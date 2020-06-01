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- أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء - (104)
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كُتّاب وآراء
أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء
لا يزال الخلاف القائم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وبين عدد من أُسَر التلاميذ حول أداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي محتدما، إذ يرفض عدد من آباء وأمهات التلاميذ أداء واجبات شهور أبريل وماي ويونيو؛ إما بداعي أنّ أبناءهم لم يتمدرسوا خلال هذه الفترة بعد تعليق الدراسة الحضورية، وإما لكونهم متضررين من تداعيات جائحة كورونا.
في الطرف المقابل؛ يقول أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية إنهم متضررون بدورهم من تداعيات جائحة كورونا، وإنهم كانوا يصرفون أجور الأساتذة ومختلف المستخدمين في مؤسساتهم خلال فترة الحجر الصحي، مستغربين كيف لأولياء التلاميذ غير المتضررين من الجائحة أن يرفضوا تسديد واجبات تمدرس أبنائهم.
وأنشأ بعض الآباء والأمهات، خلال الآونة الأخيرة، تنسيقيات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن رفضهم لأداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ويتهمون أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بـ"الجشع"؛ في حين ينادي البعض منهم بفصل أبنائهم من التعليم الخصوصي وإلحاقهم بالتعليم العمومي.
ولجأت بعض المدارس الخاصة إلى تقديم "تخفيض" لأولياء التلاميذ، كحلّ وسَط لتجاوز الخلاف القائم بين الطرفين حول أداء واجبات التمدرس؛ لكن بعض الآباء والأمهات يرفضون هذا العرض، ويتمسّكون بإعفائهم الكلّي من أداء ما تبقى من واجبات تمدرس أبنائهم، ابتداء من شهر أبريل، ومنهم من ذهب إلى القول إنه لن يسدد هذه الواجبات "بقوة القانون".
في المقابل، يُبدي أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي تفهمهم لوضعية أولياء التلاميذ المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، ويؤكدون أنهم مستعدون لتسوية المشكل المتعلق بالجانب المادي؛ لكنهم يَعتبرون أنه "من غير المنطقي ألا تدفع الأسر التي لم تتضرر من الجائحة واجبات تمدرس أبنائها".
وذهب محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى اتهام جهات بتحريض الأسر على أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دون أن يحدد من هي هذه الجهات، مكتفيا بالقول: "المشكل القائم مشكل مصطنع، وما نعيشه اليوم هو نتيجة تحريض مقصود تقف خلفه جهات معيّنة لا داعي لذكرها".
واعتبر عمور، في تصريح لهسبريس، أن التنسيقيات التي أحدثتها آباءٌ وأمهات بغرض الدفع بعدم أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي "لم يُنشئها أشخاص متضررون من جائحة كورونا؛ بل أنشأها أشخاص ذوو مستوى مادي مريح"، متهما إياهم بـ"تجاوز حدود المنطق والمعقول، وبث الفوضى".
التوتّر القائم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي وبين الأسر الرافضة لأداء واجبات تمدرس أبنائها برسم الشهور الثلاثة الأخيرة دفع بالطرف الأول إلى رفع الأمر إلى وزير التربية الوطنية، حيث عبروا له عن استيائهم من الرفض الذي تبديه الأسر غير المتضررة، وعبروا، في المقابل، عن استعدادهم للتوصل إلى حلول متوافق عليها مع الأسر المتضررة، كل حالة على حدة.
في هذا الإطار، قال محمد عمور، إن مديري مؤسسات التعليم الخصوصي يعرفون جيدا الوضعية الاجتماعية لأولياء التلاميذ، من خلال التعامل الدائم معهم، قائلا: "علاقاتنا بهم أصبحت مثل علاقات عائلية، ونحن مستعدون للتفاهم مع الأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المادية لدفع واجبات تمدرس أبنائهم، بسبب تضررهم من الوضعية الحالية".
وبخصوص الطريقة التي سيتم بها التعامل مع هذه الفئة، أوضح عمور أنها تقوم على تقديم طلب شخصي من طرف الشخص المعني إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنه أو ابنته، حيث تنظر إدارة هذه الأخيرة في حجم الضرر الذي لحق به، وبناء عليه يتم التعامل مع طلبه، إما بتخفيض الواجب الشهري أو تأجيله أو أي حل آخر، حسب الاختيار المناسب له.
