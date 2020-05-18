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الرئيسية | مجتمع | العثماني: "بؤر الدار البيضاء خلْعاتني" .. والتهور في العيد "خطير"

العثماني: "بؤر الدار البيضاء خلْعاتني" .. والتهور في العيد "خطير"

العثماني: "بؤر الدار البيضاء خلْعاتني" .. والتهور في العيد "خطير"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 18 ماي 2020 - 17:00

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تخوفه من اكتشاف بؤر وبائية جديدة في مدينة الدار البيضاء، وأكد أن البؤر المسجلة في البيضاء أمس الأحد تبعث على القلق.

وكانت مدينة الدار البيضاء سجلت، الأحد، ثلاث بؤر صناعية مرتبطة بفيروس "كورونا"، بلغ مجموع الإصابات فيها لوحدها 99 حالة مؤكدة.

وقال العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020": "الوباء ليس وراء ظهرنا والمعركة مستمرة"، وزاد: "حالات البارحة خوفاتني وخا مبغتش نقولها".

وأشار العثماني إلى أن بروز بؤر عائلية أو صناعية أو تجارية أو غيرها، في هذه المرحلة، يعد مؤشرا مقلقا، كاشفا أنه منذ بداية الوباء سجل المغرب 467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، أي حوالي 56 % من مجموع الإصابات المسجلة.

وأضاف المسؤول ذاته أن "نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية، إما في أفراح أو جنائز، وخمسها تقريبا (20,7 %) في بؤر صناعية"، وزاد: "مازالت هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة، وقد سجلت أمس فقط بمدينة الدار البيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر".

وأكد العثماني أن هذا الوضع يعكس "جدية الموقف وصعوبته، وخصوصا مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما يحمل لا قدر الله مخاطر بروز بؤر عائلية بالنسبة للذين لم يلتزموا بالحجر الصحي وبالاحتياطات والإجراءات الوقائية".

وشدد رئيس الحكومة على أن النجاح في عبور الحجر الصحي الذي جرى تمديده إلى غاية 10 يونيو رهين بتعاون جميع المغاربة، سواء بقدرات فردية أو جماعية.

"لا بد أن أكون صريحا مع المواطنات والمواطنين، إن نجاحنا في الخروج من الحجر الصحي إلى مرحلة مقبلة بشكل آمن وبدون انتكاسة رهين بتعاوننا جميعاً"، يردف العثماني، الذي أكد أن الحكومة تحس وواعية بالصعوبات التي يواجهها جميع المغاربة.

