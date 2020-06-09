24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3217:1220:4222:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا والمدارس الخاصة (5.00)

  2. الإجهاض يتربّصُ بمغربيات عالقات بتركيا .. قلق وخوف وضغوطات‎ (5.00)

  3. مبعوث "لويس الـ14" في تازة .. ذهول الأهالي و"الأكل بالأيادي" (5.00)

  4. منتجات تمويلية جديدة تروم تعزيز عمل الأبناك التشاركية بالمغرب (5.00)

  5. مجلة مغربية تترجم إلى العربية ملخّصات دراسات "فيروس كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتراجع عن موعد "8 غشت" وتمدد الطوارئ إلى 10 يوليوز

الحكومة تتراجع عن موعد "8 غشت" وتمدد الطوارئ إلى 10 يوليوز

الحكومة تتراجع عن موعد "8 غشت" وتمدد الطوارئ إلى 10 يوليوز
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:40

صادقت حكومة سعد الدين العثماني رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليوز المقبل.

وقام المجلس الحكومي بتعديل الصيغة الأولى من مشروع المرسوم التي تضمنت تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت، مكتفيا بالتمديد لمدة شهر واحد عوض شهرين.

مصدر حكومي تحدث لهسبريس كشف أن المجلس شهد نقاشا حول أجل تمديد حالة الطوارئ الصحية الذي كان محل خلاف بين أعضاء الحكومة، قائلا إن "الصيغة الأولى التي جاءت في المشروع لم تلق موافقة بين الأعضاء وتم تعديلها"، ليتم التوافق في الأخير على التمديد لمدة شهر واحد.

وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (339)

1 - حمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:47
الحكومة & كورونا وجهان لعملة واحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
702
2 - سعيد أكادير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:47
واش بغيتو تحمقونا،راكم حمقتونا نيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
731
3 - مغربي قح الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:47
هادوا تايبيعو ويشريو معانا.شافو ردة فعل الناس وتعاليقهم نقصوا شهر.حالة الطوارئ ليست الحجر الصحي أن شاء الله غدا رفع الحجر مع تمديد حالة الطوارئ لي هي الكمامات والمسافة والمراقبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
576
4 - ذقنا درعا من هاد التمثيلية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:48
اللهم شهر ولا شهرين .. هذا هو الهدف النفسي الأول المقصود من تسريبات هذا المساء حول مصير الطوارئ الصحية، بين التسريب الأول الذي حدد تمديد الطوارئ الصحية إلى شهرين، والثاني الذي حددها في شهر. والهدف الثاني مركب؛ وهو الانشغال بالتسريبات وملابساتها والاختيار بين أهون الضررين عن الأسئلة الجوهرية للتداعيات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية لما سبق من مدة الطوارئ ناهيك عن الآتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
491
5 - تالفين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:48
ماشي لعب الدراري ولكن الحكومة تالفة وفي الاخير تكليف الداخلية بتدبير الفترة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
265
6 - Rachid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:48
لاسماحة للناس لي صوتو و طلعو حكومة العثماني لا تسيير لا رؤية لا أمل...دارو 8 غشت باش بنادم اكول لا بزاف شوية رجعو 10 يوليوز باش نكولو اللهم العمش و لا العمى...الحالة الوبائية في المغرب متحكم فيها بالمقارنة في الخارج لكن لحكومة أختارت أسهل الحلول وأصعبها على المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
489
7 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:48
آش هاد العبث القرارات متضاربة او ماكايناش شي حاجة رسمية لا حول ولا قوه الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
188
8 - حكومة الاطفال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:48
حكومة تاع الاطفال كتخرج كل شوية تغيير فالقانون كاننا اطفال صراحة الشعب حاني راسو و خنووووع كي نعاج لقيتو علامن طنزو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
384
9 - youssef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:48
السلام عليكم..شي واحد يشرح لينا الفرق بين الحجر الصحي و حالة الطوارىء الصحية الله يرحم الوالدين...مبقيت فهمت والو شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
167
10 - Abdou RABAT Far الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
برافو عليكم رجعتونا فئران تجارب كتيستيو درة الفعل ديال الشعب وحيث شفتو كلشي ساخط ومسلكومش هاد القرار تراجعتو .....قمة النخبط والعشوائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
194
11 - ازيلال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وش 8 غشت و 8 يوليوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-76
12 - مواطنة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
كيف سوف تتم الامتحانات البكالوريا الا زادو شهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
13 - ...... الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
الله لطف بنا...نتنمى من البشرية ان تتعلم من الدرس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-60
14 - المغربية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
ما فهمت والو .لي فهم اوضح اينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
15 - راي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
اللهم لعمش ولا لعما ان شاء الله تعود التمور إلى نصابها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-325
16 - مواطنة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
صافي مشينا فيها مرضنا بالا عصاب بالسمنة بالخوف خاليونا تعايشو مع المرض براكة علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
204
17 - انا هو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
نحتاج الحجر الصحي لمدة ثلاث اشهر على أقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-500
18 - احمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
والله العظيم انني لم أفهم شيئا، أتراني فقدت التمييز أم أن مايدور حولي متناقض كل التناقض؟؟؟؟
هل من فاهم يشرح لي..
لنفرض أن الفيروس بقي لفترة طويلة، هل ستبقينا الحكومة في المنازل الا أن نموت بالفقصة؟ جل المغاربة مكتئبين وستكملون الباقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
173
19 - باعمراني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:49
مرضتون راه باغين ندوزرا عيد الاضحى او باغين نسافروا او بغين المساجد تفتح نصليو او بغين نخرجوا للطبيعة راه صافي مرضن محبوسين جان اكتئاب بغين حياتن الطبيعية ترجع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
167
20 - مواطن مقهور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
خلاصة القول إستقالة الحكومة أول الإجرائات التي يجب إتخادها،أو الإعتراف بفشلها الذريع في مواجهة الجائحة لكافة الشعب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
141
21 - محمد بن أحمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
الكرة فى مرمى الشعب. التمديد يعنى اننا لسنا في مستوى المسؤولية.ما نشاهده ومانلاحظه هو ان هناك مدن كالبيضاء ومراكش وطنجة فيها صنف من المواطنين يستهترون بالوباء .صنف لايستقيم الا بسياسة العصا الغليظة وعلى باقى المواطنين تحمل عدم اخطاء هاته الشردمة .اما الدولة بمختلف مقوماتها فقامت بواجبها على احسن ما يرام.كنا نظن اننا نحتاج الى دولة ونسينا ان مانحتاجه هو شعب ناضج ومسؤول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-222
22 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
قرار منطقي وفي المستوى حيث مكينش حل الا التمديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-355
23 - abdoo abdoi abdoi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
حكومة فاشلة واسترتجتها افشل......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
174
24 - يوسف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
الفيلم ديالكم باين. هاد جس النبض ماشي جديد علينا, ولكن انا شخصيا لن التزم بالحجر, خاصني نوكل وليداتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
290
25 - لعبين علينا 10 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
قالك عاجل ...الحكومة تتراجع مشريان راكم مرضتونا الشعب مرضوا غير الهم و نتما لعبين علينا العشرة مبقينا فاهمين والو......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
26 - متضرر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
وفين المؤونة تمديد ولا قتل ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
27 - مروان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
شكرا في حكومتنا نحن مستعدين ان نصبر حتى سنة المهم ان لا يصاب ابائنا بفيروس كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-339
28 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
شكون اللي فهم شي حاجة؟ تراجعت الحكومة؟ ؟؟؟؟؟؟؟اللهم إنا نسألك العفو في ما جرت به الأقدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
29 - متابع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
فاستخف قومه فأطاعوه !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
97
30 - adil Madrid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:50
زدتو فييييه بزااااف والفقير باش غادي يعيش مسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
121
31 - alieez الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
هادشي ماشي فمصلحة الشعب و لا حتى الاقتصاد ديال الدولة كن زادو 15 يوم على الأكثر عاد نقدو نقولو منطقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
32 - hakim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
أودي ي.. يقول. المثل: الكلام. شلى. و السكوت أولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
33 - rodeo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
شهر آخر من الحجر الصحي و كل ما يترتب عنه من ضرر نفسي و مادي و اقتصادي دول أكثر تضررا منا رفعت الحجر و حكومتنا خائفة كأن لدينا 1000 وفات في اليوم لا قدر الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
34 - صفوان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
تلفتونا ودرتو فينا الاعصاب والسكر التخبط في اخراج القرارات طلع تكل الكرموس نزل شكون قلها ليك انا وخا تزيدو حتى عام صبر تقدا خاصني نخرج ندبر على رزقي سلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
35 - مستفيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
أكيد الحكومة خضاة القرار الأول الذي تم التعن فيهي
قبل ماتخض رأي الملك ومشاورته
ولكن الملك هو صاحب القرار الثاني
واش عندو مايدير العثماني ولا جلالي
راه هناك صاحب القرارة ديال الصح
خليونا من المهدرة الخاوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
36 - الطبيب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
المرجو تمديد الحجر الصحي
المرجو تمديد الحجر الصحي