واعتبر رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب "أنّ هذا الأمر لن يطرح مشكلا، لأننا واعون بأنه ليس من مصلحتنا الدخول في صراعات مع آباء وأمهات التلاميذ، بل علينا أن نتعاون فيما بيننا، ونحن نفرح عندما تسير الأمور على ما يرام"؛ لكنه استدرك بأن "الذين لم يتضرروا من جائحة كورونا ليس معقولا أن يمتنعوا عن الأداء".
وتوجد في المغرب ستة آلاف مؤسسة تعليمية خصوصية، يدرس بها أزيد من ثمانمائة ألف تلميذة وتلميذ، واعترف عمور بأن بعض المدارس الخصوصية تحصل فيها تجاوزات؛ "ولكنّ الأغلبية الساحقة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع هي مؤسسات مواطنة، ولا يعقل أن يتم نعتها بالجشع ونضعها جميعها في سلة واحدة".
وفيما يتوسع الحشد الذي تقوم به تنسيقيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمور إن هذه التنسيقيات "غير قانونية؛ بل إنها تجاوزت منطق القانون، وأصبحت تهدد مسؤولي المؤسسات التعليم الخصوصية بإغلاق أبوابها، كما حصل في مراكش، وهذا يسمى بالفوضى".
وجوابا عن سؤال حول تعليل بعض الأسر رفضها أداء واجبات تمدرس أبنائها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بتوقف الدراسة الحضورية وعدم استفادة التلاميذ من التعليم عن بعد بشكل جيد، أجاب عمور: "توقف الدراسة الحضورية قرار سيادي، والتعليم عن بعد تم اللجوء إليه كبديل للدراسة الحضورية، وقد كانت هناك مشاكل في البداية؛ لكننا تغلّبنا عليها بسرعة، وتعاملنا مع الوضع باحترافية".
وبينما لا يزال عدد من أسر التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية الخصوصية يصرّون على التأكيد على أن أبناءهم لم تُفدهم هذه الدروس، وأن المدارس الخاصة لم تقم بواجبها في هذا الجانب، قال عمور إن هذه الأخيرة بذلت كل ما في وسعها لتجويد التعليم عن بعد، ذاهبا إلى القول: "لقد طوّرنا أساليب الدروس والتواصل مع التلاميذ، إلى درجة أن العملية التعلمية كانت تتم كأنّ التلميذ يتواجد داخل القسم"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (104)
التعليم الخصوصي ليس اجباريا مادام التعليم العمومي متاح وبالمجان. بمعنى من يلجأ إليه ياخد بالاعتبار الامتيازات التي يوفرها في نظره..
التعليم عن بعد فرض على الجميع بسبب الوباء، يعني ظرف قاهر بالنسبة الآباء والموسسة، وتقديم الدروس مرهق للاساتذة والمتعلمين اكثر من الحضوري.
الخلاصة، لا يمكن ان لا تؤدي عن خدمة انت اخترتها ورفض الأداء معناه تعليق الخدمة. ومن الآباء من يشتغل بالتعليم وتقاضى اجره كاملا دون الحضور و لا يريد أداء واجبات المؤسسة. وهذا تناقض كبير فيه جشع و نية لاكل لاموال الناس بالباطل.
شركات الاتصال تقدم خدمات رديئة ورغم ذلك نؤدي ولا نحتج.
ثانيا اغلبكم لم ينتج موارده الرقمية
ثالتا الاباء استثمرو في شراء اللوحات الالكترونية و التعبئات.
رابعا لاحق لكم في محاسبة من لم تتضرر وضعيته لانكم لدوركم لم تتاترو.
خامسا اذكرو الجهات المحرضة هناك قانون في البلاد أ حمادي.
سادسا قنعو بشوية ولا مول الكرش الكبيرة يبقا بلاش
و لي خدام فقطاع الصحة و الأمن (مثلا أنا و الزوجة ديالي خدامين من نهار بدات الجائحة و جايب مرا شادالي دراري ب 1500 درهم و نمشي نزيد نخلص المدرسة!!؟؟؟) را الحماق هذا
هدفهم مص جيوب الفقراء نعم أقولها الفقراء فأغلبية تلاميد المدارس الخاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويتقاتلون من أجل توفير لابنائهم تعليم جيد أو نقط للحصول على البكالورية ودلك لتدني مستوى التعليم العمومي
المسألة لا تحتاج الى توضيح.
