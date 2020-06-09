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- الحكومة المغربية تتجه نحو تمديد "حالة الطوارئ" إلى 8 غشت - (678)
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كُتّاب وآراء
الحكومة تتراجع عن موعد "8 غشت" وتمدد الطوارئ إلى 10 يوليوز
صادقت حكومة سعد الدين العثماني رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليوز المقبل.
وقام المجلس الحكومي بتعديل الصيغة الأولى من مشروع المرسوم التي تضمنت تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت، مكتفيا بالتمديد لمدة شهر واحد عوض شهرين.
مصدر حكومي تحدث لهسبريس كشف أن المجلس شهد نقاشا حول أجل تمديد حالة الطوارئ الصحية الذي كان محل خلاف بين أعضاء الحكومة، قائلا إن "الصيغة الأولى التي جاءت في المشروع لم تلق موافقة بين الأعضاء وتم تعديلها"، ليتم التوافق في الأخير على التمديد لمدة شهر واحد.
وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (339)
هل من فاهم يشرح لي..
لنفرض أن الفيروس بقي لفترة طويلة، هل ستبقينا الحكومة في المنازل الا أن نموت بالفقصة؟ جل المغاربة مكتئبين وستكملون الباقي
قبل ماتخض رأي الملك ومشاورته
ولكن الملك هو صاحب القرار الثاني
واش عندو مايدير العثماني ولا جلالي
راه هناك صاحب القرارة ديال الصح
خليونا من المهدرة الخاوية
المرجو تمديد الحجر الصحي
مصلحة المواطن هي تمديد الحجر الصحي والتشديد في حالة الطوارئ.
الحل الوحيد ان تقدم استقالتها فورا دون ترددن
و في غشت سيتم التمديد أيضا حيتاش هاذو معندهم كلمة.
قمة التخبط و العبث
لك الله يا وطني
و هذا ما يسمى بالعذاب النفسي
كفاكم تلاعبا بنفسيات و مشاعر الشعب و الله العظيم الى قهرتونا و مالقيناش عارفين شنو نديرو
فشل في التدبير و التسيير والتواصل مع الشعب، و الاضرار تتفاقم و الازمات تتضاعف...
لا بد للشعب ان يقول كلمته في الانتخابات القادمة لقطع الطريق عن الفاشلين.
حسنا الله ونعم الوكيل.
هذا هو الاهم وكان مطلب فئة كبيرة من المواطنين فلا يعقل ان ترتبط مدن تسجل 0 حالة بمدن يستفحل فيها الوباء كالدارالبيضاء مراكش طنجة او الحسيمة مثلا .
، أرجوكم لا نريد سوى إخراجه
اللهم اننا قد بلغنا اصحاب الديسلايك الايام القريبة القادمة سترون مراحل اخرى من تحور الفيروس في العالم ومنضمة الصجة العالمية مازالت تحذر
عندما يقود الاعمى شخص مشلول لك ان تتخيل الدراما
شر البلية ما يضحك
8 غشت ، تحولت الى 10 يوليوز ، خطة مفضوحة ، غلي الثمن باش تنقص و تبيع.....
كان يجب أن يكون هناك بلاغ يوضح خطة الخروج من الحجر وأن تحدد تواريخ لكل قطاع .
الأمور غير مفهومة
تتبعنا دول العالم وكانت الأمور مفهومة إلا في المغرب
... غدا خارجين
الله المستعان وصافي
تغطون عن ضعف منهجياتكم و خططكم بقرار الحجر بحجة الحفاظ على سلامتنا. بدل من أن تكون لنا بنيات تحتية مهمة و أطقم طبية متمكنة و تعمل في ضروف مناسبة مثل الدول الأخرى ترون أن الحل في الحجر الصحي كما أنكم تلقون على عاتقنا المسؤولية و أن الحل بيدنا لا لن نستطيع العيش في هذا السجن الجماعي الذي لا يعاني فيه جل المغاربة و خاصة من ليس له دخل فهو يفظل الموت على أن يعيش ب 800 درهم التي تقتل تفكيره أكثر.
