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الرئيسية | مجتمع | أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء

أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء

أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:00

لا يزال الخلاف القائم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وبين عدد من أُسَر التلاميذ حول أداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي محتدما، إذ يرفض عدد من آباء وأمهات التلاميذ أداء واجبات شهور أبريل وماي ويونيو؛ إما بداعي أنّ أبناءهم لم يتمدرسوا خلال هذه الفترة بعد تعليق الدراسة الحضورية، وإما لكونهم متضررين من تداعيات جائحة كورونا.

في الطرف المقابل؛ يقول أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية إنهم متضررون بدورهم من تداعيات جائحة كورونا، وإنهم كانوا يصرفون أجور الأساتذة ومختلف المستخدمين في مؤسساتهم خلال فترة الحجر الصحي، مستغربين كيف لأولياء التلاميذ غير المتضررين من الجائحة أن يرفضوا تسديد واجبات تمدرس أبنائهم.

وأنشأ بعض الآباء والأمهات، خلال الآونة الأخيرة، تنسيقيات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن رفضهم لأداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ويتهمون أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بـ"الجشع"؛ في حين ينادي البعض منهم بفصل أبنائهم من التعليم الخصوصي وإلحاقهم بالتعليم العمومي.

ولجأت بعض المدارس الخاصة إلى تقديم "تخفيض" لأولياء التلاميذ، كحلّ وسَط لتجاوز الخلاف القائم بين الطرفين حول أداء واجبات التمدرس؛ لكن بعض الآباء والأمهات يرفضون هذا العرض، ويتمسّكون بإعفائهم الكلّي من أداء ما تبقى من واجبات تمدرس أبنائهم، ابتداء من شهر أبريل، ومنهم من ذهب إلى القول إنه لن يسدد هذه الواجبات "بقوة القانون".

في المقابل، يُبدي أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي تفهمهم لوضعية أولياء التلاميذ المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، ويؤكدون أنهم مستعدون لتسوية المشكل المتعلق بالجانب المادي؛ لكنهم يَعتبرون أنه "من غير المنطقي ألا تدفع الأسر التي لم تتضرر من الجائحة واجبات تمدرس أبنائها".

وذهب محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى اتهام جهات بتحريض الأسر على أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دون أن يحدد من هي هذه الجهات، مكتفيا بالقول: "المشكل القائم مشكل مصطنع، وما نعيشه اليوم هو نتيجة تحريض مقصود تقف خلفه جهات معيّنة لا داعي لذكرها".

واعتبر عمور، في تصريح لهسبريس، أن التنسيقيات التي أحدثتها آباءٌ وأمهات بغرض الدفع بعدم أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي "لم يُنشئها أشخاص متضررون من جائحة كورونا؛ بل أنشأها أشخاص ذوو مستوى مادي مريح"، متهما إياهم بـ"تجاوز حدود المنطق والمعقول، وبث الفوضى".

التوتّر القائم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي وبين الأسر الرافضة لأداء واجبات تمدرس أبنائها برسم الشهور الثلاثة الأخيرة دفع بالطرف الأول إلى رفع الأمر إلى وزير التربية الوطنية، حيث عبروا له عن استيائهم من الرفض الذي تبديه الأسر غير المتضررة، وعبروا، في المقابل، عن استعدادهم للتوصل إلى حلول متوافق عليها مع الأسر المتضررة، كل حالة على حدة.

في هذا الإطار، قال محمد عمور، إن مديري مؤسسات التعليم الخصوصي يعرفون جيدا الوضعية الاجتماعية لأولياء التلاميذ، من خلال التعامل الدائم معهم، قائلا: "علاقاتنا بهم أصبحت مثل علاقات عائلية، ونحن مستعدون للتفاهم مع الأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المادية لدفع واجبات تمدرس أبنائهم، بسبب تضررهم من الوضعية الحالية".

وبخصوص الطريقة التي سيتم بها التعامل مع هذه الفئة، أوضح عمور أنها تقوم على تقديم طلب شخصي من طرف الشخص المعني إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنه أو ابنته، حيث تنظر إدارة هذه الأخيرة في حجم الضرر الذي لحق به، وبناء عليه يتم التعامل مع طلبه، إما بتخفيض الواجب الشهري أو تأجيله أو أي حل آخر، حسب الاختيار المناسب له.

واعتبر رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب "أنّ هذا الأمر لن يطرح مشكلا، لأننا واعون بأنه ليس من مصلحتنا الدخول في صراعات مع آباء وأمهات التلاميذ، بل علينا أن نتعاون فيما بيننا، ونحن نفرح عندما تسير الأمور على ما يرام"؛ لكنه استدرك بأن "الذين لم يتضرروا من جائحة كورونا ليس معقولا أن يمتنعوا عن الأداء".

وتوجد في المغرب ستة آلاف مؤسسة تعليمية خصوصية، يدرس بها أزيد من ثمانمائة ألف تلميذة وتلميذ، واعترف عمور بأن بعض المدارس الخصوصية تحصل فيها تجاوزات؛ "ولكنّ الأغلبية الساحقة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع هي مؤسسات مواطنة، ولا يعقل أن يتم نعتها بالجشع ونضعها جميعها في سلة واحدة".

وفيما يتوسع الحشد الذي تقوم به تنسيقيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمور إن هذه التنسيقيات "غير قانونية؛ بل إنها تجاوزت منطق القانون، وأصبحت تهدد مسؤولي المؤسسات التعليم الخصوصية بإغلاق أبوابها، كما حصل في مراكش، وهذا يسمى بالفوضى".

وجوابا عن سؤال حول تعليل بعض الأسر رفضها أداء واجبات تمدرس أبنائها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بتوقف الدراسة الحضورية وعدم استفادة التلاميذ من التعليم عن بعد بشكل جيد، أجاب عمور: "توقف الدراسة الحضورية قرار سيادي، والتعليم عن بعد تم اللجوء إليه كبديل للدراسة الحضورية، وقد كانت هناك مشاكل في البداية؛ لكننا تغلّبنا عليها بسرعة، وتعاملنا مع الوضع باحترافية".

وبينما لا يزال عدد من أسر التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية الخصوصية يصرّون على التأكيد على أن أبناءهم لم تُفدهم هذه الدروس، وأن المدارس الخاصة لم تقم بواجبها في هذا الجانب، قال عمور إن هذه الأخيرة بذلت كل ما في وسعها لتجويد التعليم عن بعد، ذاهبا إلى القول: "لقد طوّرنا أساليب الدروس والتواصل مع التلاميذ، إلى درجة أن العملية التعلمية كانت تتم كأنّ التلميذ يتواجد داخل القسم"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (104)

