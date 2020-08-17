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الرئيسية | مجتمع | "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة

"كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة

"كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الاثنين 17 غشت 2020 - 12:00

بينما تسيرُ دولٌ أوروبيّة كثيرة نحو التّعافي الشّامل من تداعيات "كورونا" بعد تراجع وتيرة انتشار الفيروس "القاتل" بها خلال الآونة الأخيرة، مازالَ عدّادُ الإصابات اليوميّة يسجّل أرقاماً قياسية بالمملكة، وهو ما يؤشّر على وجودِ اختلالاتٍ "استراتيجية" على مستوى التّعامل مع تطوّر منحى الفيروس وضبطِ إيقاعهِ.

ويشهدُ المغرب موجة غير مسبوقة للإصابة بوباء "كوفيد-19"، الذي ما زالَ يحيّرُ الأوساطَ الرّسمية وغير الرّسمية المغربية؛ وذلكَ على الرّغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد، بينما ربطَ بعض المتتبّعين هذه الموجة "المُخيفة" بتهاونِ المواطنين والسّلطات في تنفيذِ توصيات الوقاية.

وتسيرُ معظم دول أوروبا نحو التّحكم النّهائي في انتشار الفيروس، حيث سجّلت بلجيكا مثلاً خلال الفترة الأخيرة 756 حالة كأعلى حصيلة للإصابة بالفيروس، ولم تسجّل هولندا كذلك سوى 655 حالة، وفي تركيا والبرتغال لم يعد الفيروس بالقوّة نفسها التي كان عليها في بداياته الأولى.

ومنذ أسابيع، يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة؛ إذ أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.

وأورد الباحث في السّياسات العمومية كريم عايش أنّ "ارتفاع عدد المصابين بـ"كوفيد-19" بالمغرب مردّه إلى "عدم احترام القواعد الصّحية المعلن عنها من قبل السّلطات"، مبرزاً أنّ "المغرب أمام أرقامٍ مهولة سيكون لها تبعات سلبيّة على المنظومة الصّحية".

وأبرز المتحدّث في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أنّ "المملكة كانت تتحكّم في الوضعية الوبائية وعبّأت الجميع للوقاية من الفيروس، بحيث انطلقت الحملات الصحية والتوعوية والأمنية لفرض الحجر، واتخاذ خطوات عملية للحد من تنقل الوباء بين الأفراد".

وشدّد عايش على أنّ "ما حدث مؤخرا جعل الجميع يتساءل عن سبب هذا التهاون والتراخي وأحيانا تجاوز التدابير والاستهتار بها"، لافتاً الانتباه إلى أنّه "إذا استمر الوضع التصاعدي في عدد الإصابات، فإنّ ذلك سينقل المغرب إلى مصاف الدول التي أعلنت عن عشرات الآلاف من المصابين يوميا والمئات من الوفيات".

وأضاف المحلّل ذاته أنّ "التدابير الوقائية تُلزم بؤر الإصابة بالإغلاق؛ وبالتالي العطالة وانعدام المداخيل، ناهيك عن توقف المصالح الإدارية والتعليمية وانتقالها للعمل عن بعد، وهو ما يعطل مصالح الجميع ويدخل الإدارة في دوامة التأخير وعدم احترام الآجال وتعثر الملفات والمساطر".

