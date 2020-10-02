البيضاء تنهي أزمة معادلة شواهد "الفنون الجميلة"

هسبريس - عبد الإله شبل

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى إنهاء أزمة معادلة الشواهد المقدمة من مدرسة الفنون الجميلة المتواجدة على مقربة من مقر ولاية الجهة، بعد سنوات طوال من معاناة خريجين كثر مع غيابها، إذ يحصلون على شواهد موقعة فقط من طرف رئيس المجلس الجماعي.

وفِي وقت خاض خريجو وخريجات المدرسة العليا للفنون الجميلة بمدينة الدار البيضاء، في السنوات الماضية، احتجاجات من أجل الحصول على المعادلة، على اعتبار أن الشهادة التي يحصلون عليها بعد أربع سنوات من الدراسة لا تخول لهم ولوج الوظيفة العمومية، قررت الجماعة إبرام شراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب عبر المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، لتحقيق معادلة الشواهد.

وينتظر أن تصادق الجماعة في الدورة المقبلة على هذه الاتفاقية، من أجل إبرام تعاون بين المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، والمدرسة العليا للفنون الجميلة للدار البيضاء، تلتزم من خلالها الوزارة بدعم "الفنون الجميلة" المتواجدة بشارع الراشدي لتحقيق معادلة الشواهد عن طريق المعهد الوطني.

وتروم الاتفاقية، حسب مسودتها التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، تحقيق الاعتماد الأكاديمي للمدرسة العليا للفنون الجميلة للدار البيضاء، إلى جانب تسهيل المشاركة في الأنشطة البحثية.

وتلتزم وزارة عثمان الفردوس، حسب الاتفاقية المذكورة، بالعمل مع المعهد الوطني بتطوان، بتنسيق مع مدرسة الفنون الجميلة، على توحيد مناهج الدراسة المعتمدة، وتزويدها بالأدبيات المتعلقة بالفنون الجميلة والمطبوعات الوثائقية اللازمة، إلى جانب مواكبة البرنامج البيداغوجي للمدرسة وفق برنامج سنوي.

وتهدف الاتفاقية حسب الجماعة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لتلتحق المدرسة العليا للفنون الجميلة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما هو الشأن بالنسبة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان.

وقال نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الثقافية، عبد المالك لكحيلي: "الطلبة الذين تخرجوا من هذه المؤسسة لا يتوفرون على معادلة الشهادة رغم كونها ذات تاريخ عريق واستطاعت أن تنجب فنانين كبارا، وهو ما جعلنا نشتغل لسنوات من أجل تحقيق هذه المعادلة".

وشدد لكحيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الجماعة "عملت على مدى السنوات الماضية من أجل إنهاء هذا الإشكال، لكنها لم توفق"، مستدركا: "بيد أننا استمررنا في ذلك، وتمكنا من التواصل مع وزارة الثقافة ومعهد الفنون الجميلة بتطوان لنصل اليوم ونبرم هذه الاتفاقية"، وزاد: "نأمل أن تتفاعل وزارة التعليم العالي بدورها حتى تصير المدرسة بصيت عالمي ضمن مؤسسات التعليم العالي".