1 - حسن الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:06
هناك تناقض عجيب، تعتبرون ان التدريس عن بعد ليس خدمة تستوجب الأداء، ولما قامت المؤسسة بتعليقها، اجتمعتم للاحتجاج والتشكي. منطقيا في القطاع الخاص، اي خدمة تستوجب الأداء.
التعليم الخصوصي ليس اجباريا مادام التعليم العمومي متاح وبالمجان. بمعنى من يلجأ إليه ياخد بالاعتبار الامتيازات التي يوفرها في نظره..
التعليم عن بعد فرض على الجميع بسبب الوباء، يعني ظرف قاهر بالنسبة الآباء والموسسة، وتقديم الدروس مرهق للاساتذة والمتعلمين اكثر من الحضوري.
الخلاصة، لا يمكن ان لا تؤدي عن خدمة انت اخترتها ورفض الأداء معناه تعليق الخدمة. ومن الآباء من يشتغل بالتعليم وتقاضى اجره كاملا دون الحضور و لا يريد أداء واجبات المؤسسة. وهذا تناقض كبير فيه جشع و نية لاكل لاموال الناس بالباطل.
شركات الاتصال تقدم خدمات رديئة ورغم ذلك نؤدي ولا نحتج.
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-145
2 - رشيد العوني الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:10
جاء الوقت لإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية
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155
3 - هههههه ادفع الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:11
ادفع، ماذا ?!?!! مقابل ماذا ?!?!?
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131
4 - محمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:11
انا محرضني حتى واحد خلصت لهم شهر مارس الله يجعل شي بركة علما ان المؤسسة لكتقرا فيها بنتي مادروش معهم الدراسة عن بعد
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99
5 - Amin الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:11
رغم الجائحة و عدم ادائها لخدماتها كما يجب،تصر شركات التعليم الخاص على اسنزاف و ابتزاز ارزاق الاسر المغربية
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104
6 - مواطن الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:12
ليت أرباب هذه المدارس يتحدوا ويصدروا مثل هذا البيان (تضامنا مع الأسر المغربية في هذه الجائحة. قرر أرباب المدارس الحرة استخلاص نصف مبلغ الشهور المتبقية من ألسنة الدراسية وتقديم تخفيضات تشجيعية للسنة الدراسية الجديدة) وان شاء الله سيكون حلا وسطا
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53
7 - المغربي الحر جرف تافلالت الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:15
اللهم انا هذا منكر ......انا اب لثلاثة تلاميذ في القطاع التعليمي الخاص ( النصاب ) ويطالبونني بأداء كل الأشهر حتى شهر 6 . ودون شك الدولة هي التي فتحت لهم الابواب لهذا الأمر عندما قال وزير التعليم أن على المؤسسات الخاصة البدء في العمل أدخل مؤسسات التعليم الخاصة في هذا الباب مثلها وباقي المقاولات .لقد أعطوا لها الضوء الأخضر لمتصاص دماء الاسر .فاللهم ان هذا منكر ...
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68
8 - Mohammed الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:16
اولا العلاقة التي تجمعنا بكم محددة بالزمن من والى.
ثانيا اغلبكم لم ينتج موارده الرقمية
ثالتا الاباء استثمرو في شراء اللوحات الالكترونية و التعبئات.
رابعا لاحق لكم في محاسبة من لم تتضرر وضعيته لانكم لدوركم لم تتاترو.
خامسا اذكرو الجهات المحرضة هناك قانون في البلاد أ حمادي.
سادسا قنعو بشوية ولا مول الكرش الكبيرة يبقا بلاش
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78
9 - آن لم تستحيوا فقولوا ماشئتم الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:16
علاش الأسر قاصرين لا يعرفون مصلحتهم وينتظرون جهة ما لتدفع بهم لعد دفع مبالغ لم يستفيدوا من مقابل لها...!؟
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49
10 - رسالة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:17
(الذين لم يتضرروا من جائحة كورونا ليس معقولا أن يمتنعوا عن الأداء)
و لي خدام فقطاع الصحة و الأمن (مثلا أنا و الزوجة ديالي خدامين من نهار بدات الجائحة و جايب مرا شادالي دراري ب 1500 درهم و نمشي نزيد نخلص المدرسة!!؟؟؟) را الحماق هذا
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64
11 - alami الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:18
يجب على الدولة تقنين التعليم الخصوصي وتجويد التعليم العمومي فكل من هب ودب يفتح مدرسة
هدفهم مص جيوب الفقراء نعم أقولها الفقراء فأغلبية تلاميد المدارس الخاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويتقاتلون من أجل توفير لابنائهم تعليم جيد أو نقط للحصول على البكالورية ودلك لتدني مستوى التعليم العمومي
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62
12 - Khalil الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:18
بغيت غير نعرف دبى علاش الأسر متظاهرين أمام مدارس خاصة؟ واش وليتو عبيد عندهم؟ خرجو ولادكم لتعليم لعمومي، قراو معنا في عمومي بزاف دوزو إبتدائي و إعدادي في مدارس خاصة مستواهم دراسي مثلنا أو مكفس علينا جاع
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46
13 - مصطفى بوشنافة تازة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:18
لكل اجير أجر ولكل خدمة مقابل ان كانوا المدارس الخاصه سيدفعو أجرة فترة الحجر الصحي للاساتذة فلا بأس في تعاون الأسر بجزء من التكاليف وإلا فلتتحمل المدارس الخاصه مسؤوليتها فهي مقاولات كسائر المقاولات
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25
14 - العلم الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:18
الاشكال المطروح في هذا البلد السعيد على جميع المستويات ان الكل يريد ان يحلب الكل خاص غير تبان الفلوس يخرجو عينيهم كاءنات على شاكلة مصاصي الدماء المدارس الخاصة شكلا ومضمونا هدفها جمع الاموال إلا من رحم ربي حان الوقت للحزم واعطاء المدرسة العمومية حقها بعصرنتها ورقمنتها لأن هي الحاضر والمستقبل احب من أحب وكره من كره
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37
15 - hossain الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:18
بالله عليكم على أي تمدرس تتحدثون الا تخجلوا من انفسكم أيه.....ا في ظل الجاءحة وتطلبون واجبات التمدرس كاملة مع ان عدد الاساتذة المرسمون لا يتجاوز 40 في المئة بمؤسساتكم في تواطؤ كامل مع الجهات المسؤولة على الاقل اطلبوا نصف الواجب آنذاك سنقول لكم لقد اصبتم ولو ..... لذا اطلب من الآباء أداء 50 في المئة كما فعلت انا وتحية نضالية للجميع
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29
16 - casawi2 الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:19
حشومة ليعندو يخلص ليمعندوش مايخلصش حيت حتى الاساتدة مضرورين حتى هما ماغديش يتخلصوا يلا ما خلصوش الاباء خاص يكون تعاون
