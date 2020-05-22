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الرئيسية | مجتمع | السلطات المغربية تقرر رفع إجراء "حظر التنقل الليلي" بعد عيد الفطر

السلطات المغربية تقرر رفع إجراء "حظر التنقل الليلي" بعد عيد الفطر

السلطات المغربية تقرر رفع إجراء "حظر التنقل الليلي" بعد عيد الفطر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 22 ماي 2020 - 15:00

كشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية قررت رفع "حظر التنقل الليلي" مباشرة بعد عيد الفطر.

وأفادت المصادر ذاتها بأن إجراء "حظر التنقل الليلي" ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، الذي فرضته السلطات المغربية ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك الجاري، سيتم التخلي عنه بعد عيد الفطر.

المصادر ذاتها أكدت أن التراجع عن إجراء "حظر التنقل الليلي" لا يعني بتاتاً التساهل في خروج المواطنين بدون عذر أو سبب معقول، وأشارت إلى أنه سيتم الاستمرار في العمل بالإجراءات التي أُعلن عنها سابقاً من قبيل ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان الحكومة، رسمياً، عن السماح للفاعلين الاقتصاديين باستئناف أنشطتهم مباشرة بعد عيد الفطر، أي بداية من الأسبوع المقبل، باستثناء الشركات والمقاولات التي تم توقيفها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، في بلاغ صادر عنها بتاريخ 23 أبريل المنصرم، "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك.

وجاء في بلاغ وزارة الداخلية أنه "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".

