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- "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة - (69)
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كُتّاب وآراء
"كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة
بينما تسيرُ دولٌ أوروبيّة كثيرة نحو التّعافي الشّامل من تداعيات "كورونا" بعد تراجع وتيرة انتشار الفيروس "القاتل" بها خلال الآونة الأخيرة، مازالَ عدّادُ الإصابات اليوميّة يسجّل أرقاماً قياسية بالمملكة، وهو ما يؤشّر على وجودِ اختلالاتٍ "استراتيجية" على مستوى التّعامل مع تطوّر منحى الفيروس وضبطِ إيقاعهِ.
ويشهدُ المغرب موجة غير مسبوقة للإصابة بوباء "كوفيد-19"، الذي ما زالَ يحيّرُ الأوساطَ الرّسمية وغير الرّسمية المغربية؛ وذلكَ على الرّغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد، بينما ربطَ بعض المتتبّعين هذه الموجة "المُخيفة" بتهاونِ المواطنين والسّلطات في تنفيذِ توصيات الوقاية.
وتسيرُ معظم دول أوروبا نحو التّحكم النّهائي في انتشار الفيروس، حيث سجّلت بلجيكا مثلاً خلال الفترة الأخيرة 756 حالة كأعلى حصيلة للإصابة بالفيروس، ولم تسجّل هولندا كذلك سوى 655 حالة، وفي تركيا والبرتغال لم يعد الفيروس بالقوّة نفسها التي كان عليها في بداياته الأولى.
ومنذ أسابيع، يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة؛ إذ أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.
وأورد الباحث في السّياسات العمومية كريم عايش أنّ "ارتفاع عدد المصابين بـ"كوفيد-19" بالمغرب مردّه إلى "عدم احترام القواعد الصّحية المعلن عنها من قبل السّلطات"، مبرزاً أنّ "المغرب أمام أرقامٍ مهولة سيكون لها تبعات سلبيّة على المنظومة الصّحية".
وأبرز المتحدّث في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أنّ "المملكة كانت تتحكّم في الوضعية الوبائية وعبّأت الجميع للوقاية من الفيروس، بحيث انطلقت الحملات الصحية والتوعوية والأمنية لفرض الحجر، واتخاذ خطوات عملية للحد من تنقل الوباء بين الأفراد".
وشدّد عايش على أنّ "ما حدث مؤخرا جعل الجميع يتساءل عن سبب هذا التهاون والتراخي وأحيانا تجاوز التدابير والاستهتار بها"، لافتاً الانتباه إلى أنّه "إذا استمر الوضع التصاعدي في عدد الإصابات، فإنّ ذلك سينقل المغرب إلى مصاف الدول التي أعلنت عن عشرات الآلاف من المصابين يوميا والمئات من الوفيات".
وأضاف المحلّل ذاته أنّ "التدابير الوقائية تُلزم بؤر الإصابة بالإغلاق؛ وبالتالي العطالة وانعدام المداخيل، ناهيك عن توقف المصالح الإدارية والتعليمية وانتقالها للعمل عن بعد، وهو ما يعطل مصالح الجميع ويدخل الإدارة في دوامة التأخير وعدم احترام الآجال وتعثر الملفات والمساطر".
وتوقّف المتحدث عند "استمرار إغلاق الحدود واقتصار الطيران على الرحلات الخاصة، وهو ما يقضي على السياحة والخدمات ويغرق الاقتصاد المغربي في الركود والفساد، ويضيف إلى جيوش العاطلين مجموعة من عمال الفنادق وأطرها، مما يرهق صندوق محاربة فيروس كورونا وصندوق الضمان، ويؤزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
مكاين لا كشوفات سريعة وعلى وقيات ولا صرامة مع الناس لي واخدين الأمور عادية مخليين الناس كتسافر ويتبحرو محال لي مكاين والو والاسواق محلولة مكاين لا مراقبة لا داخل المدن ولاخارجها الله يخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
لا تخرجوا إلا للعمل أو الضرورة. العيالات كلسو فديوركوم ماشي هادا وقت الخروج
شكرًا لمعالي وزير الفلاحة على نجاح العيد على حساب صحة المغاربة.
