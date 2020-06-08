24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3117:1220:4122:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 في المغرب (5.00)

  2. ملف العالقين يجر بوريطة إلى مجلس المستشارين (5.00)

  3. ملك إسبانيا السابق يخضع للتحقيق بسبب "رشوة" (5.00)

  4. سيدة تنفي تعرضها للضغط في مواجهة الريسوني (5.00)

  5. الحكومة تعتزم التخلي عن عشرات الأطر العاملة في شركة "لارام" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أسر تُشهر ورقة الالتحاق بالمدارس العمومية أمام القطاع الخاص

أسر تُشهر ورقة الالتحاق بالمدارس العمومية أمام القطاع الخاص

أسر تُشهر ورقة الالتحاق بالمدارس العمومية أمام القطاع الخاص
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:00

في غمرة الخلاف المحتدم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وآلاف أمهات وآباء التلاميذ، حول طريقة معالجة مسألة أداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي، التي عُلقت فيها الدروس الحضورية وعُوّضت بالتعليم عن بعد، بدأت تبرز دعوات لفصل التلاميذ من القطاع الخصوصي وإلحاقهم بالتعليم العمومي.

في مجموعات التواصل الفوري التي أحدثها آباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين في مدارس التعليم الخصوصية، يسود نقاش وصفتْه إحدى الأمهات من مدينة الدار البيضاء بـ"الجدّي"، حول تحويل أبنائهم إلى التعليم العمومي، وقالت إنها وآباء وأمهاتٍ آخرين تواصلوا مع مديرة مدرسة عمومية، ورحّبت بالفكرة ودعمتْها.

ويرى عدد من آباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص أن بإمكانهم أن يساهموا في تجويد المدرسة العمومية، بتخصيص جزء بسيط من المبالغ التي كانوا يدفعونها إلى مدارس التعليم الخصوصية من أجل توفير بعض "الكماليات" التي تفتقر إليها المدارس العمومية في الوقت الراهن، مثل النقل المدرسي والأنشطة الترفيهية...

النقاش الدائر حول هذا الموضوع أعاد إلى الواجهة دور المدرسة العمومية، التي تراجع مستواها كثيرا، باعتراف مسؤولي الدولة أنفسهم، إذ ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة الاعتبار إليها، على غرار باقي القطاعات الاجتماعية الأساسية، مثل الصحة، بعدما تبين أن القطاع العمومي "هو المعوّل عليه في الأزمات".

وتصبّ أغلب التفسيرات لإقبال نسبة مهمة من المغاربة على تدريس أبنائهم في القطاع الخاص في "جودته"، مقابل ضعف التعليم العمومي؛ غير أن هذا الرأي يراه ربيع الكرعي، أستاذ عضو الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، غير صحيح، ويؤكد أن هناك أسبابا أخرى يتم إغفالها.

ويرى الكرعي أن الأساتذة الذين يدرّسون في التعليم العمومي لهم كفاءات أعلى من كفاءات نظرائهم الذين يدرّسون في القطاع الخاص، لكونهم يخضعون لتكوينٍ متين قبل أن يتم توظيفهم كأساتذة، وبعد التوظيف يخضعون للمراقبة من طرف وزارة التربية الوطنية، ولدورات تكوينية.

"الأساتذة في التعليم الخصوصي لهم كفاءات لا نستهين بها، ولكن لا يمكن مقارنة كفاءتهم بكفاءة أساتذة التعليم العمومي، الذين يتم انتقاؤهم بناء على تميزهم في مشوارهم الدراسي، وأدناه مستوى الإجازة، ومنهم من هو حاصل على شهادات أعلى كالماستر والدكتوراه، ويجتازون مباراة كتابية ومقابلة شفوية، ثم يخضعون لتكوين في المسار البيداغوجي والديداكتيكي، ويستفيدون من دورات تكوينية"، يقول الكرعي.