مصلحة المواطن هي تمديد الحجر الصحي والتشديد في حالة الطوارئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-258
37 - Mahdi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
. حسبي الله و نعم الوكيل فيكم. مادام الشعب ناعس معمرنا غادي نزيدو القدام. ندمت على النهار لي رجعت لهاد البلاد الكحلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
38 - Anas الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
كيف لبلاغ الوزارة لم يتضمن أي معلومة عن الحجر الصحي , هل يؤوله التمديد كذالك ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
39 - Bendahmane الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
لعب الدراري هدا الدخول والخروج فالقرارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
40 - احمد المانيا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:51
هذه الحكومة لا يمكننا ان نصدق اقوالها انها مرتبكة لا تعرف ليلها بنهارها فانها تائهة
الحل الوحيد ان تقدم استقالتها فورا دون ترددن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
41 - احن كلام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
ودبا زادو الحجر ولادنا بغاو يموتو فالدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
42 - مواطن حر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
حكومة لا تمتلك الشجاعة السياسية لإتخاد قرار واضح و تتحمل المسؤولية و ترمي الكرة الى العمال و الولاة. و الله لن أصوت مرة أخرى على اي حزب في الحكومة الحالية و خصوصا الحاضر الغائب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
43 - wafi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
دارونا جس النبض وكانو موجدين قراريين،. تم تسريب الاول عن قصد للتعرف على ردة غعل الشعب، كما انهم ضخمو الامور ليحمد الشعب الله على شهر عوض شهريين وان لا يفكر حتى في 10 يونيو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
44 - الهواري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
هادشي كتير و الله .
و في غشت سيتم التمديد أيضا حيتاش هاذو معندهم كلمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
45 - لا للتمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
حنا ان شاء الله يوم 11 خارجين احب من احب و كره من كره الوقاية اللي متعارف عليها راحنا كانديروها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
105
46 - يونس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
لا حول و لا قوة إلا بالله
قمة التخبط و العبث
لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
47 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
انا لا اقبل بهذا التمديد و من الغذ سأخرج بشكل عادي فالدولة الان تعمل خارج الدستور و تريدون الابقاء على حالة طوارئ بدون نهاية . فاذا كنتم تريدونها بدون قانون فانا كذلك لن نعترف بكل هذه القرارات غير الدستورية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
48 - أبوسلمى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
انتظرو ثورة جياع في قادم الأيام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
49 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
السلام نطلب من لله عز وجل أن يدفع عنا هاد داء انه سميع موجيب لله يحفض بلدنا من طنجة الي لكويرة اميييييين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
50 - Maghrebi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
ما هذا الاستهتار بالشعب المغربي...منذ بداية الحجر الحكومة باجمعها ليس لها لا رؤية مسبقة الامور و لا رؤية مستقبلية...بلاد على قدها يسيرها فاشلون...لقد طفح الكيل عليكم اللعنة اجمعين ...تمديد تمديد هل هذا هو الحل ايها الفاشلون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
51 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
هادا هو الطنز كضحكو علينا لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
52 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
بالنسبة للناس الحجر انتهى يوم 1 يونيو فليمددوا كيفما شاؤؤا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
53 - bobo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
الخبر ببقى بدون دلالات في ظل غياب تفسير الإجراءات الفعلية لحالة الطوارىء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
54 - mohmed الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
ازيدو لي بغاو ولله لا التزمت . متلا انا الان خارج المنزل اتنزه في الطبيعة مكرهتش اندر لايف او تشوفو بعنيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
55 - كازاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:52
الضحك على دقون المغاربة ... بعدما اعلنوا 8 غشت،
و هذا ما يسمى بالعذاب النفسي
كفاكم تلاعبا بنفسيات و مشاعر الشعب و الله العظيم الى قهرتونا و مالقيناش عارفين شنو نديرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
56 - Jalal diab الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
جاب الله ما جاش في بلهم عام كون داروه هي تايشيروا طاكي يا مواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
57 - hello الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
سلام و عليكم السلام طلقونا را ناس باغا تبحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
58 - عمو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
خطة ذكية لفرض الأمر الواقع.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
59 - مغربي حر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
انه التررد و الاعتباطية و التشتت في اهم القرارات، اللهم ارفع عنا الوباء و حكومة الفاشلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
60 - Kénitra city الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
عرفتها من البداية لعبة من الحكومة من اجل الظهور بم المظهر الاب الحنون الذي يفكر في شعبه انها تفكر في شعبها المقهور قهراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
61 - غريب في بلادي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
افعلوا ما شئتم يا حكومة لأن شهريتكم مضمونة والسكن والتنقل وووووو والضعيف يموت و يدفن غريب امركم لم تتفقوا ولن تتفقوا مدمتم غير صادقين ولا يحسبكم أحد .... ياربي ان مغريي وانت لي ليا رحماك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
62 - فجيجي وجدي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
10 يوليوز و تخرج تلقى الشارع عامر بالبشر طلقوا الشعب و كل واحد يتحمل مسؤوليته هرمنا و تعبنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
63 - غريب و عجيب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
صحابليهوم غشت هوا شهر 7 الحكومة مقرياش حيث فالحقيقة كايزيدو غاشهر وعاد عقو الى شهر غشت هو 8 هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
64 - ابو العنب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:53
زعما باش نتقبلو الزيادة في الحجر الى 10يوليوز و نحمدو الله... بلاد لقوالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
65 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
التخربيق هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
66 - معاد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
من الاحسن تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 2022
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
67 - مراد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
اخشى ان تجر الحكومة العثماني بهذا القرار الى ما لا يحمد عقباه.
فشل في التدبير و التسيير والتواصل مع الشعب، و الاضرار تتفاقم و الازمات تتضاعف...
لا بد للشعب ان يقول كلمته في الانتخابات القادمة لقطع الطريق عن الفاشلين.
حسنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
68 - من أبناء الشرق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
وجب رفع الحجر في الجهة الشرقية بعد مرور شهر دون تسجيل اصابات محلية كل ما سجل في الاونة الاخيرة قادم من الديار الاسبانية او الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
69 - Monir الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
يجب الاخد بعين الاعتبار ما سنشهده بعد رفع الحجر الصحي. الغالبية ستكون في حالة نفسية ومادية ما بعلم بها إلا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
70 - منعم مصمودي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
كان من الصائب رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي ، أي إطلاق المواطنون والقطاعات الاجتماعية ، مع الحفاظ على الاحتياطات في نفس الوقت المسافة والتعقيم والكمامة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
71 - مواطنة مغربية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
وا شعب مكيفرقش بين الحجر الصحي وحالة الطوارىء الصحية . Le confinement et l’urgence sanitaire
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
72 - لا تستغرب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
بحال 8 بحال 10 كونا كنتسناو 10 خرجات لينا 10 و نساليو 10 تزيدونا 10 وليتوا لعبين شطرنج و الشعب هو العشرة لا تستغرب يا مواطن هده هي المحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
73 - الجهوية هي الحل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
أعلن المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كل في نطاق اختصاصه الترابي أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
هذا هو الاهم وكان مطلب فئة كبيرة من المواطنين فلا يعقل ان ترتبط مدن تسجل 0 حالة بمدن يستفحل فيها الوباء كالدارالبيضاء مراكش طنجة او الحسيمة مثلا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
74 - جالس في دارو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
اي حجر يتكلمون عليه الناس كلها في الشارع بدون كمامات. فقط الحجر على العمل للفقراء اما الشركات كلها تعمل وهي السبب في التمديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
75 - حسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:54
وحينما نصل إلى 10يوليوز سيمدد الحجر إلى غاية 8غشت ونبقى في دوامة من إلى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
76 - Red Pen الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
تخربيق، هادشي ما واضحش بتاتا. ستعود مشاكل الارتجال و التخبط في القرارات. حذاري مصالح المواطنين ستتضرر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
77 - Agadir الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
كثرة الهم تضحك، لا حول ولا قوه الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
78 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
أحد الحكام الظلمة أمر باعتقال مواطن وحبسه انفراديًا في زنزانة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة دون أي سبب، فغضب المواطن وظل يركل باب زنزانته ويصرخ: "أنا بريء، لماذا تم اعتقالي وإيداعي السجن"، ولأنه تجرأ ورفع صوته قائلًا "أنا بريء" وأحدث بعض الضجيج، أتت الأوامر بنقله إلى زنزانة مساحتها متر مربع فقط، فعاود صراخه، لكن هذه المرة لم يقُل أنا بريء وإنما قال: "حرام تسجنونني في زنزانة لا يمكنني النوم فيها إلا جالسًا"!صراخ المواطن مرةً أخرى أزعج سجانه، فأمر الأخير بإدخال تسعة سجناء آخرين معه في نفس الزنزانة، ولأن الوضع أصبح غير محتمل، نادى المساجين العشر مستغيثين: "هذا الأمر غير مقبول، كيف لعشرة أشخاص أن يُحْشروا في زنزانةٍ مساحتها متر مربع واحد؟ هكذا سنختنق ونموت، أرجوكم انقلوا خمسة منا على الأقل إلى زنزانةٍ أخرى"، فما كان من السجان الذي غضب منهم كثيرًا بسبب صوتهم المرتفع، إلا أن أمر بإدخال خنزير في زنزانتهم وتركه يعيش بينهم.جُن جنون هؤلاء المساكين وأخذوا يرددون: "كيف سنعيش مع هذا الحيوان القذر في زنزانة واحدة، شكله مقزز، ورائحة فضلاته التي ملأت المكان تكاد تقتلنا
، أرجوكم لا نريد سوى إخراجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
79 - منى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
قهرتونا بالتمديد حنا راه جالسين من شهر مارس بلا خدمة و بلا مدخول و متوصلنا بحتا معاونة من الصندوق مبقينا عارفين شنو نديرو و نتوما كتشاورو مع بعطياتكم ها شهر ها شهرين كلها كيلغي بلغاه و الشعب فقد الخدمة و جالس بين اربعة د الحيوط كيتسنا فيكم حتا ترشقلكم الناس وصلو الالاف ديال الاصابات و الموتى و رفعو الحجر الصحي و نتوما حارفالكم مع جوج د الناس شهاد العبث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
80 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
مطلوب رفع الحجر الصحي والإبقاء على حالة الطواريء الصحية تمتد من الساعة العاشرة مساء إلى حدود الساعة الخامسة صباحا والإبقاء على المراقبة المستمرة حول إلزام المواطنين بالحفاظ على الشروط المنصوص عليها وتعليمات اللجان المختصة إلزام الجميع باستعمال الكمامات للوقاية بالتعقيم والتباعد ومن لم تكن لديه مصلحة في الخروج للضرورة ملزم بالبقاء في المنزل ضروري ومؤكد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
81 - عباس ابن فرناس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
اللهم بارك قرار حكيم رغم التخبط الحكومي في القرارات ...نتمنى صدور قرار لتمديد الحجر الصحي على الاقل عشرين يوم اخر في ظل ارتفاع الاصابات في الايام الاخيرة قرار الرفع سيؤدي بالمغرب نحو الهاوية صحيح اننا متظررين وسلعتنا ضاعت والكراء يتراكم لكن القادم سيكون اسوء لو تم رفع الحجر
اللهم اننا قد بلغنا اصحاب الديسلايك الايام القريبة القادمة سترون مراحل اخرى من تحور الفيروس في العالم ومنضمة الصجة العالمية مازالت تحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-64
82 - amine spain الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
, je crois que ces gens ne savent ce qu'ils font
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
83 - مراد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
قسما بالله الى قتلتوني بالضحك هاد الحكومة دايرة بحال البيادق ههه طلع تاكل الكرموص نزل شكون قالها ليك هههه كتبيعو وتشريو فينا وحنا كنشوفو فيكم عاين باين. رديتونا بحال القطيع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
84 - اغي صاوبو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
اغي شير و كور و عطي لعور ...
عندما يقود الاعمى شخص مشلول لك ان تتخيل الدراما
شر البلية ما يضحك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
85 - كريم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
في مصر مثلا وضع قانون الطوارئ منذ حرب اكتوبر في السبعينات و قامو بتمديده كل مرة باختصار هذا النوع من القوانين عندما يوضع من العصب جدا التخلي عنه. كان من الغباء القبول به منذ البداية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
86 - نصف مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
دولة الشاكركربن ، فيلم المخرج المغربي لحلو ، هي هي هاته الآن. ، غياب تصور ، تخبط ، ارتجالية ، قرارات فوقية لا تراعي الأزمة الاجتماعية للمواطن ، ..
8 غشت ، تحولت الى 10 يوليوز ، خطة مفضوحة ، غلي الثمن باش تنقص و تبيع.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
87 - جلول الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:55
ما زال هناك غموض .مالعمل الآن بعد 10من يونيو؟
كان يجب أن يكون هناك بلاغ يوضح خطة الخروج من الحجر وأن تحدد تواريخ لكل قطاع .
الأمور غير مفهومة
تتبعنا دول العالم وكانت الأمور مفهومة إلا في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
88 - معني بالأمر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
لا تؤاخدنا أخي لقد تمت برمجتنا سابقا على 8 غشت. حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
89 - عين الصفاء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
اتافقو على قرار واحد ماتبقاوش تضحكو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
90 - هستيريا جماعية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
المرجو من الحكومة التمديد الى غاية القرن الثاني والعشرين . ليكون المغاربة صورة لاهل الكهف . ويسمون ب " اهل كورونا " ويتساءلون فيما بينهم : كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم . قيل حكومتكم اعلم بما لبثتم . . . غريب امر هؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
91 - imad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
هدا ضحك على الشعب الناس ملقات ما تاكل .. انتم الوزراء في نعيم
... غدا خارجين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
92 - إخلف علي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
اللهم فرج همومنا وغمومنا و ألهمنا الصبر والسلوان وارفع عنا ها الوباء و ما لنا من حيلة إلا الصبر واصبر وما صبرك إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
93 - ساخط على الواقع؟ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
ما تبقاوش تزيدو ليهم شهر كامل زيد 2 أسابيع وخفف حتا تخغاف الدعوة اما المدن الي ما فيهاش كورونا طلقو سراحهم غير فنفس النطاق يعني ما يقدروش اسافرو كتر من 100 كلمتر باش الناس تستأنف الحيات العادية والخدمة اما الي كانت كانت والرباط ومراكش اشي مدن اخرين .... فيهم شي بأر الوباء فاغلقو عليهم ابواب الدخول والخروج من والى المدن الي ما فيهاش والله أعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
94 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
من الاحسن انكم ترجلو وتقدمو استقالتكم وتهنيو الوقت. والله الى تسيير شؤون الدولة بزاف عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
95 - من البيضاء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
ترقبو آلاف القوانين كل على هواه، كيف سأعرف حال الحجر من عمالة الى أخرى و تحديث المعطيات، والله هذا هو العبث بعينه، و تأكدو أن جل العمال أو الولات لايريد أحد منهن تحمل مسؤولية الوباء، يعني غادي يكون التزيااااار على الشعب عندهم أقرب من التخفيف.
الله المستعان وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
96 - المنبر الحر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
ا الامر اصبح واضح وضوح الشمس فتمديد لا يتعلق لا بفيروس كورونا ولا بايبولا كل مافي الامر ان المخزن والسلطة وجدت في الحضر فرصة ومناسبة لتلجيم افواه الاحتجاجات والوقفات وفي سجن الاشخاص وقطع الارزاق وبشكل عام الامر سياسي فقط مثله مثل الساعة الاضافية التي احتج الشعب باكمله ضدها ولم تتراجع الحكومة رغم تاثيرها الكبير النفسي والمعنوي وهو مايفعله الحضر الان يقتل المواطن نفسيا وماديا ومعنويا ولم يحتج احد شعب صامت حكومة تمدد الحضر الى يوم القيامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
97 - امين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:56
يجب زيادة في مدة الحجر الصحي على الاقل 15 اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
98 - الموغريب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:57
يا لله كنشوف فين ندي ولادي هاد الصيف بدلو التاريخ. حنا منشوفوش واليدين غير العثماني لي يشوف خوتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
99 - هشام كولميمة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:57
(هناك فرق بين الشعب و الأمة،بين المواطنين و الرعايا،بين العبيد و الأحرار...)الفاهم يفهم و شكرا على التفاعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
100 - fouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:57
كنا ننتظر زيادة 15 يوم صدقنا في شهرين وردوها لشهر الطبيب النفساني مامعاهش اللعب برافو ليكم حتى التواصل مع الشعي ماعندكم ماذا ننتظر منكم !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
101 - أحمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:57
كيفاش الولاة والعمال مسؤولون عن نطاقهم، واش جالسين في الولايات المتحدة الامريكية مثلا؟ دولة تقوم بتمديد حالة الطوارئ دون خطة واستراتيجة واضحة؟ مزيانة باش إلى بغينا نتحركو للضرورة كل واحد يلعب بينا الشعب مزيان. دول عندها كثافة سكانية عظمى و رفعوا الحجر مع التشديد على الاجراءات، و نحن بحال دجاجة قطعوا ليها راسها يبقون يحلمون مدة لقوانين نسبة قليلة جدا تحترمها. ماذا عن العمال و المهنيين، واش كيف العادة حل بدون خطة تطبيق و كلا يلغي بلغاه و يدير فينا ما بغى؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
102 - عاجل وسريع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:57
إذا تم تمديد الحجر الصحي سأقوم رفقة عائلتي بعملية انتحار جماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
103 - مواطم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:57
نتمنى توضيح أكثر لعموم المواطنين وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
104 - ولد حميدو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
اظن تفكروا موعد عيد الاضحى حتى لا يتزامن مع حالة الطوارىء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
105 - Ana الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
حكومة فاشلة كيف لنا أن نتقبل قرارا مثل هذا و نحن نرى التسيب في كل مكان حتى هذا الحجر لا تعرفون كيف تسيرونه فنحن نرى كل نهار أن الكل خارق لقانون الحجر حتى المسؤولين عليه.
تغطون عن ضعف منهجياتكم و خططكم بقرار الحجر بحجة الحفاظ على سلامتنا. بدل من أن تكون لنا بنيات تحتية مهمة و أطقم طبية متمكنة و تعمل في ضروف مناسبة مثل الدول الأخرى ترون أن الحل في الحجر الصحي كما أنكم تلقون على عاتقنا المسؤولية و أن الحل بيدنا لا لن نستطيع العيش في هذا السجن الجماعي الذي لا يعاني فيه جل المغاربة و خاصة من ليس له دخل فهو يفظل الموت على أن يعيش ب 800 درهم التي تقتل تفكيره أكثر.
كفا عبثا بنا و ألقو بحقائبكم لمن هو كفؤ.
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
106 - fouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
لعب دراري هذا استهزاء بالمغاربة زادو شهرين نقصو شهر واك واك على حكومة المصرفقة استقالتهم احسن من لعبهم لا للعبث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
107 - رشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
اكيد هي حيلة لامتصاص غضب الشعب وبعد شهر سيتم التمديد مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
108 - عزيز مكناس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
كون درتو لينا الحجر حتى ال2021 و بلا متبداو طمعونا سيمانا ....15اليوم .....ثلاث اسابيع ...... اقسم باللع راه الما دخل عليا .. المزيودا خوات و الصنيديقا هرستها.. القطنية تسالات ..المهم الله يدير تاويل الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
109 - مسلم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
غشت... يوليوز. المهم هذا اسمه علم النفس ههه. ارجو من الجريدة توضيح الفرق بين الحجر الصحي و حالة الطوارئ حتى يهدأ بعض الناس. ونطلب من الله ان يفرج كربنا وتعود الحياة افضل مما كانت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
110 - رباطي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
و الله هذه ليست حكومة بل مجموعة اطفال صغار , قرارات عشوائية و متسرعة و عدم الثقة في النفس, و نحن علينا اتباعهم الى ان يتوب الله علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
111 - sokrratt الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:58
يجب على الشعب المغربي العزيز أن يداوم على النظافة وٱرتداء الكمامة و ٱحترام مسافة الأمان للقضاء على فيروس كورونا الفتاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
112 - simo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
تمديد حالة الطوارئ دون الخوض في التفاصيل حول رجوع بعض المهن التي تضررت والتنقل بين المدن نريد مزيدا من التوضيح لقد مللنا من الارتجال في قرارات مصيرية الاقتصاد ولقمة هي الاولى التعايش مع الوباء هو الحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
113 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
انا مبقيت فاهم والو الله ارفع علينا هاد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
114 - brahim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
بالغين دوخونا سياسة ديال المحارب كنتسناو نقولو اللهم شهر ولا شهرين الله ينتاقم منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
115 - ضياع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
أفضل حل ان تتنحوا عن المسؤولية لأنها أصبحت اكبر من ان تتحملوها.
صافي بالزاف. وشكون غادي يقرر وزير الداخلية!!!! الشخص نفسه الذي قال انه سمح للمقاهي تخدم في فترة الحجر بعدما اصدر قرار بإقفالها.
واش أنتم أكيدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
116 - شاهد على العصر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
حكومة مرتبكة وشعب مضطرب واخبار مخربقة الكورونا مبغات تمشي مابغات تبقى وسير على الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
117 - هم ........ هم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
حكومة وطننا تعمل من أجل مصلحة المواطنات والمواطنين بتوجيهات سامية من جلالة الملك نصره الله،