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-35
17 - مهتم الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:20
نتمنى أن يتوصل اصحاب المدارس الخاصة و أولياء أمور التلاميذ ال حل وسط يرضي الطرفين
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12
18 - امالو الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:21
يجب على المواطنين ان يضعوا حدا لهؤلاء التجار،مصاصي دماء الشعب،همهمالوحيد هو الربح،جل التلاميذ يستعينون باباءهم وامهاتهم كل مساء لفهم الدروس ، لعبة المدارس الخصوصية ومكرها يعلمه الجميع،تلقين بعض الكلمات باللغات الاجنبية للتغطية على نقائصها في المواد الاساسية،نهب اموال التامين وذلك بعدم التصريح بكل التلاميذ،ضعف الاجور واستغلال الاساتذة،توظيف من هب ودب دون مراعاة التكوين البيداغوجي،النفخ في النقط لارضاء اولياء التلاميذ......
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26
19 - مواطن مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:21
التعليم مسؤوووولية الدولة. مادام الشعب يؤدي الضرائب فعلى الدولة تحمل مسؤوووووليتها وتوفر لابناء هذا الشعب الذين هم رجال ونساء النستقبل تعليم عمومي دو جودة عالية.
المسألة لا تحتاج الى توضيح.
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21
20 - rodeo الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:21
لا يستحقون درهم واحد ! هل أموالنا باطل حتى نعطيها إياكم بالباطل الكل تضرر من كورونا و انتم تريدون تحقيق أرباح من كورونا الا تستحيون
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22
21 - تضامن الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:22
لخدام يخلص منن هما يخلصوا الاساتدة ديالهم،لتنقص ليه خلاص يتنقص ليه قد نسبة ديال خلاص لتنقصات له، لمتيتخلسص خاسوا ميخلسص.
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-13
22 - Chaoui الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:23
جدلا فرضنا أنه يتوجب على الأباء أداء واجب التمدرس كاملا بحجة أن التلاميذ يتلقون دروس عن بعد. فماذا يقول رئيس رابطة التعليم الخاص بخصوص أطفال الروض ؟ هل يتوجب أداء الوجبات ؟ أصل العملية التربوية في سنهم هي الذهاب للمدرسة ومشاركة الاطفال الذين في سنهم الأنشطة الجماعية وإكتساب مهارات تمكنهم من تعلم النطق ووو..
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17
23 - مراقب الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:23
فعلا هناك جهات تحرض ضد التعليم الخصوصي وهي الصندوق النقد الدولي و المنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي والفاو و الإتحاد الافريقي وكذلك فيروس كرونا والرأسمالية والامبريالية كل هذا ضد التعليم الخصوصي. ....... مساكين !?
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13
24 - التمسولتي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:24
اولا الأجر مقابل العمل.
تانيا العمل مقتصر فقط عن بعد
ثالتا ذلك يقتضي حصة مهمة من الانترنت ومن الوقت بالنسبة للامهات او الآباء الذين يدرسون أبناءهم من خلال الواتساب او غيره.
رابعا أين هي الوطنية عند هده المؤسسات.
لكل هذه الأسباب ارى ان المستحقات لاغية خلال مدة الحجر الصحي ولا بأس التضامن على أقصى تقدير في حدود 50٪ لكل طرف لسومة التمدرس.
اما بالنسبة لواجبات النقل او الاطعام فهي لاغية تماما لأنها غير منجزة البتة.
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14
25 - هشام الحرار الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:24
هناك اشخاص اجانب أرباب مدارس حرة وقد أعفوا أولياء التلاميذ من الأداء إذن الأجانب عندهم روح الوطنية والتضامن بينما ابناء جلدتنا ينهشون جيوب الواطنين
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26
26 - Youssef الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:25
خدمات الأنترنيت يرثى لها،ثمنها باهظ وغير معقول، أبنائي لم يتمكنوا من مسايرة الدروس في أحسن وجه. مستواهم اللغوي و المعرفي تراجع بشكل مهول بسبب ضعف بنية الأنترنيت في بلادنا.
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12
27 - ابو مروان الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:25
السلام عليكم. الامر لا يتعلق باسر متضررة و اخرى غير متضررة لماذا تحاول المؤسسات الخصوصية تحوير الموضوع .فهي لم تدرس التلاميذ حتى تطالب بمستحقاتها. صحيح انها تضررت و لكن لاينبغي ان تعوض ضررها بالزام اولياء التلاميذ بالاداء عن خدمات لم تقدمها لابنائها. تضررت مدة ثلاثة اشهر فماذا عن ماراكمته من ارباح خلال الشهور و السنوات الماضية ماذا عن اقساط التأمين الخيالية و غير القانونية التي تستخلص في بداية كل سنة. كفاكم استغباء للمواطنين.
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20
28 - زواقي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:25
المرجو من الوزارة الوصية أن تجد لنا حلا مع المدارس الخاصة... يجب إلزام أرباب المدارس الخاصة خصم نصف واجب التمدرس لشهر أبريل وماي ، نظرا لعدة عوامل منها أن الأباء والأمهات و أولياء التلاميذ، هم من أصبحو يراقبون أبناءهم طيلة الحجر...زيادة على تكلفة التعبئات اليومية قصد الربط بالأنترنيت...وإلغاء واجب شهر يونيو...
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15
29 - مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:26
من اكبر القطاعات الخاصة بالاستيلاء هما انتم ليكن في علم الجميع
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9
30 - Mohsine الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:27
انا ما شفت لا تعليم عن بعد لا والو.
اختي عندها الباك، المؤسسة التعليمية ديالها (الخاصة) قطعات التواصل منذ بداية الحجر. وخلات الأساتذة هما اللي كا يديروا المجهود!
وفي مادة الفيزياء، الاستاد ديال السوايع هو اللي عاون بزاف حينت استاد المدرسة ما عندوش مع وسائل التواصل الاجتماعي والحاسوب عامة دون أية مساعدة تذكر من المؤسسة.
اللهم يلا حسبنا الوعود الكاذبة كمجهود.
هادي ختي وحنا كا نخلصو عليها, فما بالك بأسر ليس لديهم من يعينهم!
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8
31 - عبدول الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:27
الكل متضرر خير الأمور اوسطها، المدارس الحرة عندها هامش ربح مميز طول هذه السنوات أين المشكل إن ضحوا بارباحهم مدة 3 أشهر علما أنهم استفاذوا مدة 6 من تأدية الواجبات الشهرية كاملة مع رسوم التسجيل التي نتحفظ عليها والغير المفهومة وبدون سند قانوني وللتوضيح لنفرض ادينا 50٪من الواجب الشهري فهذا لن يؤثر عن وضعيتعم المالية لا من بعيد ولا من قريب، الله يهديهم َيرزقهم القناعة قولوا معنا آمين.
