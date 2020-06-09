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الرئيسية | مجتمع | السلطات المغربية تكشف مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي

السلطات المغربية تكشف مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي

السلطات المغربية تكشف مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 23:59

قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020

فيما يلي بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة:

حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.

وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين:

منطقة التخفيف رقم 1 وتضم :

عمالة وأقاليم جهة الشرق

أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة

أقاليم جهة درعة-تافيلالت

عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة

أقاليم جهة كلميم-واد نون

أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء

إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب

عمالة المضيق-الفنيدق

إقليم تطوان

إقليم الفحص-أنجرة

إقليم الحسيمة

إقليم شفشاون

إقليم وزان

عمالة مكناس

إقليم إفران

إقليم مولاي يعقوب

إقليم صفرو

إقليم بولمان

إقليم تاونات

إقليم تازة

إقليم الخميسات

إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

إقليم سطات

إقليم سيدي بنور

إقليم شيشاوة

إقليم الحوز

إقليم قلعة السراغنة

إقليم الصويرة

إقليم الرحامنة

إقليم آسفي

إقليم اليوسفية

منطقة التخفيف رقم 2 وتضم:

عمالة طنجة-أصيلة

إقليم العرائش

عمالة فاس

إقليم الحاجب

عمالة الرباط

عمالة سلا

عمالة الصخيرات-تمارة

إقليم القنيطرة

عمالة الدار البيضاء

عمالة المحمدية

إقليم الجديدة

إقليم النواصر

إقليم مديونة

إقليم بنسليمان

إقليم برشيد

عمالة مراكش

إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.

وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.

ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، ...إلخ).

وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي:

أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:

الأنشطة الصناعية؛

الأنشطة التجارية؛

أنشطة الصناعة التقليدية؛

أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛

تجارة القرب؛

المهن الحرة والمهن المماثلة؛

إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.

وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، ...إلخ.

ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1:

الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛

استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛

إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ ...)؛

استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ...)؛

الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، ...).

ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2:

الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛

إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛

استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، ...).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:06
إذا اشتد الحبل انقطع...على السلطات الاهتمام بالطبقة الهشة، فالقاضية حماضت...
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159
2 - علي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:08
اتمنى ان يكون الشعب المغربي مهتما بصحته وأن يكون مسؤولا في التعامل مع شروط الوقاية من وكورونا. وسائر الأمراض.
كن نظيفا،
كل نظيفا،
جالس نظيفا،
توضأ لكل صلاة،
واغتسل لكل جمعة،
ثم توكل على الله ولن يضرك شيء بإذن الله
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260
3 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:09
عفاكم لي فهم يفهمني والله مغهمت شي حاجة انا من مراكش محسوب على المنطقة 2 و لا شنو؟؟؟؟؟؟؟
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73
4 - sadaam الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:10
الحمد لله تعالى
والله انني افتخر باني مغربي احسن التدابير الوقائية في العالم
واتنمى من الاخوان الاخد الامور بجدية لانه من الصالحه
الوقاية خير من العلاج
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-255
5 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:11
و السفر بين المدن ؟؟؟
دوختونا و الله
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93
6 - Simo-khouribga الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:11
اللهم لك الحمد والشكر على نعمة بلدنا المغرب
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-158
7 - Saadoun الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:11
Ceci est une discrimination régionale. Nous voulons les memes privileges que les regions numéro 1
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-194
8 - fatima zahra الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:11
ما كاين حتا تخفيف بان ليا فالمناطق "2" ??!! كون غا ما كتبوش تخفيف
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255
9 - Yassine Marrakech الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:11
دابا مزيان ... على الأقل نتنفسوا شويا ... الحمد لله على سلامتنا ... الإحتياط مزيان ، الوقاية تم الوقاية ، الله المستعان .
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-144
10 - سليمان الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:11
مدن التخفيف رقم 2 تمثل %90 من اقتصاد المغرب يعني حالة الطوارئ هي هي ......؟
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262
11 - ابراهيم الريفي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:12
ايوا و المساجد مامحلها من الإعراب؟ شفتكم مادكرتوهاش كاع
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417
12 - مليكة بنسى الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:12
الله يفك علينا هاد الحجر الصحي
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132
13 - ناصر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:12
والمساجد مكينش الكلام عليهم؟؟؟؟؟؟؟
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323
14 - عبد الحميد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:12
وماذا عن المساجد لقد اشتقنا لبيوت الله يارب ارفع مقتك وغضبك عنا
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340
15 - ولد حميدو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:13
اعتماد نظام المقايسة حتى في الحجر الصحي كما هو في سعر المحروقات مرة طالع مرة نازل
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64
16 - Ka3i mliin ln 40mlio الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:13
الوضع يسبق ماهو عليه وستسع رقعت الفقر وتزداد غنا الطبقه المستفيد من أجره متيازات تعويضات بريمات افخم سيارات مجانيات لمحروقات التي له صلاحيه في كل شي من ضهر طبقه المسحوقه المحجوره اصلا ان في نظري اولا نبقاو في ديورنا ترحمَو علينا ال متنا خصوصا ال اصدرتهم بلاغ عن عيد الأضحى نعش الاخير لطبق لنسحرقه لمتوسطه ام الأغنى صحاب رميد فمبروك عيدكم واضحيتكم أصبح كل شي مضمون من ضهر ضرائيب لي كندفعو نتوم نعسو وريع لمادونيات وريع رميد ودعم يخدم عليكم لنهم صوطو ليهَم
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24
17 - yoyo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:13
الطوارئ الصحية حتى يوم 10 يوليوز على الساعة 6 مساءا...
ياريت كون كانت مع 4 مساءا ، لا اقدر على الانتظار حتى 6 مساءا
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164
18 - معلقة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:13
الناس اللي في المنطقة 2 حتى حاجة ما تبدلات عندهم
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226
19 - tarik gh الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:14
شي ما داروه بنسبة لناس منطقة 2 مابان ليا تشي تخفيف
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163
20 - حمزة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:14
كيفاش الجديدة مافيها حتا حالة تتلقى العلاج و مجموع الحالات 33 و فالمنطقة1. حشوما و الله حتا حشوما هذا جزاء مواطيني المدينة على التزامهم بغيتونا نتاحرو.
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15
21 - اودي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:15
ما فهمتش شنو تبدل صراحة بان ليا عاد غادي يبدا المرحلة الرابعة ديال الحجر الصحي
الله يلطف بينا
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56
22 - omar ramo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:15
لا شئ جديد، ما زلنا في الحجر الصحي.
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65
23 - الياس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:15
تخفيف بالنسبة لمناطق رقم 1 .لمفتحوش القهاوي والمطاعم هايرجعونا بحال صحاب 2
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-5
24 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:15
المنع الكلي للتنقل من المناطق 1 الى المناطق 2 والعكس صحيح تشديد مراقبة مداخل هذه المدن ومخارجها
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-29
25 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:16
بالنسبة للدوشات شنو الحل بغينا نخدموا على راسنا راه ما عندنا ما نصرفو
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29
26 - Mouatene الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:16
Donc on'a pas pas besoin de des Zones industrielles . pourquoi je suis confiné avec mes enfants depuis 3mois pour que je paye cette mortele facture pour satisfaire le gouvernement
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26
27 - المواطن الغيور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:16
السلام عليكم ...... أين هو التخفيف من حالة الطوارئ خاصة في المنطقة رقم 2 لا يوجد أي تغيير .....هذا كله خوف على المواطن ....لماذا لم تفكروا به من قبل .
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69