ويعزو المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، سبب تفضيل بعض الآباء والأمهات تسجيلَ أبنائهم في مدارس التعليم الخصوصية، إلى بحثهم عن فضاءات آمنة لهم، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث تعاني المؤسسات التعليمية العمومية من قلة الأمن في محيطها، وحتى داخل أسوارها، ما يجعل الأسَر لا تطمئنّ على أبنائها.

وتابع المتحدث ذاته: "التعليم العمومي يستجيب لمتطلبات الأسر في ما يتعلق بالعرض التربوي الموجه إلى التلاميذ، لكن بعض الأسر تخاف على أبنائها جراء قلة الأمن في محيط المدارس العمومية، ولو توفر الأمن في هذه المؤسسات لما لجؤوا إلى المدارس الخاصة، ولكانت هناك هجرة جماعية نحو المدرسة العمومية".

النقاش حول انتقال التلاميذ من الدراسة في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، الذي ازدادت حدة بروزه خلال الأيام الأخيرة، سبق أن طرحه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، حين ذكر في معرض إجابته في عن أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب شهر أكتوبر الماضي أن عشرات الآلاف من التلاميذ انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير أمزازي فإن الموسم الدراسي الحالي شهد انتقال 52 ألف تلميذة وتلميذ كانوا يدرسون في المدارس الخاصة إلى التعليم العمومي، مرجعا سبب هذا التحول إلى أن "المدرسة العمومية اليوم تتوفر على عناصر جاذبية، ساهم فيها القانون الإطار للتعليم، الذي خلق تعبئة قوية من أجل إعادة الثقة إليها".

وقال عادل الكرعي إن الظرفية الراهنة "أكدت أنه آن الأوان لإعادة الاعتبار إلى التعليم العمومي، لأن "أصاحب الشكارة"، المستثمرين في التعليم الخاص، برهنوا عن أن هدفهم الأكبر هو الربح المادي، وليس أداء رسالة تربوية وتعليمية بغية تربية جيل قادر على تحدي الصعاب والسير بالبلاد إلى مسار البلدان المتقدمة وبناء جيل له ركائز تعليمية متينة".

وفي وقت توجّه انتقادات إلى المستوى الذي آلت إليه المدرسة العمومية، قال الكرعي إنه "لا يمكن القول إن التعليم العمومي فشل، فالمدرسة العمومية هي التي أنجبت الأطباء والوزراء ورجال السلطة الذين نراهم اليوم على الساحة"، وزاد متسائلا: "فلماذا نتنكر لها اليوم ونقول إنها غير قادرة على إنجاب الطاقات".

ويرى المتحدث ذاته أن الحلقة المفقودة في سلسلة علاقة الأسر المغربية مع المدرسة العمومية تتعلق بالثقة والأمان، قائلا: "لو وجد الآباء الثقة في هذه المدرسة، وكانت فضاءات آمنة للتلاميذ، وتشكلت جمعيات حقيقية للآباء والأمهات، تقوم بدور المراقب، فإن المدرسة العمومية ستفتح أبوابها للحوار والنقاش مع أولياء التلاميذ، وسيرتقي وضعها إلى الأفضل".

رغبة بعض الآباء والأمهات في تحويل أبنائهم إلى التعليم العمومي يوازيها خوف من أن يلجأ أرباب المدارس الخصوصية إلى الحيلولة دون ذلك، باستعمال القانون. وقد تعزز هذا الخوف بعد تداوُل خبر منسوب إلى منبر إعلامي مفاده أن مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية أكد أنه لن يأذن بتحويل أي تلميذ ما لم يحصل على شهادة موقعة من طرف إدارة المؤسسة الخاصة التي يدرس بها تسمح له بالانتقال بعد أداء ما بذمته من مستحقات مالية.

وفيما لم يتسنّ التأكد من صحة الخبر، قال فؤاد الزرهموتي، وهو محام عضو اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن عملية انتقال التلاميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العام لن تطرح أي إشكال من الناحية القانونية، معتبرا أن "أرباب المدارس الخاصة يلوحون بهذه الورقة للضغط على أسر التلاميذ".

