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الرئيسية | مجتمع | وزير التربية يؤكد مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الدراسي

وزير التربية يؤكد مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الدراسي

وزير التربية يؤكد مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الدراسي
هسبريس ـ محمد بلقاسم
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:03

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المستويات الدراسية باستثناء سنتَي الباكالوريا ستعرف احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية إلى نهاية السنة الدراسية.

الوزير أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، ضمن التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا، شدد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد، مشيرا إلى أن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلاميذ، ومنبها إلى أنها ستؤثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف.

وفي هذا الصدد أكد المسؤول الحكومي على أهمية استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية "التعليم عن بعد"، مطالبا بضرورة الاعتماد على مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.

ودعا الوزير المسؤول عن قطاع التربية الوطنية إلى إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، مطالبا بتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عاد، ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أمزازي أن الوزارة ستخصص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، مشيرا إلى سعيها إلى تقوية مكتسبات التلاميذ وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.

وأوضح المتحدث نفسه أن "الارتقاء بالتعليم عن بعد مستقبلا ومأسسته يقتضي تقييما جديا وموضوعيا لهذه التجربة، لرصد مواطن القوة والضعف"، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، قال أمزازي إن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى "استطلاع رأي" موسعا عبر منصات التعليم عن بعد، وكذا عبر موقعها الرسمي، يهم التلاميذ والأسر، موردا أنه من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من معرفة كيفية تعامل المتعلمين وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - طالب الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:14
و ماذا عن مصير طلبة التعليم العالي؟ الأقسام التحضيرية للمدارس العليا مثلا
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155
2 - عماد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:15
مهم نجحو ولدنا هاذ هو المهم فهد الوقت
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-118
3 - حسن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:15
لا يمكن التعويل على ان التلاميذ سيواصلون الاهتمام بالتعليم عن بعد طالما انهم لن يمتحنوا في هذه الدروس. علما انهم لم يعودوا يهتمون بها اصلا بمجرد ان علموا بانهم لن يمتحنوا الا في الدروس الحضورية
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103
4 - عادل الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:17
قرار نزل كالثلج على كل التلاميذ،...
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68
5 - ghizlane الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:17
يجب على الحكومة دعمنا أولا لكي نستطيع توفير الأنترنيت حتى يتمكنا أبنأنا من الدرسة عن بعد،
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99
6 - Hicham الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:18
واش الناس مقهورة وتبقى تخلص المدارس الخاصة ؟؟
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108
7 - تدبير التعليم في ظل الجائحة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:18
أعتقد أن نسبة النجاح العالية واامعتمدة خطة لمحاربة الأمية والتي تشمل أقسام ما دون المستوى التاسع سوف لن يشكل التعامل معها اشكالا كبيرا ففي جميع الحالات تكون نسبة النجاح قريبة من الإجماع أما على صعيد المستويات التي تعرف نظام الإمتحانات الوطنية من أجل تجاوز المرحلة إلى التي تليها فعلى الوزارة تأخير الامتحان شهرا عن موعدها مع استمرار الدراسة عن بعد وعلى أن يكون الامتحان من دورة واحدة فاصلة وكذالك بالنسبة للتعليم الجامعي والعالي .
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3
8 - حنوش الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:19
الوزير حسم في السنة الدراسية بالنسبة للاسلاك الثلاثة الابتدائي والاعدادي والتأهيلي ولم يشر الى التعليم العالي
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55
9 - Monde Tanger الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:19
هل يشمل هذا الاجراء المستوى السادس ابتدائي و التاسعة اعدادي ام هم ايضا يشملهم
احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا،
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22
10 - وكواك الحق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:19
لماذا مواصلة التعليم عن بعد لماذا ؟؟؟؟؟
الجواب : ليترك المدارس الخصوصية تمتص دمائنا و تطالب بكل الشهور .
كان عليهم وقف الدراسة عن بعد و إعفاء الواجبات الخصوصية على الأقل شهرين ماي و يونيو
لك الله يا مواطن
و هو نداء مستمر للوزارة لإعفاء واحبات المدارس
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112
11 - نعمان الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:19
قرار في المستوى، يعكس وعي المسؤولين على على القطاع بخطورة الوضع، والعمل بالتالي على إنقاذ السنة الدراسية بأقل التكاليف.
