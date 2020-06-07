كورونا في المغرب .. إصابات إضافية بـ5 جهات والشفاء 89,62%

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)

شهدت 5 جهات في المغرب 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ9 إصابات على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و9 حالات مؤكدة أيضا في جهة مراكش آسفي، زيادة على 5 فحوصات مخبرية إيجابية بجهة الدار البيضاء سطات و2 في الرباط سلا القنيطرة و1 بسوس ماسة.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 89,62% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 13 اليوم 7328 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,54% بـ208 من الوفيات، ويبقى 641 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2765 حالة في جهة البيضاء 1445 في مراكش آسفي، و1178 بطنجة تطوان الحسيمة و1019 في فاس مكناس، و725 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 194 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و90 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.