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16
32 - مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:27
كفاكم نفاقا. ..المدارس الخصوصية كشرت عن انيانبها. ...هدفها أكل لحم آباء التلاميذ. ..أين هي واجبات التأمين؟ أين الأموال التي راكمتموها طيلة السنة؟ كم يبلغ أعلى أجر تقدمونه؟ ؟ لن يرحمكم التاريخ. ...توقفت الدراسة منذ 16 مارس. .ارجوا للناس قيمة نصف شهر. ...باركا من .........
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24
33 - عزيز الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:28
يجب تعميم تخفيض 50 في المائة على جل المؤسسات كما فعلت البعض و 30 في المئة على السنة المقبلة نظرا للركود الذي سيعرفه اقتصاد البلاد وذلك إذا أرادوا ان يساهموا مع الجهود المبذولة من طرف السلطات للإقلاع من جديد
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14
34 - محمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:28
يجب فتح تحقيق نزيه يكشف و يعلن الأرباح الحقيقية للمدارس الخصوصية
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16
35 - زكريا الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:28
الاباء كهرسو في التعليم الخصوصي اللي عطا الكثير للتعليم ...والى فرضو على المدارس الشروط ديالهم يعرفو بلا غيرجعو التعليم الخصوصي سنوات الى الوراء ،الشي اللي غينعاكس على مستوى التلاميذ....المدرسة غتولي عنديها ديون غيبداو ينقصو الانشطة المكلفة وربما حتى البحت عن اساتدة بأجور منخفضة وبالتالي اساتدة دون كفأت و الاستغناء عن بعض المواد كتعلم الانحليزية والمسرح والموسيقى ........يجب على الاباء الحفاض على المكتسبات بدل الحسابات البسيطة و الديقة ....ولا ننسا ان الاباء الدين سيغادرون مدارسهم سيعتبرون من الاباء الهاربين والمشوشين وربما سيجدون صعوبة في اعادة التسجيل .........
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-31
36 - سعد الغالي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:30
القضية ساهلة كان صاحب المؤسسة يجني 30٪ من هامش الربح في التلميد و بما ان المؤسسة مغلقة مند 3اشهر فإن 20٪ من مصاريف الماء والكهرباء. ووووو قد توفرت
ادن الحل هو خصم 50٪ من الواجب الشهري لكل تلميد و سيبقى دائما صاحب المؤسسة رابح
من غير هاد الحل كيبقى التخربيق
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18
37 - طالب الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:30
قي الحقيقة المدارس الخاصة تسعى بشكل أو باخر ألا تتضرر من الأزمة بل تربح ان صح التعبير كيف تطالب بواجبات النقل و الأكل دون استفادة التلاميذ , كيف تطالب بأداء الواجبات وقد صرحث بموضفيها للاستفادة من التعويض , كان الواجب تسهيل الطريق على الأسر لا تهديدها و طردها من المنصات . نتمنى أن يتفهموا الوضع الكل خاسر هذا العام و ليست النهاية.
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21
38 - زهرة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:31
الطنز العكري ،،،هاذ مالين المدارس بحال البرلمانيين طالعين واكلين ،،،،كيف يعقل يصرفون من جيوبهم ،،،إذا كان جميع الاطر لديهم مسجلين CNSS,,,, و يتقاضون أجرهم من هذا الصندوق ،،،و المصيبة الكبرى أن الحكومة خصصت لهم النصيب الأكبر من حلوة صندوق الكرونا يعني الاستفاذة كانت كبيرة جداً فعلا كورونا كانت أرحم منكم ،،،أنتم و الأبناك وجهان لعملة الجشع و الريع
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4
39 - السوسي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:31
مازلت اتذكر تلك الأيام وهي ليست بعيدة في التسعينات . حينما كانت الدراسة في القطاع الخاص حصريا على الكوسلا . حيث كانت هناك مدرسة خاصة وحيدة في مراكش يلتحق بها من لا يقدر الظفر بالباكلوريا العمومية. و كانت عيب و عار......
ولا زلت اادكر سنة 2000 حيث كان فصيل القاعدين يصدح بأعلى صوته انتبهوا يا مغاربة الميثاق الوطني للتربية و التكريم قادم. الدولة ستتخلي تدريجيا عن التعليم العمومي للفائدة الخصوصي.....
مجرد دكريات
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40 - فقدتم الإنسانية الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:31
بعض المدارس الخاصة بأكادير أعفوا الأباء من الإستخلاص ماي و أبريل.
أما من لا ضمير له فهو لا إنسانية له.
لماذا مقاولات الخاصة تدفع الضرائب و المدارس الخاصة لا تدفع الضرائب. مادام بعض أصحاب المدارس يتعاملون مع تلميذ كبضاعة.
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41 - الاداء مقابل الخدمة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:32
لنكن واقعيين ابناؤنا هم المتضرر الاول من جائحة كورونا فمن جهة لم يكملوا دروسهم و من جهة ثانية السيد الوزير اعلنها صراحة ان الدراسة الحضورية انتهت منذ 2020/03/16 و حتى بالنسبة للباكالوريا الامتحان سيكون في حدود الدروس الحضورية و بناء عليه لا يمكنني كاب ل3 اطفال اما هذه الوضعية ان اؤؤدي و لو درهم واحد .
لهذه الاسباب يجب على المدارس الخصوصية اعداد عقود بينها و بين اولياء الامور توضح الحقوق و الواجبات و المبالغ الواجب اداؤها مقابل الخدمات التي يتوجب على المدارس الخصوصية تقديمها و يتعلق الامر بتقديم دروس حضورية و ليس عبر الواتساب كما ان هذه العقود يج ان تسجل لدى ادارة الضرائب للرجوع اليها في حالة نزاع اما القضاء.
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42 - الطامع فالزيادة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:32
إن قرلر الوزارة امتحان التلاميذ فقط في ما تلقوه حضوريا في المدارس، ضرب أهداف المدارس الخصوصية في الصفر، لاعتقادهم ان ترتيب تمرير الدروس عن بعد سيجعلهم يتفوقون على تلاميذ العمومي الذين جلهم لا يستطيع التتبع لقلة الوسائل ولضعف الامكانات المادية والبيداغوجية، وبالتالي سيحصلون على نتائج فضلى تؤهلهم لاسخلاص الاقساط كاملة من أسر التلاميذ.. لكن جرت الرياح بما لم تشتعيه سفنهم، نعم من الافضل إكمال البرامج عن كل مادة، حتى لا يحصل النقص بداية السنة الموالية في مستوى إدراك التلاميذ ولو بإعلان إنجاحهم، وهذا ما استهدفته المدارس الخاصة، لكن المطالبة بدفع الآباء كامل الأشهر فهذا شيء لا يقبل التنفيذ، فالمدارس الخصوصية لم تصرف ما كانت تصرفه أثناء التمدرس الحضوري، فيكفي أستاذا واحدا عن كل مادة لتهييء الدروس وترسل للتلاميذ، مهما كانت نتائج التلقي والاستيعاب غير مضمونة.. لهذا ف50 في المائة من واجبات التمدرس قد تكون حدا أقصى لما يمكن طلبه كأجر، مع الاخذ بالحسبان ظروف كل أسرة على حدة ونتايج التلقي لدى التلاميذ..
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0
43 - محمد العربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:32
شركات التأمين
الأبناك
أمانديس / ليديك ...
المصحات والأطباء
الأسواق الممتازة

