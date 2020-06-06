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الرئيسية | مجتمع | البؤر الوبائية تواصل حصد المصابين الجدد بـ"كورونا" في المغرب

البؤر الوبائية تواصل حصد المصابين الجدد بـ"كورونا" في المغرب

البؤر الوبائية تواصل حصد المصابين الجدد بـ"كورونا" في المغرب
هسبريس - أمال كنين
السبت 06 يونيو 2020 - 19:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثمانين حالة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بنسبة إصابة تصل إلى 22,4 حالات لكل 100 ألف نسمة.

الإصابات الجديدة توزعت بين 46 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بأربع بؤر عائلية صغيرة وبؤرة مهنية، و14 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تهم مخالطين لحالات مختلفة.

كما سجلت 12 حالة بمراكش آسفي، عشر حالات منها مرتبطة بالبؤرة العائلية التي تم اكتشافها في مراكش قبل يومين، و5 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة وحالتان في جهة فاس مكناس، وحالة واحدة بالجهة الشرقية.

وأوضحت الوزارة، وفق التصريح الصحافي لليوم السبت، أن 92 بالمائة من الحالات المكتشفة تم رصدها في إطار تتبع المخالطين، فيما عدد الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة بلغ 622، بمعدل 1,7 إصابة بين كل 100 ألف نسمة.

المصدر نفسه شدد على أن 87 بالمائة من الحالات النشطة تتواجد في ثلاث جهات؛ هي الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، بينما تظل جهتا الداخلة وادي الذهب ودرعة تافيلالت بدون أي حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات بأقسام العناية المركزة لم يطرأ عليه أي تغيير، وظل مستقرا في 18 حالة، فيما عدد المصابين الباقين تحت التنفس الاصطناعي يبلغ 5، أربع من هؤلاء في الدار البيضاء و1 في مدينة طنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ألميس مرموشة السبت 06 يونيو 2020 - 19:13
و ماذا عن البؤرة التي تم اكتشافها ببلدة سكورة بإقليم بولمان ؟؟؟
كم عدد المخالطين لذلك الشخص الذي يعمل سائق طاكسي ؟؟
عطيونا التفاصيل راه الناس مخلوعة بحكم أنها أول حالة بالإقليم...و المستشفى عندنا ف ميسور على قد الحال
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2 - الازمة الاجتماعية السبت 06 يونيو 2020 - 19:13
الحجر الصحي اصبح يهدد صحة لناس فهناك من تازم نفسياً ومن اصبح جائعًا ومن قهرته الديون
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3 - احمد السبت 06 يونيو 2020 - 19:14
والله حتا عيب و عار ، الحجر دايرينو غي حنا اما المدن دايرين ما بغاو، واش حنا سادين علينا فديورنا أو فنفس الوقت كاينين اشخاص سامحهم الله ما واعينش بالخطورة نتاع هاد الوباء، أما بخصوص التمديد أو الرفع، فخاص يكون قرار من الحكومة باستمرار الحجر فالمدن و الجهات التي لازالت تنتج لنا اصابات ، و الرفع التدريجي للجهات و المدن التي لم تسجل ولى حالة مند بداية ظهور الوباء في البلاد،
وشكرا لكل شخص مسؤول
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4 - Lahcen السبت 06 يونيو 2020 - 19:15
يجب تخفيف الإجراءات حسب الجهات. بؤر مهنية، بؤر عائلية إلى متى تدفع الجهات الخالية من الفروس ثمن تهور الباقي.
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5 - رضى السبت 06 يونيو 2020 - 19:17
على الجميع توخي الحذر الشديد، رغم دخولنا في مرحلة مختلفة من الوباء، فويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى وأننا قد فزنا بالمعركة. هذه المرحلة اصعب انها تتطلب الحذر الشديد وتتبع جميع وسائل الحماية خاصة اذا رفع الحجر.
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6 - Kamal9 السبت 06 يونيو 2020 - 19:17
زدتوا دبرتو لينا في تمديد حجر صحي مشكيلة صافي
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7 - عبدالرحيم السبت 06 يونيو 2020 - 19:17
كلما اقترب موعد نهاية الحجر كلما الأرقام صعدت؟ البؤر العالمية منذ البداية مصدرها المعامل والأسواق التجارية الكبرى .لان هذه الأخيرة تم غض النظر عنها؟ يبدو الإعلام يمهد للتمديد وخنق الضعفاء.
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8 - شيماء السبت 06 يونيو 2020 - 19:17
ولينا كنشوفوا عدد الحالات كيتزادوا.وأن الحلات التي اكتشفت في هاذ 24 ساعة كلها عند التجمعات في العيد وهذا اللي خلا الناس مرعوبين ولكن ماتخافوش حيت هذا الحالات غيمشيوا أن شاء الله قريبا قريبا غير صبروا و متجمعوش من بعد 10 يونيو
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9 - Khalil السبت 06 يونيو 2020 - 19:18
أظن الحل هو ترك الأرض و الذهاب إلى عطارد، كورونا عجبها كوكب الأرض
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10 - مع كامل السبت 06 يونيو 2020 - 19:19
المرض الخطير هو هذ الحجر المستجد و المتكرر
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