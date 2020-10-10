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محور الدار البيضاء الرباط يواصل تصدّر الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"

محور الدار البيضاء الرباط يواصل تصدّر الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:00

أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بتسجيل 3442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 حالة وفاة، وتعافي 1832، بينما بلغت نسبة الفتك بسبب مرض "كوفيد-19" حوالي 1.72 في المائة، فيما ناهزت نسبة التعافي 83.3 في المائة.

ووصل العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 22415، منها 445 تصنف ضمن الحالات الخطرة أو الحرجة، ضمنها 41 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي الاختراقي.

وما تزال جهة الدار البيضاء-سطات تستحوذ على حصة الأسد من عدد الإصابات بكورونا المسجلة على الصعيد الوطني، بـ 1733 حالة، منها 1342 حالة في الدار البيضاء لوحدها، و97 في النواصر، و89 في برشيد، و67 في المحمدية، و64 في سطات، و44 في الجديدة، و16 بمديونة، و13 ببن سليمان، وواحدة في سيدي بنور.

في المرتبة الثانية جاءت جهة الرباط سلا القنيطرة بـ407 حالات جديدة، منها 136 في القنيطرة، و95 في الصخيرات-تمارة، و68 في الخميسات، و45 في سلا، و35 في الرباط، و22 في سيدي قاسم، و6 في سيدي سليمان.

أما جهة الشرق، فقد سجلت 250 حالة جديدة، منها 186 في وجدة-أنكاد، و25 في الناظور، و15 في تاوريرت، و12 في جرادة، و10 في بركان، وواحدة في كل من الدريوش وجرسيف.

وعلى مستوى جهة مراكش آسفي، تم رصد 223 حالة جديدة، منها 131 في مراكش، و33 في الصويرة، و22 في قلعة السراغنة، و17 في الرحامنة، و12 في اليوسفية، و4 حالات في آسفي، و3 حالات في شيشاوة، وواحدة في الحوز.

جهة سوس ماسة حصدت 204 حالات جديدة، منها 135 في أكادير إدا وتنان، و36 في إنزكان آيت ملول، و31 في تارودانت، وواحدة في كل من تزنيت وشتوكة آيت باها.

كما كشفت وزارة الصحة أن جهة بني ملال خنيفرة شهدت إصابة 194 حالة جديدة، منها 65 في بني ملال، و56 في الفقيه بن صالح، و38 في خريبكة، و31 في أزيلال، و4 حالات في خنيفرة.

بجهة الشمال أصيب بفيروس كورونا المستجد 174 شخصاً، منهم 67 في طنجة أصيلة، و40 في تطوان، و37 في العرائش، و18 في المضيق الفنيدق، و6 أشخاص في الشاون و4 أشخاص في الحسيمة، واثنان في وزان.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 103 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، منها 40 حالة في الرشيدية، و19 في ورزازات و16 في زاكورة، و15 في تنغير، و13 في ميدلت.

جهة فاس مكناس أحصت 80 حالة جديدة، منها 19 في تازة، و18 في فاس، و11 في تاونات، و11 في مكناس، و10 في بولمان، و4 في صفرو، و3 في إفران، و3 في الحاجب، وواحدة في مولاي يعقوب.

في جهة العيون الساقية الحمراء، تم رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 27 في العيون، و4 حالات في بوجدور، و4 أخرى في السمارة.

وفي جهة كلميم واد نون، تم تسجيل 32 حالة، منها 16 في طانطان، و9 حالات في كلميم، و6 حالات في آسا الزاك، وواحدة في سيدي إفني، فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 9 حالات، تم رصدها على مستوى وادي الذهب.