وكان العثماني أعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 يونيو المقبل، وقال: "بما أن بلادنا اختارت منذ البداية إعطاء الأولوية لحفظ صحة المواطن، وجعلها فوق كل اعتبار، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية، وتمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، مع العلم أن الحكومة أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة، في أبعاده المركزية والقطاعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - انوار الاثنين 18 ماي 2020 - 17:05
شكرا السي العثماني على المجهودات ديالكم من نهار بدا هدشي
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-56
2 - اكرم الاثنين 18 ماي 2020 - 17:05
تحية ليه فهادي منين عبر بالعفوية وبداكشي باش كنحسو لي زوين فهاد كورونا واخا مفيها ميعجب هي كلشي خالعاه
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16
3 - مخلوعين الاثنين 18 ماي 2020 - 17:05
كلنا مخلوعين والدارالبيضاء خلعات المغاربة قبل من رئيس الحكومة
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104
4 - Khaled الاثنين 18 ماي 2020 - 17:05
واشنو دنب الجنوب في هادا! كان عليهوم يدرسو حالة كل جهة بوحدها، ماشي قرار عام.
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118
5 - قدور الاثنين 18 ماي 2020 - 17:06
ياربي ارفع عنا الوباء.ياربي ارحمنا برحمتك.ياربي تجعلني نتيق
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67
6 - youzik الاثنين 18 ماي 2020 - 17:06
المصانع والمحلات التجارية هي سبب تزايد الحالات، اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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60
7 - مواطن غيور1/ الشيفور الاثنين 18 ماي 2020 - 17:06
السلام عليكم
الزوينة ديالتكم و الخايبة ديالت الشعب!
علاه شكون لي سد المحلات و خلا المعامل خدامة؟
علاه شكون لي سد الجوامع و خلا الأسواق محلولة؟
علاه شكون لي نقص في التحاليل و خلى المرضى كتتسارا؟
علاه شكون لي شرد المغاربة في الدنيا و خلاهم بالجوع بايتة؟
علاه و علاه و علاه و علاه؟؟؟؟
من يزرع الريح يحصد العاصفة.
ألبرت إينشتاين:" الغبي هو من يعيد نفس التجربة مرات متعددة و ينتظر نتيجة مختلفة"
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101
8 - عبدالرحيم الاثنين 18 ماي 2020 - 17:07
هاد التعليق لي علق السيد الوزير .. أيكون نفس التعليق ديال كل شهر لي غادي يقولو فاش مايتحدش هادشي .. الله يستر و بلطف بينا و صافي
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19
9 - فانوس الاثنين 18 ماي 2020 - 17:07
نحن لا ندري من المخطئ ومن الصائب..؟
الشعب أم الحكومة..؟
#المعامل الكبيرة المشتعلة.. ؟ وأساس البؤر..
#أم المحلات التجارية البسيطة المغلقة (موردهم الرئيسي)
#أم أننا أكثر مرضا من أوروبا والدنمارك والسويد..؟؟ التي أعلنت رفع الحجر، ولم يدم سوى شهر، أو أقل، بالرغم من الأرقام الوفيات والإصابات الفلكية..
من نحن..؟؟؟
وإلى أين..؟؟؟؟؟؟؟
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43
10 - باختصار الاثنين 18 ماي 2020 - 17:07
إن لم يتعاون الجميع للرفع من منسوب الوعي والمسؤولية سيضيع كل ما تم تحقيقه، كيف يعقل أن بعض البيوت مازال تادير العراضات.
