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كُتّاب وآراء
العثماني: "بؤر الدار البيضاء خلْعاتني" .. والتهور في العيد "خطير"
عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تخوفه من اكتشاف بؤر وبائية جديدة في مدينة الدار البيضاء، وأكد أن البؤر المسجلة في البيضاء أمس الأحد تبعث على القلق.
وكانت مدينة الدار البيضاء سجلت، الأحد، ثلاث بؤر صناعية مرتبطة بفيروس "كورونا"، بلغ مجموع الإصابات فيها لوحدها 99 حالة مؤكدة.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020": "الوباء ليس وراء ظهرنا والمعركة مستمرة"، وزاد: "حالات البارحة خوفاتني وخا مبغتش نقولها".
وأشار العثماني إلى أن بروز بؤر عائلية أو صناعية أو تجارية أو غيرها، في هذه المرحلة، يعد مؤشرا مقلقا، كاشفا أنه منذ بداية الوباء سجل المغرب 467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، أي حوالي 56 % من مجموع الإصابات المسجلة.
وأضاف المسؤول ذاته أن "نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية، إما في أفراح أو جنائز، وخمسها تقريبا (20,7 %) في بؤر صناعية"، وزاد: "مازالت هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة، وقد سجلت أمس فقط بمدينة الدار البيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر".
وأكد العثماني أن هذا الوضع يعكس "جدية الموقف وصعوبته، وخصوصا مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما يحمل لا قدر الله مخاطر بروز بؤر عائلية بالنسبة للذين لم يلتزموا بالحجر الصحي وبالاحتياطات والإجراءات الوقائية".
وشدد رئيس الحكومة على أن النجاح في عبور الحجر الصحي الذي جرى تمديده إلى غاية 10 يونيو رهين بتعاون جميع المغاربة، سواء بقدرات فردية أو جماعية.
"لا بد أن أكون صريحا مع المواطنات والمواطنين، إن نجاحنا في الخروج من الحجر الصحي إلى مرحلة مقبلة بشكل آمن وبدون انتكاسة رهين بتعاوننا جميعاً"، يردف العثماني، الذي أكد أن الحكومة تحس وواعية بالصعوبات التي يواجهها جميع المغاربة.
وكان العثماني أعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 يونيو المقبل، وقال: "بما أن بلادنا اختارت منذ البداية إعطاء الأولوية لحفظ صحة المواطن، وجعلها فوق كل اعتبار، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية، وتمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، مع العلم أن الحكومة أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة، في أبعاده المركزية والقطاعية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
الزوينة ديالتكم و الخايبة ديالت الشعب!
علاه شكون لي سد المحلات و خلا المعامل خدامة؟
علاه شكون لي سد الجوامع و خلا الأسواق محلولة؟
علاه شكون لي نقص في التحاليل و خلى المرضى كتتسارا؟
علاه شكون لي شرد المغاربة في الدنيا و خلاهم بالجوع بايتة؟
علاه و علاه و علاه و علاه؟؟؟؟
من يزرع الريح يحصد العاصفة.
ألبرت إينشتاين:" الغبي هو من يعيد نفس التجربة مرات متعددة و ينتظر نتيجة مختلفة"
الشعب أم الحكومة..؟
#المعامل الكبيرة المشتعلة.. ؟ وأساس البؤر..
#أم المحلات التجارية البسيطة المغلقة (موردهم الرئيسي)
#أم أننا أكثر مرضا من أوروبا والدنمارك والسويد..؟؟ التي أعلنت رفع الحجر، ولم يدم سوى شهر، أو أقل، بالرغم من الأرقام الوفيات والإصابات الفلكية..
من نحن..؟؟؟
وإلى أين..؟؟؟؟؟؟؟
وفي نفس الاتجاه يجب أن تتحرك يد السلطات لتشديد المراقبة بالوحدات الصناعية وبعض الأحياء الشعبية التي لا حضر فيها ولا حذر.
المغاربة العالقين في الخارج 27000 مواطن مخلعوهشي. مهدرشي عليهم مرا حشوما بزاف. مساكن الله يكون في عونهم.
حنايا المغاربا دائما انجمعو وانطويو وانقولو الحمد لله على كلشي.
