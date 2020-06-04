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الرئيسية | مجتمع | تسجيل المغرب أعلى معدلات شفاء يُفند مزاعم "الصحة العالمية"

تسجيل المغرب أعلى معدلات شفاء يُفند مزاعم "الصحة العالمية"

تسجيل المغرب أعلى معدلات شفاء يُفند مزاعم "الصحة العالمية"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 04 يونيو 2020 - 23:00

بات المغرب في الأيام الماضية يُسجل أعلى معدلات الشفاء في العالم من مرض "كوفيد-19" بشكل غير مسبوق، بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى مساهمة بروتوكول العلاج المعتمد على كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين في ذلك، في وقت يشهد فيه العالم نقاشاً واسعاً حول فعالية هذا الدواء.

ويبدو أن قرار المغرب، منذ البداية، الاعتماد على هذا البروتوكول في علاج مرضى "كوفيد-19" كان صائباً رغم مواقف منظمة الصحة العالمية المتذبذبة بشأنه، خصوصا بعد دعوتها إلى تعليق استعماله ثم استئناف التجارب السريرية بعد تعليقها.

وجاء تراجع منظمة الصحة العالمية عن موقفها المثير للجدل بعدما نأت مجلة "ذي لانسيت" الطبية العريقة بنفسها عن دراسة نشرتها عن الهيدروكسي كلوروكين ومرض "كوفيد-19"، وتعرضت لانتقادات واسعة بشأنها.

وبات موقف منظمة الصحة العالمية بشأن البروتوكول العلاجي محط انتقادات واسعة، خصوصا بعدما كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المنظمة وحكومات وطنية عدة غيرت سياساتها وطرق تعاملها مع مرض "كوفيد-19" استناداً إلى بيانات معيبة من شركة عالمية متخصصة في تحليل البيانات، وهو الأمر الذي وضع مصداقية بعض الدراسات الطبية التي نشرت في مجلات علمية مرموقة على المحك.

ورفض المغرب توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تعليق استعمال بروتوكول الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، ولمح وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى أن هذه الدعوات تتحكم فيها لوبيات شركات الدواء العالمية، مشيرا إلى ثمن العلبة الواحدة من هذا الدواء البالغ فقط "12 درهما، والفاهم يفهم".

ووصلت نسبة الشفاء في المغرب إلى 90 في المائة، علما أن معدل التعافي العالمي هو 48.3 في المائة، وعلى المستوى الإفريقي يصل إلى 43.9 في المائة.

وأكدت الدكتورة نجاة حافيظي، رئيسة قسم الإنعاش بوحدة "كوفيد-19" بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية لدى المرضى جراء استخدام البروتوكول العلاجي، مشيرة إلى أن حصيلة التعافي المرتفعة تعود إلى حزمة من الإجراءات كان المغرب من بين الدول الأولى في اتخاذها.

وأوضحت الدكتورة نجاة، في تصريح لهسبريس، أن المغرب كان سباقاً إلى فرض الحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية، بالإضافة إلى البروتوكولات العلاجية التي أشرت عليها لجنة علمية وتقنية تابعة لوزارة الصحة.

وقالت رئيسة قسم الإنعاش بوحدة "كوفيد-19" بمستشفى مولاي عبد الله بسلا إنه منذ بداية الوباء شرع المغرب في استعمال "الكلوروكين"، ثم ثانياً "الهيدروكسي كلوروكين" الذي أظهر بعض الأعراض غير المرغوب فيها، لكنها كانت جد محدودة لا تستدعي التدخل الطبي.

وترى الدكتورة نجاة أن الإيجابيات الطبية إثر استخدام البروتوكول العلاجي كانت منذ البداية فعالة، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى مواصلة اعتماده، مشيرة إلى أن هذا "البروتوكول لا يضم فقط الكلوروكين أو الهيدروكسي كلوروكين، بل قمنا أيضاً باستعمال أدوية أخرى مثلا في مصلحة الإنعاش بسلا أعطت نتائج غير متوقعة".

وأشارت المتحدثة، في تصريحها، إلى أنه باستثناء حالات الوفاة القليلة جداً في بداية الوباء، "فإن جميع المرضى الذين تعافوا بمستشفى مولاي عبد الله بسلا كانوا بصحة جيدة".

