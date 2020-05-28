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كُتّاب وآراء
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وزارة الأوقاف تنفي إعادة فتح المساجد في 4 يونيو
الخميس 28 ماي 2020 - 16:05
كذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، مزاعم حول إعادة فتح المساجد بجميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو المقبل.
وأكد بلاغ للوزارة أنها "تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أسمته خبرا رسميا، مفاده إعادة فتح المساجد في جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو 2020".
وإذ تندد الوزارة، يضيف البلاغ، بمثل هذه الأخبار الزائفة التي لا تجهل خطورتها، خاصة في هذه الظروف، فإنها تؤكد على أن كل ما يهم الشأن الديني، بما في ذلك بيوت الله، يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - N.H الخميس 28 ماي 2020 - 16:12
كلشي حال و كلشي خارج و كلشي عامر إلا المساجد و كأن المساجد بؤر موبوئة أم أنكم جعلتم كورونا دريعة و سبب للإبقاء على إغلاق المساجد لنوايا خبيثة!!!؟؟؟
تعليق غير لائق
-20
2 - ناجي الخميس 28 ماي 2020 - 16:13
رله عارفين بان غلق المساجد كان حقدا ماشي بسبب الفايروس بدليل فاتحين مصانع اللي عمليا تحولت الى بؤر نشر الفايروس ومع ذلك لم تغلق ولمن اغلق المسجد داخل تلك المصانع.
فلا اظنكم ستفتحونها
فلا اظنكم ستفتحونها
تعليق غير لائق
-13
3 - عبد الله بنيس الخميس 28 ماي 2020 - 16:13
وعلاش ما يتفتحوش المساجد مع أخذ التدابير اللازمة واحترام المسافة. ولا القهاوي فكرتو فيهوم قبل المساجد لاحول ولا قوة إلا بالله
5 - رشيد مكناسMrx الخميس 28 ماي 2020 - 16:19
ما يثير اندهاشي في تصريحات بعض الوزراء هو ردود الافعال فقط اما وجود الرؤية او الاستراتيجيات والافعال غير موجودة,اذا فما الداعي لوجودهم لإفتقادهم القرار !!!؟
6 - سيدي علي الخميس 28 ماي 2020 - 16:23
تم الإعلان عن اعادة فتح العديد من المرافق، و المساجد متى ستفتح؟
7 - كي نرتقي الخميس 28 ماي 2020 - 16:24
إن يعلم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا
8 - Sanhagi الخميس 28 ماي 2020 - 16:24
الصلاة غير متوقفة، الكل يمكن أن يمارس هذه الشعيرة في منزله بدون مشكل، ثانيا ليست هناك مناصب شغل متضررة من جراء هذا الإغلاق!! فلماذا كل هذه الضجة؟ السهر على تعقيم أكثر من خمسين ألف مسجد يتطلب ميزانيات ضخمة! و عليه أرى أن المساجد يجب ان تكون آخر المؤسسات المفتوحة للعموم.
9 - اخبار زائفة الخميس 28 ماي 2020 - 16:25
هاد الناس لي كا ينشروا اخبار زائفة ما عندهم ما يديرو ترشقلهم ينشرو الاخبار عبر الموقع التواصل الاجتماعي ما هدفهم من هذا كله الله يهديكم قلة ما يدار شوفو شي حاجة تنفعكم ويجب على الناس لا يصدقون اي اخبر الا اذا تما اعلانه على قنوات التلفازية
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