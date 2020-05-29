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الرئيسية | مجتمع | الخلاف يتجدد بين الأسر والمدارس الخاصة حول أداء المستحقات

الخلاف يتجدد بين الأسر والمدارس الخاصة حول أداء المستحقات

الخلاف يتجدد بين الأسر والمدارس الخاصة حول أداء المستحقات
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 29 ماي 2020 - 11:00

جدل متواصل بين الأسر والمدارس الخصوصية بشأن تأدية واجبات التمدرس لشهري ماي ويونيو بعد تمديد حالة "الطوارئ الصحية"، حيث تجدّد التوتر بين الطرفين بسبب رفض عديدٍ من مدارس التعليم الخصوصي تخفيض رسومها نظير الخدمات التي تُقدّمها للتلاميذ في فترة العزلة الصحية المنزلية.

وقال أحد أولياء التلاميذ في إحدى المدارس الخصوصية بالرباط إن "الأسر لا ترفض أداء واجبات التمدرس، بل تطالب بخصم نسبة من المستحقات"، مستدركا: "بعض المدارس الخصوصية قرّرت تخفيض مستحقاتها خلال الحجر الصحي بنسبة تصل إلى 50 في المائة؛ لكن توجد مدارس أخرى رفضت ذلك، بمبرر تأدية أجور العاملين".

وأضاف رب الأسرة ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التخفيض الذي ستقوم به هذه المدارس الخاصة خلال مدة ثلاثة أشهر لا يساوي قيمة الأرباح التي راكمتها طوال سنين، دون أن يتحدث أحد عن ذلك؛ لكن الظرفية الاستثنائية تستدعي التحلي بالروح الوطنية حتى تتعاضد كل الأطراف المعنية إلى حين اجتياز المحنة الحالية".

علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، أوضح أن "الفيدرالية تتوصل بمئات الشكايات يومياً منذ سيران حالة الطوارئ، بسبب مطالبة الأسر بتأدية مستحقات مارس وأبريل وماي ويونيو كاملةً، بالنظر إلى أنها تدعو إلى الإعفاء أو التخفيض".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن "هناك مجموعة من الأسر التي تضررت بدورها من الحجر الصحي بسبب التوقف عن العمل، ناهيك عن كون الأسرة هي التي تتحمل المسؤولية في موضوع التعليم عن بُعد، من حيث اقتناء الأجهزة الإلكترونية لأبنائها وتوفير صبيب الأنترنيت".

وشدد المسؤول عينه، ضمن تصريح له لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "القانون المنظم للمؤسسات الخصوصية رقم 06.00 ينص على أن الخدمات المؤداة لها تتضمن التأطير التربوي والإطعام والنقل والتنظيف وغيرها"، وزاد: "ليس من المعقول مطالبة الأسر بأداء كل واجبات التمدرس".

وتابع: "بعض المؤسسات الخاصة أصبحت تهدد الآباء بعدم تسليم نقط التلاميذ أو شهادة المغادرة في حالة رفض تأدية واجبات التمدرس"، مشيرا إلى أن "الفيدرالية لن تسمح أبدا بابتزاز الآباء والأمهات، وسنُتابع الموضوع مع وزارة التربية الوطنية في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب"، خاتما بأن "بعض الأسر أعربت عن رغبتها في ترحيل التلاميذ إلى التعليم العمومي في بداية الدخول المدرسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - التجارة الجمعة 29 ماي 2020 - 11:07
ليست مدارس وانما متاجر تتاجر وتمتص دماء الناس بكل شراهة وبدون ضمير.ولكن الذنب ذنب من لم يوفروا مدارس قادرة على القيام بالمهمة السامية التعليم .
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146
2 - محماد الجمعة 29 ماي 2020 - 11:09
هناك مدارس خاصة تفرض على الأباء ايداع اللاوازم المدرسية في بداية السنة الدراسية، وعليه يتوجب عليها ارجاع ماتبقى من اللاوازم المدرسية عند رفع الحجر الصحي، وانا متأكد ان أغلب المدارس الخاصة قد تصرفت بتلك اللاوازم المدرسية حتى بداية السنة الدراسية .
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55
3 - moh الجمعة 29 ماي 2020 - 11:10
بالمقابل هناك الاف من الأطر التربوية لم تتوصل باجورها لا من الضمان الاجتماعي ولا من ارباب المدارس ،وهناك بعض المدارس على وشك الإفلاس خصوصا المدراس الصغيرة ،في نظري يجب على الضمان الاجتماعي ان يؤدي اجور الأساتذة والمستخدمين (2000دىهم) واعفاء الاسر بشكل كلي من الواجبات
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59
4 - حي يعقوب المنصور الجمعة 29 ماي 2020 - 11:14
يجب على أرباب المدارس الخاصة خصم نصف واجب التمدرس نظرا لعدة عوامل منها أن الآباء و الأمهات و أولياء التلاميذ هم من أصبحوا يراقبون أبناءهم طيلة الحجر زيادة عن التعبئات اليومية قصد الإتصال بالأنترنت و التي يصل سعرها في نهاية الشهر إلى ما يقارب 250 حتى 300 درهم ، في الوقت الذي نجد فيه هذه المدارس أضحت معفية من ضوضاء و وتتوجيه التلاميذ أثناء الدخول و الخروج من المدرسة و كذلك أعفيت من الوقود و الماء و الضوء و حتى النظافة ...
