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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يكشف أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع

رئيس الحكومة يكشف أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع

رئيس الحكومة يكشف أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 18 ماي 2020 - 15:00

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسمياً، تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى ما بعد 20 ماي 2020.

العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020"، كشف تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، إلى غاية 10 يونيو المقبل.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المبادرة الاستباقية مكنت المغرب من تجنب الانتشار الواسع للوباء أو غير المتحكم فيه كما تعرف العديد من البلدان، مشيرا إلى أن المغرب مازال في المرحلة الثانية ولم يدخل بعد إلى مرحلة الثالثة من انتشار "كوفيد 19".

لكن العثماني نبه إلى ضرورة المزيد من الحيطة والحذر وبذل الجهود لمواجهة فيروس "كورونا"، موردا: "نحتاج إلى نفس طويل في معركة مع عدو لم تستطع الإنسانية بعدُ الإحاطة بشكل دقيق بخصائصه وانتشاره أو كيفية علاجه".

العثماني أكد أن تمديد الحجر الصحي جاء بتشاور مع وزارة الصحة، التي أكدت ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً، مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من 0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9.

وأضاف العثماني أن رفع الحجر الصحي يتطلب استقرار نسبة الفتك إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما تحقق اليوم، إذ بلغت هذه النسبة 2.8 في المائة إلى حدود إحصائيات صباح اليوم الإثنين، علما أن نسبة الوفيات تجاوزت في بداية الوباء 7 في المائة.

ويتطلب رفع القيود، وفق خبراء وزارة الصحة، تقلص نسبة الحالات الخطيرة إلى 10 في المائة، علما أنها تبلغ اليوم في المغرب فقط واحدا في المائة، وتجاوزت في بداية الوباء 15 في المائة. كما يجب ألا تتجاوز نسبة استغلال الإنعاش 30 في المائة، بينما لا تبلغ اليوم سوى حوالي 4 في المائة.

ووفقا المعطيات ذاتها، يؤكد العثماني، أن المغرب حقق تحسنا مهماً، لكن يبقى مؤشر التكاثر لم يستجب بعد إلى المعايير التي حددها خبراء وزارة الصحة، وزاد أن مجهودات المغرب مكنت من تقليص نسبة انتشار (R0) بنسبة 80 في المائة.

وكشف رئيس الحكومة أن تقديرات الخبراء تشير إلى أنه لولا إجراءات المغرب بمواجهة "كوفيد 19" لكانت خسائر بشرية فادحة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة جديدة، و7700 من الإصابات الخطيرة، بالإضافة إلى تجنب المملكة ما بين 9000 و15 ألف وفاة.

وحذر رئيس الحكومة من استمرار انتشار البؤر الصناعية بالمغرب، مشيرا إلى أنه مازالت 29 بؤرة لم تتجاوز مدة المراقبة فيها التي توصي بها وزارة الصحة، ومردفا بأن 56 في المائة من الإصابات في المغرب جاءت من "بؤر كورونا".

وجدد العثماني تأكيده أن قرار تمديد الحجر الصحي كان صعبا جداً، مستدركا: "لكننا لا نريد أن يتحول عيد الفطر إلى أحزان بالنسبة للعديد من المواطنين"، مشددا على أن الوضعية الوبائية مازالت مقلقة وغير مطمئنة.

ولفت العثماني إلى أنه "بعد مرحلتين من الحجر الصحي ندخل اليوم امتحانا صعبا، ويقتضي التوفيق بين ضرورة التصدي لانتشار فيروس كورونا تفاديا لأي انتكاسة محتملة تهدم كل ما بنيناه، وبين ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية والخسائر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (126)

1 - أقديم عبدالصمد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:04
تمديد الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع...
سببه هو أن الحكومة وفرت للفقراء فقط الكمامة و لم توفر لهم الدعم المالي الكافي لسد حاجياتهم...
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393
2 - Mowatin الاثنين 18 ماي 2020 - 15:04
العثماني يضرب سنوات من النهوض بالقتصاد المغربي في الصفر ،الله يرحم الاقتصاد المغربي والطبقة الكادحة و اغلب الشعب المغربي المغلوب على امره، انتظروا نتائج هدا القرار الغير العقلاني والاناني الصادر من جبان يفضل الجلوس والاختباء بدلا من التعايش مع الوباء وإعادة الاقتصاد الى عجلته. نعطيكم مثال قوة اي دولة هي اقتصادها وليس عدد سكانها.
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14
3 - Sabrina الاثنين 18 ماي 2020 - 15:05
رىيس حكومة اسي العثماني ليس هو رجل المرحلة خاصنا رىيس رجل أعمال لان المرحلة القادمة ستكون حاسمة في مستقبل اقتصاد المغرب.
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60
4 - abdelhak الاثنين 18 ماي 2020 - 15:05
زيد أخويا مع راسك شكون دوا معاكم
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146
5 - قولوا العام زين الاثنين 18 ماي 2020 - 15:07
اسي العثماني اش غيصرف المواطن را جنوي وصلت العضم
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211
6 - hicham الاثنين 18 ماي 2020 - 15:07
الوضوح هو أن تكون للحكومة استراتيجية واضحة المعالم لانها تاخد أجرا سمينا على عملها واحد الساعة هي تنتضر مثل باقي المواطنين ماذا ستجود به السماء خلاصة القول كانت هناك سبق في اتخاد قرارات جريءة لكن لحد الان لم مر طريقة واضحة للخروج من الازمة لان العامل النفسي عند المغاربة هو أصعب مرحلة فيما بعد نتمنى الخير لهذا الوطن العزيز
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73
7 - med oujda الاثنين 18 ماي 2020 - 15:07
جهة تدفع ثمن تهور جهة ما دنبنا في جهة الشرق والصحراء تزيدونا فالحجر بدل ماتعلنو التخفيف منه فهاد الجهات
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213
8 - جمال الاثنين 18 ماي 2020 - 15:07
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الله يشافي الجميع.
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173
9 - المنطق الاثنين 18 ماي 2020 - 15:07
رغم شقاء وصعوبة القرار ولكن هذه نتيجة تهور البعض مما أدى إلى ضهور البؤر المهنية والعائلة.ولو ما تمددش فالعيد كيعني السفر ويعني زيارة العائلات.....اللهم فرج همنا .
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93
10 - said الاثنين 18 ماي 2020 - 15:08
نعم نحن مع الحجر الصحي ولكن نريد نتائج جيدة سنصبر ونزيد من الصبر ونتمنى أن يخف هذا الوباء
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55
11 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:08
تبرير تمديد الحجر الصي ليس منطقيا فجل المؤشرات إيجابية . لمن باغيا توصل هد الحكومة المحكومة
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74
12 - زائر الاثنين 18 ماي 2020 - 15:08
نفس الاسباب و الله تا عيينا حسن عوان اللي ساكن فبيت واحد مع عائلة على قدها بدينا ندخلو فاكتئاب مع هادشي و بدا يدخلنا الياس اللهم انا لا مسالك الرد في القضا ء و انما نسالك اللطف فيه
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121
13 - Max الاثنين 18 ماي 2020 - 15:09
حينما يموت الحي لا تهمه الدنيا .