وتوقّف المتحدث عند "استمرار إغلاق الحدود واقتصار الطيران على الرحلات الخاصة، وهو ما يقضي على السياحة والخدمات ويغرق الاقتصاد المغربي في الركود والفساد، ويضيف إلى جيوش العاطلين مجموعة من عمال الفنادق وأطرها، مما يرهق صندوق محاربة فيروس كورونا وصندوق الضمان، ويؤزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - بالعكس الاثنين 17 غشت 2020 - 12:05
فرانسا رجع عندهم الفيروس هاد الاواخر بجهد
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55
2 - أحمد الاثنين 17 غشت 2020 - 12:05
هذه هي ملي كتنقل في الامتحان و مكتعرفش حت تنقل مزيان
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179
3 - mehdi Frankfurt الاثنين 17 غشت 2020 - 12:06
باختصار شديد هناك عدم الوعي عندنا نسبة كبيرة من الأمية في البلاد لامجال للمقارنة بين المغزب وأوروبا لامن ناحية الوعي ولا من ناحية المنظومة الصحية ولا الاقتصادية فمن الاجدر مقارنة المغرب مع دول افريقية وعربية من الأحسن
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124
4 - jawad الاثنين 17 غشت 2020 - 12:07
أليست الحكومة و قراراتها من ساهم في إنتشار الفيروس أليست حكومتنا من أعطت للموقولات التي لم تحترم معايير السلامة ان تستمر بالعمل نعم قانت مجندة في اول شهر لكن الحكومة لا حصت الاسد في سبب إنتشار الوباء
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19
5 - younes الاثنين 17 غشت 2020 - 12:07
المشكل حسب رأيي وما أرى في محيطي هو إستهتار المغاربة وإيمانهم بالمؤامرة.... وصلت لنتيجة أن المغاربة لا يحبون أسرهم بهاذا الاستهتار الأحمق... الله الحفيظ اوصافي
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31
6 - elhabachi الاثنين 17 غشت 2020 - 12:07
الجميع يبحث عن من يتحمل المسؤولية ، المواطن يعبث بكل شيئ و ينتظر الحل أن يأتي من الدولة أو ينتظر حل سحري ... فليفهم الجميع أن الدولة هزات يديها ، اللي خاف على راسو نجا ، الفيروس سيظل معنا لسنوات ، الجميع مسؤول عن سلامته و سلامة أقاربه.
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39
7 - عقلاني الاثنين 17 غشت 2020 - 12:08
الناس اللي ماكايحتارموش التدابير الوقائية راه ماكايقراوش هسبريس و ماكايشوفوش الأخبار.
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21
8 - hajji الاثنين 17 غشت 2020 - 12:08
السلام عن أي اجراءات احترازية تتكلمون و أنتم من كتبتم أن مرضى كوفيد يتجولون بحرية إلى المستشفيات لأخذ الادوية الخاصة بكورونا بمدينة المضيق حسب تقرير نقابة
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22
9 - Mouatene الاثنين 17 غشت 2020 - 12:09
la fête de l'Aïd Al adha a permetter au virus de voyager comfortablement dans tous les régions du pays sans exception. c'est une faute inpardonable de la part des responsables.
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33
10 - Nour الاثنين 17 غشت 2020 - 12:09
هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واحسنو للى جيرانكم واستغفرو الله يرحمكم
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47
11 - المهدي le breton الاثنين 17 غشت 2020 - 12:09
فرنسا سجلت اليوم 3000 حالة ومقارنة مع عدد السكان الذي يعادل ضعف سكان المغرب فنحن على نفس الوتيرة علماً بان هذا العدد لا يقارن بالاعداد الهائلة التي كانت تسجلها في بداية ظهور الوباء اي انها في منحنى تنازلي بينما المغرب مكسيري تبارك الله عليه ..
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18
12 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 12:10
قرارات الحكومة الغير منطقية في بعض الأحيان هي سبب ارتفاع الإصابات خير مثال على ذلك:المريض اليوم والخاضع للحجر المنزلي يتنقل سيرا على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل العمومية يتنقل إلى المستشفى لأخذ الدواء أو لإجراء تخطيط القلب أو التحاليل المخبرية
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15
13 - Anas الاثنين 17 غشت 2020 - 12:10
وجب العودة للحجر الكلي لمدة شهر و اغلاق المقاهي التي تعد الخطر الاكبر،فالكل فيها يدخن و هو من اكثر العوامل تسهيلا لتنقل المرض،في اسبانيا تم منع التدخين في الاماكن المفتوحة...ان لم نرجع الى حضر صحي كامل اضعف الايمان 14 يوم فانتظروا الكارثة...
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17
14 - الخبر الاثنين 17 غشت 2020 - 12:11
....والغريب أن بعض المغاربة يهتمون بأخبار كرة القدم أكثر من هذه الكارثة. يفضلون الفرجة التافهة وتبادل أخبار تحركات لاعبين لا شغل لهم إلا جمع الأموال عن طريق التفاهة. ينسون أن المهم هو الوعي بما يجري داخل المجتمع وليس وسط ميدان الكرة.
