض معدل النجاح بنصف نقطة ؟نتمنى ان تفصل الوزارة المعنية في الموضوع.شكرا
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62 - عمر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:48
وماذا عن السنة الثالثة ثانوي إعدادي؟
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63 - امراني الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:49
وماذا عن السنة الثالثة ثانوي إعدادي؟ ألم يصدر أي قرار يخصها؟
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64 - بشرى اسهايمي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:49
فيما يخص كل من طلبة الجامعات والتكوين المهني نلاحظ انهم لم يناقشوو حالاتنا فنحن أيضا متبوعون بامتحان آخر السنة الدراسية
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65 - رضا الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:50
هذا بمثابة اعلان نهاية السنة الدراسية للمستويات غير الباك. لا تلميذ بعد اليوم سيتابع دروس عن بعد. للاسف توقيت غير مناسب للاعلان عن هذه التدابير
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66 - معاذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:50
واش السنوات اللا اشهادية غادي دوز امتحان في الدار
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67 - طالب الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:50
تكمن المشكلة في كيف سيواكب الحاصلون على الباكالوريا التعليم العالي، هذا و بدون أن نذكر طلبة التعليم العالي و متدربو التكوين المهني...
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68 - مجهول الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:50
وبالنسبة للمستويات الإعدادية الأولى إعدادي و الثانية إعدادي
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69 - ولد البلد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:50
كان من المفروض إجراء إمتحانات بالنسبة للاقسام الاشهادية وذلك لإعطاء الفرصة للتلاميد في تحديد مصيرهم التوجيهي وخصوصا السنة التاسعة مع مراعات مسافة السلامة والوقوف على سلامة إجراء الامتحان . لانه لابد من الخروج من هده العزلة والعيش سيصبح عاديا باستعمال الكمامات إلى حين وجود مثل الفيروس. يجب التعايش مع الوباء ... لا يوجد حل . القراءة والعمل مع تكتفي السلامة.
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70 - عادل عادل الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:50
ماذا عن المرتشحين الأحرار!؟؟
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71 - rayane الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:51
هل سنتكلم الدراسة إلى شهر شتنبر أم في شهر شتنبر سنبدأ الموسم دراسي الجديد
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72 - مصطفى الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:51
قرار صائب الله يفق الجميع إن شاء الله
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73 - معاد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:51
و ما مآل طلبة التعليم العالي ؟ هل تم إقصائهم من هذه الوزارة ؟
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74 - تلميذة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 13:52
ماذا عن التكوين المهني و لافاك ؟
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