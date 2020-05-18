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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة يكشف أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسمياً، تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى ما بعد 20 ماي 2020.
العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020"، كشف تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، إلى غاية 10 يونيو المقبل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المبادرة الاستباقية مكنت المغرب من تجنب الانتشار الواسع للوباء أو غير المتحكم فيه كما تعرف العديد من البلدان، مشيرا إلى أن المغرب مازال في المرحلة الثانية ولم يدخل بعد إلى مرحلة الثالثة من انتشار "كوفيد 19".
لكن العثماني نبه إلى ضرورة المزيد من الحيطة والحذر وبذل الجهود لمواجهة فيروس "كورونا"، موردا: "نحتاج إلى نفس طويل في معركة مع عدو لم تستطع الإنسانية بعدُ الإحاطة بشكل دقيق بخصائصه وانتشاره أو كيفية علاجه".
العثماني أكد أن تمديد الحجر الصحي جاء بتشاور مع وزارة الصحة، التي أكدت ضرورة استقرار معدل التكاثر (R0) في أقل من واحد وطنياً، مع استقراره لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا المعدل يستحسن أن يكون أقل من 0.7، علما أنه يبلغ اليوم وطنيا بالمغرب 0.9.
وأضاف العثماني أن رفع الحجر الصحي يتطلب استقرار نسبة الفتك إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما تحقق اليوم، إذ بلغت هذه النسبة 2.8 في المائة إلى حدود إحصائيات صباح اليوم الإثنين، علما أن نسبة الوفيات تجاوزت في بداية الوباء 7 في المائة.
ويتطلب رفع القيود، وفق خبراء وزارة الصحة، تقلص نسبة الحالات الخطيرة إلى 10 في المائة، علما أنها تبلغ اليوم في المغرب فقط واحدا في المائة، وتجاوزت في بداية الوباء 15 في المائة. كما يجب ألا تتجاوز نسبة استغلال الإنعاش 30 في المائة، بينما لا تبلغ اليوم سوى حوالي 4 في المائة.
ووفقا المعطيات ذاتها، يؤكد العثماني، أن المغرب حقق تحسنا مهماً، لكن يبقى مؤشر التكاثر لم يستجب بعد إلى المعايير التي حددها خبراء وزارة الصحة، وزاد أن مجهودات المغرب مكنت من تقليص نسبة انتشار (R0) بنسبة 80 في المائة.
وكشف رئيس الحكومة أن تقديرات الخبراء تشير إلى أنه لولا إجراءات المغرب بمواجهة "كوفيد 19" لكانت خسائر بشرية فادحة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة جديدة، و7700 من الإصابات الخطيرة، بالإضافة إلى تجنب المملكة ما بين 9000 و15 ألف وفاة.
وحذر رئيس الحكومة من استمرار انتشار البؤر الصناعية بالمغرب، مشيرا إلى أنه مازالت 29 بؤرة لم تتجاوز مدة المراقبة فيها التي توصي بها وزارة الصحة، ومردفا بأن 56 في المائة من الإصابات في المغرب جاءت من "بؤر كورونا".
وجدد العثماني تأكيده أن قرار تمديد الحجر الصحي كان صعبا جداً، مستدركا: "لكننا لا نريد أن يتحول عيد الفطر إلى أحزان بالنسبة للعديد من المواطنين"، مشددا على أن الوضعية الوبائية مازالت مقلقة وغير مطمئنة.
ولفت العثماني إلى أنه "بعد مرحلتين من الحجر الصحي ندخل اليوم امتحانا صعبا، ويقتضي التوفيق بين ضرورة التصدي لانتشار فيروس كورونا تفاديا لأي انتكاسة محتملة تهدم كل ما بنيناه، وبين ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية والخسائر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (126)
سببه هو أن الحكومة وفرت للفقراء فقط الكمامة و لم توفر لهم الدعم المالي الكافي لسد حاجياتهم...
يا سيد العثماني جميع الموظفين الدولة باجرة شهرية مضمونة ليسو بمثلهم من العاملين في قطاعات أخرى.