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-7
12 - متداول الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:22
أنا كيبات ليا هاد شي لقالت الوزارة مزيان و لكن راه هو مجرد تأويلات
1 -هل سينتهي كورونا في شهر يوليوز
2- أ ليس الهدف من هذه القرارات إبقاء الثلاميذ في المنازل بطبع أنا أثحذت عن تلاميذ الباكالوريا أما باقي المستويات فإن الآباء يستطيعون منع أبنائهم من الخروج
3 -و السؤال الأهم ما هي معايير النجاح لهذا الموسم الإسثتنائي
؟؟؟؟؟؟؟؟
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12
13 - اولى باك الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:23
واش غادين اتحسبو دروس عن بعب بالنسبة للسنة اولى باك
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-12
14 - Imo الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:24
خطوة ناجحة من وزير التربية سعيد أمزازي
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3
15 - طالبة بالاقسام التحضيرية الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:30
و ماذا عن طلبة التعليم العالي و خصوصا طلبة الاقسام التحضيرية اللي عندهم الامتحان الوطني المشترك نهار 26ماي.. راه ظلم في حقهم هذا! ايمتا غادين يعلنوا على القرارات بخصوصهم؟ وهاد البلاغ الكامل ايمتا غادي يقولو عليه!!!!!!
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11
16 - ابراهيم امريرت الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:30
مع كامل احترامي وتقديري السي امزازي انا مزاوك فيك الى مشوف من حال وليداتنا راه مكاين لا قرايا عن بعد لا والو بنتي في المستوى أولى باكالوريا وبالضبط مبقى ميتخبى في بوشعيب الدكالي في الجديدة مكيتوصلو بوالو من نهار بدأ الحجري الصحي عكس اخوها الصغير في الخاص كيقراو السيد الوزير اين الخلل
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29
17 - Karim الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:31
بالنسبة لمستويات أولى باك و الباك هل سيتم إحتساب نقط الدورة الأولى أم إنجاح جميع التلاميذ؟؟
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2
18 - fouad aminos الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:33
قرارمتعجل, التصريح بالاعتماد على نقط المراقبة المستمرة فقط ستقضي على مواصلة التلاميذ للدراسة عن بعد لانه سيدور في مخيلة كل تلميذ سؤال لم سأتابع دراستي عن بعد ما دام ستحسب فقط نقط المراقبة المستمرة الحضورية!! كيف يستمر التلميذ بالتلقي عن بعد وهو يعلم أن نقط المراقبة هي المحتسبة !!
الشيء السلبي الثاني هناك بعض التلاميذ لم يوفقوا في الاول لسبب من الاسباب ويرغبون في التعويض والاجتهاد في الدورة الثانية أليس هذا بظلم لهم!!
كان الاجتهاد أكثر قبل اعلان هذا القرار
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16
19 - Jihane الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:33
ماذا عن التكوين المهني و امتحانات التكوين المهني؟؟؟؟
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13
20 - سندباد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:33
ماذا عن المدارس الخصوصية التي كشرت عن انيابها. .وتطالب بمستحقات غير مستحقة. ...النصب
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20
21 - طالبه الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:33
واش نسيتو بلي كاين تعليم العالي ولا كيهمكم غير لباكالوريا ، حنا ليس لدينا مصير ولا شنو؟؟
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10
22 - طالبة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:34
و ما مسار اصحاب التعليم العالي ، اصحاب التكوين المهني و بالخصوص اصحاب السنة التانية ، هل عقدتم مع كورونا انا تقتلنا ، في جميع الالتقاءات لا احد يتكلم ب صوتناا ، ولا احد يفكر في مصيرناا ، حسبي الله و نعم الوكيل
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11
23 - prepa stdent الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:34
الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ?
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7
24 - mohamed chrif الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:35
بعد خبر عدم التحاق التلاميذ بمدارسهم قبل شهر شتنبر المقبل إتظروا خبر تمديد الحجر الصحي
شعب 800 درهم و حكومة فاشلة
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5
25 - وجدي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:36
الرابح الأكبر من فيروس كورونا المستجد هم الشغيلة التعليمية.استفادوا من الوضعية الراهنة بقوة القانون وبامتياز.عطلة تاريخية بكل المقاييس اللهم لا حسد.لدي إبن لن يستفد قط من برامج التعليم عن بعد والتي أراها صورية ولم يستفد منها إلا القليل.ولعل ما يغيضني ويثير حنقي هو ادعاءاتهم المردود عليها بأنهم يبذلون جهودا وبإمكانات ذاتية .