أرجو من المواطنين الامتثال لقرارات السلطات وعدم الاكتراث للتعليقات التي تحض على خرق حالة الطوارئ، وإلا فإن الشرطة والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والسلطات المحلية ستكون مضطرة لتطبيق القانون بما يمليه عليها الواجب والروح الوطنية العالية المعهودة فيها.

تحية لأبطال الشرطة والأمن والداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة وإدارة السجون والجمارك والوقاية المدنية على تضحياتهم الجبارة في هذه المحنة.

اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظنا يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
118 - Hassan الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
شهر جديد من الحجر الصحي
كان الله في عون الضعفاء والمساكين
يجب على الحكومة أن تجد حلول لهذه الطبقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
119 - soso الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
شافونا تصدمنا .. قالو يقولو شهر ملي يسالي شهر يزيدونا لاخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
120 - Azedine الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
شكرا للحكومة التي دارت لنا تخفيض خمسين في المائة ديال الحجر الصحي
شكرا جزيلا من طرف مدوخ من المدوخين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
121 - kamal الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
غير بشوية عليكم راه لباليكن اودروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
122 - morad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
إوا لا، شدو معانا هضرة وحدة، حوايج بحال هادو ماعندكش لوقت فين التراجع و تاخد راحتك فيهم.
و الصراحة منين بدا هادشي و هاد الحكومة كاتخربق، الله يدير شي تاويل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
123 - إيكو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:59
تخبط حكومي و فشل ذريع في مواجهة الأزمة و المغرب أصبح أضحوكة العالم وكأننا نعيش على كوكب زحل!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
124 - Nada الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
الحمد الله غادي نموتو بالجوع ماشي بكرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
125 - مغربي كاعي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
نرفض التمديد
مادا بعد التمديد
انا اضن ان الحجر الصحي فشل في كل العالم . الحل هو مناعة القطيع والتعايش مع الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
126 - Habib الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
حكومة ارتجالية، الحكومة المحكومة تلقت اتصال هاتفي و نفذته. المغرب همه الوحيد حاليا هي العملة الصعبة، و الجالية البقرة الحلوب عاقت بيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
127 - مومن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
اش من حجر صحي كازا اللي فيها الالاف ديال الاصابات كلشي خارج والتجمعات ديال الشباب في الزناقي ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
128 - hamid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
لله الأمر من قبل ومن بعد ضعف الطالب والمطلوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
129 - Really الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
واش شهر أو شهر و 10 أيام ؟؟??????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
130 - Pescador الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:00
أظن أن هذه الحكومة لا تليق بالشعب المغربي الذي ضحى بالغالي و النفيس خلال هذه الجائحة. واش على بعد نهار هاذ الشعب مايستهلش شي وزير يجي يشرح لو التدابير التي ستطبق عليه. هل تظن هذه الحكومة أن المغربي لا يبرمج لعمله و لعطلته و لكل الأشياء. شيئ من التواصل يا أنها الحكومة الموقرة. خليو الشعب المغربي اإوقركوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
131 - abdou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
الطوارئ الصحية لا تعني الحجر المنزلي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
132 - معلق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
هادشي كلو تخربيق و ضحك على الشعب و استغباء له ... كل مرة تتضارب الحكومة في قرارها : و كل شهر و انتم حتى ل10 من الشهر الجاي.

خاص الشعب ينتفص و يسقط هاد الحكومة !

أيها الشعب هاد الحكومة مديورة باش تسلب ليك كل الحقوق ديالك و تنزل ليك السليب و انت كاتشوف.

كفى من الإستعباد و الخنوع ... و نوضو هضرو و انتافضوا هذه هي الفرصة. واش كاين شي فتنة أكثر من هادي ؟؟؟ كفى من الجبن !