تانيا العمل مقتصر فقط عن بعد
ثالتا ذلك يقتضي حصة مهمة من الانترنت ومن الوقت بالنسبة للامهات او الآباء الذين يدرسون أبناءهم من خلال الواتساب او غيره.
رابعا أين هي الوطنية عند هده المؤسسات.
لكل هذه الأسباب ارى ان المستحقات لاغية خلال مدة الحجر الصحي ولا بأس التضامن على أقصى تقدير في حدود 50٪ لكل طرف لسومة التمدرس.
اما بالنسبة لواجبات النقل او الاطعام فهي لاغية تماما لأنها غير منجزة البتة.
اختي عندها الباك، المؤسسة التعليمية ديالها (الخاصة) قطعات التواصل منذ بداية الحجر. وخلات الأساتذة هما اللي كا يديروا المجهود!
وفي مادة الفيزياء، الاستاد ديال السوايع هو اللي عاون بزاف حينت استاد المدرسة ما عندوش مع وسائل التواصل الاجتماعي والحاسوب عامة دون أية مساعدة تذكر من المؤسسة.
اللهم يلا حسبنا الوعود الكاذبة كمجهود.
هادي ختي وحنا كا نخلصو عليها, فما بالك بأسر ليس لديهم من يعينهم!
ادن الحل هو خصم 50٪ من الواجب الشهري لكل تلميد و سيبقى دائما صاحب المؤسسة رابح
من غير هاد الحل كيبقى التخربيق
ولا زلت اادكر سنة 2000 حيث كان فصيل القاعدين يصدح بأعلى صوته انتبهوا يا مغاربة الميثاق الوطني للتربية و التكريم قادم. الدولة ستتخلي تدريجيا عن التعليم العمومي للفائدة الخصوصي.....
مجرد دكريات
أما من لا ضمير له فهو لا إنسانية له.
لماذا مقاولات الخاصة تدفع الضرائب و المدارس الخاصة لا تدفع الضرائب. مادام بعض أصحاب المدارس يتعاملون مع تلميذ كبضاعة.
لهذه الاسباب يجب على المدارس الخصوصية اعداد عقود بينها و بين اولياء الامور توضح الحقوق و الواجبات و المبالغ الواجب اداؤها مقابل الخدمات التي يتوجب على المدارس الخصوصية تقديمها و يتعلق الامر بتقديم دروس حضورية و ليس عبر الواتساب كما ان هذه العقود يج ان تسجل لدى ادارة الضرائب للرجوع اليها في حالة نزاع اما القضاء.
الأبناك
أمانديس / ليديك ...
المصحات والأطباء
الأسواق الممتازة
الضريبة على الدخل للأفراد والشركات
ضريبة الخدمات الجماعية
الضريبة المهنية
ضريبة القيمة المضافة
مساهمات الضمان الاجتماعي
الخ
كل هذه القطاعات الخصوصية والعمومية وغيرها
لم نسمع أنها قامت بتخفيض ولو %5
فقط قامت إما بمنح تسهيلات أو تأجيل الأداء
ولم نسمع أن أحدًا طالبها بأي تخفيض أو اتهمها بالجشع
أو خونها في وطنيتها أو طلب من ملاكها استخدام أرباحهم السابقة
السؤال المطروح:لمذا ؟ وبأي حق أو منطق يتم تصنيف قطاع التعليم الخصوصي دونا عن الباقي ؟
يعني لي واكل لعمود دابا هو الأستاذ حيت أصلا مكرفصين عليه ومامخلصش هاد المدة وزايد خدام عن بعد بسيف عليه ولا مايكملش معاهم لعام الجاي.
وأصحاب المدارس دايرين راسهم بحال إلا الدرهم ماعندهمش باش ماطمعش فيهم
كيفاش واحد الموظف كلس كثر من شهرين بالمناضة ديالو ومابغاش يخلص.....
راه في النهاية للي كتقري وللى للي كيقري ولادك هما الضحية.
انا لا اريد اريد ان تجوع أستاذة ابنتي
تقلصت ساعات التدريس من 30 الى 6 و نطلب من التلميذ ووليه أن يؤدي التكلفة الكاملة ؟
من يقبل هذا المنطق ؟
لو في أول السنة الدراسية اقترحوا علينا دروس عبر الواتساب مقابل نفس المبلغ المادي لما قبل الآباء.
