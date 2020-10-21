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مهنيون يتوقعون تزايد نزوح التلاميذ من التعليم الخاص إلى العمومي

مهنيون يتوقعون تزايد نزوح التلاميذ من التعليم الخاص إلى العمومي
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:00

لم تفرج وزارة التربية الوطنية، إلى حد الساعة، عن أرقام رسمية تهم نزوح التلاميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العام بسبب تأثيرات جائحة كورونا؛ فيما تؤكد توقعات المهنيين أن الرقم هو مرتفع هذه السنة، ويهم حوالي 150 ألف تلميذ.

وفي هذا الإطار قال عبد السلام عمور، نائب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه، إلى حدود الساعة، الأرقام الرسمية التي تهم عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي بسبب الجائحة هي "غير متوفرة، وننتظر جوابا في هذا الإطار".

وأكد عمور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن توقعات الرابطة تشير إلى أن عدد المنتقلين من التعليم الخاص إلى التعليم العام تتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألفا، لافتا إلى أنه "يفوق المستويات العادية التي كان يتم تسجيلها خلال السنوات الماضية".

ونبه المسؤول برابطة التعليم الخاص في المغرب إلى أن نسبة النزوح تتراوح ما بين عشرة إلى 15 في المائة بشكل عام؛ فيما تصل إلى خمسين في المائة في مؤسسات أخرى، مشددا على أن المؤسسات الأكثر تضررا في الأحياء الشعبية، مع وجود تفاوت في الأرقام على مستوى المديريات.

وأكد المتحدث ذاته أن هناك مدارس أغلقت بسبب مشكل تأثيرات السنة الماضية، مفيدا بأن "رفض الأداء أثر على الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات، وأغلبها مؤسسات صغرى لم تستطع المقاومة". وتابع قائلا: "التعليم الخصوصي قبل الجائحة ليس نفسه اليوم، إذ لا بد من تطوير آليات التعامل والتواصل والإعداد لمرحلة جديدة".

الأكيد أن نزوح التلاميذ من التعليم الخاص صوب المؤسسات العمومية سيطرح إشكالا وعبئا كبيرا على هذه الأخيرة، التي لن تتحمل الوضع إن ارتفعت الأرقام أكثر فأكثر.

وسبق أن عبّر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تخوفه من نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي، قائلا: "لا يجب أن يكون".

وأوضح أمزازي، خلال مداخلته في اجتماع للجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي يعد إخفاقا للمنظومة التعليمية؛ "لأن المدارس العمومية لا يمكن لها استقبال الأعداد الكبيرة من التلاميذ الذين يدرسون بالتعليم الخصوصي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - فريد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:05
أنا كأستاذ أتمنى عودة هؤلاء التلاميذ الى مكانهم الطبيعي وهو المدرسة العمومية وأتمنى أن يساهم الاباء الميسورين في تجهيز المؤسسات العمومية وتوفير البنيات الضرورية قصد تقليص عدد التلاميذ في الاقسام.
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89
2 - Abou Mohamed الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:09
مجانية التعليم مكفولة بالدستور. أما تجار المدارس الخصوصية فالهاوية قريبة جدا. جشعكم واستحماركم للناس هو سبب إفلاسكم والمزيد منه قادم إن شاء الله.
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87
3 - Amine الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:16
يوم سبقتم الجميع و طلبتم حصتكم من صندوق كورونا كانت تلك الهفوة التي أتت بنيانكم فهدته من القواعد فخر السقف على رؤوسكم كان يجب أن تتحلو بشيء من روح الوطنية وتساهموا أنتم أيضا بالتخفيف من العبء على الأسر المتضررة فها أنتم تحصدون ما كتبت أيديكم من رسائل التهديد و الوعيد
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30
4 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:19
نتمنى أن يكون هذا النزوح خيرا للمدرسة العمومية كما عهدناها في الثمانينات وبداية التسعينات قبل أن تنتشر المدارس الخصوصية كالفطر الضار لأنها لا تزود التلميذ بغير ما تزوده به المدرسة العمومية ولكن بابتزاز الآباء عن طريق الرفع من النقط التي يشجع عليها الآباء لدخول أبنائهم إلى المدارس العليا التي يحرمون منها التلميذ الفقير الذي حصل على المعدل بمجهوده الخاص
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34
5 - مواطن من المغرب الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:21
المدارس الحرة دخلت في صراع خاسر مع أولياء التلاميذ. فكانت النتيجة نزوح مئات الالاف نحو المدرسة العمومية. وبقي أرباب المدارس التجارية على غيهم لم ينقصوا ولو درهم من رسوم الشهر والتأمين الذي يفوق 800 درهم أمام صمت وزارة التعتيم. لكن كما قيل (نية الأعمى في عكازه)
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24
6 - القنيطرة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:21
هذه المدارس الخصوصية ليست لها صلة بالتعليم ورسالته وأخلاقه .
أنا عندي بنت صغيرة قلت نمشي نسول ندخلها الروضة حدا فين كنسكن قاولو ليا 800 درهم لشهر بدون نقل .
ماشي تبزنيس وستغلال الحاجة الناس لروض . بالنسبة ليا أنا . غير الروض
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16
7 - رشيد سيدي قاسم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:22
وأنا أضن العكس.حين تنفرج الازمة سترون ماذا سيقع.الجودة من ستتحكم في التعليم.
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8
8 - abdou الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:23
النزوح قادم أراه لسببين . جشع مسؤوليه وأزمة كورونا. لذا على الوزارة الوصية أن تنظر بجدية فيما يعيشه التعليم الخصوصي وتنظيمه بشكل أساسي ودقيق .إنه يعيش العشوائية والمزاجية إن بقيت الوزارة متفرجة سينهار على رؤوسهم.
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7
9 - الهجرة إلى التعليم العام الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:24
اعتقد ان مدراء التعليم الخاص لم يستطيعوا تدبير أزمة كوفيد 19 ،فلربما فكروا في في الربح ولم يفكروا كيفية تدبير المرحلة مما أدى بالاباء إلى إرسال وتسجيل أبناءهم في القطاع العمومي.
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14
10 - محمد جام الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:25
أمر طبيعي فالجائحة افلست العديد من الأسر.
و التعليم العمومي ينتظرون فقط العطل.

