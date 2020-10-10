محور الدار البيضاء الرباط يواصل تصدّر الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بتسجيل 3442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 حالة وفاة، وتعافي 1832، بينما بلغت نسبة الفتك بسبب مرض "كوفيد-19" حوالي 1.72 في المائة، فيما ناهزت نسبة التعافي 83.3 في المائة.

ووصل العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 22415، منها 445 تصنف ضمن الحالات الخطرة أو الحرجة، ضمنها 41 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي الاختراقي.

وما تزال جهة الدار البيضاء-سطات تستحوذ على حصة الأسد من عدد الإصابات بكورونا المسجلة على الصعيد الوطني، بـ 1733 حالة، منها 1342 حالة في الدار البيضاء لوحدها، و97 في النواصر، و89 في برشيد، و67 في المحمدية، و64 في سطات، و44 في الجديدة، و16 بمديونة، و13 ببن سليمان، وواحدة في سيدي بنور.

في المرتبة الثانية جاءت جهة الرباط سلا القنيطرة بـ407 حالات جديدة، منها 136 في القنيطرة، و95 في الصخيرات-تمارة، و68 في الخميسات، و45 في سلا، و35 في الرباط، و22 في سيدي قاسم، و6 في سيدي سليمان.

أما جهة الشرق، فقد سجلت 250 حالة جديدة، منها 186 في وجدة-أنكاد، و25 في الناظور، و15 في تاوريرت، و12 في جرادة، و10 في بركان، وواحدة في كل من الدريوش وجرسيف.

وعلى مستوى جهة مراكش آسفي، تم رصد 223 حالة جديدة، منها 131 في مراكش، و33 في الصويرة، و22 في قلعة السراغنة، و17 في الرحامنة، و12 في اليوسفية، و4 حالات في آسفي، و3 حالات في شيشاوة، وواحدة في الحوز.

جهة سوس ماسة حصدت 204 حالات جديدة، منها 135 في أكادير إدا وتنان، و36 في إنزكان آيت ملول، و31 في تارودانت، وواحدة في كل من تزنيت وشتوكة آيت باها.

كما كشفت وزارة الصحة أن جهة بني ملال خنيفرة شهدت إصابة 194 حالة جديدة، منها 65 في بني ملال، و56 في الفقيه بن صالح، و38 في خريبكة، و31 في أزيلال، و4 حالات في خنيفرة.

بجهة الشمال أصيب بفيروس كورونا المستجد 174 شخصاً، منهم 67 في طنجة أصيلة، و40 في تطوان، و37 في العرائش، و18 في المضيق الفنيدق، و6 أشخاص في الشاون و4 أشخاص في الحسيمة، واثنان في وزان.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 103 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، منها 40 حالة في الرشيدية، و19 في ورزازات و16 في زاكورة، و15 في تنغير، و13 في ميدلت.

جهة فاس مكناس أحصت 80 حالة جديدة، منها 19 في تازة، و18 في فاس، و11 في تاونات، و11 في مكناس، و10 في بولمان، و4 في صفرو، و3 في إفران، و3 في الحاجب، وواحدة في مولاي يعقوب.

في جهة العيون الساقية الحمراء، تم رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 27 في العيون، و4 حالات في بوجدور، و4 أخرى في السمارة.

وفي جهة كلميم واد نون، تم تسجيل 32 حالة، منها 16 في طانطان، و9 حالات في كلميم، و6 حالات في آسا الزاك، وواحدة في سيدي إفني، فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 9 حالات، تم رصدها على مستوى وادي الذهب.

وبخصوص الوفيات الـ42 جراء "كوفيد-19" المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، فقد سجلت منها 15 في الدار البيضاء، و4 حالات في إنزكان آيت ملول، و3 حالات في مراكش، وحالتان في كل من مكناس وسلا، وحالة وفاة واحدة في كل من برشيد وسطات وبن سليمان ووجدة-أنكاد وجرادة والصويرة وقلعة السراغنة وبني ملال وخريبكة وخنيفرة وتطوان والحسيمة وورزازات وتازة وفاس والسمارة.