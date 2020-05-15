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الرئيسية | مجتمع | عدم تراجع مؤشر "R0" يمهّد لتمديد الحجر الصحي في المغرب

عدم تراجع مؤشر "R0" يمهّد لتمديد الحجر الصحي في المغرب

عدم تراجع مؤشر "R0" يمهّد لتمديد الحجر الصحي في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 ماي 2020 - 16:50

لأول مرة، منذ بداية ذروة انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، سجل المغرب أقل عدد من حيث الإصابات اليومية بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 45 حالة فقط بالمملكة.

وعلى بُعد خمسة أيام من 20 ماي الجاري، تاريخ نهاية الحجر الصحي الثاني، أكد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن مؤشر انتشار فيروس "كورونا" (R0) لم يتراجع بعدُ تحت عتبة 1".

وقال اليوبي، في التصريح الصحافي اليوم الجمعة: "ما زلنا نسجل بؤرا وبائية ومن الضروري اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصا أن مؤشر انتشار المرض لم ينزل تحت عتبة 1 أو أقل بكثير حتى نتمكن من التحكم أكثر فأكثر من انتشار الوباء".

ويبدو من خلال تصريح وزارة الصحة أن الحكومة تتجه إلى تمديد الحجر الصحي ما بعد 20 ماي، لا سيما أن وزير الصحة سبق أن أكد ضرورة استقرار مؤشر سرعة الفيروس (R0) في أقل من 1 لمدة أسبوعين من أجل رفع الحجر الصحي بالمملكة؛ لكن هذا الأمر غير ممكن في الفترة الحالية، إذ لم تعد يفصلنا عن 20 ماي سوى خمسة أيام.

من جهة ثانية، أفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة بأن الحالات الـ45 الجديدة جلها تقريباً سجلت في مدينة الدار البيضاء ببؤرة صناعية، ثم في مدينة طنجة وأساسا في بؤرتين عائليتين.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن ست جهات بالمغرب لم تسجل بها أية حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي جهة درعة تافيلالت، والشرق، وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

وتابع اليوبي، في تصريحه، أن جهات بالمغرب لم تسجل فيها إصابات منذ أيام متتالية وهي جهات بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

واستبعدت المختبرات الوطنية، اليوم، ما مجموعه 3649 حالة كان من المحتمل إصابتها بالفيروس؛ لكن التحاليل أكدت خلوها من "كوفيد 19".

نسبة الوفيات تواصل الاستقرار في 2.9 في المائة مقابل صعود نسبة التعافي إلى 51.1، وفق تصريح مدير الأوبئة.

وأعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مروان الجمعة 15 ماي 2020 - 17:05
مؤشر انتشار فيروس "كورونا" (R0) لم يتراجع بعدُ تحت عتبة 1".
بسبب ترك المصانع والمعامل مفتوحة ...
نحن واكثر من شهرين ملتزمون بالحجر والان تقولون انكم تمهدون لتمديد الحجر ....كيف يعقل هذا
دول كثيرة مثي اسبانيا وفرنسا وبريطانيا مازالت تسجل وفيات واصابات جديدة رفعت الحجر تدريجيا وانتم تخططون لتمديد ....الناس يعانون في ارزاقهم وحالتهم النفسية ....
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342
2 - خليفة الزاكي الجمعة 15 ماي 2020 - 17:07
مع الاسف الشديد اصبحنا نلاحظ في اونة الاخرة تهاون وخرق كبير لحالة الطوارئ الصحية لدى يجب فرض عقوبات صارمة على اي شخص خرق لحالة الطوارئ
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57
3 - ali الجمعة 15 ماي 2020 - 17:08
حتي لو قمتم بتمديده لن تحصدوا اي نتيجة.
