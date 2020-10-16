24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ماكرون وإسلام مواطنيه.. وزن الريشة في مواجهة الفيل (5.00)

  2. القطب الحضري "مازاغان" يستهدف الريادة العالمية (5.00)

  3. معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية (5.00)

  4. رشيد اليزمي (5.00)

  5. سجال معاشات البرلمانيين يُظهر القوة السياسية للوسائط الاجتماعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مؤسسات التعليم الأولي تستأنف نشاطها في وزان

مؤسسات التعليم الأولي تستأنف نشاطها في وزان

مؤسسات التعليم الأولي تستأنف نشاطها في وزان
هسبريس من وزان
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 06:59

استأنفت مؤسسات التعليم الأولي التقليدي بمدينة وزان نشاطها بعد المنع الذي طال العشرات من المربيات العاملات في هذا القطاع، وحرمانهن من مصدر رزقهن، من طرف الجهات المسؤولة عنه التي اشترطت في وقت سابق ترخيص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفتح هذه المؤسسات.

وعادت مربيات التعليم الأولي التقليدي لمباشرة نشاطهن بعد قرابة 8 أشهر من العطالة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة المغربية بجميع ربوع المملكة لتفادي انتشار عدوى "كوفيد-19" بين المواطنين.

وكانت السلطة المحلية بمدينة وزان قد شنت حربا على مهنيي قطاع التعليم الأولي التقليدي بداية الموسم الدراسي الحالي، الشيء الذي حدا بالمربيات المنضويات تحت لواء الربيع الأول للتعليم الأولي إلى خوض وقفات احتجاجية ومراسلة عامل الإقليم والدخول في حوار مع الجهات الوصية للمطالبة بالإنصاف.

وفي هذا الصدد، نوهت جمعية الربيع الأول للتعليم الأولي التقليدي بقرار السلطة المحلية القاضي باستئناف النشاط التربوي، متعهدة باحترام البروتوكول الصحي الذي تقتضيه الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.