حتى أوروبا الاعداد تتزايد
في آخر 7 ايام
فرنسا 17000
أسبانيا 28000
ألمانيا اكثر من 7000
المغرب 9000 تقريبا
اللهم احفظ بلادنا المغرب من سوء الاسقام والغلاء وكل بلاء وسائر بلاد المسلمين والإنسانية جمعاء
ستقتلون الناس بالخلعة فقط
اللهم ارفع عنا الوباء وارحمنا ولا تشمت بنا الأعداء.
عدد سكان بلجيكا 11 مليون، و مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع، يعني أن عدد سكانها يماثل سكان جهتي الدار البيضاء - سطات و الرباط -سلا -القنيطرة، مجتمعتين. و مساحتها أقل من مساحة الجهتين مجتمعتين. كيف تقارنون دولة صغيرة الحجم بدولة كبيرة الحجم، يجب مقارنة عدد الإصابات في كل مئة ألف، أو عدد الإصابات في الكيلومتر المربع.
اما فاقد كل شيئ لما يخاف من الموة مرحبا به في مجتمع يقؤل ما لا يفعل ويفعل ما لايقول
مقاهي بوجدة يبثون مقابلات كرة القدم مملوئة
احتلال الارصفة بدون حسيب و لا رقيب
و في الخير نقول بان هناك نقص في الوعي لدى المواطنين
المواطن اذا راى السلطة تتدخل و تفرض القانون سيرضخ لا محالة
لقد قضينا فترة الحجر الصحي في المنازل بكل مسؤولية
انا شخصيا اذا رايت السلطة تتدخل في مكان مزدحم انا اجلس فيه و تفرض غرامات على المخالفين فساكون اول الملتزمين
هذه هي الحقيقة ۔
-تسرع الحكومة في رفع الحجر
-تهاون السلطات وتساهلها مع المخالفين لقانون الطوارئ الصحية.
-مبالغة الاعلام في التنويه بالنموذح المغربي في مواجهة الجائحة مما اقنع المواطنين بانه لا خطورة و لاخوف من الفيروس لأن الوضع متحكم فيه.
-استهتار المواطنين واستخفافهم بخطورة الفيروس.
-الوضع الاجتماعي الهش الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى البحث عن لقمة العيش في ظل الجائحة...
-غياب التأطير الجيد والجدي للمواطنين
والمؤسف هو ان الوضع ينذر بالخطر ولهجة المسؤولين لم تتغير، مازالوا يكررون ذلك القرص المشروخ: الكمامة، الصابون، التباعد، وهذ الثلاثي لم يجد اذانا صاغية ولا حسن استعمال من قبل المواطن.
تأخرنا في الإغلاق شهر
تأخرنا في رفع نسبة التحاليل شهرين
تأخرنا في خلق مواطن و سياسي واعي مدة طويلة
الحل هو الحجر الصحي الجهوي و أقصد عزل التنقل بين الجهات مع القيام تحاليل مكثفة عشوائية في الأحياء
و الخبراء عليهم التركيز في العلاج و البحث عن حلول عوض الإكتفاء بمناقشة الحلول الأجنبية
لان الدولة هي التي تساهلت مع المصانع و لم تفرض عليهم مجموعة من القوانين كشراء المعقمات للعمال و شراء الكمامات للعمال و التقليل من عدد العمال و مسافة الامان بينهم و لم تفرض غرامة على المعامل التي تسببت في انتشار الفيروس
فسكان بلجيكا لا يتعدون 11 مليون أي اقل من ثلث سكان المغرب
اما هولندا فعدد سكانها 16 مليون أي اقل من نصف سكان المغرب
ادن ادا اخدنا عدد الإصابات مقارنة مع عدد السكان فالدولتان تتجاوزان المغرب
فهم يالفاهم كيفاش غنديرو الحجر الصحي