ماذا لو قمتم بتمديده شهرا اخر ولم ينخفض المؤشر !!/
الحل في التزام النظافة والتباعد الاجتماعي
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208
4 - oujdi الجمعة 15 ماي 2020 - 17:09
بالله عليكم أين هو هاد الحجر الصحي؟ الكل خارج المنازل و لم تعد الصرامة اللتي شهدناها مند بداية الحجر من طرف السلطات المعنية
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129
5 - Abdou الجمعة 15 ماي 2020 - 17:10
على الدولة رفع الحجر في الجهات التي لا تسجل اصابات و عدد اصاباتها مستقر
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192
6 - مغترب الجمعة 15 ماي 2020 - 17:10
يجب التمديد و إلا ستقع الفوضى و الإكتظاظ أمام محلات بيع الملابس و الحلوياات وكثرة التجمعات و الزيارات بمناسبة عيد الفطر (الحل هو التمديد ل 15 يوما إضافية و من تم بداية التخفيف تدريجيا) شريطة منع التنقل بين المدن إلا برخصة إستثنائية من العمالاات وليس المقدم الذي باعها ب 20 درهم
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57
7 - متفائل الجمعة 15 ماي 2020 - 17:10
اللهم احفظها و ارفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر الفضيل أما بالنسبة للحجر الصحي ففي نظري أن يرفع تدريجيا وخصوصا بالجهات التي تشهد اصابات قليلة
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67
8 - متتبع الجمعة 15 ماي 2020 - 17:11
سيتاكد فعليا تمديد الحجراسبوعين اضافيين نتيجة تهورالغالبية العظمى من ساكنة المدن الكبرى ومسؤولي مصانعها, ولا ننسى التغاضي والارتخاء اللذي لاحظناه من طرف السلطات والامن ,فالدولة هي التي تتحمل فشلها في تسيير ازمة الوباء.
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16
9 - zaki الجمعة 15 ماي 2020 - 17:11
نحن مع مصلحة الشعب ، فإن الأمر يقتضي المد في الحجر الصحي سنعمل على ذلك ، فمزيدا من الحذر فالقادم اصعب. والله المستعان.
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13
10 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 17:11
يجب على المواطنين الالتزام بتدابير الحجر و على السلطات التشديد و ليس التساهل حتى لا ندخل في موجة اخرى خطيرة
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22
11 - مواطن غيور1/الحبس الجمعة 15 ماي 2020 - 17:12
السلام عليكم
الناس لي كتشاور مع العلماء طواو الصفحة و بداو حياة جديدة.
شي وحدين كايتشاورو مع الداخلية واش يرفعو الحبس عفوا الحجر و لا مزال.
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78
12 - ahmed الجمعة 15 ماي 2020 - 17:13
اعتقد من الأحسن ان يرفع الحجر الصحي تدريجيا من بعد 20 ماي لان استمرار الحجر الصحي شهر اخر صعب وصعب جدا اجتماعيا اقتصاديا ونفسيا .
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76
13 - Omar fido الجمعة 15 ماي 2020 - 17:13
يلا كانتسناو هاداك R0 ينزل . عمرنا ما نخرجو من هاد الحجر الصحي. الله يهدي ما خلق...
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60
14 - الوليد الجمعة 15 ماي 2020 - 17:13
عن اي تمديد تتكلمون فانا لا اظن ان المغرب تحت الحجر الصحي و الشوارع مكتضة بالناس بدون حسيب او رقيب
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34
15 - Yassine الجمعة 15 ماي 2020 - 17:14
لقد تم فيما مضى تسجيل أعداد أقل من 45 حالة، لكنه وقع و ارتفع الرقم مجددا إلى المئة، بسبب عدم تراجع هذا المؤشر الذي يسمى R0، لأنه يبقى أفضل وسيلة لمعرفة مستقبل الفيروس بالبلاد...
