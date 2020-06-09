24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3217:1220:4222:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإجهاض يتربّصُ بمغربيات عالقات بتركيا .. قلق وخوف وضغوطات‎ (5.00)

  2. منتجات تمويلية جديدة تروم تعزيز عمل الأبناك التشاركية بالمغرب (5.00)

  3. سيدة تنفي تعرضها للضغط في مواجهة الريسوني (5.00)

  4. الحكومة تعتزم التخلي عن عشرات الأطر العاملة في شركة "لارام" (5.00)

  5. مجلة مغربية تترجم إلى العربية ملخّصات دراسات "فيروس كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

1.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | عاجل .. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى 8 غشت

عاجل .. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى 8 غشت

عاجل .. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى 8 غشت
هسبريس ـ محمد بلقاسم
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:42

يرتقب أن تمدد حكومة سعد الدين العثماني حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها ضمن مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي يحمل رقم 173.

ويعقد المجلس الحكومي مساء اليوم اجتماعا يخصص للمصادقة على المشروع الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية.

وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.