يجب احصاء من يكمل دراسة انبائه بالسلف. و من لا يؤدي واجبات التمدرس لحد الساعة
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5
11 - Lamya الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:26
انا لا اتفق مع السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي, فيما قاله و انما كان عليه القول بان على التعليم العمومي لتاقلم مع هذا النزوح و الاستثمار من طرف الدولة في التعليم العمومي, لانه حق من حقوق المواطنين, من جهة اخرى المدارس الصغيرة في الاحياء الشعبية لا تقدم خدمات جيدة و لا يمكنها التنافس في القطاع الخاص, لذلك فهي افلست. مثلا هناك مداس تقول للاباء اعطوني فقط 500 او الف درهم في الشهر و اتكفل بتعليم ابناءكم بدون دفتر تحملات و لا شيء.
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6
12 - مدبوح الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:33
لفلوس لي اعطو المدرسة العمومية يجب أن يتفق أباء التلاميد و يساهمون بمبلغ بسيط و يقومون بإصلاح المؤسسة العمومية... لان ما تتميز به المدرسة الخاصة هو الشكل و التلاميد يحبون الرسوم و الشكل الخارجي اما الجوهر في الخصوصي فيعشق المال الفلووووس همهم الوحيد... اغتنو من جيوب الطبقة الفقيرة و المتوسطة و ساهموا معهم المدرسون بقبول 1000 درهم كاجر او اقل و هناك المتدربون ب 0 درهم أن امتل أرباب الخصوصي كمصاصي دماء الشعب ....
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13 - سمير الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:38
اعتقد ان اغلب الاسر التي تبعث ابناءها للقطاع الخاص هي مضطرة اولا لان المؤسسات تحتفظ بابناءها حتى قدوم الولي او توفر النقل المدرسي الذي يضمن للاباء راحة البال خاصة مع تكرار جرائم اختطاف و اغتصاب الاطفال. زد على ذلك ان المدارس الخاصة لا يوجد فيها الاكتظاظ الذي يوجد في المدارس العمومية بالاضافة الى الوسائل اللوجيستيكية التي تسهل عملية التعليم و التعلم. اضف الى ذلك ان الزمن المدرسي في المدارس الخاصة يحترم اكثر من المدرسة العمومية حيث ان الثلاميذ يستفدون من حصة اخرى ولا يلقى بهم الى الشارع لان الاستاذ له عذر و تغيب. اكبر دليل على الفرق بين العمومي و الخاص هو ما نشهده حاليا خلال زمن الازمة، فأغلب ثلاميذ الخصوصي يدرسون ساعاتهم المحددة من طرف الوزارة و اكثر، بينما ثلاميذ اامدرسة العمومية فيدرسون نصف يوم ولن يكملوا سوى نصف المقرر السنوي. مجبر اخوك لا بطل.
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5
14 - حنان الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:39
انا الاحظ ان المدارس الخاصة ممتلئة ....ولكن استغرب عندما اسمع اخبار نزوح جماعي الى العمومي..نعم هناك انتقالات من الخاص ال العمومي و هناك بعض الانتقالات من العمومي الى الخاص...و بما ان الدولة تسجع الخواص فأنها تركت التعليم الخاص لتدبير الوقت تماشيا مع الجائحة و تركت التعليم العمومي في غموض و تقزيم الحصص بل و منهم من يدرس حصين في اليوم بسبب الاكتضاد حتى ولو تم الرحيل الجماعي نحو التعليم العمومي فإنه لا يمكن مقارنة التعليم الخاص مع التعليم العمومي.لمادا...الى حد الساعة فإن تلاميد التعليم الخاص يدرسون كل يوم بتوقيت منتضم دون ضياع الحصص،اما تلاميد التعليم العمومي يدرسون مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع دون تعويض حصص غياب الاساتدة...المعادلة هي عند اجراء الامتحانات يكون تلاميد الخاص قد اتممو المقرر و تلاميد العمومي لم يكملو المقرر...ادن اين العدالة في التعليم ؟
ادن هدا التفاوت بين القطاعين يجري في صالح التعليم الخاص (التعليم كل يوم) ولا يجرى لصالح القطاع العمومي (تقليص حصص الدارسة و غياب الاطر و الحالة المزرية للمدارس العمومية و غياب الامن ...)
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15 - ملاحظ الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:43
آللهم بارك في هذا النزوح
راهم نيت دسرو بزاف...
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7
16 - نوال الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:44