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10
16 - قدور الجمعة 15 ماي 2020 - 17:14
تمديد الحجر الصحي ليلا اما نهارا فلا وجود للحجر الصحي وخصوصا مع اقتراب العيد
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28
17 - البيضاوي الجمعة 15 ماي 2020 - 17:14
لنفترض مددنا الحجر الصحي شهر أو شهرين او أكثر فهل سنصل الى المنحنى المطلوب ؟ لا أظن ان يتغير الحال خاصة اذا اتبعت الدولة نفس الطريقة المعمول بها الآن البعض ملتزم بالحجر و الآخرون غير معنيين زد على ذلك المعامل و الاسواق و الاماكن المزدحمة و الاحياء الشعبية المكتظة بالناس و ما ذنب من صبر و التزم بالحجر في ان يعاني ماديا و نفسيا و اجتماعيا اذا اضفنا له مدة أخرى ؟!! فيروس كورونا يعلمنا ان يتحمل كل واحد مسؤوليته فمن يريد ان يحافظ على حياته و حياة غيره فليحترم الطوارئ و من يريد غير ذلك فليلقى مصيره
أما توقيف ارزاق الناس و سعيهم لتلبية حاجيات أسرهم الضرورية بسبب تمديد تسبب فيه المستهترون فهذا غير مقبول و غير أخلاقي
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42
18 - اعصيم سمير الجمعة 15 ماي 2020 - 17:14
حسبنا الله ونعم الوكيل.نحن نلتزم بالحجر الصحي وهادي شهرين ونصف ما شفت مي الحاجة.واش هادشي معقول.وناس طايشة خارجة دايعا في الزناقي تقلب على الفيروس.ناس خارجا باش تشري شي حوايج في غنى عنها.راه الدولة دارت الواجب.لكن الساكنة مدارتش الواجب. وكل من ساهم في انتشار هذا الفيروس سوق يتحمل مسؤوليته.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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18
19 - الراكون الجمعة 15 ماي 2020 - 17:14
على السلطات الصحية في كل دولة و كذلك منظمة الصحة العالمية أن تعترف الآن بأن مراقبة الحرارة في المطارات و الحدود لا يجدي نفعا و الحل أمام انتشار أي جائحة مستقبلا هو إغلاق الحدود أمام المسافرين بمجرد انتقال العدوى من دولة إلى أخرى ريثما تظهر طبيعة الڤيروس.
لو أن دول العالم أغلقت الحدود في بدايات كورونا عندما قفز من الصين للفيتنام و كوريا الجنوبية و هونغ كونغ لما وصلنا إلى هذا الدمار الاقتصادي و الاجتماعي.
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8
20 - Samir الجمعة 15 ماي 2020 - 17:15
شكرا لحكومة الكفاءات على عدم كفاءتها في تدبير أزمة كورونا والله يعفو علينا من هاد البلاد كرهتونا فيها
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27
21 - جابر الجمعة 15 ماي 2020 - 17:16
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الدول التي مازال عدد الوفيات فيها يفوق المائة، بدأت ترفع الحجر عن مواطنيها، والمغرب يسبح عكس التيار. في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور أتابع الندوة الصحفية للرئيس الأميريكي الذي أمر بإنطلاق عجلة الإقتصاد وأكد أن كورونا سيتلاشى في مرحلة قريبة. الحجر، إنتحار إقتصادي.
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25
22 - مغربي قح الجمعة 15 ماي 2020 - 17:16
الحجر كن كان ينفع كن نفع فهاد الشهرين.دول الجوار من المغرب العربي ما عندهاش الحجر بنفس الطريقة لي فالمغرب وحالهم قريب لحالنا وافضل في تونس.اوروبا لي عندها الإمكانيات ورفعت الحجر فما بالنا نحن.يجب رفع الحجر والتعايش بعقلانية ووقاية مع هاد الفيروس والا الاقتصاد المغربي غادي يخلص فاتورة اكبر من فاتورة كورونا فيروس.بركة من الحجر راه المواطن وصلاتو للعظم.
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26
23 - Brahim الجمعة 15 ماي 2020 - 17:17
تحية حارة للسيد اليوبي. هذا السيد المسؤول أبان عن مهنية عالية ونجاعة في التواصل وتفان في العمل. أرجو أن يتبوء مكانت أعلى ومسؤولية أعلى في مجال الصحة كوزير للصحة مستقبلا.
