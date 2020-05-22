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رئيس الحكومة يدعو إلى التعايش مع "كورونا" خلال الشهور المقبلة

رئيس الحكومة يدعو إلى التعايش مع "كورونا" خلال الشهور المقبلة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 22 ماي 2020 - 01:20

في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة أن تُرفع حالة الحجر الصحي يوم 10 يونيو المقبل، بعد تمديدها مرتين، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن جائحة كورونا لن تزول دفعة واحدة، وإنّ على المواطنين أن يستعدوا للتعايش معها خلال الشهور المقبلة.

وأورد العثماني في ندوة رقمية نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء الخميس، حول موضوع دور الأحزاب الوطنية في مواجهة جائحة كورونا، أنه "سيكون علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا عاما أو عاما ونصف العام، هذا ما يقوله الخبراء، حيث ستستمر عدد من الإجراءات الاحترازية، مثل استعمال وسائل الوقاية، والتباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامات".

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: "خصنا نتعايشو معاه ويصير جزء من حياتنا اليومية في المستقبل، لأنه لا توجد لدينا معلومات كافية حول متى سيزول، وقدر برزت اليوم بؤر جديدة في مناطق لم نكن نتوقع أن يظهر فيها، مثل الداخلة"، وتابع: "نحن في معركة وخصنا نعرفو أش كنديرو، فقد انتصرنا في معركة وتفادينا ستة آلاف إصابة ومئتي وفاة يوميا، وعلينا أن ننتقل من نصر إلى نصر".

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي برزت فيه خلال الأيام الأخيرة تساؤلات حول مصير الوعود التي سبق أن قدمتها الحكومة بتصدير الكمامات التي تصنعها الشركات المغربية إلى الخارج، كشف رئيس الحكومة أن المغرب شرع في تصدير هذا المنتوج إلى عدد من الدول.

وقال العثماني إن الجهود التي بذلها المغرب للخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر مكّنت من إنعاش القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن "المغرب يصدّر الكمامات إلى عدد من الدول المتقدمة، وفق معايير مضبوطة ومقبولة في هذه الدول".

ولم يكشف رئيس الحكومة عن كمية الكمامات التي تم تصديرها إلى حد الآن، أو الدول التي صُدّرت إليها، مكتفيا بالقول إن التعاونيات انخرطت بدورها في صناعة هذا المنتوج، حيث حصلت على التراخيص الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن هذه الصناعة أعطت دفعة للصناعة النسيجية.

العثماني قال إن المغرب وفّر حاجياته من المواد المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، مثل كحول التعقيم التي كان يستوردها، مضيفا: "نحن حققنا أكثر من الاكتفاء الذاتي في كل هذه الوسائل التي تتصارع عليها دول أخرى، وتقدمنا حتى في صناعة أجهزة التنفس التي يصنعها مهندسون مغاربة".

وبخصوص تصوره لمرحلة ما بعد كورونا، قال العثماني إن الأولوية ستكون للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتحول الرقمي "الذي اتفق الجميع على إعطائه الأولوية"، يقول رئيس الحكومة.

العثماني اعتبر أن الجهد الاجتماعي الذي قامت به الدولة لدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا، "جهد غير مسبوق"، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الدعم زاد على أربعة ملايين شخص خلال الشطر الأول، وما زالت العملية مستمر لمنح الدعم لغير المستفيدين إلى حد الآن، فيما زاد عدد المستفيدين من الشطر الثاني عن مليوني مستفيد حتى الآن.