وفي نفس الاتجاه يجب أن تتحرك يد السلطات لتشديد المراقبة بالوحدات الصناعية وبعض الأحياء الشعبية التي لا حضر فيها ولا حذر.
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7
11 - طنجاوي غيور الاثنين 18 ماي 2020 - 17:08
دبا دخلنا عليكم بالله هادا كيتخلع!!! لاحول ولا قوة الا بالله ... نتا شبعان فلوس بلاماتخلع .. غير رتح مع راسك .. خلي الدرويش مسكين لي مهلوك مع هاد المعيشة ... راه وخا تزيدو عام دالحجر الصحي فراس بنادم صعيب تحيدو .. وخا هكاك اتلقى ناس خارجين نهار العيد
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26
12 - الصحراء المغربية الاثنين 18 ماي 2020 - 17:09
السبب هو عدم قدرة الحكومة من توفير الدعم للفقراء ديال بصح الناس راه ماعندها ما تاكل راه عيب عليكم و انا واحد من الناس المتضررة شهرين تقريبا و انا ساد عليا بابي شكون عقل عليا لا حكومة لا صندوق لا جمعيات لنا الله يا وطني
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40
13 - والعثماني هو اللي خلعنا الاثنين 18 ماي 2020 - 17:10
والعثماني هو اللي خلعنا بتمديد الحجر دون أدنى تخفيف لساعات في اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
المغاربة العالقين في الخارج 27000 مواطن مخلعوهشي. مهدرشي عليهم مرا حشوما بزاف. مساكن الله يكون في عونهم.
حنايا المغاربا دائما انجمعو وانطويو وانقولو الحمد لله على كلشي.
كان خفنا الله كما انخافو من كورونا رحنا بخير.
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29
14 - كمال المنصوري الاثنين 18 ماي 2020 - 17:12
إذا كانت بؤر الدار البيضاء أعربتك. فنحن مرعوبون من سياساتكم.
انتم وحدكم تتحملون مسؤولية البؤر، أنتم سمحتم للشركات و المعامل الغير مهمة بالعمل في حين أقمتم الضجة و أقمتم الدنيا و أقعدتموها بغلق الحدود و منع تحرك المواطنين و منع السفر و الإعتقالات...مَن يرى هذه التدابير يعتقد انكم ستنتصرون على الوباء في أسبوع.
لكنكم تركتم الأهم و هي الشركات و المعامل!
الشعب تفاجأ عندما سمع بالبؤر لاننا كنا نعتقد أنكم أغلقتم كل شيئ لكن تبين لنا أن خطتكم كانت فاشلة مِن هذا الباب.
لو كنت أنا المسؤول عن البلاد لإعتقلت المسؤول أو المستشار الذي سمح للشركات و المعامل الغير مهمة بالعمل (الكابلاج، الأحذية...) لأنه هو السبب في ما تعيشه البلاد اليوم و السبب في معانات 40 مليون مواطن و معانات إقتصاد البلد.
هذا المسؤول مصيره السجن بالنسبة لي
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50
15 - مومو الاثنين 18 ماي 2020 - 17:12
الى متى نبقى نحن ملتزمين بالحجر ثم نسمع بعد اسبوع بؤر صناعية كون هدي شهرين سدو كلشي غير 15 يوم ديال بصح كون حنا بخير هاد الساعة ولكن لازلنا نلعب مع أصحاب المصانع و أصحاب المال لانهم هم اصحاب البلاد اما نحن فحسبنا الله ونعم الوكيل ،
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56
16 - عبد الرحمن الاثنين 18 ماي 2020 - 17:13
اتمنى تشديد المراقبة على المصانع واماكن العمل حتى بعد رفع حالة الطوارئ و اتمنى من المواطنين اخد الحيطة الحذر وعدم التهاون او الاستهتار كي نتمكن جميعاً من القضاء على هاته الجائحة
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9
17 - زهير الاثنين 18 ماي 2020 - 17:14
المغاربة ملتزمون بالحجر الصحي. فما على الدولة الا الالتزام بعدم تفشي الوباء .