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-28
24 - ben الجمعة 15 ماي 2020 - 17:18
المهم هو رفع الحجر وعوده الحيات ومعرفة كيفية التاقلم مع الوظع . أما الابقنا كنتسناو 0 حالة لايمكن الاقتصاد في خطر
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12
25 - مستثمر الجمعة 15 ماي 2020 - 17:18
اسبانيا 230 الف حالة و 27 الف ميت,ايطاليا 223 الف حالة و 31 الف ميت,ورفعو الحجر باش يدور الاقتصاد,نتوما عندكم 6600 حالة (1 في المئة خطيرة) و120 ميت وتالفين,شي مخلوع,شي مفزوع,طلقو الناس تخدم قبل مايهربو الباطرونا والكليان.الهروي خايف يموت بحال الا انقص ماهتبقاش الارض تدور
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23
26 - زهيري الجمعة 15 ماي 2020 - 17:18
دول لها أقتصاد يبلع الحجر وخففت الحجر ونحن تحت عتبة الفقر نمدد الحجر !أنتم تعلمون أن ضربة وصلت للعطم أي تمديد سيخرج الشعب للشوارع لأنه مكتوي بالكرا والما والضو وتكاايف العيش فلا نصبوا الزيت على النار ستحرق الأخضر واليابس وحلها لن يكون الفاهم يفهم
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20
27 - MAROCAINS الجمعة 15 ماي 2020 - 17:19
Le R0 au Maroc en date du 14/05/2020 d'après media 24 et suivant les régions est comme suit
- Oriental ..................0
- Oued eddahab........0
- Saudia el camera....0
- Sous massa.............0
- Fes Meknes............0,31
- Rabat Salé Kenitra....0,33
- Tanger Tétouan Hoceima .......0,52
- Marrakech Safi...............0,52
- Casa Settat...............0,57
- Draa Tafilalet............0,69
- Guelmin Oued Noun.....0,8
où est le taux de propagation supérieure à 1????
publiez SVP
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14
28 - batman الجمعة 15 ماي 2020 - 17:19
من السهل جدا فرض حالة الطوارئ فكل الدول تستطيع ذلك، لكن العمل الصعب و الذي يستحق فعلا الثناء هو تدبير ذكي وعلمي للوضعية
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11
29 - الرائد الجمعة 15 ماي 2020 - 17:19
وجب التمديد لأن الشعب لا يبالي، بعض المدن والقرى يتجولون دون قيد أو شرط، وبعض المدن والقرى بها تشديد وحجر صحي 100٪
لا حول ولا قوة إلا بالله
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-25
30 - زايد ناقص الجمعة 15 ماي 2020 - 17:20
م عدنا من خسروا
غالقين مساجد لي كيصلي فيها 200 واحد ؤ فاتحين مصانع ؤ متاجر لي فيها 1000 ؤ 2000.
ولفنا زيادات الحكومة غيزيدوا ساعة. غير إزيدو حتى 30 يونيو. غ يزيدوا السبت للعمل بالإدارات العمومية
وفرنا فلوس قهوة وفرنا. الوقت مع لوليدات.
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7
31 - عبد ربه.. الجمعة 15 ماي 2020 - 17:20
R0 لن نصل إليه أبدا. الأردن مثلا تطبق الحجر الكلي لأيام ورفم ذلك تظهر حالات. موربتانيا مستقرة مدة حتى صلوا الجمعة وظهرت ست حالات لذلك يجب رفع الحجر وتحميل المسؤولية للجميع. الآن التوعية في طرق الوقاية. أما خطة الحجر لم تجد نفعا.
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14
32 - حدّاش الجمعة 15 ماي 2020 - 17:20
أتمنى تخفيف الحجر الصحي في الجهات التي لم تسجل فيها أي حالة جديدة ،مع تشجيع الجهات التى مازال تضهر فيها الحالات على مواصلة الصبر والإجتهاد في الإلتزام بأساليب الوقاية .والحمد لله على كل حال،
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8
33 - karim الجمعة 15 ماي 2020 - 17:21
كيف نمدد الحجر و دول كثيرة مازالت تسجل المئات من الوفيات بدأت ترفع الحجر تدريجيا بفرنسا واسبانيا. تمديد الحجر يساوي السكتة القلبية للاقتصاد المغربي.
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18
34 - الحكومة ماعندهاش تصور للأمام الجمعة 15 ماي 2020 - 17:24
للأسف منين يخرج رئيس حكومة و يقول : الحكومة ماعندهاش تصور من بعد 20.05 فهدا يبين التخبط الحاصل في المغرب، بعد شهرين من الحجر تقريبا من المفروض الرفع تدريجيا و الى سيدهب اقتصاد البلاد الى الهاوية و سيدفع التمن الفقير فقط اما الأغنياء فلهم المال الكافي لسنين و في اسوء الحالات ممكن يخوويو البلاد او ياخدو فلوسهم و يخليو الفقير يموت اصلا فين عمر حد فكر فيه على مر الزمن و الحكومات
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15
35 - Sabrina الجمعة 15 ماي 2020 - 17:24
ديرو اللي اعجبكم .قاليك اوريه اوريه ولا أعمة سير اوخلليه.غير انتوما اللي فاهمين اولا واقيلة الاقتصاد عندكم احسن من الدول اللي رفعت الحجر .
