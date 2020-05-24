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المغرب يوسّع دائرة التحاليل الاستباقية للحد من انتشار "كورونا"

المغرب يوسّع دائرة التحاليل الاستباقية للحد من انتشار "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 24 ماي 2020 - 20:00

شرعت وزارة الصحة في توسيع دائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، بالإضافة إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة المعرضين للإصابة بالعدوى، وهو ما يُفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يومياً.

وتزامناً مع عودة الأنشطة الاقتصادية مباشرة بعد عيد الفطر، كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإجراء سيكون مواكبا بآلاف التحاليل الاستباقية بغض النظر عن وجود إصابات من عدمه، خصوصا بالنسبة للذين سيستأنفون أنشطتهم الأسبوع المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه على مستوى جهة الرباط، ستشمل تحاليل "كورونا" سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بحوالي ثلاثة آلاف تحليل مخبري في المرحلة الأولى، ثم المهنيين العاملين في الصيدليات ومحطات الخدمات.

وتهدف خطة وزارة الصحة إلى توسيع التحاليل الاستباقية على جميع المتواجدين في الصفوف الأمامية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تتوخى الحد من انتشار "كوفيد 19".

وتفادياً للتقليل من ظهور البؤر الوبائية، كثفت دوريات طبية من عملية إجراء التحاليل الاستباقية على عشرات المصانع في مختلف أنحاء المملكة.

دورية لوزارة الصحة كشفت استراتيجية الوزير خالد آيت الطالب، الرامية إلى بلوغ مليونيْ فحص واختبار نهاية يوليوز القادم، وذلك استعدادا لمرحلة رفع الحجر الصحي بمسار يستلزم النفس الطويل والتخطيط الدقيق لتطويق "كوفيد-19".

وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: "منذ بداية جائحة كورونا في البلاد، ونحن نطالب بأن تشمل التحاليل جميع الأطر الطبية والصيدلانية المتواجدة في الصفوف الأمامية".

وأضاف بوزوبع، في تصريح لهسبريس، أن "الأطر الطبية والصيدلانية من بين الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس وتوجد في احتكاك يومي مع المواطنين والمرضى، وبالتالي يمكن أن تصبح سبباً في نشر العدوى وسط المجتمع".