يا سيد العثماني جميع الموظفين الدولة باجرة شهرية مضمونة ليسو بمثلهم من العاملين في قطاعات أخرى.

لله ياخد الحق فيكم .
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106
14 - حتى ايام العيد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:09
يجب على الحكومة حظر التجول خلال أيام السبت والاحد والاثنين المقبلين .و خصوصا في المدن الموبوءة. ما فيها باس إلا سدو المعامل خلال عطلة العيد.
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47
15 - علي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:09
ماذا عن المغاربة العالقين بالخارج
ما مصيرهم ؟ في ظل هذا التمديد
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49
16 - شهادة حق الاثنين 18 ماي 2020 - 15:09
شوف والله وخا يكون التمديد للالاف المرات الا ما كان الوعي والحرص ديال المواطنين على الوقاية لن يدهب هدا الوباء
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90
17 - الشر ق الاثنين 18 ماي 2020 - 15:09
يبدو ان رءيس الحكومة لم ينتبه ان هناك شعب مقهور لم يتحصل على اي شىء وان هناك مناطق توفقت في الحجر ولم تظهر بها حالات منذ مدة بماذا سنعيش لقد سءمنا الوضع .شي يديرها وشي يحصل.اين هو العدل
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72
18 - محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:10
شكرا شكرا للحكومة المغربية التي فضلت حصة المواطنين على الاقتصاد ،الوباء يتربص بابائنا واجدادنا شكرا والف شكر
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-102
19 - خالد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:10
رئيس الحكومة لديه راتب سمين و إمتيازات كثيرة ... أما المواطن المغربي المقهور فرب الناس الوحيد لي عالم بيه خصوصا لي عندو "كرامة"... الناس اللي في أوروبا و العالم الأول وفرت لهم دولهم كل الحقوق المادية و المعنوية ... أما نحن فلم توفرو شئ لنا غير التطبيل و الكذب على الناس بأنكم نموذج خلال هاذه الأزمة ... نعم حكومتكم نموذج في الفشل و القتل الممنهج لكرامة المواطن و طموحاته دقيقة بدقيقة قبل و بعد الأزمة ...
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85
20 - نور على نور الاثنين 18 ماي 2020 - 15:10
الإجراءات التي،رافقت الحجر كانت جد قاسية فعندما لا يستطيع الإنسان الوقوف على دفن اعز أقربائه فهذا يرقى إلى إجراءات عقابية غير مسبوقة نتمنى أن يتم التفكير في حلول لتمكين الناس من التنقل بسبب وفاة أحد الوالدين على الاقل.
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45
21 - tatawi الاثنين 18 ماي 2020 - 15:11
اسيدي عطيو غير الفقراء والمسكين ميصرفو راه تقهرو واش غادي يكلو جنابهم ..؟ الله يدير لفيها الخير .
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68
22 - وردة الاثنين 18 ماي 2020 - 15:12
وصلنا لهذه المرحلة بسبب الاستهتار و الجهل بخطورة الوضع فالجهل يفتك بصاحبه كما يفتك العدو بعدوه
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9
23 - Abdou الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
الحجر مفروض . و لكن راه بالفوضى اللي كاينة و عدم التحكم في زمام الامور سيجعلنا في كل مرة نزيدو و نعاودو نزيدو في مدة الحجر . فرضو حضر التجوال ايام العيد و خففو من الحجر بعد العيد في المناطق التي لا تعرف تزايد الحالات
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22
24 - Abdo الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
تبررون فشلكم الازمة وتقولون عملنا على حلول استباقية لتفادي الاسوا ولكن الاسوا هو الدي عملتموه من اباح للشركات والمعامل ان تشتغل اليس هده الحكومة .
احسن بلد في التسيير هو تونس الرفع التدريجي للحجر والحالة مستقرة
الفشل في كل شيء قهرتونا بالفهامة الخاوية حيت مبرعين مع راسكم خايفين تموتو احنا اللهم نموتو بهاد كورونا ولا نموتوا بالفقر وسهل ان تجلس في مكتبك وتتحكم في رقاب الناس ويجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب
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48
25 - الفلاح الصغير الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
مبروك الزيادة الجديدة ومالنا حنا نموتوا بالجوع مكاين لمسوق لينا حيت حنا سالير كيدوز ديريكت بحالك السي العثماني نزيدو معاك 10 سنين خرى ماشي غير 3 سيمانات.
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35
26 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
56 في المائة من الإصابات في المغرب جاءت من "بؤر كورونا"
واش تاتكلم بصح ياك عارفين الخلل فين كاين و علاش العثماني مازال هاد الشركات و المعامل خدامين الله يهديك راه اشتقنا للحياة الطبيعية و الحمد لله على كل حال.
ديرو شي حل باراكة من الاقوال
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32
27 - مغربي كاعي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
ها العار زدتو زدتو فالحجر الصحي طبقوه كما ينبغي ودخلوا ناس لديورهم بالقوة باش نهار 10 يونيو نخرجوا راه ملينا ...وكما خرجتو اطباء وممرضي الجيش لدعم الاطباء والممرضين فالمستشفيات العمومية حيث عددهم قليل بزاف ...خرجوا الجيش من الثكنات لدعم الشرطة والدرك في دورياتهم ونقط التفتيش حيث حتى هما عددهم قليل بزاف ...ولا تكتفوا بوقوف مدرعات في نقط معينة من اجل التصاور حيث حنا المغاربة شعب كاموني للاسف ...
وعفاكم منين تسالي هذ الجائحة زيدو فتجهيزات و عدد موظفي قطاعات الصحة والامن والدرك والوقاية المدنية حيث عددهم فالمغرب راه من بين الاقل عالميا مقابل عدد السكان ....وراه هذ القلة ديال العدد والعتاد نحن الشعب من يدفع ثمنها في حياتنا اليوميا في الايام العادية قبل كورونا وايام الحجر اثناء كورونا
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8
28 - hmida الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
سيرو زيرو الاحياء الشعبية وخاصة ديك البادية لي اسمها الدار البيضاء
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26
29 - تايكة غرماد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
من المعلوم ان هذا السيد مجرد مسير للأعمال اليًومية ويستعمل كواقي للضربات وردود الافعال ولم يعط له أبدا اَي مجال للتحرك رغم تضحياته في انهيار شعبية حزبه الا ان من بيدهم الامر يتمعنون في تشطيب الارض به والغريب انه يقبل بكل حماس هذا الدور الغريب !!
وعليه فهذا السيد تلقى تعليمات لتمديد الحجر ونقلها حرفيا وسولو لفتيت !! لان هناك قاعدة مفادها الزوينة للمخزن والخايبة للعثماني ووزراءه
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35
30 - كلام فارغز الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
كلام فارغ اذا اردت نجاح الحجر أغلق المصانع مثل مصانع الصباط وكابلاج واش غادي نكلو هد الشي اما هذا الحجر راه حتى واحد مملتزم به وناس عييت بزاف
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21
31 - Hicham الاثنين 18 ماي 2020 - 15:13