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74
5 - مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 11:16
انه من المشين أن تطالب بعض المدارس الحاصة بتحصيل الواجب الشهري من الاسر رغم أنها لم تقدم الخدمة كاملة و المعلوم ان هذا ديدنها حتى قبل جائحة كورونا فهي تراكم الثروات من اولياء التلاميذ عبر رسوم التأمين و الواجب الشهري و ووو
هناك من المدارس من تحلت بالشفافية و عين العقل و قررت استلام نصف الواجب الشهري لكن هناك أخرى دخلت في حلف لكي تلزم الأسر بالاداء القسري لكل الواجب الشهري رعم ضعف نوعية التدريس عن بعد الذي كلف الاسر نفقات أخرى كاقتناء حواسيب و هواتف و مصاريف الاتصالات
أدعو الدولة ان تتدخل لفك هذا المشكل العويص الذي قد يؤدي الى هجر التعليم الخصوصي كليا
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52
6 - كلمة حق الجمعة 29 ماي 2020 - 11:16
صراحة و انا اعبر هنا عن تجربتي و لكل تجربته و لا يجب التعميم مدرسة ابناىي في طنجة قامت بمواكبة جيدة للتلاميذ و انشأت منصة لوضع التمارين و التواصل مع الاباء و التلاميد و خصصت الواتساب 24 ساعة اضافة إلى بث الدروس مباشرة بخاصية الزوم حتى حصة الرياضة لم يتم الاستغناء عنها و يقومون بها مع استاذهم عن بعد و قامت بخصم 30/100 من واجبات الاداء الشهري من تلقاء نفسها ورغم ذلك فالاباء يعاندون و يريدون المزيد من التخفيض ولم يدفعوا الشهرية بحجة أن ابناءهم جالسون في البيت و كان المسؤول هو المدرسة أو ان المدرسة مجرد حضانة و يحتجون بارباح المدرسة و كانهم يريدون الانتقام فقط نحن نؤدي مقابل خدمة و المدسة ادت هذه الخدمة وواكبت الظرفية الصعبة و ابناءنا اتمموا مقررهم ما دخلنا نحن بارباحهم. فهم لهم ايضا مصاريف اجور المعلمين و المربيات و المنظفات و الساىقين و الماء و الكهرباء و ادوا عن خدمة الزوم فهي ليست مجانية .فيجب أن نكون حقانيين و نبتعد عن الأنانية.
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-34
7 - خليل الجمعة 29 ماي 2020 - 11:17
ابني يدرس بمبلغ 600 درهم شهريا في قسم به 44 تلميذ به معلمتان تتقضيان 1500 درهم للمعلمة .حلل وناقش ربح المدرسة او بالاحرى الشركة .
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62
8 - Kénitra City الجمعة 29 ماي 2020 - 11:18
لا يعقل بان التلاميد يتلقون صفحة على صيغة pdf فيها اسئلة ثم بعدها يتلقون صفحة اخرى فيها اجوبة تحتوي تمرين او اثنين في اليوم !
و تطالبون الاولياء بدفع الاموال !! اي دراسة هاته ..
المرجوا من المحكومة الحزم في هذا الامر و ايقاف المدارس الخاصة عند حدهم فهده سرقة ..
و الحل الافضل هو اتحاد اولياء الأمور و عدم الدفع من الجميع .. ف فالاتحاد قوة لكنه غائب في الثقافة المغربية للاسف
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57
9 - حوار الصم و الاطرش الجمعة 29 ماي 2020 - 11:19
فعلا لاحظت ان ارباب المدارس الخصوصية تواطؤوا فيما بينهم و أغلقوا باب الحوار امام اولياء الامور حيث تطالبهم باداء واجبات التمدرس او عدم منح شهادة المغادرة و تسليم شواهد النجاح ، لذاك يجب على الدولة ان تتدخل لحماية المتمدرسين من الهدر المدرسي ماد دامت هذه المدارس تنسق مع مديرية التعليم . و ذلك بفرض توقيعى عقد مكتوب بين المؤسسة الخصوصية و اولياء الامور توضح حقوق وواجبات كل طرف و في حالة الخلاف يتم اللجوء للقضاء للفصل.
