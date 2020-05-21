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تمديد حالة الطوارئ يُفاقم التوتر النفسي لشرائح واسعة من المغاربة

تمديد حالة الطوارئ يُفاقم التوتر النفسي لشرائح واسعة من المغاربة
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الخميس 21 ماي 2020 - 11:00

تمديد حالة "الطوارئ الصحية" ثلاثة أسابيع أخرى لم يكن خبراً مبهجاً لشرائح واسعة في المجتمع المغربي، بالنظر إلى التداعيات النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب عن هذه الخطوة الحكومية؛ وهو ما تجسد في التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

إذا كانت الحالة الوبائية غير المستقرة هي الدافع الرئيسي وراء قرار التمديد، فإن فقدان الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها هو ما يدفع عديداً من الفئات المجتمعية إلى التعبير عن نقمتها تجاه المستجدات الصحية الراهنة؛ وهو ما يجعلها متخوّفة كل حين من تمديد "العزلة المنزلية" التي ساهمت في تسرّب الخوف إليها.

وفي هذا الصدد قال محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "ذلك هو ما نسميه بالأمل في حياة الإنسان، بوصفه الدافع الأساسي وراء الاستمرار في التوقع الإيجابي للشخص، ومن ثمة حينما يُعلن عن مدة معينة للطوارئ يتوقع الفرد أنه سيعود إلى حياته الطبيعية، واضعاً بذلك مجموعة من المخططات الشخصية".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشخص الذي لم يتوقع وجود إمكانية كبيرة لتمديد الطوارئ الصحية تتولد لديه معاناة نفسية؛ غير أنها لم تصب كل المغاربة، وإنما استهدفت الشرائح التي لم تتوفر على التوقع العقلاني، ما يجعلها أكثر عرضة للقلق".

وأوضح الجامعي المغربي أن هذه الفئات المجتمعية "تعبر عن نفسها بأساليب الغضب والتوتر وفقدان الأمل، حيث تحاول ترجمة اليأس الذي بدأ يصيب الناس حاليا"، مستدركا: "فقدوا الأمل في الانفراج المُنتظر، لاسيما في غياب ضمانات رفع الحجر الصحي؛ لأن مبرر عيد الفطر قد يكون مبرر العطلة الصيفية".

وتابع الباحث في علم النفس الاجتماعي حديثه بالقول: "الأمل ينبغي أن يكون واقعياً، حيث يجب أن تتناسب تلك التوقعات مع الواقع، أي التوازن بين الواقع والمأمول؛ ما يجعل الفرد يهيئ نفسه لقرار التمديد، في ظل عدم التزام السكان بالحجر الصحي وتفشي الوباء".

وختم متحدثنا تصريحه بالإشارة إلى "وجود فئة أصلا غير صبورة، بحيث لا يندرج الصبر ضمن بنيتها الشخصية، ما يجعلها قد تقدم على الانتحار، أو أنها تتحدى السلطات بشكل مباشر؛ لكنها أصناف تبقى على العموم ضئيلة في المجتمعات بشكل عام، بالنظر إلى أنها تشكل إحصائيا ما بين 9 و10 في المائة من المجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سلا-الرباط الخميس 21 ماي 2020 - 11:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، إن الله مع الصابرين لنصبروا قليلا ، بعد العسر يسرا إنشاء الله..
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2 - عبد الله الخميس 21 ماي 2020 - 11:10
أي تهور قد يتسبب في انتكاسة كبيرة لا قدر الله كما حصل في بعض بلدان العالم. المرجو تعميم استفادة كل الفئات التهشة وحفظ الله الجميع.
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3 - Abde الخميس 21 ماي 2020 - 11:13
راه الصبر تقادا وهاد الحكومة الفاشلة هي السبب معندهم حتى رأي عندهم غير copié colle السبب وراء هادا التمديد هم الشركات شي خدام شي بارك يا نخدمو كلنا يا نبركو كلنا يا نموتو كلنا
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4 - باي دنب قتلت الخميس 21 ماي 2020 - 11:14
السلام عليكم ما دنبنا نحن بالله عليكم صفر حالة هدي شهرين .. لازم نتسناوا الدار البيضاء و مراكش ت يهديهم الله .. كل يوم الدار البيضاء و مراكش 100 حالة و 8 جهات خالية شنو زعما نبقاوا نتاضرو casa حرام و الله ايلا حرام و فين هاد الجهوية ..
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5 - عبدالله الخميس 21 ماي 2020 - 11:15
ليس الكل عنده وسائل الترفيه المنزلي ،هناك من يتوفر على شبكة انترنيت والبعض لا لتمرير الوقت،حتى التلفاز فهناك فئة لا تتوفر عليها،ناهيك عن المشدات الكلامية بين الأزواج التي سينتج عنها بعد الحجر ارتفاع في عدد الأشخاص المقبلة عن الطلاق، وما خفي كان أعظم.
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