انشري يا هسبريس و لا تكوني ظالمة في حق هذا الشعب المقهور. شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
133 - KHALID الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
الله يهزنا من هاد البلاد آمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
134 - سعد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
اللهم ان هدا منكر منكر منكر و أنها لحكومة فاشلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
135 - Adel الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
اسندة مهمة رفع الحجر للداخلية شيء مؤسف لان الداخلية أقسى من الحجر نفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
136 - السلام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللعب بالمشاعر و بالاحاسيس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
137 - الحقيقة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
كنتو تجيبو خبراء من الاردن يوريكم شنو ديرو مع كورونا بلا ما تبقاو تخبطو خبط عشواء و مدام ما عارفين ما ديرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
138 - Skefkef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
يجب على هاته الحكومة الضعيفة أن تخرج إلى الوجود قانون يؤطر العمل عن بعد حتى بعد زوال الوباء بالنسبة للقطاعات التي لا تستلزم الحضور كميدان الإعلاميات و مراكز النداء التي تحتاج فقط حاسوب و صبيب انترنت كي نخفف الضغط على المواصلات و المرافق العمومية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
139 - كوكو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
القضية غاذا تحماض بصح نيت لا قهاوي لا تجارة لا صيف مشينا فيها والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
140 - خياطة في بيتي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
هذا التمديد لايخدمنا لاننا 1000dh غير كافية لرب الاسرة الذي لديه اطفال و مرض مزمن غير معقول لانسان لا يرى والديه،نحن نعرف الوقاية وحفضنها جيدا،سنتبعها،سهل كلمة تمديد الحجر ولكن على الفقير هي اصعب كلمة يسمعها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
141 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
عيا الشعب من الحجر والتجويع متبعين املاءات غربية واجندات امبريالية لمنظمة الصحة العالمية ونحن لدينا حكومة تبع وخنوع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
142 - نبيل عدنان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
ماذا عن عيد الأضحى ؟ هل سيُسمح به ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
143 - Chamchom الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:01
اصلا الشعب كان سيرفض التمديد إلى نهاية يونيو لكن دهاء الحكومة جعلها تمتص غضب الشعب بسياسة خبيثة حيث مددت فترة الطوارئ لشهرين و اوعزت إلى الاعلام بنشر وثيقة غير نهائية لقياس درجة غضب الناس ثم بعد ساعات قليلة خفضت مدة الطوارئ لشهر فقط لكي يرتاح الناس نسبيا. هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
144 - المغلوب على أمره الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
شي تايرمي الكرة لشي فهاد الحكومة العجيبة الغريبة.. الله يجيب لينا شي فيزا لأي بلاد و نخليو ليكم هاد المغرب ..حرمتوا فينا العيشة و جبتوا لينا الاكتئاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
145 - متبع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخباركم . راكم حمقتوني انا حماقت صافي.. مرة غشت مرة يوليوز . شن فنضاركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
146 - Dahaoui mohammed الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
انا مع الحكومة .. ما دام انها خدات هاد القرار إلا و القضية مازالا حامضا.. نصبرو شوية راه معا هاد الفيروس ماكاينش الضحك.. شهر يدوز يدوز أما الصحة بلا مشات هاديك هي الكارتة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
147 - حكومة فاشلة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
لقيتو شعب عل قد يديكم لعبو بيه كيفما بغيتو والله عندكم الصح زيدوهم الحجر فالحجر حيث الشعب لا رءي له ولا قيمة له. مجموعة من الفاشلين كيسيرونا حكومة فيها غير الكسلاء والاغبياء. الحمد لله عندنا سيدنا الملك محمد السادس الله ينصرو ويحفضو الله يطول فعمر سيدي الذي يصحح اخطاء وزارة فاشلة. بفضلك يا ملكنا الهمام نحن بخير ونحن لا نثق الا في سيادتكم يا امير المومنين يا صاحب الجلالة والمهابة حفظكم الله ورعاكم وادام عمركم المجيد بفضلك يا ملكنا الحبيب نحن بخير ونعيش في امن وامان وسلام والخير يعم علينا من كل ناحية. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك حبيبنا وتاج راسنا بفضلك يا سيدي المغرب من بين افضل الدول عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
148 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
إذ نادرًا ما كانت زيارة الحكومة تنبئ بأى خير..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
149 - تعليق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
ما هذا الهراء، حكومة فاشلة و استهزاء بألمواطنين. أين الرفع التدريجي للحجر. بلدان تسجل الإصابات بأرقام فلكية طوت صفحة كورونا لإنقاد الإقتصاد و نحن نمدد و نمدد إلى ما لا نهاية. أكيد هاد التمديد وراءه ما وراءه و بدأت أستبعد أن الفيروس هو السبب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
150 - سفالة حكومية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
ما تمارسه الحكومة المغربية تجاه المواطنين يعتبر قمة '' البسالة'' '' و السفالة '' تنام شهرا لا تواصل، لا آفاق، لا رؤية، لا شروحات... وزراء ينامون في أسرتهم لأسابيع ثم يقمون ببنطولات نومهم ليلعبوا بمشاعر و أرزاق و اقوات الناس.... قمة النذالة و قمة السفالة.... في إنتظار تمديد الطوارئ لأشهر مقبلة.. و ها انا ها نتوما مع حكومة النحس ووزراء الامراض النفسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
151 - سفيان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
الحكومة فقدت البوصلة
يبدو من خلال كل هذه البيانات ان ااحكومة تتخبط ولا تستطيع اتخاذ القرار الصحيح وليست لها رؤية واضحة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر. هذا التخبط سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمعيش اليومي للمواطن. فالحكومة ليست متأكدة من انها تملك الامكانات اللازمة لمواجهة الوباء وليست لها خطة محكمة لتجاوز تداعيات الأزمة والتي من المنتظر أن تدوم طويلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
152 - لا تراجع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
لا يوجد تراجع ولا يحزنون
الاشاعات واربابها
اخترعوا اكذوبة شهرين لتمرير شهر بسهولة اقل على رافضي الطوارئ
الواجب ان يتم تمديد الطوارئ الى غاية شتنبر لان الفيروس لا زال منتشرا هنا وهناك
الطوارئ خير من حوادث السير والاجرام والعنف وتجارة المخدرات
والاهم ان لا نعود الى حياتنا الطبيعية قبل الحصول على لقاح ضد هذا الفيروس الذي قتل الملايين في العالم
الغريب في الامر لا احد اصيب بالفيروس هذا داخل عائلتي الكبيرة لا في المغرب ولا خارج المغرب
ضحكوا عليكم ايها المغفلون
نوموا فما فاز الا النوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
153 - Abderrahim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:02
Je ne supporte plus
Je suis depuis mi mars sans travail
Je n'ai rien reçu de l'état
J'ai déjà 55 ans et je ne veux rien de l'état
Déjà je n'ai ni cnss ni retraite
Je suis très très triste
Me manque les mots pour m'exprimer
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
154 - kamal الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
اتركو 10% تموت وارفعو الحجر لانقاد التسعين الباقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
155 - بودير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
هل سيتم فتح المساجد على غرار بعض الدول الأروبية التي سمحت بإقام الصلاة كألمانيا و فرنسا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
156 - محمد بركات الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
لي بقى جالس فدارو ومخرجش يخدم على راسو وخصو كتر من هدشي والله غدا حتى نخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
157 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
من الأحسن التريت في إعلان الجديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
158 - jawhar الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
يجب الصرامة في المرحلة القادمة والا مغنسالوش. المرجو سجن المتهوريين في الدار البيضاء ومراكش. لا يعقل نحن نحترم الحجر الصحي ويجي واحد ادير جلسة وناسة والزهوة وعرس سري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
159 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
الاعلان عن حالة الطوارئ.لمدة شهرين نفسيا صعب....نبدا بشهر ونتمنى ان يزول عنا هذا الوباء اللعين...وترجع حياتنا ان شاء الله في اقرب الاجال كما كانت من قبل....لان اقتصادنا دخل مرحلة تتطلب منا القيام بمجهودات.اضافية لتعويض ما فات.....اللهم ارفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
160 - جواد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
على اي معطيات ارتكزت حكومة الذل لاخد مثل هذا القرار. كيفهمو أحسن من التوانسة او كايعودو لينا التربية. .... نستهلو و الله يعطيهم الصحة ... و في الاخير : حسبنا الله ونعم الوكيل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
161 - فاسي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
صراحة لا نعلم ما يوجد بالكواليس الحكومية مرة يقولون شهرين وتتدوال الأخبار على دلك من بعدها بنصف ساعة يكذب الخبر ذو الشهرين ليصحح بشهر واحد تهنا مع حكومتنا الموقرة التي ليس لها أي استراتيجية للوضع الوبائي كورونا تنتصر و تبعثر جل الأوراق للحكومة التي تلتزم الصمت وزيادة الطوارئ الصحية متناسية فئة فتك بها الزمن من ماء وكهرباء و مواد غذائية ومصاريف مدرسية ومرض وملل وكلل الله ارفع عنا هذا الوباء حفظكم الله ورعاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
162 - عبد العالي ساسوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
ملقيت منقول الشكوى لله وصافي.
أنا تصدمت وطلعاتلي السخانة.مرضنا بمرض أخطر من كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
163 - مصطفى السوسي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
صافي "كورونا" رجعوها "كورة"؛
-العثماني يمررها للفتيت،لفتيت يمررها للوالي،الوالي يمررها للعامل،العامل يمررها للباشا، والباشا يسلمها للقاءد،القاءد يمررها للشيخ والشيخ يمررها للمقدم،والمقدم يعطي ورقة الخروج للمواطن بالمقابل باش اخرج اسجل اذا امكن مع كثرة الناس لي خرجات تسجل،غادي اكون لحال صعيب.
-اوا لي باغي اسجل بالتاكيد،ماعليه غير بالتدخلات او ب باك صاحبي لتسليم الكرة من العامل او الباشا او القاءد على الاقل،وضمان تسجيل الهدف،لانه سيتسلمها في طابق من ذهب.
-
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
164 - يوسف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:03
الحكومة لم تتدارك بالسرعة المطلوبة بعض الهفوات في الحجر الصحي منذ اليوم الأول ..ويتعلق الأمر بتراخي السيد وزير التشعيل في التعجيل بالتطبيق الصارم والفوري للبرتكول الصحي على مستوى المعامل مما تسبب في ظهور بؤر كثيرة مهنية ثم عائلية و متاعب كثيرة للدولة والاطقم الطبية والامنية .. فلو تحرك السيد الوزير على غرار التعليم والداخلية والصحة .. لما أحتجنا لكل هذه التمديدات وكل هذه المجهودات الإضافية والمرهقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
165 - Rida الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
الحكومة لم تتراجع. الاعلام هو الذي ضخم الموضوع وأعلن عن 8 غشت لأغراض في أنفسهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
166 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
قهرتونا . الغالب الله . الله ياخد ااحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
167 - بنكزي اليساري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
مكاين لا 8 لا 10 . والو. هذه الطريقة فاشلة مع كرونا. أنتم تسجنون الشعب وتطلقون المصانع، وتسخرون لهم العمال والطاكسيات والطوبسات والترام.. زالكل يمرض بسبب البؤر الصناعية وموادها المستوردة ربما. وبطبيعة الحال هذه المصانع ليست معاصرة ومعدة لتوفير شورط الصحة للمواطن، فضاءات، تساع، مرافق صحية جيدة، أطباء، أكل صحي، مطاعم نظيفة، مراقبة، اختبارات باستمرار، مصحات، لإلخ. الناس بغات تنتج وتربح غير فابور. وقلتم و رددتم فتوحات كلوروكين، ومادام الدوا كاين و رخيص بثمن البومبون وساهل، خليو عباد الله تتنفس.
لكن للقضية وجه آخر سياسي سياسوي، وهو إتاحة تداريب سلطوية، تكميم الحريات، إضعاف على ما بقي من الأحزاب و المنتخبين والجماعات المنتخبة، إسقاط حكومة العثماني رغم أنها محكومة وخاضعة، وتمرر كل القرارات المضادة لمصالح وحريات الطبقات الشعبية. نحن نعلم علم اليقين بأن العثماني لا قرار له في التمديد وغير التمديد. رجعنا لوزارة الداخلية، وهذا درس لمن كان يعتقد أن البصري هو سبب كل مآسي المغرب في زمن مضى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
168 - البيضاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
يجب فتح المرافق والفضاءات الرياضية الموجودة على الهواء الطلق شريطة احترام المسافة القانونية ووضع الكمامات لأنها تتوفر على الشروط الوقائية أفضل من المعامل والمصانع المنعلقة على العمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
169 - ترتيق المراره الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
جس نبض باش يجينا شهر عادي منحسوش بيه هههههههههه الله يرفع علينا الوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين والعالم كله يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
170 - sad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
السلام عليكم،واش هاد الصيف المغرب سيفتح الحدود باش نجيو نزورو بلادنا هاد الصيف،
او نمشيو ن اسبانيا، حيث اسبانيا قالت لينا مرحبا بكم ابتداءا من 15 يونيو،
ام ان بلادنا المغرب ستغلق حدودها لكي يحسن اليها الاتحاد الاوربي بالمال الذي لن يرا منه المواطنين ولو درهم واحد،
اخوكم من بروكسل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
171 - zineb الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:04
عيينا والله حتا عيينا وكانو كولشي كيقولو مغاديش يمددو وراه مغاديش ينليو تالآخر نهار سعا حطمو لينا الآمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
172 - ابو سلطان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
دول كثيرة لديها الآلاف من المصابين ورغم ذلك فتحت الشواطئ والمقاهي وأصبحت الأمور عادية اقتنعت على أنه من الضروري التعايش مع المرض ونحن غالبية الشعب يعتمد أساسا على عمله اليومي الحر نضيف شهر آخر!!!!!!ماذا سيفعل أصحاب المقاهي وأغلبهم يكتري المحل ب عشرة وعشرون الف درهم والمقهى مغلوق؟؟؟؟كم من نادل لايجد قوت يومه.. الاقتصاد برمته متأزم.زتبعاته لا يعلمها إلا الله.من المفروض أن تدور عطلة الاقتصاد والسياحة مع الحفاض على وسائل الوقاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
173 - omare_2311 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
هههههه و حكومة هذي مترددة في اخد القرار مهيم خبار في راسكم هاد حكومة اظهرت على انها ضعيفة جدا مقدرتش تسير هاد الازمة و بالتالي خسنا في اناخابات جية منصوتوش عليها نهائيا لانها مشي ديال بحال هاد ازمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
174 - جابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
الشعب يريد : الرفع الشااااااامل للحجر الصحي، وتعود الحياة إلى طبيعتها نهارا ، مع وضع الكمامات ...ووو...وتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد "فقط" !!!!! حالة الطوارئ من 10 ليلا إلى 5 صباحا، بإستثناء الذهاب لصلاة الصبح في المساجد والمستخدمين في الشركات والمصانع وجميع أعمدة إقتصاد الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