تحية وطنية لارباب المدارس الخصوصية الذين اعلنوا انهم لن يستخلصوا واجبات التمدرس عن اشهر ابريل ماي و يونيو
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39
10 - عبدالله الجمعة 29 ماي 2020 - 11:21
في الحقيقة يجب أن تتدخل وزارة التربية الوطنية، فالتعليم الخصوصي ولو تم تفويضه بترخيص للمؤسسات الخاصة فذلك لايعني تهرب الدولة من التزاماتها في القطاع. الوزارة هي التي يجب أن تتدخل في هذا النزاع لأن الأمور الآن المشكل يهدد العلاقة ويؤثر على عشرات الالاف من التلاميذ وسيخلق أزمة دخول مدرسي، فكما نجح المغرب بالقيادة المتنورة لصاحب الجلالة في التحكم في آثار الجائحة على الوزارة القيام بتدخل سيادي في المجال وذلك بخصم مبلغ مقبول والمدارس التابعة للبعثاث الأجنبية مثال مقارن، وجشع أصحاب المدارس الخاصة يجب أن يتم تأطيره لأنه لا يعقل تأدية مستحقات على خدمة لم تتم وفق الوجه المطلوب بغض النظر عن ما ربحته المدرسة من مصاريف وكا تحمله الآباء من نفقات اضافية في ظل أزمة منقطعة النظير، فالمدارس تريد تحقيق ربح أكثر من المعتاد تزامنا مع خدمة أقل من المعتاد
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19
11 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 29 ماي 2020 - 11:21
نصيحة إلى كل المدارس الحرة. خير اسلوب لاستخلاص ما تبقى من شهور السنة الدراسية هو إعفاء الأولياء من نصف المبلغ وتقديم تخفيضات للسنة الدراسية الجديدة. لان ازمة كورونا ستضل مخيمة على الأسر لسنين وقد يضطر معظم أولياء التلاميذ الى نقل أبناءهم للمدارس العمومية
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36
12 - مواطنة 1 الجمعة 29 ماي 2020 - 11:22
المؤسسات التعليمية الخصوصية أصابها الجشع منذ سنوات ، والواجب الشهري في ارتفاع مستمر ، هل يعقل ان يدفع الأب أكثر من ألفي درهم شهريا في الروض ؟ يجب تشجيع التعليم العمومي وعلى الآباء ارجاع الثقة في هذا التعليم الذي تخرج منه ولازال الكثير من الكفاءات .
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27
13 - ملاحظ الجمعة 29 ماي 2020 - 11:23
هناك مدارس تدرس باثمنة مرتفعة ولاتكتري مقراتها وفرت مبالغ مالية مكنتها من الاعفاء الكلي او الجزئي للأسر المتضررة، أما المؤسسات الي تدرس باثمنة منخفضة مثل 500 او 600 درهم وتكتري مقراتها،فيصعب عليها الاعفاء الكلي او الجزئي للأسر، بل يمكن لها أن تؤجل الأداء الى حين تجاوز الازمة من طرف الأسر، لأن طبيعة الاثمنة المنخضة لاتسمح لهذه المؤسسات بالتوفير بالشكل الذي يمكنها من إعفاء الآباء والأمهات. وهناك من قام بتوظيف تلك المبالغ القليلة التي توفرها في تأدية قروض شراء حافلات النقل المدرسي. ومع الازمة الحالية مستقبل هذه للمؤسسات إن لم تتدخل الدولة لحمايتها من الإفلاس. فسوف تضيع مناصب الشغل وتزداد البطالة. وهذا مالانتمناه،يقول المثل الانجليزي من أغلق مدرسة فتح سجنا. ويقول الله تعالى:"... ولاتبخسوا الناس اشياءهم..."
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-4
14 - Hamid الجمعة 29 ماي 2020 - 11:24
يجب على الحكومة بعد انتهاء هذه الأزمة أن تعيد النظر في المنظومة التعليمية ، وأن تفرض رقابة صارمة على المدارس الخصوصية للحد من جشع أصحابها ، كما يجب أن تتدخل في وضع تعريفة محددة سواء بالنسبة لرسوم الدراسة أو رسوم التأمين، كما يجب أن تفرض عليهم الضرائب،لأنهم يجنون اموال طائلة، وفي المقابل، يجب إعفاء الآباء اللذين يدلون بما يفيد تدريس أبناءهم في مدارس خصوصية من الضريبة على الدخل.