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14
15 - mre الاثنين 17 غشت 2020 - 12:11
كورونا عيد بينا. هذه عواقب عدم منع ذبح الأضحية هذه السنة. گاليك اننشار الفيروس يحير الدوائر الرسمية و غير الرسمية، زعما ماواضحاش ؟
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13
16 - اخر رصااصة الاثنين 17 غشت 2020 - 12:11
عن اي اجراءات احترازية و وقائية مشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد و نحن نشاهد عكس دالك منذ الرفع التدريجي للحجر الصحي او قبله لتكن الحكومة شجاعة ولو مرة واحدة في حياتها و تقر لشعب على عدم وجود اي استراتيجية بل قرارات ارتجالية فاشلة و منضومة صحية متهالكة الحمد لله لم يصب الشعب في بداية شراسة الفيروس .. قراران قاتلان تتحمله الحكومة و الشعب كذالك هما عيد الاضحى و السياحة الداخلية او بالاحرى توزيع الفيروس على المغرب كله .. تحياتي
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20
17 - مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:11
الحل هو الحجر في المنزل بالنسبة للمرضى ذوي الأعراض الخفيفة مع توفير الدواء في الصيدليات بثمن رمزي و التعامل مع المرض كأنفلوانزا عادية و عدم التهويل مع التوعية، فالوضع للإقتصادي و الجو العام لايسمح بإغلاق كلي ولنا في السويد عبرة،والله أعلم..
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14
18 - خالد الاثنين 17 غشت 2020 - 12:12
هذ المتحدت باليه غير المواطن مباليهش الحكومة الي مخليا مصانع خدامة لا تحترم تدابير السلامة مبانليهش أن السبب المباشر في هذه الموجة التانية هو عدم الغاء العيد وما صاحبه من تنقل و خروج لفيروس عن السيطرة.
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13
19 - ال فريدو الريفي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:12
سيناريو كان منتظر فافريقيا تبقى افريقيا والمغرب يبقى المغرب وشعب العالم الثالث يبقى كما هو كذلك ولن يتغير
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17
20 - فيصل. الاثنين 17 غشت 2020 - 12:12
من أسباب التراخي العطلة الصيفية و عيد الأضحى وظهور بؤر الفساد المسكوت عنها...
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11
21 - وفاء 1 الاثنين 17 غشت 2020 - 12:13
باركة من الكذوب علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
مكاين لا كشوفات سريعة وعلى وقيات ولا صرامة مع الناس لي واخدين الأمور عادية مخليين الناس كتسافر ويتبحرو محال لي مكاين والو والاسواق محلولة مكاين لا مراقبة لا داخل المدن ولاخارجها الله يخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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9
22 - Amina الاثنين 17 غشت 2020 - 12:14
الوضع الوبائي بالمغرب اصبح كارثيا ...على وزير الصحة ان يقدم استقالته ..
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15
23 - DRG الاثنين 17 غشت 2020 - 12:14
المشكل أيتها الإخوة الكريم يرجع وبشكل قطعي إلى الحكومة التي تراعي في مخططاتها مصالح الباترونا، ويموت من يموت، أليست المصانع والمعامل هي اصل البئر، ومع عطلة العيد التي كان من المعقول إلغائها زاد الانتشار حدة، لقد ضربت الحكومة بكمامات الصمت وتركت الأمر لسلطات العمومية
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8
24 - متتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 12:15
من نعم الله علينا انه حبانا بحكومة نحملها مسؤولية كل شيء حتى تاخر سقوط المطر .ومن نعم الله علينا ايضا انه حبانا بشعب يصدق انه فعلا الحكومة هي سبب تاخر المطر .فطوبا لنا من حكومة وطوبا لنا من شعب .