وشدد المصدر ذاته على أن "هذا الإجراء يجب أن يُواكب أيضاً بتوفير الكمامات الطبية من نوع FFP2 للصيادلة والمستخدمين وأطباء القطاع الخاص ومختلف المتواجدين في الصفوف الأمامية، وعدم الاكتفاء بتوزيع هذا النوع من الكمامات على أطباء القطاع العام فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عبدالله الأحد 24 ماي 2020 - 20:15
بادرة طيبة بالتوفيق ان شاء الله
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57
2 - abdo الأحد 24 ماي 2020 - 20:15
الحمدلله بلادنا غادي في الطريق الصحيح
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48
3 - Hheiz الأحد 24 ماي 2020 - 20:17
3000 تحليلة ن جهة رباط شني بقا ن اخرين را خس 10 000 نكل جهة او مدينة على الاقل
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-70
4 - Driss Casaoui الأحد 24 ماي 2020 - 20:19
Salam
J'ai lancé plusieurs importations des masques FFP2 , et avoir l'autorisation de la direction des médicaments et la pharmacie DMP , est un parcours de combatant , ça fait 3 semaines qu'on a envoyé la demande via la plateforme et aucune rèponse jusqu'à aujourd'hui !!!
Idem pour les thérmometres .......
On nous demande de prendre les précautions avant de reprendre le travail , mais on a du mal à avoir les outils de travail.
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3
5 - morad الأحد 24 ماي 2020 - 20:19
بناءا على نتائج 24 ساعة الأخيرة الأمور تسير نحو الافضل، ونتمنى على الاقل الاستقرار في هدا المستوى الأسبوع قادم، المطلوب رفع ايقاع الاحتياطات والتدبير الإحترازية اكثر من الحالي وأيضا الرفع من عدد التحاليل المجراة يوميا وسنكون عما قريب اجود.
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20
6 - aziz الأحد 24 ماي 2020 - 20:20
الحمد لله اليوم كانو الحالات قلال بغيت غير نعرف الجهات كاملين دايرين التحديت حسب المدن ماعدا جهة الرباط سلا ٱخر تحديت يعود الى 13-05-2020؟؟؟؟؟
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11
7 - حليم الأحد 24 ماي 2020 - 20:31
هذه الاجراءات تحتاج لمواطن واع كي نحقق الاهداف المفترضة لكن للاسف ليس ذاك هو حالنا
خلاصة الكلام الله يلطف بنا
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4
8 - إضافة الأحد 24 ماي 2020 - 20:32
أصحاب الدكاكين هم أيضا في الصفوف الامامية و معرضون اكثر للعدوى كما انهم قد يشكلون خطرا لا قدر الله
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19
9 - متابع لما يجري ويدور الأحد 24 ماي 2020 - 20:33
مع احتراماتي للسيد الأيوبي على نشراته اليومية لاعطاء وضعية الجاءحة بالوطن
عندي ملاحظة لماذا لاتكون هناك شاشة تفاعلية ترافق السيد الأيوبي عند إعلان عن الاحصاءيات الوباءية بالبلاد
مجرد اقتراح
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7
10 - Mohamed Ih الأحد 24 ماي 2020 - 20:36
Logiquement, il est nécessaire de passer à des analyses qui déterminent le taux des personnes qui ont acquis une huminité par rapport au virus. C'est un paramètre important pour évaluer la situation sanitaire du pays et le degrés de résistance de la population à la maladie.
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2
11 - ابن المغرب الأحد 24 ماي 2020 - 20:36
بادرة طيبة انشاء الله خير شكرا الى كل من يسهر على صحة المواطنين وهدا البلد العضيم إنشاء الله فرج الله قريب
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-1
12 - Younesse الأحد 24 ماي 2020 - 20:38
و الله حتا راهم خدامين خاص غير بنادم يبقا فدراو راه الامكانيات محدودة كيف كنعرفو و هوما دايرين جهدهم متنساوش الدولة فضلات مصلحة المواطن قبل الاقتصاد و هاد النقطة هدرو عليها الصحف العالمية ماشي انا و هادي نقطة تحسب للدولة . ماشي بحال الدول لي كتقولو فيهم الانسانية فضلو الاقتصاد على ارواح المواطنين و الطايح كثر من النايض و مبغاوش يحبسو الاقتصاد حتا النص طاح عاد وقفو. شكرا للدولة شكرا ليك انت لي جالس فدارك شكرا للاطباء . مغربي و افتخر .
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10
13 - الصخراوي الأحد 24 ماي 2020 - 20:39
اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مزدهرا رخاء وكل بلاد المسلمين.
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5
14 - السوسي الأحد 24 ماي 2020 - 20:39
لاتنسو أصحاب المحلات التجارية الصغرى (الهريات) لأنهم أكتر احتكاك مع المواطنين
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9
15 - نسيم الأحد 24 ماي 2020 - 20:40
استراتيجية محكمة في الاتجاه الصحيح . لنصل الى المبتغى . قليلا من الصبر . لنتخطى هذا الوباء بنجاح ان شاء الله .
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6
16 - Yucef الأحد 24 ماي 2020 - 20:42
و الناس لخدامة في القطاع لغير المهيكل؟ شكون غادي يدير ليهم التحاليل الإستباقية؟
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2
17 - حماد الأحد 24 ماي 2020 - 20:45
يجب ان تفتح المعامل والنقل بالتدرج .حتى يمكن التغلب على البور الى قدر الله.ويساعد ذلك في اجراء التحاليل.العمال يجب ان يكون لهم نقل خاص.ومكان خاص .وعيدكم مبارك سعيد وارفع عنا الوباء.
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2
18 - mayssa الأحد 24 ماي 2020 - 20:46
وليت كلاحظ ان الاهتمام الزائد كاين غير في الرباط لي هي فيها نسبة المصابين قلال مقارنة مع الدار البيضاء ومع ذلك دايرين الازم غير مع العاصمة اما البيضاء مخلينها في الفوضى لي بغا يموت يموت
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-1
19 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 24 ماي 2020 - 20:50
نشكر الدولة المغربية و جنود البذلة البيضاء على هذه الاجراءات الاستباقية التي اتخذت للحد من انتشار وباء كورونا خصوصا في المدن الكبرى و بعض جهات المملكة التي مازالت تتصدر البؤر الوبائية و هذه الاجراءات الاستباقية هي التي تعجل بعودة الحياة الى طبيعتها و القضاء النهائي على الوباء لكن بالموازات مع ذالك يجب على وزارة الصحة توسيع دائرة التحاليل لتشمل كل المطارات و منافذ العبور الاخرى لاخضاع زوار المملكة من جاليتنا في الخارج و السياح للكشف عن الوباء بمجرد وصولهم الى المطارات و الموانئ و نقط العبور البرية الاخرى الشيئ الذي يسمح باستاناف الرحلات الجوية و البحرية و استقبال ملايين السياح لتعود الحياة كما كانت عليه قبل ظهور الوباء لانني كما قلت في احدى تعاليقي السابقة لا يمكن الاستسلام لكوفيد 19 الذي عطل الحركة الاقتصادية و اوقف عجلة الحياة يجب هزمه بهذه الاجراءات الاستباقية التي تجعل بلدنا مرة اخرى يصنع الحدث في العالم.
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2
20 - الرياضيات الأحد 24 ماي 2020 - 20:52
بالرغم من أنا متفائلون وأننا كلنا يقين بأن بلادنا ستتغلب على الجائحة إن شاء الله
إلا أن بلوغ 2 مليون تحليلة (علما أن المغرب أنجز إلى يومنا هذا 150.000 تحليلة) لن ينتهي في يوليوز كما هو موضح في التقرير :
(2.000.000 - 150.000) : 10.000 = 185 يوم = 6 أشهر
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-1
21 - رشيد الأحد 24 ماي 2020 - 21:03
الحمدلله المغرب يتقدم إلى أمام و ليس وراء
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