ذلك بغلق كل المصانع و المعامل لانهاتعد بؤرا خاضنة للفيروس.
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14
18 - MRRAKCHI-AUCKLAND-NZ الاثنين 18 ماي 2020 - 17:15
معظم دول العالم بدأت شيئا فشيئا في فتح المحال و الأمور الا المغرب!!!! لا أفهم لماذا كل هاته الإجراءات و الخوف من قبل المغاربة. أصلا عدد ضحايا حوادث السير في المغرب أضعاف أضعاف عدد ضحايا كورونا. يجب العيش مع الفيروس و بناء مقاومة جماعية. انظروا الى السويد كيف رفضت الانقياد لهستيريا الخوف.
اتركوا الناس تعيش، تعود لوطنها، تخرج للشوارع ، افتحوا الحدود البرية و البحرية و الجوية ، افتحوا المقاهي و المطاعم و ارجعوا الحياة العادية و البطولة الوطنية.نقطة أخيرة" أصحاب انها النهاية و النواح " كفاكم تشاؤم اعتقد هناك فئة نكدية في المجتمع، حياتها كئيبة ومع الكوفيد وجدت فرصة عمرها كي يكون النكد جماعي.
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9
19 - مصطفى لعيون سيدي ملوك الاثنين 18 ماي 2020 - 17:16
نحن مع تمديد الحجر الصحي ولكن الاقاليم والمدن الآمنة من فيروس كورونا خاص يكون فيها تخفيف الاسواق الاسبوعية لان سكان البوادي يعانون في صمت ويعتمدون على الاسواق لبيع الماشية
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0
20 - محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 17:16
قل ما شئت: لو تم تطبيق الحجر الصحي بما ينبغي من القوة والحزم والصرامة لحاصرنا الوباء في الشهر الأول. اغلب البؤر أسبابها المعامل. الم يكن من الافضل ان يتم إغلاقها كذلك وإغلاق الأسواق؟
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16
21 - ahmed الاثنين 18 ماي 2020 - 17:17
الشركات هوما السبب ولو تم غلقهم مع بداية الحجر لما وصلنا أصلا للتمديد الأول قبل 20 يوم من الآن.
ه\ه الشركات أصحابها هم من يجب أن نتهمهم بالتهور .
يجب على الحكومة تحديد القطاعات المسموح باشتغالها في الحجر. مثلا النسيج يجب منعه لأنه يشغل مئات الآلاف من المغاربة. الصناعات المصدرة فلا حاجة للمغرب الآن بها ونحن لسنا في حاجة بها. كل الدول متوقفة. ماذا سيقع إن أوقفنا شركات عقاقير الطائرات أو الكابلاج و شركة رونو داسيا ؟؟ هل نخاف من قلق فرنسا ؟ مكاينش اللي خارج علينا قد الباطرونا الأجنبية في البلاد وعندهم تم اكتشاف البؤر و الضحية العامل المغربي وأولاده والوطن ككل.
في سياق آخر يجب حضور السلطة في الأسواق وحرصها على تنظيم المتسوقين. وأيضا مراقبة النظافة و مراقبة بعض التجار الله يسمح ليهم.
أما الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الأزقة والشوارع والساحات فحدث ولا حرج. كيف تريدون من الحجر أن ينتهي في ظل غياب روح مسؤولية بعض المواطنين وبعض الآباء ؟ الله يستر
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13
22 - سمير الاثنين 18 ماي 2020 - 17:17
كان علينا تطبيق الصرامة الشديدة منذ بداية الحجر حتى لا نضطر الى تمديد آخر، علما أن الملتزمين به فقط فئة من الناس، والآخرون يصولون ويجولون...
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5
23 - محمد الشرقي الاثنين 18 ماي 2020 - 17:17
" نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية، إما في أفراح أو جنائز، وخمسها تقريبا (20,7 %) في بؤر صناعية"

