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كُتّاب وآراء
السلطات المغربية تقرر رفع إجراء "حظر التنقل الليلي" بعد عيد الفطر
كشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية قررت رفع "حظر التنقل الليلي" مباشرة بعد عيد الفطر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إجراء "حظر التنقل الليلي" ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، الذي فرضته السلطات المغربية ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك الجاري، سيتم التخلي عنه بعد عيد الفطر.
المصادر ذاتها أكدت أن التراجع عن إجراء "حظر التنقل الليلي" لا يعني بتاتاً التساهل في خروج المواطنين بدون عذر أو سبب معقول، وأشارت إلى أنه سيتم الاستمرار في العمل بالإجراءات التي أُعلن عنها سابقاً من قبيل ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن.
ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان الحكومة، رسمياً، عن السماح للفاعلين الاقتصاديين باستئناف أنشطتهم مباشرة بعد عيد الفطر، أي بداية من الأسبوع المقبل، باستثناء الشركات والمقاولات التي تم توقيفها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، في بلاغ صادر عنها بتاريخ 23 أبريل المنصرم، "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك.
وجاء في بلاغ وزارة الداخلية أنه "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".
ومددت المملكة حالة الطوارئ الصحية ثلاثة أسابيع، أي إلى غاية 10 يونيو المقبل؛ وهو ثاني تمديد منذ الشروع في تطبيق "الحجر الصحي" يوم 20 مارس الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
ما عذر التنقل بالليل غير التنزه أو شراء المشروبات الكحولية
لا يُعقَل أروبا التي بها الالاف من الوفيات و المرضى بدأت تعود لحياتها الإعتيادية، بينما نحن نضع رؤوسنا في الرمال!!
مع كورونا بحال الفاطر بحال رمضان!
خاص غير الحكومة ترجل معانا ودير شي حضر شامل شي 14 يوم تسد كولشي.. ديك الساعة سمعتك، أما كل نهار قرار وبلاغ فشي شكل، غير عولو على كورونا دووز معانا عيد الكبير وفالشك البوناني!
..
الله يأخذ فكم الحق تكرفستو على الناس .
من يقول أوروبا فيها آلاف الوفيات وعادو لحياتهم الطبيعية. هيهات تم هيهات ان تقارنو المغرب بأوروبا او غيرها.
فابسط الاحتياطات والاحترازات ليس معمول بها من طرف الشعب المغربي.
سنقع في المحضور وتحدت الكارتة انشاءالله.
لماذا تأخير الملفات والملف يعتمد على المذكرات وجلسة هيئتها في أقصى لايتعدى
الحظور 6أشخاص وهناك ملفات لاتتعدى الحظور 4أشخاص في القاعة
لو قدر الله وتوفي طرف في الدعوى وهو مظلوم من المسؤول