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20
15 - متضرر الجمعة 29 ماي 2020 - 11:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم راهم قتلونا أمصو الدم ديال الدرويش بارك من الجشع والاستغلال نحن من ندرس ابناءنا بالمنزل ونقوم بالمجهودات لم يكفي هذا بل زد على ذلك شراء لوحة إلكترونية للدراسة وعن اي دراسة يتحدتون لا شرح ولا تفسير فقط يقمون بوضع الدروس افهمها كما تريد ويقولون التحق لتؤدية الواجب الشهري حسبي الله ونعم الوكيل
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16
16 - علياء الجمعة 29 ماي 2020 - 11:26
علينا أن نعرف أن نجاح التعليم لن يكون بالمدارس الخاصة
و ان على الدولة و اوياء التلاميذ أن يفهموا أن لا بد من اصلاح قطاع التعليم العام اذا اراد المغرب انطلاقة صحيحة للتقدم
أما التعليم الخاص فهو مجرد انانية اجتماعية ابائية لفئة ترى نفسها اعلى شئنا من عامة الشعب
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20
17 - essaid الجمعة 29 ماي 2020 - 11:28
نعلم جيدا ان واجبات التأمين لا تتعدى 15dh في ما نؤديه اكبر من ذالك بكثيييير ،من جهة تانية العقد بين المدرسة و الولي هو الاداء مقابل التمدرس داخل الفضاء التربوي ،في هذه الحالة المدرسة وفرت فاتورات كل من الماء ،الكهرباء ،النظافة، النقل ،الحراسة .المطعم ،من العيب ان تطالب بالاداء كاملا ،
من حقي الا متناع عن الاداء كلية ،لكن وبحكم التضامن مع الاساتدة ان تقوم الموسسة على استخلاص كتلة الاجور لا غير ومع دالك ستبقى هي الرابح الوحيد و على الدولة التدخل ،او الاستعداد للدخول المدرسي بتحويل الملاعب و الفضاءات العامة لمدارس عمومية ،
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12
18 - جميع المدارس الجمعة 29 ماي 2020 - 11:29
جميع المدارس بدون استثناء خفضت ثمن الأداء لمن يستحق و انا بصفتي مسؤول في مدرسة خصوصية
هناك من يؤدي و هو يقول انا مع المدرسة و مع الأساثذة -- و هناك من لا يؤدي نظرا لتوقيفه عن العمل و المدرسة تساهم معه-- و هناك الإنتهازيون 30% الذين يطلبون تخفيض 50 %
يجب أن تعلموا أن لا دخل للوزارة في ثمن المدرسة بتاتا--
إذا أغلقت المدرسة الأبواب هل الحكومة ستساعدها ام ستطالبها بالضرائب؟؟؟
الحكومة تقول لكم المدارس العمومية مفتوحة لكم--
و المدارس الخصوصية لمن استطاع إليها سبيلا ---
لا تؤدوا ثمن الخبز الذي تشترونه لأن المخبزة كانت تربح أموال طول السنة . هههههههههه
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-22
19 - sami الجمعة 29 ماي 2020 - 11:29
Il n'y a pas de société civile à la hauteur, les parents ont peur des écoles, ils n'ont ni le courage ni la force de dire haut fort... non.. au paiement des 3 mois de confinement La loi est aux côtés des parents
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4
20 - عبد العظيم الجمعة 29 ماي 2020 - 11:29
الحل هو تدخل الدولة باصدار قرار ينصف الطرفين.
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3
21 - مهتم الجمعة 29 ماي 2020 - 11:30
السلام عليكم اود ان اقول ان على الحكومة التدخل العاجل في الحسم في هدا الموضوع للحد من تلاعب ارباب المدارس الخاصة اتجاه المواطن لان هدا الاخير اشرف افلس. وكان لدلك الاتر البارز على الجانب الاجتماعي وبالتالي بروز مجموعة مشاكل كان لها الاتر السلبي على الاسرة ( التشتت والخلافات والطلاق). فالمرجو اعادة النظر في التعليم. والصحة
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4
22 - داز منهنا الجمعة 29 ماي 2020 - 11:30
الخصم بنسبة لي مياومي ام الموظفين خصهم يخلص كلشي لأن الأجرة الشهرية عندهم مستقرة ماشي تهما يركبو على الموجة
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1
23 - فريد الجمعة 29 ماي 2020 - 11:31
كين اباء معندهم حتى مشكل مادي ومباغينش يخلصو ...اما اللي فقد العمل ديالو المدارس كديرو معاهم حل ...المدارس كشوفو في العجب والحقد ديال الاباء . وكين شي اباء كحرضو اباء اخرين باش ميخلصوش .....ديرها غير زوينا كلشي كوصل للمدارس وشكون اللي كحرضو عليهم ، كلشي غيدوز ان شاء الله . وشهر 9 مبعيدش بزاف والمحرضين غيجيو يسجلو هما الاولين وكشكرو في المدارس الخاصة .....
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-12
24 - سعيد الجمعة 29 ماي 2020 - 11:32
من يتوجب عليه أن يكون في موقع قوة هم الاباء والامهات في التضامن فيما بينهم، وأن يعملوا على إنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على الصعيد الوطني لمحاربة لصوص المدارس الخاصة ،
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6
25 - ابو مروان الجمعة 29 ماي 2020 - 11:33
من لايبدي معك تضامنا في مثل هذه المحنة الوطنية ، فاعلم انه بعيد على ان يؤتمن لتربية فلذات اكبادك، فالمال عنده مقدم على حسه الانساني وعلى لب الرسالة التربوية النبيلة، ففاقد الشئ لا يعطيه.اذن لا عليكم ايها الٱباء والامهات وأولياء امور التلميذات والتلاميذ، ان كان الامر كذلك فما عليكم إلا أن تقوموا كلكم بتأدية ما بذمتكم لفائدة هذه المؤسسات الجشعة -وهو مال حرام عليها - وفي المقابل تحصلون جماعيا على شواهد المغادرة وتسحبون بها ابنائكم من تلك المؤسسات لانها غير جديرة بالثقة، وسترون انها ستتحول إلى فضاءات خاوية على عروشها لتتلقى به درسا ينفعها في مواطن أخرى.
