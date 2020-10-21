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كُتّاب وآراء
مهنيون يتوقعون تزايد نزوح التلاميذ من التعليم الخاص إلى العمومي
لم تفرج وزارة التربية الوطنية، إلى حد الساعة، عن أرقام رسمية تهم نزوح التلاميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العام بسبب تأثيرات جائحة كورونا؛ فيما تؤكد توقعات المهنيين أن الرقم هو مرتفع هذه السنة، ويهم حوالي 150 ألف تلميذ.
وفي هذا الإطار قال عبد السلام عمور، نائب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه، إلى حدود الساعة، الأرقام الرسمية التي تهم عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي بسبب الجائحة هي "غير متوفرة، وننتظر جوابا في هذا الإطار".
وأكد عمور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن توقعات الرابطة تشير إلى أن عدد المنتقلين من التعليم الخاص إلى التعليم العام تتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألفا، لافتا إلى أنه "يفوق المستويات العادية التي كان يتم تسجيلها خلال السنوات الماضية".
ونبه المسؤول برابطة التعليم الخاص في المغرب إلى أن نسبة النزوح تتراوح ما بين عشرة إلى 15 في المائة بشكل عام؛ فيما تصل إلى خمسين في المائة في مؤسسات أخرى، مشددا على أن المؤسسات الأكثر تضررا في الأحياء الشعبية، مع وجود تفاوت في الأرقام على مستوى المديريات.
وأكد المتحدث ذاته أن هناك مدارس أغلقت بسبب مشكل تأثيرات السنة الماضية، مفيدا بأن "رفض الأداء أثر على الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات، وأغلبها مؤسسات صغرى لم تستطع المقاومة". وتابع قائلا: "التعليم الخصوصي قبل الجائحة ليس نفسه اليوم، إذ لا بد من تطوير آليات التعامل والتواصل والإعداد لمرحلة جديدة".
الأكيد أن نزوح التلاميذ من التعليم الخاص صوب المؤسسات العمومية سيطرح إشكالا وعبئا كبيرا على هذه الأخيرة، التي لن تتحمل الوضع إن ارتفعت الأرقام أكثر فأكثر.
وسبق أن عبّر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تخوفه من نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي، قائلا: "لا يجب أن يكون".
وأوضح أمزازي، خلال مداخلته في اجتماع للجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي يعد إخفاقا للمنظومة التعليمية؛ "لأن المدارس العمومية لا يمكن لها استقبال الأعداد الكبيرة من التلاميذ الذين يدرسون بالتعليم الخصوصي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
أنا عندي بنت صغيرة قلت نمشي نسول ندخلها الروضة حدا فين كنسكن قاولو ليا 800 درهم لشهر بدون نقل .
ماشي تبزنيس وستغلال الحاجة الناس لروض . بالنسبة ليا أنا . غير الروض
و التعليم العمومي ينتظرون فقط العطل.
يجب احصاء من يكمل دراسة انبائه بالسلف. و من لا يؤدي واجبات التمدرس لحد الساعة
ادن هدا التفاوت بين القطاعين يجري في صالح التعليم الخاص (التعليم كل يوم) ولا يجرى لصالح القطاع العمومي (تقليص حصص الدارسة و غياب الاطر و الحالة المزرية للمدارس العمومية و غياب الامن ...)
راهم نيت دسرو بزاف...
صار التعليم مرتعا لاصحاب الكروش الكبيرة ومن سياسييين وجدوا فيه ملاذا للاغتناء.
l"école publique a formé des ministres,des cadres dans tous les domaines qui ont dirigé et dirigent les administrations avec compétence,
vidons ces écoles nuisibles car ils créent des différences de classes sociales jalouses ,alors que l"école publique est gratuite,sans jalousies de classes,riches et pauvres dans les mêmes classes,
zéro pour les écoles marchandes
الاستاذ مضطر الى بدل المزيد من الجهد لان اباء هذه العينة لا تترك ابنها امام الباب وتذهب بل تدخل وتسال وتتفقد احواله وعمله ....
ابنتي الصغرى في التاسع اعدادي من الذين استفاذوا من هذا الترحال تؤكد ان العمل في العمومي جيد والاساتذة مختلفون وليست لهم اكراهات نظراؤهم في الخصوصي ماديا ومعنويا وتربويا ايضا ..والشرح مبسط اخدا في الاعثبار الزملاء المتوسطون مما يعطي للكل فرصة التتبع والترين وهو مرتاح الى جانب ساعات التمدرس المخففة عكس الخصوصي الذين لم يتركوا ساعة في الاسبوع الا وجعلوها للتمدرس الشيء الذي يثقل كاهل التلميذ