التعليم العمومي حق مشروع لكل المغاربة الكل من أجل النهوض بالتعليم العمومي ومحاربة التعليم الخصوصي الجشع الذي جعل من التعليم مصدرا للأسترزاف بدون أية نتيجة.
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17 - استاذ سابق الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:50
للاسف سيعودون إلى التعليم الخصوصي بعدما يكتشفون أن المعلمين أنفسهم لا يدرسون أبناءهم في العمومي وهذا واقع لاينكره إلا جاهل ويكتشفون أن التعليم العمومي مات مع الأولين المخلصين المجدين أما الآن فجل ( الاساسيد) منتحلوا الصفة وخاصة المتعاقدون مستواهم ضعيف لا يستطيعون التعبير باللغة العربية وما بالك باللغة الفرنسية .
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18 - محمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:51
اللي عندو المال باغي ولدو يقرا في الخصوصي واللي ماعندو ش ياخذ ولدوا العمومي والعمومي والخصوصي بجوجهم كيقريوا الوليدات وأنت متفرضش على الناس أش يعملوا ماشي سوقك والعمومي كيعاني والخصوصي كيعاني وبنادم الدب الهروي كينبح
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19 - متتبع الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:52
لما كنت ادرس في منتصف السبعينات والثمانينات كانت المدرسة العمومية في اوجها.كانت المدرسة الخاصة تستقبل الراسبون والمطرودون.انا اعتبر المدارس الخصوصية شركات تهمها الارباح فقط تعتبر التلميذ زبونا.بعض المدارس وصلت الى القضاء للا ستخلاص مستححقاتها.
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20 - محمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:52
التعليم الخصوصي يفقر نا بتكاليفه الشهرية من التحضيري حتى الباك وخاصة ادا كان لك اكتر من طفل يعني (12 سنةعلى الاقل من الجهاد المادي من اجرة متواضعة ) ودون ان نلمس في ابناءنا مستوى تكوين قوي يمكنهم من التنافس في الولوج لمباريات المدارس التحضيرية والجامعاة وغير دالك في النهاية . نفضل ان ندفع نصف التمن للمدارس العمومية لبناء المزيد من المدارس العمومية للجميع وتكوين اساتذة اكفاء علا النمط القديم Régional,CPR, ENES, AGRÉGATION) عوض ان نكدس هاده الأموال في المدارس الخصوصية حيت بعضهم لا يهمهم الا الربح والغناء دون توفير تعليم قوي. لان الهدف التعليم هو تكوين اجيال المستقبل لبناء البلد والتساير مع التقدم التكنولوجي السريع و البحت العلمي والمنافسة القتصادية العالمية وتوفير الشغل.
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21 - رب اسرة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:56
نزوح التلاميذ من الخاص إلى العام ليس بسبب الجائحة. بل هده الاخيرة ابرزت جشع اغلب أرباب هده المؤسسات الخاصة او مايسمى بتجار التعليم الخاص. الدين اغتنوا بفعل الغلاء الفاحش في الاثمنة (بنت صاحب مؤسسةكانت تدرس مع ابني كانت تتوفر على سيارة من نوع porcheخاصة بها دون سيارات العائلة) هيا جميعا للتعليم العمومي وعلى الآباء التعاون ومد يد العون للمدرسة العمومية)
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22 - دفع رسوم في العمومي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:58
لو دفع الاباء ثلث المبلغ الذي يدفعونه الى المدرسة الخصوصية كل حسب مدخوله ويتم اعفاء ذوي الدخل المحدود لعادت للمدرسة العمومبة هيبتها كما هي في الدول الاوروبية، واش حنا خير من المانيا او فرنسا او بلجيكا او سنغافورة لاوجود للتعليم الخصوصي الذي صير التعليم الى مكان لربح المال والاغتناء الفاحش. واين الوزارة من التلاعبات التي تتم في التعليم الخصوصي من نهب لحقوق الاستاذ و اولياء التلاميذ. واهدار لكرامة المعلم.
صار التعليم مرتعا لاصحاب الكروش الكبيرة ومن سياسييين وجدوا فيه ملاذا للاغتناء.
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23 - الشيظمي عبدالله الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:00
العودة ثم العودة للمدرسة العمومية و ترك أصحاب الشكارة الذين وجدوا في التعليم الخاص بقرة حلوب المستضعفين وللذكر فجل أصحاب المدارس الخاصة اميون منتخبون يعرفون كيف تاكل الكتف