لله ياخد الحق فيكم .
ما مصيرهم ؟ في ظل هذا التمديد
احسن بلد في التسيير هو تونس الرفع التدريجي للحجر والحالة مستقرة
الفشل في كل شيء قهرتونا بالفهامة الخاوية حيت مبرعين مع راسكم خايفين تموتو احنا اللهم نموتو بهاد كورونا ولا نموتوا بالفقر وسهل ان تجلس في مكتبك وتتحكم في رقاب الناس ويجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب
واش تاتكلم بصح ياك عارفين الخلل فين كاين و علاش العثماني مازال هاد الشركات و المعامل خدامين الله يهديك راه اشتقنا للحياة الطبيعية و الحمد لله على كل حال.
ديرو شي حل باراكة من الاقوال
وعفاكم منين تسالي هذ الجائحة زيدو فتجهيزات و عدد موظفي قطاعات الصحة والامن والدرك والوقاية المدنية حيث عددهم فالمغرب راه من بين الاقل عالميا مقابل عدد السكان ....وراه هذ القلة ديال العدد والعتاد نحن الشعب من يدفع ثمنها في حياتنا اليوميا في الايام العادية قبل كورونا وايام الحجر اثناء كورونا
وعليه فهذا السيد تلقى تعليمات لتمديد الحجر ونقلها حرفيا وسولو لفتيت !! لان هناك قاعدة مفادها الزوينة للمخزن والخايبة للعثماني ووزراءه
اللهم ارفع عنا الوباء انك سميع بصير مجيب الدعاء. آميييين يا رب العالمين
اتحمل كامل المسؤولية عن كلامي!
ما استنتجته في مداخلة الطبيب النفساني انه بعد مضي شهرين من الحجر الصحي و بعد انتشار الوباء، اخيرا والحمد لله، أصبح المغرب يتوفر على عدد وافر من المختبرات للتحاليل الطبية .
المريض هو اللي خصو يدير لكمامة...،؟
نحن مع الحجر لكننا ضد محكومة لا تزن كلماتها واقوالها...
يبقى أفضل خيار ممكن في هذه المرحلة
لكن يبقى على الحكومة التسريع في صرف
المعونات للأسر المحتاجة. تفاديا للخروج إلى الشارع
كما على السلطة الحد من التجمعات والاختلاطات التي ظهرت مؤخرا وكانت سببا في بروز بؤر حال كازا مثلا
كما وجب الوقوف بقوة في وجه الرأسمالية الجشعة التي ساهمت في بروز بؤر في المصانع بعد إرغام العمال على العودة للعمل .
فاللهم احفظ هذا البلد وشعبه من كل مكروه
غادي يوصل 10\6\2020 ويبقى الحال على ماهو عليه
.والأيام بيننا.
الحل كان يكون برفع الحجر الصحي والإبقاء على حالة الطوارىء الصحية
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
شركات ومصانع
لي شبعانة وباء راهم رفعت عليهم الحجر
زيدو زطموا على جد بونا باش مانعاودوش نتكلموا على سيادتكم
و الله و تصنعوا اللقاح ستبوا أفشل و أجبن حكومة فالتاريخ
سيرو الله يلقيها لكم
Il doit nous expliquer comment cet indice sera à 0,7 dans une semaine alors que nous prévoyons plus d'interactions durant les jours de l'AID (Au meilleur des cas les voisins ne s'échangeront que des assiettes).
Sans mesures draconienne et nouvelles, On se
reverra le 08 pour fixer une nouvelle date
زيد و زيد........
Je ne m’intéresse pas à faire plaisir mais à échanger utilement.
Allah yaltafe bina
هناك أخطاء ارتكبت على مستوى سجن وارزازات نتمنى أن لا تعيد الكرة على هذه الهفوات التي يؤدي ثمنها الأطر الصحية من الممرضين و الأطباء و أصحاب النظافة و ووو
وماذا سنحارب الآن الموت بالجوع ام الموت بكرونا...