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-19
26 - مواطن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:36
من خلال تجربتي عند تتبعي لمستوى و حجم ما تم تمريره بواسطة واتساب لابنائي فإنني استطيع القول انها تجربة فاشلة و قد صدمت من مستويات بعض المدرسين في تواصلهم بلغة ركيكة و اهتمامهم اكثر بتسجيل حظور التلاميد و نقلهم للدروس في الدفاتر دون فهم و الغاية هي تبرير حظورهم كذلك لصاحب المؤسسة.
يجب اقاف هذا و حصر نهاية السنة مع نهاية رمضان لانه لا ارى فائدة من استمرار الوضع على ما هو و انهاك جيوب الاباء بشهر اضافي سيستفيد منه اكثر اصحاب المدارس الذين لم يكلفوا انفسهم عناء الاستثمار في وسائل معلوماتية مطورة تمكن من التواصل المباشر للمدرسين مع تلاميدهم و الاكتفاء بواتساب لانه مجاني مع علمهم انه وسيلة عقيمة لم تخلق للتدريس عن بعد.
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3
27 - sara الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:37
et en ce qui concerne l enseignement supérieur
quel stratégie nous voulons une réponse
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4
28 - fatima zahra الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:37
و مدارس الخاصة غادي يبقاو يخلصو ???
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7
29 - بشرى الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:37
هو قرار في محله..لكن الوقت ليس مناسبا للاعلان عن هذا القرار ،لأن المقررات الدراسية لم يتم انهاؤها بعد خاصة الرياضيات ،لذلك كان الاخرى تأجيل الاعلان عن هذا القرار لبداية شهر يونيو حتى يتمكن التلاميذ من متابعة ماتبقى من دروس،خاصة أن الدروس اهميتها تكمن في اكتساب المعرفة وليس من أجل الامتحانات فقط،فالتلميذ حين يعلم أنه ناجح لن يواصل الاستفادة من الدروس وسيتراخى ولا يبالي ،اذن هذا ماكان يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اعلان القرار...فالتلاميذ سيعانون كثيرا في المستوى المقبل لأنهم لن يكتتسبوا من المعارف ما يخولهم لمباشرة المستويات المقبلة...هو قرار صائب لكن لم يتم اختيار الوقت المناسب لطرحه،ولم تراعى فيه المصلحة الفضلى التلميذ،وتم التعامل كأن التلميذ يدرس لأجل الامتحان فقط.
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13
30 - محمد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:39
چول نيشان الدراسة في عطلة حتى إشعار آخر سوى إلا تاتمرروا شي حاجة عن بعد هادي ممكن
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1
31 - med الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:40
لماذا الاستمرار في التمدرس عن بع فقط كي يستطيع اصحاب المدارس الخصوصية من مطالبة اولياء التلاميذ ان يدفعوا هذه الواجبات حتى متم شهر يونيو اما الدراسة عن بعد فهي فقط كذبة كبيرة عليك نوفير ثلاثة هواتف او تكثر ان كنت تملك ثلاثة اطفال او اكثر الدروس تتساقط عليك كورق الخريف ليلا ونهارا وبعد السحور كيف لمن يشتغل ان يضبط كل هذه الامور وفي الاخير يطالبونك بدفع واجبات التمدرس كاملة مع انك قمت ب 60 % من عملية التدريس ومايلزم ذلك من توفير الانترنت واللوجستيك ماهذا رعيو فينا الله
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12
32 - الصقرديوس الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:40
الأمور غير واضحة تماما:
ـ هل سيمتحن تلاميذ الثانية باكلوريا في الدروس الحضورية إلى حدود 14 مارس فقط؟
ـ كيف يمكن إقناع التلاميذ بمواصلة "التعلم عن بعد" وهم لن يمتحنوا؟
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-2
33 - nana الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:45
ماذا عن مستحقات المدارس الخصوصية على الوزارة إمساك العصا من الوسط وتخفيض الاقساط على الأقل إلى النصف
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7
34 - مدرس الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:46
واش هذا وزير وكيعراف اش تيقول ولا غير غياط كيتقب لينا ريوسنا؟مواصلة التعليم عن بعد؟واش هاذ التعليم كاين بعدا ؟ وشحال كيستافذو منو؟وا سد علينا مركومك وسير طبل للحكومة راك عندك فاش تلها وبعاد على التعليم صعيب عليك وعلى لي جابوك ليه...مصيبة مبغات توقف.