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4
25 - hicham الاثنين 17 غشت 2020 - 12:16
ما دام هؤلاء المسؤؤلين جاثمون على أنفسنا وكذلك تلك الشردمة السياسية من احزاب وجمعيات ونقابات فتاكدوا ان المرض سيعيش معنا ليس حبا فينا ولكن نكاية في هؤلاء الشيوخ المريضة بالكراسي و.الحياة الدنيوية فالحكومة قاصرة مسيرة لا تملك اية استراتيجية او خطة للسير بالقطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الى بر الامان هي حكومة فاقدة للشرعية لا ثمتل هذا الشعب الطيب المغلوب عن امره نحن في ازمة صحية واقتصادية والمال العام يفرق يمينا ويسارا ها لجنة الانصتف ها العدل ها الضوء ها الحولي ها لجنة الزواج ها الطلاق ها الفيضانات ها الجيل الاخضر ومازال تسمعوا الجديد لان الحكومة بحال شي شوافة تعبش هلى الدجل والكذب اللهم ان هذا لمنكر
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5
26 - Brahim الاثنين 17 غشت 2020 - 12:16
باختصار: ما تسافروش، ما تساراوش، قللوا من المناسبات. إرتفاع كورونا يتناسب مع هذه الأنشطة.

لا تخرجوا إلا للعمل أو الضرورة. العيالات كلسو فديوركوم ماشي هادا وقت الخروج
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5
27 - محجوب الاثنين 17 غشت 2020 - 12:16
للأسف المغرب أكثر من الثناء على استراتيجيته في التعامل مع الجاءحة واغفل التركيز على إصلاح الأخطاء والشواءب اللتي واجهته. رسميا حاول ترسيخ فكرة أن المسؤولية يتحملها المواطن. وأصبح يتخبط في اتخاذ القرار ويلقي باللوم كله على الشعب. كل هذا لن يفيد في شيء. نسأل الله تعالى السلامة والعافية وان يجنبنا ما لا تحمد عقباه
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6
28 - طائر الليل الحزين الاثنين 17 غشت 2020 - 12:16
كان متوقعا ارتفاع الحالات اولا بسبب تهاون و تقاعس المواطنين الفروض انه اذا كان الشخص راشدا فهو يتحمل كامل مسؤوليته لأن اسهتاره سيسبب الضرر لنفسه وهذا شيء لا يهمنا اذا كان هو غير مبالي بالمرة لأن لا الحملات التحسيسية بشتى أنواعها قائمة ولازلت كذلك حتى من الأطقم الطبية بكل عناصرها و المتواجدين في المقدمة فلهم كل الفضل و الشكر الجزيل لكن هم أيضا بشر و لا يستطيعون التحمل أكثر من طاقتهم اذا كان العالم ككل يعيش في فوضى بسبب الجائحة نجد أشخاص في تجمعات بدون كمامة و لا احتياطات ولا أدنى شروط السلامة الأفضل أن يعالج الإنسان نفسه بنفسه و يتحمل تكاليف ذلك لأنه من غير المعقول هذه الهلمة التي تحصل و المواطنين (مع عدم التعميم) في سبات و إنكار تام لما يحصل بالعالم زد على ذلك كان من المتوقع ارتفاع الحالات بعد عيد الأضحى كان من المفروض إلغاء العيد بالمرة مادام المغاربة شعب يلقى راحته في الزيارات العائلية و المخالطات ...
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4
29 - سعيد رحوي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:16
تحليل فاشل،لا تمته بالبحث العلمي الأصيل أية صلة. ٱرتفاع عدد المصابين يعزى إلى ٱرتفاع عدد التحاليل المجراة. النتائج جد عادية ومنطقية. طاب يومكم.
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30 - karim الاثنين 17 غشت 2020 - 12:16
معدل الاصابات مرتبط بمعدل نقل العدوى R0 , لتقليل المخاطر يجب اغلاق الشواطئ و اي نوع من التجمعات (مسرح , الخ,) و كدا نضرا لارتفاع عدد المخالطين يجب على الدوله تاطير لمنخرطين جمعوين و كدا متطوعين لمتابعه حاله المخالطين , ( مركز نداء مركزي متلا...) نتمنى من الله ان يرفع هدا الوباء و ان ينضبط المواطنين لحمايه انفسهم و محيطهم
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1
31 - متتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
لا مبالات الداخلية لما اجازت التنقل بين المنطقتين وعدم حرص الجهاز الامني على المناطق التي بها صفر حالة الحكومة هي التي ارتكبة اكبر خطأ. وليس المواطن.