انتظرك ان تأتي عندي يا سي العثماني...
و أجر يفوق حجم الفيل في ضخامته .
لهدا يعتقد سيادته أن الأمر كدلك عند كل المواطنين جميعا .
بهذا التمديد يتبقى الجهود مشتتة ولا حجر صحى مطلق بصرامة.
كيف يعقل بعد شهرين من الحجر ستظل البلاد كلها معطلة ومغلقة بسبب مئات الحالات مكتشفة وندد أماكن تسجيلها.
الححر خصوا يطبق بالنهار وكلشي يسد ماشي المصانع خدامين وصحاب الحوايج والدروكريات والمارشيات والاسواق الممتازة،،،،اشمن ححر كاين؟
بنادم عاندو عطاواه و الاف بل ملايين المحتاجين مازالوا ينتظرون...قالك المرحلة الثانية على اساس اننا استفدنا من المرحلة الأولى...بعد تمديد الحجر حكمتم على ملايين المحتاجين بالجوع.
صدق من قال انه في البلاد التي يعتمد فيها على المعلومات التي يقدمها المقدم ماعمرها تقدم.
بمفهوم آخر: يسيروا و لا تعسروا !
الله اجيب لعفو الجميع .كرهنا هاد البلاد الناس عالقة فالمدن بغات ترجع مخلوهاش تايتسناو 20 صدق زائد لهم بلا ما يدير الحل .
شعب كله في الحجر لا يكلف الدولة درهما واحدا
كلشي غادي يجربوه في الشعب كما العادة
إذا استمر الحجر لمدة أطول ستكون فترة ما بعد كورونا أخطر من كورونا نفسها:مثل انتشار الجرائم....
إيلا طبقنا الحجر الشامل وطبقنا الصرامة من اول شهر راه احسن من شهرين و نصف وكلشي داير مابغا، أرجو قفل جميع البؤر الصناعية لانها سبب في تفشي البؤر العائلية .
الأسياد خايفين لا يتعاداو. بغيتو تكونو أحسن من العالم زعما. هادشي فاش فالح هاد المخزن، القمع و الشطط في أستعمال السلطة.
طبعا حين ستفلس الشركات الصغرى، ستحجز الأبناك عليها و يزداد الأثرياء ثراء بعد أن كانت الأزمة القادمة تهددهم، الآن بفضل الحجر وجدو وسيلة شيطانية لتفقير الشعب و سرقة أرزاقه لتغطية خسائرهم القادمة. و الشعب يتلاح فالبحر.
هل نسوا باقي المرضى الذين تفاقم حالاتهم بسبب عدم تمكنهم من مواصلة علاجاتهم نتيجة هذا الحجر الغبي ؟ ألم يعد الموت يحصد إلا المصابين بكورونا ؟ هل تحول المسئولون المغاربة بين ليلة و ضحاها إلى ملائكة خائفين على صحتنا بعد أن كان ذلك آخر اهتماماتهم ؟ يظنون أننا فعلا صدقناهم ؟ أم هم خائفون من أن يصل إليهم الوباء و إلى أسيادهم ؟ لحماية أنفسهم مستعدون لطحن الشعب. ذلك ليس بغريب.
كل الدراسات تشير إلى أن وضع الوباء في المغرب متحكم فيه و أن الدول التي لم تطبق حجرا صارما أو لم تطبقه أصلا لم يحصل فيها الكارثة التي تنبأ بها نذراء الشأم من أمثال العثماني. ما يمارس علينا طغيان و إرهاب حقيقي. يريدون تركيع الشعب. لكن الضغط يولد الإنفجار.
شوفو غير خطب حكومات اجنبية يبان الفرق
بلا بلا بلا وبلا اي فائدة
كان قال زوج كلمات ...تفلسيف ,,,!!!!!!
الحكومة بحال المدربين ديال الفرق المغربية رجع للدفاع و الجمهور الى بغا تفرج التلفزة و المباريات الاوربية اما حنى رجع رجع للدفاع