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5
26 - عباد الجمعة 29 ماي 2020 - 11:35
هنالك مدرسة في الرباط تشبتت في الاول بدفع الشهرية كاملة ومع مطالبة جمعية الآباء بالتخفيض، قامت المدرسة بتخفيض 30 % للروض و20% للابتدائي و10% فقط للاعدادي والثانوي مما نتج عنه استياء عارم في صفوف الآباء الذين لا زالوا ينتظرون بشيرا :)
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2
27 - aux profiteurs الجمعة 29 ماي 2020 - 11:37
يظهر من خلال تعليقاتكم أنكم لا تعرفون شيأ عن المدارس الخصوصية و لا تفهمون شيأ في تسيير المقاولات --أولا هناك مدارس خصوصية صغيرة و متوسطة و كبيرة
- الصغيرة ثمنها ( من 500 إلى 1200درهم -- و الأستاذ يتقاض من 3000 إلى 5000 درهم في الشهر )
- المتوسطة ( من 1500 إلى 2500 درهم -- و الاسثاذ يتقاض من 5000 إلى 10000 درهم في الشهر )
- الكبيرة ( من 3000 درهم إلى 6000 درهم -- و الأستاذ يتقاض من 8000 درهم إلى 12000 درهم في الشهر )
زيادة على واجبات الضمان الإجتماعي و الضريبة على الدخل ( من 800 درهم إلى 5000 درهم في الشهر ) تؤدى عن كل استاد.و الضريبة السنوية عن الارباح ( من 10% إلى 30 % )
و إذا كان القسم يحتوي على أقل من 15 تلميذ بالنسبة للمدارس الصغرى او المتوسطة فليس هناك ارباح
و لا تنسوا أن هناك مدير و مساعد مدير و كاتبات و حراس و منظفات و مصاريف أخرى كثيرة
يمكن للمدرسة أن تسجل كثير من التلاميذ في سنة و تربح و يمكن أن تسجل القليل و تخسر
سنة تعوض سنة
و لا يمكن للحكومة ان تحدد ثمن واجبات المدرسة
فأنت من يختار المدرسة التي تناسب مدخولك .
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-16
28 - موح ايت حماد اكادير الجمعة 29 ماي 2020 - 11:38
سياسه ثمتيل تمدرس الخصوصي ومصحات وتاسيس جمعيات وجمعات أصبح باب مفتوح للاسترزاق لفاحش يدر ملاين دراهيم ولربم ملاير دراهيم مما يجعل المواطن البسيط ياعنى ويعاني ان عندي 2اطفال مدخولي شهربَي 5500درهم قتطاعت سكن ما ضو دوا علاج معيشه اشنو قبل نهايه شهر ب 25يوم لم تجد عند ولو سنتم هل ان اصلخ ان اكون زوج واكون اسره هدى رساله لكل مواطن مغربي ال بغتي تزوج وتكون اسره ام يفوق مدخولك 2مليون سنتم او زوجتك تكون ميسوره موظفه مدخوله يفوق اجرتك ال بغات تقسم معاك مصاريف لمعيشه ولبست راك نت سعيد الحظ لانه تفكر في لباس مكياج لعطور وتباهي بسبابط تكاشط مجوهرات وتخليك نت بحال زكروم تزيط
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0
29 - إعادة السنة الجمعة 29 ماي 2020 - 11:42
يجب أن تعرفوا أنكم ملزمون بأداء واجب السنة الدراسية بأكملها و إذا رفضتم بحجة أن الدراسة توقفت في شهر مارس -- فيجب على التلميذ إعادة السنة الدراسية لأنه لم يكمل سنته الدراسية.
و هكذا الكل يشارك في هذا المشكل
المدرسة و الأستاذ لا يطلبون الأداء
و التلميذ لا ينجح
و الأب يؤدي عن سنة دراسية جديدة أو ياخذ ولده إلى المدرسة العمومبة
هذا هو المنطق
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-15
30 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 11:43
المنطق يقضي بعدم أداء الواجبات الشهرية كلها، وأداء النصف لا ضرر فيها لكلا الطرفين.
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7
31 - الله المعين الجمعة 29 ماي 2020 - 11:44
إن المدارس الخصوصية تحقق أرباحا خيالية ناهيك عن تلقي أموال دون أداء خدمات خلال شهري شتنبر الذي لا تنطلق الدراسة فيه إلا في المنتصف وكذا شهر يونيو الذي لا تتعدى الدراسة فيه الاسبوع الاول ناهيك عن واجبات التسجيل الفلكية في حين ان واجبات التأمين لا تكلف المؤسسات سوى 20 درهم عن كل تلميذ.
إن المدارس الخصوصية لم تقدم الخدمات المتعاقد بشأنها لذلك لا يمكن أن تطالب الآباء بالأداء الواجب المتفق عليه وأمام هذا الوضع وصمت الوزارة الوصية والحكومة عامة يبقى الفصل بيد القضاء ولاينبغي الخوف من تهديدات المدارس لأن ذلك يجعلها متورطة أكثر أمام العدالة.