وتحدث العثماني عن الشق السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، قائلا إن المرحلة المقبلة تقتضي أن يكون هناك نفَس ديمقراطي جديد، "لأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية ونهوض بدون ديمقراطية، ولا يمكن أن تقوم ديمقراطية بدون أحزاب سياسية فاعلة ذات قرار مستقل وقادرة على التفاعل، وذات مواقف واضحة وقدرة على التواصل على أوسع نطاق مع المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - مواطن حر الجمعة 22 ماي 2020 - 01:33
لاتزرعو الخوف في الناس الفيروس سينقرض يجب أن تغرس الأمل في نفوس المواطنين
الأمل +الإيمان بانتهاء الفايروس والا ما الفائدة من الحجر بما اننا سنتعايش مع الفيروس جميع الدول تعطي لشعوبها الأمل ومخططات ما بعد الجاءحة
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36
2 - مغربي حر الجمعة 22 ماي 2020 - 01:36
المغاربة راه فاقوا من زمان . داك بروتوكول قولو نشي واحد مكيعرفكش ...
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31
3 - عبدالله الجمعة 22 ماي 2020 - 01:41
فكيف لنا ان ننتظر رحمة الله ونحن اغلقنا بيوتا يدكر فيها اسم الله وفي شهر الرحمة والغفران وفيها ليلة مباركة وفتحنا مصانع المال واسواق الاحتكار فاي هدا العبث . كان علينا ان نتبع التباعد في الخطوط وفي الصفوف ونصلي ول بعدد قليل من الناس ونرفع ادرعنا الى الله ليرحمنا ويرفع عنا هدا الوباءوهو القوي القادر على دلك ولكن يا اسفاه لم نفعل !!!!!!!!!!!!!!
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33
4 - متتبع الجمعة 22 ماي 2020 - 01:41
سمحولي آ الإخوان صراحة راسي تفرع بهاد الشي مشاليا الآلي مع الروتور مابقيت فاهم والو.
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18
5 - Chomeur الجمعة 22 ماي 2020 - 01:42
le 10/6 annuler le confinement et exiger les masques et continuer de fermer les mosqué les hamames les spectacles et je suis sur que le virus va se propager meme avec ces mesure , donc la vérité il faut attendre que 2% vont mourir donc plus de confinement quoi qu'il arrive pour sauver 98% , pas de prolongation quoi qu'il arrive le vaccin nécessitra 12 mois pour le trouver et 12 mois pour le fabriqué et distribuer donc pas de pu prolongation après le10/6
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3
6 - الحمري الجمعة 22 ماي 2020 - 01:43
و هذا ما تطبقه مجموعة من الدول الأوربية لأنها تعلم ان الفيروس لن يختفي ابدا
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27
7 - الحدود الجمعة 22 ماي 2020 - 01:45
اه هاد الشي مزيان ولكن فوقتاش ايتفتحو الحدود بينا نرجع لديورنا وعإلتنا رانا محبوسين هنا
الله ايرفع عنا هاد الوباء
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29
8 - Fcjyd الجمعة 22 ماي 2020 - 01:45
التعايش خسو الوعي واش حنا شعب واعي بعدا خروج دور فزنايق و الاسواق. و شوف التعايش كيف عامل
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22
9 - شكرا كورونا الجمعة 22 ماي 2020 - 01:47
المرحلة الأولى للخروج من الازمة هي مراجعة و تعديل في توزيع الأجور والمرتبات ،كيف يعقل أجرة ربان أو رئيس حكومة أو مدير مركزي يساوي تقاعد آلاف الموظفين. التوزيع العادل للبنيات التحتية و المؤسسات الاستشفاءية و التعليمية. إلغاء تعويضات المناصب السياسية . تقليص الأحزاب إلى أقل من عشرة .... اللهم ارفع عنا ظلم المسؤولين و الطغاة ونعوذ بك من شرهم. آمين
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40
10 - سكان حي لرحماني الجمعة 22 ماي 2020 - 01:47
الرئيس الحكومة يمدد الحجر الصارم ومن يخرج بدون ورقة يعتقل بغض النظر على الأسباب ويطلب في نفس الوقت التعايش مع كورونا كيف سنتعايش ونحن مسجونيين كرامتي لن تسمح لي التوسل للمقدم للحصول على ورقة التضبع بعدما رفض الطلب رفعت أمري لله حسبي لله ونعم الويل
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17
11 - الدردشة العربية الجمعة 22 ماي 2020 - 01:47
