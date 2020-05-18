24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. راميد مجنون رسمي (5.00)

  2. ديوان المائدة ـ 23ـ الطعام و"الجوع" سلاح الضعفاء لتهديد الأقوياء (5.00)

  3. في ذِكرَى النَّكبَة .. فلسطين عصيّة على الانكسار (5.00)

  4. الطريق الرابع .. يسار آخر (5.00)

  5. "الفرقة الوطنية" توقف ضابط "ديستي" للاتجار الدولي في المخدرات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | رسميا .. وزير التربية يحدّد مواعيد امتحانات الباكلوريا والجامعات

رسميا .. وزير التربية يحدّد مواعيد امتحانات الباكلوريا والجامعات

رسميا .. وزير التربية يحدّد مواعيد امتحانات الباكلوريا والجامعات
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 18 ماي 2020 - 12:49

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تواريخ إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة 2020 ـ سيتم تنظيمها على الشكل التالي وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز 2020: قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. ومن 6 إلى 8 يوليوز: القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن مواضيع هذا الامتحان ستقتصر حصريا، على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون.

كما سيعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان "الباك" في 15 يوليوز 2020، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.

إلى ذلك، أضاف الوزير ذاته أنه سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020، والذي ستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراس.

أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية، فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة إلى السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية.

أمزازي أكد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ.

أما بخصوص المترشحين الأحرار، فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية: الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز 2020، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و21 يوليوز 2020. أما الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا: ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين.

وبالنسبة للامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيتم تنظيمهما يومي 25 و26 شتنبر 2020.

وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشهادة التقني العالي (BTS)، فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز 2020.

امتحانات الجامعات التي ينتظر الطلبة تفاصيلها، فقد أعلن الوزير أمزازي أنه اعتمادا لمرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية (الإجازة المهنية والماستر) في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز 2020، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين.

كما يمكن لهذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل.

أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح الجامعية، فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية (الإيواء والإطعام) في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بُعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Yassine الاثنين 18 ماي 2020 - 13:08
الأسئلة سوف تتمحور حول الفايسوب و الانستاغرام و التيكتوك... الله يوفق الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - hamzaa الاثنين 18 ماي 2020 - 13:08
و ماذا عن التكوين المهني؟
هل نحن محسوبون عن وزارة السياحة و صيد البحري أو ماذا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - وجدي الاثنين 18 ماي 2020 - 13:08
خريجو البكالوريا والشواهد الجامعية لهده السنة سينظر لشواهدهم بنوع من الدونية وعدم التقدير والاستحقاق والمصداقية.لكونهم لم يمتحنوا في جميع المواد والدروس حتى لو كانوا متفوقين ونبغاء.لانهم بهدا القرار لن يراجعوا الدروس التي لم يتم تدريسها حضوريا ومن شأن هدا أن يسبب خللا وبخاصة لدى الشعب العلمية والتقنية.ذنبهم على متخذي هده القرارات وعلى الأساتدة الدين ابتهجوا بها وباركوها وأيدوها لأنها في صالحهم طبعا وتخدم أجنداتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - امل الاثنين 18 ماي 2020 - 13:09
وبالنسبة لتكوين المهني ماقال عليهم والو ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - متقاعد الاثنين 18 ماي 2020 - 13:09
تدبير منطقي و هو المعتمد في كافة ارجاء العالم- المستويات الاشهادية الحاسمة يمكن تنظيمها في يوليوز رغم الصعوبات اللوجستيكية و ايضا المؤسسات التقنية المهنية العلمية ذات الاستقطاب المحدود نظرا لانها مرتبطة بقضية البحث العلمي و التطور التقنيات و التكنولوجيا و سرعة مواكبة ما يجري في العالم- و اما المؤسسات ذات الاعداد الضخمة المفتوحة فينبغي اجراء الامتحانات في شتنبر- لماذا؟ لان العدد غفير جدا و لان ما يدرس بها غير ضروري و لا مرتبط بالمنافسة العلمية الصناعية التكنولوجيا في العالم و لانها مؤسسات تعتمد على "التكوين الذاتي" و الدليل ام اغلبية المسجلين هم مغير الطلبة مثلا و الاغلبية المسجلة لا تحضر الدروس في الايام العادية و حتى في زمن الامتحانات يكون نصف المسجلون غائبون و النصف الاخر الذي يجتاز الامتحانات بخرج قبل 1/2 نصف ساعة و بورقة فارغة و القليل الباقي من الطلبة المواضبون حقا- ثم ان الاساتذة يبرمجون كتبهم او 4 كتب في كل مادرة و ما عليهم الا قراءتها و فهمها (لان الجامعة = التكوين الذاتي- بخلاف المعاهد و المدارس العليا)- اذ الكليات المفتوحة تفتح في شتنبر- و النسة الجامعية تبدأ في اكتوبر الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - متتبعه الاثنين 18 ماي 2020 - 13:10
واخيرا انطلق الماردمن قمقمه الحمد لله وفقكم الله ايها التلاميذ والتلميذات شددوا احزمتكم وراجعوا دروسكم استعدادا لخوض الامتحانات متمنياتي لكم بالنجاخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عبدالله الأزورزي الاثنين 18 ماي 2020 - 13:11
الحمدلله رب العالمين توقيت واستراتيجية جيدة ... رب يرفع علينا هاد الوباء ويشافي جميع المسلمين والمسلمات وكافة عباده ويرجع المياه لمجاريها ويرحمنا برحمته ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - souad الاثنين 18 ماي 2020 - 13:12
الله يوفق التلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات في ظل هذه الظروف الصعبة والنفسيات المضطربة نتمنى من العلي القدير ان لا يعيد علينا مثل هذه السنة وان يجعلها ذكرى عابرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - طالب واحل الاثنين 18 ماي 2020 - 13:13
و صحاب الدكتوراة تاهما غايناقشو عن بعد ولا لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مؤمن بربه الاثنين 18 ماي 2020 - 13:14
هل المال عندنا في المغرب سايب ووفير لدرجة أن تؤدى رواتب الأساتذة كاملة من دون عمل .لأن العطلة سيبلغ مداها ستة أشهر وهو رقم قياسي جديد حطم هده السنة.المهم يجب إعادة النظر في رواتبهم لأنها سمينة إدا قارناها مع عدد ساعات العمل ومع مجموع أيام العطل على مدار السنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - طالب الاثنين 18 ماي 2020 - 13:14
مع كامل الاحترام للقرار فان المناقشة عن بعد ليس بحل منصف ليس لدينا الامكانيات لذلك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - أبو هيام الاثنين 18 ماي 2020 - 13:15
أرجو النجاح لجميع التلميذات والتلاميذ،والطالبات والطلبة،كما أدعو الله العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أن يرفع عنا هذا الوباء آمين آمين يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - طالب الاثنين 18 ماي 2020 - 13:17
بالنسبة لامتحانات تااع المعاهد التقنية وااش مازال ista ??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.