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كُتّاب وآراء
الخلاف يتجدد بين الأسر والمدارس الخاصة حول أداء المستحقات
جدل متواصل بين الأسر والمدارس الخصوصية بشأن تأدية واجبات التمدرس لشهري ماي ويونيو بعد تمديد حالة "الطوارئ الصحية"، حيث تجدّد التوتر بين الطرفين بسبب رفض عديدٍ من مدارس التعليم الخصوصي تخفيض رسومها نظير الخدمات التي تُقدّمها للتلاميذ في فترة العزلة الصحية المنزلية.
وقال أحد أولياء التلاميذ في إحدى المدارس الخصوصية بالرباط إن "الأسر لا ترفض أداء واجبات التمدرس، بل تطالب بخصم نسبة من المستحقات"، مستدركا: "بعض المدارس الخصوصية قرّرت تخفيض مستحقاتها خلال الحجر الصحي بنسبة تصل إلى 50 في المائة؛ لكن توجد مدارس أخرى رفضت ذلك، بمبرر تأدية أجور العاملين".
وأضاف رب الأسرة ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التخفيض الذي ستقوم به هذه المدارس الخاصة خلال مدة ثلاثة أشهر لا يساوي قيمة الأرباح التي راكمتها طوال سنين، دون أن يتحدث أحد عن ذلك؛ لكن الظرفية الاستثنائية تستدعي التحلي بالروح الوطنية حتى تتعاضد كل الأطراف المعنية إلى حين اجتياز المحنة الحالية".
علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، أوضح أن "الفيدرالية تتوصل بمئات الشكايات يومياً منذ سيران حالة الطوارئ، بسبب مطالبة الأسر بتأدية مستحقات مارس وأبريل وماي ويونيو كاملةً، بالنظر إلى أنها تدعو إلى الإعفاء أو التخفيض".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "هناك مجموعة من الأسر التي تضررت بدورها من الحجر الصحي بسبب التوقف عن العمل، ناهيك عن كون الأسرة هي التي تتحمل المسؤولية في موضوع التعليم عن بُعد، من حيث اقتناء الأجهزة الإلكترونية لأبنائها وتوفير صبيب الأنترنيت".
وشدد المسؤول عينه، ضمن تصريح له لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "القانون المنظم للمؤسسات الخصوصية رقم 06.00 ينص على أن الخدمات المؤداة لها تتضمن التأطير التربوي والإطعام والنقل والتنظيف وغيرها"، وزاد: "ليس من المعقول مطالبة الأسر بأداء كل واجبات التمدرس".
وتابع: "بعض المؤسسات الخاصة أصبحت تهدد الآباء بعدم تسليم نقط التلاميذ أو شهادة المغادرة في حالة رفض تأدية واجبات التمدرس"، مشيرا إلى أن "الفيدرالية لن تسمح أبدا بابتزاز الآباء والأمهات، وسنُتابع الموضوع مع وزارة التربية الوطنية في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب"، خاتما بأن "بعض الأسر أعربت عن رغبتها في ترحيل التلاميذ إلى التعليم العمومي في بداية الدخول المدرسي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
هناك من المدارس من تحلت بالشفافية و عين العقل و قررت استلام نصف الواجب الشهري لكن هناك أخرى دخلت في حلف لكي تلزم الأسر بالاداء القسري لكل الواجب الشهري رعم ضعف نوعية التدريس عن بعد الذي كلف الاسر نفقات أخرى كاقتناء حواسيب و هواتف و مصاريف الاتصالات
أدعو الدولة ان تتدخل لفك هذا المشكل العويص الذي قد يؤدي الى هجر التعليم الخصوصي كليا
و تطالبون الاولياء بدفع الاموال !! اي دراسة هاته ..
المرجوا من المحكومة الحزم في هذا الامر و ايقاف المدارس الخاصة عند حدهم فهده سرقة ..
و الحل الافضل هو اتحاد اولياء الأمور و عدم الدفع من الجميع .. ف فالاتحاد قوة لكنه غائب في الثقافة المغربية للاسف
تحية وطنية لارباب المدارس الخصوصية الذين اعلنوا انهم لن يستخلصوا واجبات التمدرس عن اشهر ابريل ماي و يونيو
و ان على الدولة و اوياء التلاميذ أن يفهموا أن لا بد من اصلاح قطاع التعليم العام اذا اراد المغرب انطلاقة صحيحة للتقدم
أما التعليم الخاص فهو مجرد انانية اجتماعية ابائية لفئة ترى نفسها اعلى شئنا من عامة الشعب
من حقي الا متناع عن الاداء كلية ،لكن وبحكم التضامن مع الاساتدة ان تقوم الموسسة على استخلاص كتلة الاجور لا غير ومع دالك ستبقى هي الرابح الوحيد و على الدولة التدخل ،او الاستعداد للدخول المدرسي بتحويل الملاعب و الفضاءات العامة لمدارس عمومية ،
هناك من يؤدي و هو يقول انا مع المدرسة و مع الأساثذة -- و هناك من لا يؤدي نظرا لتوقيفه عن العمل و المدرسة تساهم معه-- و هناك الإنتهازيون 30% الذين يطلبون تخفيض 50 %
يجب أن تعلموا أن لا دخل للوزارة في ثمن المدرسة بتاتا--
إذا أغلقت المدرسة الأبواب هل الحكومة ستساعدها ام ستطالبها بالضرائب؟؟؟
الحكومة تقول لكم المدارس العمومية مفتوحة لكم--
و المدارس الخصوصية لمن استطاع إليها سبيلا ---
لا تؤدوا ثمن الخبز الذي تشترونه لأن المخبزة كانت تربح أموال طول السنة . هههههههههه
- الصغيرة ثمنها ( من 500 إلى 1200درهم -- و الأستاذ يتقاض من 3000 إلى 5000 درهم في الشهر )
- المتوسطة ( من 1500 إلى 2500 درهم -- و الاسثاذ يتقاض من 5000 إلى 10000 درهم في الشهر )
- الكبيرة ( من 3000 درهم إلى 6000 درهم -- و الأستاذ يتقاض من 8000 درهم إلى 12000 درهم في الشهر )
زيادة على واجبات الضمان الإجتماعي و الضريبة على الدخل ( من 800 درهم إلى 5000 درهم في الشهر ) تؤدى عن كل استاد.و الضريبة السنوية عن الارباح ( من 10% إلى 30 % )
و إذا كان القسم يحتوي على أقل من 15 تلميذ بالنسبة للمدارس الصغرى او المتوسطة فليس هناك ارباح
و لا تنسوا أن هناك مدير و مساعد مدير و كاتبات و حراس و منظفات و مصاريف أخرى كثيرة
يمكن للمدرسة أن تسجل كثير من التلاميذ في سنة و تربح و يمكن أن تسجل القليل و تخسر
سنة تعوض سنة
و لا يمكن للحكومة ان تحدد ثمن واجبات المدرسة
فأنت من يختار المدرسة التي تناسب مدخولك .