هل هذا القرار هو قرارك يا رئيس الحكومة أم هناك ظغوطات خارجية
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10
12 - مغربي الجمعة 22 ماي 2020 - 01:48
بطبيعة الحال العالم كله سيتعايش مع هذا الوباء حتى يجد له لقاح فعال. ولكن هل منظومتنا الصحية ستتمكن من علاج العدد الهائل من المرضى بعد رفع الحجر. لانه اكيد سيرتفع عدد الضحايا لارقام مهولة في بلدنا الحبيب
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3
13 - مغربي من وراء الشمس الجمعة 22 ماي 2020 - 01:49
هذا ما قلناه في الأول فتعرضنا الانتقادات الجارحة و ديسلايكات ، لا يصلح مع أي وباء الا مواجهته كما واجهه أباؤنا ، الاختفاء من سير الجبناء ، لو اتخذنا هذا النهج في الاول لاختصرنا الطريق بدون هذه الخسارة الاقتصادية التي تعرض لها اقتصادنا ،
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11
14 - التازي الجمعة 22 ماي 2020 - 01:49
للأسف الشديد وباء كورونا يدفع العالم إلى المثير المجهول ومنه المغرب،التعايش مع الوباء لمدة قد تصل لسنتين يعني مزيد من إجراءات الحجر الصحي ومزيد من التدابير الاحترازية وكذا مزيد من المصابين والضحايا..كان الله في عون المغرب وطننا الحبيب
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5
15 - مواطن مغربي الجمعة 22 ماي 2020 - 01:49
ماذا أقول في كل ما قيل وهل كل قول يعتبر قولى....
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7
16 - Mourad الجمعة 22 ماي 2020 - 01:51
كلام مليء بالتناقضات، تأكيده على أهمية التنمية و ربطها بالمسار الديمقراطي و قدرة الأحزاب على التواصل مع المواطنين. و تناسى انه في مجلس وزاري تم المصادقة على ما يسمى "قانون تكميم افواه المغاربة"في عز الأزمة الوبائية و الحجر الصحي و حالة الطوارىء.المواطن تعرض للغدر و المكر و الخداع من الحكومة واحزاب اءتلافها في مجلس وزاري منغلق و المواطن في رعب و خوف شديد من الوباء الفتاك
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14
17 - مواطن حر الجمعة 22 ماي 2020 - 01:51
بالتوفيق للحكومة وسي العثماني رجل المرحلة بمعنى الكلمة يتكلم بحذر وحكمة وليس كاغلبية بعض معلقين في هيسبريس لا يستطيع حتى تسيير شؤون بيته ويريد ان يتكلم في تسيير البلاد. الله يعفو علينا وعفاكم براكا من النقد الخاوي وخليو الحكومة تخدم لي ما فيه صالح الجميع
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-25
18 - طالب باحث السويسي الرباط الجمعة 22 ماي 2020 - 01:53
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب
ونتمنى أن نعود الى حياتنا الطبيعية خلال الأيام القادمة
STAY AT HOME
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10
19 - ابو اشراق الجمعة 22 ماي 2020 - 01:54
اضحت اجزاب الاغلبية تركز على دعم الفئات الهشة بدراهم معدودة لاستمالتها للاستحقاقات المقبلة لان الطبقة المتوسطة طبقة مثقفة وواعية صارت لاتؤمن بلغة الخشب وبالتالي لا تراهن عليها الاحزاب كثيرا.بل اكثر من ذلك تحاول الاحزاب التي تسير الشان الحكومي الحالي تسحق هذه الطبقة بالاقتطاعات وبتجميد الترقيات ...الخ.وذلك انتقاما منها لان اغلبيتها قاطعت الانتخابات السالفة.شخصيا لن اسامح رئيس الحكومة حين اتخذ قرار الاقتطاع من الاجور و تجميد الترقيات.
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5
20 - Said الجمعة 22 ماي 2020 - 01:54
سنتعايش ليس فقط مع كورونا بل حتى مع هذه المدة المتبقية لحكومتكم واتمنى الا ي.كون هناك تأجيل
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16
21 - karim الجمعة 22 ماي 2020 - 01:55
و هل هناك حل اخر من غير التعايش مع كورونا, ابيتم او كرهتم التعايش مع كورونا هو الحل الواحد الاوحد , ويجب فتح ابواب بيوت الله اما المقاهي والمطاعم هي اخر من يجب تفكير فيها
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8
22 - ملاحظ منتبه الجمعة 22 ماي 2020 - 01:55