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6
32 - يوسف الجمعة 29 ماي 2020 - 11:45
50% كتضامن مع الؤسسات الخاصة لاداء الرواتب.اما البحت عن الارباح في هده الضروف جشع ووووو
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7
33 - مواطن مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 11:45
.هذه المؤسسات الخاصة بدأ يتقوى عضدها لكون اصحابها من المسؤولين الكبار في الدولة و هم الذين يقررون سواء على مستىوى البرلمان او الحكومة لا حول و لاقوة الا بالله العلي العظيم ...إنها الفئة المهضومة الحقوق بالمغرب بلا منازع ..إنهم اساتذة التعليم الخصوصي ..الاجور الهزيلة ..التهديد بالطرد اذا لم يخضع لاملآتهم ..؟ العمل طوال 8 ساعات يوميا بدون عطل لانهم ملزمون بالدعم و التقوية و مع هذه الازمة اصبح يتقاضى الاستاذ الخصوصي نصف راتبه و متاخرا ب10 ايام على الاقل .مع من تريد الكلام ..؟؟؟؟ مع من تريد التحدث ..؟؟؟ 90% من المدارس الخصوصية يملكها قادة احزاب سياسية ...المغرب منقسم الى اشطر لكل حزب له الهيمنة و حق التصرف "carte blanche" في شطره .و الله ان حزب العدالة يملك الاسطول الاكبر يليه الاستقلال ثم الحركة الشعبية و من بعد البام .. الى من تريد ان تشتكي ..الى ارباب تلك المدارس كلهم يملأون البرلمان عن اخره و هم الذين يشرعون و يقررون و ينفذون ...نحن دولة الغاب القوي ياكل الضعيف دون مراعاة الانسانية المشتركة و الدين الذي يجمعنا...على اية حال الشكوى الى الله سبحانه ..حسبنا الله و نعم الوكيل
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7
34 - am am الجمعة 29 ماي 2020 - 11:45
فقط لأقول ليس فقط المدرسة الخاصة كل شيء في هذا البلد لم يكن مجانيًا أو 50٪ في هذه المحنة يعتقدون أن كل شخص لديه المال ولا يريد أن يدفع وأن كل من لديه المال لن يدفع لأن الآخرين الذين لا يملكون لن يدفعوا لذلك يختارون أفضل لحظة ليكونوا مع الفقراء هكذا يفكر الناس في بلادنا
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-4
35 - قندوح الجمعة 29 ماي 2020 - 11:46
رأيي بصراحة هو ان المغاربة أكبر محسادة من خلال التعليقات بمجرد شي مقاولة تشتكي الظروف الصعبة والأضرار اللي تلحقات بيها يخرجوا ليك التعليقات السلبية من قبيل رامز توت كتربحوا هادي شحال راه كذا وكذا ..فاي موضوع تربية الدواجن او المقاهي والمطاعم او المدارس..هاد العقلية كتخلي المقاولين يترددون الف مرة قبل مايفكروا الاستثمار ويخلقوا فرص شغل حقيقية ويؤدوا الضرائب ...فيا أيها المغربي انا عارف ان هادي ثقافة كبرنا فيها اننا نسبوا أي واحد لباس عليه ودار شي حاجة لحياته فاش كتعلق سلبي بحال كضرب واحد البيكورة كتبردبيها على راسك..وتعلق بيها على الفشل ديالك..المدارس الخاصة كيربطها عقد مع الاباء اللي عارفين ان السنة الدراسية غتقام عليهم بواحد المبلغ..فاش كتجي قوة قاهرة تفرضات على الجميع ماعندك ماتدير غير تردي او تلقى صيغة توافقية..بحال أصحاب التامين سير عندهم نقوليهم انا شهرين محركت السيارة فمعندكمش الحق بالتأمين.. وسير عند مول الكراء ومتخلصوش فالكراء حتى هو...راه هادشي مايمكنش كومنت واقعيين
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36 - عدم الأداء الجمعة 29 ماي 2020 - 11:52
عدم الأداء يعني أكل أموال الناس بالباطل
علاش كاتعلقو فين تفلقو و كاتبكاو؟؟؟
فالمدرسة الخصوصية للميسورين و الله رفع بعظكم درجات--- الله فضل بعظكم على بعض في الرزق
هناك من له دراجة و من له سيارة --
هناك طبيب و مهندس و هناك حارس السيارة و سائق سيارة
هذه هي الحياة من زمان
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-4
37 - شريف الجمعة 29 ماي 2020 - 11:56
االمدرسة العمومية هيا الحل ،مكيناش سيبا فلبلاد بش احكرو على اباء واولياء التلاميد ، الحمد لله كين القضاء
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3
38 - محمد الصابر الجمعة 29 ماي 2020 - 12:00
اولياء التلاميذ المنهوبة جيوبهم،سيعملون في السنة المقبلة على نقل وتحويل بناتهم وابنائهم من الخصوصي الى المدارس العمومية للدولة المغربية.