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32 - ahmed الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
المنحى التصاعدي بدأ مع عيد الأضحى الذي كان بالإمكان إلغاؤه بوصفه سنة فقط وليس فرضًا كصلاة الجمعة المتةقفة حتى الآن.
شكرًا لمعالي وزير الفلاحة على نجاح العيد على حساب صحة المغاربة.
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8
33 - Mird الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
السلام عليكم
حتى أوروبا الاعداد تتزايد
في آخر 7 ايام
فرنسا 17000
أسبانيا 28000
ألمانيا اكثر من 7000
المغرب 9000 تقريبا
اللهم احفظ بلادنا المغرب من سوء الاسقام والغلاء وكل بلاء وسائر بلاد المسلمين والإنسانية جمعاء
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34 - أمل الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
أليس عندكم أخبار سعيدة
ستقتلون الناس بالخلعة فقط
اللهم ارفع عنا الوباء وارحمنا ولا تشمت بنا الأعداء.
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-1
35 - الحجر الصحي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
الحجر الصحي لمدة أربعة أشهر هو سبب الكارثة، التشدد في الأول جعل الكل يخاف و يلتزم بيته، مع أن الفيروس كان موجودا و لن يزول، و مع رفع الحجر طبعا سينتشر لأنه وجد الجرذان التي كانت مختبئة في جحورها، أما الوعي فلا يحق لأحد أن يتكلم عليه لأن الوعي لا يتكون في شهر أو شهرين، عقود من التجهيل و التفقير و القهر لن تنتج وعيا ولا نصف وعي، اطلبوا الله أن يلطف في قدره إذا سمحتم للجمعة أن تقام.
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36 - كريم مانكو الاثنين 17 غشت 2020 - 12:18
السلطات المغربية تجني ثمار سياسات التدجين و التكليخ الجماعي للشعب و الأن وضعتها أيادي القدر أمام مصيرها لتجني ما زرعته لعشرات السنين...
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7
37 - مومو الاثنين 17 غشت 2020 - 12:19
"حيث سجّلت بلجيكا مثلاً خلال الفترة الأخيرة 756 حالة"
عدد سكان بلجيكا 11 مليون، و مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع، يعني أن عدد سكانها يماثل سكان جهتي الدار البيضاء - سطات و الرباط -سلا -القنيطرة، مجتمعتين. و مساحتها أقل من مساحة الجهتين مجتمعتين. كيف تقارنون دولة صغيرة الحجم بدولة كبيرة الحجم، يجب مقارنة عدد الإصابات في كل مئة ألف، أو عدد الإصابات في الكيلومتر المربع.
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3
38 - مغربية الاثنين 17 غشت 2020 - 12:19
اكبر سيناريو مخيف وينذر بالكارثة هو سيناريو الرشوة والظلم والنفاق والفساد المنتشرفي الادارات والمؤسسات
اما فاقد كل شيئ لما يخاف من الموة مرحبا به في مجتمع يقؤل ما لا يفعل ويفعل ما لايقول
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4
39 - زهير الاثنين 17 غشت 2020 - 12:20
الوباء عبارة عن سباق ماراتون ، و ليس سباق سريع ، لقد استهلكنا كل طاقتنا في الشهور الاولى ، و الان تعب الكل اطباء و سلطة عمومية و مواطنيين ، كيف سنتعامل مع الدخول المدرسي و كيف و كيف و كيف ، للاسف سياسات متراكمة و نهب للمال العام اوصلنا لهاته المرحلة ، لو كانت الطبقة الحاكمة عادلة ووطنية لبقيت عشرات الملايير من الدولارات المهربة في خزينة الدولة و كان ممكن نمتص الصدمة لسنة و سنتين ، للاسف السرقة و النهب و تهريب عشرات الملايير ، اسقطنا في كارثة ، و قد ينتج عنها كوارث مستقبلا قد تصل لثورة جياع و ندخل عهد السيبة بالعنف ، الطبقة الحاكمة تتحمل المسؤولية ،
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3
40 - إنسان غيييور الاثنين 17 غشت 2020 - 12:20
نسأل الله رب العرش العظيم، أن يرفع عنا هذا الوباء و البلاء، و ان يمنن علينا بالشفاء و اللقاح. و اتمنى من كل المغاربة الأعزاء ان يلتزموا بكل الضوابط التي تمكننا من تجنب العدوى (الله يهدينا على أنفسنا و اهلنا و بلادنا).