وبخصوص الوفيات الـ42 جراء "كوفيد-19" المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، فقد سجلت منها 15 في الدار البيضاء، و4 حالات في إنزكان آيت ملول، و3 حالات في مراكش، وحالتان في كل من مكناس وسلا، وحالة وفاة واحدة في كل من برشيد وسطات وبن سليمان ووجدة-أنكاد وجرادة والصويرة وقلعة السراغنة وبني ملال وخريبكة وخنيفرة وتطوان والحسيمة وورزازات وتازة وفاس والسمارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطن السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:10
مادا يقصد بجهة الشمال الجهة عندها اسمها ولا هي معقداه
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-44
2 - مواطن غيور1/ السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:12
السلام عليكم
السؤال الدي وجب طرحه:
إلى متى هاته الحرب المكلفة على كوفيد؟ 7 أشهر من المصاريف الضخمة لو كانت حربا عسكرية لتوقفت.
العلماء اكتشفوا أنه ليس هناك فيروس كوفيد واحد بل تغيى و تطور إلى عشرات الفيروسات في العالم، و هو في قوته ضعيف كجميع الفيروسات مثل الزكام، و أنه باق إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.
المساجد أغلقت إلى متى؟
الناس لا تجد ما تأكله.....
الله يهدي المسؤولين، أما الشعب فهو الضحية!
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27
3 - بداية الوباء السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:16
الأكيد أن الفيروس لن يختفي من الطبيعة ويحب التعايش ومع دخول الخريف إنتظروا أن الإصابات سترتفع وقد تصل إلى 10 ألف إصابة يوميا والوفيات آلى 80 وفاة.فأفتحوا المساجد لدعاء لرفع الوباء.
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20
4 - خدوج السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:16
ليت مصيبتنا في كورونا وحدها ، المغرب مهدد بفقدان 80% من موارده المائية في غضون العشرين سنة المقبلة كما بينت دراسات دولية، وقد دخل فعليا أزمة حادة للمياه لأن نصيب الفرد كمعدل حاليا يقدر ب500 متر مكعب وكل بلد يقل فيه نصيب الفرد عن 1000 متر للفرد يعتبر في أزمة ، والطامة الكبرى في شعب نائم يرقص ولا يدري ما ينتظره كخرفان العيد التي تشحذ لها السكاكين لتذبح وهي تلعب وتعتلف
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18
5 - مواطن من الدارالبيضاء السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:17
اليوم ولاية الدارالبيضاء وحدها سجلت 1522 وهذه الزيادة بلا شك مردها الزيادة الكثيفة للتنقلات التي تمت بفعل العودة الحضورية للمدارس
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8
6 - وجدة السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:18
قلتها مرارا ،وجدة قادمة
و الدليل احتلالها المرتبة الثانية بعد البيضاء
و تذكروا كلامي
مازال باقي الخير بسبب تهاون المواطنين
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3
7 - سرمد الحق السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:22
هدا ما انذرناكم به بعد منتصف شهر ثمانية قائلين ان الحالات المصابة و الوفايات ستزداد صعودا بعد منتصف شهر 9 فما فوق . و الآن أقول أن الوضع سيصبح كارثيا بعد منتصف شهر 11 فما فوق . استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى . إن العالم يتوجه حتيتا الى ما لا تحمد عقباه و إنها نذر لن نفهم منها سوى أن تغيرا عظيما سيقع بالعالم عما قليل . إن الأرض المسطحة التي نعيش عليها سوف يتغير فيها كل شيء من الآفاق الى الانحطاط ثم بروز فجر جديد .
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-9
8 - FOR FOR السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:22
هذه الارقام القياسية، وخصوصا هذا اليوم المشهود ،التاريخي والمشؤوم قد مرت ما يناهز سبعة أشهر في ظهور كورونا المستجد وها نحن ما زلنا غارقون في الارتفاع رغم الحجر الصحي والتدابير الوقائية والاحترازية المتخدة من طرف السلطات المغربية.انه يوم السبت التاريخي من سنة 2020.كنا نتوقع أن ينخفض مستوى الوباء ولكن قدر وما شاء فعل،اتقوا ربكم الاعلى اني اشاهد رغم التوعية والارشادات وفتح المساجد فإن الناس بدأت تذهب وتتهرب من دينها الإسلامي ،هذا ما نلاحظه من كثرة الانتحار والقتل العمد والاغتصاب والسحر والشعودة والاتجار بالبشر والمخدرات... وهذا نابع من كون الانسان ابتعد عن العبادة والصلاة،...
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5
9 - nouristifano السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:23
الدار البيضاء تحطم الارقام القياسية الدولية 6مرات ما سجل اليوم بالجزائر الجمهورية و 3اضعاف ما سجل في تونس و اكثر بقليل ما سجل في الأردن!!!! ارقام اليوم مخيفة بكل صراحة هل فعلها الدخول المدرسي بعد 6ايام منه او اجهزة Octتعاكس المدينة المليونية لوحدها في المملكة!!!! البيضاء لا تبعد عن الرباط سوى ب 90كلم و الاغرب هذه الاخيرة لا تسجل الا حالات قليلة جدا!!!! وهنا يسألنا الضمير هل كل المعطيات الواردة من العاصمة الرباط صحيحة 100/100
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0
10 - HBM السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:23
إدا أردت أن لا تصاب بالفيروس فلن يصيبك أبدا. كيف ستصاب إدا كنت مرتد الكمامة الصححيحة بالطريقة الصحيحة مبتعد عن البشر في العمل وفي الأماكن العمومية لا تصافح ولا تعانق لا تتسوق في السويقات المزدحمة بالبشر و اختر التسوق في الأوقات يكون السوق فيها فارغا تغسل يديك باستمرار تقلل من الخروج من بيتك. منين غادي يجيك هدا الفيروس إلا ما جاء من البشر إدن ابتعد عن البشر تسلم
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7
11 - عمي السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:26
التحليلة انتاع pcr راه غير كتضيعوا بيها الوقت .اسكانير هو لمعلم كيف دايرة الجزاير.على العموم راها كاينة دعوة رافعينها علماء المان اعلى منظمة الصحيحة باش ماتبقاش معتامدة التحليلة انتاع pcr.
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-2
12 - احمد السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:30
نسبة الاصابات في جهة الدار البيضاء مرتفعة لسبب بسيط لان عدد التحاليل التي تجرىى بها مرتفع لان هناك مختبرات كثيىرة بالدارالبيضاء ارفعوا عدد التحليلات بالمدن الاخرى وسوف ترون الكارثة بام اعينكم. عشرة الاف ومافوق.....ليس المشكل في المنطقة لكن في عدد التحليلات .واش 12مليون نسمة بحال 2 مليون نسمة.....؟
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-3
13 - ياسن السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:30
في وجدة أغلبية الناس لا تبالي: لا كمامات ولا تباعد اجتماعي والنتيجة عدد الاصابات بكوفيد في تزايد مستمر. من عشر حالات أصبح العدد يقترب من 200 حالة. لطفك يا رب.
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1
14 - Observateur السبت 10 أكتوبر 2020 - 19:32
نغاسلوا يدينا بالماء والصابون ونرغويوْ مزيان لأن الرغوة هي اللي كتقضي على الفيروس المراوغ الغاشي الغاشم
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4
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