Un peu de bon sens svp.
في هذا الزمان لولا المدارس الخصوصية لضاع العلم في المغرب -
كل من نجح في عمله فهو خائن بالنسبة للفاشلين --
يجب أن يعرف الناس لولا الناجحين في عملهم لما وجدتم مكانا تشتغلون فيه --
حقدكم على الناجحين هو الذي زاد من البطالة
من تقديم الخدمة المتفق عليها . لم ندفع أموالنا لكم بدون مقابل ، الحل هو الذهاب إلى المحكمة التجارية للفصل .
هذا كلام لا يستند على دراسة .المفروض تاكيد هذا الكلام من خبراء اجرو دراسة و بحث حول الموضوع
وهذا الأمر يتطلب شيئا من المرونة والتفاهم وشيئا من العفة والتضامن والاتعاظ بهذه البلوى أي الجائحة والتي لولا الألطاف الإلاهية لأتت على الأخصر واليابس والتعليم الخصوصي والعمومي وووووو.فحمدا على لطف الله
أين هي المواطنة؟؟؟
اذا اجتمعت المدارس الخصوصية
و رفعت الثمن على الأقل 2000 درهم للشهر
ستكون كارثة على الذين يسبون و يلعنون المدارس الخصوصية --
عوض ان تشكروا هذه المدارس على ما يقدمونه لأبناءكم نزلتم عليهم بالسبان --
اذهبوا إلى المدارس العمومية
علاش كاتعلقو فين تفلقو و كاتبكاو --
هل اجبرتكم المدرسة الخصوصية على تسجيل أبنائكم؟؟؟
فالمدارس العمومية مفتوحة لأي شخص الحمد لله --
اتركوا المدارس الخصوصية للميسورين --
فالمدرسة الخصوصية لم يساهم أحد منكم و لا الدولة في بنائها و تسييرها --
و إذا افلست لن تنفعوها انتم و لا الدولة في شيء
نعم هم على حق فالتلميذ يجب أن يعيد السنة لأن الأستاذ سيلقا صعوبة مع التلميذ السنة المقبلة و سيعطي الكثير من جهده و صبره للوصول الى نتيجة جيدة ---
و لهذا فالسنة المقبلة يجب على الآباء إن يؤدوا ضعف الثمن
C est cette note tres gonflée qui attirent les famille dans le prive c est injuste et non equitable
Heureusement l accès aux écoles d ingénieurs et médecine. Ne tiendrai pas compte de ces notes de cc
للاسف المغربي وثقافته كيقلب على الهواء...اسبدي الدخول ديالك ممتضررش خلص الواجب اللي عليك..باش المدرسة تخلص واجبات الاساتذة والأطر.. التعليم عن بعد قرار مفرضاتوش المدارس وإنما قرار سيادي والكلام عن الجودة دياله وجهوا للوزارة...هل يعقل انك تطالب بعدم الاداء وزادك بنهاية السنة بغيتي ينجح..اءن الأولى يكرر السنة حتى يكون التعليم حضوري..باركة من الانتهازية واستغلال انصاف الفرص وعقلية البيليكي..واللي كيخدم على الانتقال التعليم العمومي مزيان بيه العمومي اقسم ديال50فرد وانتظر النتيجة هادي الساعة غاتمشي تتجري تقريه فالخاص
الله انعل لما يحشم.
واش الدراسة عن بعد بالواتساب طريقة لتدريس التلاميذ+ تخفيض عدد ساعات الدراسة الي ادنى + نقص في المواد + عدم إشراك الأساتذة للتلاميد في فهم
الدروس + ........
اما فيما يخص جمعيات أولياء التلاميذ التي ينص عليها القانون فهي ممنوعة في المدارس الخاصة،
و لا يهمكم كلام الحاقدين اعطيتم الكثير لبلدنا الحبيب
لولاكم لما ارسلت اولادي إلى المدرسة.
المدرسة العمومية زمان عندما كان فيها اساثذة مغاربة و أجانب في المستوى و كان التلاميذ يتحلون بأخلاق عالية أعطت المدرسة الكثير من العقول النيرة.