لا حول و لا قوة إلا بالله .
معركة الوعي هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يدخلها المغرب في الوقت الحالي .
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2
24 - متتبعة الاثنين 18 ماي 2020 - 17:18
فعلا عدد الإصابات كيخلع .عدد الإصابات يقترب من 7000 بالمغرب .وجهة الدار البيضاء 2076 اصابة.ومدينة الدار البيضاء لوحدها توجد بها 1381 إصابة. مع اننا في البداية كنا نتمنى أن لا نتعدى الالف وان أن يكون الآن المنحنى في الصفر للأسف الشديد. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ونتمنى السلامة للجميع.
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4
25 - قولوا العام زين الاثنين 18 ماي 2020 - 17:18
العثماني منذ استوزاره ونحن في الصعود الى الهاوية
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1
26 - souad الاثنين 18 ماي 2020 - 17:19
اتمنى من كل المغاربة ان يكونوا واعين بحرج الموقف وبان التزامهم بالحجر الصحي في هذه المدة المضافة سيعجل بخروجنا من هذا الحجر والا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من تمديد الى تمديد والاعصاب مشدودة والاقتصاد في هبوط والمعاناة تزيد لدى لنكن مسؤولين ونلتزم بالحجر ونبتهل الى الباري لان يرفع عنا هذا البلاء
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1
27 - اعصيم سمير الاثنين 18 ماي 2020 - 17:19
سيدي الرئيس المحترم لماذا لا تسارعون باقفال هاته المعامل والمصانع.لو اقفلتموها مدة الشهرين لكانت لدينا 0 حالة الان.نطلب منكم سيدي الرئيس حكومة المملكة المغربية ان تكون لديكم الشجاعة وان تقوموا باقفال هاته المصانع والتي هي بؤر صناعية لفيروس كورونا .وان تكون مدينة الدارالبيضاء مضروبة بحالة الطوارئ الشاملة لمدة اسبوعين حتى نصل 0 حالة.نحبكم في الله سيدي عزالدين العثماني.ونحب ملكنا الهمام محمدالسادس.
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3
28 - Jack الاثنين 18 ماي 2020 - 17:20
يجب عودة العمالات للعمل لا يعقل أن دولة مثل إيطاليا رغم أنها تسجل وفايات بالمئات أعادت فتح المقاهي و الكنائس و دولة لا تسجل أي وفيات مثل المغرب حتى بناء المنازل وإعطاء الرخص متوقف. يمكن تمديد حالة الطوارء لكن على الإدارات العودة إلى العمل.
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3
29 - Immigre الاثنين 18 ماي 2020 - 17:21
C’est à cause de là mal gérance de l’état de laisser des usines qui servent à rien en plein Régine de fonctionnement sans contrôle ni rien voilà le résultat en Europe tout est fermé soit usines ou autres mais vous en foute du peuple no
More comment
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3
30 - Amazigh الاثنين 18 ماي 2020 - 17:21
اللغة العربية ولغة الخشب معندي منكول عشرة على عشرة أما شي فايدة والو الله ياخد فيكم الحق لا نتا لا الحكومة ديالك أما دوك البؤر ديال كازا راه مسؤوليتكم نتوما ماشي ديال المواطن اللي كتهموه بعدم إحترام الحجر الصحي.
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0
31 - بلاد الفزعة الاثنين 18 ماي 2020 - 17:21
الناس واصلة ل 230 الف وحيدات confinement نتوما 6000 وشداكم الخلعة,كون وصلتو ل 200 الف اش ديرو?
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0
32 - مغربية الاثنين 18 ماي 2020 - 17:21
رغم أن الحجر أرهقنا إلا أنني أرى أنه قرار سليم لأنه لو رفع الحجر في 20 ماي (والذي يصادف أيام قبل عيد الفطر) لرأينا أفواجا من الناس يتسابقون على مجلات الملابس "باش يكسيو الدراري" ويوم العيد جميع العائلات ستتجمع إلا من رحم ربي.
المشكلة أن الناس لن يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون في تجاوزاتهم لشروط الحجر الصحي وبالتالي لن نخرج من هذه الدوامة. فما ذنب من التزمو ليتحملوا عواقب أفعال من لم يلتزمو؟!
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-1
33 - موطن من الشرق الاثنين 18 ماي 2020 - 17:22
المرجو من الحكومة ان تتخد الاجراءت بحزم وعدم تساهل مع المتلاعبين بصحة المغاربة الاحرار يجب ضرب بيد من حديد على المتهورين من اصحاب القاعات الحفلات والمقاهي والمطاعم والمسابح رغم رفع الحجر الصحي في 1 يوليوز المقبل انشاء الله يجب على المجلات ان تبقى مغلاقة حتى نهاية الوباء ولا تكون كارتة عضمة في صحة الموطنين الاعزاء
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-2
34 - محمد ابو الخير الاثنين 18 ماي 2020 - 17:22
نحن الأجانب الذين علقنا في المغرب منذ شهر 2 (فبراير) وتجاوزنا قسرا مدة 90 يوما المسموح بها كاقصى مدة للبقاء في المغرب من تاريخ الدخول وذلك بسبب توقف الطيران! هل تتكرم علينا وزارة الداخلية ممثلة بالأمن الوطني وادارة الجوازات والهجرة لتوضيح موقفنا وشكرا.
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35 - مفيد ابو الغار الاثنين 18 ماي 2020 - 17:22
البؤر ظهرت في البيضاء فلماذا تؤدي باقي الجهات الثمن رغم انها لم تسجل فيها اي حالات منذ عدة ايام اوحتى اسابيع . وفي بعض الجهات الحالات قليقة جدا . لماذا يؤدي المواطن ثمن جشع المصانع الكبى ؟
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36 - لاعلاقة بالسياسة الاثنين 18 ماي 2020 - 17:22
رئيس حكومتنا الموقرة للأسف يبرهن لنا كل يوم أنه لاعلاقة له بالسياسة ، دول عندها ألاف الحالات و قررت التخفيف من الحجر لأن تداعياته أكثر بكثيييير من الوباء و الأيام سترينا
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37 - مشغوووووووووول الاثنين 18 ماي 2020 - 17:23
الله يهديكم . يالله كاتعرفو تزيدو فالحجر اما الناس المساكن ما تيهموكومش يعيشو ولا يموتو بالجوع. كاين لي ما شد درهم وݣالس فدارو . وكاين لي مستافد 2 مرات . لنا الله سنصبر يارب عجل بيوم القيامة .يارب .
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1
38 - البريد الإلكتروني الاثنين 18 ماي 2020 - 17:24
ما ذنب مدن الجنوب

