عاجل .. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى 8 غشت

هسبريس ـ محمد بلقاسم

يرتقب أن تمدد حكومة سعد الدين العثماني حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها ضمن مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي يحمل رقم 173.

ويعقد المجلس الحكومي مساء اليوم اجتماعا يخصص للمصادقة على المشروع الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية.

وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.