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3
41 - الاعمى الاثنين 17 غشت 2020 - 12:21
المغاربة انحازوا الى التقليد الاعمى بالانسياق الى خرفان المؤامرة التي يميل اليها بعض الغربيين ونسو بان الغرب له الامكانيات للتعايش معها .الشركات في الغرب تطبق عقوبات صارمة او في المحلات التجارية ادا لم ترتدي الكمامة .واصحاب المؤامرة ليس لهم خيار او العيش على الهامش .
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4
42 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 12:21
السلطات هي اللي رخات اللعب، مبقيناش كنشوفو الزيار، مثلا الصويرة اللي انا ساكن فيها، فهاذ الاثناء عامرة بالسياح المغاربة، كيف دارو حتى دخلو هاد الناس بكل سهولة كن مكانش هاداك البوليسي، الدركي اللي فالطريق داير خدمتو، اما المطاعم و المقاهي ف حدث ولا حرج الزحام مكين لا مراقبة لا والو، حاطين واحد المعقم حدا الباب كيمثلو بيه وصافي، القوات المساعدة و السلطات كل يوم كياخدو حقهوم من الغنيمة و سادين عينيهوم، المهم الله ياخد فيهوم الحق هما السبب الأول فهاد الكارثة اللي ولينا كنسمعو يوميا
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43 - مواطن غيور الاثنين 17 غشت 2020 - 12:22
المسألة ليست في الوعي ولكن المسألة مادية بالأساس لأن جل الشعب المغربي ليس له وظيفة قارة حتى دعم الدولة توقف ومن يتبجحون بأوربا و دولها فعدد الوفيات بكل دولة من هناك يفوق العدد الإجمالي عندنا بالإصابات و المتعافين و الوفيات لو كانو أحسن منا لكانت حالتهم أحسن مما هي عليه
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44 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 12:23
كلنا مسؤلون الحجر الحجر واقفال كل مدن مجهودات الحكومة والسلطات ذهبت ادراج ريح لله يلطف بنا ويحمي المغرب العزيز من طنجة الي لكويرة
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45 - أبو بكر الاثنين 17 غشت 2020 - 12:24
وزارة الصحة هي الوحيدة المؤهلة لمعرفة الحالة الوبائية و درجة خطورتها .
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46 - MAROCAINE الاثنين 17 غشت 2020 - 12:24
اين السلطات?
مقاهي بوجدة يبثون مقابلات كرة القدم مملوئة
احتلال الارصفة بدون حسيب و لا رقيب
و في الخير نقول بان هناك نقص في الوعي لدى المواطنين
المواطن اذا راى السلطة تتدخل و تفرض القانون سيرضخ لا محالة
لقد قضينا فترة الحجر الصحي في المنازل بكل مسؤولية
انا شخصيا اذا رايت السلطة تتدخل في مكان مزدحم انا اجلس فيه و تفرض غرامات على المخالفين فساكون اول الملتزمين
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47 - شحرور الاثنين 17 غشت 2020 - 12:24
لمدا تقارنوننا مع الدول الاروبية داءما الاجدر ان نتقارن مع دول افريقية وعربية فمثل هده المقارنات التي تقارنونا مع اروبا هي من تجعل المواطنين والمسؤلين مغرورن نحن من العالم الثالث لدينا اقتصاد ضعيف ومتدبدب ومنضومتنا الصحية ينخرها الضعف والفساد ادن علينا ان نرضى بما نحن عليه من ارتفاع عدد المصابين ولا نلقي اللوم على المواطن البسيط فهو بين مطرقة الجوع ان لم يخرج للبحث عن قوت يومه وسندان الڨيروس الدي يهدده .ادن افتونا في هده الرؤيا ان كنتم لرؤيا تعبرون .