مع العلم ان اغلبها لم يسجل اي حالة منذ بداية الجائحة لماذا لم يتم تشديد الإجراءات في البيضاء و الرباط و فاس و طنجة التي تسجل معظم الحالات
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1
39 - Younes الاثنين 18 ماي 2020 - 17:24
واعباد الله راه الاثار النفسية والاقتصادية ديال هاد الحجر الصحي كارثية اللهم الزنقة والخدمة ولا هاد المصيبة ديال الحجر
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40 - الغوثي الاثنين 18 ماي 2020 - 17:24
سيدي رئيس الحكومة وحتى انا خوفنى عدم قدرة الشباب بدون مدخول يومى وارباب الاسر اكيد الحجر الصحي لا مفر منه ولكن هاك وهارا تساوي التسامح
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41 - AIDE الاثنين 18 ماي 2020 - 17:24
شعب عاطفي ودموع تماسيح
الله يجعلني انتيق
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42 - نطلب الله الاثنين 18 ماي 2020 - 17:25
* نطلب الله أن يحد هذا الوباء .
* فلا أحد في العالم ، يمكنه أن يعلم متى سينتهي هذا الوباء ،
و لا أحد يملك تصوراً عمّا بعد كورونا .
* حتى الدول التي رفعت الحجر الصحي ، قد غامرت
مغامرة خطيرة ، فعلت ذلك بضغوط من الشركات المتضررة .
و رغم ذلك ستتراجع لتعود لتطبيق الحجر الصحي ، و إلا
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43 - ادم الاثنين 18 ماي 2020 - 17:25
والله العظيم الى حد الساعة لا اعلم طريقة تفكير السياسيين في هذا البلاد هل السبب الاموال ولبريمات السمينة التي اعمت ابصارهم وقلوبهم ام هو الجهل والكلاخ في كل مرة يخرج المسؤولين يتبجحون بالانجازات لكن الواقع لا نلاحظ الا المصائب ربما حققو مكاسب لا نفسهم ولطبقة البرجوازية اما المواطن الظعيف الله غالب
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44 - Sanae الاثنين 18 ماي 2020 - 17:25
كلام رئيس الحكومة معقول ولكن رآه المشكل الحقيقي مع المواطن الجاهل الدي يتخد الأمور كلها ضحك و تقشاب و داخل خارج بحجة الملل . النتيجة ها هيا تمديد الحجر و اذا إستمر الفيروس في الانتشار نعولو عاوتني على تمديد اخر . الكتير منا ملتزم و حامد الله و كان عندنا امل نخرجو نخدمو على راسنا و لكن بسبب وحدين جاهلين ها احنا ندفعو التمن في بلاصتهم . لاحول ولا قوة الا بالله.
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45 - ابن الاثنين 18 ماي 2020 - 17:25
سؤال من اين تأتي البؤر العائلية ? جواب من البؤر الصناعية،،، واش هذا كدهك علينا واش هد المصانع ديال الدار البيضاء نتحمل حنا تهون ديالهم
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46 - عبد الرؤوف بن من الاثنين 18 ماي 2020 - 17:25
وزاد: "حالات البارحة خوفاتني وخا مبغتش نقولها"..؟؟!!!
الحمد لله على ارتفاع عدد المصابين
الكماات غير ضرورية
الله يسمح لي في هذا الشهر المعظم ...
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47 - لحسن الاثنين 18 ماي 2020 - 17:26