كفا عبثا بنا و ألقو بحقائبكم لمن هو كفؤ.
حسبنا الله ونعم الوكيل
صافي بالزاف. وشكون غادي يقرر وزير الداخلية!!!! الشخص نفسه الذي قال انه سمح للمقاهي تخدم في فترة الحجر بعدما اصدر قرار بإقفالها.
واش أنتم أكيدين.
أرجو من المواطنين الامتثال لقرارات السلطات وعدم الاكتراث للتعليقات التي تحض على خرق حالة الطوارئ، وإلا فإن الشرطة والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والسلطات المحلية ستكون مضطرة لتطبيق القانون بما يمليه عليها الواجب والروح الوطنية العالية المعهودة فيها.
تحية لأبطال الشرطة والأمن والداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة وإدارة السجون والجمارك والوقاية المدنية على تضحياتهم الجبارة في هذه المحنة.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظنا يا رب
كان الله في عون الضعفاء والمساكين
يجب على الحكومة أن تجد حلول لهذه الطبقة
شكرا جزيلا من طرف مدوخ من المدوخين
و الصراحة منين بدا هادشي و هاد الحكومة كاتخربق، الله يدير شي تاويل..
مادا بعد التمديد
انا اضن ان الحجر الصحي فشل في كل العالم . الحل هو مناعة القطيع والتعايش مع الفيروس
خاص الشعب ينتفص و يسقط هاد الحكومة !
أيها الشعب هاد الحكومة مديورة باش تسلب ليك كل الحقوق ديالك و تنزل ليك السليب و انت كاتشوف.
كفى من الإستعباد و الخنوع ... و نوضو هضرو و انتافضوا هذه هي الفرصة. واش كاين شي فتنة أكثر من هادي ؟؟؟ كفى من الجبن !
انشري يا هسبريس و لا تكوني ظالمة في حق هذا الشعب المقهور. شكرا
يبدو من خلال كل هذه البيانات ان ااحكومة تتخبط ولا تستطيع اتخاذ القرار الصحيح وليست لها رؤية واضحة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر. هذا التخبط سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمعيش اليومي للمواطن. فالحكومة ليست متأكدة من انها تملك الامكانات اللازمة لمواجهة الوباء وليست لها خطة محكمة لتجاوز تداعيات الأزمة والتي من المنتظر أن تدوم طويلا.
الاشاعات واربابها
اخترعوا اكذوبة شهرين لتمرير شهر بسهولة اقل على رافضي الطوارئ
الواجب ان يتم تمديد الطوارئ الى غاية شتنبر لان الفيروس لا زال منتشرا هنا وهناك
الطوارئ خير من حوادث السير والاجرام والعنف وتجارة المخدرات
والاهم ان لا نعود الى حياتنا الطبيعية قبل الحصول على لقاح ضد هذا الفيروس الذي قتل الملايين في العالم
الغريب في الامر لا احد اصيب بالفيروس هذا داخل عائلتي الكبيرة لا في المغرب ولا خارج المغرب
ضحكوا عليكم ايها المغفلون
نوموا فما فاز الا النوم
Je suis depuis mi mars sans travail
Je n'ai rien reçu de l'état
J'ai déjà 55 ans et je ne veux rien de l'état
Déjà je n'ai ni cnss ni retraite
Je suis très très triste
Me manque les mots pour m'exprimer
أنا تصدمت وطلعاتلي السخانة.مرضنا بمرض أخطر من كورونا.
-العثماني يمررها للفتيت،لفتيت يمررها للوالي،الوالي يمررها للعامل،العامل يمررها للباشا، والباشا يسلمها للقاءد،القاءد يمررها للشيخ والشيخ يمررها للمقدم،والمقدم يعطي ورقة الخروج للمواطن بالمقابل باش اخرج اسجل اذا امكن مع كثرة الناس لي خرجات تسجل،غادي اكون لحال صعيب.