الضريبة على الدخل للأفراد والشركات
ضريبة الخدمات الجماعية
الضريبة المهنية
ضريبة القيمة المضافة
مساهمات الضمان الاجتماعي
الخ

كل هذه القطاعات الخصوصية والعمومية وغيرها

لم نسمع أنها قامت بتخفيض ولو %5
فقط قامت إما بمنح تسهيلات أو تأجيل الأداء

ولم نسمع أن أحدًا طالبها بأي تخفيض أو اتهمها بالجشع
أو خونها في وطنيتها أو طلب من ملاكها استخدام أرباحهم السابقة

السؤال المطروح:لمذا ؟ وبأي حق أو منطق يتم تصنيف قطاع التعليم الخصوصي دونا عن الباقي ؟
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-4
44 - خالد خ الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:33
و حشمو على عاراضكم وباراكاو متخلقو الأعذار والخرافات راه الأغلبية مقصحة وكتعاني ماديا بسبب كورونا ونتم همكم غي الفلوس .كا نتسناو الدولة لي غارقة في سباة عميق تتدخل وتنصف أولياء التلاميد
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2
45 - استاد عاطل الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:33
أرباب اتعليم الخاص لميساهمو في صنضوق التضامن كل المؤسساة العامة والخاصة ساهمو حثى القطاع الغير مهيكل الدولة تساعد هدا القطاع من اعفاء ضريبي وامتيازاة اخرى مدا لو ساهمت المدارس الحرة ولو باعفاء اولياء التلاميد من شهر او شهرين ومع العلم ان شهر 6 و 9 مكي قراو والو
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46 - Professeur الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:33
لي خاص الناس تعرفو هو أن أصحاب المدارس الخصوصية دخلو فلوس والربح ديال هاد العام من شهورا لي دازو وعملية التسجيل ...
يعني لي واكل لعمود دابا هو الأستاذ حيت أصلا مكرفصين عليه ومامخلصش هاد المدة وزايد خدام عن بعد بسيف عليه ولا مايكملش معاهم لعام الجاي.
وأصحاب المدارس دايرين راسهم بحال إلا الدرهم ماعندهمش باش ماطمعش فيهم
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47 - مواطنة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:34
وحسبي ألله و نعم الوكيل. واش تعليم عن بعد هو تعليم ف الواط ساب تقوا الله فابناء الغد واش اعباد الله شرح مواد الرياضيات الفيزياء علوم الحياة والأرض كاينين اوديو .وراه الوالدين لكيقريو ماشي استاد
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48 - متتبع الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:34
العملية التعلمية كانت تتم كءن التلميذ يتواجد داخل القسم !
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49 - كبش الفداء الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:34
جهات : الشماعة السحرية التي تعلق عليها جميع المشاكل ، و جميع الكوارث ،ابتداءا ممن خرجوا لكي يطالبوا ببناء مستشفى وسجنوا عشرون عاما بسبب جهات
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-3
50 - انا الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:35
للتصحيح هناك شهر ابريل وشهر ماي فقط اما يونيو فهو خالص منذ بداية السنة
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51 - بن عبدالقادر المصطفى الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:35
اقول لك السي عمور أن جميع الفئات تضررت من الجاءحة ويجب أن تعلم بأن جميع الشعب تضرر من الجاءحة وبالأخص دوي الدخل القار اما بالنسبة إلى المدارس الخاصة فإن لها دخل قار تاخده من التلاميذ ويتعلق الأمر بالتأمين والذي يصل المبلغ الإجمالي إلى بعض المدارس إلى 100 مليون سنتيم في السنة وأن شركات التأمين لن يحصلوا ربما حتى على 10% من هذا المبلغ...... وللحديث بقية.
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52 - محمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:35
هل تقدمت المدرسة بطلب تشرح فيه الضروف والحثيات التي يتم فيها الدراسة في الحجر الصحي ،وهل وافق الاباء على هذا الاجراء؟اذن التلاميذ لم يدرسوا في الماسسة اذن لن يكون هناك اي اداء ولا تطلبوا واجبا عن عمل لم تقوموا به.
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53 - الكل تضرر الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:36
الكل تضرر من هذه الجائحة فبالنسبة لموظفي الدولة فرض عليهم الاقتطاع من رواتبهم علاوة على وجود نسبة مهمة من هؤلاء وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليم قسط من رواتبهم لاخوانهم واخواتهم الذين يشتغلون في القطاع الخاص أو حرفيين توقفوا عن العمل نحن لانطالب بالمستحيل بقدر ما نطالب على الاقل بتخفيض الاقساط الشهرية كما فعلت بعض المؤسسات
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54 - يوسف الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:36
يجب ان نكون صرحاء حنا كانموتو على فابور.
كيفاش واحد الموظف كلس كثر من شهرين بالمناضة ديالو ومابغاش يخلص.....
راه في النهاية للي كتقري وللى للي كيقري ولادك هما الضحية.
انا لا اريد اريد ان تجوع أستاذة ابنتي
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-3
55 - الصقرديوس الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:37
انا ماكنقري فالتعليم الخصوصي ما عندي ولد كيقرا فالتعليم الخصوصي لكن سمعت بعض الرسائل الصوتية التي تعكس حجم الفهم لدى الناس. فئة قليلة تفهم الأمر وتريد أن تتصرف طبقا للقانون او لحل موضوعي، وفئة واسعة تخبط خبط عشواء. بعضهم يقول أنه يجب أن يتوقف التدريس عن بعد مطالبا المدرسة بالتصرف، في حين أن التدريس عن بعد قررته الوزراة وليست المؤسسة. بعضهم كال الشتائم للاساتذة والأستاذت وقال أن مستواهم ضعيف جدا. يعني لكا كانوا يدرسون أبناءهم في القسم كان المستوى جديا، وهذ الخطة واضحة: يعني خلط الأوراق واستعمال كل الأسلحة لكي لا يؤدوا واجباتهم، حتى لو كان على حساب سمعة الأساتذة. من بين ما تمت ملاحظته أن أولياء الأمور الذين قرروا مقاطعة التعلم عن بعد لكي لا يؤدوا الواجبات، أبناؤهم يدخلون خلسة إلى الحصص ولا يتفاعلون، بل فقط يستمعون. يعني يسرقون الملعومات. المهم القضية تتعلق بالمال، والمال اختبار للإنسان ولفهمه ولأخلاقه ولإنسانيته. بعض الناس لكيلا يؤدوا المصاريف أخلوا باحترام الأساتذة الذين يدرسون أبناءهم وفشلوا في كيف يتفاوضون. أما أصحاب المدارس فليس معقولا أن يتوصلوا بواجبات النقل والتغدية.
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-4
56 - محمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:38
عملية التعليم عن بعد كانت فاشلة بكل المقاييس لأن المدارس الخاصة لا تتوفر على الامكانيات البشرية و المادية لإنجاح هاته العملية. كان على المدارس الخاصة الإستثمار في ميدان التعليم عن بعد قبل سنوات عوض التفرغ للاستثمار في العقار و السياحة ووو . بغض النظر عن تضرر أولياء التلاميذ من الجائحة او عدم تضررهم، لا يمكن الأداء عن خدمة ركيكة و تعليم مشوه عبر واتساب و غيره. المدرسة مقاولة كباقي المقاولات و يجب أن تتعامل بمنطق الربح و الخسارة. ما دام المنتوج دون المستوى، يجب إلغاء أو على الأقل التخفيض بنسبة 90 % من الثمن و 10 % المتبقية كافية لدفع جميع تكاليف المدرسة. يجب على الدولة إعادة حساباتها مع المدارس الاستغلالية...2500 dh تأمين!
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57 - كاظم الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:40
لمادا على ارباب الموءسسات ان ن يربحو من دون عمل . نعم على الأساتذة ان يتقاضو اجورهم وكل الفءات العاملة ولكن الربح لا يجب ان يتحقق 100في 100 بل لا يجب ان يتحقق غلى الإطلاق فالشهور الفائتة تكفي وعلى أولياء وآباء التلاميذ اتفاق مع ارباب الموءسسات سواء بالنصف او اقل للدين تضرروا من هاد الحجر الصحي وعموما على الوزارة ان تحسم في هاد الشأن ولله الموفق
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58 - Ahmed ben lebsir الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:40
فعلا لايمكن الاداء لان في ازمات الكوارت لاتؤدى هده اكرثة على الكل ليس فقط على المدارس الخاصة بل على كل الوطن والعالم الكل تحمل مشكلها لابد من المدارس الخاصة ان تتحمل كدالك كما تحملت العديد من القطعات وكدالك المواطنين لابد من وزارة التعليم ان تعرف هنا المدارس التي تساعد الوطن من اصحاب النفع الخاص فقط
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59 - صاحب تعليق الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:41
في نظري نقسموا الضرر نخلصوا النص او الله يجعل اابركة....اش قلتوا
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60 - كلمة حق الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:41