كان خفنا الله كما انخافو من كورونا رحنا بخير.
انتم وحدكم تتحملون مسؤولية البؤر، أنتم سمحتم للشركات و المعامل الغير مهمة بالعمل في حين أقمتم الضجة و أقمتم الدنيا و أقعدتموها بغلق الحدود و منع تحرك المواطنين و منع السفر و الإعتقالات...مَن يرى هذه التدابير يعتقد انكم ستنتصرون على الوباء في أسبوع.
لكنكم تركتم الأهم و هي الشركات و المعامل!
الشعب تفاجأ عندما سمع بالبؤر لاننا كنا نعتقد أنكم أغلقتم كل شيئ لكن تبين لنا أن خطتكم كانت فاشلة مِن هذا الباب.
لو كنت أنا المسؤول عن البلاد لإعتقلت المسؤول أو المستشار الذي سمح للشركات و المعامل الغير مهمة بالعمل (الكابلاج، الأحذية...) لأنه هو السبب في ما تعيشه البلاد اليوم و السبب في معانات 40 مليون مواطن و معانات إقتصاد البلد.
هذا المسؤول مصيره السجن بالنسبة لي
ذلك بغلق كل المصانع و المعامل لانهاتعد بؤرا خاضنة للفيروس.
اتركوا الناس تعيش، تعود لوطنها، تخرج للشوارع ، افتحوا الحدود البرية و البحرية و الجوية ، افتحوا المقاهي و المطاعم و ارجعوا الحياة العادية و البطولة الوطنية.نقطة أخيرة" أصحاب انها النهاية و النواح " كفاكم تشاؤم اعتقد هناك فئة نكدية في المجتمع، حياتها كئيبة ومع الكوفيد وجدت فرصة عمرها كي يكون النكد جماعي.
ه\ه الشركات أصحابها هم من يجب أن نتهمهم بالتهور .
يجب على الحكومة تحديد القطاعات المسموح باشتغالها في الحجر. مثلا النسيج يجب منعه لأنه يشغل مئات الآلاف من المغاربة. الصناعات المصدرة فلا حاجة للمغرب الآن بها ونحن لسنا في حاجة بها. كل الدول متوقفة. ماذا سيقع إن أوقفنا شركات عقاقير الطائرات أو الكابلاج و شركة رونو داسيا ؟؟ هل نخاف من قلق فرنسا ؟ مكاينش اللي خارج علينا قد الباطرونا الأجنبية في البلاد وعندهم تم اكتشاف البؤر و الضحية العامل المغربي وأولاده والوطن ككل.
في سياق آخر يجب حضور السلطة في الأسواق وحرصها على تنظيم المتسوقين. وأيضا مراقبة النظافة و مراقبة بعض التجار الله يسمح ليهم.
أما الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الأزقة والشوارع والساحات فحدث ولا حرج. كيف تريدون من الحجر أن ينتهي في ظل غياب روح مسؤولية بعض المواطنين وبعض الآباء ؟ الله يستر
لا حول و لا قوة إلا بالله .
معركة الوعي هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يدخلها المغرب في الوقت الحالي .
More comment
المشكلة أن الناس لن يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون في تجاوزاتهم لشروط الحجر الصحي وبالتالي لن نخرج من هذه الدوامة. فما ذنب من التزمو ليتحملوا عواقب أفعال من لم يلتزمو؟!
مع العلم ان اغلبها لم يسجل اي حالة منذ بداية الجائحة لماذا لم يتم تشديد الإجراءات في البيضاء و الرباط و فاس و طنجة التي تسجل معظم الحالات
* فلا أحد في العالم ، يمكنه أن يعلم متى سينتهي هذا الوباء ،
و لا أحد يملك تصوراً عمّا بعد كورونا .
* حتى الدول التي رفعت الحجر الصحي ، قد غامرت
مغامرة خطيرة ، فعلت ذلك بضغوط من الشركات المتضررة .
و رغم ذلك ستتراجع لتعود لتطبيق الحجر الصحي ، و إلا
الحمد لله على ارتفاع عدد المصابين
الكماات غير ضرورية
الله يسمح لي في هذا الشهر المعظم ...