28 - سعيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:17
الحمد لله يا رب احفظ لنا بلادنا الغالية يا رب
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-25
29 - رشيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:17
و مادا عن المساجد من كل هادا لم ارى شيء
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65
30 - مواطن مغربي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:17
يلا متحلو الحمامات والمساجد والملاعب والمقاهي غير كملو على الحجر الصحي عام آخر النتيجة غتبان ليكم من بعد.
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0
31 - yahya الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:17
*المرجو من جميع المغاربة التحلي بروح المسؤولية كل حسب موقعه لدحر هذا الوباء من بلادنا عاجلا غير اجلا*
(كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته...) الحديث.
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-27
32 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:17
Le 2ème groupe ne gagne rien du tout. AUCUN changement pour les gens et les familles bien que certaines villes comme Rabat a vu une amélioration régulière des cas du virus. Alors on va rester encore prisonniers pour une période indéfinie. Quelle injustice!
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39
33 - ayoub الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:18
ما المغزى من كل هذه الضجة والانتظار الطويل الذي دام ثلاثة أشهر للخروج بقرار التنقل بالرخصة الإستثنائية في مناطق الفئة 2؟ ما الجديد إذن؟ لما كل هذه المناورات والقرارات الغامضة ؟ لماذا لا تتواصلون مع الشعب بكل شفافية ومصداقية، وتقدمون قرارات صريحة و مفصلة ومبنية على حجج معقولة ومنطقية؟
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98
34 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:18
ماذا عن المساجد؟ والجلوس بالمقاهي والمطاعم في الهواء الطلق؟
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21
35 - الفيلسوف الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:18
واش فيها اسعيدية ولا مافيهاش فهموني راني ما افهمت والو
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5
36 - ها المعقول دابا oui الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:18
ايوا لي مكيناش مدينتو مع رقم1 ايديرو نفس باش حتي هما ايجيب الله لعفو انا من تمارة يعني رقم 2 كنتمنا من الناس لي من رقم2 مايخرجو غير لضرورا القصوة باش انشاء الله كول مدينة تسجل 0 حالة راه في اسبوع ايكون تغير على المدينة لي ولى فيها تحسن يالله اخوتنا شيعارونا (نبقاو فالدار)
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-65
37 - Zakaria oumghar الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:18
هل تخفيف القيود بالمنطقة رقم1 يشمل الشواطئ ايضا
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12
38 - محلل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:18
ودابا شوية خليو الناس يخرحو يشمو الهوا و يخدمو على راسهم و الله يدير لي فيها الخير
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17
39 - مغترب عن اهله الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
وفي ما يخص السفر بين المدن هل من جديد ؟؟؟
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33
40 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وحفضنا يا الله
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14
41 - bensaid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
وماذا عن المساجد هل ستضل مغلقة؟؟
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30
42 - khatari الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
أسأل الله أن يرفع عنا الوباء ويخفض المغرب
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14
43 - Nolman الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
لمادا برشيد في منطقة التخفيف رقم 2 ؟؟؟؟
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12
44 - kamal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
دبا واش النقل بين المدن كاين اولا
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16
45 - معلق الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
هادشي مزيان ولكن بغينا نعرفو الإدارات العمومية واش خدامة مثلا أنا البطاقة الوطنية إنتهت الصلاحية ديالها منذ 30 أبريل وبغيت نجددها واش ممكن ولا لا
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10
46 - pedro gassia الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
إجراءات الى حد ما مزيانة لكن كون يعطيو غير أسبوع الناس لي واحلين يمشيو لديورهم
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-11
47 - هل من توضيح .وجدة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:19
من فضلكم هل من توضيح بالنسبة للمنطقة الاولى ... العبارة التالية و تستثنى المطاعم و المقاهي في عين المكان ؟؟؟؟؟
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7
48 - ملاحظ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:20
سؤالي عن الأطفال في المنطقة 02 أليس من حقهم الخروج ولو لنصف ساعة في اليوم مع أولياء امورهم. اقسم لكم بالله ان اطفالي الصغار لم يتجاوزوا عتبة المنزل مند فرض الحجر الصحي شحوب في الوجه اصفرار قلق نفسي رهيب خوف رعب ....
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118
49 - لا لتمييز الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:20
ايوا اش هاذ شي . يا سعادة الرءيس ان مدينة الجديدة خالية من اي حالة. الله يخليك راجع التقرير يجب ان تكون مع منطقة التخفيف 1 وليس 2.فضلا منكم صححو هذه المعلومة لكي لا تضلمو مدينة الجديدة خصوصا اننا نحترم الحجر 100%.
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33
50 - marwan الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:21
راه عينا ومللنا من سجن الدار هذا هو آخر الصبر أصبح لا يهم
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18
51 - zak الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:21
لا أرى تخفيفا في المنطقة 2، ما معنى إغلاق المتاجر على الساعة الثامنة مساء في حين قانون الطوارئ يمنع التنقل ابتداء من الساعة السادسة مساء.
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36
52 - Abdc الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:21
تدابير معقولة.أرجو أن تطبق والله يحفظ بلدنا من الأوبئة والفتن ونعوذ بالله من غضب الله
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-25
53 - باسو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:21
أغلب الناس لا تعرف الفرق بين الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية !
الحجر الصحي هو المكون في المنزل دون الخروج منه لمدة معينة أما حالة الطوارئ الصحية فتعني إجراءات تقوم بها السلطات من أجل الحماية الصحية العامة كإغلاق الأماكن العمومية،عدم الجولان بعد ساعة محددة،إغلاق المقاهي،المطاعم،المساجد،الحدود البرية،البحرية و الجوية....
ممكن نرفع أو نخفف الحجر الصحي و نمدد حالة الطوارئ الصحية.
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0