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48 - Massinissa الاثنين 17 غشت 2020 - 12:24
بالاضافة الی ما قال الباحت هناك استهتار الحكومة بصحة الشعب حيت فضلت التضحية به في سبيل لوبيات الاكباش۔
هذه هي الحقيقة ۔
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49 - sawte الاثنين 17 غشت 2020 - 12:25
واش هاد ناس مكيفكرش دايرن العيد و بغين الفروس يبقا ناعس و لحماق هدا
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50 - رأي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:25
بكل صراحة، استهتار بعض المواطنين هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة، و مايزيد الطين بلة هم من يشككون حتى في وجود الفيروس.... يجب القضاء على الجهل و تكوين جيل واعي مثقف
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51 - متخوف من التساهل والاستهتار الاثنين 17 غشت 2020 - 12:26
هناك أسباب ظاهرة للعميان:
-تسرع الحكومة في رفع الحجر
-تهاون السلطات وتساهلها مع المخالفين لقانون الطوارئ الصحية.
-مبالغة الاعلام في التنويه بالنموذح المغربي في مواجهة الجائحة مما اقنع المواطنين بانه لا خطورة و لاخوف من الفيروس لأن الوضع متحكم فيه.
-استهتار المواطنين واستخفافهم بخطورة الفيروس.
-الوضع الاجتماعي الهش الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى البحث عن لقمة العيش في ظل الجائحة...
-غياب التأطير الجيد والجدي للمواطنين
والمؤسف هو ان الوضع ينذر بالخطر ولهجة المسؤولين لم تتغير، مازالوا يكررون ذلك القرص المشروخ: الكمامة، الصابون، التباعد، وهذ الثلاثي لم يجد اذانا صاغية ولا حسن استعمال من قبل المواطن.
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52 - عبدالإله الاثنين 17 غشت 2020 - 12:26
هذا التقرير تكلم عن عدة أسباب لانتشار الفيروس و نسي أهم سبب ألا و هو إقرار عيد الأضحى الذي لولاه لما كانت الأسباب الأخرى. لا أعرف لماذا تغافل هذا السبب. ربما لكي لا يحرج الذين أقروا هذا العيد لمكانتهم الكبيرة داخل الدولة.
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53 - Chopin الاثنين 17 غشت 2020 - 12:26
ايوا قلوها ليوسف العمراني الذي تحدث من جنوب افريقيا عن الاستثناء المغربي في تعامله مع الجاءحة،
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54 - abdo x الاثنين 17 غشت 2020 - 12:27
سبب ارتفاع الإصابات هو استهتار المواطنين وعدم التزامهم بالوقاية الاحترازية كوضع الكمامات بشكل جيد والتباعد والازدحام في الاسواق والادارات العمومية و المقاهي مما جعل الفيروس ينتقل بين الافراد بسرعة كبيرة يجيب على السلطات ان تضبط المخالفات والزجر وتفعيل القانون للحد من لانتشار
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55 - ali الاثنين 17 غشت 2020 - 12:27
مشكل المغرب هو التضخم في التحليل
تأخرنا في الإغلاق شهر
تأخرنا في رفع نسبة التحاليل شهرين
تأخرنا في خلق مواطن و سياسي واعي مدة طويلة
الحل هو الحجر الصحي الجهوي و أقصد عزل التنقل بين الجهات مع القيام تحاليل مكثفة عشوائية في الأحياء
و الخبراء عليهم التركيز في العلاج و البحث عن حلول عوض الإكتفاء بمناقشة الحلول الأجنبية
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56 - غيور الاثنين 17 غشت 2020 - 12:28
هذه ما هي الا البداية ؛ كونوا مستعدين لسماع اصابات بمءات الالاف والموتى بالالاف؛ وهو حصاد تهور اامواطن وتراخي السلطات التي يبدو انها رفعت الراية.البيضاء بعد فقدان بوصلتها ؛ قالها رءيس وزراء ايطاليا: ننتظر رحمة السماء
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57 - بوبكر الاثنين 17 غشت 2020 - 12:30
هاد الفيروس غادي يبقى عايش معانا حتى يربينا مزيان
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58 - النقد الذاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:30
المواطن لم يعد عنده الخوف من الوباء ولو سجلت أرقام مثل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الاقتصاد هو الذي يتدمر يوما عن يوم