فبعد وضع الثقة في المدرسة العمومية وتحلي اولياء التلاميذ، بالشجاعة الوطنية لإصلاحها ورفع مستواها وتشجيع اساتذتها،سيعملون وفق الخطوات التالية :
 اولا :اعادة تسجيل ابنائهم قبل نهاية الموسم الحالي في المدارس العمومية التابعة لنياباتهم ومحل سكناهم.
 ثانيا :تهيئ الآباء لبناتهم وابنائهم نفسانيا ببعض التوصيات في الدخول والخروج وفي التنقل مع التعاون معهم لحلها.
 ثالثا :الانخراط في جمعيات الآباء لمساعدة مدير المؤسسة العمومية على اتخاذ القرارات وتهيئ الشروط الايجابية داخل المدرسة او الثانوية تربويا وصحيا وامنيا وبيداغوجيا، مع العمل الى جانب المحسنين والجمعيات لرفع مستوى التمدرس والنظام العام.
 رابعا : التتبع وتدخل الآباء في سير الدروس والنظام العام ومراقبة الامتحانات لتوفير النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص.
 خامسا : مصاحبة الأساتذة وتشجيعهم بمواكبة الدروس والتمارين الاضافية ودروس الدعم والتقوية،وبالوقوف الى جانبهم على صعوبات أبناءهم والتعاون على حلها.
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39 - مواطن الجمعة 29 ماي 2020 - 12:03
خاص الدولة تخلص على الناس 4 اشهر، لأن هاذ الناس كيخلصو الضريبة على الذخل ،ماخصهومش يبقاو كيتفرجو، كتاكلو فلوس الناس اما صلحو التعليم او نقصو الضريبة IR
اما المدارس حتى هما عندهم عدة مصاريف
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40 - مدرستي القديمة الجمعة 29 ماي 2020 - 12:07
نصيحة ذهبية في السنة المقبلة غيروا هذه المدارس فهناك مدارس مواطنة
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41 - ETAMINE الجمعة 29 ماي 2020 - 12:09
Je suis pour une école publique forte pour la majorité
des élèves et une école privée pour les cas particuliers et rares d'élèves : handicap, échec scolaire, retard mental, etc ... Pour éviter de pleurnicher sur votre sort, inscrivez vos enfants dans les écoles publiques et insistez pour obtenir vos droits. Il y a un contrat qui vous lie avec ces officines commerciales, vous devez le respecter. Quand on connait ses intestins, on ne mange pas les noix de coco. Peut-être l'année prochaine sera aussi perturbé par ce virus, donc assumer vos responsabilités
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42 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 12:09
تعاقدي العرفي مع المدرسة الخاصة هي تدريس اولادي حضوربا هذا ما جرت العادة عليه.ولكن الدراسة عن بعد ليست كالدراسة حضوربا والجهد يختلف ،عن البعد جودة التعليم اقل من التعليم حضوريا. نحن ادينا ثمن الإنترنيت والأجهزة والمقابلة الشرح التفسير..والضغط وووو وأخيرا تريد المدرسة بدون استحياء ثمن شهر كامل هذا غير عدل وأكل أموالنا باطل. يجب تدخل الدولة وتقنن هذا المشكل وتحدد الأسعار وتحد من تسيب وابتزاز المدرسة الخاصة فقد تخرج الأمور عن السيطرة ونكون بصدد دخول مدرسي فاشل لا قدر الله.
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43 - mouatin الجمعة 29 ماي 2020 - 12:09
اخي العزيز أنت اعتقد بعد الاطلاع على مقالك على انك تملك مدرسة خصوصية او ما شابه كون المدارس الخصوصية لم تشغل السائقين و المنضفات والمربيات خلال هده الفترة وبالتالي ادا قمنا بجمع مصاريف المحروقات والماء والكهرباء خلال هده الفترة فان المؤسسة ربحت نصف او اكثر من المصاريف التي كانت مفروضة وبالتالي يجب اعتماد نوع من المرونة كون المؤسسات الخصوصية لا تحاسب خلال السنوات العادية ناهيك على انها لا تساهم في خزينة الدولة ولو بدرهم واحد (الاعفاء الضريب) نتمنى أن تأخد هده الآشياء كلها بعين الاعتبار .والسلام عبكم ورحمة الله
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44 - سمير الجمعة 29 ماي 2020 - 12:09
باختصار. المدارس الخاصة هي شركات تؤدي خدمة لمن يريد دون اجبار، لها موظفين و فواتير كباقي الشركات، اصحاب المدارس الخاصة لا يربحون اموال طائلة كما يعتقد البعض فمشاكلها كبيرة جدا خصوصا مع الآباء كل واحد باغي خدمة خاصة لولادو كثرة الشكايات و الشطارة. الحقد ليس هو الحل.