54 - abdelaziz الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:22
جس نبض الشارع المغربي من طرف الحكومة (المحكومة):
نسبقو ليهم خبر شهرين باش يتقبلو خبر شهر ⁦ ⚠️⁩
سياسة ديال ولاد الناس
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57
55 - النتيجة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:22
الناس للي كانو ملتزمين بالحجر الصحي راهم في منطقة التخفيف رقم 1
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-47
56 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:22
إقليم بوجدور نسيتووه، إقليم بوجدور فينهوووو
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4
57 - امين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:22
برافو مخطط ممتاز الله يكمل كولشي علئ خير
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-38
58 - كاره التفاهات الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:22
لا حولا ولا قوة الا بالله. يجب فتح التنقل بين المدن. الناس باتت محصورة.
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18
59 - محمد وجدي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:23
اعمل في محطة الطرقية ولم يذكر هل سيفتح المحطات الحافلات للمسافرين في جهات المذكورة
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9
60 - redred الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:23
الحمد لله هذا يبشر بالخير .
إلى كل المواطنين الحمد لله على سلامتكم .
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-20
61 - simo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:23
عقدتونا بهاد القرارات المرتبكة شي طلقوه شي سدوا عليه درتو فينا مابغيتو .غير وجدو لينا اطباء نفسانيين ملي ترفعو الحجر ديالكم
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27
62 - حسن التطواني الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:23
هذا أمر منطقي متفقين مع الحكومة على هذا القرار مثل ما فعلو في أوروبا الذي نريد تنبيه له هو لازم علينا ك مواطنين عدم استصغار هذا الوباء لكي لا نعود إلى صفر من جديد . فقط علينا بالتزام القيود بوضع الكمامة و تباعد الأكثر من 10 أشخاص و إن شاء الله يكون الخير
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-27
63 - bob الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:23
طوبا و مبروك للمدن التي احترمت الحجر .. تستحقون
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-32
64 - abdou الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:24
والله حتى حرام هاد شي ولادي ٣ اشهر مخرجوش
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34
65 - rachid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:24
هل يمكن الانتقال من اقليم الى اقليم من نفس الصنف اي الصنف 1
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11
66 - قارئ الفدفود الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:24
داكشي لي دارتو فرنسا كيديروه المسؤولين فالمغرب أنا بغيت نفهم واش حنا فرنسا ولا المغرب أو المسؤولين ديالنا مكيعرفو مايديرو كينقلو من الوزراء د فرنسا! لا حولة.
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17
67 - hello الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:25
وخا ساكن ف منطقة التخفيف 2 فرحت ل صحاب مناطق التخفيف 1 و صحاب 2 زيروا معانا راه تاحنا بغينا نخرجوا
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-10
68 - oth الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:25
الجهت التانيه غير مفهومة شي حد يشرح لنا لا يجازيه بخير.
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6
69 - خارجين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:25
خلاو المصانع خدامين ويحملونا حنا المسؤولية؟ خارجين شدونا كاملين
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35
70 - عابر سبيل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
بالنسبة للتنقل بين المدن للموظين غير المتوفين على سيارة خاصة ما محله من الاعراب
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5
71 - hmida الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2:لم ارى اي تخفيف لي شافو يشرح ليا مشكورا
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18
72 - Kacem الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
أصبحنا نعاني من العديد من المشاكل التي تفوق حدتها كورونا، أطفالنا أصبحوا يعانون من الضغط النفسي و أمراض التنفس و العيون بسبب قلة الحركة و كثرة الأشعة (هواتف، تلفاز، ضوء) لا أدري كيف تفكرون لا كنكم مخطؤون في حق الأمة الأغلبية تدفع تمن إخفاق الأقلية.
كان لابد منكم القضاء على الوباء في الشهر الأول من الحجر لاكن تماطل السلطات المحلية لبعض الجهاة و إنشغالهازبالتفاهات هو ما أوصلنا لثلاث أشهر من الحجر و ما يزيد عنها، يجب السماح بالخروج للمشي و الرياضة الفردية في الهواء الطلق، على الأقل لخفض الظغط على الأطفال في المنطقة رقم 2 فالرباط مثلاً لا يستحق هذا التشديد عدد الحالات قليل جداً.
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25
73 - اشرف الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
بالنسبة لاسفر يجب حمل تحليلة كرونا ليتم قبول السفر من مدينة الى اخرى
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1
74 - مغربية الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
مراكش محسوبة منطقة تخفيف جوج لانها تتوفر على حالات الاصابات كتيرة
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2
75 - MOUISSA الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
التغيير الوحيد في المنطقة 2 هو إغلاق المحلات التجارية على الساعة التامنة لاش أمعدبين
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24
76 - مصطفى اطريمس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:26
هذا ما اردناه التعامل بذكاء مع كل منطقة على حدة وليس تعميم الإجراءات على الجميع. بالتوفيق ان شاء الله. ويرفع عنا هذا البلاء بصفة نهائية عاجلا غير آجل
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-15
77 - عبدو فاس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:27
لم تهتم الحكومة بمصير ملايين الاطفال التي كانت تنتظر ساعة الفرج
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24
78 - ولد الشعب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:27
المساجد ما محلها من الإعراب لم يذكرونها بتاتا
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4
79 - casa الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:27
المنطقة 2 راه اصلا حالاتها بزاف راه ضروري مغيكون تخفيف . مزيان ناس منطقة 1 الحمد لله بدا واحد يتنفس شوية
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-6
80 - mustapha الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:27
حالة أطفالنا النفسية و الجسمانية متدهورة . نطالب بتخصيص توقيت لقيام الأطفال بجولات خارج المنزل بمعية أحد الوالدين . إرحموا جيل المستقبل .
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24
81 - متتبع الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:28
بالنسبة للفئة الثانية اليس من المجحف ان يؤدي اطفالنا ضريبة انتشار البؤر الوبائية بمدنهم