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "الآن كل وثائق التلاميذ أصبحت مرقمنة، ويمكن سحبها بتقديم طلب إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تتبع لها المدرسة التي يدرس فيها التلميذ، بما في ذلك وثيقة الانتقال أو التسجيل"، مضيفا أنه "بالعكس من ذلك فإن القانون والدستور واتفاقيات حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب تحمي حق التلميذ في التمدرس ومصلحته الفضلى".

وأردف المتحدث ذاته بأن الأسَر التي توجد في خلاف مع أرباب المدارس الخاصة لا ترغب في الوصول إلى القضاء لحل الخلاف القائم، والمتعلق بأداء واجبات تمدرس الشهور التي توقفت فيها الدراسة حضوريا، وزاد موضحا: "إذا لجأ أرباب المدارس إلى القضاء سيخسرون، لذلك عليهم أن يعالجوا الأمر حبيا، لأن المسألة ذات بعد إنساني واجتماعي بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مسألة قانونية".

وفيما تنوي بعض الأسر نقل أبنائها إلى المدارس العمومية، فإن أغلب الآباء والأمهات يطالبون فقط إما بتخفيض واجبات تمدرس أبنائهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بنسبة 50 في المائة، وإعفاء المعسرين منهم كلّيا. وذهب الزرهموتي إلى القول إن أرباب المدارس الخاصة سيسجلون موقفا إيجابيا جدا إذا استجابوا لهذا الطلب.

ويقول مسؤولو الهيئات الممثلة لأرباب التعليم الخصوصي إن الأسَر التي تطالب بإعفائها من أداء واجبات تمدرس أبنائها لم تتضرر كلها من جائحة كورونا، لكن الزرهموتي قال إن المتضررين من الجائحة ليسوا فقط من الأسر الضعيفة، بل حتى من الطبقة المتوسطة، مثل الأطباء والمحامين، الذين أغلقوا عياداتهم ومكاتبهم طيلة ثلاثة شهور.

وتابع المتحدث ذاته: "يجب أن يكون هناك حوار للوصول إلى حل استثنائي يراعي الظروف الحالية، فقد ظللنا صامتين لسنوات، رغم أن أرباب المدارس الخاصة كانوا يزيدون كل سنة في الرسوم المختلفة التي نؤديها، وكنّا نغض الطرف، ولكن لا يمكن أن نستمر في الصمت، لأن المتاجرة بالتعليم خطر".