١-أقسم بالله أننى أحلف فى رمضان أضعف رئيس حكومة منذ الإستقلال هو هذ العثماني ،يتكلم بدون أستراتيجيات وملكات تفكير وكاريزمية، نتمنى منو يتحرك شويا ويخرج للخارج يشوف الناس فى الهراويين هنايا فى شارع عبد القادر الصحراوي دايرين حالة هنايا وجالسين جماعات و ممسوقبن، ويمشى يشوف التشارك الناس فى الأسواق الشعبية يتدافعون بالأكتاف وقاليك خلعنى هادشى ، واش لى جالس فى المكتب آش عادى يعرف، أقسم بالله وأحلف لو ما تم الضرب من حديد على السكان يلتزموا بالحجر وممنوع نهائيا الخروج ،وتفعيل لجان من عمال يوصلوا الخضر وما يحتاجه الناس حتى البيت أقول حتى البيت، وممنوع شيء أسمه ممكن تخرج من التاسعة إلى الخامسة مساءا، إلا للضرورات القصوى ، الصين ضربت من يد من حديد وحجزت الناس مثل هذا الشكل الذى تكلمت عنه،
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48 - Marokkii الاثنين 18 ماي 2020 - 17:26
والسي العثماني كون سديتي المعامل من نهار بديتو في الحجرالصحي. الغلط ديالكم شي خدام شي جالس فالدار والبؤر كل يوم كنكتاشفو معمل الفولاني فيه كورونا.كنتمنى تقفلو المعامل هد عشرين يوم اللي بقات باش نتهناو
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49 - عزالدين الاثنين 18 ماي 2020 - 17:27
واحنا اشنو دنبنا الي ملتازمين بالحجر من نهار ابدا السي العتماني وخوتنا وعائلتنا بغينا نشوفهم فهد العيد كان عليك تاخد اجرأت على كل اقليم بوحدو .
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50 - Zainab ouazzani الاثنين 18 ماي 2020 - 17:29
ماذا عن الصحة النفسية للمواطن؟ اذا كانت الاولوية هي لصحة الكواطن كما دكر، هي الا راعيتو لحالتو النفسية ديال المواطن، نتكلموا بعقلانية وواقعية، البشر كان خدام ويلاه مقاتل مع الوقت فما بالك بين عشية وضحاها اصبح بلا عمل ومفروض عليه حجر الي اجل غير مسمى، راه ماشي ساهل تقرر وتحكم فملايين حياه الناس.. كنطالبوا في زيادة الاعانة، 800 او 1000 درهم واش هي لي غادي تخلص الكراء وضو والماء والمعيشه واطفال فمهم محلول؟ وكاين لي مريض امراض مزمنه وخاصو دواء شهريا، وزيد وزيد،، منضحكوش علي انفسنا، خصنا حلول بما تعنيه الكلمه من معني مشي ترقاع،انا الام ديالي اقسم بالله أمي مرضت بمرض السكري بسبب هاد الوضع والضغط النفسي و زيد عليه مرض ارتفاع ضغط الدم، هادو بجوج خاصهم دواء،وكاين بزاف لي مرض،، وزايدنا هاد الحجر.ماشي مشكل هاد المواطن المسكين قابل هاد الحجر ولكن شوفوا من حالو وساعدوه بالمقابل باش ترفعوا من نفسيتو المحطمة ويجلس فدارو مطمن ،شدو بيديه حتي نخرجوا من هاد المحنه، هدي فرصة لا تعوض باش نبينو للعالم ان المغرب فعلا من احسن البلدان.
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51 - MRE Germany الاثنين 18 ماي 2020 - 17:29
à Mon avis les semains ne vont pas ameliorer la situation au mAroc, il faux faire plus de confiance dans le citoyens....Les gens se sont come des prisoniers il vont chercher la liberté....et ca va causer plus de problemes . Si casablanca a un Probleme il faut osler casablanca. Mais pas tous le Maroc
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