لم يعودوا يطيقون الجلوس بالمنزل
كان حريا باصحاب القرار الاخذ بعين الاعتبار هده النقطة
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24
82 - حسام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:30
الخروج يقتضي التوفر على رخص استتنائية يعني لا فائدة في فتح المحلات التجارية و بالخصوص النسائية لأن أغلب النساء لا يتوفرون على رخص، ببساطة استمرار الدمار الشامل التجاري...
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27
83 - Jalal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:30
العشوائية بكل تحمل الكلمة من معنى لك الله يا و وطني
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13
84 - olaya الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:31
يا ربي نتهناو من هاد الوباء و يفك علينا هاد الحجر الصحي
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1
85 - امل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:31
نحن اصحاب المنطقة 1 تنفسنا الصعداء بهذه الاجراءات على الاقل نستطيع ان نخرج ونمارس المشي في الهواء الطلق تبقى نقطة المساجد على وزارة الاوقاف ان تتذخل لفتحها
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-3
86 - Mowatina الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:31
غير حشمو يكتبو تمديد الحجر الصحي بالمنطقة 2 !
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23
87 - Ayoub en noury الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:32
صراحة .قانون في محله.لتصدي لهاذا الوباء.
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-20
88 - pas mal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:32
قرار معقول
باقي سؤال: المساجد و البحر في هذا الصيف ؟؟
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-12
89 - يوسف الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:33
واتقهرنااااااااا
ناس تاع المنطقة 2 راه تقهرو تاهما فينهوا التخفيف واش حنا ماشي مواطنين واش تاتقلبو على الفتنة
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22
90 - oumaima الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:33
المغرب النافع باقي كااامل تحت الحجر و اصلا كانو مايكلسوش من شحاااال هادا داك الاقاليم الخالية من الفيروس الله يعطينا الصبر و صافي
الاسواق الاسبوعية يتحلو ولي بغ يخرج يخرج برخصة استثنائية اللووووجيك ...
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4
91 - غزال بني ملال الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:34
كرونا كرونا ماذا عن إحصائيات الأمراض الأخرى السيدا مثلا؟ ؟؟
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5
92 - حدادي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:34
تاديب تم منافسة بين المناطق و الجهات لتجاوز المحنة. هل سيفيق سكان منطقة ٢ ام لا؟
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-18
93 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:34
الحمد لله اولا . يجب الاستمرار في ارتداء الكمامة و الحفاظ على شوي تباعد مترو . و غسل اليدين و غسل الفواكه و الاحتياط واجب في هذه الحالة.
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-6
94 - تقسيم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:34
دايا يلي بالمناطق ٢ لازم يعوضوهن من صندوق كورونا
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5
95 - ماشي معقول الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:35
هل يمكن التنقل بين مدن المنطقة 1 . بمعنا ادق واش نقدر نسافر من وجدة الى مكناس ؟
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8
96 - youssef الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:35
ان تقيدوا حرية المغاربة لدقيقة واحدة فهذا امر مرفوض فما بالك حتى 10 يوليوز؟ تشرعون ما تشاؤون، تدسترون بعيدا عن الدستور وتخرقونه. إنها ام المهازل وقمة الاحتقار للشعب المغربي.
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8
97 - Hassan الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:36
ماذا عن المساجد؟
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4
98 - ابراهيم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:36
وماذا عن المساجد....!!!! ماذا عن بيوت الله.
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3
99 - شفشاون الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:36
الحمد لله بشوية بشوية يزول كلشي خاص بنادم يحترم ارتداء كمامة ة و التبعد و راه يمكن هاد سيمانة اقليم يكون ف الفءة التانية و سيمانة الجاية يولى فالولة حيت كل مرة غيشفو فين تزاد الحالات وفيت لا
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-5
100 - جعفر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:36
هذا مسميتوش تخفيف الحجر الصحي هذا سميتو التعذيب النفسي و راه عينا وراه ولادنا مرضو باغين يخرجو يشمو الهواء راه مرضنا نفسيا وباراكا من هاذ المرض ديال الحجر الزفتي
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13
101 - محمد ابن البلد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:36
في اكبر جزء من المغرب من حيث السكان والاقتصاد ( البيضاء. الرباط. سلا. فاس . مراكش. طنجة ...) ليس هناك اي تخفيف او تغيير. فيهذا الجزء تبقى السلطوية المخزنية و الارتهان للبؤر الصناعية التي ستظل تتناسل. لن يستفيد سكان هذه المناطق من شمس الصيف والحركة والهواء الطلق وحرية التنفس الى ان ياتي عليها الخريف ثم نسمات الشتاء، تحت طاءلة احتمال موجة اخرى من كرونة. ويبقى الاطفال هم الاكثر عرضة لهذا الحجر العشواءي الخدوم لمصالح البرجوازية. وسيبقى التاريخ شاهدا على الحيف خاصة وان طبقة البرجوازية الاقطاعية لا تعرف طعم الحجر وهي في فيلاتها وقصورها.
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11
102 - مغربي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:37
هذا هو التخفيف الذي كنت أطمح إليه.التحرر من الجدران و الخروج إلى الطبيعة.
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-8
103 - Human الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:37
أتمنى نشر فقرة توعوية في التلفزة أو على الإنترنت حول الطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامة فالملاحض أن اغلب الناس مع الحر يكتفون بتعليقها لتفادي سلطات أو تغطية الفم دون الأنف وهو ما يجعل الأمر كلبس الكمامة من عدمه حيث أن الفيروس ينتشر من خلال الجهاز التنفسي لذلك يجب توعية ناس على لبس الكمامات بالطريقة الصحيحة
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-4
104 - المتفائل بمستقبل غامض الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:37
هل هذا يعني أنه يمكن تنقل بين المدن و الأقاليم التي تنتمي لنفس الجهة؟ بدون شروط غير تلك المنصوص عليها أم يجب القيام بتحاليل وأداء مبالغ مالية لسلطة مرة أخرى حتى يتسنى للمرئ أن يذهب لبيته.
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1
105 - خالد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:37
1000 مبرك لناس فاس مع الاحتراز وتجنب التجمعات الله يرحم الوالدين
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-7
106 - Med الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:38
