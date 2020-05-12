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كُتّاب وآراء
وزير التربية يؤكد مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الدراسي
أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المستويات الدراسية باستثناء سنتَي الباكالوريا ستعرف احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية إلى نهاية السنة الدراسية.
الوزير أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، ضمن التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا، شدد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد، مشيرا إلى أن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلاميذ، ومنبها إلى أنها ستؤثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف.
وفي هذا الصدد أكد المسؤول الحكومي على أهمية استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية "التعليم عن بعد"، مطالبا بضرورة الاعتماد على مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
ودعا الوزير المسؤول عن قطاع التربية الوطنية إلى إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، مطالبا بتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عاد، ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أمزازي أن الوزارة ستخصص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، مشيرا إلى سعيها إلى تقوية مكتسبات التلاميذ وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.
وأوضح المتحدث نفسه أن "الارتقاء بالتعليم عن بعد مستقبلا ومأسسته يقتضي تقييما جديا وموضوعيا لهذه التجربة، لرصد مواطن القوة والضعف"، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد، قال أمزازي إن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى "استطلاع رأي" موسعا عبر منصات التعليم عن بعد، وكذا عبر موقعها الرسمي، يهم التلاميذ والأسر، موردا أنه من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من معرفة كيفية تعامل المتعلمين وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا،
الجواب : ليترك المدارس الخصوصية تمتص دمائنا و تطالب بكل الشهور .
كان عليهم وقف الدراسة عن بعد و إعفاء الواجبات الخصوصية على الأقل شهرين ماي و يونيو
لك الله يا مواطن
و هو نداء مستمر للوزارة لإعفاء واحبات المدارس
1 -هل سينتهي كورونا في شهر يوليوز
2- أ ليس الهدف من هذه القرارات إبقاء الثلاميذ في المنازل بطبع أنا أثحذت عن تلاميذ الباكالوريا أما باقي المستويات فإن الآباء يستطيعون منع أبنائهم من الخروج
3 -و السؤال الأهم ما هي معايير النجاح لهذا الموسم الإسثتنائي
؟؟؟؟؟؟؟؟
الشيء السلبي الثاني هناك بعض التلاميذ لم يوفقوا في الاول لسبب من الاسباب ويرغبون في التعويض والاجتهاد في الدورة الثانية أليس هذا بظلم لهم!!
كان الاجتهاد أكثر قبل اعلان هذا القرار
شعب 800 درهم و حكومة فاشلة
يجب اقاف هذا و حصر نهاية السنة مع نهاية رمضان لانه لا ارى فائدة من استمرار الوضع على ما هو و انهاك جيوب الاباء بشهر اضافي سيستفيد منه اكثر اصحاب المدارس الذين لم يكلفوا انفسهم عناء الاستثمار في وسائل معلوماتية مطورة تمكن من التواصل المباشر للمدرسين مع تلاميدهم و الاكتفاء بواتساب لانه مجاني مع علمهم انه وسيلة عقيمة لم تخلق للتدريس عن بعد.
quel stratégie nous voulons une réponse
ـ هل سيمتحن تلاميذ الثانية باكلوريا في الدروس الحضورية إلى حدود 14 مارس فقط؟
ـ كيف يمكن إقناع التلاميذ بمواصلة "التعلم عن بعد" وهم لن يمتحنوا؟
احتراماتي لكل من يبذل مجهودات حقيقية.
ولكن عندما علمنا هذا الخبر أنزلت السكينة على قلوبنا.
لديا 3 ابناء لم يتوصلو ولو بدرس واحد ..نعم قدمت رقم هاتي للاساتدة في الابتدائي و الاعدادي وكلن دون جدوى...
السؤال كيف تدعو الوزارة الى مواصلة التعللم عن بعد وقد حصرت عملية احتساب النقط في الدروس الحضورية ؟؟؟من سينتبه للأستااذ في إطار عقلية التلميذ المغربي و الذي يختصر التعليم في النقطة لا غير
لكن السؤال الذي يحير و يقلق و يحزن هل تتم استشارة الاساتذة أههم عنصر في المنظومة في هذه القرارات ؟؟؟؟
الباكالوريا في شهر 9 ليس بالقرار الصحيح من كل الجوانب
من الناحية النفسية للتلميذ و الآباء
المدة الطويلة و هم ينتظرون الامتحانات
امتحان في نفس الوقت مع الدخول المدرسي
قرار غير صائب