ومددت المملكة حالة الطوارئ الصحية ثلاثة أسابيع، أي إلى غاية 10 يونيو المقبل؛ وهو ثاني تمديد منذ الشروع في تطبيق "الحجر الصحي" يوم 20 مارس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - Brahim الجمعة 22 ماي 2020 - 15:10
نأمل خيرا إنشاء الله ونرجع إلى حياتنا الطبيعية
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72
2 - صعيب تفهم الجمعة 22 ماي 2020 - 15:10
القاعدة الاجرائي تمت صياغتها لتنظيم مجموعة من الوضعيات هذا جيد لكن الأمر غير المفهوم والذي سيطرح اشكالات كبيرة هو كثرة الاستثناءات عن القاعدة
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25
3 - مغربي الجمعة 22 ماي 2020 - 15:11
والله ما باقي فاهمين معكم والو
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79
4 - ياسين الجمعة 22 ماي 2020 - 15:13
تحيا الحرية و لو بصفة مؤقت!!! .. و لكن من فضلكم ان يرفع الحظر الليلي.. فما فائدة حالة الطوارئ و ما الجدوى منها..؟؟ ليستافد من هاتشي غير تجار المخدرات و الكحول؟... طلقو ناس ترزق الله ف نهار را ناس تقهرات... اما ليل را مالين زبايل لكيخرجو فيه
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109
5 - مسمار جحا الجمعة 22 ماي 2020 - 15:13
عوض تشديد فرض الحجر طول مدة الحجر تفعلون العكس و تتساهلون مع خروج الناس،، اصلا لا يوجد حجر صحي الناس كلها فشوارع و الاسواق و محلات بيع الملابس تم افتتاحها في رمضان بتطوان و شفشاون و غيرهم،راه كتكذبو على الملك اما حنا عايشيين فالشارع و كنشوفو كولشي، اللهم ارفع عنا الوباء و الوزراء و البرلمانيين و التماسيح و العفاريت، يا رب انتقم منهم
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89
6 - Fixible الجمعة 22 ماي 2020 - 15:14
المصادر ذاتها أكدت أن التراجع عن إجراء "حظر التنقل الليلي" لا يعني بتاتاً التساهل في خروج المواطنين بدون عذر أو سبب معقول
ما عذر التنقل بالليل غير التنزه أو شراء المشروبات الكحولية
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44
7 - كمال المنصوري الجمعة 22 ماي 2020 - 15:15
نريد رفع الحجر الشامل بعد العيد مع الاخذ بالاحتياطات.
لا يُعقَل أروبا التي بها الالاف من الوفيات و المرضى بدأت تعود لحياتها الإعتيادية، بينما نحن نضع رؤوسنا في الرمال!!
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82
8 - مغربي قح الجمعة 22 ماي 2020 - 15:15
خبر مفرح الحمدلله لكن وجب على الجميع الالتزام بشروط ووسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي.خير ان شاء الله.
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2
9 - يجب ان يبقى الجمعة 22 ماي 2020 - 15:16
الحضر اليلي يجب ان يبقى ولو بدون كرونا
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13
10 - الصويري الجمعة 22 ماي 2020 - 15:18
بحال هاد القرارات.. أقل مايمكن أن يقال عنها أن الحكومة تساعد على انتشار الفيروس.. اشنو غادي يوقع إلا بقا الوضع كيف رمضان!!
مع كورونا بحال الفاطر بحال رمضان!
خاص غير الحكومة ترجل معانا ودير شي حضر شامل شي 14 يوم تسد كولشي.. ديك الساعة سمعتك، أما كل نهار قرار وبلاغ فشي شكل، غير عولو على كورونا دووز معانا عيد الكبير وفالشك البوناني!
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-1
11 - شي حاجة ماشي هي هاديك الجمعة 22 ماي 2020 - 15:20
يمكنك الخروج بورقة الخروج في ليل
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1
12 - طنجاوي غيور الجمعة 22 ماي 2020 - 15:20
اوا شنو الفرق بين حظر التنقل لي كانوا عاملين و هدا لي غيعملوا دبا!!! الدولة زعما بغات طلاع المورال نالمواطنين !! بركة من استهزاء بمشاعر الناس
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8
13 - محمد ابن أحمد الجمعة 22 ماي 2020 - 15:21
هذا يعني أن الكثير من الناس سيخرجون حتى في الليل كما يفعلون الآن بالنهار... وبالتالي فالحجر الصحي الفعلي الذي كان يبدأ في الساعة السابعة مساءا سيتغير إلى لا حجر صحي تماما... إوى على سلامتكم والله يهدي ما خلق
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7
14 - جلال الوجدي الجمعة 22 ماي 2020 - 15:23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته كل عيد و أنتم بألف خير. عنوان بعيد كل البعد عن المضمون. اللهم ارفع عنا هادا الوباء بقدرتك و احفظنا واحفظ والدينا و اولادنا و ملكنا و وطننا الحبيب.
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3
15 - mohamed الجمعة 22 ماي 2020 - 15:24
إرفعو الحصار على الجنوب جزاكك الله
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10
16 - هايزنبرك الجمعة 22 ماي 2020 - 15:24
لي فهم شي حاجة يفهمنا واش دبا كاين الحجر ولا مكاينش. الى كان الحجر هو هذا و الدولة رفعة العلم الابيض لاش حابسينا 2 شهور ومخليين رزقنا سادين عليه قولو لينا خرجوا تعايشوا مع المرض ولي مكتاب ليه شي حاجة مغاديش تفوتو
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14
17 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 22 ماي 2020 - 15:24
وماذا عن تلك الساعة المشؤمة هل ستُرجعها الحكومة بعد العيد أم سيستمر توقيت غرينتش
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9
18 - مواطنة الجمعة 22 ماي 2020 - 15:24
مفهمنا فيكم والو احكومة بكماني اليوم خمر و غد امر
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3
19 - immqd الجمعة 22 ماي 2020 - 15:26
اظن اننا لا يمكن ان نكون اكثر ذكاء من فرنسا واسبانيا والمانيا وايطاليا .....هؤلاء العظماء رفعوا الحجر بشكل تدريجي ...فلماذا لا نقلدهم ...بل نكتفي بتصريحات متناقضة لم نفهم منها شيئا .. يقولون برفع الحجر عن المقاولات بعد العيد...ورئيس الحكومة يقرر الحجر الى 10 يونيو ...كفانا من خطاب المراوغات وحدثونا بجمل مفهومة لا تقبل التأويل!!!
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12
20 - عالق بألمانيا الجمعة 22 ماي 2020 - 15:27
وما جدوى رفع الحجر الصحي ليلا لن يزيد إلا المشاكل إن لم تكن هناك مراقبة صارمة.يجب رفعه بالنهار تدريجيا.أما ليلا يجب أن تكون هناك مراقبة مشددة .
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7
21 - imane الجمعة 22 ماي 2020 - 15:28
ماذا عن أصحاب المحلات التجارية
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7
22 - Samir الجمعة 22 ماي 2020 - 15:29
المرجو اعطاء خريطة طريق واضحة حتى يعرف المواطن راسو من رجليه،.. امتى ممكن لاصحاب المحلات التجارية يستأنفوا العمل ديالهم ؟راه اكتر من شهرين اهما جالسين علما انهم تابعهم الكراء... والمرجو من الحكومة كدلك تقول لنا امتا ايتفتحوا الحدود للمغاربة باش يمكن يدخلوا راه بزاف هدش، ياك اوروبا اعطات تواريخ علاش المغرب لا. لمادا هدا السكووت؟؟ لاحول ولاقوة الا بالله.
..
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7
23 - الحسين الجمعة 22 ماي 2020 - 15:31
كلام يناقض بعضه بعضا. ماذا يعني رفع الحضر الليلي وفي نفس يمنع الخروج الليلي الا بالرخصة ممكن حد يفسر لنا هذا الكلام الله يرحم الوالدين؟
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4
24 - خديجة الجمعة 22 ماي 2020 - 15:33
قرار لصالح المصانع فقط،، وليس للمواطني العادي المحبوس في داره منذ 3 اشهر، لا يراعي ظروف المسنين والأطفال المحرومين من الهواء الطلق،، والنتيجة حصيلة المصابين لا تتغير كما هي افقية لا تنحصر عكس جميع الدول
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8
25 - مواطنةً مغربية الجمعة 22 ماي 2020 - 15:33
مابقيناش فاهمين هاد الخبط عشواء ، شنو هو الاستثناء وشنو غيخرجو الناس يديروًفي الليل اللهم الى غاديين ينشرو الوباء.
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3
26 - مواطن الجمعة 22 ماي 2020 - 15:34
لقد اسمو كل الامراض والوعكات الصحية المفاجئة والانفلونزا والسعال وكل اسباب الموت وحتا موت الفجأة اطلقو على كل ذلك اسم" كورونا" بل جعلوه هو الموت نفسه بقي لهم فقط ان يغيرو اسم ملك الموت من عزرائيل الى "كورونا" هذا الذي لم يفعلوه ، .هل تعرفون لماذا اظن ان جميع الشعوب اصبحت تعرف لماذا .
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-1
27 - slave الجمعة 22 ماي 2020 - 15:35
المصادر ذاتها أكدت أن التراجع عن إجراء "حظر التنقل الليلي" لا يعني بتاتاً التساهل في خروج المواطنين بدون عذر أو سبب معقول... و و الله تبع هاد الحكومة و المسؤولين تايحمقوك مكاينش لوجيك ديك اللعيبة ديال طلع تاكل الكرموس هبط شكون قالها ليك
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1
28 - سلام الجمعة 22 ماي 2020 - 15:35
واش ناس بغات ترزق الله .دول أفقر من المغرب حياة عادية حنا تعنت الحكومة وإصرار الظغط على مواطن .نساو هاد الناس لمعلقين فالمدن أديرو شي حل
الله يأخذ فكم الحق تكرفستو على الناس .
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3
29 - Mustapha الجمعة 22 ماي 2020 - 15:36
خليو الناس اترزقو راه واصلا فيهم العضم راه هادشي بزاااااااااااف مكدينا نصبرووو
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3
30 - كازاوي الجمعة 22 ماي 2020 - 15:39
يجب رفع الحجر الصحي راه بزااااف علينا هادشي
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31 - احمد الجمعة 22 ماي 2020 - 15:40
ستندمون لأننا شعب متخلف