العثماني الخوف من كورونا اكثر من كورونا براسها هذا الوباء هو مجرد انفلونزا عاديه طلق الناس يمشوا يخدموا على راسهم وهادوك لي تيموتو راه غير الخلعه اللي كتقتلهم انس المرض ينساك
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21
32 - ptex الاثنين 18 ماي 2020 - 15:14
هناك مواطنون يريدون التمديد و هناك آخرون يرفضون...فكو خلافكم هو الأول عاد لومو رئيس الحكومة
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-23
33 - حسن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:14
اسباب التمديد هو الفشل والمنضومة الصحية الهشة المانيا آلاف الإصابات وخرجت من الحجر بفضل منضومتها الصحية الجيدة
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12
34 - بوطاهر الاثنين 18 ماي 2020 - 15:14
قدر الله وما شاء فعل.
اللهم ارفع عنا الوباء انك سميع بصير مجيب الدعاء. آميييين يا رب العالمين
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24
35 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:15
كل شيء من عند الله....الواحد القهار.....الغني الجبار.....و ليس لنا نحن البشر إلا الصبر ....و لا حول ولا قوة إلا بالله.........لنا الله .....و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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19
36 - الصويري الاثنين 18 ماي 2020 - 15:15
والله لا بقيتو دزتو مزال يا حزب اللاعدالة ولا تنمية فشي حكومة! بنادم تقهر ومازال تقهرو فيه.. انتم المسؤولين عن البؤر الصناعية.. ملايين الناس جلسات من الخدمة بدون التوصل بالدعم وعدد من رجال الأعمال المصانع ديالهم بقاو خدامين حيت الحكومة ومن و السلطة المحلية ضعاف الشخصية!
اتحمل كامل المسؤولية عن كلامي!
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15
37 - Aziz الاثنين 18 ماي 2020 - 15:15
أظن أن الحجر الصحي لم يعد يجدي بل بالعكس يجب العمل على توفير الأدوية وتجهيز المستشفيات ثم رفع الحجر لكي يكتسب الشعب ما يسمى مناعة القطيع الفيروس لا يمكن القضاء عليه في العالم بأسره يجب التعلم التعايش معه لا يمكن أن نعيش في الحجر إلى الأبد خاصة و أن فصل الشتاء قادم وسيتازمن هذا الوباء مع الأنفلونزا الموسمية و يختلط الحابل بالنابل
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9
38 - الصالحي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:15
ما أثار انتباهي اثناء مداخلة رءيس الحكومة في البرلمان هو شكل و نوعية الكمامة الوقائية لرئيس البرلمان السيد الحبيب المالكي التي تشبه كمامات علماء الفضاء و هي تختلف مع كمامة رءيس مجلس المستشارين.
ما استنتجته في مداخلة الطبيب النفساني انه بعد مضي شهرين من الحجر الصحي و بعد انتشار الوباء، اخيرا والحمد لله، أصبح المغرب يتوفر على عدد وافر من المختبرات للتحاليل الطبية .
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2
39 - Hosin الاثنين 18 ماي 2020 - 15:15
تبقى صحة الانسان هي العامل الاساسي لتمديد حالة الطوارى الصحية لكن لم يشر الى اية استراتيجية واضحة لكيفية رفع حالة الطوارى الصحية...
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4
40 - immad الاثنين 18 ماي 2020 - 15:16
الحجر الصحي ربما يحاصر الفيروس ...وان كنت ارى ذلك من سابع المستحيلات ....لكنه اكيد سيحطم المواطن وسيساهم في انتشار الامراض النفسية والسكري والضعظ والانتحار .....سنخسر المواطن.
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16
41 - الحقيقة خلف الضباب الاثنين 18 ماي 2020 - 15:16
علاش كنت فالاول كتقول
المريض هو اللي خصو يدير لكمامة...،؟
نحن مع الحجر لكننا ضد محكومة لا تزن كلماتها واقوالها...
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8
42 - علي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:16
استحسن هذا القرار رغم صعوبته
يبقى أفضل خيار ممكن في هذه المرحلة
لكن يبقى على الحكومة التسريع في صرف
المعونات للأسر المحتاجة. تفاديا للخروج إلى الشارع
كما على السلطة الحد من التجمعات والاختلاطات التي ظهرت مؤخرا وكانت سببا في بروز بؤر حال كازا مثلا
كما وجب الوقوف بقوة في وجه الرأسمالية الجشعة التي ساهمت في بروز بؤر في المصانع بعد إرغام العمال على العودة للعمل .
فاللهم احفظ هذا البلد وشعبه من كل مكروه
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1
43 - سعيد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:17
نود ان نعرف من السيد الرئيس المحترم هل ستكون الكمامة ضرورية أم لا.
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0
44 - مصطفى الاثنين 18 ماي 2020 - 15:17
عجيب أمرنا من أجل بعض عشرات من المصابين وسط 40 مليون مواطن نوقف عجلة الإقتصاد في حين دول مثل ايطاليا اسبانيا فرنسا... عدد الاصابات بمئات الألاف ومع ذلك فتحت مجالها الجوي وبدأ عجلة الاقتصاد في التحرك نرفض تحمل تبعات المصاعب الاقتصادية بعد 10 يونيو فلتتحملها الدولة ولوبيات المصانع صاحبة البؤر.
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13
45 - معلق الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
نطلب منك يا رئيس الحكومة أن تشدد في موضوع خرق حالة الطوارىء لأن في هذا الشهر الكريم لم تتلتزم الناس بالبقاء في المنازل بينما البعض لا يبالون بخطورة الموضوع، مع تراخي السلطات المحلية بالقيام بالتدخلات التي باشروها بصرامه في المدة الأولى من الحجر الصحي.
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4
46 - ملاحض جريء الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
مسكين يتكلم مرة أخرى بدون أي فائدة تدكر ...الناس عيات .. الناس تتعيش أوضاع مزرية ... الناس لي كانت تاتحشم تمد إيديها ولات تاطلب ... نريد إستراتجيات دقيقة ... إجرائات تنقد الإقتصاد والعباد ...
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11
47 - ناصح أمين الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
لماذا غاب التافهون في وقت الجد...فأنتم تجنون اليوم حصائد سياساتكم اللتي تغيب العلم والعلماء..وتفسح المجال للعاهات والتافهين.
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6
48 - المصطفى الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
مع الأسف قرار خطأ
غادي يوصل 10\6\2020 ويبقى الحال على ماهو عليه
.والأيام بيننا.
الحل كان يكون برفع الحجر الصحي والإبقاء على حالة الطوارىء الصحية
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7
49 - المغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
خطاب كله عموميات...أهم ما في الأمر هو تمديد الحجر الصحي لثلاث أسابيع إضافية...وعلى رئيس الحكومة أن يكف عن التطبيل و التهليل فالدولة بكل مكوناتها لا تقوم إلا بواجبها كباقي الدول و النتائج المحصل عليها هي في نفس المستوى المسجل بدول جارة بشمال أفريقيا
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6
50 - ولد البرنوصي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
تمديد الحجز او باقي مسيفطوش لينا الدعم المادي باش باغينا نعيشو راه ادا مسيفطوش راه باشار لكان عايش غير بالدعم غادي يولي يخرج إقلب على ماياكل !