اضن ان شاء الله فتح المساجد سيكون بالمنطقه الاولى بعد اسبوعين،حتى يتم التاكيد على عدم طهور اية حاله هدا راي فقط ..
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2
107 - شان الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:38
يعني
سراح مؤقت للمنطقة 1
السجن لشهر اضافي للمنطقة 2
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12
108 - نوال الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:38
بالنسبة للمنطق 2 واش مغاديش يحلو القاعات الرياضية هاد ناس ميخدموش
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-1
109 - اسماعيل الماموني الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:39
الحمد لله على سلامتنا أخيرا خففو علينا الحجر الصحي، دابا نقدرو نخرجو على الأقل، أما بالنسبة للسفر بين المدن فلنصبر قليلا، فراه مايمكنش يطلقو كلشي في مرة، نطلعو الدرجة الإولى وعاد نشوفو الثانية
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1
110 - هشام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:39
البلاد قسموها على جوج بحال لي قسمو الحجرالصحي بالو فالاول حتى لغشت شويا هما يقولو يوليو قسمها .ودبا قسم المنطقة الاولى خففو عليهم والثانية ويرو معهم المهم كلشي مقسوم.
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-1
111 - jalal erraqqas الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:39
قرار منطقي ينم عن عمق تفكير ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات الإنقاد الاقتصادي مع مراعاة خصوصية كل جهة/منطقة من حيث درجة الوباء.
كما أن هذا قد يخلق نوعا من التنافس بين المناطق والجهات للمرور إلى المنطقة ألأولى أوالحفاظ عليها.
والله أعلم.
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-3
112 - حجباوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:39
حشومة مدينة الحاجب فيها حالات من الحرس الملكي مستوردة من الرباط و تحسب من المنطقة2 بحال كازا و طنجة..... علما أن جميع الحالات الإقليمية شفيت تماما عيب حشومة
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2
113 - يوسف لعويسات الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:39
وماذا عن تنقل تلاميذ وتلميذات البكالوريا خصوصا العالقون بمناطق بعيدة
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4
114 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:40
ما بان ليا تا تخفيف فالمناطق رقم 2 ، راه المدن الكبيرة بحال كازا و مراكش صعيب توصل 0 حالة ، حيت فيهم الشركات و الكثافة السكانية مرتفعة ، شخصيا ، 3 شهور و انا فالدار ، جانا فيها اكتئاب و غلاضينا ، و لكن دابا الصبر اش غانديرو ، الا خرجتي توحل.
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1
115 - مصطفى السوسي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:40
نتا راك فهمتي،كولشي باين،
نفترضو اسيدي مافهمتيش؛ اوا اسيدي راك باقي في الحجر الصحيبحال ديما،مع تغيير طفيف هو ان: المحلات التجارية غادي يوليو اسدوا مع 20:00 بدل من 18:00.
اوا حاولو يا ناس مراكش تطبقو الحجر بشي شويا تاع الزيار،باراكا من التهور،باش حتى نتوما تطلعو ل برومين ديفيزيون. راه هادشي داير بحال البطولة ديال الكرة،لعبتي مزيان تطلع،مالعبتيش تهبط ل دوزيام ديفيزيون.
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9
116 - driss الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:40
اتمنئ من علي القدير ان تمر حالة طوارء في احسن حال ورجوع الحياة لسابق عهدها ويحفظ بلدنا العزيز
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2
117 - علاء الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:40
ملي خليتيو الرخصة التنقل مكين رفع الحجر الشكوى الله بكم غدا نمشي نصيبها ونخرج فين ما بغيت
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3
118 - م.ع الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:41
اشتقنا الى بيوت الله.ضاقت صدورنا.لما امر امام المسجد.لنظر اليه واقول معذرة (ماشي بخاطري
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0
119 - Driss الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:41
Solution raisonable. en fin de compte c est l Interieur qui commande
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0
120 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:41
الناس لي حاصلين في منطقة 1 وبغاو يمشيو للمنطقة 2 او العكس ما هو الحل؟؟؟؟؟؟
وشكرا.
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-1
121 - الترقي للمنطقة الاولى الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:42
دابا الى بغينا نكونو من المنطقة الأولى خصنا نجلسو الأرض ...بمعنى عدم رفع الحجر الصحي علينا...وتنقص عندنا الحالات باش ينزل علينا الرضى واللا نبقاو مسخوطين...ايوا يا اصحاب المنطقة 2 بدأت الاستعدادات للترقية ...وجدو مزيان الامتحان
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3
122 - محمد ابوا هبة الله الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:42
اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. مجهودات جبارة.. كان الله في عون كل مسؤول يرعى الله في نفسه وعمله أي المواطنين.
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1
123 - مراقب أممي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:42
الضحك على الذقون ... آسيادنا ماماتش غير خرجو ليه مصارنو ا... واش ماشي الطنز هاذا ؟؟؟ المناطق الحيوية في المغرب ..يبقى الوضع على ماهو عليه ؟؟ كيفاش تاتحسبونا ؟ كوانب ..دمدومات ... إتقوا الله ... لقمة العيش ... لقمة العيش ياحكومة ... إلى جات الموت مرحبا بها ... ولادنا على رقبة كل مسؤول بيده القرار ، إنه الفشل بصراحة ... مغرب جميل بتسيير عشوائي ، نتائج كارثية .. حسبي الله ونعم الوكيل .
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2
124 - رباطي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:42
علاش الرباط و سلا يحسبوهم معا المنطقة 2 رغم قلة الإصابات ! هل نقارن حالتنا الوبائية بحالة كازا ، طنجة و مراكش ؟
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-1
125 - ادريس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:43
ما معنى التنقل في جهة الإقامة بالبطاقة الوطنية والتنقل في الإقليم او العمالة دون الحاجة الى ترخيص هذا يخص الصنف الأول
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0
126 - oum الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:43
فين هو التخفيف بالجهة ٢؟؟؟ واش كاتفلاو على الشعب، فجهة القنيطرة أكثر من شهر ما تزادت حتى حالة و حاطينا مع مراكش و كازا؟ ما هذا الهراء
تانعيشو حالة نفسية ما عالم بيها هير الله، عل الأقل نخرجو نشمو الهواء الطلق فخاطرنا
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0
127 - ابو العتاهية الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:43
ا للي يسمع خطة يقول صافي لقينا الحل
واش هاذو عايشين فشي كوكب اخر
جميع هاذ اشيئ اللي قالوا راه خدام شحال هذا ياالله زادو الطوبيسات
ترقيع فترقيع اوروبا المئات تلموتى وحلو الحدود بينهم منطقة شينكين كلها مفتوحة لا حول ولا قوة الا بالله
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1
128 - وزير قسم معيا الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:44