175 - مسمار جحا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
و ما فائدة الحجر الصحي و حالة الطوارئ و الشوارع و الاسواق و اماكن العمل ممتلأة بالناس، و حتى ناس ما استفدوش من الدعم ما عندها ما تاكل، هذا كيتسمى لعب دراري و غالبا سيتم تمديده الى غشت،، هذا التمديد من مصلحة المواطن و حفاظا على صحته و لكن فنفس لوقت ناس خصها ما تاكل و لي عندو ديور لكرا و لاكريمات استفد من الدعم كي درتو ليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
176 - sohail الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
الحكومة كتبيع وتشري فالمواطنين طالبوا تمديد الى عشرة شهر غشت باش الاخرين تقولوا لهم نقصوا شويا غير عشرة أشهر سبعة بركة باش اتبتوا المواطن والكل راض والمواطن يمشي يشنق راسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
177 - متتبع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
والله مكيخوفني من غير هذه الإرتجالية في إتخاذ القرارات، والغموض والطامة الكبرى تصريحات رئيس الحكومة أقول مع نفسي آش هاد المستوى وصلو ليه ممثلينا. ثقتي في الله وبعده ملك البلاد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
178 - متدمر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
هههههه فالأول قلتو لينا شهرين دبا رديتوها غا شهر زعما باش حنا نقولو اوا الحمد لله ملي غا شهر ونتوما أصلاً كناو مقررين من الأول ديرو شهر إوا حتى شهر بزاااف .....عيينا ..الله يجعل شي بركة ....لقد بلغ السيل الزبى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
179 - Adil الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
راه قلنا ليكم الداخلية والولاةو العمال لي حاكمين البلاد الباقي غير مسيوكين بحال كولشي لي بغا افهم افهم الي ما فاهم اسول ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
180 - احمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:05
الحكوماة يجب أن تقدم استقالتها لفشلها في تدبير الحجر، وبقاء الاصابات في معدلها السابق، لانها لم تقم بأي إجراءات مصاحبة، ولم تبدع أشكال جديدة للحجر وبقيت تعيد نفس الاسطوانة الفارغة وهي تمديد الحجر بدون فعالية، الدول العربية كلها تقريبا باستثناء مصر أنهت الحجر، ونحن سنقوم بحجر هو الأطول في العالم، متبوع بالغش والتلاعب والا مسؤولية رغم تضحيات المواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
181 - متتبع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
خوفي ان يبقى الحجر الى ما لا نهاية.ستستنزف موارد الدولة الاقتصادية لذا لا يمكن ان يبقى الوضع على ماهو عليه.نرجو من الله العلي القدير ان يرفع عنا الوباء عاجلا غير آجل.و نتمنى اتخاذ تدابير جديدة تتعايش مع الوباء الى ان يعجل الله بالفرج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
182 - عبدالفتاح عبدالفتاح الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
و لعب الدراري هذا غير زگيو معنا واش 8 غشت أولا 10 يوليوز ههههه
هذا كيبين أن الناس اللي كيدبر شؤون هاذ البلاد مامسوقينش حتي بقات نهار لرفع الحجر عاد هما كيدرسو واش نخليوه حتى لشهر 8 أو شهر 7 في حين أن الدول اللي كدبر بلادها مزيان و واقفة عليها كتعطي التواريخ هذي شهر أو أكثر و خدامين كيلقاو الحلول أما حنا وزارة الصحة هي اللي خدامة و لخرين كيتسناو حتى 10 يونيو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
183 - Sinaloa الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
تمديد الحجر الصحي ستكون له تبعات نفسية و نادية وخيمة على فئات واسعة من الشعب و قرار تمديد الكوارئ المزمع اتخادة لن يفي بغرض التصدي لانتشار الفايروس, الفايروس سيستمر بالانتشار و لن نقوم بالقضاء عليه إلا إذا اكتسبنا مناعة ضده أرى من وجهة نظري انهاء الحجر الصحي و تشديد انظمة التقيد بالوقاية و الحماية الشخصية و التباعد الجسماني بين الأفراد و ترك الناس تسترزق الله و العودة لحياتها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
184 - راعي الغنم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
هل تعلمون كم يعاني الكسابة خاصة المسمين الاكباش كام من دويون على ديماته اغلاب الكسابة هده سنة سيصابو من جميع امراض المزمنة نسال سيد رايس الحكومة مامصير الكساب من هده القرارات وسؤال مجاه الى سيد وزير الفلاحة ارجوكم فيدونا نحن في حالة يرتلها واسرنا مهدادة. بمغادرة البدية نريدو توضيح كيف يمكين تسويق الاضحي العيد ولكم مني سلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
185 - Youssef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
قريبا سيكون لكل جهة قانونا خاصا بها بحال امريكا. كانت الناس عبرت على القلق ديالها من استغلال الجائحة لتمرير ما لم تتمكن تمريره في الأيام العادية....انا عاد فهمت الحمدلله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
186 - نزار الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
دابا حنا انتسناو الوالي يقرر دابا حنا بغينا انعرفو شكون لي حاكم واش المحكومة ولا الداخلية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
187 - mounaim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
QU EN EST IL DU CONFINEMENT
MAIS L ETAT D URGENCE ON Y VIT TOUJOURS
DITES NOUS SI ON VA SORTIR OU NON
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
188 - أشرف - الجديدة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
للاسف هناك ارتباك وتخبط هذا يعطي انطباع بان ليست الحكومة هي من تقرر . فمن يقرر اذن ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
189 - كزاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
10 يونيو خارجين ....شهر لزدتوه ديروه بيناتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
190 - لا أحد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:06
أصبحتم تتفننون في تعذيب هذا الشعب تحت عدة مسميات، شخصيا لا أومن لا بالحكومة و لا بمن يسمون أنفسهم مواطنين. كل يغني على ليلاه.
اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير و اجعل اللهم مماتي راحة من كل شر. حسبي الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
191 - Aboutrika الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:07
شهر بزاف ولكن لا اضن ان الولات و العمال سيرفعون حالة الطوارىء لأن المسؤولية في مثل هده الحالة جماعية ليست أحادية او فردية .
لايمكن ان يتحمل الوالي المسؤولية وحده في حال انتكاسة صحية في منطقه بعد قراره لرفع الحجر .
الله يدير تاويل د الخير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
192 - moudda الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:07
متخافوش غي كيضحكو معانا ...وكيديرونا شويا نتاع التشويق ...غدا ان شاء الله دابا يقولولينا غي خرجو ...عمو العثماني مسكين دمو خفيف كيقشب معانا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
193 - Moi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:07
Pourquoi on reste toujours dans le flou pourquoi on ne peut pas avoir des mesures claires. Déléguer le pouvoir aux walis et aux gouverneurs c’est fuire la responsabilité et si ça foire c’est eux qui devront
rendre compte. On est au bout de l’asphyxie
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
194 - Hafid guercifi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:07
مبقينا فاهميين والوا للي فهم شي حاجة يفهمنا الله يرحم الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
195 - طالب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:07
فمن كل هذا ما مصير الإمتحان الوطني وهل سيضل في موعده أم أنه سيتم تأجيله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
196 - لا حول ولا قوة الا بالله الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:07
نتمنی من الولاة والعمال ان يضعو بين اعينهم المعاناة التي يعيشها المواطنون وخليو الناس تخدم علی راسها. ويديرو عين ميكة وان يتوفقو في تسيير هذه المسؤولية. يعني ان عيد الاضحی مكاينش الله يكون في عوان الفلاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
197 - abdo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:09
دارو 8 غشت باش بنادم اكول لا بزاف شوية رجعو 10 يوليوز باش نكولو اللهم العمش و لا العمى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
198 - ابواسيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:09
بداخل هدا المخاض حول الحجر الصحي نلاحظ الغياب الكلي لرءي وتحليل قطاع الصحة : أهل مكة ادرى !!!!
موقف يضع المواطن في غفلة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
199 - Vrai marocain الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:09
هل ليس هناك دراسة مسبقة ولا تصور على المدى المتوسط. هل حتى لم يبقى الا ساعات قليلة عاد بداتم في الشد و المد. و تخرجون بعشرات القرارات في ان واحد. اش هاد الحريرة. هبلتونا حمقتونا. او طلعتونا الضغط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
200 - Laila الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:09
, Non mais j'hallucine c'est quoi ce gouvernement qui n'est pas capable de prendre une décision. Sans parler de ceOthmani qui tout au long du confinement n'a rien dit ou fait d'utile, c'es malheureux de réaliser que notre avenir et celui du pays est entre les mains d'une bande de voyous, continuer à prolonger d'ici la fin du confinement vous allez vous trouvez face à des malades mentaux, des délinquants, des mendiants, des criminels et vous serez incapable de gérer la
situation comme vous avez pris l'habitude de l'être
Laka allah ya watani
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
201 - Moghtareb الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:09
اصبح الامر لا يطاق اش هاد العشوائية اش هاد التخربيق بعد طول انتظار لا قرار واضح و ليس هناك خطة منهجية واضحة زيادة ديال هاد الارتفاع المفاجئ فالايام الاخيرة من الحجر الصحي كانها سياسة تخفويف للمواطن راه مابقا ماتخلعو فينا اصبحنا نعيش ازمات نفسية و الايتعاد عن العائلة وزيد عليها الالتزامات المادية للاسف دائما ما نقع ضحية لمجموعة من الافراد الجاهلة لي الشعب صوت عليها باش تاخد قوارات لي مكاتخدم مصالح المواطن العادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
202 - السلام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:10
السلام عليكم
المرجو تحديد التزامات ولاة وعمال جلالة الملك نصره الله ومجال اختصاصهم من اجل خدمة المواطن في ما يتعلق برخص التنقل بين المدن
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
203 - mourad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:10
ما دور الجماعات المحلية المنتخبة و مجالس الجهات في هذا الأمر؟ كل شيء يدار من المركز . في حين أن الوضع غير متشابه في كل المناطق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
204 - abdou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:10
الحكومة والبرلمان الذين يقررون مصير شعب وهم بعيدون كل البعد عن الشعب لا ماديا ولا معنويا ولا حتى اجتماعيا ....المغاربة يركبون قوارب الموت من أجل لقمة العيش فكيف ستخيفونهم من جرثوم حتى ولو قتل ذويهم.
هذا التمديد للحضر الصحي سوف يأتي بما لا تحمد عقباه...
نحن المستخدمون العالقون في الجهة الشرقية نعاني من الحصار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ...بالله يامسؤولين.انتم مرتاحون لانكم تتقاضون أجوركم الضخمة ونحن ننتظر رفع الحجر....
لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
205 - اللهم ارفع عتا البلاء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:11
نسآل الله رفع البلاء عتا ويشفي مرضنا وحفضنا في صحتنا واولادتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
206 - ادم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:11
تمخض الجبل فولد فأرا كنا ننتضر قرارات مهمة مثلا كالتنقل بين المدن والجهات التي لم تعد تسجل فيها كورونا وحلولا للاوضاع المزرية التي تعيشها الاسر المغربية مثلا كتكلف الدولة باداء فواتير الماء والكهرباء في هذه الفترة لكن يبدو ان الدولة غائبة تماما ولاتولي اي اهتمام للاسر المعوزة والفقيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
207 - عادل امام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:11
ما حدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم اللي بيقولو العثماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
208 - بلاحدود... الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:12
التخبط...العشوائية..غياب التجانس...العجز المطبق الحاد و المزمن...انعدام التكتيك و الرؤية الاستراتيجية لدى محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي يقودها الباجدة و باقي دكاكين الريع السياسي الفاسدة المشكلة لها هي معالم التدبير الفضائحي الكارثي لجائحة كورونا و تداعياتها الكارثية الصعبة و القاسية و الشأن العام المغربي المثقل بسياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية المخزنية التراجعية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
209 - mohammed douiab الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:12
soit que vous prolonger ou rétrécir le confinement nous sommes fiers et nous attendant avec optimisme le discours de sa mageste a notre fête du trône et les résultats des chercheurs membres du conseil consultatif charger d élaborer le nouveau model du développement c est vraiment un projet du renouveau de notre patrie Royaume du Maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
210 - واقعي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:12
الصراحة هناك تخوف كبير من ثلاثة مخاطر حقيقة: التجمهر خلال امتحانات الباك؛ عدم احترام قواعد الحجر في الأسواق أيام قبل العيد؛ وكذلك من الجالية التي لربما تأتينا بما لا تحمد عقباه؛ وعدم الالتزام الحقيقي لبعض الناس الذين يلعبون لعبة الفأر والقط مع السلطات؛ ويتعمدون خرق الطوارئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
211 - MAROKINO الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:12
الحل ديال اللغز هو : دلاحة ^^
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
212 - abdou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:13
Notre gouvernement est tres malinne .car si il as dit du premier moment un mois de prolongation les marocains vont critiqué comme d habitude .alors la solution et de dire 2 mois et apres , un seul mois..comme ça les marocains vont l accépté tres vite...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
213 - متتبع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:13
اذا طال التمديد. لا بد من تمديد الدعم وزيادة اشهر للدعم . ليكون هناك تناغم منطقي . لا يعقل دعم لثلاث اشهر مقابل حجر ستة اشهر ...
المرجو دعم الاسر لشهور اضافية ايضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
214 - متتبع عن كثب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:13
لا حجر بعد اليوم. البس الكمامة والتزم النظافة والتباعد وعش كما يحلو لك. لسنا قطيع في زريبة حتى نسجن. لقد صبرنا مدة 3 اشهر عصيبة رهيبة. انتهى الصبر ودقت ساعة الحسم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
215 - بوزكري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:13
شفتكم فرحتو بشهر،، حيت كون قالو شهر فالأول كنتو تفرحو بنصو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
216 - Brave الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:14
غير صرفو علينا رايحو حتا عام في الحجر الصحي.