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10
36 - مروان الجمعة 15 ماي 2020 - 17:24
أقترح تمديد الحجر لمدة سنة ! اتقوا الله، راه الدول كلها بدات في رفع الحجر عن مواطنيها. ما يجب الإجتهاد فيه الآن هو إعداد استراتيجية الخروج من الحجر، أما الزيادة لن تفيد في شيء. الناس راه عياو و الأطفال تخنقات
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13
37 - hamidou الجمعة 15 ماي 2020 - 17:24
خاص التاقلم مع الفيروس كيف عملات دول قبل منا الا تسنينا صفر حالة ماعمرنا غادي نوضو
راه ماشي كلشي موظف كيتخلص اجر تابت الاقتصاد دخل لمرحلة الخطر اما احسن يموتالبعض و يعيش البعض اولاكلشي يمشي مجرد سؤال
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4
38 - fatima zahra الجمعة 15 ماي 2020 - 17:25
قهرونا بهادشي ديالهم اللي سمع هادشي غايقول هاد البلاد فيها الطايح اكثر من النايض و حنا الحمد لله عندنا الوضعية مستقرة و اغلبية الحالات مخالطين و حنا ممرضينا فصحتنا النفسية و زيد عليها صافي شوية و نوليو نطلبو فالزنقة
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8
39 - مهاجر في فرنسا الجمعة 15 ماي 2020 - 17:27
لا لا لرفع الحجر الصحي لا مجال للخطاء هنا في فرنسا بعد رفع الحجر الوباء بداء ينتشر بسرعة فاىقة نحن في المغرب مقبلين على عيد الفطر وعطلة يجب على الحكومة ان تتخد الحيطة والحدر من المقهي والمطاعم فهدو الاماكن هم نقط تجمع يجب على اقل تزيد شهرين حتى نتمكن التحكم فيه وليس القضاء عليه فالقضاء عليه مستحيل
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-13
40 - مواطن من الجهة الشرقية الجمعة 15 ماي 2020 - 17:28
واش ما كتحسوش بالمواطن راحنا مدفونين أحياء بغينا غير الاطباء ديال الاسنان راحنا نتألم حرام عليكم
المعدة ديالي تهرات بقوة المسكنات
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9
41 - مول النخال الجمعة 15 ماي 2020 - 17:31
الأمور واضحة لابد من تمديد الحجر الصحي على الأقل لشهر آخر.أتمنى أن تكون الحكومة قد اخدت العبرة من الأخطاء السابقة .وهي مراقبة الثكنات وفحص الجنود قبل زيارتهم لعائلاتهم وحين عودتهم إلى الثكنات مرة كل شهرين،من الظروري لموظفي السجن المكوث داخل السجن على الأقل شهرين مع فحصهم نفس الشيء مع السجناء الجدد والمغادرين. فحص العمال قبل العودة إلى العمل...مضاعفة مراقبة الأحياء والشوارع بإنزال الجيش لمؤازارة القوات الأخرى التي ابانت عن تعبها وتهاونها...الصرامة مع بوكرن المحلي ونظيره الإفريقي الذي لا يبالي بالحجر مكاين غير خيطي بيطي ليل نهار...دعم الأسر والأفراد المتضررين من الجائمة على الأقل ب 3000 درهم شهريا حتى نهاية السنة من غير هاد شي راه غير تاكلوا الما فالرملة وشكرا.
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-9
42 - youness الجمعة 15 ماي 2020 - 17:32
أتعجب ممن يقولون أوروبا وأمريكا بعدد الإصابات الضخم لديها رفعت الحجر الصحي و نحن لا...!؟
لأنه ببساطة ليس لدينا مستشفيات لا أوروبا ولا أمريكا، والطاقة الإستيعابية للمستشفيات في خطر مع ازدياد عدد المصابين. ولأن هاته الدول عرفت ذروة الفيروس وهي الآن تعلم نسبيا طبيعة تطوره وتحاربه بالوسائل الوقائية، أما هنا فلو بلغنا تلك الأرقام فسنحارب المجهول.