لماذا لا تريدون الاعتراف بان التعليم عن بعد لا يعوض التعليم الحضوري "الذين لم يتضرروا من جائحة كورونا ليس معقولا أن يمتنعوا عن الأداء". الذين لم يتضررو يطالبون بالتخفيض لانه من غير المعقول والمنطق تادية واجب خدمة لم تؤدى كاملة كما هو متفق عليه في اول العام الدراسي كفى من الضحك على الدقون.
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61 - عابر الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:42
في أول مستوى ابتدائي عدد ساعات التدريس الحضورية 30 ساعة اسبوعية تقريبا. هذا العدد أصبح في التدريس عن بعد 6 ساعات فقط في الأسبوع !
تقلصت ساعات التدريس من 30 الى 6 و نطلب من التلميذ ووليه أن يؤدي التكلفة الكاملة ؟
من يقبل هذا المنطق ؟
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62 - عبد اللطيف الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:42
اللي حط راسو فالنخالة ينقبو الدجاج، اش داكوم للتعليم الخصوصي؟ خلصوا ولا هزو ولادكم
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63 - had Kourt الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:42
السلام عليكم و رحمت الله تعالى و بركاته. المشكل هو انا اغلب الموضفين و الأساتذة مقتنعين بجودة التعليم الخصوصي و يدرسون أبنائهم بالقطاع الخاص و ابعد من ذلك تجد استاذ يدرس مستوى و هو نفس مستوى ابنه و بإمكانه ان يدرسه هو و رغم ذلك يسجله بالقطاع الخاص لانه مقتنع تماما بجودته و في الأخير يمتنع عن الأداء رغم انه لم يتضرر من الجائحة يمتنع بدريعة انه هو من يدرس ابه على اعتبار ان استاذ التعليم الخصوصي (مياوم) استاذ التعليم الخصوصي يمشي ياكل الحجر كان يقرى ليا ولدي دبا يمشي يموت لا حول و لا قوة إلا بالله العضيم
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64 - نحن حضارة طارق بن زياد الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:43
إذا أردتم عدم الاداء فلا تدخلوا اولادكم للمدارس الخاصة و ادخلوا اولادكم المدارس الحكومية العمومية....بدون اطالة ولا زيادة و لا نقصان....من سيؤدي أثمنة الاساتذة... العاملين ...السائقين ...المربيين....الاداريين و الاطر....الضرائب...الدراسة مستمرة عن بعد وعليكم الالتزام او ادخال ابنائكم التعليم العمومي الذي تعلمنا على يده سنوات التمانينيات و التسعينيات و نفتخر بالمدرسة العمومية التي تخرج منها كبار المفكرين و الادباء و المهندسين
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-4
65 - حميد الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:43
يرفضون تأدية واجب تمدرس. وأخويا هانتا قلتيها يكون هناك واجب إن تمدرس أبنائنا. وهذا ليس لسان حالنا أبنائنا لم يتمدرسوا فماذا تأدية المبلغ. أنا بخصوص النفقات فالكل متضرر علاش زعما نتوما لا طالعين واكلين نازلين واكلين. مصاصي دماء
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66 - Hassan الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:43
المشكل أيها السيد المحترم ليس التضرر من جائحة كورونا من عدمه بل المشكل يكمن في طريقة تلقي الدروس.فمثلا أنا تربطني عقدة مع المؤسسة على أن أن يدرس ابني في حجرة درس وفق جدول زماني والآن لما صار ابني يتلقى الدروس عبر تطبيق الواتساب وقلت ساعات الدروس فالأمر اختلف.
لو في أول السنة الدراسية اقترحوا علينا دروس عبر الواتساب مقابل نفس المبلغ المادي لما قبل الآباء.
Un peu de bon sens svp.
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67 - الانتهازيون الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:43
الحقد و البغض أعمى الناس -
في هذا الزمان لولا المدارس الخصوصية لضاع العلم في المغرب -
كل من نجح في عمله فهو خائن بالنسبة للفاشلين --
يجب أن يعرف الناس لولا الناجحين في عملهم لما وجدتم مكانا تشتغلون فيه --
حقدكم على الناجحين هو الذي زاد من البطالة
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-4
68 - hafid الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:44
أول شيء يجب على وزارة التعليم أن تراجع الأثمنة الخيالية في معظم المؤسسات الخصوصية و التأمينات الباهظة التي يستخلصونها من أولياء التلاميذ حيث أغلبهم لا يتجاوزون 20 درهم للطفل كتأمين و يطلبون 1000 درهم ويزيد ،وحان الوقت لإعادة التعليم العمومي لمساره الحقيقي ،الناس أصبحوا يتباهون بالتعليم الخصوصي مع أن الأساتذة هم نفسهم في معظم الحالات.
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69 - تامر الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:44
لا اسيدي ! لا يحرظنا أحد . من لا يريد التأدية، يفعل ذلك عن كامل اقتناع. اقتناع منه أن بعض المؤسسات لم تقم بشيء يذكر و لم يكلفها الطفل شيءً بما أنه بقى في البيت. من هنا يسوجب على المدارس إلغاء واجبات الآداء أو على الأقل التخفيض بنسبة كبيرة. لقد أظهرت بعض المدارس الخصوصية في ظل هذه الأزمة جشعاً كبيراً، فقد ظلت لسنوات تكتنز أرباحاً خيالية ومع أول أزمة تمر بها حاول البعض الإستفادة من تعويضات الدولة مع الإستمرار في تحصيل الآداء.
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70 - مواطن الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:44
أولًا المدرسة الخاصة هي مشروع إستثماري تجاري محض ، تتعهد بتقديم دروس معينة حضوريا و بنمط بيداغوجي داخل المدرسة ، داخل فترة زمنية معينة . و بما أن جاءحة كورونا أوقفت العالم ، و أوقفت معه العملية التعليمية المتفقة عليها ، فإن هدا المشروع الإستثماري لم يتفوق 100/100
من تقديم الخدمة المتفق عليها . لم ندفع أموالنا لكم بدون مقابل ، الحل هو الذهاب إلى المحكمة التجارية للفصل .
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3
71 - Khalid الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:45
" العملية التعليمية كانت تتم كما لو كان التلميذ يتواجد داخل القسم"
هذا كلام لا يستند على دراسة .المفروض تاكيد هذا الكلام من خبراء اجرو دراسة و بحث حول الموضوع
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72 - سيف الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:45
المدارس متضررة والأسر متضررة حتى وان لم يفقد أولياء الأمور عملهم فاغلب الأسر لم تستطع مواكبة التعليم عن بعد لأسباب متعددة اذن فالخاسر هنا الأسر والمؤسسات لذا يجب إيجاد حل وسط لاداء الواجبات فلا يعقل ان تؤدي الأسر كل المستحقات في حين انها لم تتلق بالمقابل ما كانت تنتظر من هذه المدارس
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73 - عزيز الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:48
بغص النظر عن الجدل حول الجدوى من التعليم الخاص وجودته ومردوديته ووووو،فالأسر التي هي في وضع مادي مريح ملزمة بأداء واجب تمدرس أبنائها كاملا خاصة إذا كان أبناؤها استفادوا من التعليم عن بعد، كما على المؤسسات عند الاقتضاء استدراك نقص التعلمات لدى التلاميذ وذلك بتنظيم حصص للدعم عندما تتيح الظروف الصحية ذلك.أما الأسر المتضررة من الجائحة فهي أيضا مطالبة بالأداء،إلا أنه على المؤسسات أن تتفهم وضعهم وتعفيهم من الأداء كليا أو جزئيا حسب الحالات.
وهذا الأمر يتطلب شيئا من المرونة والتفاهم وشيئا من العفة والتضامن والاتعاظ بهذه البلوى أي الجائحة والتي لولا الألطاف الإلاهية لأتت على الأخصر واليابس والتعليم الخصوصي والعمومي وووووو.فحمدا على لطف الله
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-1
74 - MUSTAFA الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:48
على ما يبدو ان اصحاب تلك الشركات المدرسية لم يفهموا ان سبب عزوف الاباء ليس للمشاكل المادية فحسب بل لان الخدمة المقدمة لا تستحق الا اقل من نصف السعر الذي يكون في حالة التعليم الحضوري واننا نطالب الدولة ان ان تنقد الاباء من براثن هذه الكاءنات المفترسة
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75 - المدرسة الخصوصية الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:48
كل المدارس الخصوصية تعاونت مع المتضررين و لكن الكل اراد أن يستغل الفرصة و لم يفكروا في المدارس و اساثذتها و عمالها -
أين هي المواطنة؟؟؟
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76 - Mohamed الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:49
الجشع أعمى المؤسسات التعليمية الخاصة تريد الأداء عن شيء لم تعمله مردود التعليم عن بعد كان هزيلا إن لم نقل معدوم أحيانا
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77 - إلى حسن الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:49