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6
51 - kim الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
خلاصة القول. الحكومة فشلت كتيرا في تدبير هده الأزمة. بلدان اوربا بدات في رفع الحجر الذي بدانناه في نفس الوقت في مارس الماضي
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5
52 - driss الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
أسي الوزير جئت بخطاب مكتوب على الورق وقلت ما قاله قبلك البروفيسور اليوبي لا غير صراحة لا نفتخر برئيس حكومة كباقي الدول المتقدمة. إيطاليا رغم ما يجري فيها بدأت التخفيف من حالة الطوارئ . لنا الله . اللهم عجل فرجك
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6
53 - Abdou 1 الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
Le gouvernement n'a pas une stratégie de déconfinement. c'est pour ça qu'il a prolongé de 3 semaines. Le confinement n'est plus une solution. La solution c'est le déconfinement avec des mesures de prévention et applications strictes des recommandations de protection sanitaire.
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3
54 - لحسن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:18
البؤر المهنية هي السبب في انتشار العدوى .لو تمسك اصحاب الشركات وكل المقاولات التجارية والصناعية والبنكية ،لو تمسكوا بالتدابير اللازمة لتوفير السلامة وعدم العدوى لما انتشر الوباء ولما وصل عدد المصابين الى هذا الرقم .وهذا فضلا عن الاسواق العشوائية وعدم ضبطها في الدخول والخروج .فلم تلتزم بعد الاسواق التجارية الكبرى بتنظيم اعداد الزبناء الا مؤخرا على سبيل المثال .لو حرص الجميع منذ البداية لتغلبنا عبى الوباء . وهذا دون ان ننسى مختلف الاختلالات التي تقع في السدود الأمنية التي يتخطاها البعض ليسافر عبر المدن !
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6
55 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:19
لا يمكن للمغرب أن يتبع النموذج الصيني أو الأوروبي من أجل تدبير الحجر الصحي. النموذج المغربي خارجيا جيد و يحسد عليه و حتى من طرف الدول الكبرى في تدبير أزمة كورونا، أما داخليا نرى الهشاشة الإجتماعية، الفقر، عدم قدرة العائلات الفقيرة على البقاء في البيوت مقابل الصبر على الجوع و إجبار أطفالهم الصغار كذلك على التحمل و هذا شهر رمضان.. هناك من كان يعمل في مجال النقل، المقاهي، المطاعم، السياحة، الحمامات، المخابز، التجارة، الحرف الصغرى… و ما أكثرهم، كلهم متضررين ماديا و معنويا و حتى الذين تمكنوا من أخذ المنحة الهزيلة 800 أو 1000 درهم..
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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12
56 - hicham الاثنين 18 ماي 2020 - 15:19
مالو هو خاسر علفو منقي يزيد لبغا
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10
57 - Momo الاثنين 18 ماي 2020 - 15:19
نفس الكلام نفس التطبيل بلا بلا بلا،الله ياخد فيكم الحق،انتما مدوا الحجر حتى 10 سنين واكلين شاربين على ظهر الشعب و الماندا صحيحة كل شهر،اما حنا ربي لي عالم بنا،اليوم شفت تقارير سرية سربت تقول ان هذا الفيروس اضعف من الانفلونزا العادية و كل الدول ارتكبت خطأ الحجر الصحي،اكتشفو ان اغلب الوفيات التي اعلنت عنها الدول توفوا باسباب اخرى كالانفلونزا و السل و التهاب الكبد.
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9
58 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:19
احسن قرار خداتو الحكومة و كانقول للناس لي كايعارضو هادشي صبرو راه ماشي قالو ليكم دفنو راسكم تحت الارض راكم گالسين فداركم مع عائلتكم ما خصكوم حتى خير زعمة الا خرجتو غادي تحررو فلسطين! الله يهديكم فكرو فالناس الآخرين ! فكرو فالناس اللي كايمرضو فكرو فشحال من ولد غادي يتيتم شحال من عائلة غادي تدمر الا خرجتو صبرو ما بقى قد ما فات صبرو واخة يتقاداو الفلوس واخة نبقاو بالجوع و لكن حياة الآخرين افضل !
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-11
59 - زعلان الاثنين 18 ماي 2020 - 15:19
حكومة فاشلة في كل مجالات
شركات ومصانع
لي شبعانة وباء راهم رفعت عليهم الحجر
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8
60 - فريد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:19
أنت ياك رئيس حكومة وهذه الأسباب الكل يعرفها لكن أعتقد جازما أن لوبي الباطرونا هو من يحدد سياسة البلاد ويحرج الأرجوزات للفرجة الشعبية.
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5
61 - touil omar الاثنين 18 ماي 2020 - 15:20
فعلا أجد كل ما قاله الوزير في الصميم . لم يحن بعد وقت الخروج من حالة الطواريء سيكون من الحماقة المجازفة . خصوصاً مع نسبة كبيرة من المواطنين على مايبدو انهم يسبحون في واد آخر .حقيقة كنت أتمنى أن يكون شعبي واعيا بخطورة الوضع مع الوباء كم تمنينا الخروج إلى حياتنا الطبيعية ولكن سيان بين الواقع والخيال
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-10
62 - السوسي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:20
المرجو الأقفال العام. في أيام العيد. سبت احد اثنين. تتوقف جميع الشركات و المعامل و الحركة. ربما تكون بادرة خير
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2
63 - mohamed chrif الاثنين 18 ماي 2020 - 15:20
السبب واضح للعيان
زيدو زطموا على جد بونا باش مانعاودوش نتكلموا على سيادتكم
و الله و تصنعوا اللقاح ستبوا أفشل و أجبن حكومة فالتاريخ
سيرو الله يلقيها لكم
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11
64 - المواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:21
الا ما ماتتش بين 9000 و 15 الف شخص موت مباشر بكورونا، أراه تتموت اكثر من هذا العدد موت غير مباشر و ببطء إذا اراكم تتكبو الماء في رملة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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10
65 - رأي شحصي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:22
شكون حبسك زيد حتى عام ديال الحجر الصحي ،أصلا كتجي غير فدرويش مسكن.أما انت وبحالك الخلصة دايزة بلفور الشيفور 70,000 درهم كدوز لك شهريا شكون بحالك
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10
66 - رشيد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:22
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و اهد المسؤولين و ألم تدخلين للاهتمام بالتعليم و الصحة. الدرسين الواجب النهوض بهما إذا أردنا منافسة أرقى الدول. و نحمد الله على بلدنا المغرب و ملكنا اللهم احفظه و أهده لما فيه خير لمغربنا العزيز و المغاربة. و نجنا من كل مسؤول فاسد. آمييييييييييين
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3
67 - كمال الاثنين 18 ماي 2020 - 15:22
السبب الرئيسي لحالة التمديد هو غياب أي تصور لدى الحكومة للخروج من الحجر وإعادة عجلة الإقتصاد للدوران....لذلك قررت تمديد فترة الحجر لكسب المزيد من الوقت...