واش جهات في المغرب مافيها والو تبقى مرهونة بالدار البيضاء
حشومة عليكم راه حنا حصلنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
217 - المعلم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:14
طوارئ غير طوارئ حجر تمديد سريان غير سريان التمديد كل مرة زيادة ارتباك افتقاد لخطة مدروسة ومعقولة جميع الدول خرجت من الحجر لتدبير أمور شعبها نحن مازلنا ننتظر تمديد بعد آخر لقدسئمنا حالنا حكومة لا تدري ماتقدم ولا تؤخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
218 - ملاحظة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:14
لا يلومن أحد الحكومة لأن المسكينة مغلوب على أمرها.
دقيقة ربما لا الحكومة تتلاعب بمشاعر المواطنين مرة شهرين و بعدها بساعات شهر ههه يظنون ان التراجع من شهرين الى شهر سيسعد المواطن و سيقبل ويفرح ههه تبا هل تستحمروننا لا ولن نرضى الى برفع الحجر مع اسمرار اليقضة (حالة الطوارء الصحية) بخصوص قولكم الأمر راجع لولات المناطق.... هذه فقط صيغة وخدعة لفرض الحجر المنزلي بطريقة ملتوية.

حذاري ثم حذاري I can’t breathe
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
219 - محمدين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:14
قرار غير صائب وتداعياته ستمس السلم الاجتماعي.. من الصعب الصبر لشهر آخر خاصة الذي لديه أطفال صغار ومع حرارة الصيف بالاضافة الى الظروف المادية للأشخاص والمقاولات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
220 - فلاديمير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:14
الداخلية تدبر الامر؟؟؟
شئ مضحك ضحكتوا فيكم الامم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
221 - houria الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:15
واش كيلعبو قشقاش بيناتهوم راه استغباء ناس هذا غير معقول ناس كيخرجوا اي واحد عندو شي مسؤول كيعرفو كيخليه يسافر فين بغا ولاد شعب مساكن لا خذمة لا صحة لا ابسط وسائل عيش كريم كاين لمات ليه الاي ديالو والاخ وزيد وزيد ومقدرش حتى يشوفو واش مكتحسوش بضعيف من اول وقفو مصانع وشركات ماشي حتى قرب وضع يسالي ويتزادو مصابين مكذخلش لعقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
222 - مريم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:15
صافي خدو نتوما قرارتكم حنى خارجين خارجين نموتو بجوع ياك شنهي هذيك 1200dh عندكم شهر حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
223 - buoghtat الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:15
الكثيرين لا يفرقون بين التمديد في حالة الطوارئ والتمديد في الحجر الصحي! !!! دباة لي كين هوا لي عندو شي خدمة يمشيلها مور السابعة مساء كولشي يدخل لدارو. هدشي لي كاين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
224 - Sami الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:15
ضبابية في اتخاد القرار مع رمي الكرة فالاحزاب السياسية تملصت من اقتراح خطة الخروج من الطوارئ في شباك لجنة اليقظة وهده الأخيرة رمتها في شباك وزير الداخلية وهدا الاخير الى الزلات والعمال غريب لتصريف الأعمال فقبل دقائق بث مرسوم الطوارئ إلى غاية 8غشت والان تم تداركه الى 8يوليوز ما يبين بوضوح الشمس ان تخبط الحكومة في اتخاد اي قرار جدي كان نتاج تغريدات الوزراء مما يؤكد ان الحكومة لا تملك قوة القرار الذي يبقى بيد وزير الداخلية انتهى الكلام شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
225 - رضى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:15
يالها من خطة جهنمية! الكل شاهد في الأيام الأخيرة على مدى انحصار تفشي الفيروس في بلادنا ، الكل ومن خلال التعليقات الأخيرة كان سعيدا لما آلت إليه الحالة الوبائية وحمد وشكر الله كثيرا!
المفاجأة، 3ايام قبل رفع الحجر الصحي وبين ليلة وضحاها بدأ عدد الإصابات في الارتفاع بشكل غير منطقي وغير مفهوم ! وبدأت نسبة التعافي تتراجع كذلك ! هل هي مصادفة ام ان هناك شيئا ما يدبر في الخفاء! اليوم فقط علمنا وادركنا لماذ! بل الاذكى من ذلك هو تسريب خبر التمديد لغاية 8 اغشطس عبر صفحات رسمية قبل ان يتم الافصاح اخيرا وفي نفس اليوم عن تمديد فقط لشهر واحد عوض شهرين في مسرحية هزيلة سيئة الإخراج! نعم هو مجرد تمويه الغرض منه تهيئة المواطنين لتقبل شهر كامل من التمديد ! الأصل منذ البداية هو التمديد لشهر إضافي آخر وبما أن المواطنين نفذ صبرهم ولم يكن بإمكانهم الموافقة ولو على تمديد يوم إضافي واحد آخر! ارتأت حكومتنا العزيزة اللجوء إلى هذه الخدعة الدنيئة...
لك الله يا وطني....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
226 - hassanstone الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
افتحو لنا المساجد لنطلب ربنا ان يرفع الداء عنا من اعماق قلوبنا ، فهو القادر عل ذالك.و لن يردنا خاءبين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
227 - Mostafa الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
راهم باجدة بمعنى الكلمة شوف فرنسا الوزراء كيفاش كياخدو القرارات بكل ثقة بالنفس وأمام وسائل الإعلام و هدو مخبيين وكيسيفطو لينا في المساجات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
228 - عبدالقادر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
بعض الجهات والأقاليم والمدن خالية من الوباء تماما ما يقارب الشهرين. يجب رفع الطوارئ عنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
229 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
شراساسة الفيروس ضعافت ولم يعد لها تأثير على البشر
المشكل هذه مناسبة ليكم تحكمو في بنادم كيبغيتو
راه واخا زيدي 5 أشهر راه معمركم تلقاو صفر حالة دايمن لكرونو طالع راكم باغين تخرجو على اقتصاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
230 - بنت الجيران الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
باينة بغاو يديرو شهر وعارفين الناس ميصبروش وهوما يقولو فالاول شهرين...باش نقولو اللهم شهر و لا شهرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
231 - ابو كورونة الكوفيدي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
الاخوان خاصكوم تفرقو بين الحجر الصحي او حالة الطوارىء.
الحجر الصحي هو هاد الحبس الي دوزنا هاد 3 شهور .
حالة الطوارئ هي نفسها مكاينش الفرق هههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
232 - abdo Usa الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:16
امريكا وصلت قرابة ٢ مليون حالة وتم رفع حالة الطوارىء. بالاضافة الى الدعم المادي للشعب ... اين نحن من هادا . الصراحة الفقير هو اللي واكلها وصابر الرجاء في الله كبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
233 - Khalid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:17
هههههه كما لو أن مغتصبا و نظرا لكرمه يطلب من الفتاة التي سيغتصبها اختيار الاغتصاب من الفرج أو الدبر
8غشت عوض 10 يوليوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
234 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:17
انتم الذين تراجعتم وليس الحكومة.....كنتم تبحثون عن السبق الصحفي لكن ....
كفى من التلاعب بنا ......باختلاق عناوين ملتوية ومضمون يعتمد على كلمات مبعمة مثل... يروج ..يحكى...يقال .....الخ
...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
235 - سيمو 24 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:18
الارتباك في اتخاذ القرارات و تسريبات من هنا وهناك تجعل المواطن في حالة دوخان الله يرحم الوالدين يا حكومتنا الموقرة اعطيونا رؤيا واضحة لمستقبلنا القريب بارقام وتواريخ مضبوطة على غرار بعض الدول التي نحن افضل منها بكثير حتى يمكننا ان نقول ان لنا استراتيجية عمل على جميع المستويات رحنا سئمنا من الاجوبة الله اعلم معرفتش التجاهل ..... هذه راه بلادنا جميعا ويهمنا مستقبلها وكلنا مسؤولون عنها وليس انتم وحدكم وموعدنا وقيلا في التمديد المقبل 08/08/20
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
236 - ahmed الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:18
إلى رقم 19 الباعمراني
الحياة الطبيعية ماشي مضمونة أخي
هذه الدنيا متعرفش اش يطرأ فيها بين ليلة وضحاها
الدنيا دار امتحان وبلاء والمسلم خاصو يكون قوي ومسلم بإرادة الله وصابر
ماشي تقولو خاصنا نخرجو خاصنا نتحوسو أو زيد أو زيد
اشنو يقولو الناس اللي عندها مجاعات وحروب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
237 - راي حر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:19
الفاهم يفهم .. وليبغا يفهم يفهم وليبغا يبقا يتسنا يبقا يتسنا نهار 10 وغاديا .. شحال و احنا نتسناو وهكا غانبقاو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
238 - Marrakech الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:19
تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني .. . الشعب لا يستطيع التحمل أكثر ... فواتير الكهرباء الماء والعيد الكبير وحلنا معاهم عصابة الحكومة والبرلمان لديكم راتب ضخم و تقاعد سمين وامتیازات بالملايين وكريمات و ... و ... و ... والشعب جوع امو .. قمع امو ... حاصر امو ... اطحن امو ... حلو لينا في الحدود خلیونا نحركو العصا ف رويضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
239 - مواطن مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:19
بحال شهر بحال شهرين بحال 3. أنا مكرهتهوم يزيدوا عام آخر باش عالله ينقص شوية ديال النفاق اللي ولفوه الناس وعايشين بيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
240 - الزمروف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:20
دارون لكمامات ووالدتها بالسلاسل
والتالي يضفي الضو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
241 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:20
يجب على المواطن المغربي أن يثور في وجه هذه الحكومة الفاسدة التي همها الوحيد إذلال الشعب المغربي وسرقة خيراته. ما هذا الهراء وهذه العشوائية في اتخاذ القرارت كفى من العبث حكومة فاشلة بكل المقاييس. المرض سيبقى ولهذا كان من الأجدر أن ترفعوا الحجر الصحي وحالة الطوارئ وان نتعايش مع المرض مع اتحاد الإجراءات اللازمة واتباع نصائح وزارة الصحة فقط. أما أن تسجنوا الناس في منازلهم وتتركونهم يموتون جوعا وقهرا وعذابا فهذا غير مقبول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
242 - لطيف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:20
الرمي بالكرة للولاة و العمال يقتضي الحذر الشديد لأن التسلسل الهرمي للأوامر ينتهي عند من يخالطون العامة و يمكن أن يعملوا بمزاجية قد تضر أكثر ما تنفع
أقطاب الاقتصاد ستبقى عاجزة عن دعمه كونها مشلولة بالوباء ..يلزم معانلتها بانفتاح حذر .
المواطنون غير النشطين لا محال لرفع القيود عن حجرهم .
والا سنبقى ندور في حلقة مفرغة و الوباء جاثم على صدورنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
243 - وحيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:21
السلام عليكم. لتبرير الزيادة في تمديد الحجر اصبحوا مند ايام في اعطاء اخبار عن زيادة الحالات. و الغريب هو ان اروبا رفعت تقريبا الحجر رغم انها كانت اكبر حفرة للمرض.يضهر ان هاد العام ندوزوا كونجي هنا في اروبا نعطيو فلوسنا للكوار. هاد العام العملة نطحنوها هنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
244 - Molma الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:21
هاذا تسليم و تصريح بفشل الحكومة في ادارة الشؤون والازمات ... عدم القدرة في اجاد وتهييئ حلول ومشروع بخطوات للخروج من الازمة... تفضل للتراجع والاستسلام للداخلية!؟؟؟
هاذا استهزاء بالمسؤولية وان لم يكن المنصبين من العتماني الى اخرهم اهل للمسؤولية فلا حاجة لنا بهم!
على الاقل سي بن كيران الله حفضه كان يقاوم ويتفاعل مع كل الجهات ويتكلم بكل وضوح وصراحة...
اما الداخلية فليس لها علم بتدبير وتسيير البلاد الا باليد الحديدية ونحن لا نريد الرجوع الى الوراء.
يجب رفع حالة الطوارء والحجر الصحي معا ككل البلدان الديموقراطية العقلانية المحترمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
245 - شرف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:21
سبقولينا غشت باش نتصدمو، من بعد يݣولونا يوليوز يجينا خفيف ! تقنية مألوفة ،،، رئيس الحكومة طبيب نفسي كيلعب لينا على سيكولوجية كي بغا ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
246 - عزوز الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:22
الحجر الصحي إنتهى و بقيت حالة الطوارئ.إذن بإمكان الناس الخروج بإستعمال الكمامة .لكن السفر بين المدن رهين بموافقة السلطات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
247 - مغربية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:23
حرام والله الا حرام هدشي كتديرو فالشعب تاقاو الله راه من غدة تدخلو للقبر وتصدقو تابعاكم دعاوي الفقراء والابرياء الدين ضاقت بيهم الحيوط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
248 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:23
آش غايدر هاذ الشعب كاع يسخط أولا ما يسخط؟ يطبق القوانين ويتكمش. هو براسو ما عارفش مصلاحتو فين. جامع التكليخة والزلطة وباغي يفهم في تدبير شؤون الدولة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
249 - الأستاذ ياسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:23
- الحجر الصحي : هو إلزامية المكوت في البيت وعدم الخروج منه إلا في الحلات الضرورية ( العلاج، العمل، التبضع،...)، وهذا الأمر يكون مسبقا برخصة من السلطات.
- حالة الطوارئ الصحية : هي العودة إلى الحالة الطبيعية مع إلزامية التدابير المعمول بها في إطار محاربة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الشخصية والعائلية المناسبة كوضع الكمامات، احترام مسافة الأمان، التعقيم. وفي حالة الطوارئ الصحية يمكن في بعض الحالات منع التنقل في الليل حسب التوقيت الذي تنهجه الوزارة الوصية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
250 - عادل الغرباوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:24
خضب حاكم في قونه لكي يشيد بإنجازته ادا لم يكن لم انحاز.وقال لم يأتكم الطاعون مند ان وليتكم.وقال له رجل من القوم ان الله اعدل ان يجمع عاينا موصبتين انت والطاعون.انشاء كرونا غادي تفوت وييقى هاد مخلوقات الغريبة تتولى علينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
251 - anas الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:24
أسوأ حكومة في التاريخ المعاصر ديال البشرية الله يعفو علينا و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
252 - Tarek الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:25
حالة الطوارئ الصحية هي نظام حماية ووقاية في حالات أمراض أو وباء وكل مايتعلق بصحة وسلامة دولة معينة.
أما الحجر الصحي فهو البقاء في المكان (المنزل. المدينة) الذي تتواجد به عند الإعلان لحالة الطوارئ.
باستمرار الطواري لا يعني استمرار الحجر.
يمكن الخروج ويكفي الالتزام بالتدابير الوقائية الكمامة. المسافة .التعقيم .والاحتياطات لحماية الأسرة والمخالطين
اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
253 - خليل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:25
مزال مفهمتيوش، راه الحجر الصحي غادي يرتفع بعد غد و غادي تبقى حالة الطوارئ الصحية إلى 10 Juillet.هذا يعني أن المواطنين يمكنهم الخروج بدون رخصة بعد غد مع التقيد ببعض الشروط كارتداء الكمامة و عدم الذهاب إلى البحر و المسبح و الحمام و المساجد ستبقى مغلقة حتى إشعار أخر. و سيكون لكل جهة قانون يجب احترامه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
254 - داوي خاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:25
لاواه النبق ... شي ناس فهاد البلاد ماعندهومش وجوه ..عندهوم مقالي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
255 - abdo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:25
هناك فرق بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي تخص أجهزة الدولة بالتدخل الطارى في حالة تدهور الحالة و الوضع الوبائي مع فرض الكمامة التباعد الإجتماعي و حظر التجمعات البشرية التي لا فائدة منها......والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
256 - الحبيب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:26
لا يمكن التعويل على هذه الحكومة٠يجب المطالبة باستقالها فورا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
257 - ميلودي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:26
ا الاخوان! ا الاخوات! اطلب منكم الصبر و صافي . راكم غي تعصبو و تفقسو راسكم باطل . لي ف راسهم غادي ديروه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
258 - tawdi7 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:26
السؤال : ما الفرق بين الحجر الصحي و حالة الطوارء ؟
الجواب:
الحجر الصحي هو بقاء الناس في منازلهم و عدم مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى مصحوبا طبعا بوثيقة المقدم.
حالة الطوارئ هي : إغلاق المساجد، الجلوس بالمقاهي والمطاعم، منع التجول فوق توقيت معين (مثل 7 مساء..)، السفر من مدينة إلى أخرى، إغلاق المطارات و الموانئ في وجه المسافرين...

إذا، هناك فرق كبير بين الحجر الصحي و حالة الطوارئ. عند انتهاء الحجر الصحي سوف تلغى ورقة المقدم، و عليه ستخرج دون تبرير الى اين تذهب، حتى البراجات لن تبقى (ستعود الباراجات العادية كما قبل).
لكن اذا كانت حالة الطوارء ستلزم المواطنين على عدم التجول ما بعد 9 ليلا مثلا، فسوف يمكنك الخروج من بيتك حرا (رفع الحجر الصحي) شريطة العودة لبيتك قبل 9 ليلا (حالة الطوارء). عند انهاء حالة الطوارئ ايضا آجي لدارك حتى لفجر شغلك هداك كما كنا من قبل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
259 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:27
واهيا ماري. قولو القياده والبوليس بللي حالة الطوارئ ماشي هي الحجر الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
260 - حكرتونا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:27
لا نريد لا 8 غشت ولا 10 يوليوز باغين ديرو لينا كي شناقة فسوق بهيم زعما راه كانت غتكون حتل غشت وحنا ردينها يوليوز وسيرو فحالكم خرجتو علينا باكتئاب لننسى مفعلتموه معنا الله غبر ليكم شقف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
261 - التادلي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:27
نحن نتألم من هذا الحجر المنزلي ولكن الذي يؤلمنا اكتر هو عدم الوضوح
والشفافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
262 - Très Bizarre! الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:28
Vous avez Remarqué que le roi n'a jamais intervenu en publique dans cette situation kafkaiene devenue insupportable pour la grande majorité du peuple?

Et pourtant Tous et vraiment tous et toutes les chef d'états du monde entier, forts comme faibles, l'ont fait et le font et à plusieurs reprises depuis l'apparition de cette pandémie de Corona!

Même tous les rois et emirs et présidents des pays arabes le Font!