كان عليك تقول لينا نتعايشو معاه من الاول ماشي حتى دازت 3 اشهر وتهلكنا ماديا ومعنويا وصحيا. انا الركابي ديالي ولاو كيضروني خاصني نمشي عند طبيب المفاصل وما عنديش الفلوس. خليتينا بلا خدمة بلا خدمة داكشي لي كنا جامعينو كليناه وجلسنا الارض. ولكن واش نتا غاتحس بنا. الله يسمح ليك وصافي تكرفستي علينا بزاف وفالاخير كاضحك علينا
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18
23 - الأخراب! الجمعة 22 ماي 2020 - 01:56
الاحزاب التي رأسمالها فقط الكلام، هي من ستحمينا من الفيروس الضعيف المصطنع، وستصنع لنا لقاحا مغربيا خالصا؛
ستقين به من سموم منظمة الخداع والمكر العالمية، والجاسوس بيل غيتس؛
أمريكا بحربها على المنظمة ووصولها الى اللقاح تكون بالفعل قادرة على حماية مواطنيها من السموم الدفينة التي تحاك ضد الأمم والشعوب.
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12
24 - مابعد رفع الحجر الجمعة 22 ماي 2020 - 01:56
وجدوا للناس اللي يمكن تصاب بالفايروس الدواء في الصيدليات ويكون متاح للعموم في حالة الاصابة وهكذا نضيبانيو راسنا
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6
25 - hasnae الجمعة 22 ماي 2020 - 01:57
التعايش مع فيروس كورونا مسألة صعبة على الأفراد، نسأل الله تعالى أن ينزل رحمة واسعة لرفع هذا الوباء عاجلا و ليس آجلا اللهم استجب لنا دعواتنا في هذه الليالي الأخيرة من رمضان الكريم يامجيب الدعوات يا سميع يا عليم إنك على كل شيء قدير
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8
26 - Mustapha الجمعة 22 ماي 2020 - 01:58
هاد الدعم علاش كتهضر اشمن عام غنشدوه .هشهر مارس ابريل ماي قريب اسالي مزال مشفنا منكم والو . وكينين ناس مساكن معندهوم حتى عشرة ديال دراهم ومزال كيتسنااااااوووو كوم حسبي الله ونعم الوكيل
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13
27 - نقطة نقطة الجمعة 22 ماي 2020 - 01:58
الحرب ضد كورونا لم تحسم بعد بل تمر حتى ما وراء الفيروس إذاً لا يمكن حساب الربح والخسارة وأنت تنتقل من معركة إلى أخرى أو إلى معركة مجهولة تحت مسمى التعايش كما أن الحسابات النظرية لا تمثل الواقع وبالتالي لا معنى للجزم بتجنب الآلاف والمئات والعشرات وغير ذلك من الكلام.
وأما إذا أردنا مقارنة المغرب بغيره من الدول فعلينا بمقارنة تكاملية لا نقارن عدد الوفيات هنا بالعدد هناك وأنت تعلم الفروقات الديموغرافية وتوزيع الساكنة أو بينما أنت غافل عن الثمن الذي دفع هنا وهناك أو غير ذلك من التفاصيل الفاصلة في صحة المقارنة.
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1
28 - طه الجمعة 22 ماي 2020 - 01:58
مجرد كلام سياسي تمهيدا الإنتخابات المقبلة، جميع المغاربة يعلمون ان العثماني و سابقه بنكيران من حزب اللاعدالة و اللاتنمية لم يقدموا للشعب سوى الإنتكاسات و التفقير و التهميش
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4
29 - قاسم الجمعة 22 ماي 2020 - 01:58
العالم كله منشغل في إيجاد لقاح قوي ضد هدا الوباء وانه سوف يتم القضاء عليه كسائر الاوبءة الاخرى عبر الزمان وهده هي سنة الحياة.
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2
30 - سعيد الجمعة 22 ماي 2020 - 02:00
إذن، ما الفائدة من التمديد إذا كنا سنتعايش مع الفيروس لشهور عديدة؟؟
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2
31 - مهاجر مقلق الجمعة 22 ماي 2020 - 02:01
طلع تكل لكرموس اجي شكون لي قالها ليك واش سد علينا شهرين وزايد عشرين يوم وتتقول تعايشوا معاه وخلونا من الاول نتعايش معاه ومحال يدير غينا هتد شي لي درتو فينا .الله يعطينا وجهكم هادشي لي قالوا ليك تقول.
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1
32 - مغربي الجمعة 22 ماي 2020 - 02:01
اول مرة يتحدث السيد العثماني بشكل عقلاني و مقنع.
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-2
33 - Elbiuhali الجمعة 22 ماي 2020 - 02:01
اوا على سلامتنا صافي جيتينا من الاخر اوا طلقوا الناس تمشي تقلب على ارزقها وقوليهم هادا عصر الرقمة والتكنولوجيا الحديثة واجيل الخامس وووو
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0
34 - صاحب سناك الجمعة 22 ماي 2020 - 02:02