-اوا لي باغي اسجل بالتاكيد،ماعليه غير بالتدخلات او ب باك صاحبي لتسليم الكرة من العامل او الباشا او القاءد على الاقل،وضمان تسجيل الهدف،لانه سيتسلمها في طابق من ذهب.
-
لكن للقضية وجه آخر سياسي سياسوي، وهو إتاحة تداريب سلطوية، تكميم الحريات، إضعاف على ما بقي من الأحزاب و المنتخبين والجماعات المنتخبة، إسقاط حكومة العثماني رغم أنها محكومة وخاضعة، وتمرر كل القرارات المضادة لمصالح وحريات الطبقات الشعبية. نحن نعلم علم اليقين بأن العثماني لا قرار له في التمديد وغير التمديد. رجعنا لوزارة الداخلية، وهذا درس لمن كان يعتقد أن البصري هو سبب كل مآسي المغرب في زمن مضى.
او نمشيو ن اسبانيا، حيث اسبانيا قالت لينا مرحبا بكم ابتداءا من 15 يونيو،
ام ان بلادنا المغرب ستغلق حدودها لكي يحسن اليها الاتحاد الاوربي بالمال الذي لن يرا منه المواطنين ولو درهم واحد،
اخوكم من بروكسل
هذا كيبين أن الناس اللي كيدبر شؤون هاذ البلاد مامسوقينش حتي بقات نهار لرفع الحجر عاد هما كيدرسو واش نخليوه حتى لشهر 8 أو شهر 7 في حين أن الدول اللي كدبر بلادها مزيان و واقفة عليها كتعطي التواريخ هذي شهر أو أكثر و خدامين كيلقاو الحلول أما حنا وزارة الصحة هي اللي خدامة و لخرين كيتسناو حتى 10 يونيو.
MAIS L ETAT D URGENCE ON Y VIT TOUJOURS
DITES NOUS SI ON VA SORTIR OU NON
اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير و اجعل اللهم مماتي راحة من كل شر. حسبي الله و نعم الوكيل.
لايمكن ان يتحمل الوالي المسؤولية وحده في حال انتكاسة صحية في منطقه بعد قراره لرفع الحجر .
الله يدير تاويل د الخير .
rendre compte. On est au bout de l’asphyxie
موقف يضع المواطن في غفلة !!!
situation comme vous avez pris l'habitude de l'être
Laka allah ya watani
المرجو تحديد التزامات ولاة وعمال جلالة الملك نصره الله ومجال اختصاصهم من اجل خدمة المواطن في ما يتعلق برخص التنقل بين المدن
وشكرا
هذا التمديد للحضر الصحي سوف يأتي بما لا تحمد عقباه...
نحن المستخدمون العالقون في الجهة الشرقية نعاني من الحصار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ...بالله يامسؤولين.انتم مرتاحون لانكم تتقاضون أجوركم الضخمة ونحن ننتظر رفع الحجر....
لا حول ولا قوة الا بالله
المرجو دعم الاسر لشهور اضافية ايضا
واش جهات في المغرب مافيها والو تبقى مرهونة بالدار البيضاء
حشومة عليكم راه حنا حصلنا
دقيقة ربما لا الحكومة تتلاعب بمشاعر المواطنين مرة شهرين و بعدها بساعات شهر ههه يظنون ان التراجع من شهرين الى شهر سيسعد المواطن و سيقبل ويفرح ههه تبا هل تستحمروننا لا ولن نرضى الى برفع الحجر مع اسمرار اليقضة (حالة الطوارء الصحية) بخصوص قولكم الأمر راجع لولات المناطق.... هذه فقط صيغة وخدعة لفرض الحجر المنزلي بطريقة ملتوية.