وختم المتحدث بالقول إن أرباب التعليم الخصوصي لا يمكنهم أن يدعوا أنهم لا يجنون أرباحا كثيرة من الاستثمار في هذا القطاع، "وإلا فكيف يمكن أن نفسر انتقال عدد المدارس الخاصة من 500 مدرسة فقط سنة 2000 إلى 5800 مدرسة حاليا، لو لم يكن الاستثمار في هذا القطاع مربحا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - هشام الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:07
اشمن تشهر، انا راه مشيت اصلا نسجل الولد قي العمومي. اصلا بحال بحال. غير الفرق ان ارباب المدارس الخصوصية عصابات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - immad الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:08
الحقيقة المرة هي الهروب من الجحيم الى الجحيم!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - علي الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:11
بكل صدق وأمانة مستوى أطر المؤسسات الخاصة هزييييل جدا. والله إن مستوى بعض أطر المؤسسات الخاصة لا يصلحون لتربية أبنائنا.
لا علم لا ثقافية لامستوى أخلاقي.
المعلم يكون مثقفا.مؤدبا رزينا يربي بحاله قبل مقاله.
كلامه موزون ونشرته معتدلة ولباسه أنيق. زد على هذا كله أن يحب مهنته....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - ali الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:12
افضل شيء.
ستكون الاسر الاسر المغربية على موعد مع التاريخ لن قامت بالعودة للمدرسة العمومية لانهاء جشع القطلع الخاص وتشجيع التمدرس في القطاع العمومي والغاء ارهاق جيوب المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - عبدو الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:13
خصوصي ليتباه ناس بينهم كن في زمننا تعليم خصوصي لكسلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - سلام الصويري الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:13
الله يجيبهم على خير هم لايعرفون ان التعليم العمومي لم يعد له جدوى على ارض الواقع !!
فالدولة تخلت عّن المدرسة العمومية والصحة العمومية منذ زمان تطبيقا لتعليمات الابناك الدولية المقرضة ولانهما يسببان صداع الراس للوبي التحكم خصوصا بالنسبة للتعليم العمومي من حيث خطر دراسة وتفوق ابناء الشعب وهذا يمثل تهديد لمصالح لوبي التحكم وقرر منذ زمان تدمير التعليم العمومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - حميد خريبكي الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:14
ان اقترح بان نخضع ابنائنا للتعليم العمومي وهجر المدارس الخصوصية تلك المدارس التي اظهرت على الطمع و الجشع الجاري بعروقها و عوض تسديد الواجب الشهري للمدارس الخاصة حبدا لو تمت المساهمة للمدارس العمومية بمقابل رمزي هكدا سننهض بالتعليم للعمومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - زين العابدين الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:14
علي سلامتكوم لوكان درتها هادي شحال لحقاش التعليم الخاص دسرو والله يجعل لبركا هدي سنين وهما يماصو فلمواطنين ولهريف يجب الالتجاء لتعليم العمومي واصلاحه بمبادارات رمزيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - N.H الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:14
في الإتحاد قوة يجب محاربة كل رموز الفساد و القطع معها من مدارس خصوصية و مصحات خاصة لأن همهم الوحيد هو جمع المال و مجردين من الإنسانية و التعاون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - موافق الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:15
لو المغاربة يرسلون أبناءهم إلى المدارس العمومية و ينخرطون في الحياة المدرسية لما أعطيت الفرصة لأصحاب المدارس الحرة الدين يفوزون بحوالي نصف مداخيل الأسر. اعملوا أن نتائج السنوات الاشهادية يكلف بها اساتدة التعليم العمومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - محمد الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:17
على السلا مة هانتوما فقتو من النعاس الله يسخر لا للخصوصي نعم لمدرستنا الا ولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - اقتراح فقط الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:17
و الله العظيم سيكون أفضل حل. لنعد جميعا للمدرسة العمومية. و لنساهم فقط ب 10% مما كنا ندفعه للمدارس الخاصة بتبني مقاربة تضامنية حيث فقط أبناء الوافدين من المدارس الخاصة يدفعون فقط عشر ما كانوا يدفعونه للمدارس الخاصة، شريطة أن توضع هذه الأموال في صندوق خاص بتحسين وضعية المدرسة العمومية . و سترون بإذن الله تعالى كيف ستتحين وضعية المدرسة العامة و كذا الأساتذة و سيعم جو من التنافس بين التلاميذ. و بذلك سنكون قد نجونا من مخالب و أنياب بعض أرباب المدارس الخاصة مصاصي الدماء .