اذن فاسمحوا لنا بفتح محلاتنا التجارية .. ما الفرق بين الاسواق الممتازة المليءة بمءات الاشخاص و محل يدخله بين الفينة و الاخرى شخص واحد ؟؟؟؟؟
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0
35 - كواطن مغربي الجمعة 22 ماي 2020 - 02:02
نحن نقبل أن نتعايش مع كورونا ،لكن هل تقبل كورونا أن تتعايش معنا لأننا نأكل المأكولات الشعبية ، ونشرب في كؤوس مشتركة ، نتعانق بحرارة رغم عدم رغبتنا ، نذخن سيجارة واحدة ، .... وأنا أرى أنه من المستحيل تغيير هذه الحركات المكتسبة
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2
36 - عالقة في امريكا الجمعة 22 ماي 2020 - 02:02
وا ماذا عن العالقين في الخارج؟! اعباد الله راه كنتعذبوا او تكرفصت معنويا قبل ماديا. انا مريضة سكر او مكرفصين دابة، شاديني غير شي ناس في غرفة واحدة عايشة معاهم في ظروف قاسية جدا. دخلونا لبلادنا، راه حرام هادشي. فين غادي نمشيوا.. راه تخليتو علينا في الشوارع في الغربة .. عتقونا الله يجازيكم الخير. ما نقدرش نمشي حتى لطبيب ديال السكر حيث غالي بزاف او تقادا لي انسولين هادي شهر.
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1
37 - morad الجمعة 22 ماي 2020 - 02:02
وايلي، مكناش عارفين بلي خصنا نتعايشو مع "كورونة" شكرا بزاف على هاد الدعوة :)
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0
38 - رشيد الجمعة 22 ماي 2020 - 02:03
ها المعقول هاذا هو البرنامج اللي اتابعاتوا العديد من الدول الأوروبية. المكوث في البيت لن يفيد في شئ. كرونا لن تزول نهائيا في الشهور المقبلة واللقاح غير متوفر. والبحث عن رغيف العيش ضروري. يبقى لنا فقط ان نعرف كيف نتعامل مع العدوى. والحل يكمن بنظري في التباعد الاجتماعي في كل مكان. متر ونصف + كمامة + النظافة + التعقيم. هاته الخطة نجحت في العديد من الدول. يبقى على الحكومة ان تفرض شروط ( الحركة والعمل) صارمة على الجميع.
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1
39 - امغار ناريف الجمعة 22 ماي 2020 - 02:03
بصراحة لا بد من التعابش مع الوباء خاصة وانه يتجدد ولم تسنطع منظمة الصحة العالمية ان تكشف تركيبته لانه يطور نفسه بنفسه في ظروف متغيرة الامر الذي جعل منظمة الصحة العالمية عاجزة بكل المفاهيم اذن التعايش مع هذا الوباء اصبح واجبا مع الاعتماد على النظافة والتباعد وعدم الاختلاط مع الكثير الحذر
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0
40 - توفيق الجمعة 22 ماي 2020 - 02:05
الخلاق العظيم هو وحده سبحانه من يعلم ماستكون عليه الأمور غذا. الاستعانة بالله ثم اللحمة الوطنية والتكاثف واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والإجراءات الوقائية أمور ستدفع عنا إن شاء الله هذا البلاء. فلابد زائل مهما إن نحن كنا أوابين حقيبة. قل من ينجيكم منها ومن كل كرب
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0
41 - Rochdi الجمعة 22 ماي 2020 - 02:06
كورونا كرست نظرة المغاربة الى الأحزاب , و الا فما هو الدور الذي قامت به الأحزاب في مواجهة كورونا , لولا الألطاف الإلهية و النظرة الاستباقية لعاهل البلاد لما بقي مغربي يدور في الزنقة .
أظن انه بات من الواجب و من الضروري ادماج الأحزاب و تكتلها و نقص عددها بحل الأحزاب التي تظهر فقط في الانتخابات او التي ليست لها لا قاعدة و لا برنامج و تشكل فقط عبءا على ميزانية الداخلية .
الأحزاب لم تطور وسائلها لتأطير الشباب و إقناعهم بولوج عالم السياسة و بعضها ارتبط بوجوه و اسماء لم تتزحزح عن القيادة مما يجعلنا نطعن في مصداقيتها بالدعوة الى الديموقراطية ..
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42 - Abou anas الجمعة 22 ماي 2020 - 02:09
كفى من سياسة "صناعة الخوف"، لم تعد هناك أشياء تغيب عن المواطن،
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43 - Hasan الجمعة 22 ماي 2020 - 02:10
واخيرا التعايش مع كورونا؟ولماذا تركتم اخواننا المغاربة معالقين في كل مكان.ادخلوهم الى وطنهم ولعاءلاتهم التعايش والقدر قدر الله.
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