من يقول أوروبا فيها آلاف الوفيات وعادو لحياتهم الطبيعية. هيهات تم هيهات ان تقارنو المغرب بأوروبا او غيرها.

فابسط الاحتياطات والاحترازات ليس معمول بها من طرف الشعب المغربي.

سنقع في المحضور وتحدت الكارتة انشاءالله.
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1
32 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الجمعة 22 ماي 2020 - 15:41
الناس عوض ما ترزق الله نهار دبا الدولة غدا تسهل القضية لمروجي القرقوبي والحشيش والكحول واراك للفساد فشعبان ورمضان دازوا هذا العام من انقى الشهور ولكن شوال سيكون بهذا الاجراء الغير مفهوم من ادنس الشهور بفعل الفساد الذي سيعم ايوى الله يدير شي تاول وصافي
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33 - مواطن الجمعة 22 ماي 2020 - 15:41
قلنا مرارا وتكرارا ان القضاء نهائيا على الفيروس ضرب من الخيال والحل هو التعايش مع الوضع مع التعود على التزام قواعد الوقاية من نظافة وتباعد اجتماعي وكمامة. يجب ان ندرك انه انضاف الى لائحة الامراض الموجودة كالسيدا والسرطان والتهاب الكبد وغيرها من الامراض الموجودة. ما يجب القيام به هو حملات توعية لكيفية التعامل مع المرض مع رفع كلي للحجر والكف عن بث الندوة اليومية لوزارة الصحة وبث الخوف في الناس. المعركة طويلة الامد وتتطلب نفسا طويلا ومجابهة ذكية تاخذ الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في الاعتبار. حوادث السير تقتل 10 اشخاص يوميا وملايير الاضرار سنويا. هل اوقفنا جميع السيارات ؟
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3
34 - اللهم احفظ احبتنا الجمعة 22 ماي 2020 - 15:42
كمال المنصوري يبدو أنك بصحة جيدة ومن حولك كذلك لكن من صحته ومناعته جد ضعيفة فاحتمال 1في الالف بالاصابة بالفيروس قد يعني له 99%وفاة رفع الحجر يجب أن تؤطره إجراءات احترازية ولو بالقوة لأن العديد لايبالي إلا بنفسه
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-2
35 - الغازي مصطفى الجمعة 22 ماي 2020 - 15:42
سلام انا متضرر من الحاءحة لم اخد درهم واحد من الدعم يتيم الابوين متوقف عن العمل بامر السلطات اعمل في القطاع غير المهيكل
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3
36 - opinon الجمعة 22 ماي 2020 - 15:43
متى يتم رفع الحجر في المحاكم ويتم البث في جميع الملفات(الجنحية والمدنية وحوادث السير والملفات الأجتماعية ) وخاصة التي تعمد على المذكرات والحظور القليل خلال الجلسات
لماذا تأخير الملفات والملف يعتمد على المذكرات وجلسة هيئتها في أقصى لايتعدى
الحظور 6أشخاص وهناك ملفات لاتتعدى الحظور 4أشخاص في القاعة
لو قدر الله وتوفي طرف في الدعوى وهو مظلوم من المسؤول
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