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1
35 - nahda الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:47
لو كان التعليم عن بعد يجدي كما و كيفا ( تفاعلية المتعلمين، تكافأ الفرص، جودة الكبسولات...) لأخذتم به بعين الإعتبار في امتحانات الباكلوريا التي ستجرى. و لكن إذا عرف السبب بطل العجب.
احتراماتي لكل من يبذل مجهودات حقيقية.
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-2
36 - صلاح ايت حميد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:47
انا طالب بحالي بحال التلاميذ او الطلب الاخرين نطالب بالانترنت بالمجان
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3
37 - عبدالرحبم الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:48
اذا كان وزير التربية اعلن عن استمرار الدراسة عن بعد فهذا مجرد كلام .لان اغلب المدارس العمومية توقفت وبعض أساتذته اخبروا التلاميذ أنهم انهوا المقرر الدراسي .نا عدا التعليم الخصوصي الذي مازال مستمرا رغم معانات اطره. لا ندري لمن سنصدق؟ تريدون في تعميق عدم الثقة
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-1
38 - قدور الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:50
ولحماق هذا واش بنادم معندو تا مايكل ويبقى يشري فا الكونكسيون اللي حتى هو استغل الفرصة وطلع بحال الصاروخ .طلقو الريزو الا كاتقولو باغين التلاميذ يقراو. اوباركا من الظحك على هاذ الشعب را تلفتونا والله مابقينا عارفين اش نديرو.
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4
39 - تلميذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:52
كيفاش اولى باك حتى الشهر 9، يعني حنا هذي يبقى تابعنا امتحان طيلة الصيف، اضافة للدخول المدرسي في شتنبر يعني في نفس الشهر، واش ندوز امتحان جهوي اوندخل نقرى سيمانا وراه.
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3
40 - kozio الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:53
كيف لربة بيت ان تجمع ما بين العمل داخل البيت ومعانات الزوج بدون عمل وأربعة اطفال أصغرهم سنتين ونصف ولا دخل مادي.. والتعليم عن بعد اولا نحن نعاني نفسيا الام تعاني اكتاب وخوف وقلق وبكاء بسبب الفيروس ووسوسة لقد كدت افقد عقلي ادن كيف يمكنني ان اوفر الدعم لاطفالي وانا ابحث عمن يدعمني بالله عليكم الناس مريضة الحل بالنسبة التلاميذ الابتدائي سنة أولى وووو هو النقطة اللي تعطات بالدورة الاولى اما باس نرجع ولداتي يقراو من المستحيل فهاد الظروف..محتاجين اللي عالجناااا
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6
41 - ملاحظة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:55
يجيب تخفيض معدل الانتقاء الى 9 لتكافؤ الفرص راه كاينين الناس لجامعين ريوسهم فالدورة تانية وحافظين لجهوي مي مجابش الله كتمنى توصل الفكرة
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0
42 - معاذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 14:56
هل يوجد امتحان آخر السنة؟؟؟؟؟؟؟؟
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0
43 - أسامة أهرارش الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:00
يا الله كنا نحمل حملا كثيرا على أطفالنا
ولكن عندما علمنا هذا الخبر أنزلت السكينة على قلوبنا.
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1
44 - أم عمران وسارة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:02
قرار في محله ولكن ماشي وقتو هادي والسيد الوزير تيطالب باش تبقى الدراسة عن بعد و مافكرش في الوالدين لي المدارس الخصوصية كل شهر كاتطالبهم بالواجب الشهري و الاكترية ماخدامش....... و وليداتنا الهم الوحيد ديالهم هو اللعب لا غير...........
