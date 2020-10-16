مؤسسات التعليم الأولي تستأنف نشاطها في وزان

هسبريس من وزان

استأنفت مؤسسات التعليم الأولي التقليدي بمدينة وزان نشاطها بعد المنع الذي طال العشرات من المربيات العاملات في هذا القطاع، وحرمانهن من مصدر رزقهن، من طرف الجهات المسؤولة عنه التي اشترطت في وقت سابق ترخيص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفتح هذه المؤسسات.

وعادت مربيات التعليم الأولي التقليدي لمباشرة نشاطهن بعد قرابة 8 أشهر من العطالة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة المغربية بجميع ربوع المملكة لتفادي انتشار عدوى "كوفيد-19" بين المواطنين.

وكانت السلطة المحلية بمدينة وزان قد شنت حربا على مهنيي قطاع التعليم الأولي التقليدي بداية الموسم الدراسي الحالي، الشيء الذي حدا بالمربيات المنضويات تحت لواء الربيع الأول للتعليم الأولي إلى خوض وقفات احتجاجية ومراسلة عامل الإقليم والدخول في حوار مع الجهات الوصية للمطالبة بالإنصاف.

وفي هذا الصدد، نوهت جمعية الربيع الأول للتعليم الأولي التقليدي بقرار السلطة المحلية القاضي باستئناف النشاط التربوي، متعهدة باحترام البروتوكول الصحي الذي تقتضيه الجائحة.