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1
68 - Hayat benaissa الاثنين 18 ماي 2020 - 15:23
Chapeux señores,prevenir mejor que curar porque entrar en la tercera fase ,lo que toca ahora es animar a la parte de la sociedad que no se está tomando en serio la situación y están poniendo en peligro a ños que están intentando por todos los medios salvarnos, a todos estos: servicio médico en general, limpieza, , alimentación, etc. los mi enhorabuena y creo que también la de los Y MI ESPECIAL FELICITACION a MI GRAN REY MOHAMED VI marroquíes
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-4
69 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:24
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
70 - انا هو الاثنين 18 ماي 2020 - 15:24
20 يوم فترة ليست بالكافية نظرا لعدم التزام المواطن انا مع تمديد اخر و آخر واخر إلى حين نوعاو بحساسية المرحلة
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-17
71 - Casablanca الاثنين 18 ماي 2020 - 15:25
"العثماني أكد أن تمديد الحجر الصحي جاء بتشاور مع وزارة الصحة، التي أكدت ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً، مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من 0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9"
Il doit nous expliquer comment cet indice sera à 0,7 dans une semaine alors que nous prévoyons plus d'interactions durant les jours de l'AID (Au meilleur des cas les voisins ne s'échangeront que des assiettes).
Sans mesures draconienne et nouvelles, On se
reverra le 08 pour fixer une nouvelle date
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2
72 - Khalid الاثنين 18 ماي 2020 - 15:25
.- استطاعت دول اخرى تطبيق مبدئ رفع الحجر الجهوي. خصوصا انا هناك الكثير من المدن في المغرب خالية من الحالات. لكن حنا المغاربة صعيب ترفع الحجر في اكادير و تخليه في مراكش و الدار البيضاء ، راك عارف الكثير غادي يحاول يمشي يدوز عطلة في هاد المدن ، و راك عارف التتمة...
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1
73 - مر من هنا الاثنين 18 ماي 2020 - 15:26
عدم الوعي والتهور و الكلخ كانوا وراء التمديد
زيد و زيد........
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1
74 - حسن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:27
قرار التمديد كان قرارا معروفا من طرف المواطنين حتى قبل ان يتخده رءيس الحكومة نظرا للمؤشرات و نظرا لاستهتار العديد الذين تسببوا في تازم الوضعية هل رءيس الحكومة عاجبو امدد الى الذين يشتكون واش نتا باغي تمشي تخدم باش تصاب بالمرض او تبقى لا صحة لا خدمة او تزيد تمرض عاءلتك نعم يجب الزيادة في دعم المتضررين و التخفيف من المعاناتهم المادية.يجب التشديد مع المستهترين و المتضررين للخروج من الازمة باقل الاضرار.و حفظ الله الجميع من هذا الوباء و السلام
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2
75 - fouad الاثنين 18 ماي 2020 - 15:27
J'avais expliqué ici il y a plus d’ une semaine que le confinement doit être maintenu jusqu'au 10 juin et expliqué pourquoi. Les décideurs (gouvernement entre autres) viennent d’adopter le même avis aujourd’hui. Mon commentaire avait ramassé un nombre impressionnant de points négatifs de la part des lecteurs contrairement à certains avis subjectifs qui n'apportent rien d'utile à l'échange d'avis entre nous et qui étaient appréciés par des dizaines de lecteurs.
Je ne m’intéresse pas à faire plaisir mais à échanger utilement.
Allah yaltafe bina
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-2
76 - ابن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:27
تمديد فترة الحجر الصحي جاء بالتشاور مع من? هل مع خبراء الصحة ام مع وزارة الداخلية .??،، طبعاً سي لعتماني يقرأ علينا ما يتلى عليه من وزارة الداخلية لا من وزارة الصحة ( البؤر الصناعية ثم البؤر الصناعية)
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5
77 - simo الاثنين 18 ماي 2020 - 15:27
مبروك على جميع ل اجرة ديالو مضمونة ، صراحة ماكين مايتقال
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2
78 - Mustapha الاثنين 18 ماي 2020 - 15:28
الله مفرج عنا هدا الوباء . اما بعد المرجو مساعدات اناس يسافرون على الاقدام من مدينة الى اخرى مسافة 1000كيلمترات . لا معينة لهم الى الله . فاين ضماير من يمثلون الحكومة السيد العثماني
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1
79 - تمارة الاثنين 18 ماي 2020 - 15:28
كان واضحا هذا التمديد نظرا لشتى عوامل منها بعض البؤر التي ظهرت ببعض المصانع و المعامل و هذه مسؤولية كبيرة لم ينتبهوا إليها بعض المسؤولين ثم الله يهدي بعض المواطنين لم يحترموا هذا الحجر بدعوى أنهم ليس لهم دخل صحيح لكن لو احلامنا الحجر بجميع حدافره لخرجنا منه سالمين لأن الصحة لها اولويتها و بها يمكن أن نتفادى و نسترجع ما فإتنا من مال و أعمال و حرية والوان
هناك أخطاء ارتكبت على مستوى سجن وارزازات نتمنى أن لا تعيد الكرة على هذه الهفوات التي يؤدي ثمنها الأطر الصحية من الممرضين و الأطباء و أصحاب النظافة و ووو
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-3
80 - بو.عبداللطيف الاثنين 18 ماي 2020 - 15:31
يمكن يجي العثماني يعيش معايا اسبوع بدون درهم في جيبهم و بدون أكل...
وماذا سنحارب الآن الموت بالجوع ام الموت بكرونا...
انتظرك ان تأتي عندي يا سي العثماني...
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7
81 - أدربال الاثنين 18 ماي 2020 - 15:31
ثلاجة سي العثماني عامرة حليب و خضروات و فواكه و مشروبات و هناك في البيت مخزون من الزيت و السكر و الدقيق إلخ .
و أجر يفوق حجم الفيل في ضخامته .
لهدا يعتقد سيادته أن الأمر كدلك عند كل المواطنين جميعا .
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6
82 - عثمان الضاو الاثنين 18 ماي 2020 - 15:32
جل التعليقات تنصب على رئيس الحكومة كأنه هو الذي يقرر هههه
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10
83 - ليلى الاثنين 18 ماي 2020 - 15:32
قرار ليس في محله فبلاصت ميشدو العصا من الوسط وي بداو إخفو الحجر مع تشديد في إتخاد الإحتياطات لازمة و علمو ناس كفاش خاص ياخدوها هوما عاد ما زادو فيه غيخليو بنادم إطج وطلع ليه هاد شي فراسو أمغيبقا إدير لا احتياطات لا والو بالأخص المدن لعندها نسبة الإصابة ضعيفة
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3
84 - hamid الاثنين 18 ماي 2020 - 15:32
الذين يقولون المؤشرات إيجابية. من أين لهم هذا الحكم؟ فوزارة الصحة تتحدث بالمنحنى الذي لازال في صعود. والفحوصات جد محدودة وتأخد من العينات فقط من بعض المخالطين، والحجر الصحي لم يحترم والبؤر لازالت تظهر هنا وهناك. والخوف أصبح من الموجة الثانية إذا ما رفع جزئيا هذا الحجر.