اعطوني نصف راتب ديال اصحاب القرار نبقى فالحجر الصحي إلى يونيو 2030
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2
129 - طنجاوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:44
لواحد يهز قلوعو و يرحل للمنطقة 1
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0
130 - وماذا عن المساجد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:44
وماذا عن المساجد في هذه المرحلة؟؟؟؟
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0
131 - fattah rif الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:45
الإجراءات الجديدة هي بمثابة عقاب جماعي للمنطقة رقم 2 مثل طنجة والدار البيضاء ومراكش ..... لكون ساكنة رقم 2 لم يلتزموا بالحجر والإجراءات المتخدة أما جهات ومناطق رقم1 كانوا محضوضين بنيلهم حرية الخروج دون رخصة استثناءية ومزايا أخرى عكس ساكنة رقم2 .وزيادة على ذلك فإن التقييم بمدى التزام كل جهة سيكون أسبوعيا بمعني سيتم تشديد الإجراءات العقابية على كل جهة إرتفعت فيها نسبة الإصابة.
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-1
132 - Sidi bennour-el jadida الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:45
وماذا عن المرضى الذين ينتقلون من منطقة واحد مثل سيدي بنور إلى منطقة 2 مقل الجديدة ثم يعودون إلى سيدي بنور؟؟؟
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0
133 - شعيبة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:46
صراحة ما فهمتش المعايير لي اعتمدتها الحكومة اقليم الجديدة لا بور مهنية المستشفى الاقليمي لم تبق فيه ولا حالة وحتى حالة الإصابة بالفيروس كانت قليلة جدا و من بين اقل النسب في المغرب فهل عوقبت لقربها من البيضاء?????حلل و ناقش
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134 - سعيد مكناس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:46
بالنسبة لتوقيت إغلاق المحلات التجاري?متى؟
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135 - جابر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:47
المنطقة 1 والمنطقة 2 ، ..آش هاد التخربيق ؟ أطلقو الناس يسترزقو كلها يمشي لشغالو. في إسپانيا، المقاهي والمطاعم مازالت إلى حد الآن مكتظة بالزبناء. فرنسا رفعت الحجر بصفة شاااااملة عن الكل. وسائل النقل الميطرو القطارات الحافلات ..مملوءة عن آخرها. المسيرات الإحتجاجية متواصلة، ألا تشاهدون قنوات التلفزة الأوروبية ؟ كفى من الكر والفر !!! راه عيبنا من سياسة اللفل والدوران. راه الناس عاقووووو...
حسب دراسة فرنسية في British Médical Journal " le confinement est véritablement l'escroquerie sanitaire du XXè siècle.selon l'étude qui souligne la RÉSPONSABILITÉ de L'OMS.
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136 - Fatiha الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:47
ما مصير الاطفال في منطقة ا
والله اطفالنا لم ترى الشارع منذ شهر مارس اصبحوا متوترين وجوجهم شاحبة نريد ان يسمعوا الهواء ولو ساعة كل أسبوع
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137 - قدور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:47
الحمد لله على كل حال اللهم احفضنا واحفض جميع المسلمين فعلى الجميع ان يكون حذر الله ولي التوفيق
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138 - منسيون الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:47
هذا تحفيف ولا تخفيف... وا هادشي كاااان من بداية يونيو ... خليوني ساكت و منسي...
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139 - jawad الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:48
يجب اعادة النظر في المنطقة 2. الاطفال يحتاجون الى التنفس ولو ساعة في النهار . ارحموا الاطفال فليس لهم الطاقة اللازمة للمقاومة الحجر لمدة 4 اشهر
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140 - الخلوفي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:48
هناك...آباء وأمهات..يعيشون لوحدهم..ينتظرون...أبناءهم..ليدخلوا الفرحة على قلوبهم...لأزيد من ثلاثة.أشهر...وهم حائرون...لا من ينفق عليهم..ولا توصلوا بدعم..ولا سمح بزيارتهم...وتفقد حالهم....ومساعدتهم معنوياقبل المساعدة المادية...حسبنا الله ونعم الوكيل...
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141 - المقام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:49
هذا راه انتقام مابقاش حجر صحي، الدولة لا تنسى...
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142 - عبد الحميد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:49
نطلب من الله تعالى أن يرفع عنا هدا الوباء ....
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143 - محمد الزموري الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:49
والسفر بين المدن يجب أن يوجد لها حل مثلا أن تكون هناك مختبرات متنقلة أو قارة ومن أراد السفر يعمل التحاليل وتسلم له الرخصة إن كان سليما وتختم ويصادق عليها وهكذا دواليك مجرد رأي والله يرفع عنا هذا الوباء
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144 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:50
ا عباد الله را عندي واحد جدا مريظا ف فاس و أنا ف كازا و بغية غير نمشي عندها نعاونها شوية و طلقو التنقل بين المدن الله اخلي ليكوم ميمتكوم
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145 - قدور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:50
واعباد الله ولي حاصل فمدينة ماشي مدينتو
هاشنو الحل
واش بنادم دخلوه من برا المغريب وصل لضارو
ولي في البلاد باقي حاصل
حسبنا الله ونعم الوكيل
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146 - فاضل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:50
كل شيء سيفتح بلالمنطقة 1 ال المساجد، والمنطقة 2 ستبقى على حالها ، ما الجديد اذن لاشيء، المقاربة البوليسية ستعيدنا للوراء وستفتح باب الرشوة للتنقل وقضاء الاغراض.
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147 - Casablanca الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:51
هذه ليست بحالة طوارئ بلً شهر آخر من الحجر الصحي....لنسمي الأشياء بمسمياتها( قهرتونا). المهم هذه المرة سوف نحضى بالرتبة الأولى في شيء ما (مدة الحجر الصحي)
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148 - Hicham الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:51
Rien ne change pour la zone 2 encore un mois de confinement.
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149 - Rafika♡ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:51
المهم هو الشفاء من المرض بشكل تام و الرجوع الى الحياة الطبيعية
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150 - Hafsa messaoudi الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:51
اقليم الجديدة لا توجد فيه أي حالة و رغم ذلك في منطقة التخفيف رقم 2
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151 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:52
إقليم سطات في المرحلة 1 وعمالات وأقاليم الدارالبيضاء في المرحلة 2..اذن من حق التجار من ولاية الدارالبيضاء الانتقال إلى الأسواق الاسبوعية لإقليم سطات بكل حرية مادام الكل في جهة واحدة
