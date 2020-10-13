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صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:36
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة 28 صفر 1442 هـ الموافق لـ16 أكتوبر 2020 م.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، مبرزة أنه ستراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس. كما سيراعى تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
2 - مغربية الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:45
خبر مفرح.. اللهم لك الحمد و الشكر .. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أكرم الأكرمين
4 - سارة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:45
و اخيييييرا، هذه بشارة و الحمد لله الله يسر و ترجع المساجد كما كانت من قبل زمن كورونا يااا رب
6 - عادل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:46
و لكن حتى يكونوا أذكياء ، وجب فتح جميع المساجد تجنبا للاكتظاظ و الوقوع في المحظور.
7 - must1900 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:47
حمد لله و الله أكبر ولا إلاه إلا الله
8 - محمود الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:47
الحمد لله والله الى توحشت صلاة الجمعة فيها أجر كبير ويغفر الله فيها مابين الجمعتين
9 - said11 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:47
الحمد لله عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه و مذاد كلماته الحمد لك يا رب حتى ترضى و إذا رضيت و بعد الرضى الحمد لله على كل حال
10 - جكيم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:48
مبروك علينا اشتقنا إلى خطبة الجمعة اللهم ارفع البلاء
11 - guercifi الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
على اسلمتنا والحمد لله رب العالمين ياربي لك الحمد
12 - براهيم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
الله أكبر الله أكبر. لله الحمد من قبل ومن بعد. هنيئاً لنا. لا فائدة من إكتضاض المقاهي و تعليق صلاة الجمعة. قرار متأخر لكن لا بأس.
13 - med الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
الحمدلله. الحمدلله .الحمدلله.عجز اللسان عن التعبير.
15 - med الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:50
الحمدلله. الحمدلله. الحمدلله.عجز اللسان عن التعبير.
16 - مغربي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
الله أكبر.....و الحمد للهرب العالمين .....عفاكم ادعيو مع الوالد ديالي اللي يرزقو الخير الكثير........اسمه الحسين بن محمد
17 - السلاوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
إلا هدا الخبر ما فرحكش ... عرف راسك منافق و طلب من الله الهداية.
18 - عبد البر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
الحمد لله
شيوحدين من العلمانيين وعلى شاكلتهم مغاذينش اعجبهم الحال واغاذي بان ليهم غي الجمعة اعلقوا عليها باسوء العبارات
شيوحدين من العلمانيين وعلى شاكلتهم مغاذينش اعجبهم الحال واغاذي بان ليهم غي الجمعة اعلقوا عليها باسوء العبارات
19 - نورالدين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
الحمد لله على فضله سنعود لأداء صلاة الجمعة مع الخطبة والدعاء اللهم ادمها نعمة المسلمين وارفع عنا هذا الوباء
20 - rachid الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
الحمد لله .. الحمد لله ...... الحمد لله ... الحمد لله ..... الحمد لله
الحمد لله ..... الحمد لله ..... الحمد لله
الحمد لله ..... الحمد لله ..... الحمد لله
21 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:52
على سلامتكم مللي فهمتو.
حيت لا يعقل كلشي محلول الا المساجد.. المساجد للي مفتوحة صغيرة وقليلة.
الدعاء والتضرع كيكون فالدار ولكن فالمساجد ومع الجماعة أعظم.
مكنتهموش المسؤولين ولكن كنلوموهم على التقصير.
حيت لا يعقل كلشي محلول الا المساجد.. المساجد للي مفتوحة صغيرة وقليلة.
الدعاء والتضرع كيكون فالدار ولكن فالمساجد ومع الجماعة أعظم.
مكنتهموش المسؤولين ولكن كنلوموهم على التقصير.
22 - سمير الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:52
الحمد والشكر لله ، اللهم ارفع عنا هدا الوباء
23 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:53
اخير تذكرت الوزارة صلاة الجمعة.
كان على الأقل اداعة خطبة الجمعة على التلفاز و الراديو في هاته الفترة الماضية حتى لا تنسى هاته الفريضة .
كان على الأقل اداعة خطبة الجمعة على التلفاز و الراديو في هاته الفترة الماضية حتى لا تنسى هاته الفريضة .
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