لا حياة ولا اقتصاد في دولة تتراكم فيها الجتث في الشوارع.
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1
43 - Stikeur du halazoune الجمعة 15 ماي 2020 - 17:32
نعم فهنالك عدة طرق ووسائل التأثير على محاولة إطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في برامج الاندماج و التنمية البشرية لأن الاختيار صعب . فمن جهة هنالك أعمال المؤتمر الوطني للصحة العمومية لينعقده وزير الصحة للتفسير في حقوق الإنسان يجب احترامها أو القبض عليه و لكن لا ننسى الشغل من الحصول على الرزق للعيش بعد الخروج إلى الشارع. على العموم فالصحة واجبة عليه و العمل حتى لا تكون هنالك إدراجات و الحفاظ على الأشخاص. و شكرا
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0
44 - محمد لعيوني الجمعة 15 ماي 2020 - 17:36
مادام الحالات بؤر ادن الامر بسيط يجب مراقبة المصانع ورفع الحجر تدريجي الناس اعيات
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0
45 - متتبع عن كثب الجمعة 15 ماي 2020 - 17:36
عدد الوفيات اليومي ولله الحمد ضعيف جدا ونسبة الحالات الخطيرة 1% اي لا تتعدى 30 مصاب وعدد الاصابات اليومي مستقر نسبيا وضعيف مقارنة مع دول مجاورة اذن لا مبرر لابقاء الجر الكلي لان التعويل على 0 اصابة لن يتحقق قريبا وعليه لا بد من رفع الحجر تدريجيا مع التزام التباعد و النظافة والكمامة. مل تمديد للحجر هو انهاك للبلاد والعباد.
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2
46 - مهاجرة الجمعة 15 ماي 2020 - 17:38
6000 حالة و الدولة يجب ان تسرع باش تحد من الوباء.
الله يحفض مبغينا نسمعو 100.000
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-1
47 - hafsa الجمعة 15 ماي 2020 - 17:41
إلى منذ متى سنبقى في الحجر الصحي
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0
48 - عبد الله الجمعة 15 ماي 2020 - 17:42
اللهم يا اطيف الطف بنا وارفع عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير ياحنان يا منان.
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1
49 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 17:45
تعبنا من الحجر والذي يبدو انه لن يرفع لا في القريب العاجل ولا في الامد المتوسط او حتى البعيد مادام ان الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتسطيحه كما تراهن على ذلك.لا معنى ان تتوقف الحركة الاقتصادية وتتعطل مصالح المواطنين وان يموت من ليس بمصاب بكورونا لان المرفق الصحي يعمل فقط من اجل محاصرة الكوفيد .. على الحكومة ان تفكر في كيفية رفع الحجر بتشديد المراقبة على وضع الكملمات والتباعد وقياس الحرارة ومنع التجمعات وتنظيم حركة التبضع ورفع عدد الاختبارات بدل ابقاء الوضع كما هو دون تحقيق ما نراهن عليه.
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50 - خالد الجمعة 15 ماي 2020 - 17:46
في هاذه الحالة الدولة خاصها دير 2000 درهم لكل أسرة مغربية ... حتى الموظفين لي أغلب المغاربة تايقولو عليهوم مبرعين ... راه عامريين كريديات ... أو هازيين أبناء و أفراد عائلة عاطليين عن العمل ...
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51 - يعقوب الجمعة 15 ماي 2020 - 17:47
إذا كانت الحجر سيمدد والمصانع مستمرة فلا فائدة مرجوة نفس الدائرة سنظل نعود إليها
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52 - khdddd الجمعة 15 ماي 2020 - 17:48
هناك خرق للحجر الصحي من لدن المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية. ولكن ليس سكان الأحياء الشعبية هم من يخرفون الحجر هناك أكثرية كثيرة من سكان الأماكن الغير شعبية اي أحياء متحضرة هم كدالك لم يلتزموا بالحجر الصحي لأنهم يذهبون إلى الأسواق الموجودة في الأحياء الشعبيةللتبضع . ادن الكل يساهم في انتشار هاد الوباء. ولكن المصيبة كيف يعقل للحكومة ان تطلب من الناس التزام بيوتهم وتسمح للمعامل و المصانع بالاشتغال لأن بؤر الاوبءة تكتشف في هاته المصانع والعامل لهادا نطلب من الدولة ان تكون صارمة لا مع الساكنة ولا مع أصحاب المصانع و المعامل.
