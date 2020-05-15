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كُتّاب وآراء
عدم تراجع مؤشر "R0" يمهّد لتمديد الحجر الصحي في المغرب
لأول مرة، منذ بداية ذروة انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، سجل المغرب أقل عدد من حيث الإصابات اليومية بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 45 حالة فقط بالمملكة.
وعلى بُعد خمسة أيام من 20 ماي الجاري، تاريخ نهاية الحجر الصحي الثاني، أكد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن مؤشر انتشار فيروس "كورونا" (R0) لم يتراجع بعدُ تحت عتبة 1".
وقال اليوبي، في التصريح الصحافي اليوم الجمعة: "ما زلنا نسجل بؤرا وبائية ومن الضروري اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصا أن مؤشر انتشار المرض لم ينزل تحت عتبة 1 أو أقل بكثير حتى نتمكن من التحكم أكثر فأكثر من انتشار الوباء".
ويبدو من خلال تصريح وزارة الصحة أن الحكومة تتجه إلى تمديد الحجر الصحي ما بعد 20 ماي، لا سيما أن وزير الصحة سبق أن أكد ضرورة استقرار مؤشر سرعة الفيروس (R0) في أقل من 1 لمدة أسبوعين من أجل رفع الحجر الصحي بالمملكة؛ لكن هذا الأمر غير ممكن في الفترة الحالية، إذ لم تعد يفصلنا عن 20 ماي سوى خمسة أيام.
من جهة ثانية، أفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة بأن الحالات الـ45 الجديدة جلها تقريباً سجلت في مدينة الدار البيضاء ببؤرة صناعية، ثم في مدينة طنجة وأساسا في بؤرتين عائليتين.
وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن ست جهات بالمغرب لم تسجل بها أية حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي جهة درعة تافيلالت، والشرق، وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
وتابع اليوبي، في تصريحه، أن جهات بالمغرب لم تسجل فيها إصابات منذ أيام متتالية وهي جهات بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
واستبعدت المختبرات الوطنية، اليوم، ما مجموعه 3649 حالة كان من المحتمل إصابتها بالفيروس؛ لكن التحاليل أكدت خلوها من "كوفيد 19".
نسبة الوفيات تواصل الاستقرار في 2.9 في المائة مقابل صعود نسبة التعافي إلى 51.1، وفق تصريح مدير الأوبئة.
وأعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
بسبب ترك المصانع والمعامل مفتوحة ...
نحن واكثر من شهرين ملتزمون بالحجر والان تقولون انكم تمهدون لتمديد الحجر ....كيف يعقل هذا
دول كثيرة مثي اسبانيا وفرنسا وبريطانيا مازالت تسجل وفيات واصابات جديدة رفعت الحجر تدريجيا وانتم تخططون لتمديد ....الناس يعانون في ارزاقهم وحالتهم النفسية ....
ماذا لو قمتم بتمديده شهرا اخر ولم ينخفض المؤشر !!/
الحل في التزام النظافة والتباعد الاجتماعي
الناس لي كتشاور مع العلماء طواو الصفحة و بداو حياة جديدة.
شي وحدين كايتشاورو مع الداخلية واش يرفعو الحبس عفوا الحجر و لا مزال.
أما توقيف ارزاق الناس و سعيهم لتلبية حاجيات أسرهم الضرورية بسبب تمديد تسبب فيه المستهترون فهذا غير مقبول و غير أخلاقي
لو أن دول العالم أغلقت الحدود في بدايات كورونا عندما قفز من الصين للفيتنام و كوريا الجنوبية و هونغ كونغ لما وصلنا إلى هذا الدمار الاقتصادي و الاجتماعي.
- Oriental ..................0
- Oued eddahab........0
- Saudia el camera....0
- Sous massa.............0
- Fes Meknes............0,31
- Rabat Salé Kenitra....0,33
- Tanger Tétouan Hoceima .......0,52
- Marrakech Safi...............0,52
- Casa Settat...............0,57
- Draa Tafilalet............0,69
- Guelmin Oued Noun.....0,8
où est le taux de propagation supérieure à 1????
publiez SVP
لا حول ولا قوة إلا بالله
غالقين مساجد لي كيصلي فيها 200 واحد ؤ فاتحين مصانع ؤ متاجر لي فيها 1000 ؤ 2000.
ولفنا زيادات الحكومة غيزيدوا ساعة. غير إزيدو حتى 30 يونيو. غ يزيدوا السبت للعمل بالإدارات العمومية
وفرنا فلوس قهوة وفرنا. الوقت مع لوليدات.
راه ماشي كلشي موظف كيتخلص اجر تابت الاقتصاد دخل لمرحلة الخطر اما احسن يموتالبعض و يعيش البعض اولاكلشي يمشي مجرد سؤال
المعدة ديالي تهرات بقوة المسكنات
لأنه ببساطة ليس لدينا مستشفيات لا أوروبا ولا أمريكا، والطاقة الإستيعابية للمستشفيات في خطر مع ازدياد عدد المصابين. ولأن هاته الدول عرفت ذروة الفيروس وهي الآن تعلم نسبيا طبيعة تطوره وتحاربه بالوسائل الوقائية، أما هنا فلو بلغنا تلك الأرقام فسنحارب المجهول.
لا حياة ولا اقتصاد في دولة تتراكم فيها الجتث في الشوارع.
الله يحفض مبغينا نسمعو 100.000
راه الدولة تعي ما تفعل.هي لم توقف الإنتاج.معامل كتيرة تعمل.هي تحجر فقط من متلي و ربما متلك في صنف المستهلكين