لنكن عقلانيين فكيف يعقل أن نرفض دفع مبلغ بسيط جدا للمدرسة العمومية و أن نتشبت بمجانية التعليم في حين الأغلبية يدفعون الأموال الطائلة للمدرسة العمومية بلا فائدة تدكر،
et sans retour sur investissement (feed back), et pourtant tout le monde sais que la forte majorité des candidats des concours communs, et des étudiants des classes prépa et des grandes écoles sont des produits de l'école publique.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - karim الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:17
أبانت المدارس الخاصة عن جشعها وساد اللامنطق في إعطاء حلول غير عادلة وأبانت الحكومة عن اللاحيادية فجاءت النتيجة كالعادة المواطن هو أضعف حلقة يثقل كاهله بأداء غير مستحق عن تعليم إفتراضي تارة متأخر و تارات يعاني من مشاكل تقنية و بداءية في الوسائل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - سعد الغالي الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:19
لوبي التعليم الخصوصي سيستعمل جميع أسلحة الدمار الشامل للحيلولة دون الالتحاق
منها ترويج الاشاعات ان مدارس القطاع العام تروج فيها المخدرات و انعدام الأمن عبر نشر فيديوهات لدلك و بالتالي الاباء سيربكهم الخوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - رغد الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:19
المدارس الخصوصية لا فرق بينها و بين العمومية أبدااااااا.الفرق في تلميذ له رغبة في التعلم و النجاح وتلميذ لا يهتم ولو وضعته في جامعة أوكسفورد.ولعلمكم أن الفرق بينهما هو النقل المدرسي و الأنشطة الترفيهية كما تم ذكره في المقال.لذلك لا داعي لإهدار المال بلا نفع.أعرف تلاميذ يدرسون في التعليم العمومي ومستواهم مااااااشاء الله مبهر،لا من ناحية الرياضيات ولا الفرنسية و و و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - Hamid الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:19
لا يوجد بالتعليم الخصوصي إلا الجزارين. اللهم اعف عنا منهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - كمال المتصوري الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:20
قمة الغباء عندما يسقط الأبناء ضحية لمدارس التعليم الخصوصي، هذه الأخيرة تستغل حب الوالديْن لفلذات أكبادها و تستغل رغبتهما في حصول الابناء على مستقبل زاهر، ثم يمتصون جيوبهم بمبالغ خيالية لدرجة أنَّ الاباء قد يعيشون في ضيق و فقر أو ديون بسبب المبالغ المُبالغ فيها التي يدفعونها للقطاع الخاص.
لقد جاء الوقت ليستيقظ الاباء من غفلتهم و يتخلون عن هذه المدارس التي تمص الدماء و يتجهون للقطاع العام و يساعدون أبنائهم بدروس التقوية.
هناك مدارس خاصة تحصل شهريا على مئات الملايين من السنتيمات و مع ذلك تجد أصحابها يتملصون من الضرائب و يشتكون من قلة الارباح و يتملصون من تأدية حقوق العمال و واجبات صندوق التقاعد...
يجب على الدولة ان تحاسب جميع المدارس الخاصة لانها ورشات للاغتناء الفاحش دون دفع ضرائب و هي عبارة عن مصايِد للنصب على الاباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - Hamouda الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:20
غي الشفوي وصافي واش كاين شي واحد غيضحي بولدو فالمدرسة العمومية؟ المدرسة العمومية ولات كاينة باش يقراو فيها وليدات الطبقة الفقيرة بالمغرب و سالينا. كون كان فيها الخير كون لقيتي ولاد الوزراء كيقراو فيها. من نهار داقو الأساتذة فلوس السوايع و الحصص فالمدارس الخاصة تما بدأت نهاية التعليم العمومي ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - يوسف الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:21
بادرة جيدة للحاق بال85% من أبناء المغاربة المتمدرسين في العمومي.
النضال الموالي سيكون الرفع من مستوى الأمن و مستوى اللغات في المدارس العمومية.
موفقون بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - ANAS الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:21
فكرة نيرة , المدرسة العمومية لا يعيبها سوى الامن اذا اتحد الاباء و تكلفو بالامن و انخرطو في جمعيات الاباء ستكون فوق المستوى, و كذلك تحفيز المدرسين من خلال خلق جوائز للمدرسين و انفاق مبالغ لتوفير ما تحتاجه المدرسة
الى الامام كفى من الاستغلال و لنتحمل المسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - bob الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:22
ديروها غير موسم وشوفو القطاع الخاص غادي إنباطح ويرجع ب 100 درهم للشهر وسوايع الدعم ب 50 درهم للشهر بحال ايام زمان ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.