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2
45 - طالب باحث الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:04
هل الجامعات لم تعد تنتمي لوزارة التربية والتعليم؟
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3
46 - باكالوريا احرار الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:05
كيفاش غايتم التعامل مع ناس ديال باك حرة؟
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0
47 - جواد من فاس الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:08
بما ان الوزارة اتخذت قرارا باعتماد نقط المراقبة المستمرة لكل المستويات عدى الباكالوريا 1والباكالوريا2 فلماذا يجب استمرار الدراسة عن بعد لغير هذين هذان المستويين ً،تساوءل واشكال مطروح يلف بين الآباء والمؤسسات الخصوصية حول اداء الواجبات عن خدمة لم تتم فماهي الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المعنية في هذا الشأن وننتظر الحل في اقرب الآجال لان المدارس الخصوصية ربطت اداء واجبات المدرسين بإلاباء
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1
48 - أستاذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:09
المرجو إعتماد نقطة الإمتحان الوطني فقط لدخول المدارس و المعاهد العليا كشرط أساسي لتكافؤ الفرص و إعتماد المباريات لأنه مكسب لا يمكن التراجع عنه
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49 - طالب بالاقسام التحضيرية الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:09
ماذا عن طلبة الاقسام التحضيرية؟
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1
50 - حمو الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:11
السي الوزير راه التعليم عن بعد راه خطة لا تشمل الجميع .تلاميد التعليم العمومي لا يتوصلنا بتتا بأي دروس...في حين تلاميد جيراني في التعليم الخصوصي يتوصلون يوميا بدروس مصورة و بتحفيزات اساتدهم...
لديا 3 ابناء لم يتوصلو ولو بدرس واحد ..نعم قدمت رقم هاتي للاساتدة في الابتدائي و الاعدادي وكلن دون جدوى...
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51 - Achraf الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:16
ولمن ليس له هاتف نقال لتتبع الدراسة عن بعد..؟؟
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0
52 - حسن الريش الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:18
كاع ما قفروها للي كيقراو صباح او عشية في القسم او مع الاستاذ ايديروا مزية عن بعد خاصة مع فريفاير للي كيجري ليهم فالدم من السحور حتى لسحور الله الله
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0
53 - عبد الرزاق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:19
المرجو الاستفسار عن وضعية الاساتذة المتدربون . هل ستكون الامتحانات في موعدها أم سوف تؤجل أم تلغى ......... السيد الوزير لم يذكر المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين
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0
54 - عمر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:21
المشكلة في مسار الذي يصادق على نتائج نهاية السنة فقد بُرمِجَ على تعبئة كل خانات النقط. لتجنب غباء مسار يجب الطلب من الأساتذة استثناءا تقييم التلاميذ و تعبئة نقطهم حسب رأيه فنعود إلى السلطة المطلقة للأستاذ في التقييم دون قيود
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55 - استاذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:23
بينما كنت اشرح درسا للسنة الثالة اعدادي عبر تقنية الواتساب فاجـني أح التلاميذ بتعليق : " أستاذ كتعدب راسك راه مبقاوش امتحانات "
السؤال كيف تدعو الوزارة الى مواصلة التعللم عن بعد وقد حصرت عملية احتساب النقط في الدروس الحضورية ؟؟؟من سينتبه للأستااذ في إطار عقلية التلميذ المغربي و الذي يختصر التعليم في النقطة لا غير
لكن السؤال الذي يحير و يقلق و يحزن هل تتم استشارة الاساتذة أههم عنصر في المنظومة في هذه القرارات ؟؟؟؟
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56 - مسؤول الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:23
السيد الوزير يجب أن يكون امتحانات البكالوريا اولى و الثانية في نفس الشهر 7
الباكالوريا في شهر 9 ليس بالقرار الصحيح من كل الجوانب
من الناحية النفسية للتلميذ و الآباء
المدة الطويلة و هم ينتظرون الامتحانات
امتحان في نفس الوقت مع الدخول المدرسي
قرار غير صائب
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57 - احسان الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:23
انا تلميذة هل تستمر الدراسة عن بعد حتى العام المقبل
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58 - محب لأبنائنا الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:26
السلام عليكم. مع احترامي لقرار الوزير. عندي رأي آخر انا شخصيا كنت عارف هاذ الخطوة غاذي تكون وكنت كنقول لوليداتي قراو رآه الوزارة علنات بأن الامتحانات غادي تكون فاواخر شهر 6 باش نزيرهوم ويزيدو يخدمو في المنزل. الابن الكبر في التاسعة والصغير فالخامس. من هادشي كامل كنت كنفضل سعادة الوزير يخلي الامور غاذية كما هيا ويزيذ ياكذ بأن الامتحانات غادي تكون فشهر 6 ومن بعد عاد يصدر هاد الخبر المهم الله يوفقكم لما فيه الخير لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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59 - ،مروان الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:29
واش غيعتمادو على نقط ديال المرقبة المستمرا صافي
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