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-5
85 - محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:34
هذا القرار يبرهن أن الحكومة فشلت في تحقيق أهداف الحجرين الأول والثانى. من المفروض أن تكون طوقت الوباء أو على الأقل حددت أماكن تموقعه؛ مما كان سيمكن من بدء رفع الحجر تدريجيا وتركيز جميع الجهود على الأماكن التي ما زالت موبوءة. مما كان سيسهل على قوى الأمن أحكام إغلاقها.
بهذا التمديد يتبقى الجهود مشتتة ولا حجر صحى مطلق بصرامة.
كيف يعقل بعد شهرين من الحجر ستظل البلاد كلها معطلة ومغلقة بسبب مئات الحالات مكتشفة وندد أماكن تسجيلها.
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2
86 - Hassan الاثنين 18 ماي 2020 - 15:35
ثلاثة اسابيع اخرى بدون اغلاق المصانع الفرنسية
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3
87 - يحب بلاده الاثنين 18 ماي 2020 - 15:35
سبحان الله كتجي غير في المواطن الضعيف لاش ما يسدوش جميع المصانع و المعامل اللي هي اكثر البؤر اللي باقا كاينة؟ و مراكز النداء؟
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0
88 - قديم وغشيم الاثنين 18 ماي 2020 - 15:35
أضم صوتي إلي مواطن كاعي أنا معك داك الشي للي خصو يدار يا إما الحجر نيشان يا إما مناعة القطيع ولهلا يقلب عاش ما كسب مات ما خلى
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1
89 - Nour tadlaoui الاثنين 18 ماي 2020 - 15:35
النظام المخزني فشل في الحد من كورونا ة ؤعوضها باسطوانة مشروخة مفادها خوفه على صحة المواطنين و لا يريد ان يعترف بفشله في ضمان منظومة صحية في المستوى و بنيات صحية تستوعب الاف المصابين و توفير الكشوفات و الفحوصات في جميع مناطق المغرب .ان النظام المخزني سنطيحة و اسكنه وساوس أمنية لا غير انه يخاف أن تبقى جثث الموتى و المصابين في الشوارع تونس احسن من المغرب و الجزائر افضل من المغرب بل كل الدول العربية استطاعت أن تخفف من الحجر و أن تحد من الإصابات دون الحديث عن دول مثل فرنسا سيدة المغرب و التي اسيره و حبذا لو كانت للمغاربة نظام مثل فرنسا و حكومة مثل الحكومة الفرنسية التي دخلت الحجر الصحي في نفس تاريخ إعلان هؤلاء المنتخبين عنه و ها هي تسمح لشعرها بارخروج و التنزه و التلاميذ بالدراسة و لكن نظام مخزني قروسطي ليست له علاقة مع القرن 21 و بحكومة من مشعوذي الدين وواحد منهم يعلن دون خجل أن المغرب اضحى يصدر الكمامات بدون خجل ههه .
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4
90 - مروان الاثنين 18 ماي 2020 - 15:36
سير العتماني الله ياخد فيك الحق را حنى إلا مقتلتناش كوروان غاد تقتلن غير الفقصة على ديك المساعدة زين ديلكم ما خدنها حتى غرقنا كريدي
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91 - Elhassane الاثنين 18 ماي 2020 - 15:36
رئيس الحكومة و النواب كل مسائل الحياة متوفرة لهم وليسوا محتاجين إلى أي شيء ويعيشون داخل فلاة ومنازل فخمة هم لا يسحرون بما يحس به أكثر من 90 في المئة من المغاربة. هادا قرار غير مدروس من جميع الجوانب هناك أناس لم يجدوا ما يقدمه لا فلهم وعائلاتهم لأن جميع الأبواب سدت في وجوههم. في البوادي والقرى الناس يعتمدون على الأسواق الأسبوعية لبيع ماشي اتهم و اقتناء ما يعيشون به. والحكومة منعت هاته الأسواق ادن كيف سوف يعيش أهل البوادي والقرى. ثانيا هادا الوباء منحصر في مناطق معروفة ا دم لمادا الحكومة لم تشدد الحج. الصحي عن هاته المناطق ورفع الحجر الصحي تدريجيا في الأماكن الأخرى. ولماذا الحكومة لم ترفع الحر عن أصحاب محلات صغيرة أمثال محلات للمكانيك ومحلات لبيع الملابس والحلاقون ومحلات حرف لا يتعدى عمالها أكثر من 3 أشخاص. الكل يعاني ولكن من يتخذ القرار لا يهمه مصلحة الشعب وايجاد الحلول. الدول الأوربية رفعت الحجر على مواطنيها رغم أن عدد الإصابات و الوفيات مرتفعة.
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92 - Paris الاثنين 18 ماي 2020 - 15:37
Les Marcains Aliquine à I etranger ne sont pas des citoyens ? Mr. othmani ......
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93 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:37
ليس هناك بلد واحد في العالم وصل عدد المصابين بكوفيد 19 ما بين 300000 و 500000 عدا الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 330 000 000 نسمة يعني 10 مرات تعداد الساكنة المغربية تقريبا، كفى استهزاء بالعقول
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2
94 - ouarda الاثنين 18 ماي 2020 - 15:37
من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لك الله يا مواطن لن نسامحكم جميعا إلى يوم القيامة
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1
95 - سالم الاثنين 18 ماي 2020 - 15:38
الخبراء والعلماء الذين أوصوا بتمديد الحجر الصحي وذكرهم رئيس الحكومة في خطابه هم من أوصلوا المنظومة الصحية والتعليمية إلى ماوصلته اليوم من هشاشة وأزمة.
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96 - كلميم الاثنين 18 ماي 2020 - 15:38
ولو زدتم 90 يوم فلا يمكن أن ينقص الفيروس من هجماته،خصوصا عدم الالتزام بالحجر الصحي، ففي كلميم لا يوجد حجر الكل يقضي أغراضه والحجر فقط من السادسة مساءا.....
الححر خصوا يطبق بالنهار وكلشي يسد ماشي المصانع خدامين وصحاب الحوايج والدروكريات والمارشيات والاسواق الممتازة،،،،اشمن ححر كاين؟
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97 - lemaroquino الاثنين 18 ماي 2020 - 15:38
أين الدعم للمغاربة الدين فقدوا رواتبهم و قوتهم ان هذا منكر
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-1
98 - يوسف الاثنين 18 ماي 2020 - 15:39
السبب الرئيسي في وجود بؤر للوباء هو الحكومة التي لم تفرض الرقابة والصرامة في المعامل التي لم ينلها المنع وكذلك بعض مؤسسات الدولة . اما ان يحمل العتماني المسؤولية للاسر في مراسيم العزاء او الحفلات فهذا بهتان وكذب لا يصدقه احد
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-1
99 - م.ك الاثنين 18 ماي 2020 - 15:39
قرار لا علاقة.. الجوع أسوأ بكثير من كورونا، فالجيران منذ شهر مضى وهم غارقون فالكريدي ودقان البيبان طلبا للعون من الساكنة لكسرة خبز لعله يسد جوفهم.... سي العتماني ماشي 2 دراهم هي لي غاتسير عائلة مكونة من 6 أشخاص لمدة 3 أشهر، يعني زيد الما زيد الدقيق ولا طلقو الشعب اطلب معاشو
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100 - Chou الاثنين 18 ماي 2020 - 15:42
كون سديتو الحدود نهار تسجلات اول حالة كون موصلناش لهاذ الحالة لحنا فيها دابا
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101 - مولع بأخبار هسبريس الاثنين 18 ماي 2020 - 15:43
پراڤو عليك السي العثماني محاس بالمزود غالمخبوط به
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1
102 - اين هو الدعم؟؟ الاثنين 18 ماي 2020 - 15:44
ماهي المعايير التي يعتمد عليها لتقديم الدعم للقطاع غير المهيكل؟