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45 - marocaine الجمعة 29 ماي 2020 - 12:13
إن المدارس الخصوصية تحقق أرباحا خيالية ناهيك عن تلقي أموال دون أداء خدمات خلال شهري شتنبر الذي لا تنطلق الدراسة فيه إلا في المنتصف وكذا شهر يونيو الذي لا تتعدى الدراسة فيه الاسبوع الاول ناهيك عن واجبات التسجيل الفلكية في حين ان واجبات التأمين لا تكلف المؤسسات سوى 20 درهم عن كل تلميذ.
إن المدارس الخصوصية لم تقدم الخدمات المتعاقد بشأنها لذلك لا يمكن أن تطالب الآباء بالأداء الواجب المتفق عليه وأمام هذا الوضعamou
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46 - أستاذ متقاعد الجمعة 29 ماي 2020 - 12:14
الهجرة الجماعية من المدارس الخصوصية إلى المدارس العمومية ،أين درسوا جل المغاربة ؟ أليس
التعليم العمومي هو من أجنب أفضل الأطر؟ ألم يتخرج منه أحسن الأطباء و المهندسين ؟
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47 - غيور على الوطن الجمعة 29 ماي 2020 - 12:15
وأنا واحد من هذه الأسر التي ستغادر التعليم الخصوصي إلى العمومي زعما هاد التعليم الخصوصي (الفلوسي) كيخرج لينا علماء الفضاء
كما سأنصح أصدقائي بذلك لأنه اتضح خلال هذه الأزمة أن غرض هذه المدارس هو المال فقط
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48 - ميلودي الجمعة 29 ماي 2020 - 12:18
من غير المعقول عدم تسليم التلميذ بيان النقط او شهادة المغادرة للالتحاق بالتعليم العمومي . و الا سوف يحرم هذا المتعلم من الولوج للمدرسة و بالتالي سيحرم من حقه في التعلم و هذا ما يتنافى و القانون .
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49 - الى جميع المدارس الجمعة 29 ماي 2020 - 12:19
الخبز الذي تتحدث عنه نشتريه و نقتات منه لذلك نؤدس ثمنه أما الدراسة متوقفة فلماذا سنؤدي ثمن خدمة لم تقم بها ؟ كفاكم جشعا.
و اذا كان لابد من الاداء فيكن عن طرق عقد مبرم بين المؤسسة الخصوصية وولي التلميذ توضح الحقوق و الواجبات و يتم تسجيله لدى ادارة الضراءب.
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50 - Ahmed الجمعة 29 ماي 2020 - 12:26
ادا لم يتحمل المواطن تكاليف التعليم الخصوصي ما عليه الا نقل ابنه الى التعليم العمومي المجاني .اما ان ينتظر من رب المؤسسة الخاصة ان يتحمل مصاريف تمدرس ابناءه فهدا ضحك على الدقون .ما كان عليه ان يلحق ابناءه بالتعليم الخصوصي ان لم تكون له قاعدة مادية مالية قادرة على مواجهة المفاجاءت كالمرض او فقدان الشغل .رب المؤسسة الخصوصية هو مستتمر بما تحمله هده الصفة من قيم التحدي والمغامرة بالغالي والنفيس في مغامرة محفوفة بالمخاطر والتقلبات كالتي تواجها البشرية .الكل لا يستتمر سوى الديون الممنوحة من الابناك او. مصادر اخرى .ادا لم يوجد حل فالعالم سيعرف موجة من الماسي الانسانية كالافلاس وموجة الانتحارات .
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51 - lchhab الجمعة 29 ماي 2020 - 12:28
بصراحة خاص الاساتدة يتخلصو في الأجر ديالهم الشهري وهاد المشكيل تفكو الدولة متخليش الآباء واحلين مع المدارس والمدارس ميقلبوش على الربح لأنهم خاص يعاونو في هاد الأزمة ويرفقو على الناس عاون بلادك بالخير
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52 - Citoyen الجمعة 29 ماي 2020 - 12:29
Nous avons tous contribué dans la détérioration de l’Ecole publique. En mettant les enfants dans ces écoles privées et en croyant qu’ils sont à l’abri, nous nous sommes désintéressées de l’école publique et nous assisté à sa destruction comme des spectateurs.
Des écoles sont ouvertes dans des immeubles, sans terrain de sport, bibliothèque, salle d’activité,…. rien, qui leur délivre les autorisations : Le Ministère via les académies régionale. C’est lamentable
L’état doit interdire ce fléau des heures supplémentaires, les cours de soutien doivent être gratuit et dispensé aux écoles pour les élèves qui le souhaitent.
L’état doit fixer les frais d’inscription dans ces écoles privées sur des bases logiques ;
Il faut interdire aux professeurs du public d’exercer dans le privé, en donnant un délai aux écoles privées pour recruter des vrais enseignants, pas des vacataires, et pas des stagiaires, mal payés
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53 - راجعوا حسابكم الجمعة 29 ماي 2020 - 12:31
لنرفع شعارا في السنة المقبلة هلموا الى تسجيل ابنائنا في المدارس العمومية وتسجيل دروس الدعم في معاهد اللغات الاجنبية والله ستكون الكلفة المادية أقل والاستفادة اكثر جربوا جربوا سل المجرب وما تسل الطبيب
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