أنتم من تريدون أكل أموال الناس بالباطل، قلت أن هذا ظرف قاهر فهل هذا الظرف على الآباء فقط ؟ لم و لن نرى في مثل انتهازيتكم و جشعكم بل و تدليسكم حين تستخدمون الدين للتدليس على الناس هذا الكلام إن كنت صاحب مدرسة أما إن كنت أستاذ أو من الأطر الإدارية فأنت (لحاس الكابة). ندمنا أشد الندم لوضع أبنائنا في المؤسسات الخصوصية المافيوية.
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78 - أيها المحرضون الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:51
المدارس الخصوصية مصاصين الدماء ---
اذا اجتمعت المدارس الخصوصية
و رفعت الثمن على الأقل 2000 درهم للشهر
ستكون كارثة على الذين يسبون و يلعنون المدارس الخصوصية --
عوض ان تشكروا هذه المدارس على ما يقدمونه لأبناءكم نزلتم عليهم بالسبان --
اذهبوا إلى المدارس العمومية
علاش كاتعلقو فين تفلقو و كاتبكاو --
هل اجبرتكم المدرسة الخصوصية على تسجيل أبنائكم؟؟؟
فالمدارس العمومية مفتوحة لأي شخص الحمد لله --
اتركوا المدارس الخصوصية للميسورين --
فالمدرسة الخصوصية لم يساهم أحد منكم و لا الدولة في بنائها و تسييرها --
و إذا افلست لن تنفعوها انتم و لا الدولة في شيء
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-4
79 - إعادة السنة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:52
يجب إعادة الستة لأن الآباء يقولون إن التعليم عن بعد ليس كالتعليم الحضوري لكي يهربوا من الأداء
نعم هم على حق فالتلميذ يجب أن يعيد السنة لأن الأستاذ سيلقا صعوبة مع التلميذ السنة المقبلة و سيعطي الكثير من جهده و صبره للوصول الى نتيجة جيدة ---
و لهذا فالسنة المقبلة يجب على الآباء إن يؤدوا ضعف الثمن
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-1
80 - ahmed الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:53
C est l occasion de supprimer les notes de contrôle continues dans la moyenne du bac
C est cette note tres gonflée qui attirent les famille dans le prive c est injuste et non equitable
Heureusement l accès aux écoles d ingénieurs et médecine. Ne tiendrai pas compte de ces notes de cc
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81 - قندوح الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:53
تحية لصاحب التعليق رقم 1
للاسف المغربي وثقافته كيقلب على الهواء...اسبدي الدخول ديالك ممتضررش خلص الواجب اللي عليك..باش المدرسة تخلص واجبات الاساتذة والأطر.. التعليم عن بعد قرار مفرضاتوش المدارس وإنما قرار سيادي والكلام عن الجودة دياله وجهوا للوزارة...هل يعقل انك تطالب بعدم الاداء وزادك بنهاية السنة بغيتي ينجح..اءن الأولى يكرر السنة حتى يكون التعليم حضوري..باركة من الانتهازية واستغلال انصاف الفرص وعقلية البيليكي..واللي كيخدم على الانتقال التعليم العمومي مزيان بيه العمومي اقسم ديال50فرد وانتظر النتيجة هادي الساعة غاتمشي تتجري تقريه فالخاص
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-1
82 - Nacer lyazidi الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:54
المرحلة حاسمة المدارس الخاصة بتعنتها ورفضها لمطالب اولياء التلاميذ تدق المسمار الأخير في نعشها الى مزبلة التاريخ ايها المارقون
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83 - مواطن مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:56
قال عمور إن هذه الأخيرة بذلت كل ما في وسعها لتجويد التعليم عن بعد، ذاهبا إلى القول: "لقد طوّرنا أساليب الدروس والتواصل مع التلاميذ، إلى درجة أن العملية التعلمية كانت تتم كأنّ التلميذ يتواجد داخل القسم"،.
الله انعل لما يحشم.
واش الدراسة عن بعد بالواتساب طريقة لتدريس التلاميذ+ تخفيض عدد ساعات الدراسة الي ادنى + نقص في المواد + عدم إشراك الأساتذة للتلاميد في فهم
الدروس + ........
اما فيما يخص جمعيات أولياء التلاميذ التي ينص عليها القانون فهي ممنوعة في المدارس الخاصة،
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1
84 - karim الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:57
في نضري من الأحسن نقل التلاميد من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي ونصلح المدرسة العمومية بتخصيص الدعم و رد الاعتبار لها لننتهي من هدا الجدال بصفة نهائية. لأن الخوصصة تزيد من الطبقية و توسيع الهوية و تولد صراعات اجتماعية ونفسية لا تنتهي.
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85 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي المعدرة من جميع الموضافين هاد الأزمة باالنسبة للناس الغير متدررة الواجب عليهم الأداء ملي كنݣولو الغير المتدررة مشي غير الموضفين البقالة و الݣزار الخدارة العطارة التنظيف البياضة ،،،، خصهوم إجباري يخلصوا بس يعونوا الموءسسة بس الموءسسة دعون المتدرر ونحاول الموشكيل
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86 - المدارس العمومية الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:58
صراحة شكرا كثيرا للمدارس الخصوصية.
و لا يهمكم كلام الحاقدين اعطيتم الكثير لبلدنا الحبيب
لولاكم لما ارسلت اولادي إلى المدرسة.
المدرسة العمومية زمان عندما كان فيها اساثذة مغاربة و أجانب في المستوى و كان التلاميذ يتحلون بأخلاق عالية أعطت المدرسة الكثير من العقول النيرة.
و لكن المدرسة العمومبة اليوم لما أصبح الكثير من التلاميذ يتحلون بأخلاق كارثية حيت أصبح بعض التلاميذ يأخذون معهم السكاكين و الزيزوار و يضربون الأساتذة
و يهددون الأساثذة يوم الإمتحان--- انتهت المدرسة العمومية إلا بعض التلاميذ الذين يضحون و يتقاتلون لإتمام دراستهم رغم الصعوبات.
أصبح من الصعب و خصوصا البنات أن يدرسوا في هذه المدارس مع تلاميذ ليس لهم ضمير.
لا فراق عن المدارس الخصوصية مرة
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87 - امين الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:58
يجب تحديد ثمن الدرس البعدي الذي لايمكن أن نقارنه بدرس حضوري..ويجب على أرباب هذه المدارس استحضار الجانب التربوي..فالحقيقة هي أن التلاميذ لم بستفيدوا من هذه الدروس لاعتبارات جمة، أهمها أنها سقطت بطريقة عشوائية.اضافة الى كونها ينقصها الجانب اللوجيستكي..ثم الاساتذة غير مكونين في هذا المجال..وغير ذالك من المثبطات التي لايمكن حصرها ..
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88 - خولة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:59
القضية تجارية بحته خذ وهات ببساطة لا يمكن ان تدفع ثمن سلعة لم تأخذها او خدمة لم تقدم لك ببساطة أكثر وردا على أنهم دفعوا اجرة الاساتذة فعلى صاحب المتجر الذي أغلق محله وليكن الحلاق مثلا أن يطالب زبنائه بدفع ثمن التحفيفة او التحليقة لانه دفع ايجار المحل رغم أنه لم يحلق لهم ما هذا المنطق هذه سرقة كان عليهم أن يؤمنوا لدى شركات التأمين على مثل هذه الظروف كالتأمين على البطالة وللعلم فان البعض من المدارس الخاصة أضافوا حتى ثمن وجبة الاطعام والبعض الاخر النقل ,, أليست هذه سرقة على الدولة أن تعيد النظر في دفتر الاعباء وان تشدد على أن الدفع يكون فقط في الايام التي تقدم فيها دروس للتلميذ
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89 - ملاحظ الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:01
السلام عليكم
الكل متضرر ويجب على المدارس الخاصة ان تضحي بنصف المبلغ والغاء رسوم التسجيل للموسم المقبل،من ناحية أخرى الاباء ملزمون بدفع نصف المبلغ بالنسبة الغير المتضررين وإجبارية التسجيل للموسم المقبل وهذا مبلغ كاف جدا لتغطية المصاريف.أما الآباء المتضررين فمن وجهة نظري يجب ان تتفاوض معهم المؤسسة كل على حسب وضعيته
أظن أنه بهذا الحل سيكون الكل رابح وسنتجنب الدخول في صراعات الكل في غنى عنها والخاسر الكبير فيها هو التلميذ.
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90 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:04
التعليم الخصوصي ابان عن نواقض اثناء ظريفة الجاءحة بل الحفاظ على هامش الربح كان سبب في المحاولات المحتشمة الإبقاء على البرنامج التلقينية عن بعد .
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91 - Me again الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:05