Très Bizarre cette exception marocaine!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
263 - تهامي سمحاني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:28
هاد الأجل ديال الطوارئ ماشي بحال ديال فرنسا لي علناتو في شهر ابريل !!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
264 - لا لتمديد الحجر الصحي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:28
حكومة فاشلة و عشوائية فاتخاد القرارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
265 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:28
حسبي الله ونعم الوكيل من هاد الحكومة الضعيفه والمرتبكة في اتخادي القرارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
266 - مقهور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:28
هادو كايجربونا او ماحدنا ساكتين راه غادي نموتوا بالجوع ا عباد الله أسبانيا غادي تفتح الحدود السياح 1 يوليوز او حنا عندنا حالة الطوارئ حتى 10 يوليوز أعباد الله راه ل خدام فالسياحة راه كايصور شوية فالصيف باش ايعيش العام كلو اعبد الله اش عندكم شي ديانة أخرى غير الإسلام راه حتى اليهود مادروش بحال هاكا. انتما قالوا لسيسي ديال مصر ماتعرف والو اوليتو كتعلموه كيفاش تتنتاقم من الشعب. ولكن عندي احساس يارب ياربي قربتوا تلعبو الفينال. ياربي يدمركم ويدمر السر ديالكم كيما دمرتونا باش تحسوا باش كنحسوا دابا. الله كبير ان كابغيت فهاد الدنيا لا فلوس لا والو حاجة واحدة ياربي اخرجها فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
267 - المخ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:29
وزير اول ضعيف جدا في الواجهة، اماالحكومة الغير المعلنة فهي التي تتخد القرت ات
الصين عدد سكانها مليارين قضت على الفيروس في ضرف شهرين كيف لم نتمكن من القضاء عليه في ثلاثة اشهر و نحن سوى تلاتون مليون واصحاب رءيا تاقبة كما يقولون و نحن ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
268 - حمزة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:29
باش يقولو تم الرفع التدريجي من الحجر والزيادة في حابة الطوارئ؛ قالوا تم تمديد حالة الطوارئ هي الاولى ههه باش زعما منضسروش،، كيسحابليهم حنا اطفال رضع ؛ وهما لي فاهمين. شعب محقور، الفرد ليست له اية قيمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
269 - سليم بن سليم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:30
مرحبا بالزيادة ديال شهر ديال الحجر. سيتم الرفع التدريجي عن الجهات الخالية من الاصابات من طرف اهل الاختصاص من ولاة و عمال من خلال تقارير ترفع للجهات العليا لاتخاذ ما يناسب. فهتو او لامازال. كل جهة تعوم في بحرها........ لكن الجهات السليمة في خطر بتنقل الاشخاص من جهات مصابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
270 - ولاية وجدة سيتي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:30
اذن حسب ما فهمت ان الوالي هو الدي سيتحكم .. ولكن السؤال متى و كيف سيعرف المواطن قرارات الوالي
... فمثلا نحن ساكنة وجدة ما مصيرنا ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
271 - عابر سبيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:31
الحمد لله الحياة رجعت الى طبيعتها في أوروبا مع إعادة فتح الأنشطة التجارية، وبدء الأطفال في العودة إلى المدارس.الحكومات تركت حرية الاختيار لمن يريد السفر لقضاء العطلة في جميع دول الاتحاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
272 - هي لنحفر قبورنا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:31
بلعربية تعاربت بغيتونا نحفرو قبور لديورنا حيت لا محالة لي ممامت بجوع غيموت باكتئاب يالله كل واحد فينا ختار كوان ديالو فدار حكومة الذل تفو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
273 - عزيز وجدة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:31
واش اعباد الله ،والله هاد الحكومة ضربها الله ، واش حنا عند المرض بعد؟،210 وفاة منذ ثلاثة اشهر واغلبهم مصابون بامراض مزمنة سابقا، لا اعتبار لحالة الشعب النفسية ، لا اعتبار للناس لي طابو بالمزيرية، حشومة والله حشومة . وهاد شي يقد ايفجر الامر ويقع مالايحمد عقباه. اذا زاد الشيء عن حده انقلب الا ضده.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
274 - عادل الحربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:31
هناك فرق بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية فلا تخلطو الأوراق تخفيف الحجر الصحي يعني السماح بخروج المواطنين دون الحاجة الى وثيقة الخروج لكن ضمن حالة الطوارئ يعني الزامية وضع الكمامات تجنب التجمعات الغير ضرورية السماح بمتابعة المخالطين في حالة اصابة بالمرض سن قوانين زجرية دون الرجوع الى غرفة المستشارين تخفيف القيود على الأعمال الحرة لكن باتخاد الاحتياطات اللازمة الضرورية والأهم السماح للولاة والعمال بتدبير كل اقليم حسب الحالة الوبائية بكل جهة واقليم بحيث تعود الحياة العادية بالنسبة للمدن والأقاليم الخالية من الوباء وتشديد الرقابة بالنسبة للمناطق الموبوءة لذلك لا تنجرو وراء بعض الأغبياء بتعليقات غبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
275 - هشام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:32
الى كان هاذ التمديالتمديد علا الكل ان يضحي.
جميع موظفي الدولة يتلقون نفس الدعم.
الأسرة لي عندها 2 اشخاص 800 درهم
الأسرة لي عندها 3 أشخاص 1000 درهم
الاسرة لي عندها 4اشخاص 1200 درهم
باش نعارفوا واش شكون لي وطني
وشكون لي ما وطني.
ماشي عطيينا حزقة الا ربع وفرضين اعلينا حالة الطوارئ.
ديك الساعة نشوفوا واش غاذي تصبروا .ونشوفوا شكون لي وطني وشكون لي ما وطني.
وزايدون كاع هذا خوف من الموت.الله ينعل لي ما يحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
276 - انتفضوا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:32
اللهم كورنا ولا هاد المحكومة وجمبع الدول قدمت خطة واضحة وهذه الثلة تريد اركاع الناس واسترهابهم . حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
277 - كاربري سعيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:33
يجب على المغاربة أن يعرفوا بأن الحكومة راه عارفة آش كتدير. البؤر راه غاديا و تزداد و بنادم خارج عادي النهار كامل و هو كيتسركل بدون كمامة. و رآه الشعب داير ما بغا. و الحكومة كتمعني غير بالفن بأن هذا العام ماكاينش العيد و ما يترتب عنه من تنقلات و ازدحامات و أزمة اقتصادية جديدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
278 - صبرين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:33
وعباذ الله باش غاذي انعيشو مستفذنا حتى من شي ذعم ومحصورين الله يخذ الحق فيكم كاع آلي فلحوكومة وياخذ الحق فلي قرأ الملف ذيالي ومرسليش الذعم منسامحش ليكم ليوم الذين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
279 - من طنجة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:33
إذن ما كاين باكلوريا هذا العام. كيف سيكون من المعقول أن يمتحن مئات الالاف من التلاميذ خلال الحجر الصحي. هذا خرق سافر للحجر الصحي ومغامرة بالالاف من التلاميذ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
280 - خاوية فعامرة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:33
طلقوا ليكم 8 غشت فالأول غير باش تقبلوا وترضاو ب8 يوليو بأقل غضب بحال إلا ولينا دراري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
281 - متقاعد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:33
من لم يمت بكورونا مات بالفقصة وشي عرق يطرطق ليه وزيد غدايد الكراء والعيد جاي كينطح والخدمة مشات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
282 - تاهلاوي عالق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:34
قرقروا وخربقوا كما تشاؤون،اكسروا القلوب والخواطر،الحال لا يدوم،الدوام لله تعالى،يقال اتعس هو المتردد،القرار يتخذ مرة واحدة خاصة إذا كان سيادية.لا باس ستاتي الايام وتطوى الذكريات،وتاتي اجيال اخرى تكون خير سلف لاتعس خلف.حكومة فااااااااشلة بمعنى الكلمة.⁦
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
283 - 010101.... الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:34
العجلة من الشيطان واللي زربو ماتو....بشوية فين طايرين ...دقة دقة ..مالكم كاطيرو من المقلة.....هذا حالنا ....
رغم ذلك مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص..فالحكومة مكرهة على التمديد (مكره اخوك ولا بطل ).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
284 - عبدو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:34
لما تقرر فترة شهرين يكون من البديهي أن ذلك كان ناتج عن دراسة أولا طبية من طرف وزارة الصحة و اقتصاديا و ماليا من طرف وزارة المالية،
في الاخير يتضح أن كل هذا إلا كلام القواعد إذ يبدو أنه لما يتقرر خفض المدة إلى النصف خلال مناقشة دامت ساعات فكل شيء محتمل من حكومة لا تراعي لظروف المجتمع الاقتصادية و خصوصا الاجتماعية التي أصبحت أسوء من الأسوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
285 - فاطمة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:35
انا أتساءل كيف سيكون حال التلاميذ اللذين سيجتازون امتحانات البكالوريا في ظل الحجر الصحي والحرارة مع ارتداء الكمامة فهناء ك أشخاص يعانون من ضيق التنفس فالأمر صعب بالنسبة لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
286 - مقهور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:35
الله ياخد حقي و حق كل مقهور بحالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
287 - قَنْطان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
في المغرب لاتستغرب، بْلاد التناقضات، الناس تتشكي من الحجر لأن الله غالب جْيوبها نفضات السنبوك ما يدور. الجوع والضغط النفسي. والحكومة ما سوقهاش زايْدَ فيه. لا حولة ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
288 - مغترب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
الحمد لله مني جاتني الفرصة خويت البلاد . انا ساكن في اروبا والناس ماتت عندهم الناس بالالاف و تم رفع الحجر الصحي . ما ادراك بالمواطن المغربي الضعيف مسكين كيف غايدير . المهم هاد القرار غادي تخىيو المواطن اشكك فالمواطنة ديالو و يربي ليه نفور من الدولة والحكومة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
289 - Simou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
كوارث تتلوا الأخرى منذ مجيئ حزب العدالة و التنمية... حتى أضعف الحقوق الطبيعية كالساعة الإضافية التي هي جرح دائم في نفوس المغاربة والدكتور النفساني يعرف هذا..
لم تستفيدوا من الدرس الإلهي وترفعوا الظلم على هذا الشعب...
سيأتي دوركم.. الله ياخذ فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
290 - مغربي اصيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
الله يرفع علينا هاذ الوباء ونرجوا سالمين انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
291 - يونس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
الفرق بين الحجر الصحي و حالة الطوارئ هو : ان حالة الطوارئ تعني ان البلاد في حالة غير مستقرة من ناحية ما والحكومة قامت بتمديدها لشهر اما الحجر الصحي فهو وجوب المكوت في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة والحكومة قامت بمرسوم قانون يقضي بالتخفيف التدريجي وهدا لا بد ان يحصل لان المغاربة لم يعد في مقدورهم المكوت في المنازل . اقول الحكومة اعطت الصلاحية لوزير الداخلية وولاة المدن باش يديرو اي قرار تايشوفوه صالح ! في نهاية المطاف هادي فترة صعيبة على العالم والله غالب لحد الساعة اللقاحات مازال ماكايناش شي نتيجة نهائية . المواطن غادي يخرج وخاصو يحضي راسو ما يتسنا لا بوليس لا حكومة هو خصو يكون واعي ويدير الكمامة ويبعد من التجمعات ويغسل يديه ويطلب الله السلامة هدا ما كان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
292 - حميد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
ا عباد الله أش من طوارئ صحية كاينا في المغرب واش بنادم دايع في الزناقي و الشوارع ليل نهار لا كمامة لا مسافة أمان شي فوق شي و كتقولو التمديد واش هاد الحكومة عايشا في المغرب و لا في شي دولة أخرى راكم كتخربقو إلا بقينا على هاد الحال معمر الطوارئ الصحية غادا ترفع حتى يكون شي لقاح أو دواء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
293 - مؤامرة كورونا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:36
قسما عظما عندما ترفع حالة الطوارى ساهاجر هجرة بدون عودة الى هذا البلد .الارض الله شاسعة
نحن نعيش في هذا البلد مثل خرفان عيد الاضحى
........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
294 - متابع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:37
المشكل هو ان كورونا لن يختفي في شهر واحد سيستمر معانا لشهور او ربما لسنوات الحل هو كما طبقت كندا ونجحت فيه هو فتح الاقتصاد تدريجيا حسب كل مقاطعة وحث الناس واجبارهم على التباعد الاجتماعي في الاول سبكون صعب لانه غير متعودين عليه لكن مع الوقت اصبح التباعد الاجتماعي امرا عاديا وهكذا يجب ان يكون المغرب . اما الشركات فاجبارية المعقمات والماسكات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
295 - لا التمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:38
لا حولة و لا قوة إلا بالله العلي العظيم هاذ الحكومة كات الضحك علينا ،راه حنا فحالة يرتى لها ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
296 - شيبشقراقب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:38
انا ما دخلاتشي لراسي شهرين تاع التمديد
اوكي تمديد الطوارئ ورفع الحجر متافقين
المنطقة لي فيها انا ماكاين لا كورونا لا والو لا حظر لا حجر الناس خارجة عادي لوليدات كايلعبو الكرة وحنا فحبس اختياري
يجب فتح المساجد والمرافق العامة فالمناطق المؤكدة بصفر حالة اصابة راحنا عيينا
نعم لتمديد الحظر ورفع الحجر خسب المناطق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
297 - ابراهيم مسعدة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:39
لقد عانينا وقاسينا الويلات مع هذه الحكومة المستهترة وغير الواقعية ولا تملك حسا وطنيا .فالبلدان الاوربية مثلا تخلت عن الحجر الصحي وفتحت اقتصاداتها ومرافقها وسمحت لمواطنيها بالخروج اما مسؤولينا فانهم خائفون ووجلون ولانعرف سبب ذلك ومن مصلحة من .نتمنى من الله ان يزيل عنا هذا الوباء وهذه الحكومة الى غير رجعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
298 - amin الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:39
youssef
الحجر الصحي هو : الجلوس في المنزل .
حالة الطوارئ هي : الخروج والعمل ... ولكن بالكمامات ومسافة الامان والاحتياطات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
299 - احميد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:39
اتقهرنا او مرضنا في نفوسنا.
زدنا المرض النفسي على مرض السكريات والقلب.
اللهم اشهد على ضعفنا وقلة حيلتنا ولا من يقف بجانبنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
300 - hmida الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:40
وتراجعت الحكومة عن الصيغة الأولى من مشروع المرسوم والذي تضمن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت، قبل أن يتم تعديلها داخل المجلس الحكومي، لتكتفي الحكومة بشهر واحد عوض شهرين.

علميا لم افهم شيئا مشروع مرسوم في 8غشت وعدل الى يوليوز يعني بدلتوا الواقع ديال 8غشت ولا ليوليوز

هكدا فهمت الوباء كان غادي ينقص في 8غشت والنواب المحترمين رجعوه ليوليوز
لي فهم يخبرنا جزاه الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
301 - سعيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:40
دابا وزير الداخلية هو لي كيحكم. لي عارفينو فدول بحال اسبانيا وايطاليا رئيس الحكومة هو لي كيتخد القرارات
هنا رئيس الحكومة مثل الاطرش في الزفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
302 - سعيد التازي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:41
اظن ان ماما فرنسا قامت بالاتصال و قالت لهم كيف يعقل أنا دولة متقدمة و طالعة ف النيفو و مادرتهاش.....نقصو شهر...حاضر سيدي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
303 - hamza الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:41
الله يحسن عوان هذ الحكومة مع هذ الشعب ما عندو حتى راي، دارت الحجر مصيبة حيداتو مصيبة والله حتى حنا واعرين ،ها لي باغي الحجر ها لي ما باغيش الحجر،ايوا دابا خاصنا استفتاء على هذ الحساب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
304 - chokri الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:41
أذن تريد تمديد حالة الطوارئ ألى شهر يوليوز .