و لكن المدرسة العمومبة اليوم لما أصبح الكثير من التلاميذ يتحلون بأخلاق كارثية حيت أصبح بعض التلاميذ يأخذون معهم السكاكين و الزيزوار و يضربون الأساتذة
و يهددون الأساثذة يوم الإمتحان--- انتهت المدرسة العمومية إلا بعض التلاميذ الذين يضحون و يتقاتلون لإتمام دراستهم رغم الصعوبات.
أصبح من الصعب و خصوصا البنات أن يدرسوا في هذه المدارس مع تلاميذ ليس لهم ضمير.
لا فراق عن المدارس الخصوصية مرة
الكل متضرر ويجب على المدارس الخاصة ان تضحي بنصف المبلغ والغاء رسوم التسجيل للموسم المقبل،من ناحية أخرى الاباء ملزمون بدفع نصف المبلغ بالنسبة الغير المتضررين وإجبارية التسجيل للموسم المقبل وهذا مبلغ كاف جدا لتغطية المصاريف.أما الآباء المتضررين فمن وجهة نظري يجب ان تتفاوض معهم المؤسسة كل على حسب وضعيته
أظن أنه بهذا الحل سيكون الكل رابح وسنتجنب الدخول في صراعات الكل في غنى عنها والخاسر الكبير فيها هو التلميذ.
-الزيادة في أسعار التمدرس كل سنة
تغيير المقررات كل سنة !
-تغيير المقررات بعد شرائها!
-تغيير الكتب الدراسية والقصص المصابة وسط السنة!
-المبالغة في ثمن التسجيل و التأمين!
-طرد التلاميذ المتوسطي المستوى إن وصلو للأقسام التي فيها الامتحانات الإشهادية رغم تمدرسهم بهذه المدارس منذ التمهيدي!
على الجهات الوصية على التعليم والمالية مايلي:
-مراقبة المقررات والقصص المصاحبة وجعلها تناسب ثقافة البلاد وتناسب دخل أولياء التلاميذ
-افتحاص مالية هذا القطاع الموغل في التهرب الضريبي
-الاشراف على اختيار أطر التدريس وكفائتها
-إرسال مفتشي التعليم لمراقبة جودة الدروس المقدمة فيه
والمدير وما إلى ذالك ماذا ننتظر ؟؟؟ننتظر من صاحب المؤسسة أن بطرد الأستاذة ويشردون بسببنا فهذا عيب وعار في بداية السنة عندما تذهب إلى مؤسسة خاصة فأنت دخلت معهم في السنة كاملة بما أن التلاميذ نجحوا ينبغي علينا أن نجلس معهم من أجل مايستحقون
في الأمس القريب كانت المؤسسة حضن أبناءنا ومنتزههم وبيتهم الثاني بعد بيت ابيهم عندما حلت بنا هذه الجائحة أصبح الكل يتبرأ من الكل أصبحنا نتكلم عن المؤسسات كأعداء بالنسبة إلينا لا لا جزاكم الله خيرا كل واحد منكم ينبغي أن يذهب إلى مؤسسة ابنه أو ابنته
ويتفاهم معهم ويتسامح معهم هكذا ينبغي أن نكون
وفقكم الله جميعا
* الله في عون جميع من له صلة بالموضوع ودون إستثناء .
* حسب رأيي ، يجب أن يكون الأجر على قد الخدمة .
* و بالنسبة لذوي الإمكانيات وميسوري الحال ، نقول لهم : من تطوع
خيراً فهو خير له . و الله لا يضيع أجر المحسنين .
* المدارس و طواقمها و تلاميذها هم أبناؤنا و أحفادنا ، كلهم لهم تبعات
و إلتزامات ، و قد لا يكون لهم مورد عيش آخر ،.... و لكن الله غالب .
* كورونا هي الآفة الوحيدة التي أضرت بالتعليم الحرفي تاريخه خلال
مدة 3 أشهر على الأكثر ، إذن لماذا لا يضحي أرباب القطاع الذين
حياتهم كانت كلها زاهية و مداخيلهم في إرتفاع . إن إعتبرناها خسارة ،
فخسارة 3 أشهر ، لا تساوي شيئاً أمام قرن من الأرباح.
كيف يقبل الانسان في المنطق أن يعيد تسجيل أبنائه في التعليم الخصوصي والالتزام بالأداء في المستقبل قبل أداء الالتزام في الماضي ؟