يجب على آباء أولياء تلاميذ المدارس الخاصة ان يطالبوا بإرجاع أموالهم التي سددوها لها من شهر ستنير الى مارس. كما يجب على آباء و أولياء تلاميذ المدارس العمومية ان يطالبوا الدولة بتعويضات عن عدم تعليم و تربية و تدريس ابنائهم و غيابهم في المدارس، تعويضات عن الشهور التي لم يحضروا فيها بالمدارس العمومية لان الآباء و الأمهات و الأخوات تكلفوا بالعناية بهم في جميع أوقات غيابهم و حضورهم بالبيت، مما يتطلب وقت و جهود و و مجهودات و معاناة كثيرة مفاجئة لهم و غير قادرين على صداعهوم و مشاكلهم على مدار الساعة و غير متعودين على هذه الحالة، لكي يوفروا لابنائهم و مجتمعهم ابناء مربين تربية جيدة وطن بفضل التعويضات التي ستساعدهم على ذلك... هكذا يجب ان يفكر جل المغاربة! و جيدة هذه و زوينة، و معقولة و فيها حق و عدل لا يذكر بتاتا، ام لا؟
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92 - ولد البلاد الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:06
أصلا لوبي التعليم الخاص يمارس تعسفات كثيرة على أولياء التلاميذ :
-الزيادة في أسعار التمدرس كل سنة
تغيير المقررات كل سنة !
-تغيير المقررات بعد شرائها!
-تغيير الكتب الدراسية والقصص المصابة وسط السنة!
-المبالغة في ثمن التسجيل و التأمين!
-طرد التلاميذ المتوسطي المستوى إن وصلو للأقسام التي فيها الامتحانات الإشهادية رغم تمدرسهم بهذه المدارس منذ التمهيدي!
على الجهات الوصية على التعليم والمالية مايلي:
-مراقبة المقررات والقصص المصاحبة وجعلها تناسب ثقافة البلاد وتناسب دخل أولياء التلاميذ
-افتحاص مالية هذا القطاع الموغل في التهرب الضريبي
-الاشراف على اختيار أطر التدريس وكفائتها
-إرسال مفتشي التعليم لمراقبة جودة الدروس المقدمة فيه
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93 - فاطمةالزهراء الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:07
على الوالدين الوعي بان المتضرر في هذه الصراعات الابناء لان مستقبلهم واجب على ذمة الاباء امام الله فان كان الوباء هو السبب في الدراسة عن بعد فهذه الاطر التي تسهر على تقديم الدروس عن بعد لها مستحقاة وعليها تبعيات فكل من ادى ما عليه سيبرء ذمته وكل من تماطل ستبقى ثقلا الى ان يلقى ربه اذن الحوار والتفاهم مع المؤسسات واجب على كل اسرة ولاتكونوا كالاطفال المستهترين
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94 - أستاذ بالمدرسة العمومية الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:08
إذا أردنا إصلاح التعليم فيجب فصل المصالح فالمدير الإقليمي الذي يدرس أبناءه مجانا بالمدرسة الخصوصية ومدير المدرسة العمومية ومدير الأكاديمية فإنهم يجاملون أرباب المدارس الخاصة وذلك إما بمساعدتها أو التغاضي عنها لذا فأخلاقيا يجب على هؤﻻء المسؤولين الثلاثة أن يدرسوا أبناءهم في المدرسة العمومية إجبارا وسترون مصير المدرسة الخصوصية وجودتها المزعومة
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95 - مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:09
أنا أب لبنتين يدرسان في التعليم ينبغي علينا كآباء أن نؤدي ماعلينا تجاه هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية لأن هذا الأداء فيه رزق المعلم والمعلمة
والمدير وما إلى ذالك ماذا ننتظر ؟؟؟ننتظر من صاحب المؤسسة أن بطرد الأستاذة ويشردون بسببنا فهذا عيب وعار في بداية السنة عندما تذهب إلى مؤسسة خاصة فأنت دخلت معهم في السنة كاملة بما أن التلاميذ نجحوا ينبغي علينا أن نجلس معهم من أجل مايستحقون
في الأمس القريب كانت المؤسسة حضن أبناءنا ومنتزههم وبيتهم الثاني بعد بيت ابيهم عندما حلت بنا هذه الجائحة أصبح الكل يتبرأ من الكل أصبحنا نتكلم عن المؤسسات كأعداء بالنسبة إلينا لا لا جزاكم الله خيرا كل واحد منكم ينبغي أن يذهب إلى مؤسسة ابنه أو ابنته
ويتفاهم معهم ويتسامح معهم هكذا ينبغي أن نكون
وفقكم الله جميعا
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96 - ماريا الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:10
يجب على جميع الأسر ان ترجع للتعليم العمومي .والابتعاد عن التعليم الخصوصي لان هدفهم النهب .الا ترون ايها الآباء والأمهات بان من أحرز على النقط الأولى في البكالوريا هم من المدارس العمومية.
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97 - مجمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:11
عندي طفلان يتابعان تعليمهما بمدارس خاصة بمدينة تمارة الاول بالمدارس العلمية والثاني بالمؤسسة المعرفة والتنوير .اجري الشهر 4000درهم واجب المدارس 2500درهم اسكن بحي. شعبي سميه ان شئت نقطة سوداء.زوجتي تعمل بالقطاع الحر هي اليوم شبه متوقفة ومن مبدأ لاضررولاضرار فانني مستعد ان تأدية %50 من الواجب الشهري شريطة ان تؤدي المؤسسة العاملين لديها نسبة والا انني سااطالب بشهادة المغادرة واتمنى ان لااجد اية عرقلة.
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98 - إلى 1 الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:11
إلى 1
* الله في عون جميع من له صلة بالموضوع ودون إستثناء .
* حسب رأيي ، يجب أن يكون الأجر على قد الخدمة .
* و بالنسبة لذوي الإمكانيات وميسوري الحال ، نقول لهم : من تطوع
خيراً فهو خير له . و الله لا يضيع أجر المحسنين .
* المدارس و طواقمها و تلاميذها هم أبناؤنا و أحفادنا ، كلهم لهم تبعات
و إلتزامات ، و قد لا يكون لهم مورد عيش آخر ،.... و لكن الله غالب .
* كورونا هي الآفة الوحيدة التي أضرت بالتعليم الحرفي تاريخه خلال
مدة 3 أشهر على الأكثر ، إذن لماذا لا يضحي أرباب القطاع الذين
حياتهم كانت كلها زاهية و مداخيلهم في إرتفاع . إن إعتبرناها خسارة ،
فخسارة 3 أشهر ، لا تساوي شيئاً أمام قرن من الأرباح.
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99 - طنجرة التعليم الخصوصي الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:13
هذه المرة "في الطناجير روائح الحريق":
كيف يقبل الانسان في المنطق أن يعيد تسجيل أبنائه في التعليم الخصوصي والالتزام بالأداء في المستقبل قبل أداء الالتزام في الماضي ؟
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100 - عبد الله الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:14
ي مدينة تمارة مدارس أم الغيث أجبر مالكها الأساتذة على تحضير جميع الدروس على شكل pdf ثم تسريحهم منتصف شهر أبريل المنصرم دون تعويض ولا تأمين cnss و يطالب الأسر بالأداء بحجة أنهم يتوصلون بالدروس pdf اللتي تحتاج الشرح ويصعب ذلك على الأولياء التلاميذ في غياب تام لمفهوم التعليم عن بعد
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101 - مغربية الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:15
...هناك ارباب مدارس من كثرة تكبرهم لايتحاورون مع الاباء!!كيف يعقل ان يطالبوننا بتادية الواجب ااشهري كاملا؟؟وهل يتساوى التدريس اامباشر داخل القسم مع البيت؟؟نثف حصة تعليم عن بعد تقضيها الاستاذة في(ديزاكتفي الصوت)...اين هو الغاء واجبات ال حلات المدرسية اين هو النشاط العلمي والتربية التسلامية والفنية واين هي دروس المعلوميات والانجايزية!!!
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102 - Mri الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:20
التعليم العمومي اصبح حلم فقط. التعليم العمومي هدم وانتهى الامر والبناء صعب جدا وتكلفته غالية جدا فبعد هذه الجائحة سوف تثقل الدولة بالديون والبطالة. والسال هنا من اين ستأتي الدولة بالموارد لبناء التعليم والصحة. زيادة على تفاقم مشكل الصحراء. اما فيما يخص العلاقة بين المدرسة الخصوصية والاباء فهذا مشكل خلقته الدولة كان على وزارة التعليم ايقاف السنة الدراسية وقفل المدارس. الحال الان ان الاباء محتاجون للمدرسة حتى تدخل نقط أبنائهم او اخذ الانتقال. سوف يكبر المشكل وعلى وزارة التعليم التدخل من اجل فرض حل الوسط
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103 - MAGHREBI NAFSS الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:20
الجوع لكحل السلامة!قنعو شوية ،واش نخلصوكم على 3دقائق في اليوم بتمرين عبر الواتساب؟ندمت حتى خلصت أبريل و ماي ،و لكن شهر يونيو ما تشموهش
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104 - marocaine الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:26
الامر لا يتعلق باسر متضررة و اخرى غير متضررة لماذا تحاول المؤسسات الخصوصية تحوير الموضوع .فهي لم تدرس التلاميذ حتى تطالب بمستحقاتها. صحيح انها تضررت و لكن لاينبغي ان تعوض ضررها بالزام اولياء التلاميذ بالاداء عن خدمات لم تقدمها لابنائها. تضررت مدة ثلاثة اشهر فماذا عن ماراكمته من ارباح خلال الشهور و السنوات الماضية ماذا عن اقساط التأمين الخيالية و غير القانونية التي تستخلص في بداية كل سنة. كفاكم استغباء للمواطنين.
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