****مسألة أخرى نريد تمديد فترة الخروج اليومية ألى تاسعة مسائا ؛ لقد سئمنا من هاذه العيشة و أيضا نريد ذهاب للشاطئ بهدف
الجري الفردي و الغير جماعي قليلا لأنه كما يعلم الجميع
الجري هي ضرورة صحية للجسم و الدوران الدموي ; و أكرر الجري الفردي و ليس الجري جماعي مع الأصدقاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
305 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:42
اضعف و افشل حكومة على وجه الكرة الأرضية لم ارى اكفس من هذه الحكومة في حياتي كلها غدا ساخرج من ارادا الخروج ومن أراد ان يبقى عبيد فليبقى اقسم حتى اخرج غذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
306 - Rachid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:42
هما كانو 2 ورقات غير لي قرى هد القرار قرى لي فيها 8 غشت انسى مسكين هههه غير عقلو النهار 10 يوليوز غدين اقولو لينى حتى 8 غشت ههههه هده في حالة ما اقرى ورقة الصحيحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
307 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:43
غادي نوصلو 10يليوز غاديمددوهال10غشت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
308 - متابع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:43
قلناها مرارا ان الحياة لن تعود الى طبيعتها هم يلعبون على اوتار الوقت في العالم لاطلاق التلقيح الذي حضروه اصلا قبل كورونا لاهداف تجارية وربما اكثر من ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
309 - نورالدين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:43
الحكومة لم تتراجع الخلط الدي وقع هو أنه نم تسريب مشروع القرار الدي أعده وزير الداخلية و وزير الصحة و الدي ينص على التمديد لمدة شهرين لكن بعد اجتماع الحكومة تم إقرار التمديد لمدة شهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
310 - فهم تصطى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:44
حكومة التخبطات بامــتــيــاز !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
311 - خديجة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:44
الحجر الصحي : هو لي احنا فيه دابا يعني الحجز وعدم الخروج من البيوت الا لضرورة وحالة الطوارئ هي : السماح بالخروج مع بقاء بعض الشروط في لبس الكمامة الاحتفاظ بمسافة الامان بين الاشخاص عدم المصافحة والسلام بالوجه واجراءات اخرى سيحددها المجلس الحكومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
312 - عبدو3 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:44
المغرب أول بلد في العالم يواجه عواقب كورونا..والمغرب أول بلد في العالم يمدد الحجر شهرا كاملا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
313 - Karntch kantch الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
واخليو المساكين اخدمو على أولادهم واش نتوما عندكم كواشي مكتفكروش فاللي عندوا اولادو معندوش باش اسوق راكم غاتحاسبوا أمام الله والشعب المغربي خرجوا تخدموا على أولادكم اماعمركم تعاودو تصوتوا كلشي واضح دابا راكم غاتموتو بالجوع الله يحفض حكومة فاشله واش مبغيتوش تعيقوا حتى اوصل نهار فاش يترفع الحجر قالو لينا 106 إصابة في ضرف ١٢ ساعة كما قالوا فكلامهم الفاهم يفهم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
314 - محمد. الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
حكومة بلا قيمة في أي مجال و الشعب بلا هيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
315 - س.ع المنزه الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
على المسؤولين أن تكون لهم رأيا متبصرة ومعقولة ومخطط مدروس والخروج به إلى الشعب وشرح هدا المخطط وتفسيره لجميع المغاربة وإقناعهم بمقرراتهم هده وإلا لم ينفع مع هدا التمديد في شيء لأننا سإمنا
من هده البؤر الصناعية التي لازالت تفرخ العديد من الإصابات .والملاحظ هو أننا كنا نخاف من الأحياء الشعبية والأسواق اليومية لكن العكس هو الدي يحصل الى حد الآن المعامل والمصانع هي التي تسبب لنا الزيادة في الحجر الصحي لدى نطلب من المسؤولين رفع الحجر الصحي على المدن التي توجد بها 00 إصابة ولا علاقة لها بالتمديد الى غاية 10 يوليوز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
316 - فقير إلى الله الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
والله هرمنا وكبرنا ونحن لانزال شباب نريد أن نرجع لعملنا الشعب المغربي يكره الراحة وأنا واحد منهم والله مرضت نفسيا وجسديا وماديا الله يعلم بحال الفقراء في مدة هذا الحجر الصحي اللذي كل مرة تمددون فيه على كل حال ننتظر غدا إن شاء الله ماذا ستقروون ياربي يشوفو من حالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
317 - اهل الكهف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
رحم الله من قال :" باركا ما نكذبو على المغاربة . الشعب راه وعا " كلامي موجه الى اصحاب القرارات المرتبكة . هل الحجر الصحي او تمديد الطوارىء يهم كذلك المصانع التي تعتبر بؤرا وبائية كما يصرح به . ان قراراتكم يجب ان تطبق على الجميع دون استثناء . اما ان تفتح المعامل والمتاجر ونحتجز في البيوت وابناؤنا عالقة في مناطق اخرى . فهذا امر غير مقبول بتاتا . ماذا تقولون عن دول اوروبية رغم ما حدث فيها ؟ بالنسبة لي ينبغي التمديد وتطبيقه على البؤر ومحاصرتها الى احتواء الوباء وإلا فالسيسة المتخذة فاشلة بكل ما في الكلمة من معنى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
318 - علي اولهياط الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
هدشي رآه عيب شي خدام بشهر و حنا الحرافين لا محال من الإعراب مستفدنا موالو شنو نوكل للمرأة ديلي نوكلها الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
319 - bouthirit الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:46
الله ياخد فيكم الحق جميعا كل الأحزاب والحكومة الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
320 - Joseph الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:46
مرحبا بكل تغيير ومرحبا بالتمديد لقد كنت اتوقع هذا التمديد بشكل كبير ولم يفاجئني والله شهيد لكن لذي نداء لحكومتنا يجب الإنتباه والإشارة إليه ويدركوا جيدا أن المغرب كان من بين الدول القليلة التي قامت بحملة استباقية قبل اوربا بالتحديد أشادت بها الدول المتقدمة علينا بقرون وصدقنا هذا التفرد والتميز لحكومتنا التي ربما كانت تعلم وهؤلاء كانوا على ما اعتقد لا يعلمون ورحبنا به . ما لا اتمناه هو ان ترفع جل الدول العزل الصحي عن شعوبها وخاصة (دولا عربية تتهيأ الان للرفع الصحي)ويكون عيبا وغير مقبول أن يسجل على حكومتنا فشل بعدم قدرتها على الرفع الكلي عندها قد نشك بأن كل ما كان يقال ويروج من تنويه واشادة تلك الدول في حق بلدنا كان سوى دعاية زائفة ولم تكن كل البيانات في الواقع شفافة لهذا سنرى هل التمديد صحيح في محله وغير قابل للنقاش ام هو قنبلة موقوتة مهيئة للانفجار في وجه العموم كالعادة .أن المعاناة ازدادت وسلبيات الحجر الخطيرة ارتفعت فيارب اعف عنا وارئف بحالنا صبر أمهاتنا تولى أمرنا واغفر لنا ابعد عنا هذا الوباء وكن معنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
321 - كمال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:46
الله معنا والصبر دوانا هامشي بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
322 - اعتراف بالفشل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:47
أفشل حكومة في تاريخ المغرب .....لن نقارن المغرب بالدول الأوروبية لكن بتونس التي سوف تفتح حدودها نهاية هذا الشهر وعودة الحياة لطبيعتها...
حكومة ركبات العصاب فالمغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
323 - اللهم لك الحمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:47
اللهم لك الحمد على كل حال واجرنا من حال اهل النار الدنيا فانية فكروا مزيان للاخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
324 - منلي عبد الله الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:47
ما تبقاوش تدخلو وتخرجو في الهضرة ,, قلت لنا 8 غشت ,,صافي 8 غشت ,, ما نبقاوش نلعبو ,,وزايدون بحال 10 يوليوز بحال 8 غشت الله يرزق غير الصحة والسلامة ,, صاحب التعليق على فكرة موظف متقاعد ,, تقاعد مريح ولله الحمد ,, وغير يسمحو لي الناس اللي ما عندهم نفس الإمتياز ,, كان الله في عون الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
325 - marocain الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:48
السؤال الاستعجالي لرئيس الحكومة هو: هل هناك أضاحي يوم عيد الأضحى أو لا. الجواب يجب أن يكون الآن. لأن هناك من الفلاحين و الكسابين من هم في حيرة و خوف. هل سيمضون في تسمين الأضاحي أم لا؟ لا يعقل أن تلغى الأضاحي أيام قليلة قبل العيد أو العكس و قد أعدت الأضاحي أو لم تعد. القرار يجب أن يتخد الآن و يأخد المواطنون به علما. هذه سنة جفاف، و سنة وباء، و سنة أزمة!
يتضح أن الحكومة تسير نحو التدبير الجهوي و المحلي للطوارئ الصحية و الحجر المنزلي. ولكن ما هي آليات التواصل مع المواطنين جهويا و محليا لتبليغ الإجراءات؟ مثلا هل سيعقد كل مساء الولاة و العمال و القياد و الباشوات ندوات صحفية و لايفات ليكونوا على اتصال يومي مع ساكني قطاعهم الترابي لتبليغهم بالمستجدات أم لا؟ هل سيستعملون الأبواق مجددا؛ علما أنها وسيلة عقيمة و متقادمة؟ في أمريكا يتكلم الرئيس و حاكم الولاية و العمدة و رئيس الشرطة مع المواطنين و هم في بيوتهم في الظروف العادية و الاستثنائية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
326 - America الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:48
La seul solution pour le virus c est le vaccin alors il faut apprendre a vivre avec le virus jusqu a que le vaccin est trouve par les usa
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
327 - عبدو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:49
سياسة كوي وبخ ،كورنا ماهي الا فرصة للانتقام من الشعوب، وحكمت المحكمة على الشعب باربعة شهرا نافذة في غياب القفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
328 - مولاي حسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:50
الموت البطيء ا
أفشل حكومة في تاريخ المغرب. والله إن رجعت إلى بلد المهجر لأنني عالق مند مارس في المغرب لن أعود إلى هدا البلد حتى ادفن في المهجر. و ساسخط على ابناءي إن هم وضعوا أرجلهم في المغرب مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
329 - طارق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:50
ابانت حكومتنا على مدى ارتجاليتها في أخذ القرارات المصيرية المتعلقة بهذا الوباء. كان من الأحرى على رئيس الحكومة الرجوع إلى آراء المختصين في علم الأوبئة لمعرفة الحالة الوبائية للبلاد بدل أخذ قرارات بين السياسيين...
حين يمتلك السياسيين مفاتيح القرارات فاعلم ان النتيجة تكون كارثية بقدر سفاهتهم. رأينا كيف ان الاحتجاجات في امريكا كشفت الوجه الحقيقي لكورونا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
330 - khalid huesca الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:50
الله يعفو على هاد الناس ايوا هما كيفكرو غير لصحاب الفيزا باش يرجعوهم واصحاب الاقامة لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العضيم بغينا ندوزو العيد مع اهلنا في المغرب هادشي كيفقص الحكومة خوافة ومعندهاش الجرأة على القرار توكلو على الله وطلقو الامور راه لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا قرارات فاشلة سكت حتا عيا وبلي دوا كحلها زاد شهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
331 - anonymous الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:51
و غير خرجونا و خلينا نديروا حتيطات و نردوا بالنا و لمرض يمشي سبطار يداوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
332 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:52
التمديد يجب معه تطبيق القوانين التي وضعت.نشاهد ان الحجر لم يطبق تماما.الكل خارج ومستهتر.ولا من يردع او يطبق ما وضع من قانون.قلتم الكمامات لكن الاغلبية الساحقة لا ترتديهاولا من يحاسب.قلتم المسافة القانونية ونرى الشباب يلعبون الكرة في الطرقات.ولا من يردع.القوانين توضع على الورق.ولا تطبق.فكيف سنقضي على الوباء.الكل خارج .راقبوا الازقة والاحياء الشعبية وسترون العجب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
333 - احمادو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:52
#حالة_الطوارئ : تقدرو تخرجو بدون ورقة مع احترام المسافات وارتداء الكمامات وممنوع تجمعات
#الحجر_الصحي: ممنوع الخروج الا بالورقة وللضرورة هدا هو الفرق

هدا شرح بسيط غير باش تفهمو لي مافهم الفرق بيناتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
334 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:52
لم تاخد الحكومة بعين الاعتبار اننا داخلين على موسم صيفي ساخن كيف سيبقى الكل في منازلهم مع الحرارة والناموس والفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
335 - مواطن مُكَرْوَن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:53
أوروبا للي ماتو فيها الآلاف المؤلفة ورفعت الحجر وبدأت في التخفيف على تنقلات الاشخاص وحنا للي عندنا المؤشرات ممتازة واعداد الوفيات مازال في حدود 210 رغم ذلك زيد حبس يمّاهم وأحكم القبضة الأمنية عليهم حتى ينفجروا
هناك من حبس في منطقة بعيدة عن احبابه وعن أولاده وعن أسرته كل حسب ظروفه ينتظر اللقاء بهم فكيف يكون مصيره اسي العثماني.
وبما أنهم قد مددوا حالة الطوارئ الصحية لشهر رابع هل سيخصصون دفعة رابعة من دعم الأسر المتضررة على هزالة تلك المبالغ المالية؟
للي بقى لينا من كورونا زيدو قهرونا
والله كورونا أرحم منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
336 - hakim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:54
يجب على اهل الاختصاص ان يتخلصوا من لغة العموميات ويوضحوا لنا بالملموس الفرق بين الحجر الصحي الذي يبدو انه موكول الى الداخلية لتخفيفه او لست ادري وحالة الطوارئ التي تمتد الى 10 يوليوز
هل يجوز ان نتنقل بين المدن ؟
هل يسمح لي ان اجلس في حديقة بعد اخد كاس قهوة بلاستيكي من المقهى؟
هل يمكن للحرفيين ان يستانفوا انشطتهم ؟
هناك العديد من الاسئلة مثل التي كنا نسمعها يوميا في وسائل الاعلام ونرغب في فهمها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
337 - الحكومة التونسية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:55
شكرا شكرا لكم لانكم لا تفكرون في الشعب المسكين الذي تضرر بشكل كبير من هذا الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
338 - أعجبتني هذه الحركة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 22:02
أعجبني هذه الحيلة والتي هي قديمةً نوعا ما التي قامت بها الحكومة وهي جس النبض عند المغاربة حيث اعطت 8 غشت كتاريخ رفع الطوارئ الصحي. وسرعان ما إنتشر الخر قامت الحكومة بتقليصه الى 10 يوليوز وهي عملية نفسية حتى تجمد الرئي العام ، الحكومة المغربية تتلاعب بنفسية المغاربة والوباء ليست له علاقة بالموضوع والغموض يلف حول هذه القرارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
339 - مبالغة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 22:03
المغاربة شعب واع
وليس قطيع غنم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 339 | عرض: 1 - 339

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.