بنادم عاندو عطاواه و الاف بل ملايين المحتاجين مازالوا ينتظرون...قالك المرحلة الثانية على اساس اننا استفدنا من المرحلة الأولى...بعد تمديد الحجر حكمتم على ملايين المحتاجين بالجوع.

صدق من قال انه في البلاد التي يعتمد فيها على المعلومات التي يقدمها المقدم ماعمرها تقدم.
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103 - ابواسيل الاثنين 18 ماي 2020 - 15:45
الله يفك الجرة" كثر الحديث و قلت النجاعة في العمل .و قد نتساءل من يخطط و لمن ! فأين البرنامج الاستعجالي لتأهيل قطاع الصحة! باشروا الاشتشراف الوطني في المجال.
بمفهوم آخر: يسيروا و لا تعسروا !
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104 - Moi الاثنين 18 ماي 2020 - 15:46
اقرا التعليقات و الكل يتكلم على العثماني و كانه هو من فرض الاسابيع التلاتة على الشعب يوجد فقر خطير في العمق السياسي لدى شريحة واسعة من المغاربة والفاهم يفهم
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105 - علي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:46
تشردنا غي بالشوية مانضات ديالكم مضنونين حنا مابقاش والو شكون اخلص لكرا ضو لما .
الله اجيب لعفو الجميع .كرهنا هاد البلاد الناس عالقة فالمدن بغات ترجع مخلوهاش تايتسناو 20 صدق زائد لهم بلا ما يدير الحل .
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106 - هشام متسائل الاثنين 18 ماي 2020 - 15:48
لو كان كل مغربي في الحجر يكلف الدولة مثلا 1000 درهم لما كان هناك حجر صحي أصلا
شعب كله في الحجر لا يكلف الدولة درهما واحدا

