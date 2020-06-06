البؤر الوبائية تواصل حصد المصابين الجدد بـ"كورونا" في المغرب

هسبريس - أمال كنين

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثمانين حالة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بنسبة إصابة تصل إلى 22,4 حالات لكل 100 ألف نسمة.

الإصابات الجديدة توزعت بين 46 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بأربع بؤر عائلية صغيرة وبؤرة مهنية، و14 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تهم مخالطين لحالات مختلفة.

كما سجلت 12 حالة بمراكش آسفي، عشر حالات منها مرتبطة بالبؤرة العائلية التي تم اكتشافها في مراكش قبل يومين، و5 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة وحالتان في جهة فاس مكناس، وحالة واحدة بالجهة الشرقية.

وأوضحت الوزارة، وفق التصريح الصحافي لليوم السبت، أن 92 بالمائة من الحالات المكتشفة تم رصدها في إطار تتبع المخالطين، فيما عدد الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة بلغ 622، بمعدل 1,7 إصابة بين كل 100 ألف نسمة.

المصدر نفسه شدد على أن 87 بالمائة من الحالات النشطة تتواجد في ثلاث جهات؛ هي الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، بينما تظل جهتا الداخلة وادي الذهب ودرعة تافيلالت بدون أي حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات بأقسام العناية المركزة لم يطرأ عليه أي تغيير، وظل مستقرا في 18 حالة، فيما عدد المصابين الباقين تحت التنفس الاصطناعي يبلغ 5، أربع من هؤلاء في الدار البيضاء و1 في مدينة طنجة.