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53 - مجمد الجمعة 15 ماي 2020 - 17:49
في المغرب لن يكون بناء القرار على RO فهذا الرقم لم يكن وليد الحجر ان كان الامر كما نشر في بعض المواقع حيث تراخي في تطبيق الحجر اذن هذا الرقم RO الحالي ما هو الا نصف او اكثر من الرقم الحقيقي الذي كان سيكون لو ارتفعت نسبة الغير الملتزمين بالحجر وعلى الدولة ان مددت في الحجر ان تصهر على تطبيقه بحزم
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54 - Stay safe Morocco الجمعة 15 ماي 2020 - 17:51
علي الجهات المعنية حساب مؤشر 01R لكل جهة للرفع من الحجر الإقتصادي على المناطق التي لا يتطور فيها COVID-19، وتشديد الحصار و الصرامة في المناطق التي لايزال الفيروس نشط بمؤشر R01 أكثر من 1. اذا اردنا حقا محاصرت الفيروس دون الضغط على الاقتصاد.
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55 - مجيهدي الجمعة 15 ماي 2020 - 17:52
كيف يمكن لمؤشر R0 ان يتراجع ونحن نرى من خلال وسائل الاعلام دوريات رياضية تنظم والناس يمارسون الرياضة في الهوامش جنبا الى جنب باستهتار تام و الاسواق والشوارع مزدحمة والاغلبية لا ترتدي الكمامة وبالخصوص الباعة
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56 - اب اميننة الجمعة 15 ماي 2020 - 17:53
التمديد وان كان لاصحاب البؤر اما الجهات السالمة من الوباء فالمرجو رفع الحجر...مع اخذ الحذر...
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57 - sadam الجمعة 15 ماي 2020 - 17:55
اقل اليوم و اكثر غدا هاد شي غير لعبة من اللعب بكري كين لغولة اليوم كين كورونا
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58 - zineb الجمعة 15 ماي 2020 - 17:55
ادعو الله ان يحفضنا ويحفضكم اجمعين وصبروا سيكون كل شئ كما كان انشاء الله
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59 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 17:55
فهاذ البلاد ما فهمت والوا جلس فدارك ماتخدمش خلص الماء والضوء تبرع بدم ديالك شري الكمامة وكول التراب
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60 - ملاحظة الجمعة 15 ماي 2020 - 17:59
علي السلطات المختصة فرض القانون واجبار المستهترين باحترام الحجر الصحي او تسريح الجميع اَوللها لها. لم نعد نشاهد ذلك الحزم وتلك الصرامة التي كانت في البداية. اذن ما جدوى التمديد في حالة عدم احترام القانون من طرف متهورين وجهلة؟
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61 - الأجبالي علال الجمعة 15 ماي 2020 - 18:01
حسب معلوماتي، تونس لم تسجل أي إصابة على مدى 4 أيام. الدنمارك 0 حالة اليوم. سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأروبي تعلن خلةها من كرونا (تقريبا)... دول غربية تراجع بها الفروس ومازالت تعاني من مئات الإصابات لكنها اختارت الانفراج التدريجي ... اما نحن فعندما لا تسقط الأمطار ننتظرها، وحين لا تنتهي كرونا ننتظر، فإلى متى الحجر بدون رؤية واضحة ... هل الحجر الصحي سينهي كرونا ؟ خاصة وأن البؤر السجنية والصناعية وغيرها من المؤسسات، كانت عاملا رئيسيا في تنشيط التفشي الوبائي. وفوق ذلك ظل عدد الاختبارات ضعيفا، و و و .....
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62 - asb9 الجمعة 15 ماي 2020 - 18:02
25 مستتمر.