و هكذا الكل يشارك في هذا المشكل
المدرسة و الأستاذ لا يطلبون الأداء
و التلميذ لا ينجح
و الأب يؤدي عن سنة دراسية جديدة أو ياخذ ولده إلى المدرسة العمومبة
هذا هو المنطق
إن المدارس الخصوصية لم تقدم الخدمات المتعاقد بشأنها لذلك لا يمكن أن تطالب الآباء بالأداء الواجب المتفق عليه وأمام هذا الوضع وصمت الوزارة الوصية والحكومة عامة يبقى الفصل بيد القضاء ولاينبغي الخوف من تهديدات المدارس لأن ذلك يجعلها متورطة أكثر أمام العدالة.
علاش كاتعلقو فين تفلقو و كاتبكاو؟؟؟
فالمدرسة الخصوصية للميسورين و الله رفع بعظكم درجات--- الله فضل بعظكم على بعض في الرزق
هناك من له دراجة و من له سيارة --
هناك طبيب و مهندس و هناك حارس السيارة و سائق سيارة
هذه هي الحياة من زمان
فبعد وضع الثقة في المدرسة العمومية وتحلي اولياء التلاميذ، بالشجاعة الوطنية لإصلاحها ورفع مستواها وتشجيع اساتذتها،سيعملون وفق الخطوات التالية :
اولا :اعادة تسجيل ابنائهم قبل نهاية الموسم الحالي في المدارس العمومية التابعة لنياباتهم ومحل سكناهم.
ثانيا :تهيئ الآباء لبناتهم وابنائهم نفسانيا ببعض التوصيات في الدخول والخروج وفي التنقل مع التعاون معهم لحلها.
ثالثا :الانخراط في جمعيات الآباء لمساعدة مدير المؤسسة العمومية على اتخاذ القرارات وتهيئ الشروط الايجابية داخل المدرسة او الثانوية تربويا وصحيا وامنيا وبيداغوجيا، مع العمل الى جانب المحسنين والجمعيات لرفع مستوى التمدرس والنظام العام.
رابعا : التتبع وتدخل الآباء في سير الدروس والنظام العام ومراقبة الامتحانات لتوفير النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص.
خامسا : مصاحبة الأساتذة وتشجيعهم بمواكبة الدروس والتمارين الاضافية ودروس الدعم والتقوية،وبالوقوف الى جانبهم على صعوبات أبناءهم والتعاون على حلها.
اما المدارس حتى هما عندهم عدة مصاريف
des élèves et une école privée pour les cas particuliers et rares d'élèves : handicap, échec scolaire, retard mental, etc ... Pour éviter de pleurnicher sur votre sort, inscrivez vos enfants dans les écoles publiques et insistez pour obtenir vos droits. Il y a un contrat qui vous lie avec ces officines commerciales, vous devez le respecter. Quand on connait ses intestins, on ne mange pas les noix de coco. Peut-être l'année prochaine sera aussi perturbé par ce virus, donc assumer vos responsabilités
إن المدارس الخصوصية لم تقدم الخدمات المتعاقد بشأنها لذلك لا يمكن أن تطالب الآباء بالأداء الواجب المتفق عليه وأمام هذا الوضعamou
التعليم العمومي هو من أجنب أفضل الأطر؟ ألم يتخرج منه أحسن الأطباء و المهندسين ؟
كما سأنصح أصدقائي بذلك لأنه اتضح خلال هذه الأزمة أن غرض هذه المدارس هو المال فقط
و اذا كان لابد من الاداء فيكن عن طرق عقد مبرم بين المؤسسة الخصوصية وولي التلميذ توضح الحقوق و الواجبات و يتم تسجيله لدى ادارة الضراءب.
Des écoles sont ouvertes dans des immeubles, sans terrain de sport, bibliothèque, salle d’activité,…. rien, qui leur délivre les autorisations : Le Ministère via les académies régionale. C’est lamentable
L’état doit interdire ce fléau des heures supplémentaires, les cours de soutien doivent être gratuit et dispensé aux écoles pour les élèves qui le souhaitent.
L’état doit fixer les frais d’inscription dans ces écoles privées sur des bases logiques ;
Il faut interdire aux professeurs du public d’exercer dans le privé, en donnant un délai aux écoles privées pour recruter des vrais enseignants, pas des vacataires, et pas des stagiaires, mal payés