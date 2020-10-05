البيضاء تشهد توسيع "مستشفى كورونا" الميداني

هسبريس – محمد لديب

رصدت ثلاثة مجالس منتخبة مبلغ 900 مليون سنتيم لتوسيع المستشفى الميداني المخصص لمعالجة مصابي كوفيد 19 بمدينة الدار البيضاء.

وقال عبد المالك لكحيلي، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، إن مجالس عمالة العاصمة الاقتصادية والجهة وجماعة الدار البيضاء قررت تخصيص مبالغ متساوية بقيمة 300 مليون سنتيم لكل جهة، من أجل تسريع أشغال توسيع هذا المستشفى، المتمركز بمقر مكتب المعارض بالمدينة.

وأوضح لكحيلي، في تصريح لهسبريس، أن عملية توسيع المستشفى الميداني تأتي في وقت تشهد مدينة الدار البيضاء تفشيا لفيروس كورونا المستجد داخل أوساط الساكنة، وهو ما تسبب في ضغط كبير على الوحدات الصحية التي تستقبل المصابين بهذا الفيروس المعدي.

وأضاف نائب رئيس جماعة الدار البيضاء في التصريح ذاته: "لجوء المجالس المنتخبة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفى الميداني يؤكد صواب القرار الذي اتخذته الجهات المختصة القاضي بتشييد هذه الوحدة، إذ أصبح يساهم بشكل كبير في استيعاب المصابين الذين تزايدت أعدادهم بشكل لافت في الأسابيع القليلة الماضية".

وكانت السلطات المحلية بالدار البيضاء أعلنت في أبريل الماضي إحداث مستشفى ميداني مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة التي تسجل أكبر عدد إصابات بمرض "كوفيد 19".

وتم تشييد المستشفى الميداني المؤقت المخصص لمرضى كورونا بمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء على مساحة 20.000 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 700 سرير.

وبلغ حجم الاستثمار الإجمالي المخصص للمستشفى المؤقت ما يقارب 45 مليون درهم، وبتمويل مشترك بين كل من جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء، وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة؛ في حين تم تكليف كل من شركتي التنمية المحلية الدار البيضاء للإسكان والتجهيز والدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات بالوقوف على إنجازه.