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152 - Anas الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:52
أين المساجد أين الصيد بالقصبة أين أين..
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153 - Brahim tiznit الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:52
المهم حنا جينا في المجموعة الأولى ساهلة
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154 - مصطفى فاس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:52
الوعي بالمسؤولية هو أساس نجاح هذا المخطط الذي سطره أشخاص أكفاء، وكل من لم يلتزم على الدولة تشديد الإجراءات ضد من يتحدى لأنه سبب سجننا بيوتنا وتدمير اقتصاد الوطن
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155 - yoyo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:53
عبارة " و تستثنى المطاعم و المقاهي في عين المكان"
تعني ان جميع المحلات والمتاجر يمكنها ان تفتح وتشتغل بشكل عادي ، بإستثناء المطاعم و المقاهي فهي حالة خاصة لا يمكنها ان تشتغل في عين المكان ، اي لا تقدم المشروبات والوجبات بشكل عادي في عين المكان، وانما عليها ان تقدم الوجبة لتحمل مع الزبون خارج عين المكان المقهى والمطعم. والله اعلم
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156 - الصويري الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:54
الناس ديال الدوزيام سيري جمعو راسكم باش للدرجة الأولى
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157 - مغربي قديم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:54
لا شيء سيتغير بالنسبة للمنطقة 2 سوى البقالة ستسمر إلى الساعة الثامنة.
الجدير بإلغاء رخص الخروج الاستثنائية و رفع الحواجز داخل و مناطق المراقبة خلال النهار
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158 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:54
بنسبة للمنطقة 2باش نتفهمو مزيان زادونا 2 سوايع فهمتو مزيان ههه
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159 - du N 2 au gouvernement N 0 الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:54
nos conditions au gouvernement c'est de fermer les zones industrielles
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160 - شروق! الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:54
في جهة درعة تافيلالت، الناس التزمت بزاف، ورزازات فرمضان تغلقات بالكامل، القط ماكيدورش؛
والناس صحاب منطقة 2 ليوم يحسدون الاخرين؛
الذل والفقر والتهميش الممنهج الذي يعيشه المغربي يستحقه، وانظروا لتعليقاتكم.
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161 - rachid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:55
Les plages ? Natation ? C’est autorisé ?
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162 - ملتزم بالحجر الصحي. الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:57
تخربيق، هادشي فيه ضلم كبير ل الأغلبية اللي ملتازمة بشكل صارم بالحجر في مرحلتيه السابقتبن
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163 - لا لتمديد الحجر الصحي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:57
صبرت من 20 مارس و انا مريح فدارنا لا خدمة لا خروج لا رياضة و ها نتوما فالرباط ما درتو حتا تغيير نهار 11 اجيو حبسوني مانخرجش .. الا زدت نهار واحد فالدار انولي نهدر مع الحيط صافي بلغ السيل الزبى مرضت ما بقيتش كاننعس جاني اكتئاب و واخا هاكاك حتارمت الحجر الصحي و لكن ملي مادايرينش بحسابنا و ولادكم كايتساراو ليل و نهار بالحديد الواعر تا انا اندير شرع يدي
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164 - Adam الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:57
اخوان مشينا فيها رقم 2 مكائن حتا تغيير الله حد بأس حياة انقلبت رأس على عقب وتنقل بين مدن مجبدهاش
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165 - نبيل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:58
يجب الانتباه لمسألة التصنيف من منطقة 1 و 2 سيكون الذي سيتم تعديله بشكل أسبوعي خلال مدة سريان حالة الطوارئ حسب الوضعية الوبائية للإقليم وفق ما جاء به البلاغ.
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166 - الحسين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:59
المطلوب التنصيص على امكانية التنقل بين الاقاليم المصنفة1
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167 - Jbilo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:59
اما آن الاوان ان تفتح المساجد الواقعة في النفوذ الترابي للمناطق المعنية بالتخفيف ،على غرار محلات الحلاقة ، الحمامات ، الاسواق الاسبوعية ....
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168 - نورالدين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 00:59
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لم نرى أي قرار في خصوص المساجد
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169 - zakaria hicham الأربعاء 10 يونيو 2020 - 01:00
وماذا عن تنقل تلاميذ وتلميذات البكالوريا خصوصا العالقون بمناطق بعيدة
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170 - Moi Même الأربعاء 10 يونيو 2020 - 01:01
Je ne comprends pas..comment ce catastrophique gouvernement a fait cette classification
Sur quelle base il a noter les Villes de la zone1 et la zone 2? Et qui ce monsieur intelligent qui a proposé ceci.
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171 - غملت الأربعاء 10 يونيو 2020 - 01:01
اللي في المنطقة الأولى ما يفرح. و اللي في المنطقة الثانية ما يغضب. كاين تقييم كل أسبوع و يمكن تدوز من منطقة إلى أخرى. احتفظ برخصتك الاستثنائية !!!
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172 - مسجد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 01:01
راه التصنيف ماشي نهائي الى 10يوليوز يعني ممكن منطقة1تولي 2 الى تدهورت الاوضاع بارتفاع وظهور بؤر كما أن المنطقة2 تتحول الى 1 الى نقصو عدد الاصابات ومبقاوش يبانو بؤر جديدة هاذش لفنص البلاغ ان للولاة العمالات الداخلية الصلاحية في زيادة التخفيف حسب تطور الوضع او التشديد هذا هو معنى الطوارئ غير فهاذ المرحلة كاين امكانية للتخفيف ماشي بحال المراحل الاولى حيث كان الوباء في بدايته او ممعروفاش الذروة نتاعو دابة كاين مؤشرات على التحكم فيه ولكن هاذش نتيجة الحجر فالى رفعت حالة الطوارئ دقة وحدة تخاف من شي كارثة تؤدي الى انهيار قطاع الصحة او متقدرش تكفل بالعدد الكبير للمصابين المحتملين فخاص الرفع تدريجي مع المراقبة الى الوضعية هانية تكمل الرفع الى بانت انها ستسوء تزير على الاقل غتكون متحكم اكثر ولكن الى طلقتيها فمرة غتغلب حيث عدد الحالات النشيطة فالمرض مزال مرتفع ردو البال راه بدينا من جوج حالات وصلنا ل اكثر من 8000 اما دابة راه فوق 200 وعاد لمباينينش مهم خرجو تخدمو ولكن الكمامات النظافة التعقيم التباعد واخة تكون فمنطقة 1
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173 - جواد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 01:02
تخطيط جيد ..لنكن واقعيين..الابقاء على حالة الطوارئ و حسب كل منطقة و حدة الاصابات مع ترك التسيير جهوي..هذا هو المنطق..تخطيط مغربي رائع
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