وبلغت حصيلة التعافي في المغرب إلى حدود مساء الخميس 7195 حالة شفاء، فيما استقرت حصيلة الوفيات في 208 حالات، بينما تستمر الحالات التي تتلقى العلاج في الانخفاض، ويصل عددها حاليا 600 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ولينا واعرين الخميس 04 يونيو 2020 - 23:06
زعم تقارير وزارة الصحة عندها مصداقية اكثر من منظمة الصحة العالمية
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-56
2 - نور الخميس 04 يونيو 2020 - 23:06
مناعتنا تختلف عن مناعة باقي الشعوب و كذلك مشاكلنا و همومنا . و الله عالم بحالنا فانزل ستره و عافيته علينا
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40
3 - فريد احمد الخميس 04 يونيو 2020 - 23:07
لا تنسوا انخفاض معدل اعمار المصابين بالمغرب وهناك ايضا دول تسجل حالات شفاء مماثلة دون اعتمادها على هذا البروتكول العلاجي الموضوع لا يؤخذ من زاوية نظر واحدة
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22
4 - N.H الخميس 04 يونيو 2020 - 23:08
الأيام بيننا وغدين نكتشافو شكون كيكذب و يتلاعب بالبيانات و إعطاء أرقام و معلومات مغلوطة لأن كوفيد ممعاه كذوب
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-14
5 - younes الخميس 04 يونيو 2020 - 23:09
في تحسن إنشاء الله تبارك الله عليكم
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21
6 - aziz الخميس 04 يونيو 2020 - 23:10
ولكن ربما هناك اضرار قد يسببها مستقبلا والله اعلم
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-1
7 - amina الخميس 04 يونيو 2020 - 23:10
الله شافي جميع المسلمين من هذا المرض
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22
8 - A man from this world الخميس 04 يونيو 2020 - 23:10
في فرنسا بلد "الحريات والعدالة والمساواة" المزعومة يشن الإعلام الذي يتحكم فيه اليهود مند أسابيع طويلة حملة شعواء ضد الدكتور ديديي راوولت لأنه يستخدم الكلوروكين في مارسيليا. هذه المدينة تستعمل هذا الدواء ونتائجه مبهرة بفضل الله تعالى بالمقارنة مع باقي جهات فرنسا.
دونالد ترامب صرح باستخدامه لهذا الدواء رغم أنف اللوبي في أمريكا يعارض استخدام هذا الدواء الزهيد الثمن.
ولكم واسع النظر.
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17
9 - الوطنية الخميس 04 يونيو 2020 - 23:11
المهم ان بروطوكول العلاج أتى اكله وكانت النتيجة إيجابية فلا دخل لمنظمة الصحة في شؤوننا الداخلية نتمنى أن يستمر التعافي مائة في المائة ونخرج من هذه الجائحة بأقل الأضرار
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14
10 - المهدوي الخميس 04 يونيو 2020 - 23:11
إذا كان الوضع كما تزعمون فلماذا يستمر الحجر؟؟؟؟ هناك مناطق لم تسجل بها أية وفاة والتدابير المتخذة ضد الساكنة أشد رقابة من مناطق تعرف وفيات كثيرة...
والفاهم يفهم...هناك ازدواجية في التعامل الصارم مع مختلف المناطق
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-2
11 - Bonjour الخميس 04 يونيو 2020 - 23:11
Merci pour les photos, je vais faire un peu plus de la part de vos messages de l'utilisateur
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0
12 - Merci الخميس 04 يونيو 2020 - 23:12
Je vous remercie pour votre réponse,
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-1
13 - Fcjyd الخميس 04 يونيو 2020 - 23:12
و لي كيخرجهوم و هما باقي فيهم الفيروس حتا هما كيحسبوهم متعافين؟
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4
14 - حسن الخميس 04 يونيو 2020 - 23:12
منظمة الصحة العالمية دورها هو توقع و السيطرة على الأوبئة و الأمراض.. فشلو فشل صريح وواضح وفقدو المصداقية ديالهم.. ومن البديهي أن أي واحد بحال هاذ شكل يخصو يستاقل كا يبقاش زايد فيه
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1
15 - انسان الخميس 04 يونيو 2020 - 23:12
الاموفهكترالحكرمةًبامرتلشعب الواعي كانويفهمهاًمن قبل ان المنضمان الدولية فاسدةًجدا اندكر ان الامم المتحدةً لوبيات وو ليس عدلا
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-1
16 - عاداوي الخميس 04 يونيو 2020 - 23:12
ياودي حنا معاكم حتى تقولوا لينا لي بغيتو، راه مابقاوا فينا غير أوليداتنا ، لاقرايا لا خروج، الله يدير لي فيها الخير...
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2
17 - رضى الخميس 04 يونيو 2020 - 23:12
للعلم ليس المغرب الوحيد الذي إستمر في متابعة الدواء ، لكن المغرب اصبح يخرج المرضى من المستشفيات بعد ١٠ ايّام مهما كانت نتيجة الفحص. هذا هو السبب الأساسي لألشفاء العالي. أتمنى لو نواجه الحقيقة أفضل من كتابة سطور ونضحك على حالنا.
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4
18 - الواقعي الخميس 04 يونيو 2020 - 23:13
ديديه راولت بروفيسور له داع طويل في محاربة الفيروسات .و اصراراه على نجاعة الكلوركين لم تأتي من فراغ فهو يعرف ما يقول.ايضا كي يقوم رئيس امريكا بتناول الكلوركين و يخرج بدون كمامة طوال الوقت و هو المحاط بجيش من الاطباء و خبراء الأوبئة مما يدل أن الفيروس ناجع و يقضي على المرض . حتى النقاش المطروح حول هذا الدواء فيه استغباء للبشر اجمعين.هل يعقل دواء يوجد في السوق منذ سنوات و يوصف لمرضى الملاريا و لم تظهر اعراضه القاتلة الا حين أصبح يوصف لكورونا.اين المنطق ؟ الدواء فعال جدا و بالدليل الدي نعيشه اليوم كل ما هنالك ان شركات الأدوية كانت ترى في كورونا فرصة لتحقيق أرباح ضخمة من خلال بيع دواء فعال بثمن كبير لكن خاب ظنهم بظهور الكلوركين اولا لانه يصنع في الكثير من الدول و ثانيا لثمنه البخس جدا و بالتالي في سبيل دفع الدول الى منعه و ترويج بديل له اغلى ثمنا هاهم يتأمرون مع مجلات علمية و اطباء و سياسيين من اجل الترويج لعدم فعاليته و اعراضه الجانبية القاتلة.
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