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24 - AHMED الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...جوابا على تصريح الاستاذ عضو رابطة التعليم الخصوصي بأن غالبية المواطنين ليس لها أي مركب نقص اتجاه التعليم الخصوصي ولم تكن في يوم من الأيام تنازع هذه المؤسسات التعليمية التي بدورها تقدم خدمة تعليمية اضافية في الحقل التكويني وغيره.الى جانب التعليم العمومي الذي من خريجي مدارسه ونفتخر بذلك ..لكنها أي شريحة المواطنين تعاتب هذا القطاع الذي ابانت بعض عناصره عن عدم مراعاتها للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولم تظهر ولو بالقليل عن شيء من المواطنة فبالعكس هناك من استغلت الظرفية من اجل مراكمة أرباحها وهذا لا يجب أن يكون مكانه الحقل التعليمي ...وأعتقد أنه حان الوقت لمراجعة هذا القطاع وتنقيته من بعض اصحاب الشكاير الذين لاتربطهم بهذا القطاع سوى لغة الربح....إذا كنا فعلا نريد الخير لهذا البلد السعيد.....والسلام....مجرد رأي
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25 - Yasmine RAJAA الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:06
arrêtez de dire n'importe Quoi ? vous n'allez pas quand même comparer l'incomparable ? est ce que l'école Publique au Maroc = l'école Privée ? Mais jamais de la vie, ? qu'est ce que vous êtes entrain de dire TCHARBIK : : Ces le contraire qui arrive, alors que les parents ont inscrits leurs enfants dans les Ecoles Privées, comme c'est la Pandémie et ils n'ont les pauvres plus de revenus ils sont obligés de rétablir leurs enfants au Public pour cette période Uniquement, Mais dés que la Pandémie ICA s'atteignera, vous verrez que les Enfant referont leurs départs aux Ecoles Privées : ECOLE PUBLIQUE vous vous foutez du Monde, regardez le HCHAICHIA les BUZNASSAS, les droguées ,,, des Ecoles publiques,, regardez les devant leurs Collèges et lycées, ,,HCHOUMA ,OU ¨¨AR, on pond les enfants au Maroc comme des œufs et on les envoie à la rue, il Faut d'abord Eduquer Les parents, imposer des exigences Strictes, limités la fécondations, imposer la discipline, etc etc
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26 - vidons les الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:08
vidons les écoles marchandes,seuls les centaines de millions de dh qui intéressent les marchands des écoles privées,
l"école publique a formé des ministres,des cadres dans tous les domaines qui ont dirigé et dirigent les administrations avec compétence,
vidons ces écoles nuisibles car ils créent des différences de classes sociales jalouses ,alors que l"école publique est gratuite,sans jalousies de classes,riches et pauvres dans les mêmes classes,
zéro pour les écoles marchandes
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27 - majd الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:09
التعليم العمومي بهذه الهجرة الجماعية للتلاميذ التعليم الخصوصي اليه عرف قفزة نوعية اذ ان مستوى التمدرس ارتفع واصبح الاستاذ مرتاحا لان المتمدرس مختلف عما عهد من قبل والمنافسة ارتفعت ايضا مما كانت عليه..
الاستاذ مضطر الى بدل المزيد من الجهد لان اباء هذه العينة لا تترك ابنها امام الباب وتذهب بل تدخل وتسال وتتفقد احواله وعمله ....
ابنتي الصغرى في التاسع اعدادي من الذين استفاذوا من هذا الترحال تؤكد ان العمل في العمومي جيد والاساتذة مختلفون وليست لهم اكراهات نظراؤهم في الخصوصي ماديا ومعنويا وتربويا ايضا ..والشرح مبسط اخدا في الاعثبار الزملاء المتوسطون مما يعطي للكل فرصة التتبع والترين وهو مرتاح الى جانب ساعات التمدرس المخففة عكس الخصوصي الذين لم يتركوا ساعة في الاسبوع الا وجعلوها للتمدرس الشيء الذي يثقل كاهل التلميذ
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