راه الدولة تعي ما تفعل.هي لم توقف الإنتاج.معامل كتيرة تعمل.هي تحجر فقط من متلي و ربما متلك في صنف المستهلكين
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63 - الرأي الاخر الجمعة 15 ماي 2020 - 18:03
النتائج المعلنة أن كانت فعلا صحيحه فلماذا لايتم تخفيف الحجر الصحي سيرا على خطى الدول التي تسجل فيها حالات أكثر منا بكثير لقد تظررنا كثيرا من طول الحجر الصحي ويجب علينا اتخاد تدابير التعايش مع المرض من تباعد وحمل الكمامات. ..الخ ولكم واسع النظر
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64 - Zakaria الجمعة 15 ماي 2020 - 18:04
إنه لشيء يحز في النفس، بقرائتي لبعض التعليقات أجد أن البعض بدأ يستسلم، يطلبون التعايش مع الفيروس، بالله عليك كيف تتعايش مع فيروس قاتل، قال أحدهم يجب أن يموت البعض أفضل من أن يموت الكل، أقول له عندما قلت البعض افترضت أن يكون غيرك، لو افترضت أن هذا البعض الذي سنضحي به هو أنت و أبوك وأمك، لما طلبت رفع الحجر الصحي، يا إخوان هذا الفيروس أخطر مما نتصور، كإضافة كل من يقول بأنه علينا التعايش مع الفيروس أقول له أن تحفر قبرك بنفسك، ألمانيا منذ خففت إجراءات الحجر الصحي ارتفع فيها عدد المرضى، هل سنستسلم للموت فقط لأننا مللنا؟ ماذا عن أجدادنا الذين دافعوا ضد الاستعمار لسنوات فقط من أجل هذا الوطن إذن ؟ لسنوات لو كنا مكانهم أكنا سنستسلم للعدو فقط لأننا مللنا الحرب؟ بالله عليكم. المرجو إعادة النظر وعدم تحريض الناس بمثل هذه الأفكار لأنها ستؤدي إلى اختراق إجراءات الحجر الصحي في حالة التمديد.
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65 - لا للمقارنة الجمعة 15 ماي 2020 - 18:04
لا تقارن بعض المغاربة بالدول الأوروبية. رغم الحجر الصحي و رغم التشديد خرج البعض يستحم وسط الشارع.... ناهيك عن الأسواق ممتلئة عن آخرها و الناس تجول و تصول محتكة فيما بينها غير مبالين بما يحدث.....فما بالك لو يرفع الحجر الصحي....
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66 - السلطات هي المسؤولة الجمعة 15 ماي 2020 - 18:06
الضحك ولعب الدراري الصغار هذا لمذا تتهمون المواطن بأنه المسؤول عن زيادة الإصابات اليومية وأنتم تقولون أن أكثر من 90% سببها البؤر الصناعية يعني المصانع لي نتوما كمسؤولين خليتوها خدامة ولي لمنتوجات ديالها غير ضرورية خاصة في هذه الفترة بالإضافة لتراخي السلطات في فرض الحجر الصحي خاصة في بعض الأماكن براكة من استغباء واستحمار المواطن راه كلشي واضح وباين وكتقولو من لفوق قمنا بالتضحية بالاقتصاد من أجل المواطن الله يعطينا وجهكم أنتم تتحملون كامل المسؤولية والله العظيم وخا تزيدو عام فلحجر الصحي ما تبدل شي حاجة مع هاد السياسة الفاشلة ديلكم ويلا تم تمديد الحجر الصحي 10 أيام كأقصى تقدير حتى يفوت العيد
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67 - مغربية الجمعة 15 ماي 2020 - 18:07
لا لرفع الحجر الصحي ستكون كارثة كبرى سينتشر الوباء بسرعة البرق اي خسائر في الأرواح ونحن لسنا كباقي الدول بتجهيزاتهم الطبية، المرجو التمديد
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68 - abd elhamid الجمعة 15 ماي 2020 - 18:07
السلام عليكم لا نريد رفع الحجر الصحي الا بعد مرور عيد الفطر لان الكثيرون سيتوجهون في عيد الفطر الى عائلاتهم ومن الممكن ان يتكون بؤر جديدة بين العائلة والله اعلم تمديد الحجر الصحي للسبوع فقط ونطلب من الله ان يرفع عنا هذا الوباء
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