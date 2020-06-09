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كُتّاب وآراء
السلطات المغربية تكشف مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي
قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020
فيما يلي بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة:
حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.
وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين:
منطقة التخفيف رقم 1 وتضم :
عمالة وأقاليم جهة الشرق
أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة
أقاليم جهة درعة-تافيلالت
عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة
أقاليم جهة كلميم-واد نون
أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء
إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب
عمالة المضيق-الفنيدق
إقليم تطوان
إقليم الفحص-أنجرة
إقليم الحسيمة
إقليم شفشاون
إقليم وزان
عمالة مكناس
إقليم إفران
إقليم مولاي يعقوب
إقليم صفرو
إقليم بولمان
إقليم تاونات
إقليم تازة
إقليم الخميسات
إقليم سيدي قاسم
إقليم سيدي سليمان
إقليم سطات
إقليم سيدي بنور
إقليم شيشاوة
إقليم الحوز
إقليم قلعة السراغنة
إقليم الصويرة
إقليم الرحامنة
إقليم آسفي
إقليم اليوسفية
منطقة التخفيف رقم 2 وتضم:
عمالة طنجة-أصيلة
إقليم العرائش
عمالة فاس
إقليم الحاجب
عمالة الرباط
عمالة سلا
عمالة الصخيرات-تمارة
إقليم القنيطرة
عمالة الدار البيضاء
عمالة المحمدية
إقليم الجديدة
إقليم النواصر
إقليم مديونة
إقليم بنسليمان
إقليم برشيد
عمالة مراكش
إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، ...إلخ).
وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي:
أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:
الأنشطة الصناعية؛
الأنشطة التجارية؛
أنشطة الصناعة التقليدية؛
أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛
تجارة القرب؛
المهن الحرة والمهن المماثلة؛
إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.
وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، ...إلخ.
ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1:
الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛
استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛
إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ ...)؛
استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ...)؛
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، ...).
ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2:
الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛
إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛
استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، ...).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (173)
كن نظيفا،
كل نظيفا،
جالس نظيفا،
توضأ لكل صلاة،
واغتسل لكل جمعة،
ثم توكل على الله ولن يضرك شيء بإذن الله
والله انني افتخر باني مغربي احسن التدابير الوقائية في العالم
واتنمى من الاخوان الاخد الامور بجدية لانه من الصالحه
الوقاية خير من العلاج
ياريت كون كانت مع 4 مساءا ، لا اقدر على الانتظار حتى 6 مساءا
الله يلطف بينا
(كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته...) الحديث.
الحجر الصحي هو المكون في المنزل دون الخروج منه لمدة معينة أما حالة الطوارئ الصحية فتعني إجراءات تقوم بها السلطات من أجل الحماية الصحية العامة كإغلاق الأماكن العمومية،عدم الجولان بعد ساعة محددة،إغلاق المقاهي،المطاعم،المساجد،الحدود البرية،البحرية و الجوية....
ممكن نرفع أو نخفف الحجر الصحي و نمدد حالة الطوارئ الصحية.
نسبقو ليهم خبر شهرين باش يتقبلو خبر شهر ⚠️
سياسة ديال ولاد الناس
إلى كل المواطنين الحمد لله على سلامتكم .
كان لابد منكم القضاء على الوباء في الشهر الأول من الحجر لاكن تماطل السلطات المحلية لبعض الجهاة و إنشغالهازبالتفاهات هو ما أوصلنا لثلاث أشهر من الحجر و ما يزيد عنها، يجب السماح بالخروج للمشي و الرياضة الفردية في الهواء الطلق، على الأقل لخفض الظغط على الأطفال في المنطقة رقم 2 فالرباط مثلاً لا يستحق هذا التشديد عدد الحالات قليل جداً.
لم يعودوا يطيقون الجلوس بالمنزل
كان حريا باصحاب القرار الاخذ بعين الاعتبار هده النقطة
باقي سؤال: المساجد و البحر في هذا الصيف ؟؟
ناس تاع المنطقة 2 راه تقهرو تاهما فينهوا التخفيف واش حنا ماشي مواطنين واش تاتقلبو على الفتنة
الاسواق الاسبوعية يتحلو ولي بغ يخرج يخرج برخصة استثنائية اللووووجيك ...
سراح مؤقت للمنطقة 1
السجن لشهر اضافي للمنطقة 2
كما أن هذا قد يخلق نوعا من التنافس بين المناطق والجهات للمرور إلى المنطقة ألأولى أوالحفاظ عليها.
والله أعلم.
نفترضو اسيدي مافهمتيش؛ اوا اسيدي راك باقي في الحجر الصحيبحال ديما،مع تغيير طفيف هو ان: المحلات التجارية غادي يوليو اسدوا مع 20:00 بدل من 18:00.
اوا حاولو يا ناس مراكش تطبقو الحجر بشي شويا تاع الزيار،باراكا من التهور،باش حتى نتوما تطلعو ل برومين ديفيزيون. راه هادشي داير بحال البطولة ديال الكرة،لعبتي مزيان تطلع،مالعبتيش تهبط ل دوزيام ديفيزيون.
وشكرا.
تانعيشو حالة نفسية ما عالم بيها هير الله، عل الأقل نخرجو نشمو الهواء الطلق فخاطرنا
واش هاذو عايشين فشي كوكب اخر
جميع هاذ اشيئ اللي قالوا راه خدام شحال هذا ياالله زادو الطوبيسات
ترقيع فترقيع اوروبا المئات تلموتى وحلو الحدود بينهم منطقة شينكين كلها مفتوحة لا حول ولا قوة الا بالله
حسب دراسة فرنسية في British Médical Journal " le confinement est véritablement l'escroquerie sanitaire du XXè siècle.selon l'étude qui souligne la RÉSPONSABILITÉ de L'OMS.
والله اطفالنا لم ترى الشارع منذ شهر مارس اصبحوا متوترين وجوجهم شاحبة نريد ان يسمعوا الهواء ولو ساعة كل أسبوع
هاشنو الحل
واش بنادم دخلوه من برا المغريب وصل لضارو
ولي في البلاد باقي حاصل
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعني ان جميع المحلات والمتاجر يمكنها ان تفتح وتشتغل بشكل عادي ، بإستثناء المطاعم و المقاهي فهي حالة خاصة لا يمكنها ان تشتغل في عين المكان ، اي لا تقدم المشروبات والوجبات بشكل عادي في عين المكان، وانما عليها ان تقدم الوجبة لتحمل مع الزبون خارج عين المكان المقهى والمطعم. والله اعلم
الجدير بإلغاء رخص الخروج الاستثنائية و رفع الحواجز داخل و مناطق المراقبة خلال النهار
والناس صحاب منطقة 2 ليوم يحسدون الاخرين؛
الذل والفقر والتهميش الممنهج الذي يعيشه المغربي يستحقه، وانظروا لتعليقاتكم.
Sur quelle base il a noter les Villes de la zone1 et la zone 2? Et qui ce monsieur intelligent qui a proposé ceci.