كلشي غادي يجربوه في الشعب كما العادة
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107 - متتبع الاثنين 18 ماي 2020 - 15:49
ان لم تنظروا الى جيب المواطن ستكون كارثة وسيتحقق ما قاله ذاك السعودي الوسخ
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108 - محماد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:53
التمديد كما قال العثماني هو قرار للخبراء وليس للسياسي
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109 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:53
باين أن هاد الفيروس غادي ايبقى مدة طويلة، وأكبر غلط هو استمرار الحجر بهاد الشكل:أي شخص عندو خدمة خاصو ايمشي ليها مع تفادي الازدحام ووضع الكمامة وعدم التصافح والتعقيم بين الفينة والأخرى.
إذا استمر الحجر لمدة أطول ستكون فترة ما بعد كورونا أخطر من كورونا نفسها:مثل انتشار الجرائم....
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110 - عبد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:53
قرار ينم عن التخبط و العشوائية فكل الدول تركز جهودها على المدن الموبوءة باستثناء حكومتنا العبقرية التي جمعت كل المغرب في قرار واحد الموبوء و غير الموبوء و كان عليها ان تتعامل مع كل جهة على حدى
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111 - bando الاثنين 18 ماي 2020 - 15:53
السبب الحقيقي الدي دفع لتمديد الحجر الصحي هو ما وقع في أوروبا فقد ارتأت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية عندما ارتفعت الحالات في أوروبا بعد أن قامت عديد الدول الأوروبية بفتح الشواطئ والمتنزهات للعموم وكدلك المقاهي والمطاعم وفتح الحدود البرية دون أن ننسى أن هناك حاليا مضاهرات بعشرات الآلاف في كل ألمانيا لتخفيف القيود المفروضة دون أي احترام لقواعد التباعد ومواجهات بين الشرطة والمتضاهرين.
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112 - Wishes الاثنين 18 ماي 2020 - 15:54
الناس اللي كيلتزمو نفذ صبرهم. الله يحسن العون.اللي ساكن في قفص وولادو مشافوش الشمس شهرين والحالة النفسية محبطة. اما اللي كيخرج بدون سبب راه ممسوقش وغدي يبقى يخرج.هاد الحل مشي فالمستوى واعلم بان ناس مشافوش ولادهم هدي شهرين بقاو فبلاد اخرى للضرورة حيت الوالدين كيخدمو.زيادة على اغلاق المنافد داخل المدن. بصراحة اختارو الحل الساهل عليهم هم اللي عايشين في الفيلات والمدخول مضمون.
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113 - مواطن منطقي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:54
كان من الأفضل تمديد الحجر الصحي لمدة 10 ايام فقط.
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114 - زاگوري من زاگورة الاثنين 18 ماي 2020 - 15:55
‏الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات مع انتظار نتائج مختلفة (الحاج انشتاين) ،
‏ إيلا طبقنا الحجر الشامل وطبقنا الصرامة من اول شهر راه احسن من شهرين و نصف وكلشي داير مابغا، أرجو قفل جميع البؤر الصناعية لانها سبب في تفشي البؤر العائلية .
‏⁧‫
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115 - عبدو الاثنين 18 ماي 2020 - 15:55
علش اسي عتمني انت تخلص الكراء ديال دار أوتخلص كهرباء والماء راه حنى معدنا صلير شهري أفين هاد دعم 1000dh هي نكلو مها غلصو بها لكرا ولا كهرباء أو الماء
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116 - ALI الاثنين 18 ماي 2020 - 15:56
سنوافقك على التمديد فقط لو كنا نتقاضى قد الملايين التي تلتهمها أنت وأمتالك مع متم كل شهر
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117 - متابع للاحداث الاثنين 18 ماي 2020 - 15:56
التمديد كان متوقع العالم يتحرك وفق مخططات مدروسة بدقة تجويع الفقراء في العالم لتبقى فقط اللوبيات الكبرى والتحكم في البقية وهناك من يقول ان هناك موجة ثانية قادمة حتى يرغمنا على اللقاحات الله اعلم الى اين يسييرون القافلة منظمة الصحة هي المتحكمة وفق ما يملى عليها فكروا جيدا لتتاكدو من الحقاءق
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118 - tarzan الاثنين 18 ماي 2020 - 15:56
تايحركوك بالتيليكوموند.
الأسياد خايفين لا يتعاداو. بغيتو تكونو أحسن من العالم زعما. هادشي فاش فالح هاد المخزن، القمع و الشطط في أستعمال السلطة.
طبعا حين ستفلس الشركات الصغرى، ستحجز الأبناك عليها و يزداد الأثرياء ثراء بعد أن كانت الأزمة القادمة تهددهم، الآن بفضل الحجر وجدو وسيلة شيطانية لتفقير الشعب و سرقة أرزاقه لتغطية خسائرهم القادمة. و الشعب يتلاح فالبحر.
هل نسوا باقي المرضى الذين تفاقم حالاتهم بسبب عدم تمكنهم من مواصلة علاجاتهم نتيجة هذا الحجر الغبي ؟ ألم يعد الموت يحصد إلا المصابين بكورونا ؟ هل تحول المسئولون المغاربة بين ليلة و ضحاها إلى ملائكة خائفين على صحتنا بعد أن كان ذلك آخر اهتماماتهم ؟ يظنون أننا فعلا صدقناهم ؟ أم هم خائفون من أن يصل إليهم الوباء و إلى أسيادهم ؟ لحماية أنفسهم مستعدون لطحن الشعب. ذلك ليس بغريب.
كل الدراسات تشير إلى أن وضع الوباء في المغرب متحكم فيه و أن الدول التي لم تطبق حجرا صارما أو لم تطبقه أصلا لم يحصل فيها الكارثة التي تنبأ بها نذراء الشأم من أمثال العثماني. ما يمارس علينا طغيان و إرهاب حقيقي. يريدون تركيع الشعب. لكن الضغط يولد الإنفجار.
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119 - لغة الخشب RAOUAL الاثنين 18 ماي 2020 - 15:57
أكثر من نصف ساعة من الكلام خاوي و لغة الخشب
شوفو غير خطب حكومات اجنبية يبان الفرق
بلا بلا بلا وبلا اي فائدة
كان قال زوج كلمات ...تفلسيف ,,,!!!!!!
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120 - ولد القرية - سلا - الاثنين 18 ماي 2020 - 15:57
موضوع الخطاب هو تمديد الحجر الصحي واسبابه وتداعياته ولا اعرف ما دخل السيد العثماني في صراع امريكا مع الصين من ناحية اتهام امريكا للصين بان الفيروس خرج من مختبر .لذا كان على السيد العثماني ان يتجنب الحديث عن هذا موضوع المختبر لان فيه ضرر على العلاقات المغربية-الصينية وخصوصا ان اتهامات امريكا ولحد الان تبقى مجرد حبر على ورق بدون دلائل ملموسة
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121 - محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 15:57
نحن نقبل التمديد بشرط ان يتازل سي العثماني و الوزراء و البرلمانين عن راتبهم كما لم يبقى لنا راتب.حينئدا سنرى هل سيتمدد الحجر
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122 - البيضاوي الاثنين 18 ماي 2020 - 15:58
لماذا لم تتعاملوا بنفس الصرامة مع اصحاب المعامل و المصانع غير الضرورية المفتوحة و تنشر الوباء؟ اما المواطن البسيط الذي يشتغل في عمل يكافح به حاجاته فقد فرضتم عليه حظرا و منعا كليا فبأي مقياس هذه الازدواجية ؟ فليتحمل كل واحد مسؤوليته اما على هاذ الحساب و لو تمددوا حتى عامين فستبقى الحالة على ما هي عليه و السبب فئة تسري عليها القوانين و فئة اخرى غير معنية
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123 - Mohamed senhaji الاثنين 18 ماي 2020 - 15:58
ما تقوم به غالبية دول العالم (مع استثناءات قليلة ) من إجراءات مثل الحجر الصحي هو تنفيذ لأوامر عليا من الدولة العميقة العالمية التي تدير شؤون العالم. لذلك فالعثماني مجرد ناقل للتعليمات؛ لأنه لا يعقل أن تمدد الدولة الحجر وهي تعلم أن نسبة الخطورة ضعيفة جدا مقارنة مع دول عظمى والتي خففت كثيرا من الحجر ؛وتعلم في نفس الوقت أن التمديد سوف يحطم إقتصاد المغرب ويدخلنا في حالة شلل تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ..والفاهم يفهم.
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124 - Rachid الاثنين 18 ماي 2020 - 15:59
اطول حجر صحي في التاريخ القديم و المعاصر
الحكومة بحال المدربين ديال الفرق المغربية رجع للدفاع و الجمهور الى بغا تفرج التلفزة و المباريات الاوربية اما حنى رجع رجع للدفاع
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125 - المواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 16:01
الفساد يقتل اضعاف مضاعفة من المواطنين اكثر من كل جاءحة، وعلاش مادرتوش عليه هاذ الحيحة لي درتو على كورونا؟ حلل وناقش.
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126 - askouri_malak الاثنين 18 ماي 2020 - 16:01
لا حول ولا قوة إلا بالله بصراحة من غير جميع هده الأضرار ولينا دولة إسلامية واخا خاطيها التضامن ولاكن كاين الخير و من غيرو.سدو الحانات بيوت الدعارة العلاقات الغير الشرعية المخدرات ومن غيرها كنطلبو من الله العفو و عاونا حيت غفلنا على خالقنا بزاف أو كل واحد غياخد رزقو لمكتاب ليه
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