حذاري ثم حذاري I can’t breathe
شئ مضحك ضحكتوا فيكم الامم
المفاجأة، 3ايام قبل رفع الحجر الصحي وبين ليلة وضحاها بدأ عدد الإصابات في الارتفاع بشكل غير منطقي وغير مفهوم ! وبدأت نسبة التعافي تتراجع كذلك ! هل هي مصادفة ام ان هناك شيئا ما يدبر في الخفاء! اليوم فقط علمنا وادركنا لماذ! بل الاذكى من ذلك هو تسريب خبر التمديد لغاية 8 اغشطس عبر صفحات رسمية قبل ان يتم الافصاح اخيرا وفي نفس اليوم عن تمديد فقط لشهر واحد عوض شهرين في مسرحية هزيلة سيئة الإخراج! نعم هو مجرد تمويه الغرض منه تهيئة المواطنين لتقبل شهر كامل من التمديد ! الأصل منذ البداية هو التمديد لشهر إضافي آخر وبما أن المواطنين نفذ صبرهم ولم يكن بإمكانهم الموافقة ولو على تمديد يوم إضافي واحد آخر! ارتأت حكومتنا العزيزة اللجوء إلى هذه الخدعة الدنيئة...
لك الله يا وطني....
المشكل هذه مناسبة ليكم تحكمو في بنادم كيبغيتو
راه واخا زيدي 5 أشهر راه معمركم تلقاو صفر حالة دايمن لكرونو طالع راكم باغين تخرجو على اقتصاد البلاد
الحجر الصحي هو هاد الحبس الي دوزنا هاد 3 شهور .
حالة الطوارئ هي نفسها مكاينش الفرق هههههههه
8غشت عوض 10 يوليوز
كفى من التلاعب بنا ......باختلاق عناوين ملتوية ومضمون يعتمد على كلمات مبعمة مثل... يروج ..يحكى...يقال .....الخ
...
الحياة الطبيعية ماشي مضمونة أخي
هذه الدنيا متعرفش اش يطرأ فيها بين ليلة وضحاها
الدنيا دار امتحان وبلاء والمسلم خاصو يكون قوي ومسلم بإرادة الله وصابر
ماشي تقولو خاصنا نخرجو خاصنا نتحوسو أو زيد أو زيد
اشنو يقولو الناس اللي عندها مجاعات وحروب.
والتالي يضفي الضو
أقطاب الاقتصاد ستبقى عاجزة عن دعمه كونها مشلولة بالوباء ..يلزم معانلتها بانفتاح حذر .
المواطنون غير النشطين لا محال لرفع القيود عن حجرهم .
والا سنبقى ندور في حلقة مفرغة و الوباء جاثم على صدورنا .
هاذا استهزاء بالمسؤولية وان لم يكن المنصبين من العتماني الى اخرهم اهل للمسؤولية فلا حاجة لنا بهم!
على الاقل سي بن كيران الله حفضه كان يقاوم ويتفاعل مع كل الجهات ويتكلم بكل وضوح وصراحة...
اما الداخلية فليس لها علم بتدبير وتسيير البلاد الا باليد الحديدية ونحن لا نريد الرجوع الى الوراء.
يجب رفع حالة الطوارء والحجر الصحي معا ككل البلدان الديموقراطية العقلانية المحترمة
- حالة الطوارئ الصحية : هي العودة إلى الحالة الطبيعية مع إلزامية التدابير المعمول بها في إطار محاربة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الشخصية والعائلية المناسبة كوضع الكمامات، احترام مسافة الأمان، التعقيم. وفي حالة الطوارئ الصحية يمكن في بعض الحالات منع التنقل في الليل حسب التوقيت الذي تنهجه الوزارة الوصية.
أما الحجر الصحي فهو البقاء في المكان (المنزل. المدينة) الذي تتواجد به عند الإعلان لحالة الطوارئ.
باستمرار الطواري لا يعني استمرار الحجر.