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59 - متتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 12:31
و يبقى أكبر سبب لانتشار الفيروس هي المصانع و الضيعات الفلاحة و البؤر "شبع العائلية" كما قال العثماني هههه
لان الدولة هي التي تساهلت مع المصانع و لم تفرض عليهم مجموعة من القوانين كشراء المعقمات للعمال و شراء الكمامات للعمال و التقليل من عدد العمال و مسافة الامان بينهم و لم تفرض غرامة على المعامل التي تسببت في انتشار الفيروس
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60 - سعيد الاثنين 17 غشت 2020 - 12:31
دولة دايرة لي عليها ولكن المواطنين لي مخداوش الامور بجدية وأغلبية يكدب الارقام التي تعلن من طرف وزارة الصحة
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61 - ميلود الاثنين 17 غشت 2020 - 12:31
يجب أخد الأمور بنسبية
فسكان بلجيكا لا يتعدون 11 مليون أي اقل من ثلث سكان المغرب
اما هولندا فعدد سكانها 16 مليون أي اقل من نصف سكان المغرب
ادن ادا اخدنا عدد الإصابات مقارنة مع عدد السكان فالدولتان تتجاوزان المغرب
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62 - Mr Mo الاثنين 17 غشت 2020 - 12:31
انا كنسمع المواقع الاخبارية و القنوات التلفزية تتكلموا على إجراءات الحجر الصحي بينما الواقع و مواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا الناس خارجين، مسافرين و مبحرين
فهم يالفاهم كيفاش غنديرو الحجر الصحي
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63 - rme1974 الاثنين 17 غشت 2020 - 12:32
il ya une énorme différence entre les marocains et les européens.comme le jour et la nuit. l inconscience des uns et l intelligence des autres
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64 - فرابي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:32
الدولة قامت بمجهود جبار، المشكل في المواطن الذي لم يحترم أي معيار من معايير السلامة، الكمامات لا وجود لها في بلدان اخرى بينما عندنا موجودة بوفرة و مع ذلك لا توضع. زد على ذلك انكار وجود الفيروس في عالم اصبح قرية صغيرة، الكل يدلي بدلوه. كل المغاربة يعتبرون انفسهم أعلم من علماء العالم في مجال الاوبئة، لا حول و لا قوة الا بالله.
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65 - بنادم الاثنين 17 غشت 2020 - 12:33
بكل صراحة عندنا مستشفيات مبهدلة وتاني حاجة المواطن بدوره مامسوقش وهادو تلاقاو مع كرونا وجه لوجه كيف يعقل تجاوز المحنة (مستحيل)
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66 - ahmed الاثنين 17 غشت 2020 - 12:33
هذه هي نتائج قرارات الحكومة اللامسؤولة
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67 - سفيان الهولندي الاثنين 17 غشت 2020 - 12:34
عندما كانت الدول تستثمر في العلم وتوعية الشعب كان المغرب ينشر الجهل والرقص في الشوارع وهذه هي النتيجة .
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68 - للأسف الاثنين 17 غشت 2020 - 12:34
الناس فالعيد جايين كايجريو من مدن الشمال الى الجنوب باش اشنو؟ باش ياكلو طريف داللحم .لا حول ولا قوه الا بالله .. لاش جايين عندناا لاااااش بقاو فديوركوم . درعة تافيلالت مكانش فيها الفيروس لشهرين حتى جاو الناس كايجريو من الشمال زعما بغاو يعيدو مع عائلاتهم . كانتمنى تكونو فرحانين دابا
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69 - حميد الاثنين 17 غشت 2020 - 12:34
التراخي بدأ منذ أول أيام رمضان الماضي المشاهد في الأسواق كانت تنذر بكارثة رغم الحجر الصحي آنذاك أما بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي فحدث و لا حرج السلطات لا وجود لها منذ رمضان الاستهتار في أوجه من طرف المغاربة فماذا كنتم تنتظرون الأرقام ما زال متحكم فيها ما لم يسجل المغرب عشرات الآلاف يوميا بسبب حجم التراخي و عدم التصديق بوجود الوباء أو الخوف منه.
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