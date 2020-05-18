رسميا .. وزير التربية يحدّد مواعيد امتحانات الباكلوريا والجامعات

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تواريخ إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة 2020 ـ سيتم تنظيمها على الشكل التالي وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز 2020: قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. ومن 6 إلى 8 يوليوز: القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن مواضيع هذا الامتحان ستقتصر حصريا، على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون.

كما سيعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان "الباك" في 15 يوليوز 2020، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.

إلى ذلك، أضاف الوزير ذاته أنه سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020، والذي ستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراس.

أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية، فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة إلى السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية.

أمزازي أكد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ.

أما بخصوص المترشحين الأحرار، فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية: الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز 2020، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و21 يوليوز 2020. أما الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا: ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين.

وبالنسبة للامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيتم تنظيمهما يومي 25 و26 شتنبر 2020.

وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشهادة التقني العالي (BTS)، فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز 2020.

امتحانات الجامعات التي ينتظر الطلبة تفاصيلها، فقد أعلن الوزير أمزازي أنه اعتمادا لمرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية (الإجازة المهنية والماستر) في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز 2020، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين.

كما يمكن لهذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل.

أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح الجامعية، فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية (الإيواء والإطعام) في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بُعد.