يمكن الخروج ويكفي الالتزام بالتدابير الوقائية الكمامة. المسافة .التعقيم .والاحتياطات لحماية الأسرة والمخالطين
اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه
الجواب:
الحجر الصحي هو بقاء الناس في منازلهم و عدم مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى مصحوبا طبعا بوثيقة المقدم.
حالة الطوارئ هي : إغلاق المساجد، الجلوس بالمقاهي والمطاعم، منع التجول فوق توقيت معين (مثل 7 مساء..)، السفر من مدينة إلى أخرى، إغلاق المطارات و الموانئ في وجه المسافرين...
إذا، هناك فرق كبير بين الحجر الصحي و حالة الطوارئ. عند انتهاء الحجر الصحي سوف تلغى ورقة المقدم، و عليه ستخرج دون تبرير الى اين تذهب، حتى البراجات لن تبقى (ستعود الباراجات العادية كما قبل).
لكن اذا كانت حالة الطوارء ستلزم المواطنين على عدم التجول ما بعد 9 ليلا مثلا، فسوف يمكنك الخروج من بيتك حرا (رفع الحجر الصحي) شريطة العودة لبيتك قبل 9 ليلا (حالة الطوارء). عند انهاء حالة الطوارئ ايضا آجي لدارك حتى لفجر شغلك هداك كما كنا من قبل.
والشفافية
Et pourtant Tous et vraiment tous et toutes les chef d'états du monde entier, forts comme faibles, l'ont fait et le font et à plusieurs reprises depuis l'apparition de cette pandémie de Corona!
Même tous les rois et emirs et présidents des pays arabes le Font!
Très Bizarre cette exception marocaine!!!
الصين عدد سكانها مليارين قضت على الفيروس في ضرف شهرين كيف لم نتمكن من القضاء عليه في ثلاثة اشهر و نحن سوى تلاتون مليون واصحاب رءيا تاقبة كما يقولون و نحن ......
... فمثلا نحن ساكنة وجدة ما مصيرنا ؟؟؟
جميع موظفي الدولة يتلقون نفس الدعم.
الأسرة لي عندها 2 اشخاص 800 درهم
الأسرة لي عندها 3 أشخاص 1000 درهم
الاسرة لي عندها 4اشخاص 1200 درهم
باش نعارفوا واش شكون لي وطني
وشكون لي ما وطني.
ماشي عطيينا حزقة الا ربع وفرضين اعلينا حالة الطوارئ.
ديك الساعة نشوفوا واش غاذي تصبروا .ونشوفوا شكون لي وطني وشكون لي ما وطني.
وزايدون كاع هذا خوف من الموت.الله ينعل لي ما يحشم
رغم ذلك مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص..فالحكومة مكرهة على التمديد (مكره اخوك ولا بطل ).
في الاخير يتضح أن كل هذا إلا كلام القواعد إذ يبدو أنه لما يتقرر خفض المدة إلى النصف خلال مناقشة دامت ساعات فكل شيء محتمل من حكومة لا تراعي لظروف المجتمع الاقتصادية و خصوصا الاجتماعية التي أصبحت أسوء من الأسوء
لم تستفيدوا من الدرس الإلهي وترفعوا الظلم على هذا الشعب...
سيأتي دوركم.. الله ياخذ فيكم الحق
نحن نعيش في هذا البلد مثل خرفان عيد الاضحى
........
اوكي تمديد الطوارئ ورفع الحجر متافقين
المنطقة لي فيها انا ماكاين لا كورونا لا والو لا حظر لا حجر الناس خارجة عادي لوليدات كايلعبو الكرة وحنا فحبس اختياري
يجب فتح المساجد والمرافق العامة فالمناطق المؤكدة بصفر حالة اصابة راحنا عيينا
نعم لتمديد الحظر ورفع الحجر خسب المناطق
الحجر الصحي هو : الجلوس في المنزل .
حالة الطوارئ هي : الخروج والعمل ... ولكن بالكمامات ومسافة الامان والاحتياطات
زدنا المرض النفسي على مرض السكريات والقلب.
اللهم اشهد على ضعفنا وقلة حيلتنا ولا من يقف بجانبنا.
علميا لم افهم شيئا مشروع مرسوم في 8غشت وعدل الى يوليوز يعني بدلتوا الواقع ديال 8غشت ولا ليوليوز
هكدا فهمت الوباء كان غادي ينقص في 8غشت والنواب المحترمين رجعوه ليوليوز
لي فهم يخبرنا جزاه الله خيرا
هنا رئيس الحكومة مثل الاطرش في الزفة
****مسألة أخرى نريد تمديد فترة الخروج اليومية ألى تاسعة مسائا ؛ لقد سئمنا من هاذه العيشة و أيضا نريد ذهاب للشاطئ بهدف
الجري الفردي و الغير جماعي قليلا لأنه كما يعلم الجميع
الجري هي ضرورة صحية للجسم و الدوران الدموي ; و أكرر الجري الفردي و ليس الجري جماعي مع الأصدقاء.
من هده البؤر الصناعية التي لازالت تفرخ العديد من الإصابات .والملاحظ هو أننا كنا نخاف من الأحياء الشعبية والأسواق اليومية لكن العكس هو الدي يحصل الى حد الآن المعامل والمصانع هي التي تسبب لنا الزيادة في الحجر الصحي لدى نطلب من المسؤولين رفع الحجر الصحي على المدن التي توجد بها 00 إصابة ولا علاقة لها بالتمديد الى غاية 10 يوليوز .
حكومة ركبات العصاب فالمغاربة
يتضح أن الحكومة تسير نحو التدبير الجهوي و المحلي للطوارئ الصحية و الحجر المنزلي. ولكن ما هي آليات التواصل مع المواطنين جهويا و محليا لتبليغ الإجراءات؟ مثلا هل سيعقد كل مساء الولاة و العمال و القياد و الباشوات ندوات صحفية و لايفات ليكونوا على اتصال يومي مع ساكني قطاعهم الترابي لتبليغهم بالمستجدات أم لا؟ هل سيستعملون الأبواق مجددا؛ علما أنها وسيلة عقيمة و متقادمة؟ في أمريكا يتكلم الرئيس و حاكم الولاية و العمدة و رئيس الشرطة مع المواطنين و هم في بيوتهم في الظروف العادية و الاستثنائية.
أفشل حكومة في تاريخ المغرب. والله إن رجعت إلى بلد المهجر لأنني عالق مند مارس في المغرب لن أعود إلى هدا البلد حتى ادفن في المهجر. و ساسخط على ابناءي إن هم وضعوا أرجلهم في المغرب مرة أخرى
حين يمتلك السياسيين مفاتيح القرارات فاعلم ان النتيجة تكون كارثية بقدر سفاهتهم. رأينا كيف ان الاحتجاجات في امريكا كشفت الوجه الحقيقي لكورونا...
#الحجر_الصحي: ممنوع الخروج الا بالورقة وللضرورة هدا هو الفرق
هدا شرح بسيط غير باش تفهمو لي مافهم الفرق بيناتهم.
هناك من حبس في منطقة بعيدة عن احبابه وعن أولاده وعن أسرته كل حسب ظروفه ينتظر اللقاء بهم فكيف يكون مصيره اسي العثماني.
وبما أنهم قد مددوا حالة الطوارئ الصحية لشهر رابع هل سيخصصون دفعة رابعة من دعم الأسر المتضررة على هزالة تلك المبالغ المالية؟
للي بقى لينا من كورونا زيدو قهرونا
والله كورونا أرحم منكم
هل يجوز ان نتنقل بين المدن ؟
هل يسمح لي ان اجلس في حديقة بعد اخد كاس قهوة بلاستيكي من المقهى؟
هل يمكن للحرفيين ان يستانفوا انشطتهم ؟
هناك العديد من الاسئلة مثل التي كنا نسمعها يوميا في وسائل الاعلام ونرغب في فهمها